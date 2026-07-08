Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

🔥Trump erklärt Friedensabkommen mit Iran für beendet!! Der Iran ist Abschaum. Sie sind kranke Menschen. pic.twitter.com/7OTI6PSO0u — Don (@Donuncutschweiz) July 8, 2026

☝️🇷🇺🇺🇦Laut Lavrov zeigt die Weigerung der Ukraine, gefallene Soldaten zurückzuholen, dass „weder die Lebenden noch die Toten etwas bedeuten”. pic.twitter.com/XQCEoAGXyp — Don (@Donuncutschweiz) July 8, 2026

Netanjahu bei Fox News über Israels nächsten Gegner: Erdoğans Türkei pic.twitter.com/lPSqcYc70m — Don (@Donuncutschweiz) July 8, 2026

☝️Die ehemalige stellvertretende Sekretärin des HUD under George W. Bush, Catherine Austin Fitts, erklärt uns den „Masterplan“ der Finanzkontrolleure, der unter anderem die Depopulation und ein Gitter der „totalen Kontrolle“ umfasst.



Ed Dowd bestätigt, dass dies das einzige… pic.twitter.com/O5bjD3RXeP — Don (@Donuncutschweiz) July 8, 2026

Iran hat jetzt nicht nur Nuklearwaffen sondern auch chemischen Waffen. pic.twitter.com/fJ3kJdVsgn — Don (@Donuncutschweiz) July 8, 2026

🎙 Ana Kasparian, langjährige Moderatorin der US-Nachrichtensendung *The Young Turks*, verweist auf Aufnahmen des israelischen Senders Channel 12, in denen israelische Sicherheitsbeamte während des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober sagen sollen:



> „Bombardiert die gesamte Grenze zu… pic.twitter.com/tuURXHOnOJ — Don (@Donuncutschweiz) July 7, 2026

🇷🇺 Wladimir Putin:



In den USA gibt es eine Person namens Soros, die sich global in nahezu alles einmischt. Wenn man das US-Außenministerium jedoch nach dem Grund dafür fragt, sagen sie, dass sie damit nichts zu tun haben und all das persönliche Aktivitäten von George Soros… pic.twitter.com/ArgzFVJSvd — Don (@Donuncutschweiz) July 7, 2026

🚨Jedes Jahr steigen Millionen Menschen in ein Flugzeug, ohne sich Gedanken über die Luft zu machen.



60 Minutes deckt auf: Giftige Kabinenluft

Seit Jahren gibt es Warnungen, doch die Debatte hält an.



Millionen Menschen fliegen jedes Jahr, ohne sich Gedanken über die Luft in der… pic.twitter.com/YwlwQxU9Uy — Don (@Donuncutschweiz) July 7, 2026

💉⚡️Prof. Angus Dalgleish (weltberühmter Onkologe):



„Menschen, die seit Jahren krebsfrei waren, erleiden Rückfälle – sie alle hatten die Auffrischungsimpfungen gegen Corona erhalten.“ „Es ist einfach: Auffrischungsimpfungen unterdrücken T-Zellen, wodurch die Krebsraten steigen –… pic.twitter.com/NOL2hESkLw — Don (@Donuncutschweiz) July 7, 2026

🚨Israelischer Polizist wirft Blendgranate in Pkw mit Palästinensern und hält Tür zu pic.twitter.com/wW9I5cjF2N — Don (@Donuncutschweiz) July 7, 2026

☝️Edward Griffin, Autor des großartigen Buches „Die Kreatur von Jekyll Island“ über die aktuelle globale Machtkonzentration pic.twitter.com/XU7orvKRex — Don (@Donuncutschweiz) July 7, 2026

🇮🇱🇺🇸 Im Grunde ist es eine Lizenz zum Töten, die Israel hat.



Ehemaliger Kongressabgeordneter warnt vor der militärischen Integration zwischen den USA und Israel sowie vor möglichen kommenden Kriegen. pic.twitter.com/701U12HDHu — Don (@Donuncutschweiz) July 7, 2026

🟡💰Gold



Großbritannien verdankte einen erheblichen Teil seines wirtschaftlichen Aufstiegs den Rohstoffen und dem Reichtum seines Kolonialreichs.



Die damalige britische Kolonie Goldküste, das heutige Ghana, wurde über einen Zeitraum von 136 Jahren vor allem wegen ihrer reichen… pic.twitter.com/AIS3j0mllu — Don (@Donuncutschweiz) July 7, 2026

‼️Viral: Ein Video ist aufgetaucht. Es zeigt, wie stark das Erdbeben in Venezuela war. pic.twitter.com/65dn9y3MVD — Don (@Donuncutschweiz) July 7, 2026

🇮🇷Nicht nur in Teheran, sondern auch in anderen großen Städten wie Qom, rund 140 Kilometer südlich der Hauptstadt, strömen die Menschen auf die Straßen, um um ihren ermordeten Führer zu trauern. pic.twitter.com/iuaK7eug5t — Don (@Donuncutschweiz) July 7, 2026

☝️🇮🇱Massenmörder, Netanjahu will den US-Bürgern weismachen, dass 80 % der Iraner ihr Land hassen, obwohl gerade Millionen von Menschen auf die Straße gegangen sind, um Khamenei zu betrauern. pic.twitter.com/v9i05v8DW3 — Don (@Donuncutschweiz) July 6, 2026

🔥"Sie verwandeln Länder in Blutbäder!" – Türken protestieren gegen NATO-Gipfel pic.twitter.com/Pz4XEQKH6u — Don (@Donuncutschweiz) July 6, 2026

☝️US-NATO-Generalsekretär Rutte in Ankara:



„Milliarden für Verteidigung‘“



„Wir werden am Dienstag beim Forum der ‚Kriegsindustrie‘ Verträge im neuen Umfang über zig Milliarden Dollar Steuergelder bekannt geben.“ pic.twitter.com/Z4iUfFpa81 — Don (@Donuncutschweiz) July 6, 2026

🔥🇮🇷🇺🇸Iraner „steinigen“ Trump bei Khameneis Trauerfeier



Während der Trauerfeier für den verstorbenen Ayatollah Ali Khamenei bewarfen Trauernde abwechselnd ein großes Bild von Donald Trump mit Steinen – als symbolische Reaktion auf die Ermordung des Obersten Führers.



💬Auf dem… pic.twitter.com/evBDNE32q7 — Don (@Donuncutschweiz) July 6, 2026

🔥Kiew im Visier: Russland startet neue Angriffswelle auf strategische Ziele



In der Nacht auf Montag hat Russland einen neuen, groß angelegten Angriff auf Kiew und die umliegenden Regionen durchgeführt. pic.twitter.com/Odlm0ULJtH — Don (@Donuncutschweiz) July 6, 2026

🇷🇺🔥Dmitri Peskow zufolge ist es nicht mehr nur eine „militärische Sonderoperation“, sondern ein echter Krieg, da Kiew von Berlin, Paris, Den Haag, Oslo und Washington unterstützt wird – mit westlichen Waffen, Satelliten und Infrastruktur, die bei der Durchführung gezielter… pic.twitter.com/lBHHxRYPik — Don (@Donuncutschweiz) July 6, 2026

🇮🇷 Die Trauerprozession für Ayatollah Khamenei in Teheran dauert immer noch an.



Die Straßen sind mit Millionen von Menschen gefüllt, so weit das Auge reicht. pic.twitter.com/JBn9SglgIw — Don (@Donuncutschweiz) July 6, 2026

🇩🇪 Merkel wird aktuell in den englischen Medien geteilt.



Die AfD versucht immer wieder zu sagen:



„Es gibt das Volk und dann gibt es die Eliten. Die Eliten tun das, was uns nicht gefällt. Das Volk sind diejenigen, die mit uns übereinstimmen.“ Das dürfen wir nicht zulassen. pic.twitter.com/A24EC5Drng — Don (@Donuncutschweiz) July 6, 2026

🚨RFK Jr. gibt zu, dass tragbare Technologie „entscheidend“ ist, um auf die Epidemie chronischer Krankheiten zu reagieren. Sie wird sich mit Ihren persönlichen Gesundheitsdaten „verweben“.



Die Technologie könnte laut ihm sogar so weit gehen, Ihnen mitzuteilen, was Sie einkaufen… pic.twitter.com/7G7eAoQRxC — Don (@Donuncutschweiz) July 6, 2026

☝️🇮🇷🇺🇸Klare Worte eines Iraners.



Der investigative Journalist Max Blumenthal interviewt in Teheran einen Iraner. pic.twitter.com/noSQ8JhA65 — Don (@Donuncutschweiz) July 6, 2026

🔴Auf dem Weg zur staatlich gelenkten Informationsordnung



In Großbritannien wächst die Kritik an den Plänen der Regierung, Online-Plattformen stärker in die Pflicht zu nehmen, um gegen "Desinformationen" vorzugehen. Kritiker befürchten, dass dadurch Inhalte etablierter Medien… pic.twitter.com/iD1nVaMWHj — Don (@Donuncutschweiz) July 5, 2026

🇮🇷 Historische Bilder aus Teheran!



Bis jetzt sollen mehr als neun Millionen Menschen an den Trauerfeierlichkeiten für Ayatollah Khamenei teilgenommen haben. Auch internationale Medien berichten von Menschenmassen in Millionenhöhe.



Da drängt sich eine Frage auf:



Welcher… pic.twitter.com/iR3cTxjahA — Don (@Donuncutschweiz) July 5, 2026