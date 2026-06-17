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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

💥Die spanische Europaabgeordnete Irene Montero singt „Happy Birthday, Mr. Genocide“ für Donald Trump.



Außerdem kritisiert sie Kaja Kallas scharf wegen der EU-Außenpolitik und prangert die Untätigkeit des Westens an.



Sie nimmt kein Blatt vor den Mund. pic.twitter.com/pyw00qPQN2 — Don (@Donuncutschweiz) June 17, 2026

‼️🔥Hinter verschlossenen Türen trifft sich im August erneut die globale Tech-Elite. Durch ein Datenleck wurde bekannt, dass auf dem exklusiven „Dialog“-Rückzug von Peter Thiel unter anderem über Themen wie einen möglichen Dritten Weltkrieg, neue Schlachtfeldtechnologien und… pic.twitter.com/gh1VfkHhCX — Don (@Donuncutschweiz) June 17, 2026

🇮🇷🇺🇸 Zu den angeblich von Bloomberg eingesehenen 14 Punkten des US-Iran-Memorandums ist Vorsicht geboten:



Bloomberg News berichtete zwar, eine Version des Entwurfs gesehen zu haben, doch weder Washington noch Teheran haben die vollständige Fassung offiziell bestätigt.



Die… pic.twitter.com/cjHMNkdTCn — Don (@Donuncutschweiz) June 17, 2026

🇷🇺 Alexander Dugin sieht im möglichen Iran-Abkommen nicht nur einen Waffenstillstand, sondern einen tiefen Bruch innerhalb des Westens.



Seiner Einschätzung nach besteht Teheran darauf, dass der Krieg im Südlibanon endet – eine Bedingung, zu der Donald Trump offenbar zunehmend… pic.twitter.com/qRBodh9jxf — Don (@Donuncutschweiz) June 17, 2026

💥🇵🇱🇩🇪 Die deutsche Polizei wurde dabei gefilmt, wie sie polnische Besucher verprügelte, die ein großes Kreuz zum Ort der Erinnerung an Polen 1939–1945 trugen. Dabei handelt es sich um ein Denkmal für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs in Berlin.



Der Vorfall droht sich… pic.twitter.com/9TQ85lLFdf — Don (@Donuncutschweiz) June 17, 2026

🇺🇸🇮🇱🇮🇷☝️Laut dem geopolitischen Analysten Pepe Escobar ist die Unterzeichnung der Absichtserklärung kein Abkommen, sondern lediglich der Beginn eines Dialogs, der leicht scheitern könne.



Und das Ganze wird sabotiert werden, daran gibt es keinen Zweifel. pic.twitter.com/Vce5FNYyDe — Don (@Donuncutschweiz) June 17, 2026

🇮🇷⚽️Der iranische Kapitän Mehdi Taremi über die Herausforderungen, mit denen sein Team bei der Weltmeisterschaft konfrontiert ist:



„Alles ist eine Katastrophe für uns.“



Die iranischen Spieler und der Trainer berichten, dass sie gezwungen waren, ihre Erholungspläne aufzugeben… pic.twitter.com/5wCvHrjCQV — Don (@Donuncutschweiz) June 16, 2026

🇮🇷⚽️Der iranische Fußballstar Mehdi Taremi kritisiert Reporter, die nur politische Fragen stellen.



„Niemand hat eine fußballbezogene Frage gestellt.“



Er bat die Journalisten höflich, politische Fragen woanders zu stellen. pic.twitter.com/mlNF0mMdHz — Don (@Donuncutschweiz) June 16, 2026

‼️🇺🇸Die Trump-Regierung erwog laut Berichten hinter den Kulissen, das Habeas-Corpus-Recht auszusetzen und das Militär zur Niederschlagung von Protesten auf amerikanischen Straßen einzusetzen. pic.twitter.com/I4ix8wMnkm — Don (@Donuncutschweiz) June 16, 2026

Russlands Außenminister Sergej Lawrow spottet über die EU und erklärt, ein Beitritt der Ukraine könne deren „Zusammenbruch“ beschleunigen.



Wenn Europa seine wirtschaftlichen Interessen aufgibt und sich in ein Militärbündnis verwandelt, wird es dafür „vielleicht Selenskyj… pic.twitter.com/hUXQ4WJjxM — Don (@Donuncutschweiz) June 16, 2026

🚨Telegram-Gründer Pavel Durov erklärt hier, wie aus seiner Sicht falsche und irreführende Behauptungen von Keir Starmer, Ursula von der Leyen und anderen genutzt werden, um ein stasiähnliches System zur digitalen Identitätsüberwachung – einen „digitalen Gulag“ – schrittweise und… pic.twitter.com/sNFc4p28uG — Don (@Donuncutschweiz) June 16, 2026

🔥Tausende Demonstranten forderten in Rom unter dem Schlagwort „Remigration“ strengere Migrationsregeln und Massenabschiebungen – ein Zeichen dafür, dass Positionen, die lange als Randphänomen galten, zunehmend in die politische Mitte Europas vordringen. pic.twitter.com/GxbpOXbZGd — Don (@Donuncutschweiz) June 16, 2026

☝️⚠️Kritiker der digitalen ID warnen:



Sobald jede Banktransaktion, jede Reise, jeder Online-Kommentar und jeder Zugang zu Dienstleistungen an eine digitale Identität gekoppelt ist, braucht es keine Polizeirazzien oder Gefängniszellen mehr, um Menschen zu sanktionieren.



Konten… pic.twitter.com/aF9KarGL3J — Don (@Donuncutschweiz) June 16, 2026

☠️Pfizer hat ihn ausgelöscht!



So haben Pfizer und EU-Beamte offenbar versucht, während des anhaltenden Skandals um Impfstoffverträge und mangelnde Transparenz eine kritische Stimme zum Schweigen zu bringen oder aus dem Weg zu räumen.



Geschwärzte Dokumente, ausweichende… pic.twitter.com/bSUbhu8I62 — Don (@Donuncutschweiz) June 16, 2026

☝️RFK Jr. berichtet, ein Ganzkörper-MRT habe gezeigt, dass Herz und Leber von viszeralem Fett umgeben gewesen seien. Nach einer von Dr. Sean O'Mara empfohlenen Intervention sei sein viszerales Fett innerhalb von nur 30 Tagen um 40 % zurückgegangen.



Laut dem dazugehörigen… pic.twitter.com/85hCScR3px — Don (@Donuncutschweiz) June 16, 2026

🚨Zelensky umarmt Rubio, dann küsst ihn eine begeisterte Von der Leyen. Damit ist die Sitzung der alten Weltordnung eröffnet. Was werden sie besprechen? pic.twitter.com/Nu03146XJ9 — Don (@Donuncutschweiz) June 16, 2026

☝️Lawrow- Standpunkt Europas basiert auf unrealistischen Zielen und ist komplett illusorisch pic.twitter.com/3uAQx5ZeTM — Don (@Donuncutschweiz) June 16, 2026

⚠️🇺🇸🇮🇱🇮🇷Der ehemalige israelische Geheimdienstoffizier Ari Ben-Menashe behauptet, Benjamin Netanjahu stehe kurz davor, die echten Epstein-Akten freizugeben, um das Friedensabkommen zu sabotieren.



Das Material würde bisher nie gesehene Unterlagen enthalten, die die Mehrheit der… pic.twitter.com/HkBFHH4INB — Don (@Donuncutschweiz) June 16, 2026

☝️🤡Von der Leyen möchte das Verhalten der Iraner ändern. Daher bleiben die Sanktionen bestehen. pic.twitter.com/u4WxnZPNc0 — Don (@Donuncutschweiz) June 16, 2026

🔥🇮🇱🇮🇷Netanjahu signalisiert, dass Israel sich nicht an Trumps Iran-Abkommen gebunden fühlt:



Man sei nicht immer mit Washington einer Meinung, und als Premierminister trage er die Verantwortung für Israels Sicherheit. Israel behalte sich daher vor, gegen Iran und die Hisbollah… pic.twitter.com/dF3xmMkJL3 — Don (@Donuncutschweiz) June 16, 2026

🇷🇺🇩🇪Der russische Außenminister Lawrow: „Außenminister Wadephul hat irgendwann im vergangenen Monat oder dem davor angekündigt, dass die deutsche Armee ihren Erfahrungsaustausch mit den Streitkräften der Ukraine ausbauen werde. Das heißt, mit den neuen Nazis.“



Nun ja, diese… pic.twitter.com/VmOX3bDqbG — Don (@Donuncutschweiz) June 15, 2026

🇩🇪Maaßen warnt vor einem gefährlichen Herbst: „Der politische Konflikt könnte auf die Straße getragen werden.“ pic.twitter.com/bAMkEip6VA — Don (@Donuncutschweiz) June 15, 2026

🎙 Der verstorbene Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah stellte einst eine These auf, die bis heute polarisiert:



☝️Nicht Israel kontrolliere Amerika – Amerika kontrolliere Israel. Israel sei demnach nicht der Puppenspieler, sondern ein strategischer Außenposten Washingtons im Nahen… pic.twitter.com/xhOQIwhbhu — Don (@Donuncutschweiz) June 15, 2026

💊 Ist Ivermectin ein unterschätzter Hoffnungsträger im Kampf gegen Krebs



Der Intensivmediziner Dr. Paul Marik behauptet, KI-Systeme hätten nach der Auswertung von 38 Millionen wissenschaftlichen Publikationen Ivermectin als wirksamstes Mittel gegen Krebsstammzellen… pic.twitter.com/sYc4SEtdpU — Don (@Donuncutschweiz) June 15, 2026

🇷🇺 Alexander Dugin: Russland ist keine Nation – sondern eine Zivilisation.



Der russische Philosoph erklärt, dass „Russische Welt“, „Russland“ und „Eurasien“ im Wesentlichen dasselbe seien. Eurasien sei für ihn kein geografischer Begriff, sondern ein eigener zivilisatorischer… pic.twitter.com/Jo705mlN2o — Don (@Donuncutschweiz) June 15, 2026

☝️Der russische Propagandist Wladimir Solowjow sagte:



„Wir haben damit begonnen, gegen die NATO zu kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen Ukrainer."



"Wisst ihr, wie wir unsere Feinde dort töten? Wir nennen sie Deutsche".



"Wir hassen keine Ukrainer. Wir hassen euch – die NATO. Die… pic.twitter.com/tcMrFbSx2T — Don (@Donuncutschweiz) June 15, 2026

☝️Dr. John Gartner gegenüber The Daily Beast: Trump leidet an frontotemporaler Demenz – klinischer Psychologe



„Verlust von Urteilsvermögen und Empathie. Der krankeste Patient, dem ich je in meiner Karriere begegnet bin.“ pic.twitter.com/pvGsMO4bLF — Don (@Donuncutschweiz) June 15, 2026

🇨🇦 Kanadas Premierminister Mark Carney deutete an, dass die G7 eine zentrale Rolle bei der Gestaltung einer „neuen Ordnung“ spielen könnten:



„Die Fäden dieser neuen Ordnung, die noch geboren werden muss, könnten in Evian gesponnen werden“



– eine Aussage, die Kritiker als… pic.twitter.com/Ip362TXKLp — Don (@Donuncutschweiz) June 15, 2026

pic.twitter.com/x0BGVpehSd



☝️🇩🇪Deutsche an die Front. Die Lage könnte bedrohlicher nicht sein — Don (@Donuncutschweiz) June 15, 2026

🚨Ein alter Mann aus Albanien erhebt schwere Vorwürfe gegen Jared Kushners Milliardenprojekt:



Er sagt, ihm seien Land, Haus und die Zukunft seiner Kinder genommen worden. Als er eines Tages nach Hause zurückkehrte, fand er sein Eigentum hinter Stacheldraht vor, bewacht von… pic.twitter.com/Sq3jqfMFge — Don (@Donuncutschweiz) June 15, 2026

‼️Die Antwort auf diese Frage zu verweigern, sagt schon viel aus.



🇺🇸🇮🇱Miriam Adelson, die in Israel geborene Witwe des Casino-Milliardärs Sheldon Adelson, zählt mit Spenden von über 100 Millionen US-Dollar zu den wichtigsten Geldgebern von Donald Trump und gilt als eine der… pic.twitter.com/FvzOdNbUQY — Don (@Donuncutschweiz) June 15, 2026

🇫🇷🇮🇱Frankreich ermittelt gegen mutmaßliche israelische Wahleinmischung: Spur führt zu Fake-Konten und Schmutzkampagnen



Jahrelang wurde vor russischer Wahleinmischung gewarnt. Nun ermitteln französische Behörden wegen einer mutmaßlichen israelischen Einflussoperation: Die Firma… pic.twitter.com/XacHMvDIlK — Don (@Donuncutschweiz) June 14, 2026