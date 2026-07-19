Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Da unser Telegram-Kanal nur begrenzt sichtbar ist, veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu gewährleisten.
Wer unsere Veröffentlichungen vollständig verfolgen möchte, findet uns daher auch dort.
Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:
🚨Tucker und Roger Waters— Don (@Donuncutschweiz) July 19, 2026
Angeblich haben einige Falken in Washington vor Jahren schreiend nach einem Krieg mit dem Iran gerufen.
Roger Waters dazu: „Ich fand diese Vorschläge bizarr. Was zum Teufel haben die sich dabei gedacht?
Es gibt eine herrschende Elite mit viel Geld.… pic.twitter.com/oKWVrEEiPZ
🔥🇺🇸🇮🇷Der iranische Botschafter in Russland erklärt, welche Auswirkungen eine Entsendung von Bodentruppen durch die USA auf den Iran hätte. pic.twitter.com/WyVuqHo74X— Don (@Donuncutschweiz) July 19, 2026
☝️🇮🇷🔥🇺🇸Sie haben das US-Militär erniedrigt.— Don (@Donuncutschweiz) July 19, 2026
Der Iran fragt die USA: „Was ist das für ein Militär, das aus seinen Militärbasen flieht und sich in zivilen Gebieten versteckt?” pic.twitter.com/dGhbXwjchj
🚨☝️„Seit 400 Jahren … haben die Menschen aus dem Westen uns auf jede erdenkliche Weise getötet“, sagt Ibrahim Traoré, Interimspräsident von Burkina Faso.— Don (@Donuncutschweiz) July 19, 2026
„Sie haben uns traumatisiert“, aber „wir lieben sie mehr als uns selbst …“
Das ist das Stockholm-Syndrom. pic.twitter.com/twGvbhb9tO
🇺🇸🇮🇷 Prof. John Mearsheimer:— Don (@Donuncutschweiz) July 19, 2026
„Die Vereinigten Staaten haben diesen Krieg verloren. Das am 17. Juni unterzeichnete Memorandum of Understanding war im Wesentlichen ein Kapitulationsdokument.
Die Vereinigten Staaten haben in jedem Punkt gegenüber dem Iran nachgegeben.
Nichts hat… pic.twitter.com/0JNvAfJ9oh
🔥USA/Israel Krieg gegen Iran – Update vom 19. Juli 2026— Don (@Donuncutschweiz) July 19, 2026
🎥 1: Ehemaliger Pentagon-Beamter bestätigt, dass der Iran ein hochentwickeltes US-AWACS-Flugzeug erfolgreich zerstört und lebenswichtige Tankflugzeuge beschädigt habe. Er spricht zudem von einer möglichen Vertuschung.
🎥… pic.twitter.com/gr4upfYwWl
🇺🇸🇮🇷 Der Iran könnte Amerikas Fähigkeit, weiterzukämpfen, Stück für Stück zunichte machen: eine Basis und ein Schiff nach dem anderen.— Don (@Donuncutschweiz) July 18, 2026
Das hat der ehemalige CIA-Offizier Larry Johnson gerade alles auf den Tisch gelegt.
„Ich glaube, der Iran ist besser positioniert als die… pic.twitter.com/0k37VZyRLX
❓Welcher Politiker ist eigentlich noch vertrauenswürdig?— Don (@Donuncutschweiz) July 18, 2026
In Frankreich sorgt dieses Video für Diskussionen.
Der linke Politiker Louis Boyard nahm vor einem Interview, in dem er die Ultrareichen anprangerte, ganz schnell seine wertvolle Uhr ab. pic.twitter.com/o8Ob0KQYkz
☝️🇨🇳🇺🇸Lügenmärchen: China weist Trumps Vorwürfe zu Wahlmanipulationen zurück.— Don (@Donuncutschweiz) July 18, 2026
☝️🇷🇺🇺🇸Der Kreml reagiert auf Trumps Lügen über Wahlmanipulationen. pic.twitter.com/qh7zYkqlVo
🔥🇺🇸🇮🇱🇮🇷Update vom 18. Juli 2026: USA/Israel im Krieg gegen den Iran— Don (@Donuncutschweiz) July 18, 2026
🔥🎥 1: Der russische Außenminister warnt den Westen, dass es katastrophal für die Weltwirtschaft wäre, wenn die Huthis die Straße von Bab el-Mandeb schließen.
🔥🎥 2: General Mohsen Rezai sagt, dass, wenn die… pic.twitter.com/B1HmUDh1F1
☝️🇷🇺Peskow: Es spielt keine Rolle, wer Kiews Verteidigungsminister ist pic.twitter.com/dRITKu1Oyu— Don (@Donuncutschweiz) July 17, 2026
🇺🇸☠️💵Krieg gegen den Iran:— Don (@Donuncutschweiz) July 17, 2026
„Wir machen eine Menge Geld. Den Rüstungsunternehmen geht es richtig gut.“ pic.twitter.com/k7c3MrSNfp
🔴Bild: US-Basen im Visier des Iran— Don (@Donuncutschweiz) July 17, 2026
Was hat der Iran wirklich getan, das so unverzeihlich ist?
Hat er Kontinente überfallen?
Hat er die halbe Erde kolonisiert?
Hat er Atombomben auf Zivilisten abgeworfen?
Hat er Militärbasen auf dem ganzen Globus errichtet?
Hat er Dutzende… pic.twitter.com/4rieWt0tMx
pic.twitter.com/o6JxcCMhin— Don (@Donuncutschweiz) July 17, 2026
🇮🇷Erstmals wurde ein Video veröffentlicht über den Besuch des gemarterten Brigadegenerals Amir Ali Hajizadeh, Kommandeur der Luft- und Raumfahrtkräfte der IRGC, und des gemarterten Generalmajors Mahmoud Bagheri, Kommandeur der Luft- und…
☝️🇮🇷Ein aktueller Funkspruch der iranischen Marine lautet:— Don (@Donuncutschweiz) July 17, 2026
„Um durch die Straße von Hormus zu passieren, benötigen Sie unsere Erlaubnis. Nicht die Tweets eines Idioten.“ pic.twitter.com/XxZpuUk9cK
🔥 Als Nächstes stehen Kuwait und Bahrain auf der Zielliste des Iran, und die Logik dahinter ist brutal einfach. 🇮🇷🎯— Don (@Donuncutschweiz) July 17, 2026
Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson erläutert die Logik hinter Teherans Vergeltungsmaßnahmen.
Da die USA die Warnung des Iran ignoriert und Brücken… pic.twitter.com/RmmeKIxxsu
.☝️…und plötzlich sind üblichen Verdächtigen Schuld— Don (@Donuncutschweiz) July 17, 2026
Trump:
Die Gegner der USA, darunter Russland, China, Iran und Nordkorea, verfügen über die Fähigkeit, die Infrastruktur der US-Wahlen zu gefährden. pic.twitter.com/oeRNjh1PB0
🔥🇺🇸🇮🇱🇮🇷Nahost-Eskalation – Update (17. Juli 2026)— Don (@Donuncutschweiz) July 17, 2026
🎥: Das US-Militär zerstört strategisch wichtige Orte: Brücken werden gesprengt, Schlüsselbahnhöfe stehen in Flammen, der Strom ist abgeschaltet und die Nachschublinien sind durchtrennt. Marines besteigen Schiffe,… pic.twitter.com/N0oHemagXs
🔴Es bringt einen zum Nachdenken.— Don (@Donuncutschweiz) July 16, 2026
Bret Weinstein:
Zum ersten Mal in 300.000 Jahren menschlicher Evolution haben wir die Kosten von der größten Belohnung entfernt, die die Natur je erfunden hat: Sex und Paarbindung.
Zuverlässige Verhütung und Abtreibung ermöglichen es dir, den… pic.twitter.com/xuapK6dzoH
🇺🇸🤡Unglaublich, was der Mann da von sich gibt und geht mit seiner Antwort viral— Don (@Donuncutschweiz) July 16, 2026
Fox News’ Peter Doocy fragt: „Sie haben nun angekündigt, dass die USA alle iranischen Minenlegeschiffe zerstört haben. Warum können die USA die Straße von Hormus dann nicht einfach sofort wieder… pic.twitter.com/7sbGRBc763
⚡️AKTUELL: Die Huthi in Jemen bereiten die Schließung der Straße von Bab el-Mandeb vor und warten darauf, dass die USA Irans Energieanlagen angreifen, um die Operation durchzuführen— Don (@Donuncutschweiz) July 16, 2026
Sobald Bab el-Mandeb geschlossen ist, wird KEIN Öl mehr aus dem Nahen Osten kommen – Reuters pic.twitter.com/38pc9iIHpG
—❗️🇮🇷/🇺🇸/🇴🇲 NEU: Satellitenbilder zeigen, dass der Iran das Crowne Plaza Hotel in Duqm, Oman, angegriffen hat, in dem ausschließlich US-Soldaten untergebracht sind. pic.twitter.com/BQpekwauwJ— Don (@Donuncutschweiz) July 16, 2026
🇨🇳 China bereitet sich offenbar auf einen möglichen Krieg im Pazifik vor.— Don (@Donuncutschweiz) July 16, 2026
Laut NATO-Medien zeigen neue Satellitenbilder eine gigantische Militäranlage tief in der Taklamakan-Wüste. Dort hat China offenbar maßstabsgetreue Nachbauten amerikanischer Kriegsschiffe,… pic.twitter.com/DYXulor8Ts
☝️Jede Pornoseite beobachtet dich.— Don (@Donuncutschweiz) July 16, 2026
Laut Tucker Carlson werden alle großen Pornoseiten von Regierungen und Geheimdiensten kontrolliert. Jeder Klick wird gespeichert und kann gegen dich verwendet werden.
Er sagt, dass Cuckold-Pornografie gezielt gefördert wird, um Männer zu… pic.twitter.com/dOcx6tELYH
🚨Diese Frau hat sich ein Leihfahrzeug von Audi geholt, weil ihr eigenes Auto in der Reparatur ist.— Don (@Donuncutschweiz) July 16, 2026
„Bist du bereit, das dystopischste, verfluchteste Ding zu sehen, das ich seit Langem gesehen habe?“
Das Auto ist mit einer Kamera ausgestattet, die so massiv direkt auf einen… pic.twitter.com/KTpxTZIi6p
🇺🇸Trump sagt: „Es kostet uns zwei Milliarden Dollar pro Tag, die Straße von Hormus wieder zu öffnen.“— Don (@Donuncutschweiz) July 16, 2026
Das chinesische Außenministerium ohne diplomatische Umschweife:
„Die Straße war vor dem Krieg offen. Die Wurzel des Problems liegt in euren illegalen Operationen gegen den… pic.twitter.com/W5sZDs07Od
🇨🇳 🇺🇸 Jede Tomahawk-Rakete, die auf den Iran abgefeuert wird, benötigt chinesische Seltene-Erden-Magnete zum Ersetzen, und Peking eilt nicht herbei, um zu helfen…— Don (@Donuncutschweiz) July 16, 2026
Der ehemalige CIA-Geheimdienstanalyst Larry Johnson stellt die Verbindung her, die fast niemand in Washington… pic.twitter.com/7pVJwCSTUO
🔥🇺🇸🇮🇷Aktuell kündigen die iranischen Streitkräfte an, dass sie im Falle eines Angriffs der USA auf ihre Infrastruktur die gesamte regionale Infrastruktur zerstören werden. pic.twitter.com/JtCIUWXxLn— Don (@Donuncutschweiz) July 16, 2026
🔥Russland bereitet als Reaktion auf von der EU unterstützte Angriffe auf zivile Ziele und Energieinfrastruktur in Russland Angriffe auf NATO-Länder vor.— Don (@Donuncutschweiz) July 16, 2026
„Ich glaube, die ersten Schläge Russlands gegen den Westen werden irgendwo zwischen Deutschland, England und Frankreich… pic.twitter.com/F7Fi3Z8QFU
🇷🇺 Wladimir Putin:— Don (@Donuncutschweiz) July 16, 2026
„Sie sagen: ‚Hitler ist seit Jahren tot, ja, seit achtzig Jahren.‘ Aber sein Erbe lebt fort.
Diejenigen, die Russen und Polen vernichtet haben, leben noch!
Und heute applaudiert der amtierende Präsident der Ukraine ihm im kanadischen Parlament. Angesichts… pic.twitter.com/jxZxJhTXVs
🇺🇸🇮🇷Das Pentagon eskaliert den Krieg rücksichtslos, indem es massive 1.000-Pfund-Drohnenbomben gegen die Infrastruktur des Iran einsetzt.— Don (@Donuncutschweiz) July 16, 2026
Die Bomben zielen auf Trockendocks ab, um maximale Zerstörung zu verursachen. pic.twitter.com/P0S3lJi5r4
🔥🇺🇸🇮🇱🇮🇷Nahost-Eskalation – Update (USA / Israel gegen Iran) – 16. Juli 2026— Don (@Donuncutschweiz) July 16, 2026
🎥 1: Bedeutende Eskalation. Der Iran hat zum ersten Mal Streubomben gegen Bahrain eingestzt
🎥 2: Ein Kinderkrebskrankenhaus wurde bei US-Luftschlägen im Südiran beschädigt, und eine Evakuierung läuft… pic.twitter.com/fhrKWMzKeE
Aktuell‼️🇪🇺🇺🇦 EU und Ukraine werden GEMEINSAME PRODUKTION von Drohnen starten — EU-Chefin von der Leyen— Don (@Donuncutschweiz) July 15, 2026
„Dieses Abkommen wird ukrainische Erfindungsgabe und europäischen industriellen Maßstab zusammenbringen“
Sie fügt hinzu, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um in die… pic.twitter.com/tElaEJMIiz
🚨Alexander Dugin zum Tod von Lindsey Graham: „Ein Informationssieg für Russland“— Don (@Donuncutschweiz) July 15, 2026
Der russische Philosoph Alexander Dugin hat sich mit scharfen Worten zum Tod des US-Senators Lindsey Graham geäußert. pic.twitter.com/u8bvJ2Mq15
⚠️🇺🇸🇮🇷Trump bereitet offenbar eine massive Ausweitung des Krieges gegen den Iran vor.— Don (@Donuncutschweiz) July 15, 2026
Nach einem Bericht von Axios beriet er mit seinem nationalen Sicherheitsteam im Situation Room über Angriffe, die deutlich über die bisherigen Operationen rund um die Straße von Hormus… pic.twitter.com/2T68otNbHH
☝️🇩🇪Chrupalla- Wer Merz wählt, wählt den Krieg pic.twitter.com/nnMAsUio2z— Don (@Donuncutschweiz) July 15, 2026
⚡️AKTUELL: Die IRGC erklärt, dass die Vereinigten Staaten mit der Schließung weiterer Gas- und Ölrouten in den kommenden Tagen rechnen sollten.— Don (@Donuncutschweiz) July 15, 2026
Öl- und Gaspreise werden explodieren pic.twitter.com/klXPp87dbh
🚨HITLER DOCH NICHT IM BUNKER GESTORBEN? Joe Rogan stellt die offizielle Version infrage— Don (@Donuncutschweiz) July 15, 2026
In einem viel beachteten Podcast diskutiert Joe Rogan mit dem ehemaligen Green Beret und Hunting Hitler-Rechercheur Tim Kennedy über die bis heute offenen Fragen rund um Hitlers Tod.… pic.twitter.com/WVXAu1yErw
‼️☝️DRINGENDE WARNUNG von Dr. Peter McCullough:— Don (@Donuncutschweiz) July 15, 2026
Das Pfizer-mRNA-Impfmittel gegen Corona produziert immer noch Spike-Protein im Blut eines echten Patienten, und das 3,6 Jahre nach der Impfung. Es liegen dokumentierte Blutuntersuchungen vor. Es verursacht jetzt Blutgerinnsel und… pic.twitter.com/GdtTGjq3fU