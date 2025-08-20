Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.
Da unser Telegram-Kanal momentan zensiert wird posten wir Videos, Artikel etc. auch auf 𝕏.
Wer nichts verpassen will, folgt uns also am besten auch dort!
Hier findet ihr eine Teil-Übersicht der wichtigsten Nachrichten der letzten Tage, die wir auf 𝕏 gepostet haben:
🚨‼️Die britische Rundfunksprecherin Bev Turner bringt es auf den Punkt:— Don (@Donuncutschweiz) August 20, 2025
„Diese Agenda bedeutet bewusste Umverteilung – von Nahrungsmitteln, Eigentum und Rechten.“
☝️Ihr werdet im elend sein, ihr werdet […]…Ihr werdet schwach sein….gehorsam sein – aber hoffentlich auch… pic.twitter.com/O5vJkWnUW9
🚨 GLOBAL SCHACHBRETT DES DEEP STATE – DU BIST NUR EIN BAUERNOPFER— Don (@Donuncutschweiz) August 20, 2025
„Der Deep State ist größer als Donald Trump. Der Deep State bedeutet das permanente Sicherheitsapparat-System der Vereinigten Staaten von Amerika… Das Hauptziel des Deep State ist es, Russland und China zu… pic.twitter.com/Plu37Yvl7t
🌞 Bill Gates ist ein VAMPIR! – Del Bigtree enthüllt den globalistischen Krieg gegen Sonne, Leben & Menschheit 🧛♂️— Don (@Donuncutschweiz) August 20, 2025
Seit Jahrzehnten sagen sie dir: Fürchte die Sonne! Schmiere dich mit Gift-Chemie ein, versteck dich drinnen, meide das Licht – den Ursprung allen Lebens.
❗️Aber was,… pic.twitter.com/M1Svsdc2eG
🧠 Trump & die NATO – Kontrolle ohne Krieg?— Don (@Donuncutschweiz) August 20, 2025
Der Ex-US-Diplomat Mike Benz bringt es auf den Punkt:
> „Trump gibt der NATO Steroide – und sagt ihr dann, sie soll brav im Haus bleiben.“
🇺🇸 Das Paradox:
Trump fordert von Europa mehr Geld für die NATO, droht mit US-Ausstieg – und… pic.twitter.com/ywusjXLBIz
📣 Trump spottet über Klimawandel-Agenda 🌍— Don (@Donuncutschweiz) August 20, 2025
„Früher nannten sie es globale Erwärmung, dann Abkühlung – jetzt einfach ‚Klimawandel‘, weil es nicht funktioniert hat“, so Trump.
Er warnt vor „nuklearer Erwärmung“ statt CO₂ und verspottet Klimaaktivisten:
„Sie sagten, wir hätten… pic.twitter.com/KPkccDHnwi
🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden – *nummeriert mit Flaggen*— Don (@Donuncutschweiz) August 20, 2025
1. 🇺🇸 Der ehemalige Generalstaatsanwalt Bill Barr sagte aus, dass Trump in keiner Weise in die Epstein-Akten verwickelt sei.
2. 🇨🇳🇮🇳 Chinas Außenminister Wang Yi landet nach 3 Jahren in Indien –… pic.twitter.com/xViW6AbFaf
🇸🇰 Slowakei-Premier Fico: „Die Ukraine kann nicht in die NATO – und Russland ist militärisch nicht besiegbar“— Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025
In einer Videobotschaft nach dem EU-Gipfel kritisiert der slowakische Regierungschef Robert Fico die westliche Ukraine-Politik scharf:
🗣 „Der Konflikt in der Ukraine… pic.twitter.com/RQYp6lHleH
Venezuela hat zur Mobilisierung von 4,5 Millionen Bolivarischen Paramilitärs aufgerufen, während Trump drei Kriegsschiffe in der Nähe des Landes stationiert. Quelle (https://t.co/iCpXcwWEuP) pic.twitter.com/1tDVJcs3nV— Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025
🇺🇸U.S. State Department – Near Eastern Affairs schreibt:— Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025
Dem US-Außenministerium ist bekannt, dass der israelische Staatsbürger Tom Artiom Alexandrovich in Las Vegas verhaftet und vor Gericht gestellt wurde. Ihm wird vorgeworfen, er habe Minderjährigen auf elektronischem Wege… pic.twitter.com/ZqR5QExtHL
🧠 Der Verstand ist das neue Schlachtfeld— Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025
🎙 Dr. Robert Malone warnt: Sie sind das Ziel der Kriegsführung der 5. Generation
In der Ära nach Panzern und Bomben geht es nicht mehr um Land – sondern um Ihr Bewusstsein. Der neue Krieg wird still geführt – in Ihrem Kopf.
🔹… pic.twitter.com/QtraEh1nu8
🧨 NZZ – die neue NATO-Pressestelle?— Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025
In der NZZ ruft Marco Seliger offen zur Rückkehr der Wehrpflicht in Deutschland auf – notfalls mit Zwang. Die Botschaft: Sterben für die Freiheit.
Doch was heißt das wirklich?
> Seliger fordert, dass junge Menschen bereit sein sollen zu… pic.twitter.com/RKdJWJY1oy
— Herr Präsident, welche Garantien haben Sie, dass in Zukunft keine amerikanischen Soldaten in der Ukraine stationiert werden?— Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025
— Sie haben meine Garantie, und ich bin der Präsident. pic.twitter.com/zj6dexJOOD
"Ukraine versucht wie üblich, den Frieden zu behindern" – Experten äußern sich zu den Verhandlungen pic.twitter.com/HBVWnOrBtQ— Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025
📌 „AIPAC-Babysitter“ für US-Abgeordnete? Thomas Massie packt aus! 🇮🇱💸🇺🇸— Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025
In einem brisanten Interview erklärt US-Kongressabgeordneter Thomas Massie:
🗣 *„Jeder Republikaner – außer mir – hat einen AIPAC-Babysitter.“*
🔎 Laut Massie handelt es sich dabei um eine Kontaktperson,… pic.twitter.com/DFKlFhwidT
📣 Harari gegen Bitcoin: Vertrauen oder Kontrolle?— Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025
Der WEF-Vordenker Yuval Noah Harari macht erneut deutlich, wie die Eliten über Ihre finanzielle Selbstbestimmung denken:
🧠 „Bitcoin ist eine Währung des Misstrauens“, sagt Harari.
💳 Er befürwortet elektronische Währungen, die… pic.twitter.com/JUth9KTTKJ
Uschakow teilt Details des Telefonats zwischen Putin und Trump— Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025
Laut dem Berater des russischen Präsidenten, Juri Uschakow, haben der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin, und der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, die Möglichkeit erörtert, die… pic.twitter.com/IWerLqMtVN
Lawrow KRITISIERT Selenskyj wegen Verfassungssorgen— Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025
Der russische Außenminister weist darauf hin, dass Selenskyj, wenn er sich um die Verfassung der Ukraine sorgt, sich an deren Artikel erinnern sollte, die die Russen schützen
„Die Verfassung der Ukraine enthält weiterhin die… pic.twitter.com/jbiTXfpAQg
🇺🇸🇪🇺🇺🇦🇷🇺— Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025
Weil das, was gerade in Washington stattgefunden hat, nur Theater war, müssen wir abwarten, bis die USA ihre tatsächlichen Entscheidungen bekannt geben.
– wie sie versuchen werden, den von den USA begonnenen und noch immer andauernden Krieg in der Ukraine einzufrieren… pic.twitter.com/Ms9fIUWuJH
🚨Corbett-Interview schockiert: Palantir nutzte KI, um Bürger nach Gehorsam zu sortieren— Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025
• 💉 Wer bekommt die Impfung?
• 🫁 Wer wird beatmet?
• ⚠️ Wer gilt als Risiko – je nach Gehorsam, Maske, Impfung, Ethnie?
Das System erfasste ganze Bevölkerungsschichten, bewertete ihr… pic.twitter.com/sRgmum8CqS
pic.twitter.com/Wm5BKGY5rD— Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025
Stubb dankt Trump – in nur zwei Wochen sei mehr erreicht worden als in 3,5 Jahren zuvor. Ein bemerkenswerter Kontrast zu den westlichen Führungsfiguren wie Merz, von der Leyen und Macron, die sich schwer damit tun, das Offensichtliche auszusprechen: Der…
Neues von Bill Gates – Es wird offensichtlich, dass Gates die Kontrolle über den menschlichen Körper ausweitet pic.twitter.com/MXttg4JQnk— Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025
🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden— Don (@Donuncutschweiz) August 19, 2025
1. 🇩🇪 Deutsche Polizei nennt keine Nationalitäten der Männer, die der sexuellen Belästigung von Mädchen in Schwimmbädern und an Seen beschuldigt werden.
2. 🇲🇽 🇺🇸 Mexiko liefert Dutzende von Kartellbossen an die USA aus.
3.… pic.twitter.com/WryIkPLsxR
🇷🇺🇺🇸 Russische Delegation zahlt bar für Kerosin in den USA— Don (@Donuncutschweiz) August 18, 2025
Die russische Delegation reiste mit Koffern voller Bargeld in die USA – um ihre Flugzeuge mit Treibstoff zu versorgen.
🗣 US-Außenminister Marco Rubio:
„Die Russen sind in Alaska gelandet und mussten bar bezahlen, weil… pic.twitter.com/KUMPr8jJKX
🔥 Größter Protest in Israel erschüttert das Land— Don (@Donuncutschweiz) August 18, 2025
Knapp eine Million Menschen strömen auf die Straßen – eine historische Welle der Empörung fordert ein sofortiges Ende des Krieges in Gaza:
👉 Stoppt das Massaker in Gaza
👉 Befreit die Geiseln – Netanjahus Versagen darf nicht… pic.twitter.com/MZs6bSpKle
☝️Interessant ist, was er außerdem über Flüchtlinge sagte.— Don (@Donuncutschweiz) August 18, 2025
📛 Australien sperrt israelischen Politiker aus – Rothman tobt über „Antisemitismus“
Nur einen Tag vor seiner Vortragsreise wurde das Visum des einflussreichen israelischen Abgeordneten Simcha Rothman annulliert.… pic.twitter.com/gNVVBlz6fP
🚨 Whitney Webb warnt vor Trump & Palantir-Panoptikum— Don (@Donuncutschweiz) August 18, 2025
🔍 „Trump hat mit Palantir offen Datenbanken über Menschen angelegt – nicht nur für ICE, sondern bald für *alle*. Die Regierung kündigte an, dass dies universell ausgerollt wird.“
🧠 Webb berichtet im Interview mit… pic.twitter.com/WdVkF9VYfi
📣 WHO-Chef beklagt „Vertrauensverlust in Impfstoffe“ – doch wer hat’s verursacht?— Don (@Donuncutschweiz) August 18, 2025
🎭 WHO-Generaldirektor Dr. Tedros (oder besser: Pressesprecher von Big Pharma & Gates-Stiftung) klagt in einem neuen Video:
❝ Falschinformationen über die Sicherheit von Impfstoffen drohen… pic.twitter.com/XSY8q7hNjg
Zelensky und europäische Verbündete werden Trump auffordern, seine Sicherheitsgarantien darzulegen – FT pic.twitter.com/dzuQcj6E0r— Don (@Donuncutschweiz) August 18, 2025
🇺🇸🎙 Tucker Carlson zerlegt NATO-Rhetorik – direkt ins Gesicht von Ronzheimer— Don (@Donuncutschweiz) August 18, 2025
🧨 „Ich war nie wütend auf Putin“, sagt Carlson im Gespräch mit BILD/NATO-Journalist Ronzheimer. Und weiter:
> „Du solltest auf deine eigenen Anführer wütend sein. Putin hat keine Millionen Migranten… pic.twitter.com/8EQdgN0Yfl
‼️🔎 Netanyahu wird vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) gesucht – und das WEF feiert ihn weiterhin— Don (@Donuncutschweiz) August 18, 2025
🇮🇱 Benjamin Netanyahu (bürgerlich: *Mileikowsky*) steht wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in Gaza im Fokus eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs.
Doch… pic.twitter.com/cFquxWD984
🌍 Princeton-Professor bei Sky News: CO₂ ist kein Feind – sondern lebenswichtig!— Don (@Donuncutschweiz) August 18, 2025
Ein renommierter Physiker und Klimawissenschaftler widerspricht der gängigen Panikmache:
> „**Mehr CO₂ ist gut für die Welt. Es fördert das Pflanzenwachstum, verbessert die Erntequalität und… pic.twitter.com/8SMnGsVUAN
📣 Kaja Kallas: „Wenn wir Russland nicht bezwingen können – wie dann China?“ 🇪🇺💥— Don (@Donuncutschweiz) August 18, 2025
In einem aufschlussreichen Video stellt die designierte EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas folgende brisante Frage:
🗣 *„Wenn wir gemeinsam nicht einmal in der Lage sind, Russland so stark unter… pic.twitter.com/YO3bjYpupR
🇺🇸🇺🇦 Treffen Trump–Selenskyj heute in Washington— Don (@Donuncutschweiz) August 18, 2025
⚡️ Die bilaterale Begegnung zwischen Trump und Selenskyj beginnt heute um 19:15 Uhr (Berlin/Zürich/Wien).
⚡️ Das anschließende Treffen mit den EU-Staats- und Regierungschefs startet um 21:00 Uhr.
📍 Selenskyj ist bereits in… pic.twitter.com/4ZU6q1FEXE
🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden— Don (@Donuncutschweiz) August 18, 2025
1. 🇺🇸 🎥Keine Medizin für Kinder aus Gaza: Rubio blockiert medizinische Visa auch für begleitende Familienangehörige.
2. 🇾🇪 Israel bestätigt Durchführung von Langstreckenangriffen gegen die Huthi.
3. 🇮🇱 🎥Angehörige… pic.twitter.com/opebx3tjz9
🇸🇰 Robert Fico: Der Alaska-Gipfel ist eine Falle für die EU— Don (@Donuncutschweiz) August 17, 2025
Der slowakische Premier Robert Fico begrüßt das Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska als „lebenswichtigen Prozess“ – und warnt zugleich vor der Verblendung der EU:
🗣 *„Das Treffen hat die einseitige… pic.twitter.com/yATOkx6XD6
📌 André Hoffmann, neuer Interims-Co-Vorsitzender des WEF— Don (@Donuncutschweiz) August 17, 2025
André Hoffmann: Vorstände sollen Agenda 2030 durchsetzen – Gewinnmaximierung ist „obsolet“
Der Roche-Vize und WEF-Verbündete spricht Klartext: Unternehmen sollen nicht länger dem Profit, sondern den… pic.twitter.com/NIg8GOjSL3
📢 ⚡️ Durchbruch in den Ukraine-Verhandlungen: US-Gesandter spricht von „spielverändernden“ Sicherheitsgarantien 🇺🇸🇷🇺🇺🇦— Don (@Donuncutschweiz) August 17, 2025
Der Sondergesandte von Präsident Trump, Steve Witkoff, hat einen bedeutenden Fortschritt in den Verhandlungen zur Sicherheit der Ukraine verkündet. Die… pic.twitter.com/XJRItxx7kd
EU-Kommissionschef wird sich Zelensky am Montag zu den Trump-Gesprächen anschließen— Don (@Donuncutschweiz) August 17, 2025
Nach einem Notfalltreffen der „Koalition der Willigen“.
Es wurde bestätigt, dass auch „andere europäische Führer“ morgen an dem Treffen teilnehmen werden.
Aktuelle vorläufige Mitgliederliste… pic.twitter.com/T7SADiA05x
🤖 China arbeitet am „Schwangerschaftsroboter“ – humanoider Leihmutter-Bot bis 2026?— Don (@Donuncutschweiz) August 17, 2025
Ein chinesisches Start-up entwickelt einen humanoiden Roboter mit künstlicher Gebärmutter im Bauch – soll ein Fötus neun Monate lang austragen und ein Kind zur Welt bringen. Preis laut… pic.twitter.com/kg6baWKcMe
🔍 Neue JFK-Akten enthüllen die erstaunliche Infiltration des Mossad in die CIA.— Don (@Donuncutschweiz) August 17, 2025
James Angleton, der undurchsichtige Spionagechef, der von 1954 bis 1975 die Gegenspionageabteilung der CIA leitete, führte während seiner gesamten Karriere eine Tarnoperation für den israelischen… pic.twitter.com/8CMV0AVanh
👆👐 Die „einzige Demokratie im Nahen Osten“ betreibt das weltweit einzige speziell für Kinder eingerichtete Militärgefängnis.— Don (@Donuncutschweiz) August 17, 2025
➡️📌 Im israelisch besetzten Westjordanland gelegen und 1988 aus einer umfunktionierten Militärbasis geschaffen, beherbergt das Ofer-Militärgefängnis… pic.twitter.com/9Zcvz0qdoO