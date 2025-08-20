Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

🚨‼️Die britische Rundfunksprecherin Bev Turner bringt es auf den Punkt:

„Diese Agenda bedeutet bewusste Umverteilung – von Nahrungsmitteln, Eigentum und Rechten.“



☝️Ihr werdet im elend sein, ihr werdet […]…Ihr werdet schwach sein….gehorsam sein – aber hoffentlich auch… pic.twitter.com/O5vJkWnUW9 — Don (@Donuncutschweiz) August 20, 2025

🚨 GLOBAL SCHACHBRETT DES DEEP STATE – DU BIST NUR EIN BAUERNOPFER



„Der Deep State ist größer als Donald Trump. Der Deep State bedeutet das permanente Sicherheitsapparat-System der Vereinigten Staaten von Amerika… Das Hauptziel des Deep State ist es, Russland und China zu… pic.twitter.com/Plu37Yvl7t — Don (@Donuncutschweiz) August 20, 2025

🌞 Bill Gates ist ein VAMPIR! – Del Bigtree enthüllt den globalistischen Krieg gegen Sonne, Leben & Menschheit 🧛‍♂️



Seit Jahrzehnten sagen sie dir: Fürchte die Sonne! Schmiere dich mit Gift-Chemie ein, versteck dich drinnen, meide das Licht – den Ursprung allen Lebens.

❗️Aber was,… pic.twitter.com/M1Svsdc2eG — Don (@Donuncutschweiz) August 20, 2025

🧠 Trump & die NATO – Kontrolle ohne Krieg?



Der Ex-US-Diplomat Mike Benz bringt es auf den Punkt:



> „Trump gibt der NATO Steroide – und sagt ihr dann, sie soll brav im Haus bleiben.“



🇺🇸 Das Paradox:

Trump fordert von Europa mehr Geld für die NATO, droht mit US-Ausstieg – und… pic.twitter.com/ywusjXLBIz — Don (@Donuncutschweiz) August 20, 2025

📣 Trump spottet über Klimawandel-Agenda 🌍



„Früher nannten sie es globale Erwärmung, dann Abkühlung – jetzt einfach ‚Klimawandel‘, weil es nicht funktioniert hat“, so Trump.



Er warnt vor „nuklearer Erwärmung“ statt CO₂ und verspottet Klimaaktivisten:

„Sie sagten, wir hätten… pic.twitter.com/KPkccDHnwi — Don (@Donuncutschweiz) August 20, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden – *nummeriert mit Flaggen*



1. 🇺🇸 Der ehemalige Generalstaatsanwalt Bill Barr sagte aus, dass Trump in keiner Weise in die Epstein-Akten verwickelt sei.



2. 🇨🇳🇮🇳 Chinas Außenminister Wang Yi landet nach 3 Jahren in Indien –… pic.twitter.com/xViW6AbFaf — Don (@Donuncutschweiz) August 20, 2025

🇸🇰 Slowakei-Premier Fico: „Die Ukraine kann nicht in die NATO – und Russland ist militärisch nicht besiegbar“



In einer Videobotschaft nach dem EU-Gipfel kritisiert der slowakische Regierungschef Robert Fico die westliche Ukraine-Politik scharf:



🗣 „Der Konflikt in der Ukraine… pic.twitter.com/RQYp6lHleH — Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025

Venezuela hat zur Mobilisierung von 4,5 Millionen Bolivarischen Paramilitärs aufgerufen, während Trump drei Kriegsschiffe in der Nähe des Landes stationiert. Quelle (https://t.co/iCpXcwWEuP) pic.twitter.com/1tDVJcs3nV — Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025

🇺🇸U.S. State Department – Near Eastern Affairs schreibt:



Dem US-Außenministerium ist bekannt, dass der israelische Staatsbürger Tom Artiom Alexandrovich in Las Vegas verhaftet und vor Gericht gestellt wurde. Ihm wird vorgeworfen, er habe Minderjährigen auf elektronischem Wege… pic.twitter.com/ZqR5QExtHL — Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025

🧠 Der Verstand ist das neue Schlachtfeld

🎙 Dr. Robert Malone warnt: Sie sind das Ziel der Kriegsführung der 5. Generation



In der Ära nach Panzern und Bomben geht es nicht mehr um Land – sondern um Ihr Bewusstsein. Der neue Krieg wird still geführt – in Ihrem Kopf.



🔹… pic.twitter.com/QtraEh1nu8 — Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025

🧨 NZZ – die neue NATO-Pressestelle?



In der NZZ ruft Marco Seliger offen zur Rückkehr der Wehrpflicht in Deutschland auf – notfalls mit Zwang. Die Botschaft: Sterben für die Freiheit.



Doch was heißt das wirklich?



> Seliger fordert, dass junge Menschen bereit sein sollen zu… pic.twitter.com/RKdJWJY1oy — Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025

— Herr Präsident, welche Garantien haben Sie, dass in Zukunft keine amerikanischen Soldaten in der Ukraine stationiert werden?

— Sie haben meine Garantie, und ich bin der Präsident. pic.twitter.com/zj6dexJOOD — Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025

"Ukraine versucht wie üblich, den Frieden zu behindern" – Experten äußern sich zu den Verhandlungen pic.twitter.com/HBVWnOrBtQ — Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025

📌 „AIPAC-Babysitter“ für US-Abgeordnete? Thomas Massie packt aus! 🇮🇱💸🇺🇸



In einem brisanten Interview erklärt US-Kongressabgeordneter Thomas Massie:



🗣 *„Jeder Republikaner – außer mir – hat einen AIPAC-Babysitter.“*



🔎 Laut Massie handelt es sich dabei um eine Kontaktperson,… pic.twitter.com/DFKlFhwidT — Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025

📣 Harari gegen Bitcoin: Vertrauen oder Kontrolle?



Der WEF-Vordenker Yuval Noah Harari macht erneut deutlich, wie die Eliten über Ihre finanzielle Selbstbestimmung denken:



🧠 „Bitcoin ist eine Währung des Misstrauens“, sagt Harari.

💳 Er befürwortet elektronische Währungen, die… pic.twitter.com/JUth9KTTKJ — Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025

Uschakow teilt Details des Telefonats zwischen Putin und Trump



Laut dem Berater des russischen Präsidenten, Juri Uschakow, haben der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin, und der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, die Möglichkeit erörtert, die… pic.twitter.com/IWerLqMtVN — Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025

Lawrow KRITISIERT Selenskyj wegen Verfassungssorgen



Der russische Außenminister weist darauf hin, dass Selenskyj, wenn er sich um die Verfassung der Ukraine sorgt, sich an deren Artikel erinnern sollte, die die Russen schützen



„Die Verfassung der Ukraine enthält weiterhin die… pic.twitter.com/jbiTXfpAQg — Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025

🇺🇸🇪🇺🇺🇦🇷🇺

Weil das, was gerade in Washington stattgefunden hat, nur Theater war, müssen wir abwarten, bis die USA ihre tatsächlichen Entscheidungen bekannt geben.



– wie sie versuchen werden, den von den USA begonnenen und noch immer andauernden Krieg in der Ukraine einzufrieren… pic.twitter.com/Ms9fIUWuJH — Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025

🚨Corbett-Interview schockiert: Palantir nutzte KI, um Bürger nach Gehorsam zu sortieren



• 💉 Wer bekommt die Impfung?

• 🫁 Wer wird beatmet?

• ⚠️ Wer gilt als Risiko – je nach Gehorsam, Maske, Impfung, Ethnie?



Das System erfasste ganze Bevölkerungsschichten, bewertete ihr… pic.twitter.com/sRgmum8CqS — Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025

pic.twitter.com/Wm5BKGY5rD

Stubb dankt Trump – in nur zwei Wochen sei mehr erreicht worden als in 3,5 Jahren zuvor. Ein bemerkenswerter Kontrast zu den westlichen Führungsfiguren wie Merz, von der Leyen und Macron, die sich schwer damit tun, das Offensichtliche auszusprechen: Der… — Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025

Neues von Bill Gates – Es wird offensichtlich, dass Gates die Kontrolle über den menschlichen Körper ausweitet pic.twitter.com/MXttg4JQnk — Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇩🇪 Deutsche Polizei nennt keine Nationalitäten der Männer, die der sexuellen Belästigung von Mädchen in Schwimmbädern und an Seen beschuldigt werden.



2. 🇲🇽 🇺🇸 Mexiko liefert Dutzende von Kartellbossen an die USA aus.



3.… pic.twitter.com/WryIkPLsxR — Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025

🇷🇺🇺🇸 Russische Delegation zahlt bar für Kerosin in den USA



Die russische Delegation reiste mit Koffern voller Bargeld in die USA – um ihre Flugzeuge mit Treibstoff zu versorgen.



🗣 US-Außenminister Marco Rubio:

„Die Russen sind in Alaska gelandet und mussten bar bezahlen, weil… pic.twitter.com/KUMPr8jJKX — Don (@Donuncutschweiz) August 18, 2025

🔥 Größter Protest in Israel erschüttert das Land



Knapp eine Million Menschen strömen auf die Straßen – eine historische Welle der Empörung fordert ein sofortiges Ende des Krieges in Gaza:



👉 Stoppt das Massaker in Gaza

👉 Befreit die Geiseln – Netanjahus Versagen darf nicht… pic.twitter.com/MZs6bSpKle — Don (@Donuncutschweiz) August 18, 2025

☝️Interessant ist, was er außerdem über Flüchtlinge sagte.



📛 Australien sperrt israelischen Politiker aus – Rothman tobt über „Antisemitismus“



Nur einen Tag vor seiner Vortragsreise wurde das Visum des einflussreichen israelischen Abgeordneten Simcha Rothman annulliert.… pic.twitter.com/gNVVBlz6fP — Don (@Donuncutschweiz) August 18, 2025

🚨 Whitney Webb warnt vor Trump & Palantir-Panoptikum



🔍 „Trump hat mit Palantir offen Datenbanken über Menschen angelegt – nicht nur für ICE, sondern bald für *alle*. Die Regierung kündigte an, dass dies universell ausgerollt wird.“



🧠 Webb berichtet im Interview mit… pic.twitter.com/WdVkF9VYfi — Don (@Donuncutschweiz) August 18, 2025

📣 WHO-Chef beklagt „Vertrauensverlust in Impfstoffe“ – doch wer hat’s verursacht?



🎭 WHO-Generaldirektor Dr. Tedros (oder besser: Pressesprecher von Big Pharma & Gates-Stiftung) klagt in einem neuen Video:

❝ Falschinformationen über die Sicherheit von Impfstoffen drohen… pic.twitter.com/XSY8q7hNjg — Don (@Donuncutschweiz) August 18, 2025

Zelensky und europäische Verbündete werden Trump auffordern, seine Sicherheitsgarantien darzulegen – FT pic.twitter.com/dzuQcj6E0r — Don (@Donuncutschweiz) August 18, 2025

🇺🇸🎙 Tucker Carlson zerlegt NATO-Rhetorik – direkt ins Gesicht von Ronzheimer



🧨 „Ich war nie wütend auf Putin“, sagt Carlson im Gespräch mit BILD/NATO-Journalist Ronzheimer. Und weiter:



> „Du solltest auf deine eigenen Anführer wütend sein. Putin hat keine Millionen Migranten… pic.twitter.com/8EQdgN0Yfl — Don (@Donuncutschweiz) August 18, 2025

‼️🔎 Netanyahu wird vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) gesucht – und das WEF feiert ihn weiterhin



🇮🇱 Benjamin Netanyahu (bürgerlich: *Mileikowsky*) steht wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in Gaza im Fokus eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs.

Doch… pic.twitter.com/cFquxWD984 — Don (@Donuncutschweiz) August 18, 2025

🌍 Princeton-Professor bei Sky News: CO₂ ist kein Feind – sondern lebenswichtig!



Ein renommierter Physiker und Klimawissenschaftler widerspricht der gängigen Panikmache:



> „**Mehr CO₂ ist gut für die Welt. Es fördert das Pflanzenwachstum, verbessert die Erntequalität und… pic.twitter.com/8SMnGsVUAN — Don (@Donuncutschweiz) August 18, 2025

📣 Kaja Kallas: „Wenn wir Russland nicht bezwingen können – wie dann China?“ 🇪🇺💥



In einem aufschlussreichen Video stellt die designierte EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas folgende brisante Frage:



🗣 *„Wenn wir gemeinsam nicht einmal in der Lage sind, Russland so stark unter… pic.twitter.com/YO3bjYpupR — Don (@Donuncutschweiz) August 18, 2025

🇺🇸🇺🇦 Treffen Trump–Selenskyj heute in Washington



⚡️ Die bilaterale Begegnung zwischen Trump und Selenskyj beginnt heute um 19:15 Uhr (Berlin/Zürich/Wien).

⚡️ Das anschließende Treffen mit den EU-Staats- und Regierungschefs startet um 21:00 Uhr.



📍 Selenskyj ist bereits in… pic.twitter.com/4ZU6q1FEXE — Don (@Donuncutschweiz) August 18, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇺🇸 🎥Keine Medizin für Kinder aus Gaza: Rubio blockiert medizinische Visa auch für begleitende Familienangehörige.



2. 🇾🇪 Israel bestätigt Durchführung von Langstreckenangriffen gegen die Huthi.



3. 🇮🇱 🎥Angehörige… pic.twitter.com/opebx3tjz9 — Don (@Donuncutschweiz) August 18, 2025

🇸🇰 Robert Fico: Der Alaska-Gipfel ist eine Falle für die EU



Der slowakische Premier Robert Fico begrüßt das Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska als „lebenswichtigen Prozess“ – und warnt zugleich vor der Verblendung der EU:



🗣 *„Das Treffen hat die einseitige… pic.twitter.com/yATOkx6XD6 — Don (@Donuncutschweiz) August 17, 2025

📌 André Hoffmann, neuer Interims-Co-Vorsitzender des WEF



André Hoffmann: Vorstände sollen Agenda 2030 durchsetzen – Gewinnmaximierung ist „obsolet“



Der Roche-Vize und WEF-Verbündete spricht Klartext: Unternehmen sollen nicht länger dem Profit, sondern den… pic.twitter.com/NIg8GOjSL3 — Don (@Donuncutschweiz) August 17, 2025

📢 ⚡️ Durchbruch in den Ukraine-Verhandlungen: US-Gesandter spricht von „spielverändernden“ Sicherheitsgarantien 🇺🇸🇷🇺🇺🇦



Der Sondergesandte von Präsident Trump, Steve Witkoff, hat einen bedeutenden Fortschritt in den Verhandlungen zur Sicherheit der Ukraine verkündet. Die… pic.twitter.com/XJRItxx7kd — Don (@Donuncutschweiz) August 17, 2025

EU-Kommissionschef wird sich Zelensky am Montag zu den Trump-Gesprächen anschließen



Nach einem Notfalltreffen der „Koalition der Willigen“.



Es wurde bestätigt, dass auch „andere europäische Führer“ morgen an dem Treffen teilnehmen werden.



Aktuelle vorläufige Mitgliederliste… pic.twitter.com/T7SADiA05x — Don (@Donuncutschweiz) August 17, 2025

🤖 China arbeitet am „Schwangerschaftsroboter“ – humanoider Leihmutter-Bot bis 2026?



Ein chinesisches Start-up entwickelt einen humanoiden Roboter mit künstlicher Gebärmutter im Bauch – soll ein Fötus neun Monate lang austragen und ein Kind zur Welt bringen. Preis laut… pic.twitter.com/kg6baWKcMe — Don (@Donuncutschweiz) August 17, 2025

🔍 Neue JFK-Akten enthüllen die erstaunliche Infiltration des Mossad in die CIA.



James Angleton, der undurchsichtige Spionagechef, der von 1954 bis 1975 die Gegenspionageabteilung der CIA leitete, führte während seiner gesamten Karriere eine Tarnoperation für den israelischen… pic.twitter.com/8CMV0AVanh — Don (@Donuncutschweiz) August 17, 2025