Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

🇺🇸🇷🇺 Zu den US-russischen Verhandlungen



1. Mit den USA KANN man nicht verhandeln – ganz gleich, welchen „Druck“ irgendjemand, einschließlich Russland, glaubt, auf die USA ausüben zu können. Die USA suchen stets nur Zeit und Spielraum, um ihre Position wieder zu festigen. Kein… pic.twitter.com/3A8EkmDYS6 — Don (@Donuncutschweiz) August 10, 2025

‼️„Die meisten Länder der Welt erwägen den Einsatz von CBDCs. Und wenn diese Macht erst einmal entfesselt ist, dürfte es nahezu unmöglich sein, sie rückgängig zu machen.



CBDCs würden es der Regierung ermöglichen, das Geld vollständig zu kontrollieren. Sie könnten alles… pic.twitter.com/yXlTuGJtZj — Don (@Donuncutschweiz) August 10, 2025

Die deutsche Regierung teilt Migranten mit, dass sie staatliche Sozialleistungen erhalten, wenn sie „kein Geld haben“ oder „nicht genug Geld verdienen“.



📄 Bürgergeld – Infos jetzt auch auf Arabisch



Die Bundesagentur für Arbeit hat ein offizielles Informationsblatt zum… pic.twitter.com/pj0FIo6mTj — Don (@Donuncutschweiz) August 10, 2025

🚨 McCullough: „Ich habe heute einen Patienten untersucht … Wir haben nachweisbare Pfizer-mRNA in seinem Körper gefunden – jetzt 3,2 Jahre nach den Impfungen … Wer diese Spritzen bekommen hat, trägt das nun langfristig in sich … Das ist sehr lang wirkendes genetisches Material… pic.twitter.com/NPi9Ppnonl — Don (@Donuncutschweiz) August 10, 2025

🚨💉 BPL-1357: Gates-finanzierter „Universalimpfstoff“ aus dem Herzen des NIH



RFK Jr. wirbt für einen am NIH entwickelten Ganzvirus-„Universal-Grippeimpfstoff“ – laut offiziellem Studienprotokoll mit Geld der Bill & Melinda Gates Foundation produziert.



Teil des HHS-Programms… pic.twitter.com/WTq5n4F6iY — Don (@Donuncutschweiz) August 10, 2025

🚨🇵🇸GAZA-Völkermord: NEUESTE UPDATES



◻ Israelische Artillerieangriffe treffen das Flüchtlingslager Nuseirat und Khan Younis



◻ Israelische Sicherheitschefs LEHNEN Gaza-Besatzungsplan im Kabinett ab (Medienberichte)



◻ 2 Tote, 1 Verletzter bei Angriff auf humanitären… pic.twitter.com/uqjSBDtDup — Don (@Donuncutschweiz) August 10, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇪🇺🇺🇦 Europa und die Ukraine lehnen Putins Friedensvorschläge ab. Wollen einen Plan mit Waffenstillstand, Gebietstausch und möglichen NATO-Beitritt für Kiew.



2. 🇮🇱 Israel könnte die Verteidigungs- und… pic.twitter.com/vdKj7CISLH — Don (@Donuncutschweiz) August 10, 2025

‼️Auf der weltweit größten Onkologiekonferenz, der ASCO 2025, wurde ein bahnbrechendes Eingeständnis gemacht: Strahlen- und Chemotherapie können tatsächlich die Metastasierung von Krebs verstärken. Nach 30 Jahren gibt die Schulmedizin endlich zu, was Kritiker lange gewarnt haben… pic.twitter.com/xRosXDldDb — Don (@Donuncutschweiz) August 7, 2025

🚨Die deutsche Europaabgeordnete Christine Anderson nimmt kein Blatt vor den Mund.



Hier ist die hässliche Wahrheit: ☝️Die Regierungen haben freiwillig ihre Macht an die WHO abgegeben. Sie wussten, dass sie ihrem Volk so Lockdowns, Impfvorschriften oder medizinische Tyrannei… pic.twitter.com/WL7VCCk5WY — Don (@Donuncutschweiz) August 8, 2025

🚨Die Rede des alten David Rockefeller aus dem Jahr 1991 zeigt wo die Reise hingehen soll pic.twitter.com/dWO0HdyH2f — Don (@Donuncutschweiz) August 8, 2025

💥 Laut Dr. Yasufumi Murakami, führender Experte und Leiter eines Wissenschaftsteams in Japan, wurden bereits mindestens 600.000 Todesfälle durch die Covid-Impfungen dokumentiert. Das Team hat mehr als 25 Millionen Datensätze gesammelt, die immer mehr alarmierende Fakten ans… pic.twitter.com/MWWT12yJO4 — Don (@Donuncutschweiz) August 8, 2025

📈 Wow… Schockierender Anstieg der Krebserkrankungen im Jahr 2021 bestätigt!!



🔬 Von 2004 bis 2019: nur 1 % jährlicher Anstieg der Krebsfälle.



⚠️ Ab 2019 explodiert die Inzidenz:

➡️ 2019–2022: 12 % jährlicher Anstieg!



📊 Konkret:

– 2019: 9,4 Fälle pro 100.000

– 2021: 11,7… pic.twitter.com/AtxaSIITMh — Don (@Donuncutschweiz) August 8, 2025

🧬 Dr. Anthony Chaffee deckt auf: Goldman Sachs will keine Heilung – nur lebenslange Kunden



„Ein durchgesickertes Treffen von Goldman Sachs zeigte: ‚Ist die Heilung von Patienten ein nachhaltiges Geschäftsmodell?‘ – Antwort: Nein. Ein geheilter Patient ist ein verlorener Kunde.“… pic.twitter.com/4rzpgmIWJW — Don (@Donuncutschweiz) August 8, 2025

ALLE palästinensischen Telefonate werden in Microsofts "grenzenloser" Azure-Cloud gespeichert



Server in den Niederlanden und Irland fangen Anrufe aus dem Westjordanland und Gaza für das israelische Militär ab und speichern sie



Bericht von The Guardian pic.twitter.com/YrUBufSlVX — Don (@Donuncutschweiz) August 8, 2025

🔍 GAZA-KRISE: WICHTIGE ENTWICKLUNGEN



ISRAELISCHE ANGRIFFE



📍Mindestens 47 Palästinenser wurden innerhalb von 24 Stunden in Gaza getötet, berichten Medien

📍Ziele waren das Al-Shati- und das Flüchtlingslager Nuseirat (West) sowie Wohnhäuser in Nord- und Ost-Gaza-Stadt

📍Der… pic.twitter.com/KtPrpP11tO — Don (@Donuncutschweiz) August 8, 2025

🚨Das sieht nach Ärger aus. Wird sie es durchziehen können?



🇺🇸 Marjorie Taylor Greene greift AIPAC und Israel frontal an.



Die US-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene hat einen scharfen Angriff gegen AIPAC und Israel gerichtet. Sie wirft dem American Israel Public Affairs… pic.twitter.com/VI6t0ZDHZd — Don (@Donuncutschweiz) August 8, 2025

💥RFK Jr. hat einige von den Medien als Verschwörungstheorien gebrandmarkte Wahrheiten bestätigt.



▪️MRNA-Covid-19-Impfstoffe haben die „Pandemie” verlängert.

▪️Sie können nicht kontrolliert werden, breiten sich im ganzen Körper aus und verteilen sich in jedes Organ.

▪️Sie haben… pic.twitter.com/hoMqLtZmiv — Don (@Donuncutschweiz) August 8, 2025

‼️🇭🇺 Orban warnt: „Migration ist die größte Bedrohung für Europa“



„Migration ist die stille Waffe, die unser Land ohne Krieg zerstört! Sehen Sie selbst, wie Städte von fremden Kulturen überrannt werden. pic.twitter.com/Fef4sbqtLW — Don (@Donuncutschweiz) August 8, 2025

🔥Neue Migrantenkarawane verlässt Südmexiko – aber nicht in Richtung USA



„Mit Trump als Präsident hat das KEINEN SINN“ – sagt einer



👉Stattdessen zielen sie auf Kanada, Deutschland, Australien und die Schweiz



Quelle: DW News pic.twitter.com/isE5500JW6 — Don (@Donuncutschweiz) August 8, 2025

🚨⚔️Der globale Süden schlägt zurück: US-Zolldrohungen machen BRICS zur vollwertigen Wirtschaftsallianz



🇧🇷 Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat offen zu einer gemeinsamen BRICS-Reaktion auf die jüngsten US-Zölle aufgerufen – ein deutliches Zeichen für den… pic.twitter.com/1XlhwpMCrO — Don (@Donuncutschweiz) August 8, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇱🇧 Die libanesische Regierung hat dem US-Plan zur Entwaffnung der Hisbollah zugestimmt – droht nun im Bürgerkrieg zu versinken.



2. 🇺🇸 US-Verteidigungsminister Hegseth: Amerikas Feinde sollten mit „TOTALER KRIEG“ rechnen,… pic.twitter.com/V7vMbvW9AU — Don (@Donuncutschweiz) August 8, 2025

‼️Völkerrechtswidrige Sekundärzölle: Trump verhängt 25% Zölle gegen Indien wegen russischem Öl



Gestern unterzeichnete US-Präsident Donald Trump eine Verordnung, die Indien zusätzliche Zölle von 25% auferlegt, weil das Land russisches Öl importiert. Diese Maßnahme ist Teil der… pic.twitter.com/lbphZfxW9g — Don (@Donuncutschweiz) August 7, 2025

🇺🇲🇷🇺🇺🇦 Die USA haben Russland ein ANGEMESSENES Angebot gemacht



Juri Uschakow: „Sie haben ein Angebot gemacht, das für uns durchaus akzeptabel ist“



Laut mehreren Berichten werden sich Trump und Putin nächste Woche in den VAE treffen pic.twitter.com/3HX88p5FZX — Don (@Donuncutschweiz) August 7, 2025

‼️🔥In nur 24 Stunden tötete das israelische Militär 135 Palästinenser – darunter 87 auf der Suche nach Hilfe – während weitere fünf Menschen an Hunger starben, was die humanitäre Katastrophe unter US-Duldung weiter eskalieren lässt. Quelle (https://t.co/zim6M1fTtz) pic.twitter.com/2mtgViyH0l — Don (@Donuncutschweiz) August 7, 2025

Orbán: Wer sich in Deutschland für die traditionelle Familie ausspricht, verliert seinen Job pic.twitter.com/EAaOu3NMTS — Don (@Donuncutschweiz) August 7, 2025

Der WEF-Mann und Bilderberger Yuval Noah Harari war im Staats-TV zu sehen.



🇮🇱 Der israelische Historiker und Bestseller-Autor Yuval Noah Harari spricht über die Bedrohung eines dritten Weltkriegs und die Rolle der Künstlichen Intelligenz (KI) in modernen Kriegen.

▪️Harari… pic.twitter.com/2CTHBpks5Y — Don (@Donuncutschweiz) August 7, 2025

🚨 Candace Owens über Israel und die USA 🚨



💥 Candace Owens sagt: „Israel kontrolliert unsere Regierung!“ Sie behauptet, dass die USA seit der Ermordung von JFK nicht mehr souverän sind und dass Israel ein „dämonischer“ Staat ist.



❗️ Nie wieder Unterstützung für Israel: Owens… pic.twitter.com/pe9bla2aFB — Don (@Donuncutschweiz) August 7, 2025

🇺🇸/🇮🇱 Republikanische Kongressmitglieder trafen sich mit dem israelischen Premierminister und Massenmörder Benjamin Netanyahu. pic.twitter.com/43BieEZ0wj — Don (@Donuncutschweiz) August 7, 2025

👔 „Redefreiheit“ auf europäische Art: Von der Leyen gab 15 Sekunden für Kritik



Während des Auftritts von Ursula von der Leyen in Finnland begann einer der Anwesenden offen, ihre Politik zu kritisieren.



Die Präsidentin der Europäischen Kommission antwortete mit einem gespielten… pic.twitter.com/91dpiiFw4S — Don (@Donuncutschweiz) August 7, 2025

🇺🇸🇷🇺Kreml bestätigt Treffen zwischen Trump und Putin in "den kommenden Tagen" pic.twitter.com/5DTBfWPplC — Don (@Donuncutschweiz) August 7, 2025

„Das ist eine Bombe“: Dr. Ryan Cole sagt den Zusammenbruch des mRNA-Impfstoffimperiums voraus, nachdem RFK Jr. den Stecker gezogen hat pic.twitter.com/deFWXujXDF — Don (@Donuncutschweiz) August 7, 2025

🚨🇺🇸🇷🇺Eine Analyse von Larry Johnson, ehemaliger CIA-Analyst, zu den aktuellen Friedensverhandlungen zwischen den USA und Russland. pic.twitter.com/knr8kH38ZW — Don (@Donuncutschweiz) August 7, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇮🇱🔥🎥Spannungen in Tel Aviv eskalieren – Polizei und Demonstranten geraten am Kaplan in Konflikt, Wasserwerfer kommen zum Einsatz, Straßen gewaltsam geräumt. Mindestens 13 Festnahmen.



2. 🇺🇸 Rubio: Zum ersten Mal seit… pic.twitter.com/Mk4gR1K8OF — Don (@Donuncutschweiz) August 7, 2025

💉🌬 AeroVax – Impfen per Atemzug



Kanadas AeroVax entwickelt einen inhalierbaren mRNA-Impfstoff – offiziell „innovativ“, inoffiziell ein perfektes Werkzeug für Zwangs- oder Massenimmunisierung ohne Spritze.



Gefördert von kanadischen Regierungsstellen – keine offizielle… pic.twitter.com/rIR7JEK8gU — Don (@Donuncutschweiz) August 6, 2025

💥 Laut Dr. Yasufumi Murakami, führender Experte und Leiter eines Wissenschaftsteams in Japan, wurden bereits mindestens 600.000 Todesfälle durch die Covid-Impfungen dokumentiert. Das Team hat mehr als 25 Millionen Datensätze gesammelt, die immer mehr alarmierende Fakten ans… pic.twitter.com/gNuKOfXOhU — Don (@Donuncutschweiz) August 6, 2025

🔥 Was sie jetzt haben, ist ein völlig chaotisches System. Das sind wirklich die „Hunger Games”. pic.twitter.com/GdAGeXpD6e — Don (@Donuncutschweiz) August 6, 2025

🗣 Tucker Carlson über das Übernatürliche



Das Hauptziel ist, dass sie dich glauben lassen wollen, das Übernatürliche existiere nicht. Ihr Hauptinteresse besteht darin, dich davon zu überzeugen, dass das Übernatürliche nicht real ist.

Warum war das seit achtzig Jahren so wichtig,… pic.twitter.com/tFQ5CpCBzQ — Don (@Donuncutschweiz) August 6, 2025

🚨Ein VERRÜCKTER Blick ins Manhattan-Anwesen von Jeffrey Epstein mit:



⬛️ Foto-‚Hall of Fame‘ (Bill Clinton, Trump, Fidel Castro, Papst Johannes Paul II)



⬛️ Gepanzerter Tiger, der in seinem Büro entspannt



⬛️ Spionagekameras in seinem Schlafzimmer👉 Hier… pic.twitter.com/6emiLbICgL — Don (@Donuncutschweiz) August 6, 2025

Alles, was Sie über den „Anstieg des Meeresspiegels“ durch den „vom Menschen verursachten Klimawandel“ wissen müssen, in einem Meme. pic.twitter.com/SxkIrYUQMG — Don (@Donuncutschweiz) August 6, 2025

🗣 GAZA IN DER KRISE: WICHTIGE HIGHLIGHTS



ISRAELISCHE ANGRIFFE



👉 Mindestens 83 Menschen wurden in den letzten 24 Stunden bei israelischen Angriffen im Gazastreifen getötet und 644 verletzt, so das Gesundheitsministerium des Enklave.



👉 Laut Medienberichten wurden im… pic.twitter.com/2nxdYwBuAq — Don (@Donuncutschweiz) August 6, 2025