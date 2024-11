Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Wir haben beschlossen, neu auch auf 𝕏 aktiv zu werden.

Obwohl auch dort Zensur und Shadowbanning herrschen, wagen wir diesen Schritt, um unsere Reichweite zu erhöhen und euch weiterhin mit wichtigen Informationen zu versorgen.

Wir möchten unseren Telegram-Kanal bewusst nicht noch mehr mit Infos und News ĂŒberladen. Deshalb wird alles, was wir auf 𝕏 veröffentlichen, nicht in unserem Telegram-Kanal erscheinen.

Folgt uns auf 𝕏 und bleibt auf dem Laufenden!

Nachfolgend findet ihr eine Zusammenstellung der wichtigsten News der letzten Tage:

🚹Zur Erinnerung: Pentagon untersucht Folgen einer Atomexplosion in Europa Das US-Verteidigungsministerium will die Auswirkungen einer nuklearen Detonation auf Europa, insbesondere auf die Landwirtschaft, untersuchen. Der Auftrag im Wert von 34 Millionen Dollar wurde an ein
Man möchte uns weismachen, dass die jĂŒngsten Entscheidungen der USA – darunter die gerade aufgehobene ReichweitenbeschrĂ€nkung fĂŒr US-Raketen in der Ukraine, die die Welt gefĂ€hrlich nah an den Abgrund eines Dritten Weltkriegs fĂŒhren – tatsĂ€chlich auf das Konto von Joe Biden
🚹Das nukleare Armageddon verhindern: Noch nie waren wir dem Dritten Weltkrieg so nahe wie heute unter Joe Biden. Ein globaler Konflikt zwischen AtommĂ€chten wĂŒrde Tod und Zerstörung in nie gekanntem Ausmaß bedeuten. Es wĂ€re ein nukleares Armageddon. Russland ist nicht die
Vertuschte Risiken: Senator prangert TGA wegen ImpfschĂ€den und fehlender EntschĂ€digung an Schockierende EnthĂŒllung! Australiens Gesundheitsbehörde TGA vertuschte TodesfĂ€lle durch Impfstoffe – Senator Gerard Rennick deckt auf. "Heute habe ich den *rauchenden Colt* in der Hand,
Aktuelle Bauernproteste in Frankreich und Großbritannien! Aus Protest haben die französischen Bauern Unmengen an MĂŒll vor den RegierungsgebĂ€uden abgeladen. War davon was in den Medien? pic.twitter.com/2bp3VZ31iD