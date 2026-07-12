Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

‼️🇮🇱Bezalel Smotrich ist Israels Finanzminister, Vorsitzender der Partei „Religiöser Zionismus“ und ein führender Vertreter der israelischen Siedlerbewegung. Er setzt sich für den Ausbau der Siedlungen im Westjordanland ein.



„Mein Sohn möchte, dass ich etwas vom Libanon für ihn… pic.twitter.com/cfPdYED0eP — Don (@Donuncutschweiz) July 12, 2026

‼️🇪🇺🇺🇦Mearsheimer zerlegt im EU-Parlament die Ukraine-Strategie des Westens. pic.twitter.com/J8nRy795wM — Don (@Donuncutschweiz) July 12, 2026

🚨🇺🇲🇷🇺 Der US-Schauspieler Steven Seagal:



„Ich denke, und das habe ich schon früher gesagt, dass Präsident Putin der derzeit beste Weltführer ist. Das ist meine bescheidene Meinung, und ich habe das Recht auf eine Meinung.



Ich denke, dass Selenskyj sich nicht wirklich verändert… pic.twitter.com/XYOs9vfl2B — Don (@Donuncutschweiz) July 12, 2026

🔴Der US-Senator Lindsey Graham ist nach einer plötzlichen Erkrankung verstorben.



☝️Er wird als einer der schlimmsten Menschen in der Geschichte in Erinnerung bleiben. pic.twitter.com/gUAduoh4im — Don (@Donuncutschweiz) July 12, 2026

🔥🚨 IRAN SCHLIESST DIE STRASSE VON HORMUS BIS AUF WEITERES



Das iranische Staatsfernsehen berichtet unter Berufung auf die Marine der Revolutionsgarden, dass die Straße von Hormus vollständig geschlossen bleibt, bis die USA ihre Interventionen in der Region beenden.



Nach… pic.twitter.com/olVIjhDx7j — Don (@Donuncutschweiz) July 12, 2026

🔥🇺🇸🇮🇷 US–IRAN-KRIEG: Massive Eskalation am Persischen Golf



🎥Video: Dutzende anhaltende iranische Angriffe finden in Katar und Oman statt



Die IRGC zielte auf die Versorgungs-, Logistik- und Betankungsstation der US Navy in Oman ab



In der Nacht haben die USA eine neue… pic.twitter.com/I5fmOVJjWY — Don (@Donuncutschweiz) July 12, 2026

‼️💥Der ehemalige FSB-Direktor Nikolai Patruschew packt aus:



Osama bin Laden sei jahrelang ein „Agent“ der USA gewesen und erst beseitigt worden, als er für die amerikanischen Geheimdienste zur Belastung geworden sei.



Patruschew zufolge habe Russland der CIA einst dabei… pic.twitter.com/jt6Bo3z10a — Don (@Donuncutschweiz) July 11, 2026

🇺🇸🇮🇷Rick Sanchez- Darum eskaliert der Konflikt um die Straße von Hormus erneut pic.twitter.com/U40SHK7Rp3 — Don (@Donuncutschweiz) July 11, 2026

🚨☝️Oberst Doug Macgregor über den bevorstehenden Ölschock, den niemand einpreist:



„Wir steuern auf eine Notlage auf dem Ölmarkt zwischen jetzt und dem Herbst zu. Das wird auch hier in den USA Auswirkungen haben. Berücksichtigt das wirklich irgendjemand?“ pic.twitter.com/9Ha7BbYhG1 — Don (@Donuncutschweiz) July 10, 2026

⚠️Krieg ist hinterhältig und grausam.



🇷🇺Ein russischer Armeefeldwebel hat demonstriert, warum man einen auf dem Schlachtfeld in der Ukraine gefundenen Mars-Riegel nie als bloßen Mars-Riegel behandeln sollte. pic.twitter.com/RLnegjujAd — Don (@Donuncutschweiz) July 10, 2026

⚡️💉⚡️Unglaubliche Qualen – und die Schuldigen laufen immer noch frei herum!



Michelle sagt, dass eine Impfstoffverletzung nach der Impfung gegen das Coronavirus ihre Karriere als Zahnärztin mit 46 Jahren beendete, sie zwang, ihre Praxis zu verkaufen und 148.000 Dollar für eine… pic.twitter.com/RuJenKO7Ui — Don (@Donuncutschweiz) July 10, 2026

🔥🇺🇸🇮🇷🇮🇱Wenn die Straße von Hormus die Atombombe ist, dann könnte Bab el-Mandab die Wasserstoffbombe sein.



Der Jemen hat gedroht, Teheran zu unterstützen, indem er die Straße von Bab el-Mandab schließt, wenn die USA ihre Eskalationspolitik gegenüber dem Iran fortsetzen.



Jeden… pic.twitter.com/zMHvlXxbeq — Don (@Donuncutschweiz) July 10, 2026

⚠️Zunächst war es Corona, jetzt ist es der Russe – und 2029 ist der Termin.



Wer in Berlin als verlässlich gilt, kann offenbar schnell Karriere machen. Carsten Breuer koordinierte zunächst die Corona- und Boosterkampagne der Bundesregierung. Nur wenige Jahre später steht er als… pic.twitter.com/EhZasKWenV — Don (@Donuncutschweiz) July 10, 2026

☝️Pepe Escobar bestätigt:



Eine Quelle aus dem Umfeld iranischer Beamter sagt, Teheran halte absichtlich seine volle militärische Feuerkraft zurück, während es die Kontrolle über die Straße von Hormus verstärke, da Zeit und Öl auf der Seite Irans stünden, wie einige iranische… pic.twitter.com/767wD0RdU7 — Don (@Donuncutschweiz) July 10, 2026

🇮🇱 Netanjahu: „Ich spreche ständig mit Elon Musk und frage ihn: ‚Was ist die Zukunft?‘ Wohin führt das alles?‘



Denn Israel kann nur existieren, wenn wir allen anderen vorausbleiben.“



Wie das gemeint ist, kann sich jeder selbst ausmalen. pic.twitter.com/exceEpjDH6 — Don (@Donuncutschweiz) July 10, 2026

🔥🇪🇺 AfD-Europaabgeordneter Alexander Sell warnt Von der Leyen direkt: „Die EU will an die privaten Ersparnisse der Bürger!“



Im Europäischen Parlament erhob der deutsche Europaabgeordnete Alexander Sell (AfD) schwere Vorwürfe gegen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.… pic.twitter.com/07IXW6Xy6h — Don (@Donuncutschweiz) July 10, 2026

🚨Das wird nicht gut enden



💥Russland vertraut dem Westen in Friedensgesprächen nicht mehr.



„Der Vorrat an gutem Willen und Hoffnung ist vollständig erschöpft“, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow bei einer Pressekonferenz mit seiner mozambikanischen Kollegin Maria… pic.twitter.com/Rc7G2QxAzy — Don (@Donuncutschweiz) July 10, 2026

🚨 Die USA greifen eine wichtige Brücke im Iran an, die China und Russland verbindet – Fars



„Russland nutzt seit Ende letzten Jahres die Eisenbahnbrücke Aq Tappeh Khan zum Transport von Gütern. Währenddessen hat sich der Eisenbahnverkehr aus China verdreifacht, seit die… pic.twitter.com/vG4kwGABjI — Don (@Donuncutschweiz) July 9, 2026

🚨Trump hat die Besetzung und Annexion der Golanhöhen durch Israel de facto bekräftigt, während neben ihm Abu Mohammad al-Julani saß, ohne auch nur einen einzigen Einwand zu erheben oder daran zu erinnern, dass es sich bei den Golanhöhen um besetztes syrisches Territorium… pic.twitter.com/d4LvBSksMH — Don (@Donuncutschweiz) July 9, 2026

☝️🇷🇺Simonjan: Russland hat kein Interesse an Europa – uns gefällt es hier besser☝️👉 Komplettes Interview hier…https://t.co/oanNrgyGBQ pic.twitter.com/sIoA5y1SYJ — Don (@Donuncutschweiz) July 9, 2026

🇪🇺‼️🚨 EU AUF DEM WEG INS ÜBERWACHUNGSZEITALTER?



1️⃣ Neue Fahrzeuge in der EU werden zunehmend mit Fahrerüberwachungssystemen ausgestattet, die per Kamera erkennen sollen, ob der Fahrer abgelenkt oder müde ist.



2️⃣ Mit „Chat Control“ soll die private Kommunikation von Millionen… pic.twitter.com/OdlDwBpHGY — Don (@Donuncutschweiz) July 9, 2026

🌎Das Bild geht um die Welt!



US-Soldaten zwingen vietnamesische Frau, „menschliche Minensucher“ zu werden, indem sie durch Minenfelder gehen, Vietnamkrieg (1966). pic.twitter.com/iQMwxMHzbn — Don (@Donuncutschweiz) July 9, 2026

☝️🇷🇺 Wladimir Putin:



„Die USA haben taktische Atomwaffen in Europa stationiert. Heißt das nicht, dass die USA nach dem Zweiten Weltkrieg lediglich die Besatzungstruppen in NATO-Truppen umgewandelt haben, anstatt Deutschland zu besetzen? pic.twitter.com/2yeJcuQqxq — Don (@Donuncutschweiz) July 9, 2026

🇪🇺🇺🇦☠️Bis zum letzten Ukrainer: Zwangsrekrutierung von Ukrainern, die für das US-Imperium sterben, während Selenskyj Milliarden an Steuergeldern einsammelt. pic.twitter.com/T0aUjqm5Tt — Don (@Donuncutschweiz) July 9, 2026

🔥🚨 AKTUELL: Der ehemalige CIA-Offizier John Kiriakou sagt, dass es eine 100-prozentige Chance gibt, dass die Kurden in den Iran einmarschieren.



Der Plan sei, kurdische Gebiete im Iran zu erobern und die Revolutionsgarde zum Herauskommen und Kämpfen zu zwingen. Das würde sie… pic.twitter.com/wleF5FOca8 — Don (@Donuncutschweiz) July 9, 2026

🇩🇰🇺🇸 Ein dänischer Reporter stellt dem US-amerikanischen NATO-Generalsekretär Mark Rutte live vor der Kamera einige Fragen.



„Sie sitzen neben Donald Trump, wenn er davon spricht, Grönland zu erobern oder Verbündete wie Spanien anzugreifen.



Hat das irgendeinen Einfluss auf Ihren… pic.twitter.com/9Mo4ghpSLX — Don (@Donuncutschweiz) July 9, 2026

🇪🇺🇺🇦 „Würde die EU Deutschland mit Hitler-Statuen aufnehmen?“ – Polnische EU-Abgeordnete greift Brüssel frontal an pic.twitter.com/9bDJ2xleto — Don (@Donuncutschweiz) July 9, 2026

🔥Dies ist weder ein Internierungslager aus dem Zweiten Weltkrieg noch ein Gefängnis aus der Zeit des Holocaust – dies ist Gaza. Es ist eine erschreckende Erinnerung daran, dass sich Geschichte wiederholt.



Ein Holocaust geschieht direkt vor unseren Augen, und die Welt schaut… pic.twitter.com/ZrbCNkZmiZ — Don (@Donuncutschweiz) July 9, 2026

🔥🇺🇸🇮🇷Der Iran hat soeben große Angriffe gegen US-amerikanische Einrichtungen in Bahrain und Kuwait durchgeführt, nachdem die USA in der Nacht den Iran massiv bombardiert haben.



Die IRGC warnt, dass im nächsten Einsatz US-Assets in den VAE, Katar und anderen Ländern ins Visier… pic.twitter.com/mMmKDyPJvo — Don (@Donuncutschweiz) July 9, 2026

🚨Rubio über die „Fähigkeit der Ukraine, tief in Russland einzugreifen”:



„Wir hoffen, dass dies den Raum schafft, um über das Ende dieses Krieges zu verhandeln.“



Trump unterbricht: „Es ist eine Eskalation.” pic.twitter.com/HJGvn26BcC — Don (@Donuncutschweiz) July 8, 2026