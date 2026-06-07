Da unser Telegram-Kanal nur begrenzt sichtbar ist, veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu gewährleisten.

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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

🇺🇸 ⚡️🇮🇱Der republikanische Kongressabgeordnete Thomas Massie schlägt wegen Abschnitt 224 des neuen Verteidigungshaushaltsgesetzes (NDAA) Alarm. Massie behauptet, die Bestimmung werde die militärische Zusammenarbeit zwischen den USA und Israel so weit vertiefen, dass amerikanische… pic.twitter.com/dFgi9BzMCp — Don (@Donuncutschweiz) June 7, 2026

🇺🇸🇮🇱Israelische Shin-Bet-Agenten wurden dabei ertappt, wie sie versuchten, ein Abhörgerät in einem Fahrzeug des Secret Service zu platzieren.



Dies bestätigt meine Berichterstattung aus dem September 2025.



Mir wurde gesagt, dass es sich bei dem Secret-Service-Fahrzeug um eines… pic.twitter.com/o7ftoZEhoy — Don (@Donuncutschweiz) June 7, 2026

⚡️⚡️Diese spanischen Nationalisten sind mit diesem Video, in dem sie ihre Probleme mit der Southampton-Polizei äußern, die Henry Nowak festgenommen hat, nachdem dieser erstochen wurde, viral gegangen. pic.twitter.com/isdl152vqn — Don (@Donuncutschweiz) June 7, 2026

⚠️Nur in Großbritannien?



Ein Oberst der britischen Armee hat gewarnt, dass ein Bürgerkrieg zwischen Christen und Muslimen im Vereinigten Königreich unvermeidlich sei.



„Das Vereinigte Königreich steuert auf einen Bürgerkrieg zu, weil die Regierung es fürchtet, die Islamisierung… pic.twitter.com/ubqRjncrlf — Don (@Donuncutschweiz) June 7, 2026

☝️Sam Altman möchte eure Zellen „umprogrammieren“, indem er „spezielle Proteine“ über RNA oder DNA liefert. Diese Proteine bringen die Zellen dazu, jünger zu wirken.



Er sagt, dass ihn die Verabreichung dieser Proteine an Menschen am meisten begeistert.



„Vielleicht verlängert es… pic.twitter.com/vYA6nkUdE2 — Don (@Donuncutschweiz) June 7, 2026

pic.twitter.com/TxBWdyI9Q1

🇺🇦 Der Unmut über die ukrainischen Rekrutierungskommandos (TCC) ist inzwischen so groß, dass Soldaten berichten, sie hätten Angst, in Uniform unterwegs zu sein. Sie befürchten, mit Militärkommissaren verwechselt und von wütenden Bürgern angegriffen zu… — Don (@Donuncutschweiz) June 7, 2026

🇺🇸🇮🇷Er ließ seinen Vater und andere Familienangehörige ermorden und will nun ein Treffen.



Nachdem Donald Trump die Idee eines direkten Treffens mit dem obersten Führer des Iran ins Spiel gebracht hatte, antwortete der iranische Außenminister Abbas Araghchi:



„Wir sollten… pic.twitter.com/8y3CASgYUV — Don (@Donuncutschweiz) June 7, 2026

🔥Die Proteste in Albanien erreichen nun zum siebten Tag in Folge einen neuen Höhepunkt.



Tausende Albaner weigern sich, ihr Land Jared Kushners elitärer Privatinsel-Vision zu überlassen.



Zudem fordern sie die sofortige Absetzung ihres Ministerpräsidenten wegen dessen Kollusion… pic.twitter.com/dfd2jBlr78 — Don (@Donuncutschweiz) June 7, 2026

Lawrow kritisiert Ukraine, EU und USA beim Wirtschaftsforum pic.twitter.com/XpCp3NbQWC — Don (@Donuncutschweiz) June 6, 2026

🔴Während Trump versucht, die Welt in Brand zu setzen, macht Größerasien weiterhin Geschäfte.



Pepe Escobar berichtet vom St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum.



Selbst langjährige US-Verbündete wie Saudi-Arabien und Südkorea sind vor Ort und erkunden russische… pic.twitter.com/rmM0DbbRVI — Don (@Donuncutschweiz) June 6, 2026

🇮🇷💥Der oberste Militärberater des iranischen Obersten Führers sagte gegenüber CNN:



„Wenn der Krieg weitergeht und die Seeblockade nicht aufgehoben wird, werden wir den Krieg in den Indischen Ozean, die Straße von Bab al-Mandab und das Mittelmeer tragen.



Wir werden dem Krieg… pic.twitter.com/awjrAE3t0d — Don (@Donuncutschweiz) June 6, 2026

🇷🇺🇺🇸Russlands Außenminister Lawrow sagte:



„Die Vereinigten Staaten haben das Ziel erklärt, die Energiemärkte der Welt zu dominieren.



In erster Linie wollen sie Schlüsselbereiche der Weltwirtschaft unterwerfen – Energie ist der erste davon.



Dadurch wollen sie Prozesse… pic.twitter.com/YeCaBvGnP7 — Don (@Donuncutschweiz) June 5, 2026

📱 „Du wurdest gehackt“ – Harari warnt vor der nächsten Stufe der KI-Manipulation



Yuval Noah Harari erklärt, warum viele Menschen ihr Smartphone kaum noch aus der Hand legen können: Nicht wegen mangelnder Disziplin, sondern weil soziale Medien gezielt evolutionäre Instinkte… pic.twitter.com/b9HVY0fAiJ — Don (@Donuncutschweiz) June 5, 2026

🤖🇺🇸🇨🇳 Elon Musk warnt, dass die USA aufgrund ihrer schrumpfenden Bevölkerung und Chinas vierfach größerer Bevölkerung sowie höherer Arbeitsleistung „auf menschlicher Ebene“ nicht konkurrenzfähig seien und ihre einzige Chance darin liege, durch hunderte Millionen humanoide… pic.twitter.com/fhLadcdwBJ — Don (@Donuncutschweiz) June 5, 2026

☝️🇷🇺Russlands Außenminister Lawrow über den Iran:



„Eines der Ziele dieser abenteuerlichen Aktion – daran habe ich keinen Zweifel – war es, den aufkommenden Prozess der Annäherung und Normalisierung der Beziehungen zwischen den Arabern und dem Iran zu verhindern.



Die bloße… pic.twitter.com/BH06SJbn22 — Don (@Donuncutschweiz) June 5, 2026

Ashley St. Clair, die „Baby-Mama“ von Elon Musk, sagt, sie habe ein Bestechungsgeld in Höhe von 40 Millionen Dollar mit einer Schweigeklausel von Elon Musk abgelehnt. Damit sollte sie schweigen über die Korruption, die sie miterlebt hat.



Sie behauptet, die Unternehmen von Elon… pic.twitter.com/auuM2Ajrk6 — Don (@Donuncutschweiz) June 5, 2026

☝️Onkologe Angus Dalgleish



„Es gibt mindestens zwölf Mechanismen, durch die mRNA in die DNA eingreifen und Onkogene aktivieren kann.“



„Es gibt keine Möglichkeit, diese Technologie zu kontrollieren.“



„Ihre Verwendung für zukünftige Impfstoffe sollte verboten werden und die… pic.twitter.com/vDY7HtrGDL — Don (@Donuncutschweiz) June 5, 2026

☝️Eine interessante Nachricht für alle Raucher:



Dr. Peter McCullough zufolge blockiert der Nikotingehalt im Blut das Spike-Protein. pic.twitter.com/53YMOpiln2 — Don (@Donuncutschweiz) June 5, 2026

Das moderne Europa steht vor einer Informationskrise: der Niedergang des Journalismus, Fälschungen in den sozialen Medien. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, äußert sich dazu auf dem SPIEF 2026.



Das Ausmaß der Krise ist verheerend: „Wir erleben… pic.twitter.com/F7HdEGe7nt — Don (@Donuncutschweiz) June 5, 2026

☝️Das sollte man sich anhören.



Das Verhältnis der Opferzahlen erzählt eine Geschichte, die in den westlichen Medien nicht berichtet wird.



Der ehemalige CIA-Mitarbeiter Larry Johnson erklärt, warum Selenskyj endlich einlenkt und warum dieses lange Warten die Ukraine… pic.twitter.com/oMy2Z3HqHY — Don (@Donuncutschweiz) June 4, 2026

‼️☝️Professor Mohammad Marandi erklärt, warum der Juni ein kritischer Monat ist.



Laut Energieexperten, Ölexperten und Ökonomen, die die Situation genau verfolgen, wird der Juni sehr entscheidend werden. pic.twitter.com/9kd0rdqoY2 — Don (@Donuncutschweiz) June 5, 2026

🚨Rubio- Wir liefern Waffen nur an die Ukraine – verhängen Sanktionen nur gegen Russland pic.twitter.com/HnhHsUbIAA — Don (@Donuncutschweiz) June 4, 2026

☝️Das sollte man sich anhören.



Das Verhältnis der Opferzahlen erzählt eine Geschichte, die in den westlichen Medien nicht berichtet wird.



Der ehemalige CIA-Mitarbeiter Larry Johnson erklärt, warum Selenskyj endlich einlenkt und warum dieses lange Warten die Ukraine… pic.twitter.com/oMy2Z3HqHY — Don (@Donuncutschweiz) June 4, 2026

🚨☝️Macgregor: „Der Krieg wird zur Goldgrube – die Westukraine ist im Visier globaler Investoren.”



Russland greift zunehmend ukrainische Industrieanlagen und Infrastruktur an, die mit westlichen Investitionsprojekten verbunden sind. Während Washington weiterhin auf Verhandlungen… pic.twitter.com/vDkZaM2RAt — Don (@Donuncutschweiz) June 4, 2026

🇷🇺💥Steve Rosenberg von der BBC erschien zur Arbeit beim St. Petersburger Wirtschaftsforum, Büfett inklusive, für dasselbe Netzwerk, das einen offiziellen Brief schickte, in dem es die Ablehnung zum Ausdruck brachte, die unter den Trümmern des Starobelsk-Kollegs begrabenen… pic.twitter.com/uKXwGgHtvD — Don (@Donuncutschweiz) June 4, 2026

🚨☝️„Wir kommen dem Endspiel nahe.“



– Whitney Webb über das Militär, das nun seinen „ursprünglichen Traum vom Internet“ realisiert.



LifeLog ist zu Facebook geworden.



Total Information Awareness ist zu Palantir geworden.



Wir kommen dem Endspiel nahe.



„Viele dieser… pic.twitter.com/fk8WgMmJeP — Don (@Donuncutschweiz) June 4, 2026

🚨"Russland hat Stimmung gegen uns gemacht" – Deutschland scheitert bei Wahl zum UN-Sicherheitsrat pic.twitter.com/hw9e4YcNRy — Don (@Donuncutschweiz) June 4, 2026

☝️Kein Geheimnis mehr:



Gestern fand in Kiew zum ersten Mal eine Sitzung des US-NATO-Ukraine-Rates statt – ein starkes Zeichen für die beständigen Bande zwischen der NATO und der Ukraine.



Die NATO steht heute an eurer Seite und wird euch auch bei allen bevorstehenden… pic.twitter.com/12JsSiNTg2 — Don (@Donuncutschweiz) June 4, 2026

🇷🇺💥Aktuell: Der Krieg könnte noch Jahrzehnte dauern, weshalb wir unsere Infrastruktur darauf vorbereiten müssen.



MGIMO-Professor und GRU-Oberst Bezrukov auf dem SPIEF 2026



Wir müssen uns damit abfinden, dass wir in den nächsten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, im Krieg… pic.twitter.com/KPBHn1NgWs — Don (@Donuncutschweiz) June 4, 2026

🇷🇺🗣 „Sie sind Techno-Faschisten“: Der russische Journalist Wladimir Solowjow wirft dem Westen doppelte Standards bei Angriffen auf Zivilisten vor.



Im Gespräch mit der Weltwoche bezeichnete er Palantir-Chef Alex Karp als treibende Kraft hinter Technologien, die der Ukraine… pic.twitter.com/GtAAnlObOp — Don (@Donuncutschweiz) June 4, 2026

🚨☝️Magyar erteilt Merz klare Absage- Ungarn wird keine Waffen an die Ukraine liefern pic.twitter.com/lloeBAlUUJ — Don (@Donuncutschweiz) June 4, 2026

🔥 Douglas Macgregor: „Das ist eine Israel-zuerst-Regierung“



Der ehemalige US-Oberst Douglas Macgregor kritisiert die US-Nahostpolitik scharf. Der Angriff auf den Iran habe nicht im Interesse Amerikas gelegen, sondern anderen geopolitischen Zielen gedient.



„Wenn wir wirklich… pic.twitter.com/m1HfAgXx9d — Don (@Donuncutschweiz) June 4, 2026

🇷🇺☝️Nebensja: Europa nutzt Vorfall mit "russischer" Drohne als Rechtfertigung für seine Kriegsrhetorik pic.twitter.com/z4qh97tluD — Don (@Donuncutschweiz) June 3, 2026

🚨 Whitney Webb warnt vor „Unternehmensstaat“ unter Palantir und Tech-Oligarchen



Die Investigativjournalistin Whitney Webb schlägt Alarm: Ein Netzwerk einflussreicher Tech-Milliardäre rund um Peter Thiel arbeite ihrer Ansicht nach auf eine Zukunft hin, in der die traditionelle… pic.twitter.com/10Na2MK7Wr — Don (@Donuncutschweiz) June 3, 2026

🚨Southampton- Proteste gegen Polizeiversagen bei tödlicher Messerattacke pic.twitter.com/YSsfEWM4lB — Don (@Donuncutschweiz) June 3, 2026

🇺🇸🤖 Überwachungsstaat auf vier Beinen



Während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sollen am AT&T Stadium in Arlington robotische Sicherheitshunde des Unternehmens Boston Dynamics patrouillieren. Offiziell dienen die Maschinen der Geländeüberwachung und der Erkennung potenzieller… pic.twitter.com/4XsbtfKEwi — Don (@Donuncutschweiz) June 3, 2026

🇵🇸 Der zweijährige Jawad aus Gaza wurde nach Angaben seiner Familie und eines Arztberichts Stunden nach seiner Festnahme gemeinsam mit seinem Vater von israelischen Soldaten allein zurückgebracht – mit Verletzungen, die Ärzte als mögliche Zigarettenverbrennungen und Misshandlung… pic.twitter.com/cFaJaLnBx5 — Don (@Donuncutschweiz) June 3, 2026