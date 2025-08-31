Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

🚨 „Sie erstellen ein Computermodell, das ihnen die gewünschte Antwort liefert – und verkaufen es dann als Beweis für die Zukunft.“



🌍 Greenpeace-Mitbegründer Dr. Patrick Moore kritisiert die betrügerischen Klimamodelle, die von Klimaalarmisten als „Beweis“ für eine… pic.twitter.com/zab92zflXX — Don (@Donuncutschweiz) August 29, 2025

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan hat bestätigt, dass die Türkei wirtschaftliche und Handelstunnels mit Israel vollständig eingestellt hat. Darüber hinaus wurden auch der Luftraum und Seewege geschlossen: türkische Schiffe dürfen nicht mehr in israelische Häfen einlaufen, und… pic.twitter.com/8EYzxdHQ41 — Don (@Donuncutschweiz) August 29, 2025

🇮🇳 Trumps Fehlschlag in Indien: Sich selbst ins Bein schießen



😑 Die Versuche des US-Präsidenten, Druck auf Indien auszuüben, schlagen fehl. Statt Neu-Delhi zu beugen, treibt er Indien näher zu Russland, China, Brasilien und anderen BRICS-Staaten – während er die USA von der… pic.twitter.com/E6xSfl2H75 — Don (@Donuncutschweiz) August 29, 2025

Dr. Michael Yeadon deckt die grundlegende Lüge des Klimalarmismus auf.



📉 In der Erdgeschichte gab es viel größere Temperaturschwankungen – lange bevor CO₂ eine Rolle spielte.

Eisbohrkerne zeigen: Erst änderte sich die Temperatur, dann folgte das CO₂.

Warmes Wasser stößt CO₂… pic.twitter.com/Oc3w2fXCDk — Don (@Donuncutschweiz) August 29, 2025

Putin enthüllt die WAHRE ABSICHT hinter den US-Sanktionen pic.twitter.com/fszF30KTdC — Don (@Donuncutschweiz) August 29, 2025

Deutschland fordert seine Staatsangehörigen auf, den Iran zu verlassen – Reuters — Don (@Donuncutschweiz) August 29, 2025

🤖📡 KI MACHT DEIN WLAN ZUR 3D-KAMERA



🔊 Forscher haben Künstlicher Intelligenz beigebracht, Menschen allein mit WLAN-Signalen zu „sehen“ – ganz ohne Kameras.



So funktioniert’s:

🌏 WLAN-Signale prallen wie Sonar im Raum hin und her.

🌏 KI lernt, diese Reflexionen menschlichen… pic.twitter.com/nb53nNJMNr — Don (@Donuncutschweiz) August 29, 2025

🚨 Schweizer Steuerzahler finanzieren Wiederaufbau der Ukraine



🇨🇭 Das EDA hat offiziell bestätigt: 12 Projekte mit Schweizer Firmen für den Wiederaufbau der Ukraine – Infrastruktur, Transport, Gesundheit und Minenräumung.



👉 Kosten: Rund 112 Mio. CHF – davon übernimmt der… pic.twitter.com/EWVNQWsR9w — Don (@Donuncutschweiz) August 29, 2025

☝️Putin: Die "Eliten" im Westen sind unfreundlich, die Völker denken anders, man wäscht den Menschen das Gehirn pic.twitter.com/9Zi9ca0KbB — Don (@Donuncutschweiz) August 29, 2025

🚨 Minnesota-Massaker: Zufall oder PSYOP?



🔍 Whitney Webb warnt: Palantir, Peter Thiel & Co. bauen an einem Pre-Crime-Bio-Überwachungsstaat.

Melania Trump twittert nach der Tat über „präventive Gefährdungsanalysen“ – exakt das, was Palantir liefert.



💥 Brisanter Zufall: Der… pic.twitter.com/lFqioCKnKg — Don (@Donuncutschweiz) August 29, 2025

🇬🇧🇫🇷🇩🇪 Europa zündet die Sanktions-Bombe

Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben den UN-Sicherheitsrat offiziell informiert: Sie wollen die Sanktionen gegen den Iran wegen Verstößen gegen das Atomabkommen von 2015 erneut aktivieren – berichtet Axios.



🇮🇷 Teherans… pic.twitter.com/OHln6YB7Wz — Don (@Donuncutschweiz) August 29, 2025

Hier sind 10 Präsidenten, die an Chinas RIESIGER Siegesparade zum Zweiten Weltkrieg teilnehmen werden



🇷🇺Wladimir Putin

🇰🇵Kim Jong-un

🇧🇾Aleksandr Lukaschenko

🇮🇷Masoud Pezashkian

🇷🇸Aleksandar Vučić

🇵🇰Shehbaz Sharif

🇸🇰Robert Fico

🇨🇺Miguel Díaz-Canel

🇿🇼Emmerson Mnangagwa

🇲🇾Anwar… pic.twitter.com/HY1rObE66A — Don (@Donuncutschweiz) August 29, 2025

🔥🔋 Bürger & Firmen übernehmen: Solar statt Diesel – ohne Staat



📉 Netznachfrage fällt in Pakistan – absolut untypisch.



🛰 Auf Dächern in Lahore, Karachi, Islamabad sprießen PV-Module Woche für Woche.



⚡️ In 8 Monaten dezentral das Äquivalent von ~50 % der Netzkapazität… pic.twitter.com/S7ka0jz4bH — Don (@Donuncutschweiz) August 28, 2025

🚨Hungersnot fordert 120 weitere KINDER in Gaza — Gesundheitsministerium



Die Zahl der an Mangelernährung gestorbenen Bewohner ist auf 317 gestiegen — 4 davon in den letzten 24 Stunden. Via https://t.co/eCVTaEQSfW pic.twitter.com/cJttsDyS0Q — Don (@Donuncutschweiz) August 28, 2025

🇬🇧🇫🇷🇩🇪 Großbritannien, Frankreich und Deutschland benachrichtigen den UN-Sicherheitsrat



Sie wollen erneut Sanktionen gegen den Iran wegen Verstoßes gegen das Atomabkommen von 2015 auslösen – berichtet Axios. — Don (@Donuncutschweiz) August 28, 2025

🚨 🇺🇸🇻🇪 US-„Anti-Drogen-Kampagne“ ist nur ein Vorwand – Ziel ist Venezuelas Öl und die Ausschaltung von China & Russland



🗣 Ex-CIA-Analyst Larry Johnson:

„Ein mögliches militärisches Vorgehen gegen Venezuela wird vom Zorn der USA angetrieben, die Kontrolle über dieses Land… pic.twitter.com/AviiRfa4Z9 — Don (@Donuncutschweiz) August 28, 2025

🌍 Caldwell bei Tucker Carlson: Europas Bevölkerung im Austausch



📰 Journalist Christopher Caldwell:

„Stattdessen werden Menschen, die aus dem Ausland kommen, zur KERNGRUPPE.“



🎙 Tucker: „Sie ersetzen die einheimische Bevölkerung.“



❓ Wie können Europäer ihre eigene Ersetzung… pic.twitter.com/KSXj2NQeAg — Don (@Donuncutschweiz) August 28, 2025

Dr. Tanya Haj-Hassan unter tränen zum Völkermord in Gaza:



„Ich hielt ein lebloses Kind in den Armen, keine Möglichkeit, es zu retten. Das ist kein Krieg, das ist ein Massaker an Unschuldigen.“ pic.twitter.com/qBwQHdUwUr — Don (@Donuncutschweiz) August 28, 2025

"Das sind NATO-Soldaten" – Russland lehnt EU-Truppen in der Ukraine ab pic.twitter.com/yf5nqeQDC8 — Don (@Donuncutschweiz) August 28, 2025

🇮🇳💥 US-ZÖLLE vs. INDIEN: Wer hält wirklich die Karten? Spoiler — nicht Amerika.



Die USA glauben, Indien mit Zöllen unter Druck setzen zu können. Doch Experten und Insider sagen: Indien beugt sich nicht – es gewinnt. Hier ist warum:



🔶 Kurzfristige Taktik, langfristiger Verlust… pic.twitter.com/do2e9wZ8TZ — Don (@Donuncutschweiz) August 28, 2025

🚨 Mossad belästigt und bespitzelt CIA-Beamte – Kiriakou packt aus



💬 Ex-CIA-Offizier & Whistleblower John Kiriakou:

„Sie versuchen ständig, uns anzuwerben, uns auszuspionieren, Abhörgeräte in unserem Hauptquartier zu platzieren. Sie belästigen unsere Beamten, als wäre es… pic.twitter.com/Ia8gVyNmLk — Don (@Donuncutschweiz) August 28, 2025

🔥 Scott Ritter zerlegt Trumps „politisches Theater“



Der Ex-US-Marinegeheimdienstoffizier Scott Ritter nahm Trumps jüngsten Ukraine-Flipflop auseinander:



💬 „Politische Verzweiflung aufseiten von Donald Trump.“



Ritter erinnerte daran: Noch letztes Jahr sagte Trump dem Time… pic.twitter.com/LkEcOJ88Yl — Don (@Donuncutschweiz) August 28, 2025

🚨 Argentinien eskaliert – Milei unter Beschuss



🇦🇷 Präsident Javier Milei wurde bei einem Wahlkampftermin mit Steinen attackiert – nur knapp entkam er mit seiner Schwester Karina.



🔥 Schocktherapie trifft Alltag: Radikaler Sparkurs kürzt Subventionen & Sozialprogramme →… pic.twitter.com/GMtD18R2Hi — Don (@Donuncutschweiz) August 28, 2025

🔙 RÜCKBLICK: Regimewechsel in Venezuela — dasselbe Ziel, derselbe Trump



🗣 Elliott Abrams, Trumps Sonderbeauftragter für Iran & Venezuela in seiner ersten Amtszeit, gab zu, dass Chevron eine Lizenz erhielt, „um bei der Wiederherstellung der Ölproduktion zu helfen, nachdem das… pic.twitter.com/v3Am7SajCz — Don (@Donuncutschweiz) August 28, 2025

Die Vereinten Nationen behaupten, das Ziel 16 der nachhaltigen Entwicklung (SDG16) bestünde darin, friedliche und integrative Gesellschaften zu fördern und allen Menschen Zugang zur Justiz zu verschaffen. Hinter der Rhetorik verbirgt sich das eigentliche Ziel: die Stärkung… pic.twitter.com/TNAqijd9on — Don (@Donuncutschweiz) August 28, 2025

🚨🇺🇸Donald J. Trump will Soros anklagen. Werden Taten folgen?



George Soros und sein wunderbarer radikal-linker Sohn sollten nach RICO angeklagt werden, wegen ihrer Unterstützung gewalttätiger Proteste und vielem mehr, überall in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir werden… pic.twitter.com/A33zq1fIGV — Don (@Donuncutschweiz) August 27, 2025

‼️🚨 JFK Jr.: Gesundheitsdaten bald auf jedem Handy – 60 Tech-Konzerne im Boot



💬 „Von den 60 größten Tech-Unternehmen unseres Landes haben ALLE zugestimmt, den Amerikanern zum ersten Mal Zugriff auf ihre persönlichen Gesundheitsakten zu geben. Direkt auf dem Handy. Das wird… pic.twitter.com/cku2eufJgf — Don (@Donuncutschweiz) August 27, 2025

🚨 Kinderarzt verliert Zulassung, weil er Ungeimpfte für gesünder hielt



👨‍⚕️ Der US-Kinderarzt Paul Thomas untersuchte 3.324 Kinder – 2.763 geimpfte, 561 ungeimpfte.

➡️ Ergebnis: Ungeimpfte waren deutlich gesünder.



📊 Geimpfte Kinder litten häufiger an:



* Fieber, Ohrenschmerzen… pic.twitter.com/LZeOkpbbx4 — Don (@Donuncutschweiz) August 27, 2025

⚠️ 🇩🇪Bald marschiert Deutschland wieder? Politdarsteller in Anzügen wollen eure Kinder



👉 Verteidigungsminister Pistorius zum Wehrdienstgesetz:

„Wenn Wehrpflicht kommt, müssen wir auch über Frauen reden.“



👉 CDU-Chef Merz:

„Wir sind auf dem Weg zurück zu einer Wehrdienstarmee.“… pic.twitter.com/NJCIAwJ2ho — Don (@Donuncutschweiz) August 27, 2025

Die EU schlägt vor, alle Zölle auf US-Industriegüter abzuschaffen, um den Forderungen von Präsident Trump gerecht zu werden. Warum dem so ist. Hier lesen… (https://t.co/T5hOk1CdZz) pic.twitter.com/9vkYEEljnc — Don (@Donuncutschweiz) August 27, 2025

💼 Wer ist Lynn Forester de Rothschild?



🔹 US-Unternehmerin & Investorin, seit 2000 mit Sir Evelyn de Rothschild verheiratet.

🔹 Leiterin von E.L. Rothschild LLC (u. a. Anteile an *The Economist*).

🔹 Enge Kontakte zu Bill & Hillary Clinton – große Spenden in ihre Wahlkämpfe.… pic.twitter.com/L1OZYxBmO1 — Don (@Donuncutschweiz) August 27, 2025