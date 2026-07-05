Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

🚨🔥„Europa versucht, einen Pearl Harbor zu inszenieren, um Amerika in den Krieg zu ziehen.“



Alastair Crooke ist ein britischer ehemaliger Diplomat, früherer Mitarbeiter des britischen Auslandsgeheimdienstes (MI6) und Nahost-Experte.



Er warnt vor einer Gefahr, die nur wenige in… pic.twitter.com/0fwVVdh8E4 — Don (@Donuncutschweiz) July 5, 2026

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Auf dem NATO-Gipfel in Ankara am 7. Juli soll die Ukraine ein Militärhilfepaket im Umfang von 140 Milliarden Euro erhalten. Kritiker sehen darin den Grund, weshalb seit Wochen in deutschen Medien verstärkt der Eindruck vermittelt wird, die Ukraine stehe… — Don (@Donuncutschweiz) July 5, 2026

☝️Hitzetote sind das neue Corona.



Solche Artikel folgen einem bekannten Muster:



Aus statistisch geschätzter Übersterblichkeit wird eine Schlagzeile über „Hitzetote“ gemacht. Natürlich kann Hitze alte und kranke Menschen zusätzlich belasten. Doch die meisten sterben nicht… pic.twitter.com/aD0n8GGmja — Don (@Donuncutschweiz) July 5, 2026

‼️☝️Russlands Medwedew nach der Teilnahme an der Beerdigung von Ayatollah Khamenei:



„Die Straße von Hormus ist für den Iran zu einer Waffe geworden, die nicht schwächer ist als eine Nuklearwaffe.



Aber der Iran hat auch eine thermonukleare Waffe in Reserve: die Straße von Bab… pic.twitter.com/lC3xiPbbSQ — Don (@Donuncutschweiz) July 4, 2026

☝️Prof. Mearsheimer spricht mit Glenn Diesen über die westlichen Opferzahlen des Ukraine-Konflikts.



„Ich verstehe nicht, woher sie diese Zahlen bekommen.”



„Russland hat einen 10:1-VORTEIL BEI DER ARTILLERIE.” pic.twitter.com/lY1fReymeK — Don (@Donuncutschweiz) July 4, 2026

🔥☝️🇷🇺„Russland wird Kiew letztendlich zurückerobern.“ So lautet die Einschätzung eines ehemaligen CIA-Analysten.



💥Der Krieg ist in eine neue Phase eingetreten. pic.twitter.com/3EVdyjdFLi — Don (@Donuncutschweiz) July 4, 2026

💥Überraschung in Teheran:



Saudi-Arabien hat unerwartet einen hochrangigen Vertreter zur Beerdigung von Ayatollah Khamenei entsandt.



Der stellvertretende Außenminister Saudi-Arabiens erschien zur Zeremonie, obwohl Riad zuvor nicht auf der Liste der angekündigten ausländischen… pic.twitter.com/s1jZCCemmh — Don (@Donuncutschweiz) July 3, 2026

🚨☝️🇮🇱Der Colonel und Trump-1.0-SecDef-Seniorberater Douglas MacGregor zum Angriff auf Israel am 7. Oktober:



„Es wurde … zugelassen, dass es passiert … Offensichtlich war das eine Inszenierung.“

„Warum dauerte es drei Stunden, bis Reaktionskräfte auftauchten und die… pic.twitter.com/eHvAdcHbV4 — Don (@Donuncutschweiz) July 3, 2026

🇪🇺☝️Gerade eben: Ursula von der Leyen sagt: „Europa steht vor einer Wohnungskrise.“



Wir werden nun Lösungen ausarbeiten.



Man darf gespannt sein, was die EU präsentieren wird. pic.twitter.com/QbxgDMcZrt — Don (@Donuncutschweiz) July 3, 2026

🔴»Sie denken, Sie sind vorbereitet, aber nichts bereitet Sie auf Gaza vor. Ich mache das seit 30 Jahren.« Renee Van de Weerdt, Vertreterin der WHO ist sichtlich schockiert. pic.twitter.com/NWuaDeAX26 — Don (@Donuncutschweiz) July 3, 2026

🚨 Der ehemalige russische Waffenhändler Viktor Bout erhebt schwere Vorwürfe gegen George Soros und die europäische Politik.



Bout behauptet, Soros habe über seine Stiftungen über Jahrzehnte politischen Einfluss in Europa aufgebaut und zahlreiche heutige Führungspersönlichkeiten… pic.twitter.com/ixjjq5cK8p — Don (@Donuncutschweiz) July 3, 2026

🚨🇮🇷Während heute die Reisenden zur Beisetzung von Ayatollah Khamenei am Flughafen von Teheran eintreffen, wird dort eine Gedenkausstellung für die von den USA ermordeten Schulkinder von Minab gezeigt. pic.twitter.com/u6UV9Jorsl — Don (@Donuncutschweiz) July 3, 2026

🚨☝️Solowjow: "Europäische Steuerzahler halten sich wieder für Übermenschen, die uns töten dürfen" pic.twitter.com/hRMahdB2Br — Don (@Donuncutschweiz) July 3, 2026

🔥🚨 Putin soll die Diplomatie endgültig aufgegeben haben.



Douglas Macgregor



Nach dem Alaska-Treffen, das angeblich eine von Donald Trump inszenierte „Reality-TV-Show“ war, und trotz weiterer 90 Milliarden Dollar westlicher Unterstützung für Selenskyj, soll Putin seinen… pic.twitter.com/jCuz2LsUn2 — Don (@Donuncutschweiz) July 3, 2026

💥Colonel Macgregor bestätigt: „Die VAE und Katar greifen verzweifelt ein, um die Milliarden gestohlener iranischer Gelder zu bezahlen und so den verheerenden Krieg zu stoppen.” pic.twitter.com/sQmcK2BN9F — Don (@Donuncutschweiz) July 3, 2026

🔥Aktuell: Die Demonstranten in Albanien haben erklärt, dass sie ihre Protestaktion gegen Jared Kushners elitäre Privatinsel nun dauerhaft fortsetzen werden, bis er vollständig aus dem Land verwiesen wird.



Die Demonstranten setzen seit einem ganzen Monat gewaltsame Mittel ein.… pic.twitter.com/gW3UaUNKx4 — Don (@Donuncutschweiz) July 3, 2026

💥💵 Larry Johnson: Was wir im Persischen Golf mit dem Iran, Israel, den Vereinigten Staaten, Pakistan, China und Russland erleben, ist, dass wir Zeugen der Entstehung einer neuen Finanzordnung werden, die das Petrodollar-System und die US-Hegemonie herausfordert. Letztere… pic.twitter.com/NMk70tW3iX — Don (@Donuncutschweiz) July 2, 2026

🚨Die Journalistin Whitney Webb beschreibt den globalen Vorstoß für digitale Identitäten als essenziell für Zentralbankdigitalwährungen sowie die UN-Agenda 2030.



Sie warnt, dass das System zwar als „inklusiv“ beworben wird, in der Praxis aber diejenigen, die keine digitale ID… pic.twitter.com/7h5xexCLOg — Don (@Donuncutschweiz) July 2, 2026

🇪🇺Sonneborn mit einer geballten Ladung News direkt aus dem Hauptsitz des Europäischen Parlaments.



Unter anderem: „Der Niedergang der EU verläuft dreimal schneller als der Chinas im 19. Jahrhundert.” pic.twitter.com/YGTfooGnV0 — Don (@Donuncutschweiz) July 2, 2026

🔥Diese Bilder stammen nicht aus Hiroshima im letzten Jahrhundert, sondern aus dem Süden des Libanon. Dort lässt die genozidale Armee „Israels“ ganze Dörfer verschwinden, indem sie diese mit Sprengstoff füllt und in die Luft jagt.



In der Presse gibt es kein mediales Aufsehen,… pic.twitter.com/YxlKARu59Z — Don (@Donuncutschweiz) July 2, 2026

🔥🇩🇪In den englischen sozialen Medien wird heftig diskutiert.



Kriegsminister Pistorius will mehr Soldaten, um sich auf den Krieg vorzubereiten.



Bald wird Deutschland wieder marschieren⁉️ pic.twitter.com/1kRFbJ9eeB — Don (@Donuncutschweiz) July 2, 2026

🇩🇪🔥Rutte in Berlin: US-Hilfe für die Ukraine läuft weiter – bezahlt von den Steuerzahler in Europa pic.twitter.com/mEYrKmXeTN — Don (@Donuncutschweiz) July 2, 2026

☝️Der argentinische Präsident Milei warnt vor dem „Fall des Westens”, wenn Israel „zerstört” wird.



„Israel ist das Bollwerk des Westens.”



Wenn sie Israel zerstören, werden sie den gesamten Westen zerstören.“ pic.twitter.com/Nn0kxRjkII — Don (@Donuncutschweiz) July 1, 2026

‼️💉💉Eine neue Studie hat ergeben, dass 2,3 % der Babys von mütterlich gegen Corona geimpften Müttern Löcher in ihren Herzen (atrioventrikuläre Septumdefekte) entwickelten.



Keines der Babys von ungeimpften Müttern entwickelte diesen lebensbedrohlichen Herzfehler. Studie hier:… pic.twitter.com/l6zNFaCrzp — Don (@Donuncutschweiz) July 1, 2026