Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

⚠️☝️Baykar-Technologiechef Selçuk Bayraktar warnt vor der KI-Zukunft:



Globale Konzerne sammelten das Leben der gesamten Menschheit in ihren Rechenzentren und versetzten damit Nationen einen „heimtückischen Schlag“ gegen ihre Souveränität – die Abhängigkeit von Big Tech sei… pic.twitter.com/fJZN7JyAGD — Don (@Donuncutschweiz) June 14, 2026

🇬🇧 Ex-Premierministerin Liz Truss erhebt schwere Vorwürfe:



Masseneinwanderung werde von linken Eliten gezielt eingesetzt, um Familie, Nationalstaat und die Grundlagen der westlichen Zivilisation zu untergraben pic.twitter.com/eLucHQf4wR — Don (@Donuncutschweiz) June 14, 2026

Wie Sky News berichtet, verzögert der Iran das Abkommen, um Donald Trump öffentlich zu demütigen. Der Experte Prof. Michael Clarke enthüllt, dass Teheran das exakte Drehbuch von 1979 anwendet.



Die Trump-Regierung ist völlig machtlos. Washington ist den iranischen Verhandlern… pic.twitter.com/QcZQ5162JT — Don (@Donuncutschweiz) June 14, 2026

⚠️🇺🇸2022 sangen die NATO-Medien im Gleichklang: Bidens Sprecherin Jen Psaki erklärte, Russland verbreite „regelrechte Lügen“ über von den USA finanzierte Biolabore in der Ukraine.



2026 sagt US-Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard: „Informationen über Biolabs wurden von sehr… pic.twitter.com/bvc0Ux0QSM — Don (@Donuncutschweiz) June 14, 2026

🔥Die USA müssen raus.🇺🇸🇸🇽



Die Philippinen stehen vor einer existenziellen Bedrohung.



Nein, nicht „chinesischer Expansionismus im Südchinesischen Meer”, sondern die Tatsache, dass die Philippinen buchstäblich von US-Truppen besetzt sind. Diese zwingen das Land, nationale… pic.twitter.com/qKFka4NnB4 — Don (@Donuncutschweiz) June 13, 2026

🇮🇷🇺🇸 Laut dem Journalisten Jeremy Scahill von DropSite News sollen iranische Unterhändler sogar Psychologen in ihre Verhandlungen eingebunden haben, um Trumps Verhalten besser einschätzen zu können:



„Wir haben begonnen, unsere Botschaften anzupassen, als würden wir mit einem… pic.twitter.com/aaHoFlgAAz — Don (@Donuncutschweiz) June 13, 2026

💥Gabbard enthüllt US-finanzierte Biolabore in der Ukraine! pic.twitter.com/C73Iv9NGdM — Don (@Donuncutschweiz) June 13, 2026

💩Scheiß auf euch alle!



Wladimir Solowjow ist einer der bekanntesten Fernsehmoderatoren Russlands. pic.twitter.com/CFe3EDqfux — Don (@Donuncutschweiz) June 12, 2026

🔥 Whitney Webb: „Sie wollen nicht, dass man sich Epstein vor dem Jahr 2000 ansieht.“



Die Investigativjournalistin Whitney Webb sagt, Jeffrey Epstein habe eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Clinton Foundation und der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung gespielt und sogar… pic.twitter.com/q2SJ9LUogR — Don (@Donuncutschweiz) June 12, 2026

☝️Elon Musk zeichnet die Zukunft als Paradies der Überfülle: KI und Roboter würden so viele Waren und Dienstleistungen produzieren, dass Geld irgendwann bedeutungslos werde.



Menschen bekämen eine Art universelles Grundeinkommen, Deflation würde die Preise immer weiter senken –… pic.twitter.com/TTx9blqjHm — Don (@Donuncutschweiz) June 12, 2026

Aktuell in den USA‼️



Das ist ein Skandal, der WEIT größer ist als Watergate‼️



Der US-Senator Ron Johnson spricht vom „größten Regierungsskandal seiner Zeit“ – größer als Watergate.



Er wirft der Regierung und den Medien vor, Informationen über die Corona-Impfungen… pic.twitter.com/fKVflGxYyt — Don (@Donuncutschweiz) June 12, 2026

⚠️🇮🇱Der israelische Anwalt Ben Marmarelli berichtet, dass palästinensische Gefangene, die er vertritt, ihn anflehen, sie nicht zu besuchen, da sie jedes Mal vergewaltigt werden, wenn ein Treffen mit ihm ansteht.



Dies ist eine Szene aus dem schockierenden neuen Dokumentarfilm von… pic.twitter.com/WBQE1YNaer — Don (@Donuncutschweiz) June 12, 2026

☝️Das hat Dmitri Medwedew soeben auf seinem Telegram-Kanal gepostet.



Kein Feind wird die Entwicklung und den Wohlstand unserer Heimat behindern können.

Alles Gute zum Tag Russlands! pic.twitter.com/eyKbWLAYWY — Don (@Donuncutschweiz) June 12, 2026

🇩🇪🔥Mit diesen 48 Sekunden geht Alice Weidel international viral pic.twitter.com/RB7snc5Br0 — Don (@Donuncutschweiz) June 12, 2026

🚨„Wenn man eine Lüge oft genug wiederholt, wird sie irgendwann geglaubt.“



In einer Zusammenstellung von CNN sagt Trump, er sei kurz vor einem Deal mit dem Iran. Diese Behauptung hat er seit Beginn des Krieges 39 Mal aufgestellt. pic.twitter.com/zu2pMeUD4Q — Don (@Donuncutschweiz) June 12, 2026

💥„Wie lange noch?“ – Diese Rede der griechischen EU-Abgeordneten Afroditi Latinopoulou in der Piazza del Duomo in Mailand wird gerade zum viralen Hit.



Bei einer Kundgebung patriotischer Gruppen in Mailand erklärte sie, die „Demontage unserer Nationen“ werde von der politischen… pic.twitter.com/6YFE5m920V — Don (@Donuncutschweiz) June 12, 2026

🇺🇸🇷🇺Prof. John Mearsheimer im Gespräch mit Tucker Carlson:



„Wenn man sich die Wochen vor dem 24. Februar 2022 genau ansieht, erkennt man, dass Putin große Anstrengungen unternahm, einen Krieg zu vermeiden. Er wollte keinen Krieg. Die Vereinigten Staaten unternahmen hingegen… pic.twitter.com/xaHzPP6rmq — Don (@Donuncutschweiz) June 11, 2026

🚨🇩🇪"Abgesang eines Gescheiterten" – Weidel greift Merz frontal an pic.twitter.com/nTTiPwAyxc — Don (@Donuncutschweiz) June 11, 2026

🎙 Investigativjournalist Glenn Greenwald stellt die gängige Erzählung über den Iran infrage:



„Uns wird seit Jahrzehnten erzählt, Teheran sei ein apokalyptischer Endzeitkult, der die eigene Vernichtung herbeisehnt.



Doch wenn man sich das tatsächliche Verhalten ansieht, zeigt… pic.twitter.com/0mM8wc2mn1 — Don (@Donuncutschweiz) June 11, 2026

Aktuell❗️🇺🇸/🇮🇷Trump:



'Es könnte der größte Deal der Geschichte sein.



Sie könnten die weiße Fahne der Kapitulation schwenken. Sie könnten sagen 'Wir kapitulieren, wir kapitulieren, wir sind am Ende, wir haben es satt, die Vereinigten Staaten sind die größte Macht, Allah sei… pic.twitter.com/0mA0l6Drex — Don (@Donuncutschweiz) June 11, 2026

🇺🇸🇮🇷 Tucker sagt, was sich die NATO-Propagandamedien nicht zu sagen trauen. pic.twitter.com/2TZKNV03Na — Don (@Donuncutschweiz) June 11, 2026

‼️Mit dieser Frage ist sie viral gegangen.



Die türkische Aktivistin Aycin Kantoglu, Mitglied der humanitären Flottille „Sumud“, fragt sich, woher die Organe und die Haut stammen, aus denen die größte Spendenbank der Welt in Israel besteht.



Wie wurde diese Hautbank über… pic.twitter.com/53PERboLAx — Don (@Donuncutschweiz) June 11, 2026

🔴 2019 sendete ARTE eine brisante Dokumentation über Kinderhandel und sexuellen Missbrauch in der Ukraine, in der auch Verbindungen zu einflussreichen Kreisen thematisiert wurden.



Heute ist der Film kaum noch auffindbar und wird praktisch nicht mehr erwähnt. Warum ist diese… pic.twitter.com/9Sbt1iQfER — Don (@Donuncutschweiz) June 11, 2026

🇪🇺Es ist das Jahr 2056, und von der Leyen ist zuversichtlich, Russland mit dem 714. Sanktionspaket endlich zu besiegen.



Ihr Ziel sind Replikatoren, Quantentoaster, Antigravitations-Rasenmäher und Visa für den Mars für russische intergalaktische Roboter.😉 pic.twitter.com/rKXufmwiVd — Don (@Donuncutschweiz) June 11, 2026

☝️🇺🇸🇮🇱💥Der renommierte Professor Mearsheimer bestätigt, dass die zionistische Lobby die treibende Kraft hinter dem katastrophalen Irak-Krieg war.



Er deckt auf, wie Benjamin Netanjahu und andere israelische Regierungsvertreter Washington unerbittlich unter Druck setzten, um aus… pic.twitter.com/KpHSFFgRZK — Don (@Donuncutschweiz) June 11, 2026

🇺🇸🇮🇱Angeblich sollen ausländische Geheimdienste auf Trumps eigene Beamte spioniert haben. Ihr „Verbrechen” war, dass sie den Krieg beenden wollten.



Laut Joe Kent, dem ehemaligen Direktor des Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung, haben sich israelische Geheimdienste tief… pic.twitter.com/9oaw8LN2Yy — Don (@Donuncutschweiz) June 11, 2026

🇷🇺Candace Owens: "Alles, was man uns über Russland erzählt hat, ist eine Lüge" pic.twitter.com/8Ve7w0ak6w — Don (@Donuncutschweiz) June 11, 2026

🔥🇺🇸🇮🇱🇮🇷 Aktueller Überblick Nahost – Iran, USA, Israel (Stand: 11. Juni, 05.45)



🎥Video 1: Auf seiner offiziellen Website hat das US-CENTCOM heute dieses Video mit dem Titel „US-Streitkräfte schließen jüngste Luftangriffe im Iran ab“ veröffentlicht.



🎥Video 2: Al Jazeera… pic.twitter.com/wGaZIuTdFj — Don (@Donuncutschweiz) June 11, 2026

🇷🇺🇬🇧🇩🇪🇫🇷 Die Botschafter Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands bitten um ein Treffen mit Russland. Wir werden uns treffen.



"Es ist nur interessant, wie diese Leute überhaupt etwas ausdrücken können, das zu irgendwelchen konstruktiven Gedanken führen könnte, nachdem Merz,… pic.twitter.com/WySgVWckGO — Don (@Donuncutschweiz) June 10, 2026

"Die Europäer konzentrieren sich nicht auf Frieden – sondern auf Krieg" pic.twitter.com/8rDjNOuzP0 — Don (@Donuncutschweiz) June 10, 2026

🚨 Ex-CIA-Analyst Larry Johnson bezeichnet das US-Narrativ über den angeblich abgeschossenen Hubschrauber als „Lüge“ und „Vorwand“ für weitere Angriffe gegen den Iran.



🗣 Gegenüber RT erklärte Johnson: „Wenn das Cockpit oder der Hauptrotor tatsächlich getroffen worden wären,… pic.twitter.com/t8DrdfXDQa — Don (@Donuncutschweiz) June 10, 2026

🚨„Afrikas bester Schiedsrichter“ wurde am Flughafen in Somalia wie ein Held empfangen, nachdem die USA ihm die Einreise zur WM 2026 verweigert hatten.



Ein somalischer Tycoon versprach ihm 100.000 US-Dollar, um die entgangenen Einnahmen auszugleichen. Die somalische Diaspora in… pic.twitter.com/vCHkj9C4eI — Don (@Donuncutschweiz) June 10, 2026

☠️Netanyahu auf X:



Der antisemitische Diktator Erdoğan – der Völkermord an den Kurden begeht, die Hamas-Terrororganisation unterstützt, sein eigenes Volk unterdrückt und politische Rivalen ins Gefängnis wirft – ist der letzte, der dem Staat Israel Moralpredigten halten kann.… pic.twitter.com/nPskmvofSG — Don (@Donuncutschweiz) June 10, 2026