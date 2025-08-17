Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

🔻 „Du wirst nichts besitzen – und BlackRock wird es besitzen.“ 🔻



Das Weltwirtschaftsforum (WEF) – bekannt für seinen berüchtigten *Great Reset*-Slogan *„You will own nothing and be happy“* – hat nun offiziell den CEO von BlackRock, Larry Fink, zum Interims-Vorsitzenden… pic.twitter.com/gBR0PvMhbi — Don (@Donuncutschweiz) August 17, 2025

🇸🇰 Robert Fico: Der Alaska-Gipfel ist eine Falle für die EU



Der slowakische Premier Robert Fico begrüßt das Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska als „lebenswichtigen Prozess“ – und warnt zugleich vor der Verblendung der EU:



🗣 *„Das Treffen hat die einseitige… pic.twitter.com/yATOkx6XD6 — Don (@Donuncutschweiz) August 17, 2025

📌 André Hoffmann, neuer Interims-Co-Vorsitzender des WEF



🗣 „This is not an isolated issue, it's not just climate. It's all the way we live together. It's social capital, it's human capital, it's natural capital.

( Das ist kein isoliertes Problem, es geht nicht nur ums Klima.… pic.twitter.com/c7SurotKgE — Don (@Donuncutschweiz) August 17, 2025

Richter Napolitano über den Alaska-Gipfel und die Chance für einen "Grand Reset" in den Beziehungen zwischen Russland und den USA



Die Präsidenten Putin und Trump treffen sich zum ersten Mal seit über sechs Jahren wieder. Die Ukraine und die Beziehungen zwischen Russland und den… pic.twitter.com/3MeQZzKe1R — Don (@Donuncutschweiz) August 17, 2025

🇷🇺🇺🇦 Reuters hat eine Liste der Bedingungen Moskaus veröffentlicht: Donbass, Krim und der Status der russischen Sprache im Mittelpunkt der Verhandlungen



⚡️ Reuters veröffentlichte unter Berufung auf Quellen eine Liste von Forderungen, die Moskau als Grundlage für eine mögliche… pic.twitter.com/L6ZOfjEHfe — Don (@Donuncutschweiz) August 17, 2025

🇨🇳Peking statt NATO: Westliche Medien enthüllen Details zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine



📝 Laut WSJ erklärte Donald Trump im Gespräch mit europäischen Führungspersönlichkeiten, dass die USA bereit seien, Kiew Sicherheitsgarantien zu geben. Selbst Putin, so die… pic.twitter.com/IUR2TbX8yH — Don (@Donuncutschweiz) August 17, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇷🇺 Der russische Verteidigungsminister Belousov führt erste Konsultationen mit den Verteidigungsministerien der Allianz der Sahel-Staaten (Mali, Niger und Burkina Faso) durch



2. 🇪🇺 Die EU erwägt, Moldawien vor der… pic.twitter.com/NHvspYm2tu — Don (@Donuncutschweiz) August 17, 2025

Wir haben folgendes Schreiben von einem Leser erhalten:



Hallo, ihr mutigen Redakteure von Uncutnews,

ich habe eine Bitte an euch: In der Anlage findet ihr meinen Song 🎼„Des Menschen höchstes Gut ist Freiheit“.



Wenn er euch gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn über… pic.twitter.com/OoKZiYQpMw — Don (@Donuncutschweiz) August 15, 2025

📡💰 Bank für Internationalen Zahlungsausgleich – Die unsichtbare Macht



Mit Sitz in Basel, Schweiz, genießt die BIS souveräne Immunität – niemand hat die rechtliche Autorität, gegen sie vorzugehen. Sie kann Geld bewegen, es in ihrer Bilanz halten und im Geheimen verwalten,… pic.twitter.com/WPTkyiO7pw — Don (@Donuncutschweiz) August 15, 2025

⚠️Digitale ID und dein Profil.



Rolf Rauschenbach, Informationsbeauftragter der E-ID des Bundesamts für Justiz, bestätigt was viel befürchten. ☝️Aber das ist nicht alles. WICHTIG 👉Staat fördert Social-Scoring-Forschung – wird die e-ID das Werkzeug zur Umsetzung?… pic.twitter.com/olKMVucVN5 — Don (@Donuncutschweiz) August 15, 2025

ASSANGE:



„Hollywood-Drehbuchautoren, die von sich sagen, sie seien ‚jüdisch‘, pflanzen seit Jahren die mentalen Samen für einen Krieg mit dem Iran – unter anderem in *Top Gun: Maverick*, *Homeland*, *24* und im DreamWorks-Film über Julian Assange *The Fifth Estate*.“ pic.twitter.com/XfWPARtzxv — Don (@Donuncutschweiz) August 15, 2025

Im Interview mit Richard Grove spricht Whitney Webb, Autorin von „One Nation Under Blackmail” und beitragende Redakteurin von Unlimited Hangout.



☝️„Wenn wir unsere ganze Zeit damit verbringen, für Team Rot oder Team Blau zu stimmen, werden wir nie in der Lage sein, uns ihrer… pic.twitter.com/ErBWdgjB7y — Don (@Donuncutschweiz) August 15, 2025

💬 Catherine Austin Fitts über das geheime globale Regierungssystem



„Wir leben auf einem Planeten mit einem geheimen Regierungssystem. Die Zentralbanker bilden die Bürokratie, die die Welt regiert – kontrolliert von generationenübergreifenden Kapitalpools, die oft steuerbefreit… pic.twitter.com/ItLNLpxO35 — Don (@Donuncutschweiz) August 15, 2025

☝️Bill Gates warnte jahrelang vor „Überbevölkerung“.

Komisch nur, dass das „Problem“ für ihn immer die Kinder anderer Leute waren – nicht seine Privatinseln oder sein eigener CO₂-Fußabdruck.🤔 pic.twitter.com/WMy73l8A75 — Don (@Donuncutschweiz) August 15, 2025

Nonne bei Tucker Carlson: Israelis bedrohen und töten Christen in Palästina, nicht Muslime👉 Komplettes Interview mit deutschen Untertiteln hier… (https://t.co/lC65hvdrhQ) pic.twitter.com/TJvqOq3J3Y — Don (@Donuncutschweiz) August 15, 2025

Lawrows erstes kurzes Interview nach seiner Ankunft in Alaska Quelle (https://t.co/rvd2B0BJZu) pic.twitter.com/yra4Q4DqPt — Don (@Donuncutschweiz) August 15, 2025

📟 ⚔️ NATO-Riesenstützpunkt – nur 100 km von der ukrainischen Grenze entfernt



Die Erweiterung der Luftwaffenbasis Mihail Kogălniceanu bei Constanța, Rumänien, macht den Standort zu einem zentralen Drehkreuz für mögliche künftige Operationen gegen Russland – doch in den… pic.twitter.com/UrDGf1DnDl — Don (@Donuncutschweiz) August 15, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇨🇳 🎥China enthüllt einen 600 km/h schnellen supraleitenden Magnetschwebebahnzug — die Fahrt von Peking nach Shanghai dauert nur noch 2,5 Stunden.



2. 🇳🇿 Jacinda Ardern und ihre Minister weigern sich, vor dem… pic.twitter.com/L11meYY5Py — Don (@Donuncutschweiz) August 15, 2025

🇺🇸🇨🇳Jede Anschuldigung ist ein Geständnis: Die USA, nicht China, verfolgen heimlich Chips



Reuters gibt zu, dass die USA geheime Ortungsgeräte in US-gefertigte Chips einbauen, um eine Blockade gegen China zu erleichtern, das Washington als Sicherheitsrisiko für die Welt… pic.twitter.com/3qzxI7KPRF — Don (@Donuncutschweiz) August 14, 2025

‼️Das WEF gibt sich nicht zufrieden damit, deine Energie, dein Essen und dein Geld zu kontrollieren – jetzt wollen sie auch an dein Wasser.



Gim Huay Neo, Geschäftsführerin des WEF, verkauft das als „Wasser als globales Gemeingut wertschätzen“ – übersetzt aus dem… pic.twitter.com/fLah0IIeWY — Don (@Donuncutschweiz) August 14, 2025

🚀 Eric Weinstein sprengt die Illusion der modernen Physik



🛑 Seit 1973 Stillstand: Während „Crocodile Rock“ lief, fror die theoretische Physik ein – seit über 50 Jahren keine echten Fortschritte. Die Stringtheorie wurde zum alleinigen Dogma, alternative Ideen erstickt,… pic.twitter.com/LO3Sy2YweI — Don (@Donuncutschweiz) August 14, 2025

🚨 Erstaunliche Korrelation entdeckt



📊 Übersterblichkeit erreicht zu bestimmten Zeitpunkten nach der Impfung ihren Höhepunkt – bald wohl auch wissenschaftlich reproduziert.



🧬 Prof. Robert Clancy:

„In Japan konnten sie zeigen, dass ALLE überzähligen Todesfälle in der geimpften… pic.twitter.com/kxoSWKnAgo — Don (@Donuncutschweiz) August 14, 2025

Deutschand, in dem ein Journalistenverband die Ermordung von Journalisten rechtfertigt. Liebe Kollegen und Kolleginnen, die (warum auch immer) immer noch Mitglied im dju & Medien NI-HB in ver.di sind: Bitte tretet aus. Quelle (https://t.co/wI7LTyhb0B) pic.twitter.com/vpLV67QoZp — Don (@Donuncutschweiz) August 14, 2025

🇷🇺🇺🇸 Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska



Das Gipfeltreffen findet voraussichtlich um 11:30 Uhr Ortszeit (ca. 22:30 Uhr Moskauer Zeit, 21:30 Uhr MEZ – Berlin/Zürich/Wien) statt.



Dies teilte der Assistent des russischen Präsidenten, Juri Uschakow, mit. Im Anschluss werden… pic.twitter.com/hT2UysOe9t — Don (@Donuncutschweiz) August 14, 2025

⚡️🇨🇭⚡️Der Schweizer Bundesrat will Russland schädigen und in die Knie zwingen. Er hat nun in 100-prozentiger Gehorsamkeit gegenüber den NATO-Staaten das nächste Sanktionspaket verabschiedet. Via Barbouille (https://t.co/ZqvaNs0Zh3) pic.twitter.com/5d9Q7YIETv — Don (@Donuncutschweiz) August 14, 2025

⚡️💉RFK Jr. reagiert auf die Vorwürfe, er sei dafür verantwortlich, dass Menschen sterben, weil er die Finanzierung von mRNA-Impfstoffen gekürzt habe. Er sagt: „‚Experten‘ sind Merkmal des Totalitarismus" pic.twitter.com/DelTWRIOHa — Don (@Donuncutschweiz) August 14, 2025

Es scheint, dass die Bürger Großbritanniens mit ihrer verräterischen Regierung am Rande des Zusammenbruchs stehen. 🤣 pic.twitter.com/MQbZPk2BHd — Don (@Donuncutschweiz) August 14, 2025

🚨 Neues brisantes Video von The Pulse



📌 Smart-City-Agenda & neue Mobilitätskontrolle

The Pulse deckt auf: In den USA, Kanada, Australien und weiteren Ländern schreitet die Smart-City-Agenda voran – mit Überwachung, digitaler ID, CO₂-Tracking und Social-Credit-System. Ziel:… pic.twitter.com/FqvTVJABu8 — Don (@Donuncutschweiz) August 14, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇺🇸 Marco Rubio fordert, die Muslimbruderschaft als terroristische Organisation einzustufen.



2. 🇧🇷 Lula: BRICS sollten die Schaffung einer gemeinsamen Handelswährung diskutieren – „Wir müssen es testen.“



3. 🇮🇱… pic.twitter.com/scKmGOBd6e — Don (@Donuncutschweiz) August 14, 2025

NATO-General-"Sekretär" Rutte sagt, der Anruf mit Trump war „großartig“



Behauptet, alle seien „vereint“, um gegen Russland vorzugehen



Der Ausdruck „Der ball liegt jetzt bei Russland“ scheint ebenfalls wiederbelebt worden zu sein wie schon so oft pic.twitter.com/6AzSPMptsf — Don (@Donuncutschweiz) August 13, 2025

🚨 Überwachungssysteme weltweit: Der Vorstoß zur digitalen Kontrolle 🚨



💥 In einer Diskussion über die neue digitale Überwachung wird erklärt, dass der US-Handel mit Zöllen dazu genutzt wird, ausländische Staaten zur Zusammenarbeit bei biometrischen Systemen zu drängen.



🔐… pic.twitter.com/07pHCOu7iB — Don (@Donuncutschweiz) August 13, 2025

🇺🇸 Rubio über Trump–Putin-Gipfel 🇷🇺



Marco Rubio: „Das Treffen am Freitag ist kein Zugeständnis an Putin, sondern ein Test der Lage. Trump will Putin von Angesicht zu Angesicht sehen, ihm zuhören und sich selbst ein Urteil bilden. Für ihn ist ein Treffen dazu da, Fakten zu… pic.twitter.com/BAsSa5TosE — Don (@Donuncutschweiz) August 13, 2025

‼️Europa wird „verlieren“, wenn es Israel wegen Gaza bestraft – Politico zitiert Haim Regev, den scheidenden israelischen Gesandten in Brüssel



Er forderte die EU auf, ihre „selbstzerstörerische Obsession“ mit den Menschenrechten im Gazastreifen aufzugeben und bezeichnete Israel… pic.twitter.com/1ePtP2ngPI — Don (@Donuncutschweiz) August 13, 2025

🇬🇧🔥 „Wir marschieren in den Krieg gegen Russland“ 🇷🇺



Ex-Abgeordneter Andrew Bridgen warnt:



> „Keir Starmer steuert auf einen umfassenden Krieg mit Russland zu. Großbritannien hat gerade ein gemeinsames Abkommen unterzeichnet, um die Ukraine dauerhaft mit Drohnen der nächsten… pic.twitter.com/LRO7DIfruf — Don (@Donuncutschweiz) August 13, 2025

‼️🇷🇺🇺🇸 Dugin: Putin–Trump-Gipfel erschüttert die westliche Ordnung



Alexander Dugin nennt das geplante Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump „eine Katastrophe für die Politik, die den Westen seit Jahrzehnten dominiert“.



Mächtige Kräfte in den USA, im kollektiven… pic.twitter.com/DL3UNs0nHV — Don (@Donuncutschweiz) August 13, 2025