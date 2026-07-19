Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

🚨Tucker und Roger Waters



Angeblich haben einige Falken in Washington vor Jahren schreiend nach einem Krieg mit dem Iran gerufen.



Roger Waters dazu: „Ich fand diese Vorschläge bizarr. Was zum Teufel haben die sich dabei gedacht?



Es gibt eine herrschende Elite mit viel Geld.… pic.twitter.com/oKWVrEEiPZ — Don (@Donuncutschweiz) July 19, 2026

🔥🇺🇸🇮🇷Der iranische Botschafter in Russland erklärt, welche Auswirkungen eine Entsendung von Bodentruppen durch die USA auf den Iran hätte. pic.twitter.com/WyVuqHo74X — Don (@Donuncutschweiz) July 19, 2026

☝️🇮🇷🔥🇺🇸Sie haben das US-Militär erniedrigt.



Der Iran fragt die USA: „Was ist das für ein Militär, das aus seinen Militärbasen flieht und sich in zivilen Gebieten versteckt?” pic.twitter.com/dGhbXwjchj — Don (@Donuncutschweiz) July 19, 2026

🚨☝️„Seit 400 Jahren … haben die Menschen aus dem Westen uns auf jede erdenkliche Weise getötet“, sagt Ibrahim Traoré, Interimspräsident von Burkina Faso.



„Sie haben uns traumatisiert“, aber „wir lieben sie mehr als uns selbst …“



Das ist das Stockholm-Syndrom. pic.twitter.com/twGvbhb9tO — Don (@Donuncutschweiz) July 19, 2026

🇺🇸🇮🇷 Prof. John Mearsheimer:



„Die Vereinigten Staaten haben diesen Krieg verloren. Das am 17. Juni unterzeichnete Memorandum of Understanding war im Wesentlichen ein Kapitulationsdokument.



Die Vereinigten Staaten haben in jedem Punkt gegenüber dem Iran nachgegeben.



Nichts hat… pic.twitter.com/0JNvAfJ9oh — Don (@Donuncutschweiz) July 19, 2026

🔥USA/Israel Krieg gegen Iran – Update vom 19. Juli 2026



🎥 1: Ehemaliger Pentagon-Beamter bestätigt, dass der Iran ein hochentwickeltes US-AWACS-Flugzeug erfolgreich zerstört und lebenswichtige Tankflugzeuge beschädigt habe. Er spricht zudem von einer möglichen Vertuschung.



🎥… pic.twitter.com/gr4upfYwWl — Don (@Donuncutschweiz) July 19, 2026

🇺🇸🇮🇷 Der Iran könnte Amerikas Fähigkeit, weiterzukämpfen, Stück für Stück zunichte machen: eine Basis und ein Schiff nach dem anderen.



Das hat der ehemalige CIA-Offizier Larry Johnson gerade alles auf den Tisch gelegt.



„Ich glaube, der Iran ist besser positioniert als die… pic.twitter.com/0k37VZyRLX — Don (@Donuncutschweiz) July 18, 2026

❓Welcher Politiker ist eigentlich noch vertrauenswürdig?



In Frankreich sorgt dieses Video für Diskussionen.



Der linke Politiker Louis Boyard nahm vor einem Interview, in dem er die Ultrareichen anprangerte, ganz schnell seine wertvolle Uhr ab. pic.twitter.com/o8Ob0KQYkz — Don (@Donuncutschweiz) July 18, 2026

☝️🇨🇳🇺🇸Lügenmärchen: China weist Trumps Vorwürfe zu Wahlmanipulationen zurück.



☝️🇷🇺🇺🇸Der Kreml reagiert auf Trumps Lügen über Wahlmanipulationen. pic.twitter.com/qh7zYkqlVo — Don (@Donuncutschweiz) July 18, 2026

🔥🇺🇸🇮🇱🇮🇷Update vom 18. Juli 2026: USA/Israel im Krieg gegen den Iran



🔥🎥 1: Der russische Außenminister warnt den Westen, dass es katastrophal für die Weltwirtschaft wäre, wenn die Huthis die Straße von Bab el-Mandeb schließen.



🔥🎥 2: General Mohsen Rezai sagt, dass, wenn die… pic.twitter.com/B1HmUDh1F1 — Don (@Donuncutschweiz) July 18, 2026

☝️🇷🇺Peskow: Es spielt keine Rolle, wer Kiews Verteidigungsminister ist pic.twitter.com/dRITKu1Oyu — Don (@Donuncutschweiz) July 17, 2026

🇺🇸☠️💵Krieg gegen den Iran:



„Wir machen eine Menge Geld. Den Rüstungsunternehmen geht es richtig gut.“ pic.twitter.com/k7c3MrSNfp — Don (@Donuncutschweiz) July 17, 2026

🔴Bild: US-Basen im Visier des Iran



Was hat der Iran wirklich getan, das so unverzeihlich ist?



Hat er Kontinente überfallen?



Hat er die halbe Erde kolonisiert?



Hat er Atombomben auf Zivilisten abgeworfen?



Hat er Militärbasen auf dem ganzen Globus errichtet?



Hat er Dutzende… pic.twitter.com/4rieWt0tMx — Don (@Donuncutschweiz) July 17, 2026

pic.twitter.com/o6JxcCMhin



🇮🇷Erstmals wurde ein Video veröffentlicht über den Besuch des gemarterten Brigadegenerals Amir Ali Hajizadeh, Kommandeur der Luft- und Raumfahrtkräfte der IRGC, und des gemarterten Generalmajors Mahmoud Bagheri, Kommandeur der Luft- und… — Don (@Donuncutschweiz) July 17, 2026

☝️🇮🇷Ein aktueller Funkspruch der iranischen Marine lautet:



„Um durch die Straße von Hormus zu passieren, benötigen Sie unsere Erlaubnis. Nicht die Tweets eines Idioten.“ pic.twitter.com/XxZpuUk9cK — Don (@Donuncutschweiz) July 17, 2026

🔥 Als Nächstes stehen Kuwait und Bahrain auf der Zielliste des Iran, und die Logik dahinter ist brutal einfach. 🇮🇷🎯



Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson erläutert die Logik hinter Teherans Vergeltungsmaßnahmen.



Da die USA die Warnung des Iran ignoriert und Brücken… pic.twitter.com/RmmeKIxxsu — Don (@Donuncutschweiz) July 17, 2026

.☝️…und plötzlich sind üblichen Verdächtigen Schuld



Trump:



Die Gegner der USA, darunter Russland, China, Iran und Nordkorea, verfügen über die Fähigkeit, die Infrastruktur der US-Wahlen zu gefährden. pic.twitter.com/oeRNjh1PB0 — Don (@Donuncutschweiz) July 17, 2026

🔥🇺🇸🇮🇱🇮🇷Nahost-Eskalation – Update (17. Juli 2026)



🎥: Das US-Militär zerstört strategisch wichtige Orte: Brücken werden gesprengt, Schlüsselbahnhöfe stehen in Flammen, der Strom ist abgeschaltet und die Nachschublinien sind durchtrennt. Marines besteigen Schiffe,… pic.twitter.com/N0oHemagXs — Don (@Donuncutschweiz) July 17, 2026

🔴Es bringt einen zum Nachdenken.



Bret Weinstein:



Zum ersten Mal in 300.000 Jahren menschlicher Evolution haben wir die Kosten von der größten Belohnung entfernt, die die Natur je erfunden hat: Sex und Paarbindung.



Zuverlässige Verhütung und Abtreibung ermöglichen es dir, den… pic.twitter.com/xuapK6dzoH — Don (@Donuncutschweiz) July 16, 2026

🇺🇸🤡Unglaublich, was der Mann da von sich gibt und geht mit seiner Antwort viral



Fox News’ Peter Doocy fragt: „Sie haben nun angekündigt, dass die USA alle iranischen Minenlegeschiffe zerstört haben. Warum können die USA die Straße von Hormus dann nicht einfach sofort wieder… pic.twitter.com/7sbGRBc763 — Don (@Donuncutschweiz) July 16, 2026

⚡️AKTUELL: Die Huthi in Jemen bereiten die Schließung der Straße von Bab el-Mandeb vor und warten darauf, dass die USA Irans Energieanlagen angreifen, um die Operation durchzuführen



Sobald Bab el-Mandeb geschlossen ist, wird KEIN Öl mehr aus dem Nahen Osten kommen – Reuters pic.twitter.com/38pc9iIHpG — Don (@Donuncutschweiz) July 16, 2026

—❗️🇮🇷/🇺🇸/🇴🇲 NEU: Satellitenbilder zeigen, dass der Iran das Crowne Plaza Hotel in Duqm, Oman, angegriffen hat, in dem ausschließlich US-Soldaten untergebracht sind. pic.twitter.com/BQpekwauwJ — Don (@Donuncutschweiz) July 16, 2026

🇨🇳 China bereitet sich offenbar auf einen möglichen Krieg im Pazifik vor.



Laut NATO-Medien zeigen neue Satellitenbilder eine gigantische Militäranlage tief in der Taklamakan-Wüste. Dort hat China offenbar maßstabsgetreue Nachbauten amerikanischer Kriegsschiffe,… pic.twitter.com/DYXulor8Ts — Don (@Donuncutschweiz) July 16, 2026

☝️Jede Pornoseite beobachtet dich.



Laut Tucker Carlson werden alle großen Pornoseiten von Regierungen und Geheimdiensten kontrolliert. Jeder Klick wird gespeichert und kann gegen dich verwendet werden.



Er sagt, dass Cuckold-Pornografie gezielt gefördert wird, um Männer zu… pic.twitter.com/dOcx6tELYH — Don (@Donuncutschweiz) July 16, 2026

🚨Diese Frau hat sich ein Leihfahrzeug von Audi geholt, weil ihr eigenes Auto in der Reparatur ist.



„Bist du bereit, das dystopischste, verfluchteste Ding zu sehen, das ich seit Langem gesehen habe?“



Das Auto ist mit einer Kamera ausgestattet, die so massiv direkt auf einen… pic.twitter.com/KTpxTZIi6p — Don (@Donuncutschweiz) July 16, 2026

🇺🇸Trump sagt: „Es kostet uns zwei Milliarden Dollar pro Tag, die Straße von Hormus wieder zu öffnen.“



Das chinesische Außenministerium ohne diplomatische Umschweife:



„Die Straße war vor dem Krieg offen. Die Wurzel des Problems liegt in euren illegalen Operationen gegen den… pic.twitter.com/W5sZDs07Od — Don (@Donuncutschweiz) July 16, 2026

🇨🇳 🇺🇸 Jede Tomahawk-Rakete, die auf den Iran abgefeuert wird, benötigt chinesische Seltene-Erden-Magnete zum Ersetzen, und Peking eilt nicht herbei, um zu helfen…



Der ehemalige CIA-Geheimdienstanalyst Larry Johnson stellt die Verbindung her, die fast niemand in Washington… pic.twitter.com/7pVJwCSTUO — Don (@Donuncutschweiz) July 16, 2026

🔥🇺🇸🇮🇷Aktuell kündigen die iranischen Streitkräfte an, dass sie im Falle eines Angriffs der USA auf ihre Infrastruktur die gesamte regionale Infrastruktur zerstören werden. pic.twitter.com/JtCIUWXxLn — Don (@Donuncutschweiz) July 16, 2026

🔥Russland bereitet als Reaktion auf von der EU unterstützte Angriffe auf zivile Ziele und Energieinfrastruktur in Russland Angriffe auf NATO-Länder vor.



„Ich glaube, die ersten Schläge Russlands gegen den Westen werden irgendwo zwischen Deutschland, England und Frankreich… pic.twitter.com/F7Fi3Z8QFU — Don (@Donuncutschweiz) July 16, 2026

🇷🇺 Wladimir Putin:



„Sie sagen: ‚Hitler ist seit Jahren tot, ja, seit achtzig Jahren.‘ Aber sein Erbe lebt fort.



Diejenigen, die Russen und Polen vernichtet haben, leben noch!



Und heute applaudiert der amtierende Präsident der Ukraine ihm im kanadischen Parlament. Angesichts… pic.twitter.com/jxZxJhTXVs — Don (@Donuncutschweiz) July 16, 2026

🇺🇸🇮🇷Das Pentagon eskaliert den Krieg rücksichtslos, indem es massive 1.000-Pfund-Drohnenbomben gegen die Infrastruktur des Iran einsetzt.



Die Bomben zielen auf Trockendocks ab, um maximale Zerstörung zu verursachen. pic.twitter.com/P0S3lJi5r4 — Don (@Donuncutschweiz) July 16, 2026

🔥🇺🇸🇮🇱🇮🇷Nahost-Eskalation – Update (USA / Israel gegen Iran) – 16. Juli 2026



🎥 1: Bedeutende Eskalation. Der Iran hat zum ersten Mal Streubomben gegen Bahrain eingestzt



🎥 2: Ein Kinderkrebskrankenhaus wurde bei US-Luftschlägen im Südiran beschädigt, und eine Evakuierung läuft… pic.twitter.com/fhrKWMzKeE — Don (@Donuncutschweiz) July 16, 2026

Aktuell‼️🇪🇺🇺🇦 EU und Ukraine werden GEMEINSAME PRODUKTION von Drohnen starten — EU-Chefin von der Leyen



„Dieses Abkommen wird ukrainische Erfindungsgabe und europäischen industriellen Maßstab zusammenbringen“



Sie fügt hinzu, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um in die… pic.twitter.com/tElaEJMIiz — Don (@Donuncutschweiz) July 15, 2026

🚨Alexander Dugin zum Tod von Lindsey Graham: „Ein Informationssieg für Russland“



Der russische Philosoph Alexander Dugin hat sich mit scharfen Worten zum Tod des US-Senators Lindsey Graham geäußert. pic.twitter.com/u8bvJ2Mq15 — Don (@Donuncutschweiz) July 15, 2026

⚠️🇺🇸🇮🇷Trump bereitet offenbar eine massive Ausweitung des Krieges gegen den Iran vor.



Nach einem Bericht von Axios beriet er mit seinem nationalen Sicherheitsteam im Situation Room über Angriffe, die deutlich über die bisherigen Operationen rund um die Straße von Hormus… pic.twitter.com/2T68otNbHH — Don (@Donuncutschweiz) July 15, 2026

☝️🇩🇪Chrupalla- Wer Merz wählt, wählt den Krieg pic.twitter.com/nnMAsUio2z — Don (@Donuncutschweiz) July 15, 2026

⚡️AKTUELL: Die IRGC erklärt, dass die Vereinigten Staaten mit der Schließung weiterer Gas- und Ölrouten in den kommenden Tagen rechnen sollten.



Öl- und Gaspreise werden explodieren pic.twitter.com/klXPp87dbh — Don (@Donuncutschweiz) July 15, 2026

🚨HITLER DOCH NICHT IM BUNKER GESTORBEN? Joe Rogan stellt die offizielle Version infrage



In einem viel beachteten Podcast diskutiert Joe Rogan mit dem ehemaligen Green Beret und Hunting Hitler-Rechercheur Tim Kennedy über die bis heute offenen Fragen rund um Hitlers Tod.… pic.twitter.com/WVXAu1yErw — Don (@Donuncutschweiz) July 15, 2026