Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

‼️🇷🇺Putin über ukrainische Angriffe- Unsere Reaktion ist stets symmetrisch – nur um ein Vielfaches stärker pic.twitter.com/xOwO6Iw9Yw — Don (@Donuncutschweiz) July 15, 2026

‼️GOOGLE HAT EIN VIDEO PRODUZIERT, DAS DU EIGENTLICH NIE SEHEN SOLLTEST.



James Corbett analysiert das geleakte interne Google-Video „The Selfish Ledger“ – und stellt eine unbequeme Frage: Formen Algorithmen nicht nur unsere Entscheidungen, sondern am Ende auch uns selbst?



1.… pic.twitter.com/8Q81p2pUpG — Don (@Donuncutschweiz) July 15, 2026

☝️🇺🇸Zu Ehren Lindseys- Trump offen für neue Russland-Sanktionen pic.twitter.com/pg6LKpt0Fb — Don (@Donuncutschweiz) July 15, 2026

☝️Die Menschheit wird sich in zwei Gruppen teilen.



Sie unterstützt bereits den Aufstieg einer neuen Menschenrasse. Die einzelnen Schritte wurden bereits 1983 von Michio Kushi unheimlich präzise beschrieben.



Diese umfassen die ultra-psychonotische Beeinflussung und Kontrolle… pic.twitter.com/uVkx5Dvk6m — Don (@Donuncutschweiz) July 15, 2026

🚨Iranischer TV-Sender PressTV berichtet über Deutschland.



Je mehr Einfluss und diplomatische Bedeutung Deutschland verliert, desto aggressiver wird seine Außenpolitik.



🇩🇪 Nachdem VW den Abbau von 100.000 Stellen angekündigt hat und die deutsche Wirtschaft einer sich… pic.twitter.com/ELzr0iZvov — Don (@Donuncutschweiz) July 15, 2026

🔥🇮🇱🇮🇷Jetzt droht Netanjahu dem Iran, nachdem Israel zuerst angegriffen hat.



„Verlassen Sie sich nicht darauf, dass es ruhig bleibt, wenn Sie uns angreifen. Es wird eine andere Reaktion geben, eine viel mächtigere.“



Netanjahu droht dem Iran nun mit Vergeltung für die Vergeltung… pic.twitter.com/DIu0njkJc5 — Don (@Donuncutschweiz) July 15, 2026

🔥🇺🇸🇮🇱🇮🇷Krieg USA/Israel gegen den Iran – Lage-Update vom 15. Juli



🎥 1: Trump lehnt es ab, eine Bodenoffensive im Iran auszuschließen, und deutet an, wer sie führen würde.



🎥 2: Die IRGC kündigt in dem Video die vollständige Zerstörung amerikanischer Waffendepots und… pic.twitter.com/WExTXfvfVf — Don (@Donuncutschweiz) July 15, 2026

☝️🇷🇺Peskow über Pariser Ukraine-Gipfel- Koalition der Irregeleiteten und Kriegstreiber pic.twitter.com/G43Ab6Q2yA — Don (@Donuncutschweiz) July 14, 2026

🚨„Ich würde nicht für die AfD stimmen, wenn ich in Deutschland wählen könnte“ – Alex Karp, CEO von Palantir. pic.twitter.com/PQxphbiMZo — Don (@Donuncutschweiz) July 14, 2026

„Ich bin zu jung für Krebs“ – Schockierende Zahlen zum Anstieg von Krebsfällen bei jungen Menschen in Australien.



Ärzte führen die Zunahme auf Umweltfaktoren zurück. pic.twitter.com/okpytTO9AI — Don (@Donuncutschweiz) July 14, 2026

🚨Die NATO-Medien würden euch glauben machen wollen, dass alle iranischen Frauen verhüllt und unterdrückt sind. Wir haben ein Café in der Innenstadt von Teheran gefilmt. Vielleicht sollten die Medien mal vorbeischauen



Quelle: https://t.co/I6nZf8fpzA pic.twitter.com/c6kqTYWVGE — Don (@Donuncutschweiz) July 14, 2026

‼️🇪🇺"Den Eltern die Kontrolle zurückgeben": Von der Leyen plant Alterskontroll-App im Netz pic.twitter.com/IyUN3PL4Gw — Don (@Donuncutschweiz) July 14, 2026

🔥🇺🇸🇮🇷Die Mathematik hinter diesem Krieg ist brutal einfach und spricht für den Iran.



Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson erläutert die Asymmetrie, die diesen Krieg antreibt:



„Die Vereinigten Staaten müssen an tausend Standorten ein endloses Katz-und-Maus-Spiel spielen,… pic.twitter.com/AN9IpSxbvk — Don (@Donuncutschweiz) July 14, 2026

☝️🇷🇺Putin: „Deshalb erwartet uns ohne Zweifel der Sieg.” pic.twitter.com/7dRrkRd1qK — Don (@Donuncutschweiz) July 14, 2026

🇮🇷💥Im iranischen Staats-TV: Der IRGC gibt jedes Ziel preis, das der Iran in den letzten Stunden getroffen hat.



🇶🇦 Al-Udeid Air Base, Katar: Das große schwarze Hangar und die befestigten Treibstofftanks wurden in der ersten Welle getroffen.



🇧🇭 Sheikh Isa Air Base, Bahrain:… pic.twitter.com/42eylThGZi — Don (@Donuncutschweiz) July 14, 2026

‼️🇺🇸🇮🇷Trump sorgt mit einer rätselhaften Aussage für Wirbel.



In einem aktuellen Interview sagt er:



„…sie hätten innerhalb von zwei Wochen eine Atombombe gehabt, wenn ich sie nicht mit einer getroffen hätte.“



Diese Formulierung sorgt derzeit in den sozialen Medien für… pic.twitter.com/FYIskmh5Gb — Don (@Donuncutschweiz) July 14, 2026

🔥🇺🇸🇮🇷Nahost-Krieg – Update (Stand: 14. Juli 2026, Vormittag)



🎥: Filmmaterial zeigt eine Detonation am internationalen Flughafen Abha in Saudi-Arabien.



♦️Der Jemen hat eine neue Front gegen Saudi-Arabien eröffnet.



-Die Houthi-Streitkräfte im Jemen meldeten Angriffe mit… pic.twitter.com/Dx88xu6zWb — Don (@Donuncutschweiz) July 14, 2026

‼️Aktuell‼️🇺🇸🇮🇷Die Straße von Hormus ist OFFEN und wird OFFEN bleiben – mit oder ohne Iran. Wir setzen die IRANISCHE BLOCKADE wieder in Kraft, die so genannt wird, weil sie ausschließlich iranische Schiffe oder Kunden daran hindert, ein- oder auszulaufen.



Alle anderen Länder… pic.twitter.com/Ph4Yc9YIg0 — Don (@Donuncutschweiz) July 13, 2026

⚡️AKTUELL🇺🇸🇮🇷🔥: Trump sagt, die USA werden die Straße von Hormuz behalten und andere Länder müssen dafür zahlen



„Wir werden die Straße behalten. Aber jetzt werden wir Geld damit machen“ pic.twitter.com/uTUYxbYdWc — Don (@Donuncutschweiz) July 13, 2026

🚨 Bulgarischer EU-Abgeordneter: „Der Traum des Westens war immer ein Maidan in Moskau.“



Im EU-Parlament erhob der bulgarische EU-Abgeordnete schwere Vorwürfe gegen Brüssel und Washington. Seine zentrale These:



> „Der Traum des kollektiven Westens war immer, einen Maidan in… pic.twitter.com/M9ZG9BA65t — Don (@Donuncutschweiz) July 13, 2026

🔥Es handelt sich nicht mehr um eine Operation. Es ist ein umfassender Krieg.



Auf der einen Seite steht Russland. Auf der anderen Seite steht die Ukraine, unterstützt von einer Reihe europäischer Länder und den Vereinigten Staaten, die die Ukraine mit Millionen Tonnen Waffen… pic.twitter.com/bYonotvkMW — Don (@Donuncutschweiz) July 13, 2026

🚨Der ehemalige „Economic Hit Man“ John Perkins wirft Donald Trump eine fatale Fehleinschätzung des Iran vor.



Nach Perkins habe Trump geglaubt, der Iran werde sich ähnlich leicht unter Druck setzen lassen wie Venezuela – ein „absolut schrecklicher Irrtum“.



💬 „Wenn… pic.twitter.com/qO9fkA4lPX — Don (@Donuncutschweiz) July 13, 2026

🚨 Merz nennt Lindsey Graham einen „wahren Freund“ – ausgerechnet den Mann, der sagte: „Und die Russen sterben. Es ist das beste Geld, das wir je ausgegeben haben.“



Nach Grahams Tod würdigte Bundeskanzler Friedrich Merz ihn mit den Worten:



> „US-Senator Lindsey Graham war ein… pic.twitter.com/o1VPQrEGXA — Don (@Donuncutschweiz) July 13, 2026

☝️🇷🇺Kreml: Wenn etwas die Existenz des russischen Staates bedroht, werden Atomwaffen eingesetzt. pic.twitter.com/bPigrRIPoI — Don (@Donuncutschweiz) July 13, 2026

🇮🇷🇺🇸🇮🇱🔥IRANS OBERSTER FÜHRER SCHWÖRT VERGELTUNG



Der Oberste Führer des Iran hat eine der bislang schärfsten Drohungen seit Beginn der Eskalation ausgesprochen.



💬 „Wir schwören, dass wir das Blut unserer Märtyrer rächen werden.”



Er erklärte, die Verantwortlichen seien… pic.twitter.com/dagrXokgk9 — Don (@Donuncutschweiz) July 13, 2026

☝️Solche Pfeifen braucht keiner! – Promis kritisieren deutsche Politik pic.twitter.com/dsWfZO5MFS — Don (@Donuncutschweiz) July 13, 2026

‼️UPDATE: Die Zeitlinie von Lindsey Graham geht nicht auf … Er starb in Kiew



Larry C. Johnson



Gehen wir die Zeitlinie durch. Laut der offiziellen Darstellung ging am 11. Juli um 20:30 Uhr US-Ostküstenzeit ein Notruf aus seinem Wohnhaus in Washington, D.C. wegen eines… pic.twitter.com/Yz9OuUjdTb — Don (@Donuncutschweiz) July 13, 2026

⚡️AKTUELL: Die IRGC kündigt an, dass sie Gas- und Öl-Infrastruktur in der Region zerstören wird, falls die USA ihre Angriffe auf iranische Infrastruktur fortsetzen pic.twitter.com/rLxFvNIpBp — Don (@Donuncutschweiz) July 13, 2026

☝️„Wenn der Irak sein Öl verkauft, fließt der irakische Reichtum in die Vereinigten Staaten – auf ein US-Bankkonto –, und die Regierung der Vereinigten Staaten entscheidet, was damit geschieht“, bemerkt Dr. Seyed Mohammad Marandi. pic.twitter.com/eae7649FpU — Don (@Donuncutschweiz) July 13, 2026

🇺🇸🇺🇦 Der führende Unterstützer der Ukraine im Senat, Lindsey Grahamkönnte auf ukrainischem Boden gestorben sein. Die Anerkennung dessen würde das gesamte Kriegsnarrativ zerstören.



Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson sagt, dass ihm seine Quellen im National Military Command… pic.twitter.com/AjIbGLiH7X — Don (@Donuncutschweiz) July 13, 2026