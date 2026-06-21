Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

💉⚡️„Der Impfstoff-Industriekomplex hat offiziell den Verstand verloren:



KI-gestaltete DNA, Hochdruck-Injektionspistolen und keinerlei Tests auf Genotoxizität – willkommen im nächsten Kapitel des Imperiums der genetischen Impfstoffe!“



Dr. Peter McCullough pic.twitter.com/EEjvCE3eaq — Don (@Donuncutschweiz) June 21, 2026

🇺🇸🧪Larry Johnson: Von den USA finanzierte Biolabore in der Ukraine hätten sich auf ethnisch ausgerichtete Bioagenten konzentriert



Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson erhebt schwere Vorwürfe gegen das von den USA finanzierte Biolabornetzwerk in der Ukraine. Gegenüber Sputnik… pic.twitter.com/a5jfKdtFjL — Don (@Donuncutschweiz) June 21, 2026

🚨 „DER KRIEG WÄRE LÄNGST VORBEI – ICH HABE IHN VERHINDERT“



Israels Finanzminister Bezalel Smotrich hat offen eingeräumt, dass er mehrfach Waffenstillstände und ein Ende des Gaza-Krieges blockiert hat.



💬 „Es gab Momente, in denen der Krieg schon lange beendet worden wäre, und… pic.twitter.com/tszCvcEF36 — Don (@Donuncutschweiz) June 21, 2026

☝️🇷🇺Abgeordnete der Staatsduma: Die USA bereiten Europa auf einen großen Krieg vor



In einer Sendung erklärte der Abgeordnete der Staatsduma, Andrej Gurulew, der Anstieg der Militärausgaben in europäischen Ländern sollte als ein langfristiger politischer und wirtschaftlicher… pic.twitter.com/bqPK7BE72y — Don (@Donuncutschweiz) June 21, 2026

🇩🇪💥Boris Pistorius bringt Deutschland auf Selbstmordkurs.



Wie lange wird Putin das noch tatenlos hinnehmen? pic.twitter.com/gcTNWazGtg — Don (@Donuncutschweiz) June 21, 2026

🇮🇷📺 Press TV aus dem Iran sendet derzeit Berichte, die in vielen NATO-Medien kaum oder gar nicht vorkommen. Ein aktueller Beitrag aus Brüssel zeichnet ein Bild der europäischen Politik, das sich deutlich von der offiziellen Darstellung unterscheidet.



Besonders Deutschland steht… pic.twitter.com/FrDcxHOGny — Don (@Donuncutschweiz) June 20, 2026

☝️Tucker Carlson:



Die Zerstörung Europas war immer ein israelisches Ziel.



Immer noch wütend wegen Rom im Jahr 70 n. Chr. oder so. Wer weiß was noch? pic.twitter.com/n2GkFuT4v6 — Don (@Donuncutschweiz) June 20, 2026

🇺🇸 Hinter den täglichen politischen Zirkus in Washington blicken…



▪️Washington ist eine Zwischenschicht zwischen den tatsächlichen Konzern- und Machtinteressen, die die USA lenken, und der amerikanischen beziehungsweise globalen Öffentlichkeit.



▪️Der politische Zirkus, der… pic.twitter.com/4i3gMTKYDN — Don (@Donuncutschweiz) June 20, 2026

💥🇷🇺🇩🇪Sacharowa bezeichnet Chef der deutschen Luftwaffe als „Neonazi”



Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hat scharf auf die Äußerung des Kommandanten der deutschen Luftwaffe, Holger Neumann, über die Pläne des Nordatlantikbündnisses, russisches… pic.twitter.com/iPp272ib0q — Don (@Donuncutschweiz) June 19, 2026

🇭🇺⚠️ Viktor Orbán schlägt Alarm: Die EU wolle den Mitgliedstaaten das Vetorecht entziehen und die Union schrittweise in ein Militärbündnis verwandeln.



Nach Angaben des ehemaligen ungarischen Ministerpräsidenten dominiere inzwischen der Krieg die Brüsseler Entscheidungszentren.… pic.twitter.com/ttJMifGR8d — Don (@Donuncutschweiz) June 19, 2026

🇺🇸☠️Und keiner nennt sie Kriegsverbrecher oder Terroristen.



🇺🇸 Die vier Präsidenten auf einem Bild – und die Kriege ihrer Amtszeiten:



◾️Bill Clinton: Bosnien, Kosovo/Jugoslawien, Irak



◾️George W. Bush: Afghanistan, Irak, „Krieg gegen den Terror“



◾️Barack Obama: Libyen,… pic.twitter.com/WbpAS2UawM — Don (@Donuncutschweiz) June 19, 2026

🚨 „Meine größte Sorge ist nicht Trumps Rücktritt, sondern seine Ermordung.“



Mit dieser Schockaussage sorgt US-Oberst Douglas Macgregor für Aufsehen.



Er behauptet, sollte Trump Netanjahu die Unterstützung verweigern, werde in Washington eine gewaltige Druckkampagne anlaufen.… pic.twitter.com/FEwYlfkJz4 — Don (@Donuncutschweiz) June 19, 2026

🇮🇱☠️🔥„Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind sollte erschossen werden.“ Israelischer Soldat schildert Schießbefehl aus Gaza



„Die Schießbefehle, die ich erhalten habe, lauteten: ‚Jeder Mann – unabhängig vom Alter – ist sofort zu töten.‘ Uns wurde gesagt: ‚Wenn es sich um eine Frau… pic.twitter.com/YTRHJUGOTG — Don (@Donuncutschweiz) June 19, 2026

🇮🇷💰 Irans eingefrorene Milliarden



Dutzende Milliarden Dollar iranischer Einnahmen liegen in China, Irak, Katar, Indien, Südkorea und weiteren Ländern blockiert oder nur eingeschränkt verfügbar.



Der Grund: Der internationale Ölhandel läuft weitgehend über den US-Dollar – und… pic.twitter.com/nckhdWBHF7 — Don (@Donuncutschweiz) June 19, 2026

🚨💥 ISRAEL HAYOM GEGEN TRUMP – BRUCH IM PRO-ISRAEL-LAGER?



Ein Kommentar in der israelischen Zeitung Israel Hayom schlägt hohe Wellen.



Das Medium gilt als eines der einflussreichsten konservativen Blätter Israels – entstanden im Umfeld von Sheldon Adelson, dem wichtigsten… pic.twitter.com/o01WsIFiDW — Don (@Donuncutschweiz) June 19, 2026

☝️🇮🇱🇺🇸JD Vance warnt die Regierung von Benjamin Netanjahu davor, mit den Vereinigten Staaten zu spielen, da sie am Ende alles verlieren könnten.



Trump sei ihr letzter Verbündeter, da die ganze Welt sie bereits hasst, so Vance.



„Wenn ich im Kabinett der israelischen Regierung… pic.twitter.com/ReD8OILBlr — Don (@Donuncutschweiz) June 19, 2026

💥🚨 TULSI GABBARD PACKT AUS – UND DAS VIDEO GEHT WELTWEIT VIRAL



Wer ist Tulsi Gabbard?



Die frühere US-Kongressabgeordnete, Ex-Präsidentschaftskandidatin und zuletzt Direktorin der US-Geheimdienste (DNI) veröffentlichte an ihrem letzten Amtstag Dokumente, die nach ihren Worten… pic.twitter.com/RmltmQtVhu — Don (@Donuncutschweiz) June 19, 2026

🇷🇺☝️Uschakow- Europäer treiben den Krieg weiter voran, ohne die Lage in der Ukraine zu begreifen pic.twitter.com/Sr7e27snhZ — Don (@Donuncutschweiz) June 19, 2026

🇺🇸🇮🇷Reporter: „Am Anfang des Konflikts hast du gesagt, dass du nur eine bedingungslose Kapitulation des Irans akzeptieren würdest.“



Trump: „Nun …”



Reporter: „Die Absichtserklärung sieht nicht wie eine bedingungslose Kapitulation aus.“



Trump: „Nun, es ist wahrscheinlich eine… pic.twitter.com/knW9l8LLsC — Don (@Donuncutschweiz) June 19, 2026

⚠️🇷🇺🇩🇪Das erste Ziel sei Deutschland.



In einem aktuellen Interview prognostiziert der als „grauer Kardinal der russischen Politik” bezeichnete Sergei Karaganow einen russischen Atomschlag gegen Europa innerhalb eines Jahres. Das erste Ziel sei Deutschland.



Quelle:… pic.twitter.com/oTxx3UaJfm — Don (@Donuncutschweiz) June 18, 2026

☝️Deshalb sollte man der KI aus dem Silicon Valley nicht vertrauen.



Das komplette aktuelle Video vom 15. Juni 2026 sollte sich jeder ansehen. 👉 Hier zu finden…https://t.co/E2yoMDmYGk pic.twitter.com/fAcXy8H7iz — Don (@Donuncutschweiz) June 18, 2026

🚨Ex-CIA-Analyst Larry Johnson sieht den Libanon-Punkt als den entscheidenden Teil des US-Iran-Abkommens:



Sollte Washington Israels Angriffe und die Besetzung libanesischen Territoriums nicht stoppen, könnte Teheran dies als Bruch der Vereinbarung werten. Damit werde der… pic.twitter.com/Ji8BnHuchw — Don (@Donuncutschweiz) June 18, 2026

🚨Die Freiheit des Internets wird abgeschafft und das Werkzeug dazu wird aktuell vorbereitet. pic.twitter.com/BoZ3A6kvJa — Don (@Donuncutschweiz) June 18, 2026

⚠️☝️🇺🇸„Es wird zehnmal schlimmer sein als 9/11.“



Laura Loomer ist eine US-amerikanische, politisch aktive Jüdin. Sie ist eine Unterstützerin von Donald Trump. Ob sie zusätzlich die israelische Staatsbürgerschaft besitzt, ist öffentlich nicht bestätigt.



Sie schreibt auf X:… pic.twitter.com/gyZb0wfZGU — Don (@Donuncutschweiz) June 18, 2026

🇺🇸🇮🇷☢️Nach Gesprächen mit Trump-Vertrauten sagte Tucker Carlson: „Wenn ich der Iran wäre, würde ich jetzt Atomwaffen bauen – natürlich.“ Carlson argumentierte, die jüngsten Ereignisse hätten Teheran gezeigt, dass nur nukleare Abschreckung einen Angriff verhindern könne. pic.twitter.com/XzI8AI9SWu — Don (@Donuncutschweiz) June 18, 2026

💥🇬🇧 Schockbericht über Grooming-Banden in Großbritannien



Ein neuer Untersuchungsbericht zeichnet ein erschütterndes Bild: Demnach sollen organisierte Tätergruppen über Jahrzehnte hinweg Kinder systematisch missbraucht, an verschiedene Orte gebracht, mit Alkohol und Drogen… pic.twitter.com/kL9MJujr9q — Don (@Donuncutschweiz) June 18, 2026

🤥Das Imperium der Lügen



🇺🇸 Ein Beispiel dafür, warum niemand mehr auf Trump hört.



Am 9. März sagte er: „Wir sind jetzt völlig unabhängig vom Nahen Osten. Wir brauchen ihr Öl nicht.”



1. April: „Es betrifft uns nicht wirklich. Wir haben so viel Öl. Wir haben enorm viel Öl und… pic.twitter.com/Sii5CArpne — Don (@Donuncutschweiz) June 18, 2026

💥🇮🇷Iranische Piloten berichten erstmals über ihren Angriff auf einen US-Stützpunkt und schildern massive Zerstörungen, brennende Hubschrauber und völlige Verwirrung auf amerikanischer Seite.



Besonders brisant: Laut ihren Aussagen sollen drei US-Kampfjets vom Typ F-15, die zum… pic.twitter.com/f5Z5yqNFak — Don (@Donuncutschweiz) June 18, 2026

🔥Der Ukraine-Krieg wird nicht enden.



☝️Macron sagte, auch Trump habe erkennen müssen, dass Russland nicht bereit sei, sich den westlichen Friedensbedingungen zu unterwerfen. pic.twitter.com/6Em7BmRe3r — Don (@Donuncutschweiz) June 18, 2026

🚨🇺🇸🇮🇷 Ausgerechnet auf dem historischen Boden, auf dem 1919 der Vertrag von Versailles unterzeichnet wurde, hat Donald Trump nun das Iran-Abkommen besiegelt.



Der Versailler Vertrag gilt als eines der umstrittensten Friedensabkommen der Geschichte. Deutschland wurden die… pic.twitter.com/KOAPtCl2G5 — Don (@Donuncutschweiz) June 18, 2026

Pavel Durov: Der Kampf um die Meinungsfreiheit entscheidet über die Zukunft der Menschheit



Via AUFWACHKANAL ❗️ deine rote Pille: https://t.co/v5j5JiDUXl pic.twitter.com/2QUCR45O1k — Don (@Donuncutschweiz) June 17, 2026

🇩🇪☝️Merz zufolge werden alle G7-Partner ihren militärischen und finanziellen Beitrag zur Ukraine erhöhen.



Die Botschaft an Russland ist klar: Der Druck auf Moskau wird durch alle G7-Partner erhöht, auch durch Sanktionen.



Dies setzt einen neuen Maßstab für die transatlantische… pic.twitter.com/vW38qGWcmu — Don (@Donuncutschweiz) June 17, 2026

Mehr Krieg wird kommen⁉️



🌍⚔️ NATO-Generalsekretär Mark Rutte betont, dass die USA die NATO nicht verlassen werden und ihre nukleare Schutzgarantie weiterhin bestehen bleibt.



Gleichzeitig soll Europa künftig jedoch deutlich mehr Soldaten, Waffen und Geld bereitstellen, da… pic.twitter.com/mbtsRO57Dp — Don (@Donuncutschweiz) June 17, 2026

☝️Macron: Ukraine erhält Unterstützung, um tief in Russland anzugreifen pic.twitter.com/zYPySZ8SeM — Don (@Donuncutschweiz) June 17, 2026

🇪🇺⚡️ Prof. Dr. Richard Werner bei Marc Friedrich:



Die EU entwickelt sich immer stärker zu einem zentralistischen Machtapparat – mit mehr Bürokratie, mehr Kontrolle und immer weniger nationaler Selbstbestimmung. Warum Werner Parallelen zur Sowjetunion zieht. pic.twitter.com/DLLSSpS4PQ — Don (@Donuncutschweiz) June 17, 2026

🚨Enormer Druck, warum ein Deal jetzt kommen muss



🇺🇸⛽️ Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson warnt:



Die strategische Ölreserve der USA reicht bei aktuellem Verbrauch nur noch für 17 bis 18 Tage. Sollte die Straße von Hormus länger blockiert bleiben, drohen explodierende… pic.twitter.com/y0ssp1ZY76 — Don (@Donuncutschweiz) June 17, 2026