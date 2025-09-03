Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

🇺🇸🎖 Colonel Douglas MacGregor: Angriff der Globalisten auf Identität, Kultur und Christentum



💬 *„Wir haben zu viele Nicht-Europäer im Land, die sich nicht assimilieren wollen – sondern uns assimilieren würden. Wir haben Länder, Identität, Kultur, Religion. Die Globalisten… pic.twitter.com/Y2imRcXhlx — Don (@Donuncutschweiz) September 3, 2025

‼️🔥NATO-Chef Rutte sagt, dass die Verbündeten seit Juli 2 Milliarden Dollar an Hilfe für die Ukraine bereitgestellt haben, „von Munition bis hin zu modernster Luftabwehr“, fordert weitere Beiträge und erklärt: „Wir alle arbeiten daran, diesen schrecklichen Krieg zu beenden.“ pic.twitter.com/3SutQdJ29M — Don (@Donuncutschweiz) September 3, 2025

☝️Robert F. Kennedy Jr.: „Es ist ein Trick“



Einer der „kleinen Tricks“, den Big Pharma gemeinsam mit der Regierung angewandt hat:



Alle negativen Effekte, die Menschen nach den mRNA-„Impfungen“ erlitten, wurden in die Gruppe der „Ungeimpften“ verschoben. So konnten… pic.twitter.com/ELVNJlafiT — Don (@Donuncutschweiz) September 3, 2025

Das ist gewaltig: China und Russland haben offenbar gerade ein „rechtsverbindliches“ Memorandum über die Pipeline Power of Siberia 2 unterzeichnet – ein Projekt, das seit Jahren diskutiert wurde.



Diese Pipeline wird russisches Gas aus der Jamal-Halbinsel im Nordwesten Russlands… pic.twitter.com/mnu9qL4CTz — Don (@Donuncutschweiz) September 3, 2025

🇺🇸 Rep. Anna Paulina Luna:

Der Epstein-Skandal ist weit größer, als irgendjemand je vermutet hat. Die Reichen und Mächtigen müssten endlich ins Gefängnis.



Sie bestätigte, dass Epstein tatsächlich ein ausländischer Agent war (ohne Israel namentlich zu erwähnen).



👉 „Epstein… pic.twitter.com/iUzmAiNVJ8 — Don (@Donuncutschweiz) September 3, 2025

☝️Trump schreibt:



„Die große Frage, die beantwortet werden muss, ist, ob Präsident Xi die massive Unterstützung und das ‚Blut‘ erwähnen wird, die die Vereinigten Staaten von Amerika China gegeben haben, um ihm zu helfen, seine Freiheit von einem sehr unfreundlichen ausländischen… pic.twitter.com/EMBuwhnVdi — Don (@Donuncutschweiz) September 3, 2025

🇨🇳 China zeigt Stärke

Heute fand in Peking die große Militärparade zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs statt.



🎖 Vor den Augen von Xi Jinping, Putin und Kim Jong-un marschierten Zehntausende Soldaten, begleitet von Panzern, Drohnen, Kampfjets und neuen… pic.twitter.com/truKSRpGx6 — Don (@Donuncutschweiz) September 3, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇷🇺 Russland bereitet eine Herbstoffensive zur Befreiung des gesamten Donbass vor — ISW



2. 🇨🇴 Präsident Gustavo Petro warnt vor einer möglichen US-Invasion in Venezuela: „Massenmörder würden aus Habgier Gebiete erobern,… pic.twitter.com/6mJbk1FB7S — Don (@Donuncutschweiz) September 3, 2025

🚨 Wurde Professor Francis Boyle ermordet, weil er vor einem niederländischen Gericht aussagen wollte, dass die Corona-Impfungen Biowaffen seien?



Die pensionierte Pharma-F&E-Führungskraft Sasha Latypova gibt einige Updates zu diesem entscheidenden Fall. pic.twitter.com/m4cDRIumAE — Don (@Donuncutschweiz) September 2, 2025

🎙 Russlands Außenminister Sergey Lawrow’s Antwort auf eine Frage aus dem Moskauer Kreml-Putin-Fernsehprogramm (Tianjin, China, 1. September 2025)



❓ Frage: Wie bewerten Sie die heutigen Gespräche und den Gipfel insgesamt?



💬 Sergey Lawrow: Es ging nicht so sehr um die… pic.twitter.com/Faj8Pybeka — Don (@Donuncutschweiz) September 2, 2025

🇷🇺🗣 Putin zu Fico:



💬 *„Ich möchte Sie nicht in eine schwierige Lage bringen und nicht die NATO oder die EU kritisieren. Ich will sie auch nicht mit Reptilien oder Tieren vergleichen.



Sie sind keine Experten für Märchen – sie sind Experten für Horrorfilme. Das ständige Schüren… pic.twitter.com/RnRb8ppCBo — Don (@Donuncutschweiz) September 2, 2025

🇪🇺❄️ Wenn die EU-"Führer" China besuchen und wenn der indische Führer China besucht – Kühler Empfang für EU-Chef vs. Herzliches Willkommen für Modi pic.twitter.com/PwJY9Jz8Kf — Don (@Donuncutschweiz) September 2, 2025

🤝 BRICS beruft Gipfel ein, um globale Strategie zu koordinieren



Brasilien ruft für September ein Online-Treffen der Staats- und Regierungschefs ein, um Positionen vor wichtigen Ereignissen abzustimmen:



🟠 UN-Generalversammlung (September)



🟠 COP-30-Klimakonferenz (November)… pic.twitter.com/FP3v5UId09 — Don (@Donuncutschweiz) September 2, 2025

🔥 JFK Jr. schockiert: COVID-Impfstoffe unter Anklage



🇺🇸 Der US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. sagt:

🔴 25 % der Amerikaner glauben, jemanden zu kennen, der durch den COVID-Impfstoff getötet wurde.

🔴 52 % sind überzeugt, dass die Impfstoffe Verletzungen verursachen –… pic.twitter.com/Lz1SEwz06S — Don (@Donuncutschweiz) September 2, 2025

Höhepunkte des Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO), der am 1. September 2025 in Tianjin, China, endete.



🌐 Geopolitik



Laos 🇱🇦 tritt offiziell als Dialogpartner der SCO bei – die Gemeinschaft umfasst nun 27 gleichgesinnte Staaten.



Armenien 🇦🇲 und… pic.twitter.com/jByitvx7Ks — Don (@Donuncutschweiz) September 2, 2025

Medienberichten zufolge wurde das Flugzeug, das Ursula von der Leyen nach Plovdiv (Bulgarien) brachte, von GPS-Störungen betroffen. Einigen Berichten zufolge befand sich das Flugzeug eine Stunde lang in einer Warteschleife.



Das können wir aus unseren Daten ableiten.



📍Der Flug… pic.twitter.com/YCWVttAipZ — Don (@Donuncutschweiz) September 2, 2025

Aleksandr Dugin☝️oder der Westen fällt wie der Turm zu Babel.



📢 Alexander Dugin: Multipolarität ist die Zukunft



🇷🇺🇮🇳🇨🇳 Russland, Indien und China bilden das Fundament einer neuen Weltordnung.

💰 Der Westen lebt nur von Spekulation und BlackRock-Pyramiden.

🌍 Wenn diese drei… pic.twitter.com/VXeT4DQwqJ — Don (@Donuncutschweiz) September 2, 2025

🗣🇪🇺 EU-Außenpolitikchefin Kaja Kallas:



„Kein Friedensabkommen mit der Ukraine ohne die Europäer.“



„Keine Verhandlungen mit Russland.“ pic.twitter.com/vNmi3ko0Ho — Don (@Donuncutschweiz) September 2, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇺🇸 Die USA haben KI finanziert, die Menschen aus ca.800 Meter Entfernung nur an ihrem Gang erkennen kann.



2. 🇩🇪 Mohammed ist der häufigste Name unter Sozialhilfeempfängern in Deutschland.



3. 🇮🇱🇵🇸🇪🇦 🎥Globale… pic.twitter.com/aYVyVivL9b — Don (@Donuncutschweiz) September 2, 2025

Trump schaltet auf „Operation Warp-Geschwindigkeit” um und fordert von Big Pharma die Freigabe der „außerordentlichen” Daten zu den Corona-Impfstoffen.



Er schreibt:



„Es ist sehr wichtig, dass die Pharmaunternehmen den Erfolg ihrer verschiedenen Corona-Medikamente belegen. Viele… pic.twitter.com/mWTerrbQnp — Don (@Donuncutschweiz) September 1, 2025

💥 Venezuela zerlegt bei der UNO die Heuchelei der USA: „Die Drogenrouten verlaufen über den Pazifik – wer es ernst meint, muss bei den Pharmariesen anfangen, nicht im falschen Ozean!“



„Die wichtigsten Drogenrouten verlaufen über den Pazifik. Sie befinden sich im falschen Ozean.… pic.twitter.com/8J5YTsg2IQ — Don (@Donuncutschweiz) September 1, 2025

⚡️🇺🇸⚡️Nachdem er die Szenen von Modi und Xi beim Händeschütteln auf dem SCO-Gipfel gesehen hatte, startete Trump eine regelrechte Social-Media-Attacke.



Was nur wenige Menschen verstehen: Wir machen sehr wenig Geschäfte mit Indien, aber sie machen enorm viele Geschäfte mit uns.… pic.twitter.com/VsYgQkjfpN — Don (@Donuncutschweiz) September 1, 2025

Beim SCO-Gipfel in Tianjin rief Xi Jinping Russland, Indien und andere Länder der Region dazu auf, sich China im Widerstand gegen den Westen anzuschließen – vor dem Hintergrund wachsender geopolitischer und handelspolitischer Spannungen, berichtet die *Financial Times*.



Der… pic.twitter.com/fk0GrFvOQP — Don (@Donuncutschweiz) September 1, 2025

🚨 Ein weiteres Experiment an der Bevölkerung aufgedeckt



☣️ Giftnebel über St. Louis – Die US-Regierung hat zugegeben, in den 1950er- und 60er-Jahren eine schwarze Wohngegend jahrelang mit krebserregendem Zink-Cadmiumsulfid besprüht zu haben.



🧪 Menschen als Versuchskaninchen –… pic.twitter.com/yU4CBUw8jV — Don (@Donuncutschweiz) September 1, 2025

🚨BALD VERFÜGBAR: Die Gates Foundation hat Mikronadel-Patch-Implantate entwickelt, die sowohl mRNA als auch PERMANENTE Quantenpunkt-Markierungen in deinen Körper einbringen.



Sie sollen als biologische Impfpass funktionieren: erforderlich, um bei zukünftigen "Pandemien etc."… pic.twitter.com/8FfnUhZpmH — Don (@Donuncutschweiz) September 1, 2025

Traditionelle Werte verschwinden von der Weltbühne. Es ist Zeit, sie zurückzubringen – Putin pic.twitter.com/xEVlWcJAYw — Don (@Donuncutschweiz) September 1, 2025

Putin, Modi und Xi unterhalten sich und lachen über etwas (möglicherweise über Sanktionen😉). Ganz sicher kochen die Politdarsteller im transatlantischen Bündnis pic.twitter.com/mC7TARipy5 — Don (@Donuncutschweiz) September 1, 2025

🇨🇳🤝🇮🇳 Xi Jinping zu Modi: „Es ist Zeit, dass Drache und Elefant miteinander tanzen.“ pic.twitter.com/9iga2jr9rj — Don (@Donuncutschweiz) September 1, 2025

🇨🇳🇪🇺 „Treffen der Schurken“: Europäer beobachten den SCO-Gipfel in Panik



Während westliche Politiker panisch zusehen, wie ihre Idee der ewigen Weltherrschaft zusammenbricht, versuchen europäische Medien, den Gipfel in Tianjin als Treffen von „Diktatoren“ darzustellen.



▪️BILD… pic.twitter.com/gPECytlorh — Don (@Donuncutschweiz) September 1, 2025

✡️ Israels Außenminister teilt Rubio neue Details zur Annexion des Westjordanlands mit — Berichte



Außenminister Gideon Sa’ar sagte seinem US-Kollegen Marco Rubio, dass Tel Aviv plane, in den kommenden Monaten „Souveränität“ über das besetzte Westjordanland zu verhängen,… pic.twitter.com/2gEAhQZeoV — Don (@Donuncutschweiz) September 1, 2025

⚡️💉⚡️Ein italienischer Pathologe stellte fest, dass die Zirbeldrüse aller geimpften Personen vollständig zerstört war.



Menschen, die mit dem mRNA-Impfstoff gegen SARS-CoV-2 geimpft wurden, können unter Stimmungsschwankungen oder Hormonstörungen leiden, weil das Spike-Protein… pic.twitter.com/RbxdaJadmS — Don (@Donuncutschweiz) September 1, 2025

🇾🇪🤬 Jemen bricht in Massenproteste aus und schwört RACHE nach israelischem Angriff, bei dem Premierminister getötet wurde



Hunderttausende empörte Jemeniten gingen spät in der Nacht und bis zum Morgengrauen am Sonntag auf die Straßen der Hauptstadt Sanaa, nachdem die… pic.twitter.com/FZnInvo6Gx — Don (@Donuncutschweiz) September 1, 2025

Rat der Staatsoberhäupter der SCO-Mitgliedstaaten GENEHMIGT die „Tianjin-Erklärung“



Betont die Prinzipien der „Nichteinmischung in innere Angelegenheiten“ und der „Nichtanwendung von Gewalt“ als Grundlage für die nachhaltige Entwicklung der internationalen Beziehungen



Stellt… pic.twitter.com/KaIym0lFZI — Don (@Donuncutschweiz) September 1, 2025

🚨Ungarns Außenminister: "Brüssel bereitet sich auf einen langen Krieg vor" pic.twitter.com/IEqIY9VWBe — Don (@Donuncutschweiz) September 1, 2025

🇨🇳 Xi Jinping skizziert Prioritäten bei der Eröffnung des SCO-Gipfels



🔶 Die kombinierten Volkswirtschaften der SCO-Länder nähern sich 30 Billionen $, wobei der globale wirtschaftliche Einfluss der Organisation wächst.



🔶 Xi forderte die Schaffung einer SCO-Entwicklungsbank „so… pic.twitter.com/KSQjo62Pbx — Don (@Donuncutschweiz) September 1, 2025