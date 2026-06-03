Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Da unser Telegram-Kanal nur begrenzt sichtbar ist, veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu gewährleisten.

Wer unsere Veröffentlichungen vollständig verfolgen möchte, findet uns daher auch dort.

Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

Viral⚠️🇱🇧 ☠️🇮🇱Israelische Angriffe im Libanon fordern erneut zivile Opfer: Ein Vater und sein Sohn wurden Berichten zufolge getötet, als sie auf dem Weg nach Hause waren.



Sie trugen keine Waffen. Sie wollten lediglich zurückkehren – zu ihrem Zuhause, ihren Erinnerungen und ihrem… pic.twitter.com/s2qTRCm7Up — Don (@Donuncutschweiz) June 3, 2026

☝️Ich finde es moralisch widerwärtig, dass europäische „Führer” im Wesentlichen gesagt haben, wir sollten bis zum letzten Ukrainer kämpfen.

Prof. John Mearsheimer



„Die Ukraine befindet sich in einem demografischen Todesstrudel, und wir ermutigen sie, ihre Leute in die… pic.twitter.com/TyueqlcyFY — Don (@Donuncutschweiz) June 2, 2026

‼️Unglaublich schrecklich. Jetzt hat es knapp 9 Millionen Klicks auf X und wird weltweit geteilt.



☝️Ich will, dass die Welt erfährt, was wir erfahren haben.



Rupert Lowe, der Chef von Restore Britain, konfrontierte das britische Parlament mit schockierenden Aussagen aus einer… pic.twitter.com/tDG1zRxpWK — Don (@Donuncutschweiz) June 3, 2026

🇪🇺 „Sie verdienen 30.000 Euro im Monat, während über 100 Millionen Europäer von Armut bedroht sind.“



Mit diesen Worten griff der belgische Europaabgeordnete Marc Botenga EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Europaparlament scharf an. Botenga warf der EU-Führung vor,… pic.twitter.com/n59E9PC31b — Don (@Donuncutschweiz) June 3, 2026

🚨☝️Jared Kushner gibt zu, dass sein Freund Nat Rothschild ihm dabei half, seine abgelegene Privatinsel im Mittelmeer zu finden, während er mit ihm auf dessen Boot im Urlaub war.



Kushner zufolge fand ein privates Treffen mit dem albanischen Premierminister auf Rothschilds Boot… pic.twitter.com/dB94iYsY1J — Don (@Donuncutschweiz) June 3, 2026

☝️⚠️Marco Rubio: KI kann in naher Zukunft zu Destabilisierungen führen – und das nicht nur in den USA. pic.twitter.com/CsbEFWGqWE — Don (@Donuncutschweiz) June 3, 2026

🚨🇨🇳 Das erste Hotel der Welt, das durchgängig von Robotern gesteuert wird, wird in China eröffnet.



In dem Hotel werden Roboter in allen sieben Schlüsselprozessen eingesetzt: Check-in, Gepäckabfertigung, Zimmerservice, Essens- und Getränkelieferung, Reinigung, Sicherheit und… pic.twitter.com/wIJ53mKxxe — Don (@Donuncutschweiz) June 3, 2026

☝️🇺🇸🇮🇱Du bist irre! – Trump beschimpft Netanjahu nach Bombardierung libanesischen Krankenhauses pic.twitter.com/7qnsdENlb0 — Don (@Donuncutschweiz) June 2, 2026

☝️Ich finde es moralisch widerwärtig, dass europäische „Führer” im Wesentlichen gesagt haben, wir sollten bis zum letzten Ukrainer kämpfen.

Prof. John Mearsheimer



„Die Ukraine befindet sich in einem demografischen Todesstrudel, und wir ermutigen sie, ihre Leute in die… pic.twitter.com/TyueqlcyFY — Don (@Donuncutschweiz) June 2, 2026

🚨KI hilft Geheimdiensten, viel effektiver zu spionieren.



Die gestohlenen Daten waren zuvor zu umfangreich, um sie manuell zu analysieren. Jetzt erledigt die KI das in Minuten. pic.twitter.com/9L9cLRDekV — Don (@Donuncutschweiz) June 2, 2026

🚨☝️Norman Finkelstein reagiert auf die Kritik an seinen Äußerungen gegenüber Tucker Carlson und Candace Owens:



„Wie vereinbaren sich ‚massenhafte Abschiebungen jetzt‘ und Mitgefühl für die Menschen in Gaza miteinander? Das kommt mir sehr seltsam vor.“ pic.twitter.com/84hbsggbEV — Don (@Donuncutschweiz) June 2, 2026

🇩🇪☝️BlackRock-Kanzler Merz:



Die besten Jahre Deutschlands liegen nicht hinter uns; sehr gute Jahre stehen uns bevor – in Ostdeutschland, in Westdeutschland, in ganz Deutschland und in Europa. pic.twitter.com/waMK6Ad3Zf — Don (@Donuncutschweiz) June 2, 2026

🚨☝️Sie haben ein Monster erschaffen – Dänemarks Premierministerin Frederiksen warnt vor KI pic.twitter.com/aNwlvLy1rT — Don (@Donuncutschweiz) June 2, 2026

🇺🇸Trump der "Loser"



Der Iran hat ein Animationsvideo im Stil der „Minions” über Trumps ärztliche Untersuchung veröffentlicht.



☝️Minions: „Unser Boss ist krank.

Er braucht einen Arzt. Kein Hirn zu finden!

Jetzt verstehen wir den Grund für seine Entscheidungen. Er ist nicht… pic.twitter.com/zXBzvPGPBO — Don (@Donuncutschweiz) June 2, 2026

🚨Gott, hab Erbarmen! – Deutsche Evangelikale bitten in Knesset um Vergebung pic.twitter.com/mPXAapMleN — Don (@Donuncutschweiz) June 2, 2026

🚨🇷🇺 WESTEN SCHOCKIERT: RUSSLAND PRÄSENTIERT „ALTAI“ – NEUROMORPHEN KI-CHIP DER NÄCHSTEN GENERATION



Russland hat seinen neuen neuromorphen Prozessor „Altai“ vorgestellt – einen Chip, der das menschliche Gehirn nachahmt und die Spielregeln im Bereich Künstliche Intelligenz und… pic.twitter.com/JGPY4oxHjY — Don (@Donuncutschweiz) June 2, 2026

🛑Der erste Punkt ist bereits umgesetzt worden.



🇮🇷🇮🇱🇺🇸⚠️Eine nachrichtendienstliche Quelle behauptet, der Iran plane, aus den Verhandlungen auszutreten, das Nichtverbreitungsabkommen zu verlassen und eine von einem Drittland erhaltene Nuklearwaffe zu zünden.



Ehemaliger… pic.twitter.com/fwSGYyDCyH — Don (@Donuncutschweiz) June 2, 2026

🇮🇱☝️Dieser Mann wird in den Epstein-Akten über 900 Mal erwähnt.



Sein Schwiegersohn Kevin Warsh ist Vorsitzender der Federal Reserve.



Ron Lauder, der Präsident des Weltjüdischen Kongresses, sagt, Israel müsse den Mossad und den Shin Bet entfesseln, um einen globalen Krieg gegen… pic.twitter.com/nIiVLTRcex — Don (@Donuncutschweiz) June 2, 2026

⚠️💉⚠️Explosion von Entzündungsherden‼️ Überall Schäden und das vor der "Impfstoff in die Zelle kommt"



Bhakdi macht alle sprachlos. pic.twitter.com/EHlINCpPrM — Don (@Donuncutschweiz) June 1, 2026

⚠️💉⚠️Es war eine Lüge, für die man unendlich viel Geld bekommen hat.



Bhakdi macht alle sprachlos. pic.twitter.com/LHemxmt2GU — Don (@Donuncutschweiz) June 1, 2026

Die größte jemals durchgeführte Ivermectin-Krebsstudie am Menschen hat bei 84 % der Krebspatienten eine komplette Remission, eine Tumorverkleinerung oder ein gestopptes Tumorwachstum festgestellt.



Unsere Studie wurde nun begutachtet und vom International Institute of Anticancer… pic.twitter.com/oG6dq0mPen — Don (@Donuncutschweiz) June 1, 2026

⚠️🇮🇱Trotz Angst vor Ächtung- Israelische Soldaten packen aus pic.twitter.com/LW02Xa6Q0O — Don (@Donuncutschweiz) June 1, 2026

🇷🇺☝️Werkzeuge zur Massenverblödung – Putin über westliche Medien pic.twitter.com/TP1OiLEfDg — Don (@Donuncutschweiz) June 1, 2026

🇺🇸Viral: CNN hat gerade eine Schätzung der „New York Times“ zitiert, der zufolge Trump mit der Präsidentschaft angeblich 1,4 Milliarden Dollar "verdient" hat.



Ein Panelist merkt an, dass Trump im letzten Jahr mehr Geld verdient habe als in seinem gesamten bisherigen Leben… pic.twitter.com/0bAKkxvsmJ — Don (@Donuncutschweiz) June 1, 2026

Die deutsche Regierung steht unter schwerem Beschuss, nachdem bekannt wurde, dass die Bankverbindung der pensionierten Mutter des regimekritischen Journalisten Hüseyin Dogru eingefroren wurde https://t.co/ZMENAkt4Xm pic.twitter.com/ediDdLBI9q — Don (@Donuncutschweiz) June 1, 2026

🇸🇦 Saudi-Arabien setzt eines der weltweit fortschrittlichsten KI-Überwachungssysteme ein, um Millionen von Pilgern in Mekka in Echtzeit zu überwachen



Die von der staatlichen Saudi Data and AI Authority (SDAIA) gemeinsam mit dem Innenministerium entwickelten Plattformen Baseer… pic.twitter.com/oT6FNJH9Go — Don (@Donuncutschweiz) June 1, 2026

⚠️☠️💉Das kriminelle Unternehmen Pfizer schlägt wieder zu.



Nicolas Hulscher, MPH



Pizers 4-Dosen-Zecken-Impfstoff ist völliger Müll … die Studie hat ihr primäres Endpunktziel verfehlt.



Sie behaupten eine Wirksamkeit von 73 %, aber das 95-prozentige Konfidenzintervall fällt… pic.twitter.com/JahmhSUbT9 — Don (@Donuncutschweiz) June 1, 2026