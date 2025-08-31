Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.
🚨 „Sie erstellen ein Computermodell, das ihnen die gewünschte Antwort liefert – und verkaufen es dann als Beweis für die Zukunft.“— Don (@Donuncutschweiz) August 29, 2025
🌍 Greenpeace-Mitbegründer Dr. Patrick Moore kritisiert die betrügerischen Klimamodelle, die von Klimaalarmisten als „Beweis“ für eine… pic.twitter.com/zab92zflXX
Turkish Foreign Minister Hakan Fidan hat bestätigt, dass die Türkei wirtschaftliche und Handelstunnels mit Israel vollständig eingestellt hat. Darüber hinaus wurden auch der Luftraum und Seewege geschlossen: türkische Schiffe dürfen nicht mehr in israelische Häfen einlaufen, und… pic.twitter.com/8EYzxdHQ41— Don (@Donuncutschweiz) August 29, 2025
🇮🇳 Trumps Fehlschlag in Indien: Sich selbst ins Bein schießen— Don (@Donuncutschweiz) August 29, 2025
😑 Die Versuche des US-Präsidenten, Druck auf Indien auszuüben, schlagen fehl. Statt Neu-Delhi zu beugen, treibt er Indien näher zu Russland, China, Brasilien und anderen BRICS-Staaten – während er die USA von der… pic.twitter.com/E6xSfl2H75
Dr. Michael Yeadon deckt die grundlegende Lüge des Klimalarmismus auf.— Don (@Donuncutschweiz) August 29, 2025
📉 In der Erdgeschichte gab es viel größere Temperaturschwankungen – lange bevor CO₂ eine Rolle spielte.
Eisbohrkerne zeigen: Erst änderte sich die Temperatur, dann folgte das CO₂.
Warmes Wasser stößt CO₂… pic.twitter.com/Oc3w2fXCDk
Putin enthüllt die WAHRE ABSICHT hinter den US-Sanktionen pic.twitter.com/fszF30KTdC— Don (@Donuncutschweiz) August 29, 2025
Deutschland fordert seine Staatsangehörigen auf, den Iran zu verlassen – Reuters— Don (@Donuncutschweiz) August 29, 2025
🤖📡 KI MACHT DEIN WLAN ZUR 3D-KAMERA— Don (@Donuncutschweiz) August 29, 2025
🔊 Forscher haben Künstlicher Intelligenz beigebracht, Menschen allein mit WLAN-Signalen zu „sehen“ – ganz ohne Kameras.
So funktioniert’s:
🌏 WLAN-Signale prallen wie Sonar im Raum hin und her.
🌏 KI lernt, diese Reflexionen menschlichen… pic.twitter.com/nb53nNJMNr
🚨 Schweizer Steuerzahler finanzieren Wiederaufbau der Ukraine— Don (@Donuncutschweiz) August 29, 2025
🇨🇭 Das EDA hat offiziell bestätigt: 12 Projekte mit Schweizer Firmen für den Wiederaufbau der Ukraine – Infrastruktur, Transport, Gesundheit und Minenräumung.
👉 Kosten: Rund 112 Mio. CHF – davon übernimmt der… pic.twitter.com/EWVNQWsR9w
☝️Putin: Die "Eliten" im Westen sind unfreundlich, die Völker denken anders, man wäscht den Menschen das Gehirn pic.twitter.com/9Zi9ca0KbB— Don (@Donuncutschweiz) August 29, 2025
🚨 Minnesota-Massaker: Zufall oder PSYOP?— Don (@Donuncutschweiz) August 29, 2025
🔍 Whitney Webb warnt: Palantir, Peter Thiel & Co. bauen an einem Pre-Crime-Bio-Überwachungsstaat.
Melania Trump twittert nach der Tat über „präventive Gefährdungsanalysen“ – exakt das, was Palantir liefert.
💥 Brisanter Zufall: Der… pic.twitter.com/lFqioCKnKg
🇬🇧🇫🇷🇩🇪 Europa zündet die Sanktions-Bombe— Don (@Donuncutschweiz) August 29, 2025
Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben den UN-Sicherheitsrat offiziell informiert: Sie wollen die Sanktionen gegen den Iran wegen Verstößen gegen das Atomabkommen von 2015 erneut aktivieren – berichtet Axios.
🇮🇷 Teherans… pic.twitter.com/OHln6YB7Wz
Hier sind 10 Präsidenten, die an Chinas RIESIGER Siegesparade zum Zweiten Weltkrieg teilnehmen werden— Don (@Donuncutschweiz) August 29, 2025
🇷🇺Wladimir Putin
🇰🇵Kim Jong-un
🇧🇾Aleksandr Lukaschenko
🇮🇷Masoud Pezashkian
🇷🇸Aleksandar Vučić
🇵🇰Shehbaz Sharif
🇸🇰Robert Fico
🇨🇺Miguel Díaz-Canel
🇿🇼Emmerson Mnangagwa
🇲🇾Anwar… pic.twitter.com/HY1rObE66A
🔥🔋 Bürger & Firmen übernehmen: Solar statt Diesel – ohne Staat— Don (@Donuncutschweiz) August 28, 2025
📉 Netznachfrage fällt in Pakistan – absolut untypisch.
🛰 Auf Dächern in Lahore, Karachi, Islamabad sprießen PV-Module Woche für Woche.
⚡️ In 8 Monaten dezentral das Äquivalent von ~50 % der Netzkapazität… pic.twitter.com/S7ka0jz4bH
🚨Hungersnot fordert 120 weitere KINDER in Gaza — Gesundheitsministerium— Don (@Donuncutschweiz) August 28, 2025
Die Zahl der an Mangelernährung gestorbenen Bewohner ist auf 317 gestiegen — 4 davon in den letzten 24 Stunden. Via https://t.co/eCVTaEQSfW pic.twitter.com/cJttsDyS0Q
🇬🇧🇫🇷🇩🇪 Großbritannien, Frankreich und Deutschland benachrichtigen den UN-Sicherheitsrat— Don (@Donuncutschweiz) August 28, 2025
Sie wollen erneut Sanktionen gegen den Iran wegen Verstoßes gegen das Atomabkommen von 2015 auslösen – berichtet Axios.
🚨 🇺🇸🇻🇪 US-„Anti-Drogen-Kampagne“ ist nur ein Vorwand – Ziel ist Venezuelas Öl und die Ausschaltung von China & Russland— Don (@Donuncutschweiz) August 28, 2025
🗣 Ex-CIA-Analyst Larry Johnson:
„Ein mögliches militärisches Vorgehen gegen Venezuela wird vom Zorn der USA angetrieben, die Kontrolle über dieses Land… pic.twitter.com/AviiRfa4Z9
🌍 Caldwell bei Tucker Carlson: Europas Bevölkerung im Austausch— Don (@Donuncutschweiz) August 28, 2025
📰 Journalist Christopher Caldwell:
„Stattdessen werden Menschen, die aus dem Ausland kommen, zur KERNGRUPPE.“
🎙 Tucker: „Sie ersetzen die einheimische Bevölkerung.“
❓ Wie können Europäer ihre eigene Ersetzung… pic.twitter.com/KSXj2NQeAg
Dr. Tanya Haj-Hassan unter tränen zum Völkermord in Gaza:— Don (@Donuncutschweiz) August 28, 2025
„Ich hielt ein lebloses Kind in den Armen, keine Möglichkeit, es zu retten. Das ist kein Krieg, das ist ein Massaker an Unschuldigen.“ pic.twitter.com/qBwQHdUwUr
"Das sind NATO-Soldaten" – Russland lehnt EU-Truppen in der Ukraine ab pic.twitter.com/yf5nqeQDC8— Don (@Donuncutschweiz) August 28, 2025
🇮🇳💥 US-ZÖLLE vs. INDIEN: Wer hält wirklich die Karten? Spoiler — nicht Amerika.— Don (@Donuncutschweiz) August 28, 2025
Die USA glauben, Indien mit Zöllen unter Druck setzen zu können. Doch Experten und Insider sagen: Indien beugt sich nicht – es gewinnt. Hier ist warum:
🔶 Kurzfristige Taktik, langfristiger Verlust… pic.twitter.com/do2e9wZ8TZ
🚨 Mossad belästigt und bespitzelt CIA-Beamte – Kiriakou packt aus— Don (@Donuncutschweiz) August 28, 2025
💬 Ex-CIA-Offizier & Whistleblower John Kiriakou:
„Sie versuchen ständig, uns anzuwerben, uns auszuspionieren, Abhörgeräte in unserem Hauptquartier zu platzieren. Sie belästigen unsere Beamten, als wäre es… pic.twitter.com/Ia8gVyNmLk
🔥 Scott Ritter zerlegt Trumps „politisches Theater“— Don (@Donuncutschweiz) August 28, 2025
Der Ex-US-Marinegeheimdienstoffizier Scott Ritter nahm Trumps jüngsten Ukraine-Flipflop auseinander:
💬 „Politische Verzweiflung aufseiten von Donald Trump.“
Ritter erinnerte daran: Noch letztes Jahr sagte Trump dem Time… pic.twitter.com/LkEcOJ88Yl
🚨 Argentinien eskaliert – Milei unter Beschuss— Don (@Donuncutschweiz) August 28, 2025
🇦🇷 Präsident Javier Milei wurde bei einem Wahlkampftermin mit Steinen attackiert – nur knapp entkam er mit seiner Schwester Karina.
🔥 Schocktherapie trifft Alltag: Radikaler Sparkurs kürzt Subventionen & Sozialprogramme →… pic.twitter.com/GMtD18R2Hi
🔙 RÜCKBLICK: Regimewechsel in Venezuela — dasselbe Ziel, derselbe Trump— Don (@Donuncutschweiz) August 28, 2025
🗣 Elliott Abrams, Trumps Sonderbeauftragter für Iran & Venezuela in seiner ersten Amtszeit, gab zu, dass Chevron eine Lizenz erhielt, „um bei der Wiederherstellung der Ölproduktion zu helfen, nachdem das… pic.twitter.com/v3Am7SajCz
Die Vereinten Nationen behaupten, das Ziel 16 der nachhaltigen Entwicklung (SDG16) bestünde darin, friedliche und integrative Gesellschaften zu fördern und allen Menschen Zugang zur Justiz zu verschaffen. Hinter der Rhetorik verbirgt sich das eigentliche Ziel: die Stärkung… pic.twitter.com/TNAqijd9on— Don (@Donuncutschweiz) August 28, 2025
🚨🇺🇸Donald J. Trump will Soros anklagen. Werden Taten folgen?— Don (@Donuncutschweiz) August 27, 2025
George Soros und sein wunderbarer radikal-linker Sohn sollten nach RICO angeklagt werden, wegen ihrer Unterstützung gewalttätiger Proteste und vielem mehr, überall in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir werden… pic.twitter.com/A33zq1fIGV
‼️🚨 JFK Jr.: Gesundheitsdaten bald auf jedem Handy – 60 Tech-Konzerne im Boot— Don (@Donuncutschweiz) August 27, 2025
💬 „Von den 60 größten Tech-Unternehmen unseres Landes haben ALLE zugestimmt, den Amerikanern zum ersten Mal Zugriff auf ihre persönlichen Gesundheitsakten zu geben. Direkt auf dem Handy. Das wird… pic.twitter.com/cku2eufJgf
🚨 Kinderarzt verliert Zulassung, weil er Ungeimpfte für gesünder hielt— Don (@Donuncutschweiz) August 27, 2025
👨⚕️ Der US-Kinderarzt Paul Thomas untersuchte 3.324 Kinder – 2.763 geimpfte, 561 ungeimpfte.
➡️ Ergebnis: Ungeimpfte waren deutlich gesünder.
📊 Geimpfte Kinder litten häufiger an:
* Fieber, Ohrenschmerzen… pic.twitter.com/LZeOkpbbx4
⚠️ 🇩🇪Bald marschiert Deutschland wieder? Politdarsteller in Anzügen wollen eure Kinder— Don (@Donuncutschweiz) August 27, 2025
👉 Verteidigungsminister Pistorius zum Wehrdienstgesetz:
„Wenn Wehrpflicht kommt, müssen wir auch über Frauen reden.“
👉 CDU-Chef Merz:
„Wir sind auf dem Weg zurück zu einer Wehrdienstarmee.“… pic.twitter.com/NJCIAwJ2ho
Die EU schlägt vor, alle Zölle auf US-Industriegüter abzuschaffen, um den Forderungen von Präsident Trump gerecht zu werden. Warum dem so ist. Hier lesen… (https://t.co/T5hOk1CdZz) pic.twitter.com/9vkYEEljnc— Don (@Donuncutschweiz) August 27, 2025
💼 Wer ist Lynn Forester de Rothschild?— Don (@Donuncutschweiz) August 27, 2025
🔹 US-Unternehmerin & Investorin, seit 2000 mit Sir Evelyn de Rothschild verheiratet.
🔹 Leiterin von E.L. Rothschild LLC (u. a. Anteile an *The Economist*).
🔹 Enge Kontakte zu Bill & Hillary Clinton – große Spenden in ihre Wahlkämpfe.… pic.twitter.com/L1OZYxBmO1
🚨 IDF-Soldaten beim Plündern in Ramallah erwischt— Don (@Donuncutschweiz) August 27, 2025
📹 Videoaufnahmen zeigen, wie israelische Truppen systematisch Bargeld aus palästinensischen Wechselstuben entnehmen.
👉 Offiziell wird dies seit zwei Jahren als „Beschlagnahmung von Terrorfonds“ gerechtfertigt – Kritiker… pic.twitter.com/j3Isj0qZyF