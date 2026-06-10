Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

‼️🇺🇸Visa-Chaos, Ticketentzug, Grenzschikanen und Reiseverbote: Die FIFA-WM 2026 entwickelt sich für viele Fans bereits vor dem Anpfiff zur umstrittensten Weltmeisterschaft der Neuzeit. Während ein somalischer FIFA-Schiedsrichter trotz gültigem Visum zurückgewiesen wird, verlieren… pic.twitter.com/fNTv8COyQE — Don (@Donuncutschweiz) June 10, 2026

‼️🇬🇧Das Video geht viral und zeigt, was in Großbritannien vor sich geht.



🚨 Britische Polizei verhaftet Christen, die ein Schild tragen, da dieses „wahrscheinlich Belästigung, Alarm oder Kummer verursacht”.



Ein Mann sagt: „Derzeit werde ich wegen der Äußerung von… pic.twitter.com/pHY5RGlYzt — Don (@Donuncutschweiz) June 10, 2026

🇷🇺 Candace Owens nach ihrer Moskau-Reise:



„Warum sieht unsere Gesellschaft nicht so aus? Warum ist es dort sicher? Warum ist es sauber? Warum wurde uns darüber etwas anderes erzählt?“



Owens zeigt sich beeindruckt von Moskau und stellt die US-Reisewarnung der Stufe 4 für… pic.twitter.com/3GPiF6fcDX — Don (@Donuncutschweiz) June 10, 2026

🔥🇮🇷 Die Vergeltung hat begonnen: Iran greift US-Stützpunkte in der Region an



Nach den US-Angriffen hat Teheran in der Nacht mehrere amerikanische Militärziele ins Visier genommen:



🟠 🇧🇭 Bahrain: Drohnenangriff auf die Basis der US-Fünften Flotte. In sozialen Medien kursieren… pic.twitter.com/DSXQKFYLKE — Don (@Donuncutschweiz) June 10, 2026

🇺🇸 Ken Silva bei Tucker Carlson:



Der mutmaßliche Trump-Attentäter Ryan Routh soll FBI, Außenministerium, Interpol und weiteren Behörden bekannt gewesen sein, nachdem er in der Ukraine ausländische Kämpfer rekrutierte und mit dem Asow-Umfeld in Verbindung gebracht wurde.… pic.twitter.com/kBLWiWT99Q — Don (@Donuncutschweiz) June 9, 2026

🇩🇪Berlin: Polizei verbietet Trommeln bei Anti-Merz-Demo – zu „militärisch“ pic.twitter.com/T2KWIiJ0pn — Don (@Donuncutschweiz) June 9, 2026

🇩🇪🤡Nach Merkels „Wir schaffen das“ nun Klingbeils „Migration macht Deutschland reicher“ – die politische Realität scheint Berlin noch immer nicht erreicht zu haben. pic.twitter.com/TzDjTyOeno — Don (@Donuncutschweiz) June 9, 2026

🇺🇸 Warum wurde der Attentatsversuch auf Donald Trump praktisch zu den Akten gelegt?



Der investigative Journalist Ken Silva sagt bei Tucker Carlson, die Ermittlungen würden weiterlaufen, wenn Trump darauf bestehen würde. Stattdessen habe der Präsident selbst nie öffentlich… pic.twitter.com/EFIAhJr76d — Don (@Donuncutschweiz) June 9, 2026

🇺🇸⚓️ Der US-Abgeordnete Thomas Massie fordert eine neue Untersuchung des Angriffs auf die USS Liberty durch Israel am 8. Juni 1967 und verweist dabei auf Aussagen von Überlebenden.



Demnach setzten israelische Flugzeuge Napalm ein und beschossen sogar Rettungsboote. Bei dem… pic.twitter.com/D6npM41rqb — Don (@Donuncutschweiz) June 9, 2026

🇮🇷🇮🇱Der Iran hat eine neue strategische Leistung vollbracht. Durch den Start fortschrittlicher ballistischer Raketen aus den westlichen Provinzen konnten die Flugzeiten auf zehn Minuten verkürzt werden.



Dadurch wurden die Verteidigungen des zionistischen Regimes völlig nutzlos… pic.twitter.com/gvXE1Zccl2 — Don (@Donuncutschweiz) June 9, 2026

🌍 Jeffrey Sachs fordert globale Steuern auf CO₂-Emissionen, internationale Finanztransaktionen, den Flugverkehr und die Schifffahrt. Mit den Einnahmen könnten laut Sachs weltweit Solar- und Windkraftanlagen, Wasserinfrastruktur, Verkehrssysteme und eine Wasserstoffwirtschaft… pic.twitter.com/wCXJvkxxfZ — Don (@Donuncutschweiz) June 9, 2026

💥🇩🇪Deutschland hat es wieder geschafft und geht weltweit viral.



Eine Frau sagt in Deutschland „Freies Palästina“. Die Polizei stürmt herbei, hält ihr den Mund zu und zerrt sie wie ein Tier zu Boden. pic.twitter.com/WyA8uizFsY — Don (@Donuncutschweiz) June 9, 2026

China hat soeben den weltweit ersten kommerziellen Gehirnchip zugelassen.



Präsident Trump hat kürzlich die Beschleunigung des 6G-Ausbaus angeordnet, um „implantierbare Technologien“ einzusetzen.



Der CEO von Nokia sagt, dass bis 2030 „Smartphones direkt in unsere Körper… pic.twitter.com/P83jXaUQgU — Don (@Donuncutschweiz) June 9, 2026

🇩🇪☝️Wenn das die "deutschen unabhängigen" Medien schreiben, dann stimmt das auch und es wird demnächst umgesetzt.😉 pic.twitter.com/6UjUV5bxov — Don (@Donuncutschweiz) June 9, 2026

🇩🇪☝️Höcke über Ukraine-Konflikt- US-Stellvertreterkrieg – Merz arbeitet noch immer für BlackRock pic.twitter.com/SZtSSJmXSP — Don (@Donuncutschweiz) June 9, 2026

💥💉☠️💉In den USA ist das jetzt im Mainstream.



Senator Ron Johnson: „Rasmussen Reports hat festgestellt, dass 24 % der Amerikaner glauben, sie kennen jemanden, der an einer Corona-Impfung gestorben ist.”



Die FDA war sich dieser Todesfälle und unerwünschten Ereignisse bewusst,… pic.twitter.com/TyqUfzkogO — Don (@Donuncutschweiz) June 8, 2026

⚠️Nur in Großbritannien?



Ein Oberst der britischen Armee hat gewarnt, dass ein Bürgerkrieg zwischen Christen und Muslimen im Vereinigten Königreich unvermeidlich sei.



„Das Vereinigte Königreich steuert auf einen Bürgerkrieg zu, weil die Regierung es fürchtet, die Islamisierung… pic.twitter.com/ubqRjncrlf — Don (@Donuncutschweiz) June 7, 2026

‼️Prof. Marandi deckt eine erschreckende Wahrheit auf. Er bestätigt, dass der „Islamische Staat”, Al-Qaida und separatistische Terroristen niemals Israel angreifen, sondern ausschließlich den Iran oder andere Staaten.



Washington und das zionistische Regime finanzieren diese… pic.twitter.com/qa7v5PK6qq — Don (@Donuncutschweiz) June 9, 2026

🇺🇸New Yorker außerhalb des NBA-Stadions buhten letzte Nacht im Chor, als Präsident Trump während der Nationalhymne auf dem Bildschirm erschien. pic.twitter.com/1xLo1Gjpqn — Don (@Donuncutschweiz) June 9, 2026

🔥🇮🇷🇮🇱Iran droht noch vernichtendere Schläge gegen Israel an pic.twitter.com/6a7Qi0Ox4Z — Don (@Donuncutschweiz) June 8, 2026

🇺🇸 Während Washington öffentlich von Diplomatie spricht, sitzen Tausende US-Soldaten in Bunkern und geschützten Anlagen auf Militärbasen im Nahen Osten und warten auf den Befehl. Zwei Flugzeugträgergruppen, Kampfflugzeuge und Marschflugkörper stehen bereit – die Region befindet… pic.twitter.com/XGFaUl08nt — Don (@Donuncutschweiz) June 8, 2026

🇺🇸🇮🇱🇮🇷🔥 Larry C. Johnson: Hinter den Kulissen könnte ein Iran-Abkommen kurz bevorstehen



Der ehemalige CIA-Analyst Larry C. Johnson sieht mehrere Hinweise darauf, dass Washington Israel derzeit aktiv bremst.



Laut Berichten sollen US-Vertreter Israel aufgefordert haben, mit… pic.twitter.com/Lh5ib9SV14 — Don (@Donuncutschweiz) June 8, 2026

Steven Spielberg sagt, sein neuer Film „Disclosure Day“ über Außerirdische werde Christen und gläubige Menschen dazu bringen, ihre Religion zu hinterfragen.



Der Film werde die Position der Kirche einnehmen, so Spielberg.



„Ist Gott nur der Gott dieses Planeten, oder ist er der… pic.twitter.com/DiGuXDuwa0 — Don (@Donuncutschweiz) June 8, 2026

🚨Gibt es einen Politiker der nicht lügt? pic.twitter.com/qNuCLurxDf — Don (@Donuncutschweiz) June 8, 2026

💥💉☠️💉In den USA ist das jetzt im Mainstream.



Senator Ron Johnson: „Rasmussen Reports hat festgestellt, dass 24 % der Amerikaner glauben, sie kennen jemanden, der an einer Corona-Impfung gestorben ist.”



Die FDA war sich dieser Todesfälle und unerwünschten Ereignisse bewusst,… pic.twitter.com/TyqUfzkogO — Don (@Donuncutschweiz) June 8, 2026

☝️Der albanische Ministerpräsident Edi Rama gibt zu, dass Jared Kushners neue Privatinsel ausschließlich der Elite vorbehalten sein wird.



Er sagt, das Land gehöre nicht mehr dem albanischen Volk, sondern befinde sich nun unter der Kontrolle von Jared Kushner und seinen… pic.twitter.com/jPSzzEDey3 — Don (@Donuncutschweiz) June 8, 2026

Aktuell von den US-NATO-Jüngern



„Vereint für die Ukraine“. pic.twitter.com/xKdVHmgW5P — Don (@Donuncutschweiz) June 8, 2026

🔥 Das Machtverhältnis im Nahen Osten hat sich verändert



Zum ersten Mal seit Jahrzehnten hat der Iran militärisch auf israelische Angriffe gegen ein anderes Land reagiert – den Libanon.



Al Jazeera zufolge wollte Teheran damit eine neue rote Linie ziehen: Angriffe auf den… pic.twitter.com/IlsnI3Ap52 — Don (@Donuncutschweiz) June 8, 2026

🇺🇸 Aktuell: Trump verteidigt seine Iran-Politik gegen Kritik aus den eigenen Reihen: „Ich habe nie versprochen, nichts zu tun – ich habe nur gesagt, dass ich keine endlosen Kriege mag.“ Der Konflikt mit dem Iran sei kein „Vietnam“, sondern eine begrenzte Militärkampagne, bei der… pic.twitter.com/H1PzQvwHVJ — Don (@Donuncutschweiz) June 8, 2026

🚨Ohne Taiwan keine KI: Musk erklärt Amerikas größte strategische Verwundbarkeit.



Elon Musk warnt, dass der Ausgang des globalen KI-Rennens letztlich nicht von der Software, sondern von der Kontrolle über die Chipproduktion abhängen wird.



„Für die nächsten Jahre wird Amerika… pic.twitter.com/ZcgLP5cMby — Don (@Donuncutschweiz) June 7, 2026

🚨 Larry C. Johnson enthüllt brisante Informationen über den iranischen Angriff auf Bahrain:



„Ich habe gestern erfahren, dass der eigentliche Grund für Irans Angriff auf Bahrain die Zerstörung einer extrem wichtigen und streng geheimen Fähigkeit war.“



Johnson erklärte, er könne… pic.twitter.com/pkdBDyNFcL — Don (@Donuncutschweiz) June 7, 2026