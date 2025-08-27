Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

⚠️ Wirtschaftliche Unterwerfung statt Souveränität – EU gesteht totale Abhängigkeit von den USA



Das ist außergewöhnlich. Für all jene, die sich fragen, wie die EU einem so demütigenden „Deal“ mit Trump zustimmen konnte – fragt euch nicht länger.



Wir haben eine ungewöhnlich… pic.twitter.com/A3PZ5irjuM — Don (@Donuncutschweiz) August 27, 2025

🚨Aktuell von gestern🚨 Trump: Operation Warp Speed „eine der größten Errungenschaften aller Zeiten, in der Politik und im Militär“…👉danach traf er sich mit Bill Gates



🇺🇸 Nach dieser Aussage traf sich Trump am Dienstag im Weißen Haus mit Bill Gates (Quellen 1… pic.twitter.com/IAWAc0BtLd — Don (@Donuncutschweiz) August 27, 2025

🚨 Pepe Escobar: Israel führt einen Todeskult – Gaza nur der Anfang!



„Eine Rakete auf ein Krankenhaus, dann die zweite auf Journalisten – zwei Kriegsverbrechen in einem.“

Palästinenser als „Amalek“ gebrandmarkt, Westjordanland soll folgen.

💥 „Wir sind alle Geiseln eines… pic.twitter.com/zpk6uuMewW — Don (@Donuncutschweiz) August 27, 2025

🇺🇸💥Tulsi & Trump lassen zwei Bomben platzen



🔹 Tulsi Gabbard enthüllte die „schlimmsten Beispiele für die Instrumentalisierung der Geheimdienste“ – John Brennan, James Clapper & Co., die „dem amerikanischen Volk unermesslichen Schaden zufügten“.



🔹 Donald Trump legte nach:… pic.twitter.com/Kq2GLcMm6d — Don (@Donuncutschweiz) August 27, 2025

🇺🇸Aus 24 Stunden wird jetzt ein Jahr: Die USA hoffen, bis Ende dieses Jahres eine Lösung für den Ukraine-Konflikt zu finden, erklärte der Sonderbeauftragte des amerikanischen Präsidenten Steve Witkoff am Dienstag. Via RT — Don (@Donuncutschweiz) August 27, 2025

🚨 Gesundheits-Notstand in den USA – schlimmer als in der Ukraine



Mississippi hat wegen einer explodierenden Säuglingssterblichkeit den Notstand erklärt.

👉 Die Rate ist sogar höher als in der kriegszerrütteten Ukraine. pic.twitter.com/U6su2s7pd4 — Don (@Donuncutschweiz) August 27, 2025

🚨Aktuell: Benjamin Netanjahu warnt, dass der Iran Atomraketen baut, die die Vereinigten Staaten treffen können, und dass er die Absicht hat, sie auch einzusetzen.🥱



Er erklärt, dass er einen Krieg führt, um die westliche Zivilisation selbst zu schützen.🥱 pic.twitter.com/Yjjio61XnA — Don (@Donuncutschweiz) August 27, 2025

🚨💰„Eine riesige Geschäftsmöglichkeit …“ – WEF-Sprecher entlarvt Profit-Agenda hinter Klimawandel pic.twitter.com/dLak7eKush — Don (@Donuncutschweiz) August 26, 2025

📢 Iran: Erste Ergebnisse der Massenabschiebungen



🇮🇷 Laut der iranischen Nationalpolizei (Faraja) wurden seit Jahresbeginn über 1,2 Mio. illegale Ausländer – vor allem Afghanen – aus dem Land gebracht.



🔻 Die Polizei meldet dabei einen Rückgang der Diebstähle um 18 % im… pic.twitter.com/RfG2lIOYnT — Don (@Donuncutschweiz) August 26, 2025

Bereits im Jahr 1983 erzählte NBC das Märchen und prophezeite eine „katastrophale Erwärmung“ für die 1990er Jahre voraus🥴 pic.twitter.com/LXR7Tvps4I — Don (@Donuncutschweiz) August 26, 2025

🚨 Dr. Paul Thomas: Impfrisiko größer als Krankheitsrisiko



Der Kinderarzt Dr. Paul Thomas zieht nach Jahrzehnten Erfahrung ein klares Fazit:

👉 Das Sterberisiko durch Impfungen im Kindesalter ist höher als das Risiko durch die Krankheit selbst.



❌ Seine Vergleichsstudie zu… pic.twitter.com/IsYgMnOSAj — Don (@Donuncutschweiz) August 26, 2025

🕰 Putin 2001 über die NATO-Erweiterung



„Erinnern Sie sich daran, vor ungefähr einem Jahr auf die Frage, wie ich dazu stehe, ob es möglich wäre, dass sich Russland irgendwie an die NATO anbindet, sagte ich: Warum nicht?



Doch sofort antwortete die frühere US-Außenministerin… pic.twitter.com/LqK88wUmxZ — Don (@Donuncutschweiz) August 26, 2025

Neue Technik — Die Überwachungskameras in St. Petersburg können jetzt Nationalität und Rasse erkennen. Via https://t.co/8PUjGSN7Jv pic.twitter.com/x4PWwweGBe — Don (@Donuncutschweiz) August 26, 2025

🇨🇭🔥 Die Schweiz – längst Kriegspartei!!



🔥Die GLP fordert jetzt offen: Schweizer Soldaten in die Ukraine – angeblich zur Sicherung einer Waffenruhe.

👉 Als Blaupause dient der Swisscoy-Einsatz im Kosovo.



Doch die Realität ist klar:



* 🇨🇭 hat EU-Sanktionen gegen Russland… pic.twitter.com/mYjdEdKhQd — Don (@Donuncutschweiz) August 26, 2025

Was muss passieren das die Deutschen endlich realisieren das sie in den Ruin getrieben werden? pic.twitter.com/La8pbVRfEw — Don (@Donuncutschweiz) August 26, 2025

„Kristen. Kristen. Kristen? Hast du das Budapester Memorandum gelesen?”



„Ja?“



„Anscheinend nicht. Denn du verstehst nicht, was ich sage.“



Nun, ich verstehe, dass manche Leute

wirklich naiv sind. Wenn sie eine Kaffeemaschine im Schaufenster sehen,

glauben sie, dass dies der Ort… pic.twitter.com/cmwOGI2oJa — Don (@Donuncutschweiz) August 26, 2025

🇪🇺 Der EU gehen die Sanktionen aus😄



Laut Politico hat Brüssel kaum noch Mittel, um Moskau härter zu treffen.

👉 Das 19. Paket zielt nur auf Schiffe der „Schattenflotte“ und Umgehungsfirmen.



Ein echter Schlag wären sekundäre Sanktionen gegen Länder & Firmen, die weiter mit… pic.twitter.com/N71q6fYhOU — Don (@Donuncutschweiz) August 26, 2025

‼️Israel first.



Das folgende Video ist eine vernichtende Anklage gegen Donald Trump und sein angebliches „America First“-Engagement.



Trump setzt Amerika an die zweite Stelle. US-Army-Sergeant Jonathan Estridge, ein 20-jähriger Militärveteran, sagt, gegen ihn werde ermittelt,… pic.twitter.com/szImLA7G89 — Don (@Donuncutschweiz) August 26, 2025

pic.twitter.com/CO9Vby2WlV

🇺🇦 Selenskyjs Zeit läuft ab?



Ein Abgang des ukrainischen Präsidenten könnte laut Beobachtern den Weg zu einem Waffenstillstand ebnen.

👉 Laut Guardian begannen die USA schon im Februar mit der Suche nach einem Nachfolger – Favorit: General Waleri… — Don (@Donuncutschweiz) August 26, 2025

🚨 Reuters-Mitarbeiterin tritt zurück – schockierende Vorwürfe



Eine langjährige Fotografin kündigt nach 8 Jahren bei Reuters – aus Protest gegen die Rolle der Agentur im Gaza-Krieg.



🩸 Vorwürfe:



Reuters habe Israels Lügen über den ermordeten Al Jazeera-Reporter Anas Al-Sharif… pic.twitter.com/6qXKG9cWzv — Don (@Donuncutschweiz) August 26, 2025

Erstmal müsst ihr Russlands Sicherheit garantieren! Nur dann gibt`s Sicherheitsgarantien für Ukraine. Quelle (https://t.co/FRWOqrQh0z) — Don (@Donuncutschweiz) August 26, 2025

🇺🇸🇺🇦🇷🇺 Während Trump vorgibt, Frieden mit Russland zu suchen, setzt er die Waffenlieferungen der Biden-Regierung an die Ukraine fort



▪️ 3.350 ERAM-Raketen werden laut Wall Street Journal an die Ukraine geliefert.



▪️ Das WSJ bestätigt außerdem, dass buchstäblich jeder einzelne… pic.twitter.com/jSTtHALvuo — Don (@Donuncutschweiz) August 26, 2025

🚨 Bericht: Trump und RFK Jr. wollen Covid-Impfstoff in Kürze verbieten



Obwohl er ihn zuvor als „monumentale Errungenschaft“ gefeiert hatte, plant der HHS-Sekretär angeblich, den Impfstoff vom Markt zu nehmen, berichtet thedailybeast (https://t.co/jM0wPwQcCC) unter Berufung auf… pic.twitter.com/NPSTSH2d1s — Don (@Donuncutschweiz) August 26, 2025

Je unglaublicher die Lüge, desto schneller wird sie geglaubt. Es ist die gleiche unglaubliche Lüge, die man den Bürgern im Westen einzureden versucht. pic.twitter.com/fBZV3c4gqN — Don (@Donuncutschweiz) August 20, 2025

Trump klärt auf. Der Krieg begann vor vielen Jahren mit der NATO, Ukraine und der Obama-Regierung. Russlands Forderungen, die Ukraine aus der NATO rauszuhalten, waren richtig. Ein wichtiges Eingeständnis der USA und ein Zeitdokument für die Zukunft. Via MultiPolar… pic.twitter.com/bjajlPqafl — Don (@Donuncutschweiz) August 20, 2025

📢 Dr. Norman Finkelstein über den Hunger in Gaza



🎙 *„Sie werfen das Essen einfach auf den Boden – und die Menschen müssen wie Ratten danach greifen.“*



Der renommierte jüdische Politikwissenschaftler und Holocaust-Historiker Dr. Norman Finkelstein vergleicht die aktuelle… pic.twitter.com/ba1PdUOouP — Don (@Donuncutschweiz) August 20, 2025

Putin aus dem Jahr 2000:



"Meine Analyse der neusten Geschichte hat gezeigt, dass, immer wenn in den USA die Republikaner an der Macht waren, es keine Verschlechterungen in den amerikanisch-russischen Beziehungen gab, selbst bei den amerikanisch-sowjetischen Beziehungen.



Uns ist… pic.twitter.com/1nlzfgtAZY — Don (@Donuncutschweiz) August 20, 2025

🕊 Jüdischer Aktivist erhebt schwere Anklage gegen Israel

🇮🇱 „Israel verübt gerade einen Holocaust im Gazastreifen – schlimmer als die Nazis 1942.“



Der 78-jährige Israeli Amram Zahavi, seit Jahren im Protest gegen Israels Regierung, bittet die Welt um Hilfe:



„Ich entschuldige… pic.twitter.com/ByQ5pDbAfU — Don (@Donuncutschweiz) August 20, 2025

☝️Vortrag zu Rockefeller – So wurde die Schulmedizin gegründet. pic.twitter.com/QyBOxhTN7W — Don (@Donuncutschweiz) August 20, 2025