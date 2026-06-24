Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:
🌍💧 WEF: Nach CO₂ kommen jetzt Wasser- und Biodiversitätsgutschriften— Don (@Donuncutschweiz) June 24, 2026
Singapurs Präsident Tharman Shanmugaratnam erklärte beim Sommer-WEF 2026 offen, dass die Klimawissenschaft künftig stärker in die Regierungsführung, die Finanzierung und die Wirtschaft integriert werden… pic.twitter.com/0uzCc0tAeY
☝️🇮🇱Das ehemalige Hamas- und israelische Geheimdienstmitglied Mosab Hassan Yousef droht damit, Amerika mit geheimen, fortschrittlichen Waffen zu zerstören, die Israel zurückgehalten hat.— Don (@Donuncutschweiz) June 24, 2026
Er sagt, Israel spiele „derzeit nur herum“ und dies sei seine klare Botschaft an Amerika.… pic.twitter.com/E8jBiFUOfJ
🚨 Alex Jones und Tucker Carlson richten eine Warnung an das amerikanische Volk und die Welt: Israel bereite nach ihren Aussagen einen möglichen False-Flag-Anschlag vor, der dem Iran angelastet werden soll, um die USA tiefer in einen Krieg hineinzuziehen.— Don (@Donuncutschweiz) June 24, 2026
Sie berufen sich dabei… pic.twitter.com/iPERV0W7vn
💥☝️Professor Marandi stellt die Frage aller Fragen.— Don (@Donuncutschweiz) June 24, 2026
„ISIS wurde von eurem Regime geschaffen.
Al-Qaida wurde von eurem Regime geschaffen.
Der Anführer von Al-Qaida ging ins Weiße Haus – dieselbe Organisation, die ihr für 9/11 verantwortlich macht.
Wie sollen wir also nach… pic.twitter.com/Jkt9CyZkkU
🇷🇺Putin: Wegen aussichtsloser Lage an der Front intensiviert Kiew Angriffe auf zivile Objekte pic.twitter.com/ST19HJBUMG— Don (@Donuncutschweiz) June 24, 2026
🔥🇬🇧🇺🇦🇩🇪🇷🇺 GELEAKTES BUNDESWEHR-GESPRÄCH: GROSSBRITANNIEN IST DIREKT IM KRIEG GEGEN RUSSLAND BETEILIGT— Don (@Donuncutschweiz) June 23, 2026
Laut dem geleakten Militärgespräch helfen britische Soldaten in der Ukraine nicht nur beim Laden von Storm-Shadow- und SCALP-Raketen auf die Flugzeuge.
Die Briten übernehmen… pic.twitter.com/W11x5hRkYO
☝️Sie werden Europa übernehmen.— Don (@Donuncutschweiz) June 23, 2026
Der Historiker und Bestsellerautor William J. Federer ist bekannt für seine zahlreichen Bücher zur amerikanischen Geschichte und den christlichen Wurzeln der USA. Er ist außerdem für seine tägliche Sendung „American Minute“, seine Vorträge in… pic.twitter.com/tcH2M3zStx
🇷🇺 Westliche Länder sagen jetzt offen, dass sie sich auf einen Krieg mit Russland vorbereiten – Putin— Don (@Donuncutschweiz) June 23, 2026
Was wird er jetzt dagegen tun? pic.twitter.com/XgXTugEDFr
🤡🦠💉Eines der besten Videos zum Thema „Covid, du stirbst gleich, wenn du nicht das machst, was wir sagen”.— Don (@Donuncutschweiz) June 23, 2026
Sie sagt:
„Hör auf, dein Gesicht oder deinen Mund zu berühren!”
.. und dann leckt sie sich die Finger, um die Seite umzublättern. pic.twitter.com/dW8JOXuSCZ
☝️🇺🇸🇮🇷Hier erfahren Sie, was genau bei den Bürgenstock-Verhandlungen vorgefallen ist.— Don (@Donuncutschweiz) June 23, 2026
Dr. Ghalibaf, der Leiter der iranischen Delegation, führte Verhandlungen mit Vance, als Trump dem Iran drohte. pic.twitter.com/QBrwE9jnYq
💉Ja, Impfen lohnt sich…. pic.twitter.com/MP4eILOv9m— Don (@Donuncutschweiz) June 23, 2026
🇮🇱☝️Um sich nach der Begehung eines Völkermords besser zu fühlen, nutzen israelische Soldaten jetzt Yoga.— Don (@Donuncutschweiz) June 23, 2026
In einem bizarren Schritt versucht die Yoga-Gruppe der Soldaten, das Programm in aktiven israelischen Militäreinheiten einzuführen. pic.twitter.com/niabKfZ6Nu
☝️🇮🇱Das israelische Fernsehen berichtet von elektromagnetischen Waffen, die eingesetzt werden.— Don (@Donuncutschweiz) June 23, 2026
Der bekannte Uri Geller sagte, US-Präsident Trump habe nur unter dem Einfluss einer iranischen elektromagnetischen Waffe einen Waffenstillstand und einen Gesprächsrahmen unterzeichnen… pic.twitter.com/vlNInl836B
💥🇮🇱🇪🇬🇹🇷Israel hat gerade Ägypten und die Türkei als die nächsten Ziele benannt.— Don (@Donuncutschweiz) June 23, 2026
Auf einem Gipfel des Jewish News Syndicate sagte Amiad Cohen, die schiitische Front sei nur Phase eins gewesen. pic.twitter.com/4JjEA6AgeK
🚨 Neues Video von Erzbischof Carlo Maria Viganò warnt vor einer globalen Machtübernahme durch eine „Neue Weltordnung“, die seiner Ansicht nach von transnationalen Eliten, globalen Institutionen und supranationalen Strukturen vorangetrieben wird.— Don (@Donuncutschweiz) June 23, 2026
Der ehemalige… pic.twitter.com/0rqU6sYR0v
‼️Der ehemalige US-Botschafter Chas Freeman deckt eine erschreckende Vertuschung auf.— Don (@Donuncutschweiz) June 23, 2026
Er bestätigt, dass die tatsächliche Zahl der Toten in Gaza bei schockierenden 680.000 Menschen liegt.
Freeman deckt auf, dass das zionistische Regime diese massiven Opferzahlen absichtlich… pic.twitter.com/OdaY3vOjnX
🇷🇺🔥Alles, was der Westen derzeit tut, fällt unter unsere Nukleardoktrin – Lawrow— Don (@Donuncutschweiz) June 22, 2026
Wir arbeiten sehr intensiv daran pic.twitter.com/5F88Q4RR7h
🇷🇺⚡️🇩🇪Vor 85 Jahren, am 22. Juni 1941, begann Deutschland mit dem Unternehmen Barbarossa den Überfall auf die Sowjetunion.— Don (@Donuncutschweiz) June 22, 2026
▪️Der Angriff eröffnete die Ostfront und führte zum größten und verlustreichsten Kriegsschauplatz des Zweiten Weltkriegs. Die deutsche Führung erwartete… pic.twitter.com/BhGpprMNo7
🛑Die Menschen, die seine Plattform nutzen, sind ihm offenbar egal.— Don (@Donuncutschweiz) June 22, 2026
In einem geleakten Video warnt Mark Zuckerberg seine Facebook-Führungskräfte, sich nicht mit den mRNA-(Covid-)Impfstoffen impfen zu lassen, da „die langfristigen Nebenwirkungen der Modifikation der DNA und RNA… pic.twitter.com/Dd4VlngqlB
💥Man stelle sich vor, das würde in der Primetime in allen Medien der NATO gezeigt.— Don (@Donuncutschweiz) June 22, 2026
Professor Mohammad Marandi:
„Mein Land wird von eurem Epstein-Regime mit Luftangriffen überschüttet. Euer Problem ist, dass wir unabhängig sind und die Epstein-Klasse, die kleine Kinder… pic.twitter.com/a77obUWT0P
🇺🇸🤡Präsident Trump schlug vor, die USA könnten zum „Schutzengel“ der Straße von Hormus werden und Mautgebühren für das dort vorbeifahrende Öl und Gas einnehmen.— Don (@Donuncutschweiz) June 22, 2026
🇺🇸☝️Prof. Mearsheimer sagte, Trump sei nicht in der Lage, dies zu erreichen. Er spucke „Unsinn“ aus, weil er… pic.twitter.com/DvRIKI8tu8
☝️Dieser Lehrer, der Kognitionswissenschaftler geworden war, teilte eine beunruhigende Realität mit, die den Raum sprachlos zurückließ.— Don (@Donuncutschweiz) June 22, 2026
„Unsere Kinder sind kognitiv weniger leistungsfähig als wir es in ihrem Alter waren.“
Seit Beginn der Aufzeichnungen Ende der 1800er Jahre hat… pic.twitter.com/hS4Bk20W6F
☝️Seien wir ehrlich: Die Performance der iranischen Delegation in der Schweiz war ein Meisterkurs in psychologischer und diplomatischer Hebelwirkung.— Don (@Donuncutschweiz) June 22, 2026
Sie reisten unter ihren eigenen Bedingungen an, ließen die Amerikaner warten, lehnten sogar die symbolische Geste des Händedrucks… pic.twitter.com/5HRiVefZ4S
☝️Ja das ist in der Schweiz so. Wir haben eine Datenschutzgesetz daher sind die Daten geschützt..😂 pic.twitter.com/0XJguNbIpe— Don (@Donuncutschweiz) June 22, 2026
💥Eric Schmidt bringt das Aussprechliche laut zum Ausdruck:— Don (@Donuncutschweiz) June 22, 2026
„Was mir an Chinas KI nicht gefällt, ist, dass alles Open Source ist, was bedeutet, dass es weitgehend unkontrolliert ist und auf keine Weise von uns kontrolliert wird.“
Er fügt hinzu: „Falls das euch ein besseres… pic.twitter.com/3nEPfHGsvr
☝️🇮🇱Dame Hannah Rothschild, Mitglied der Familie Rothschild, enthüllt, dass ihre Stiftung vor 140 Jahren in Palästina gegründet wurde, um den zukünftigen Bürgern Israels zu helfen..— Don (@Donuncutschweiz) June 22, 2026
Die Stiftung existiert, um sicherzustellen, dass Israel weltweit führend in verschiedenen… pic.twitter.com/lBy2Nsfkz5
🇩🇪🤡 Wenn das keine Verarsche des deutschen Volkes ist, was dann? pic.twitter.com/OY0Zi7T8ar— Don (@Donuncutschweiz) June 22, 2026
🚨Man sollte nicht vergessen, dass dieser Mann über Leichen geht.— Don (@Donuncutschweiz) June 22, 2026
In einem geleakten Video warnt Mark Zuckerberg seine Facebook-Führungskräfte, sich nicht mit den mRNA-(Covid-)Impfstoffen impfen zu lassen, da „die langfristigen Nebenwirkungen der Modifikation der DNA und RNA von… pic.twitter.com/BErKybGRAR
💥💥Der pakistanische Botschafter teilte dem israelischen Vertreter in der UN-Generalversammlung Folgendes mit:— Don (@Donuncutschweiz) June 22, 2026
„Israel ist ein Besatzer und Bandit, der die Opferrolle spielt, UN-Resolutionen verletzt und in Gaza sowie sogar auf palästinensischem Boden staatlichen Terror ausübt.… pic.twitter.com/KeFrfsO9vL
🚨Vance reiste für die Iran-Gespräche nach Genf, doch der katarische Minister weigerte sich, ihn zu begrüßen. pic.twitter.com/M6GDVSGltk— Don (@Donuncutschweiz) June 22, 2026
☝️🇮🇱⚠️Netanyahu: Unser Weg begann vor Tausenden von Jahren, und mit Gottes Hilfe wird er bis in die Ewigkeit fortgesetzt werden.— Don (@Donuncutschweiz) June 22, 2026
Die Ewigkeit Israels. pic.twitter.com/mDWhpXlQFc
‼️💉‼️Die Gates-Stiftung hat gerade Mikronadel-Implantate entwickelt, die als „Zeichen des Tieres“ bezeichnet werden und sowohl dauerhafte Quantenpunkt-Markierungen als auch mRNA in den Körper einbringen.— Don (@Donuncutschweiz) June 21, 2026
Sie seien für den Einsatz während der nächsten „Plandemie“ vorgesehen –… pic.twitter.com/q97fqqe9YX
⚡️🇺🇦🧪 YouTube musste es löschen. Das Video aus der Ukraine zeigt das Labor, in dem die Corona-„Injektionen” getestet wurden, und vieles mehr.— Don (@Donuncutschweiz) June 21, 2026
Der US-Journalist John Mark Dougan hatte Aufnahmen aus dem ukrainischen Unternehmen PharmBioTest veröffentlicht, die ein paar Minuten… pic.twitter.com/9fMpJgkmVb
🇮🇷⚠️ Der oberste Kommandeur des Irans, Alireza Sheikh, erklärt, Teheran verfüge inzwischen über eine Geheimdienstüberlegenheit gegenüber seinen Gegnern. pic.twitter.com/VGeg1RtLOh— Don (@Donuncutschweiz) June 21, 2026
🚨Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, hofft auf eine große Wirtschaftskrise, die das amerikanische Volk trifft, damit er mit einer „Lösung“ auftreten kann.— Don (@Donuncutschweiz) June 21, 2026
„Ich bin pessimistisch, dass wir unser Schuldenproblem lösen werden, bevor es zu einer Krise kommt.“
„Es wird eines Tages… pic.twitter.com/WZ8dcn620x