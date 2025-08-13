Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

Da unser Telegram-Kanal momentan zensiert wird posten wir Videos, Artikel etc. auch auf 𝕏.

Wer nichts verpassen will, folgt uns also am besten auch dort!

Hier findet ihr eine Teil-Übersicht der wichtigsten Nachrichten der letzten Tage, die wir auf 𝕏 gepostet haben.

🇭🇺 Orbán warnt vor Soros-Plan



Ungarns Premier Viktor Orbán:



> „Migranten dürfen niemals ins Land gelassen werden … sonst ist das unser Ende. Es gibt keinen Weg zurück."



Er verweist auf einen „Masterplan" – den sogenannten *Soros-Plan*, der angeblich vorsieht, jährlich eine…

🍀🌤 Netto-Null = Globale Hungersnot



Greenpeace-Mitbegründer Dr. Patrick Moore warnt:



> „Wenn wir tatsächlich Netto-Null erreichen, würden mindestens 50 % der Bevölkerung an Hunger und Krankheit sterben. Daran besteht kein Zweifel. Denn nur eine Sache – stickstoffbasierter…

‼️NATO ändert Haltung zur Ukraine



NATO-Chef-Sekretär der USA, Rutte erklärt, das Bündnis sei bereit, die faktische Kontrolle Russlands über ukrainisches Territorium anzuerkennen – ein klarer Bruch mit der bisherigen offiziellen Linie, laut der man „die illegalen und illegitimen…

❗️🇬🇧 Brisante Enthüllung: Britische Regierung bringt selbst illegale Migranten ins Land – BlackRock-Verbindung



Der ehemalige Abgeordnete Andrew Bridgen veröffentlichte auf X ein Video, das zeigt: Die britische Regierung organisiert selbst die Einreise illegaler Migranten nach…

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇨🇳🇧🇷 BRICS-Mentalität: Xi und Lula wollen Stärke des Globalen Südens demonstrieren, während Trump Öl ins Feuer gießt.



2. 🇵🇸 🎥Gaza-vor-dem-Krieg-Video geht viral.



3. 🇺🇦 Selenskyj: Russland bereitet neue Offensiven in…

🚨Sie sagten, das vom mRNA-Impfstoff produzierte Spike-Protein sei harmlos. Doch Hunderte von Peer-Review-Artikeln beschreiben damit verbundene Gesundheitsprobleme.





‼️🇨🇭Der Staat empfiehlt natürlich ein Ja. Er will dich schließlich zu gegebener Zeit kontrollieren und überwachen. Covid lässt grüßen.



Der Staat schreibt:



„Die Gegnerinnen und Gegner befürchten, die E-ID sei nicht sicher und der Schutz der Privatsphäre sei gefährdet." Bei der…

🔥🇪🇺🇷🇺 Europa bereitet sich auf den Krieg mit der Russischen Föderation vor: eine Aufrüstung von historischem Ausmaß läuft



Europa stellt sich mit einer Geschwindigkeit auf militärische Schienen um, wie sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr zu sehen war. Laut Financial Times…

🪖 🇦🇲🇺🇸 Humanitäre Maske, militärische Mission: Versteckte Agenda hinter den US-Armenien-Übungen



Die USA und Armenien starten am 12. August gemeinsame 9-tägige Militärübungen, die als humanitäres Training getarnt sind. Doch die wahre Agenda ist weitaus gefährlicher.

Wer ist an…





🇺🇦🇦🇪 Selenskyj hat 50 Millionen US-Dollar in die VAE überwiesen – Die türkische Zeitung Aydınlık



Die türkische Zeitung Aydınlık hat Bankkonten von Unternehmen in den VAE veröffentlicht, auf die der Kreis um Selenskyj monatlich 50 Millionen US-Dollar überweist. Quelle…

🚨Yuval Noah Harari vom WEF sagt: „Die meisten Menschen sind bereit, ihre Privatsphäre aufzugeben, wenn sie dafür eine viel bessere Gesundheitsversorgung erhalten, die auf einer 24-Stunden-Überwachung ihrer Körpervorgänge basiert."



„Schon bald werden die Menschen mit…

🚨 IDF-OFFIZIER GIBT ZU, UNSCHULDIGE KINDER KALTBLÜTIG GETÖTET ZU HABEN



„Niemand hat in diesem Haus überlebt… 19 Menschen starben, darunter 8 Kinder", sagt Oberstleutnant Golan Vach (IDF) und gibt das absichtliche Massaker zu.



🗣 Er sagt, IDF-Panzer hätten ein ziviles Haus…

🇮🇱 Warum Israel Trump (meiner Meinung nach) unter Kontrolle hat



„Anfang der 90er Jahre … Trump erklärt Konkurs … wird von Wilbur Ross gerettet – Vertreter der Bankinteressen der Rothschilds.

Die Familie Rothschild hat eine lange Geschichte mit dem Zionismus und dem Staat…

📢 Catherine Austin Fitts über Trump und das Kontrollnetz



▪️„Ich glaube, sie haben Trump eingesetzt, um das Kontrollnetz zu bekommen.

▪️Und wir bei Solari haben eine wöchentlich aktualisierte Sammlung aller Regierungsmaßnahmen zum Aufbau dieses Kontrollnetzes.

▪️Wenn ich Trump…

💥💥💥 BIG-Tech oder große Bedrohung? Facebooks militärische Verbindungen aufgedeckt



🎤 „In einem Zeitalter der Informationskriegsführung verschwimmen die Grenzen zwischen Technologieunternehmen und Militärmächten zunehmend", sagte der Facebook-Whistleblower Ryan Hartwig…

🇺🇸💰 Werden Trumps Zölle die USA wieder reich machen? – NEIN, sagt Ökonom Jeffrey Sachs.



📉 Beschäftigung in der US-Industrie seit 10 Jahren stagnant

🤖 KI wird Arbeitskräfte ersetzen – Roboter übernehmen ganze Produktionsprozesse

🔄 „Trump stört bestehende Lieferketten"

Hier ein paar interessante Punkte dazu, warum viele sagen, dass ChatGPT & Co. uns „klein halten" – und nicht nur im positiven Sinne wirken:



▪️Informationsfilter statt Informationsfreiheit

▪️KI-Modelle geben nur das aus, was in ihrem „zugelassenen" Wissensrahmen liegt – heikle…

⚡️🚨⚡️„Der Westen wird die russischen Bedingungen nicht akzeptieren": Polens Premier Donald Tusk erklärte, dass Europa keine territorialen Zugeständnisse der Ukraine anerkennen werde.

🏆 Donald der Allmächtige: Indische TV-Moderatorin trollt Trump



„Dank seiner Verhandlungen mit Gott geht jeden Tag die Sonne auf. Dank seiner Vermittlung können Schiffe auf dem Ozean segeln. Ohne ihn gäbe es keine Schwerkraft", sagte die Moderatorin sarkastisch.



Sie betonte,…

Panchenko & Andrey Fursov – Menschen, die sich in Deutschland einen Bunker bauen, um den III Weltkrieg auszusitzen, sollten wissen, dass man einen solchen Konflikt aus vielen Gründen nicht einfach "absitzen" kann



Quelle: Panchenko (Telegram) (https://t.co/KuSrOpHF5b) (Ihr…

‼️Die erschreckende aber wahre Aussage von Sam Altman, dem CEO von OpenAI (ChatGPT), lautet: Ein heute geborenes Kind wird nie klüger sein als Künstliche Intelligenz. Zu keinem Zeitpunkt.



Das digitale Zeitalter wird vieles ändern und die nächsten Generationen werden nicht…

🇷🇺🇺🇸 Putin und Trump könnten die „Weltordnung neu gestalten" in Alaska



Donald Trump wählte Alaska aus zwei Gründen als Ort für sein Treffen mit Wladimir Putin, argumentiert Tiberio Graziani, Vorsitzender bei Vision & Global Trends – International Institute for Global Analyses:…

⚡️🚨⚡️Die Agenda 2030 rückt immer näher. Hier eine Prophezeiung:



„In den nächsten fünf Jahren wird es drei Arten von Notfällen geben."

📢 Krebsforscher warnt vor „nicht ansteckender Krebspandemie"



Der weltweit führende Onkologe Dr. Patrick Soon-Shiong erklärte im Interview mit *Megyn Kelly*, dass bestimmte Viren – ähnlich wie HPV oder Hepatitis – im Körper persistent bleiben und Krebs auslösen können.



Er…

‼️„Das ist wahrscheinlich der größte Betrug, den wir je hatten."



Geologe Prof. Ian Plimer: „Es gibt keinen Klimanotstand … Es wurde nie bewiesen, dass die vom Menschen verursachten Kohlendioxid-Emissionen die globale Erwärmung vorantreiben."

Solidaritätsaktion für Arno van Kessel – Anwalt, der Bill Gates & NATO-Generalsekretär verklagte



▪️Hunderte Unterstützer versammeln sich am Sonntag vor dem Gefängnis in Vught – mit Trommeln, Transparenten und weißen Kleidern



▪️Arno van Kessel wird als Anwalt benannt, der Bill…

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇪🇬 Während Sisi Israel des Völkermordes bezichtigt, unterzeichnet Ägypten einen Rekord-Gasvertrag mit Israel im Wert von 35 Milliarden Dollar.



2. 🇪🇸 Spanische Stadt Jumilla verbietet muslimische Feste im öffentlichen…

Selenskij wies in seiner gestrigen Abendansprache erneut das von 🇷🇺🇺🇸 Trump und Putin für den 15. August in Alaska geplante Verhandlungsergebnis zur Beendigung des Ukraine-Krieges zurück. Laut einer umstrittenen Umfrage sprechen sich auch 76 % der Ukrainer gegen den Deal aus.

🇸🇰 Slowakischer Premier Fico über das Treffen Putin–Trump und die Folgen für die Ukraine



„Jeder weiß längst, dass ein NATO-Beitritt der Ukraine unmöglich ist