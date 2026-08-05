Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Da unser Telegram-Kanal nur begrenzt sichtbar ist, veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu gewährleisten.

Wer unsere Veröffentlichungen vollständig verfolgen möchte, findet uns daher auch dort.

Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

💉Anteil der Bevölkerung, der eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten hat:



* Portugal: 94,3 %

* Kanada: 89,5 %

* Spanien: 86,5 %

* Südkorea: 86,5 %

* Italien: 85,4 %

* Australien: 84,9 %

* Japan: 83,8 %

* Frankreich: 82,5 %

* Belgien: 79,6 %

* Vereinigte Staaten: 79,1 %

*… pic.twitter.com/2GOjSrQx96 — Don (@Donuncutschweiz) August 5, 2026

☝️Vor 77 Jahren lag der Rhein so trocken, dass Schiffe auf dem Flussbett festsaßen. Von einer „Klimakatastrophe” sprach damals jedoch niemand.



Heute wird hingegen nahezu jede Dürreperiode unmittelbar als Beleg für den menschengemachten Klimawandel angeführt. Niedrige Pegelstände… pic.twitter.com/OzKsWYmVPJ — Don (@Donuncutschweiz) August 5, 2026

🔥🇷🇺🇺🇦Die Russen fordern ein energisches Vorgehen, nachdem die Ukraine mit einer Drohne sieben Menschen getötet hat. Victor Bout pic.twitter.com/FKCQjss7V0 — Don (@Donuncutschweiz) August 5, 2026

🚨Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson fragt: „Wie lange dauert es noch, bis die Leute merken, dass sie hinters Licht geführt werden?” pic.twitter.com/ZK0tp9jMPp — Don (@Donuncutschweiz) August 5, 2026

📌 Null Kontakt, null Übereinstimmung: Professor der Teheraner Universität widerspricht Trumps Darstellung



Professor Mohammad Marandi von der Teheraner Universität weist die jüngsten Behauptungen aus Washington entschieden zurück. Seiner Darstellung nach gab es keine Telefonate,… pic.twitter.com/aIWw3L0yeh — Don (@Donuncutschweiz) August 5, 2026

🚨Scott Ritter: „Putin hat die Samthandschuhe ausgezogen“



Der ehemalige UN-Waffeninspekteur Scott Ritter sieht Russland in eine neue Phase des Ukraine-Krieges eintreten. Im Gespräch mit Andrew Napolitano erklärt er, Moskau setze nun konsequent auf einen umfassenden… pic.twitter.com/VSKdlZyBQb — Don (@Donuncutschweiz) August 4, 2026

🛑WAS ZUM TEUFEL?



Benjamin Netanjahu behauptet in einem Interview, die Menschen in Gaza hätten nicht die Freiheit zu gehen. Er vergleicht den Gazastreifen mit Nordkorea und fragt ernsthaft, warum andere Staaten die Palästinenser nicht aufnehmen.



Ausgerechnet Netanjahu.



Der… pic.twitter.com/DkxeGIXK15 — Don (@Donuncutschweiz) August 4, 2026

🚨🇮🇷🇺🇦Nach „versehentlichem” ukrainischen Angriff: Iran setzt Vergeltungspläne vorerst aus



Nach einem Angriff auf ein iranisches Handelsschiff im Kaspischen Meer hat der Iran geplante Vergeltungsschläge gegen die Ukraine vorerst ausgesetzt. Dies teilte Generalleutnant Mohsen… pic.twitter.com/M9zIO2Y0mc — Don (@Donuncutschweiz) August 4, 2026

🔥 Der Iran drängt CENTCOM aus Katar nach Jordanien und in die besetzten Gebiete.



💬 „Vor allem ist es wichtig zu wissen, dass das CENTCOM-Kommando, das sich zuvor in Katar befand, in einer bestimmten Phase nach Jordanien verlegt wurde. Wir haben Jordanien schwer getroffen. Das… pic.twitter.com/E9Gw6fVV4B — Don (@Donuncutschweiz) August 4, 2026

☝️🇮🇷🇺🇸Militärberater des Obersten Führers des Iran äußert sich zu Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten:



„Damit Verhandlungen beginnen können, möchte der Oberste Führer eine Verhaltensänderung der Amerikaner sehen.



Sie sollen das Memorandum of Understanding umsetzen, klar… pic.twitter.com/Wx1NsT8ksR — Don (@Donuncutschweiz) August 4, 2026

pic.twitter.com/G402K3TN3h



🔥Der Treibstoffkrieg eskaliert: Nachdem die Ukraine systematisch russische Tankstellen und Tanklastwagen angegriffen hatte, nimmt Russland nun die ukrainische Treibstoffversorgung ins Visier. Bereits im August könnten erste Tankstellen in der Ukraine… — Don (@Donuncutschweiz) August 4, 2026

🍎 TELEGRAM UNTER DRUCK!



Apple hat Telegram für einige Stunden aus dem App Store entfernt.



Als Begründung nannte Apple Inhalte mit Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs (CSAM):



„Wir haben Telegram kurzzeitig aus dem App Store entfernt, nachdem unsere Überprüfung Inhalte… pic.twitter.com/DFI9cZ5F6j — Don (@Donuncutschweiz) August 4, 2026

🚨Während viele Medien über Humanität sprechen, stellt eine Reporterin vor Ort eine andere Frage:



Wer bezahlt das alles?



Die kanadische Journalistin Alexandra Lavoie von Rebel News besuchte eines der Aufnahmezentren in Ceuta. Dort filmte sie Hunderte Migranten, die registriert… pic.twitter.com/o7onJoN17n — Don (@Donuncutschweiz) August 4, 2026

☝️🇺🇸🇮🇱Tucker Carlson sagt, die USA/Israel seien schuld an der muslimischen Invasion Spaniens pic.twitter.com/R7vaF8OOr3 — Don (@Donuncutschweiz) August 4, 2026

💥Zu Gast war Nick Shirley, freier Journalist bei Fox News, der direkt aus Ceuta berichtete. Er widersprach der Darstellung, die Krise sei mit den Rückführungen weitgehend beendet.



Seinen Schilderungen zufolge verstecken sich weiterhin Tausende Migranten in den Bergen und Hügeln… pic.twitter.com/BzQonwqCPl — Don (@Donuncutschweiz) August 4, 2026

🚨Ein Augenzeuge sorgt in Ceuta für brisante Aussagen.



In einem Interview mit einer Reporterin von Rebel News erklärt ein Migrant, die Grenze sei nicht zufällig offen gewesen.



Auf die Frage, wer ihm gesagt habe, dass er nach Ceuta gehen solle, antwortet er:



„Marokko.“



Auf die… pic.twitter.com/CbTVoPxqzv — Don (@Donuncutschweiz) August 4, 2026

🇲🇦👁 Die königliche Familie Marokkos: Eine von DGSE, CIA und Mossad geschaffene Struktur, um das Königreich als Neokolonie zu erhalten.



Der massive Zustrom illegaler Migranten in die spanische Enklave Ceuta in Nordafrika überraschte Madrid völlig. Es gibt glaubwürdige Theorien,… pic.twitter.com/skeoyVi54M — Don (@Donuncutschweiz) August 4, 2026

Nicolas Hulscher, MPH, äußert eine weitreichende Vermutung zum Ursprung der Lyme-Borreliose.



Er verweist darauf, dass die Krankheit 1975 erstmals in Lyme (Connecticut) beschrieben wurde – nur etwa 16 Kilometer vom US-Militärlabor auf Plum Island entfernt.



Nach seinen Worten… pic.twitter.com/bouWRZ97ET — Don (@Donuncutschweiz) August 3, 2026

💥US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hat im nationalen Fernsehen erklärt, dass mehrere schwere Krankheiten mit der sogenannten Gain-of-Function-Forschung in Verbindung stehen.



Seine Aussagen:



▪️„Die Lyme-Borreliose (eine durch Zecken übertragene bakterielle… pic.twitter.com/uX13BJPkmp — Don (@Donuncutschweiz) August 3, 2026

🇮🇱☝️Der Holocaust-Überlebende und weltbekannte Traumaforscher Dr. Gabor Maté übt scharfe Kritik an Benjamin Netanjahu und dem Zionismus.



„Benjamin Netanjahu ist einer der unehrlichsten, brutalsten und heuchlerischsten Politiker, die je die Erdoberfläche betreten haben.“



Maté… pic.twitter.com/2BnysFNJxV — Don (@Donuncutschweiz) August 3, 2026

☝️🇷🇺🔥Lawrow: Europa opfert seinen Wohlstand für die Aufrüstung – Deutschland träume erneut von Vorherrschaft



Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat Europa scharf kritisiert und der politischen Führung vorgeworfen, den Kontinent zunehmend zu militarisieren und dabei… pic.twitter.com/c8GP7jev7S — Don (@Donuncutschweiz) August 3, 2026

🔥Russland: Kamikaze-Drohne trifft überfüllten Strand – drei Tote, zahlreiche Verletzte



Der Krieg greift immer stärker auf das Schwarze Meer über. Nach russischen Angaben schlug am Montag eine Kamikaze-Drohne an einem überfüllten Strand im Badeort Archipo-Osipowka bei… pic.twitter.com/MMXycmVJ6X — Don (@Donuncutschweiz) August 3, 2026

🚨„Wir wollen nach Europa … Wir sind hier, bis zum Tod“, sagt ein Migrant in Ceuta.



„Wir sind Menschen … Wir werden Dokumente bekommen, sie werden uns registrieren und dann werden sie das tun, was sie für uns tun sollen.“ pic.twitter.com/6o7CxbEyfO — Don (@Donuncutschweiz) August 3, 2026

🔥Aktuell in Frankreich: Mitarbeiter von NGOs werden alles tun, was in ihrer Macht steht, um kampffähige Männer aus Ländern der Dritten Welt ins Land zu holen. Quelle https://t.co/kZJiLNTiP1 pic.twitter.com/RwCaPUHNS8 — Don (@Donuncutschweiz) August 3, 2026

Abbas Araghchi hat innerhalb von weniger als 24 Stunden zweimal mit dem saudischen Außenminister gesprochen.



Nach den Luftangriffen im Irak befindet sich Saudi-Arabien auf einem Weg der vollständigen Deeskalation. Sogar ein Anruf bei Trump, um Luftangriffe auf den Iran… pic.twitter.com/Hr480LBpKZ — Don (@Donuncutschweiz) August 3, 2026

💥CNN-Interview eskaliert: Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. wirft Fauci Lügen und den Medien Versagen vor



In einem hitzigen CNN-Interview kam es zu einem offenen Schlagabtausch zwischen US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. und dem Moderator. Kennedy warf den… pic.twitter.com/r6GyB4tjEY — Don (@Donuncutschweiz) August 3, 2026

☝️🇮🇱„Ein jüdisches Leben ist zehn Millionen wert … weil Gott uns auserwählt hat. Ihr seid neidisch.“



Ein israelischer Anwalt, der Siedler vertritt, denen Angriffe auf Palästinenser vorgeworfen werden, sagte der BBC, Israel solle als Vergeltung für die Tötung eines einzigen… pic.twitter.com/fTo4MotmD9 — Don (@Donuncutschweiz) August 3, 2026

🚨 Aktuelles aus Ceuta von letzter Nacht 🇪🇸



Illegale Migranten springen aus Militärkonvois, während sie zur marokkanischen Grenze zurückgebracht werden.



Mehrere von ihnen flohen in die Hügel, wo sie die Nacht über versteckt ausharrten.



60.000 Menschen überschritten in nur… pic.twitter.com/iFqfMUtAx2 — Don (@Donuncutschweiz) August 3, 2026

Pepe Ecobar: TACO – noch einmal erklärt



Die Aussagen des US-Präsidenten sind Lügen.



Der Iran hat niemals um eine Pause gebeten.



Was tatsächlich geschah:



▪️Ein iranischer Gegenschlag gegen die Energie- und Wasserinfrastruktur der Golfstaaten hätte verheerende Folgen gehabt.… pic.twitter.com/NHC4r78kok — Don (@Donuncutschweiz) August 2, 2026

🔥Die öffentliche Abrechnung geht viral: Prof. Marandi geht frontal auf Epsteins Anwalt Alan Dershowitz los



„Epsteins Anwalt hat Angst vor der Wahrheit“ – Marandi



Die Debatte zwischen Prof. Mohammad Marandi und Alan Dershowitz eskaliert. Marandi bezeichnet den US-Anwalt… pic.twitter.com/vmYSzKt4Xa — Don (@Donuncutschweiz) August 2, 2026

🔴Ceutas Präsident schlägt Alarm: „Wir sind noch lange nicht zur Normalität zurückgekehrt“



Der Präsident der spanischen Exklave Ceuta, Juan Jesús Vivas, macht deutlich, dass die Krise trotz der begonnenen Rückführungen keineswegs beendet ist. In einer eindringlichen Rede… pic.twitter.com/KLMbK3hDNT — Don (@Donuncutschweiz) August 2, 2026

🚨🇪🇸 Die Krise hat auf Melilla übergegriffen: Heute Nacht haben Menschenmassen den Zaun erklommen und ihn an einigen Stellen durchbrochen.



Große Gruppen klettern am Grenzzaun von Melilla hoch, der anderen nordafrikanischen Exklave Spaniens, und versuchen gewaltsam, in spanisches… pic.twitter.com/9mu36qN1a0 — Don (@Donuncutschweiz) August 1, 2026

🔥Während in Ceuta das Essen ausgeht, wird die Armee bei einem nächtlichen Angriff mit Hunderten von „militärfähigen Männern pro Minute“ gesichtet – ein Anwohner hat einiges zu erzählen. pic.twitter.com/ZwmH8vfBEc — Don (@Donuncutschweiz) August 1, 2026

🇺🇸🇮🇱In neu freigegebenen Aufnahmen ist zu sehen, wie Lindsey Graham als ausländischer Agent für Israel agiert und während eines Telefonats mit Benjamin Netanjahu über die Abschottung vor seinen Kriegsverbrechensvorwürfen konspiriert.



Netanjahu schlägt vor, den ICC-Staatsanwalt… pic.twitter.com/vBcxN2UEQg — Don (@Donuncutschweiz) July 31, 2026

🔥Eine offensichtlich vor Angst zitternde Frau aus Ceuta fleht um Truppen: „Wir sind allein!“



Wir brauchen das Militär auf den Straßen! Sie sind nicht hier.



Wir sind allein.



Wir können weder die Polizei noch die Guardia Civil rufen, weil sie überfordert sind.



Wir brauchen… pic.twitter.com/iswrIZSNXm — Don (@Donuncutschweiz) July 31, 2026

🔥Offensichtlich wird der Stellvertreterkrieg nun weiter ausgeweitet.



Ukrainische Soldaten haben ein Video veröffentlicht, in dem sie damit drohen, weitere iranische Schiffe anzugreifen.



Das wird nicht gut enden.



Wird der Iran reagieren? pic.twitter.com/RvrTFNDxxT — Don (@Donuncutschweiz) July 31, 2026

🛑Tausende von Migranten stürmten die spanische Exklave Ceuta.



Man kann jedoch erkennen, dass dies organisiert wurde, sodass die Migranten bis zum letzten möglichen Punkt über Land gebracht werden und dann nur eine kurze Strecke schwimmen müssen. Dies steht zwar technisch… pic.twitter.com/iUZiMPhGA9 — Don (@Donuncutschweiz) July 31, 2026

🔥Spanien schätzt, dass in den letzten 24 Stunden 49.000 Menschen illegal ins Land eingereist sind.



Es liegen Bilder vor, die zeigen, wie marokkanische Behörden Lkws entladen, die voller junger Menschen sind, nahe der Grenze zu Ceuta.



Quellen: https://t.co/hiG89beShV pic.twitter.com/khVZKWzsLs — Don (@Donuncutschweiz) July 31, 2026

🔥Geht gerade viral.

Wird nicht im Fernsehen gezeigt: So sehen die Strände von Ceuta gerade jetzt aus Quelle



☝️Hier mehr….„Das sieht aus wie in ‚World War Z‘!“: Spaniens Ceuta von Tausenden illegalen Einwanderern im wehrfähigen Alter überrannt…hier… pic.twitter.com/y1Jw0NAL74 — Don (@Donuncutschweiz) July 31, 2026

🚨Als Mensch kann man solche „Kreaturen” nur verabscheuen.



🚨 Es ist doch absolut verrückt, dass viele es als normal betrachten. Der US-Kriegsminister hat das gerade laut gesagt.



„Über ihrer Hauptstadt fliegen. Tod und Zerstörung vom Himmel den ganzen Tag lang. Wir spielen um… pic.twitter.com/ocErphaV0v — Don (@Donuncutschweiz) July 23, 2026

☝️Der von der EU sanktionierte Oberst Jacques Baud:



„Die heutigen Israelis sind in Wirklichkeit Europäer. Sie stammen nicht aus dem Nahen Osten. Historisch gesehen waren sie nie Teil dieser Region. Niemals. Die Israelis, die heute in Israel leben, sind rein europäisch. Rein.



Es… pic.twitter.com/IbKwihLqfo — Don (@Donuncutschweiz) July 23, 2026

⚡️EXKLUSIV: Die IRGC zur US-Forderung nach Waffenstillstand:



„Wir werden den Vereinigten Staaten nicht mehr erlauben, ihre Öl- und Munitionsreserven durch täuschende Waffenstillstände aufzufüllen und dann den Krieg fortzusetzen“ Via Iran Observer pic.twitter.com/GAb4fsjAly — Don (@Donuncutschweiz) July 23, 2026

⚠️🇮🇷John Mearsheimer erläutert die Hebelwirkung, die der Iran in Bezug auf die globalen Ölmärkte besitzt.



Er sagt, wenn Trump diese Woche den Einsatz erhöht und die zivile Infrastruktur des Iran angreift, könnten die Iraner alle Häfen schließen, die derzeit noch sieben… pic.twitter.com/L4izGryJyL — Don (@Donuncutschweiz) July 23, 2026

🚨 Neue Studie zu Sonnenschutzmitteln sorgt für Diskussion



Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass bestimmte chemische UV-Filter bereits innerhalb eines Tages nach dem Auftragen über die Haut in den Blutkreislauf gelangen können.



Im Fokus stehen unter anderem die Inhaltsstoffe:… pic.twitter.com/WLOlbnTIkD — Don (@Donuncutschweiz) July 23, 2026

☝️🚨„Kein Scharia-Recht in Burkina Faso“ – Präsident Ibrahim Traoré kündigt hartes Vorgehen an



Burkina Fasos Präsident Ibrahim Traoré hat klargestellt, dass es in seinem Land niemals Scharia-Recht geben werde.



„Ich bin Muslim, aber jeder in Burkina Faso hat das Recht, seine… pic.twitter.com/EZBb6381W1 — Don (@Donuncutschweiz) July 23, 2026

☝️Hier ist Elon Musk und erklärt, warum die Wirtschaft kurz davorsteht, supernovaartig zu explodieren.



„Sobald Sie physische Roboter haben, haben Sie im Wesentlichen unbegrenzte Fähigkeiten.



Ich nenne Optimus den unendlichen Geld-Glitch.



Humanoide Roboter werden sich durch… pic.twitter.com/AuMUCgJkqb — Don (@Donuncutschweiz) July 23, 2026

🔥🇺🇸🇮🇷Diese Stadt im Iran wurde erneut von den USA bombardiert.



Bandar Abbas (persisch: بندر عباس, DMG: Bandar Abbās, „Hafen des Abbas“) ist die Hauptstadt der Provinz Hormozgan im Süden des Irans am Persischen Golf und eines der Hauptquartiere der iranischen Marine.



Die Stadt… pic.twitter.com/pCHKOYMxNn — Don (@Donuncutschweiz) July 23, 2026

🇮🇱⚠️Ex-US-Geheimdienst-Chef warnt: Israel bereitet einen Atomschlag gegen Iran vor pic.twitter.com/uqofgw5rzM — Don (@Donuncutschweiz) July 23, 2026

🔥🇺🇸 🇮🇷Neunzehn Radarsysteme und Satellitensysteme wurden zerstört – Amerika kann nicht mehr sehen, was kommt.



China/Russland involviert?



Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson sagt, diese Erblindung sei absichtlich und meisterhaft ausgeführt worden.



„Der Iran hat das sehr… pic.twitter.com/RBopTH9Pck — Don (@Donuncutschweiz) July 23, 2026

🇺🇸🇮🇱Selbst im US-Mainstream werden inzwischen Fragen gestellt, die noch vor Kurzem kaum ausgesprochen wurden.



In einer Live-Debatte erklärte ein Kommentator, er habe mit vielen jüdischen Menschen gesprochen, die der Ansicht sind, dass Benjamin Netanjahu eine Mitverantwortung für… pic.twitter.com/nL3XQ0dm1l — Don (@Donuncutschweiz) July 23, 2026

🚨🇩🇪🇵🇱Gemeinsam verstärken polnische und deutsche Truppen den östlichen NATO-Flügel, indem sie in der Nähe der russischen Grenze Panzerabwehrbarrieren errichten. pic.twitter.com/7oj4t5laef — Don (@Donuncutschweiz) July 23, 2026

🇷🇺🔥 Russland unterbindet die ukrainische Lebensader im Schwarzen Meer



Die russische Kampagne gegen die maritime Logistik der Ukraine beschränkt sich nicht mehr auf einzelne Angriffe auf Häfen. Sie verwandelt die Küste des Schwarzen Meeres zunehmend in eine Belastung für die… pic.twitter.com/YE42S6E7eu — Don (@Donuncutschweiz) July 23, 2026

🔥🇺🇸🇮🇱🇮🇷Kriegs-Update: USA/Israel gegen Iran🔥 Es wird weiter Eskaliert



🎥 1: Tote Soldaten aus dem Kriegsgebiet. Werden wir in Zukunft mehr solche Videos sehen.



🎥 2: Eine US-amerikanische Bombe traf den überfüllten Al-Shalamjah-Übergang, der von ARBAEEN-Pilgern genutzt wird.… pic.twitter.com/QocscIsM7U — Don (@Donuncutschweiz) July 23, 2026

🔥🇮🇷AKTUELL: Irans oberster Militärssprecher bestätigt, dass Raketen und Drohnen weiterhin produziert werden



„Unsere Produktion hat nie aufgehört, und wir setzen unsere Bestände weiterhin auf“ pic.twitter.com/zLrvhR02H6 — Don (@Donuncutschweiz) July 22, 2026

🔥🇺🇸🇷🇺Mearsheimer- Wir befinden uns im Grunde im Krieg mit Russland pic.twitter.com/Nw1t2ZiMHc — Don (@Donuncutschweiz) July 22, 2026

🚨Senator Rand Paul sagt, es gebe einen „Deep State innerhalb des Deep State“.



„Nur acht Menschen im Kongress haben eine Ahnung, was die CIA und das FBI tun.“



„Jeder andere wird im Dunkeln gehalten.“



Wenn du über einen Deep State sprichst, gibt es einen Deep State innerhalb… pic.twitter.com/GeWOqAB8gD — Don (@Donuncutschweiz) July 22, 2026

‼️RFK Jr. spricht sich für Israel und Benjamin Netanjahu aus.



Er sagt, dass trotz der hohen Zahl der Todesopfer kein Völkermord an Palästinensern stattfinde.



Er behauptet, Israel begehe das „Gegenteil eines Völkermords“.



„Wenn Israel einen Völkermord an Palästinensern begehen… pic.twitter.com/nyzmgvbN9D — Don (@Donuncutschweiz) July 22, 2026

💥Objektivität, wie wir es verstehen, wird von den Konzernmedien festgelegt, gemäß den Parametern, die von ihren militanten zionistischen Besitzern der herrschenden Klasse entwickelt wurden



🚨Piers Morgan lud Max Blumenthal in seine Sendung ein, um mit ihm über dessen… pic.twitter.com/PCK90Ord4h — Don (@Donuncutschweiz) July 22, 2026

🇮🇷🇺🇸AKTUELL: Iran hat ein weiteres Langstrecken-Radar der USA in Kuwait ausgeschaltet, das für deren regionale Raketenverteidigung entscheidend ist



Es wird für die USA immer schwieriger, iranische Raketen abzufangen, Via Iran Observer pic.twitter.com/4DAWVfzh3l — Don (@Donuncutschweiz) July 22, 2026