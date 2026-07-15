Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Da unser Telegram-Kanal nur begrenzt sichtbar ist, veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu gewährleisten.
Wer unsere Veröffentlichungen vollständig verfolgen möchte, findet uns daher auch dort.
Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:
‼️🇷🇺Putin über ukrainische Angriffe- Unsere Reaktion ist stets symmetrisch – nur um ein Vielfaches stärker pic.twitter.com/xOwO6Iw9Yw— Don (@Donuncutschweiz) July 15, 2026
‼️GOOGLE HAT EIN VIDEO PRODUZIERT, DAS DU EIGENTLICH NIE SEHEN SOLLTEST.— Don (@Donuncutschweiz) July 15, 2026
James Corbett analysiert das geleakte interne Google-Video „The Selfish Ledger“ – und stellt eine unbequeme Frage: Formen Algorithmen nicht nur unsere Entscheidungen, sondern am Ende auch uns selbst?
1.… pic.twitter.com/8Q81p2pUpG
☝️🇺🇸Zu Ehren Lindseys- Trump offen für neue Russland-Sanktionen pic.twitter.com/pg6LKpt0Fb— Don (@Donuncutschweiz) July 15, 2026
☝️Die Menschheit wird sich in zwei Gruppen teilen.— Don (@Donuncutschweiz) July 15, 2026
Sie unterstützt bereits den Aufstieg einer neuen Menschenrasse. Die einzelnen Schritte wurden bereits 1983 von Michio Kushi unheimlich präzise beschrieben.
Diese umfassen die ultra-psychonotische Beeinflussung und Kontrolle… pic.twitter.com/uVkx5Dvk6m
🚨Iranischer TV-Sender PressTV berichtet über Deutschland.— Don (@Donuncutschweiz) July 15, 2026
Je mehr Einfluss und diplomatische Bedeutung Deutschland verliert, desto aggressiver wird seine Außenpolitik.
🇩🇪 Nachdem VW den Abbau von 100.000 Stellen angekündigt hat und die deutsche Wirtschaft einer sich… pic.twitter.com/ELzr0iZvov
🔥🇮🇱🇮🇷Jetzt droht Netanjahu dem Iran, nachdem Israel zuerst angegriffen hat.— Don (@Donuncutschweiz) July 15, 2026
„Verlassen Sie sich nicht darauf, dass es ruhig bleibt, wenn Sie uns angreifen. Es wird eine andere Reaktion geben, eine viel mächtigere.“
Netanjahu droht dem Iran nun mit Vergeltung für die Vergeltung… pic.twitter.com/DIu0njkJc5
🔥🇺🇸🇮🇱🇮🇷Krieg USA/Israel gegen den Iran – Lage-Update vom 15. Juli— Don (@Donuncutschweiz) July 15, 2026
🎥 1: Trump lehnt es ab, eine Bodenoffensive im Iran auszuschließen, und deutet an, wer sie führen würde.
🎥 2: Die IRGC kündigt in dem Video die vollständige Zerstörung amerikanischer Waffendepots und… pic.twitter.com/WExTXfvfVf
☝️🇷🇺Peskow über Pariser Ukraine-Gipfel- Koalition der Irregeleiteten und Kriegstreiber pic.twitter.com/G43Ab6Q2yA— Don (@Donuncutschweiz) July 14, 2026
🚨„Ich würde nicht für die AfD stimmen, wenn ich in Deutschland wählen könnte“ – Alex Karp, CEO von Palantir. pic.twitter.com/PQxphbiMZo— Don (@Donuncutschweiz) July 14, 2026
„Ich bin zu jung für Krebs“ – Schockierende Zahlen zum Anstieg von Krebsfällen bei jungen Menschen in Australien.— Don (@Donuncutschweiz) July 14, 2026
Ärzte führen die Zunahme auf Umweltfaktoren zurück. pic.twitter.com/okpytTO9AI
🚨Die NATO-Medien würden euch glauben machen wollen, dass alle iranischen Frauen verhüllt und unterdrückt sind. Wir haben ein Café in der Innenstadt von Teheran gefilmt. Vielleicht sollten die Medien mal vorbeischauen— Don (@Donuncutschweiz) July 14, 2026
Quelle: https://t.co/I6nZf8fpzA pic.twitter.com/c6kqTYWVGE
‼️🇪🇺"Den Eltern die Kontrolle zurückgeben": Von der Leyen plant Alterskontroll-App im Netz pic.twitter.com/IyUN3PL4Gw— Don (@Donuncutschweiz) July 14, 2026
🔥🇺🇸🇮🇷Die Mathematik hinter diesem Krieg ist brutal einfach und spricht für den Iran.— Don (@Donuncutschweiz) July 14, 2026
Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson erläutert die Asymmetrie, die diesen Krieg antreibt:
„Die Vereinigten Staaten müssen an tausend Standorten ein endloses Katz-und-Maus-Spiel spielen,… pic.twitter.com/AN9IpSxbvk
☝️🇷🇺Putin: „Deshalb erwartet uns ohne Zweifel der Sieg.” pic.twitter.com/7dRrkRd1qK— Don (@Donuncutschweiz) July 14, 2026
🇮🇷💥Im iranischen Staats-TV: Der IRGC gibt jedes Ziel preis, das der Iran in den letzten Stunden getroffen hat.— Don (@Donuncutschweiz) July 14, 2026
🇶🇦 Al-Udeid Air Base, Katar: Das große schwarze Hangar und die befestigten Treibstofftanks wurden in der ersten Welle getroffen.
🇧🇭 Sheikh Isa Air Base, Bahrain:… pic.twitter.com/42eylThGZi
‼️🇺🇸🇮🇷Trump sorgt mit einer rätselhaften Aussage für Wirbel.— Don (@Donuncutschweiz) July 14, 2026
In einem aktuellen Interview sagt er:
„…sie hätten innerhalb von zwei Wochen eine Atombombe gehabt, wenn ich sie nicht mit einer getroffen hätte.“
Diese Formulierung sorgt derzeit in den sozialen Medien für… pic.twitter.com/FYIskmh5Gb
🔥🇺🇸🇮🇷Nahost-Krieg – Update (Stand: 14. Juli 2026, Vormittag)— Don (@Donuncutschweiz) July 14, 2026
🎥: Filmmaterial zeigt eine Detonation am internationalen Flughafen Abha in Saudi-Arabien.
♦️Der Jemen hat eine neue Front gegen Saudi-Arabien eröffnet.
-Die Houthi-Streitkräfte im Jemen meldeten Angriffe mit… pic.twitter.com/Dx88xu6zWb
‼️Aktuell‼️🇺🇸🇮🇷Die Straße von Hormus ist OFFEN und wird OFFEN bleiben – mit oder ohne Iran. Wir setzen die IRANISCHE BLOCKADE wieder in Kraft, die so genannt wird, weil sie ausschließlich iranische Schiffe oder Kunden daran hindert, ein- oder auszulaufen.— Don (@Donuncutschweiz) July 13, 2026
Alle anderen Länder… pic.twitter.com/Ph4Yc9YIg0
⚡️AKTUELL🇺🇸🇮🇷🔥: Trump sagt, die USA werden die Straße von Hormuz behalten und andere Länder müssen dafür zahlen— Don (@Donuncutschweiz) July 13, 2026
„Wir werden die Straße behalten. Aber jetzt werden wir Geld damit machen“ pic.twitter.com/uTUYxbYdWc
🚨 Bulgarischer EU-Abgeordneter: „Der Traum des Westens war immer ein Maidan in Moskau.“— Don (@Donuncutschweiz) July 13, 2026
Im EU-Parlament erhob der bulgarische EU-Abgeordnete schwere Vorwürfe gegen Brüssel und Washington. Seine zentrale These:
> „Der Traum des kollektiven Westens war immer, einen Maidan in… pic.twitter.com/M9ZG9BA65t
🔥Es handelt sich nicht mehr um eine Operation. Es ist ein umfassender Krieg.— Don (@Donuncutschweiz) July 13, 2026
Auf der einen Seite steht Russland. Auf der anderen Seite steht die Ukraine, unterstützt von einer Reihe europäischer Länder und den Vereinigten Staaten, die die Ukraine mit Millionen Tonnen Waffen… pic.twitter.com/bYonotvkMW
🚨Der ehemalige „Economic Hit Man“ John Perkins wirft Donald Trump eine fatale Fehleinschätzung des Iran vor.— Don (@Donuncutschweiz) July 13, 2026
Nach Perkins habe Trump geglaubt, der Iran werde sich ähnlich leicht unter Druck setzen lassen wie Venezuela – ein „absolut schrecklicher Irrtum“.
💬 „Wenn… pic.twitter.com/qO9fkA4lPX
🚨 Merz nennt Lindsey Graham einen „wahren Freund“ – ausgerechnet den Mann, der sagte: „Und die Russen sterben. Es ist das beste Geld, das wir je ausgegeben haben.“— Don (@Donuncutschweiz) July 13, 2026
Nach Grahams Tod würdigte Bundeskanzler Friedrich Merz ihn mit den Worten:
> „US-Senator Lindsey Graham war ein… pic.twitter.com/o1VPQrEGXA
☝️🇷🇺Kreml: Wenn etwas die Existenz des russischen Staates bedroht, werden Atomwaffen eingesetzt. pic.twitter.com/bPigrRIPoI— Don (@Donuncutschweiz) July 13, 2026
🇮🇷🇺🇸🇮🇱🔥IRANS OBERSTER FÜHRER SCHWÖRT VERGELTUNG— Don (@Donuncutschweiz) July 13, 2026
Der Oberste Führer des Iran hat eine der bislang schärfsten Drohungen seit Beginn der Eskalation ausgesprochen.
💬 „Wir schwören, dass wir das Blut unserer Märtyrer rächen werden.”
Er erklärte, die Verantwortlichen seien… pic.twitter.com/dagrXokgk9
☝️Solche Pfeifen braucht keiner! – Promis kritisieren deutsche Politik pic.twitter.com/dsWfZO5MFS— Don (@Donuncutschweiz) July 13, 2026
‼️UPDATE: Die Zeitlinie von Lindsey Graham geht nicht auf … Er starb in Kiew— Don (@Donuncutschweiz) July 13, 2026
Larry C. Johnson
Gehen wir die Zeitlinie durch. Laut der offiziellen Darstellung ging am 11. Juli um 20:30 Uhr US-Ostküstenzeit ein Notruf aus seinem Wohnhaus in Washington, D.C. wegen eines… pic.twitter.com/Yz9OuUjdTb
⚡️AKTUELL: Die IRGC kündigt an, dass sie Gas- und Öl-Infrastruktur in der Region zerstören wird, falls die USA ihre Angriffe auf iranische Infrastruktur fortsetzen pic.twitter.com/rLxFvNIpBp— Don (@Donuncutschweiz) July 13, 2026
☝️„Wenn der Irak sein Öl verkauft, fließt der irakische Reichtum in die Vereinigten Staaten – auf ein US-Bankkonto –, und die Regierung der Vereinigten Staaten entscheidet, was damit geschieht“, bemerkt Dr. Seyed Mohammad Marandi. pic.twitter.com/eae7649FpU— Don (@Donuncutschweiz) July 13, 2026
🇺🇸🇺🇦 Der führende Unterstützer der Ukraine im Senat, Lindsey Grahamkönnte auf ukrainischem Boden gestorben sein. Die Anerkennung dessen würde das gesamte Kriegsnarrativ zerstören.— Don (@Donuncutschweiz) July 13, 2026
Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson sagt, dass ihm seine Quellen im National Military Command… pic.twitter.com/AjIbGLiH7X
‼️🇩🇪Durchbruchsversuche und Festnahmen bei Protest gegen Rheinmetall in Berlin pic.twitter.com/2ueRJio2qG— Don (@Donuncutschweiz) July 13, 2026