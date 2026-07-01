Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

🇮🇱🔥Netanjahu sagt aktuell, der Krieg sei noch nicht vorbei.



„Eines kann ich Ihnen sagen: Der Krieg ist niemals vorbei.



Wollen Sie leben? Im Nahen Osten und in der Welt muss man stark sein.



Wir sind sehr stark. Israel ist stärker denn je.“ pic.twitter.com/P1cJNq9lu0 — Don (@Donuncutschweiz) July 1, 2026

🔥🇪🇺 „Die Maske ist gefallen“ – Save-Europe-Initiatorin greift EU-Kommission frontal an



Eva Vlaardingerbroek wirft der EU-Kommission vor, ihre Europäische Bürgerinitiative „Save Europe Act“ blockieren zu wollen. Laut einem Schreiben aus Brüssel verstoße die Forderung nach einem… pic.twitter.com/JuNrM6eNDv — Don (@Donuncutschweiz) July 1, 2026

„Wie unsere Großväter“ – Wiktor But warnt: Deutschland marschiert erneut gegen Russland pic.twitter.com/OHIvmmS32P — Don (@Donuncutschweiz) July 1, 2026

☝️Jeffrey Sachs über die Reaktion westlicher Staaten nach dem Angriff auf den Iran:



„Am Tag, an dem der Iran angegriffen wurde und führende iranische Militärs getötet wurden, verurteilten zahlreiche Staaten nicht die Angreifer, sondern den Iran.“



Sachs verweist darauf, dass… pic.twitter.com/Jx6cfJkXGl — Don (@Donuncutschweiz) June 30, 2026

🇺🇸🇮🇱⚡️Max Blumenthal: „Die Tatsache ist, dass Israel ohne die Feuerkraft der USA nichts tun kann. Die USA waren jedoch nicht bereit, die notwendige Menge an Truppen und Material einzusetzen, um das zu tun, was Israel brauchte.



Sie waren völlig unfähig, die Abschreckung des Iran… pic.twitter.com/mieo0RBQK1 — Don (@Donuncutschweiz) June 30, 2026

🎥Ein neues Video zeigt die ersten Momente nach dem US-Bombenangriff auf die Minab-Schule.



Iranische Medien haben neues Filmmaterial veröffentlicht, das die unmittelbaren Folgen des Raketenangriffs auf die Minab-Grundschule im Februar zeigt.



Der Angriff auf die Schule zählt zu… pic.twitter.com/pYk33c9Wpu — Don (@Donuncutschweiz) June 30, 2026

⚠️Die Warnung sorgt für Aufregung.



Gerade jetzt, wo in Venezuela nach dem Erdbeben Tausende Menschen vermisst werden, wird auch die Clinton Global Initiative in den Hilfseinsatz eingebunden.

Quelle: https://t.co/5Y6NVN5VMM pic.twitter.com/NwsXvRrhRB — Don (@Donuncutschweiz) June 30, 2026

🔥Europa will Krieg mit Russland – Sanchez legt Lieferwege westlicher Waffen in die Ukraine offen pic.twitter.com/CzPqIOb4xI — Don (@Donuncutschweiz) June 30, 2026

Professor Mohammad Marandi:



🇺🇸🇮🇱🇮🇷🔥„Die USA haben den Krieg verloren – doch Teheran bereitet sich bereits auf einen möglichen nächsten Angriff vor.“



Marandi erklärt, der Iran habe nach dem Ende der Blockade seine Ölexporte massiv ausgeweitet und bereite sich wirtschaftlich und… pic.twitter.com/5AKQxXcWD3 — Don (@Donuncutschweiz) June 30, 2026

🔴Catherine Fitts erläutert, warum die Lockdowns des Jahres 2020 notwendig waren, um das System zu retten.



Grundsätzlich wurden wir eingesperrt, damit 6.000 Milliarden Dollar gedruckt werden konnten, um eine Hyperinflation zu verhindern. Die Lage ist so schlimm.



Es gibt keine… pic.twitter.com/f0Pk4E7rmf — Don (@Donuncutschweiz) June 29, 2026

‼️🇩🇪"Der Staat will mir an die Wäsche" – Ben Berndt nach Höcke-Interview im Visier



Er ist der erfolgreichste Podcaster Deutschlands. Nun fordert die Landesanstalt für Medien NRW Ben Berndt auf, die viel gesehene Folge mit AfD-Politiker Björn Höcke nachträglich zu ändern – und… pic.twitter.com/y2LUGTsvZE — Don (@Donuncutschweiz) June 29, 2026

‼️🇺🇸🇮🇱🇮🇷Ausgerechnet Jared Kushner soll nun Friedensgespräche mit dem Iran führen.



Kushner ist weder gewählter Regierungsvertreter noch offizieller Diplomat. Er war der Architekt der Abraham-Abkommen, die Israels diplomatische Beziehungen zu mehreren arabischen Staaten… pic.twitter.com/F24WoPYB7t — Don (@Donuncutschweiz) June 29, 2026

🇷🇺Putin: Russland muss stark und unabhängig sein – oder es hört auf zu existieren



Am Sonntag ist der russische Präsident Wladimir Putin auf dem 23. Parteitag von "Einiges Russland" in Moskau aufgetreten und sprach von einer "schicksalhaften Zeit für Russland" und "einer… pic.twitter.com/E4i5Cutzxc — Don (@Donuncutschweiz) June 29, 2026

‼️Die NATO-Medien schweigen zu den „gefesselten Kindern” auf der schiitischen Demo.



In der Hauptstadt wird täglich demonstriert, so auch am Sonntag bei rund 40 Grad Hitze und rund 20 angemeldeten Protestveranstaltungen. pic.twitter.com/k4lArfPbfv — Don (@Donuncutschweiz) June 29, 2026

🇮🇱‼️Aufgetauchte Aufnahmen des israelischen Senders Channel 12 bestätigen, dass Israel in den frühen Morgenstunden des 7. Oktober 2023 die Hannibal-Direktive angeordnet hat.



Im israelischen Polizeikommandozentrum heißt es: „(Angriff auf) Gaza. Zerstört alles. Zusammen mit den… pic.twitter.com/Yb0skY5HwG — Don (@Donuncutschweiz) June 29, 2026

🚨🇷🇺Putin: „Der Westen wollte Russland besiegen – und ist gescheitert“



Auf dem 23. Kongress der Partei Einiges Russland erklärte Wladimir Putin, die Welt befinde sich in einem tiefgreifenden systemischen Wandel. Regionale Konflikte nähmen zu, internationale Zusammenarbeit werde… pic.twitter.com/tA2aHtPvaP — Don (@Donuncutschweiz) June 29, 2026

‼️Der Generalsekretär des Kooperationsrats der Arabischen Golfstaaten weiß nichts von den 300 Milliarden für den Iran.



Was die 300 Milliarden angeht, habe ich davon nichts gesehen. Ich wurde darüber nicht informiert, genauso wenig wie die anderen GCC-Staaten. Wir wissen nichts… pic.twitter.com/dU1RIXJr8L — Don (@Donuncutschweiz) June 29, 2026

🚨Der Westen würde nicht auf den russischen Einsatz von Atomwaffen reagieren



Der amerikanische Politikwissenschaftler John J. Mearsheimer argumentiert, dass die Ukraine unaufhaltsam auf eine Niederlage zusteuert. pic.twitter.com/ooprm6sPrb — Don (@Donuncutschweiz) June 29, 2026

🇮🇷🇺🇸🇮🇱Marandi: USA brechen eigenes Abkommen – Iran wirft Washington gezielte Eskalation vor



In einem Interview mit dem Sender Al Mayadeen bestätigte Prof. Mohammad Marandi, dass die Vereinigten Staaten aktiv gegen jenes Memorandum of Understanding arbeiten, das sie selbst… pic.twitter.com/zIS8s3nvvb — Don (@Donuncutschweiz) June 29, 2026

🇺🇸🇮🇱☠️Die USA und Israel verwandeln die Ukraine laut Ex-US-Colonel Larry Wilkerson in ein tödliches Testlabor für experimentelle Kriegsführung.



💬 „Die Ukraine wird von Europa und den Vereinigten Staaten künstlich am Leben gehalten, weil dort mit hochentwickelter… pic.twitter.com/QnOduNtLjr — Don (@Donuncutschweiz) June 28, 2026

⚠️☠️Seine Technologie tötet Kinder.



Was sagt Elon Musk dazu? pic.twitter.com/TWd7xrcFKF — Don (@Donuncutschweiz) June 27, 2026

‼️☝️Bereits im Jahr 2021, also Jahre vor der synchronisierten globalen Einführung von Social-Media-Verboten für unter 16-Jährige, skizzierte die Journalistin Whitney Webb einen Plan des WEF:



Die Online-Anonymität sollte beendet werden, indem der Internetzugang jedes Nutzers mit… pic.twitter.com/atnxo0mHsK — Don (@Donuncutschweiz) June 24, 2026

🇮🇷Reporter: „Warum fordern Sie keinen Waffenstillstand mit den Vereinigten Staaten?“



Iranischer Außenminister Araghchi: „Weil wir ihnen eine Lektion erteilen wollen, die so hart ist, dass die Feinde nie wieder daran denken werden, Iran anzugreifen.“ pic.twitter.com/asmoGm5SEN — Don (@Donuncutschweiz) June 24, 2026

🇺🇸🇮🇷 Während der Schweizer Gespräche saßen Washington und Teheran voneinander getrennt und wechselten kein einziges Wort miteinander.



Geopolitischer Analyst Pepe Escobar hat weitere Insiderinformationen … pic.twitter.com/nq1HfAcNei — Don (@Donuncutschweiz) June 24, 2026

‼️🌿 WEF-Co-Vorsitzender André Hoffmann macht deutlich, wohin die Reise gehen soll: Die Natur soll nicht einfach geschützt, sondern wirtschaftlich bewertet werden.



„Es muss Teil der Wertschöpfung sein“, sagt Hoffmann. Wälder, Böden und Ökosysteme sollen demnach einen… pic.twitter.com/fUG9J6CSqo — Don (@Donuncutschweiz) June 24, 2026

☝️🇷🇺Simonjan, Chefredakteurin von „RT“: „Der Westen führt Krieg gegen uns, aber wir nicht gegen ihn – noch nicht.“ pic.twitter.com/rJodD36ssX — Don (@Donuncutschweiz) June 24, 2026