Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

🌍💧 WEF: Nach CO₂ kommen jetzt Wasser- und Biodiversitätsgutschriften



Singapurs Präsident Tharman Shanmugaratnam erklärte beim Sommer-WEF 2026 offen, dass die Klimawissenschaft künftig stärker in die Regierungsführung, die Finanzierung und die Wirtschaft integriert werden… pic.twitter.com/0uzCc0tAeY — Don (@Donuncutschweiz) June 24, 2026

☝️🇮🇱Das ehemalige Hamas- und israelische Geheimdienstmitglied Mosab Hassan Yousef droht damit, Amerika mit geheimen, fortschrittlichen Waffen zu zerstören, die Israel zurückgehalten hat.



Er sagt, Israel spiele „derzeit nur herum“ und dies sei seine klare Botschaft an Amerika.… pic.twitter.com/E8jBiFUOfJ — Don (@Donuncutschweiz) June 24, 2026

🚨 Alex Jones und Tucker Carlson richten eine Warnung an das amerikanische Volk und die Welt: Israel bereite nach ihren Aussagen einen möglichen False-Flag-Anschlag vor, der dem Iran angelastet werden soll, um die USA tiefer in einen Krieg hineinzuziehen.



Sie berufen sich dabei… pic.twitter.com/iPERV0W7vn — Don (@Donuncutschweiz) June 24, 2026

💥☝️Professor Marandi stellt die Frage aller Fragen.



„ISIS wurde von eurem Regime geschaffen.



Al-Qaida wurde von eurem Regime geschaffen.



Der Anführer von Al-Qaida ging ins Weiße Haus – dieselbe Organisation, die ihr für 9/11 verantwortlich macht.



Wie sollen wir also nach… pic.twitter.com/Jkt9CyZkkU — Don (@Donuncutschweiz) June 24, 2026

🇷🇺Putin: Wegen aussichtsloser Lage an der Front intensiviert Kiew Angriffe auf zivile Objekte pic.twitter.com/ST19HJBUMG — Don (@Donuncutschweiz) June 24, 2026

🔥🇬🇧🇺🇦🇩🇪🇷🇺 GELEAKTES BUNDESWEHR-GESPRÄCH: GROSSBRITANNIEN IST DIREKT IM KRIEG GEGEN RUSSLAND BETEILIGT



Laut dem geleakten Militärgespräch helfen britische Soldaten in der Ukraine nicht nur beim Laden von Storm-Shadow- und SCALP-Raketen auf die Flugzeuge.



Die Briten übernehmen… pic.twitter.com/W11x5hRkYO — Don (@Donuncutschweiz) June 23, 2026

☝️Sie werden Europa übernehmen.



Der Historiker und Bestsellerautor William J. Federer ist bekannt für seine zahlreichen Bücher zur amerikanischen Geschichte und den christlichen Wurzeln der USA. Er ist außerdem für seine tägliche Sendung „American Minute“, seine Vorträge in… pic.twitter.com/tcH2M3zStx — Don (@Donuncutschweiz) June 23, 2026

🇷🇺 Westliche Länder sagen jetzt offen, dass sie sich auf einen Krieg mit Russland vorbereiten – Putin



Was wird er jetzt dagegen tun? pic.twitter.com/XgXTugEDFr — Don (@Donuncutschweiz) June 23, 2026

🤡🦠💉Eines der besten Videos zum Thema „Covid, du stirbst gleich, wenn du nicht das machst, was wir sagen”.



Sie sagt:



„Hör auf, dein Gesicht oder deinen Mund zu berühren!”



.. und dann leckt sie sich die Finger, um die Seite umzublättern. pic.twitter.com/dW8JOXuSCZ — Don (@Donuncutschweiz) June 23, 2026

☝️🇺🇸🇮🇷Hier erfahren Sie, was genau bei den Bürgenstock-Verhandlungen vorgefallen ist.



Dr. Ghalibaf, der Leiter der iranischen Delegation, führte Verhandlungen mit Vance, als Trump dem Iran drohte. pic.twitter.com/QBrwE9jnYq — Don (@Donuncutschweiz) June 23, 2026

🇮🇱☝️Um sich nach der Begehung eines Völkermords besser zu fühlen, nutzen israelische Soldaten jetzt Yoga.



In einem bizarren Schritt versucht die Yoga-Gruppe der Soldaten, das Programm in aktiven israelischen Militäreinheiten einzuführen. pic.twitter.com/niabKfZ6Nu — Don (@Donuncutschweiz) June 23, 2026

☝️🇮🇱Das israelische Fernsehen berichtet von elektromagnetischen Waffen, die eingesetzt werden.



Der bekannte Uri Geller sagte, US-Präsident Trump habe nur unter dem Einfluss einer iranischen elektromagnetischen Waffe einen Waffenstillstand und einen Gesprächsrahmen unterzeichnen… pic.twitter.com/vlNInl836B — Don (@Donuncutschweiz) June 23, 2026

💥🇮🇱🇪🇬🇹🇷Israel hat gerade Ägypten und die Türkei als die nächsten Ziele benannt.



Auf einem Gipfel des Jewish News Syndicate sagte Amiad Cohen, die schiitische Front sei nur Phase eins gewesen. pic.twitter.com/4JjEA6AgeK — Don (@Donuncutschweiz) June 23, 2026

🚨 Neues Video von Erzbischof Carlo Maria Viganò warnt vor einer globalen Machtübernahme durch eine „Neue Weltordnung“, die seiner Ansicht nach von transnationalen Eliten, globalen Institutionen und supranationalen Strukturen vorangetrieben wird.



Der ehemalige… pic.twitter.com/0rqU6sYR0v — Don (@Donuncutschweiz) June 23, 2026

‼️Der ehemalige US-Botschafter Chas Freeman deckt eine erschreckende Vertuschung auf.



Er bestätigt, dass die tatsächliche Zahl der Toten in Gaza bei schockierenden 680.000 Menschen liegt.



Freeman deckt auf, dass das zionistische Regime diese massiven Opferzahlen absichtlich… pic.twitter.com/OdaY3vOjnX — Don (@Donuncutschweiz) June 23, 2026

🇷🇺🔥Alles, was der Westen derzeit tut, fällt unter unsere Nukleardoktrin – Lawrow



Wir arbeiten sehr intensiv daran pic.twitter.com/5F88Q4RR7h — Don (@Donuncutschweiz) June 22, 2026

🇷🇺⚡️🇩🇪Vor 85 Jahren, am 22. Juni 1941, begann Deutschland mit dem Unternehmen Barbarossa den Überfall auf die Sowjetunion.



▪️Der Angriff eröffnete die Ostfront und führte zum größten und verlustreichsten Kriegsschauplatz des Zweiten Weltkriegs. Die deutsche Führung erwartete… pic.twitter.com/BhGpprMNo7 — Don (@Donuncutschweiz) June 22, 2026

🛑Die Menschen, die seine Plattform nutzen, sind ihm offenbar egal.



In einem geleakten Video warnt Mark Zuckerberg seine Facebook-Führungskräfte, sich nicht mit den mRNA-(Covid-)Impfstoffen impfen zu lassen, da „die langfristigen Nebenwirkungen der Modifikation der DNA und RNA… pic.twitter.com/Dd4VlngqlB — Don (@Donuncutschweiz) June 22, 2026

💥Man stelle sich vor, das würde in der Primetime in allen Medien der NATO gezeigt.



Professor Mohammad Marandi:



„Mein Land wird von eurem Epstein-Regime mit Luftangriffen überschüttet. Euer Problem ist, dass wir unabhängig sind und die Epstein-Klasse, die kleine Kinder… pic.twitter.com/a77obUWT0P — Don (@Donuncutschweiz) June 22, 2026

🇺🇸🤡Präsident Trump schlug vor, die USA könnten zum „Schutzengel“ der Straße von Hormus werden und Mautgebühren für das dort vorbeifahrende Öl und Gas einnehmen.



🇺🇸☝️Prof. Mearsheimer sagte, Trump sei nicht in der Lage, dies zu erreichen. Er spucke „Unsinn“ aus, weil er… pic.twitter.com/DvRIKI8tu8 — Don (@Donuncutschweiz) June 22, 2026

☝️Dieser Lehrer, der Kognitionswissenschaftler geworden war, teilte eine beunruhigende Realität mit, die den Raum sprachlos zurückließ.



„Unsere Kinder sind kognitiv weniger leistungsfähig als wir es in ihrem Alter waren.“



Seit Beginn der Aufzeichnungen Ende der 1800er Jahre hat… pic.twitter.com/hS4Bk20W6F — Don (@Donuncutschweiz) June 22, 2026

☝️Seien wir ehrlich: Die Performance der iranischen Delegation in der Schweiz war ein Meisterkurs in psychologischer und diplomatischer Hebelwirkung.



Sie reisten unter ihren eigenen Bedingungen an, ließen die Amerikaner warten, lehnten sogar die symbolische Geste des Händedrucks… pic.twitter.com/5HRiVefZ4S — Don (@Donuncutschweiz) June 22, 2026

☝️Ja das ist in der Schweiz so. Wir haben eine Datenschutzgesetz daher sind die Daten geschützt..😂 pic.twitter.com/0XJguNbIpe — Don (@Donuncutschweiz) June 22, 2026

💥Eric Schmidt bringt das Aussprechliche laut zum Ausdruck:



„Was mir an Chinas KI nicht gefällt, ist, dass alles Open Source ist, was bedeutet, dass es weitgehend unkontrolliert ist und auf keine Weise von uns kontrolliert wird.“



Er fügt hinzu: „Falls das euch ein besseres… pic.twitter.com/3nEPfHGsvr — Don (@Donuncutschweiz) June 22, 2026

☝️🇮🇱Dame Hannah Rothschild, Mitglied der Familie Rothschild, enthüllt, dass ihre Stiftung vor 140 Jahren in Palästina gegründet wurde, um den zukünftigen Bürgern Israels zu helfen..



Die Stiftung existiert, um sicherzustellen, dass Israel weltweit führend in verschiedenen… pic.twitter.com/lBy2Nsfkz5 — Don (@Donuncutschweiz) June 22, 2026

🇩🇪🤡 Wenn das keine Verarsche des deutschen Volkes ist, was dann? pic.twitter.com/OY0Zi7T8ar — Don (@Donuncutschweiz) June 22, 2026

🚨Man sollte nicht vergessen, dass dieser Mann über Leichen geht.



In einem geleakten Video warnt Mark Zuckerberg seine Facebook-Führungskräfte, sich nicht mit den mRNA-(Covid-)Impfstoffen impfen zu lassen, da „die langfristigen Nebenwirkungen der Modifikation der DNA und RNA von… pic.twitter.com/BErKybGRAR — Don (@Donuncutschweiz) June 22, 2026

💥💥Der pakistanische Botschafter teilte dem israelischen Vertreter in der UN-Generalversammlung Folgendes mit:



„Israel ist ein Besatzer und Bandit, der die Opferrolle spielt, UN-Resolutionen verletzt und in Gaza sowie sogar auf palästinensischem Boden staatlichen Terror ausübt.… pic.twitter.com/KeFrfsO9vL — Don (@Donuncutschweiz) June 22, 2026

🚨Vance reiste für die Iran-Gespräche nach Genf, doch der katarische Minister weigerte sich, ihn zu begrüßen. pic.twitter.com/M6GDVSGltk — Don (@Donuncutschweiz) June 22, 2026

☝️🇮🇱⚠️Netanyahu: Unser Weg begann vor Tausenden von Jahren, und mit Gottes Hilfe wird er bis in die Ewigkeit fortgesetzt werden.



Die Ewigkeit Israels. pic.twitter.com/mDWhpXlQFc — Don (@Donuncutschweiz) June 22, 2026

‼️💉‼️Die Gates-Stiftung hat gerade Mikronadel-Implantate entwickelt, die als „Zeichen des Tieres“ bezeichnet werden und sowohl dauerhafte Quantenpunkt-Markierungen als auch mRNA in den Körper einbringen.



Sie seien für den Einsatz während der nächsten „Plandemie“ vorgesehen –… pic.twitter.com/q97fqqe9YX — Don (@Donuncutschweiz) June 21, 2026

⚡️🇺🇦🧪 YouTube musste es löschen. Das Video aus der Ukraine zeigt das Labor, in dem die Corona-„Injektionen” getestet wurden, und vieles mehr.



Der US-Journalist John Mark Dougan hatte Aufnahmen aus dem ukrainischen Unternehmen PharmBioTest veröffentlicht, die ein paar Minuten… pic.twitter.com/9fMpJgkmVb — Don (@Donuncutschweiz) June 21, 2026

🇮🇷⚠️ Der oberste Kommandeur des Irans, Alireza Sheikh, erklärt, Teheran verfüge inzwischen über eine Geheimdienstüberlegenheit gegenüber seinen Gegnern. pic.twitter.com/VGeg1RtLOh — Don (@Donuncutschweiz) June 21, 2026