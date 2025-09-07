Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

📌 Neue Studie schlägt Alarm



Eine aktuelle Auswertung der VAERS-Daten (90er bis 2024) bestätigt, was viele bereits vermutet haben: Die COVID-Impfungen zeigen im Vergleich zu Grippe- und anderen Impfstoffen massiv erhöhte Raten an Nebenwirkungen.



🔎 Fakten aus der Studie:



86…

‼️Der Staat ist nicht dein Freund und verbreitet FAKE-NEWS‼️Es ist unglaublich, aber es soll immer noch Bürger geben, die das befürworten. NEIN zur E-ID! pic.twitter.com/SsZxrY0imC — Don (@Donuncutschweiz) September 7, 2025

❗️🇺🇦 Kiew steht in Flammen: Feindliche Objekte im Stadtteil Swjatoschyn brennen



⚡️ Im Stadtteil Swjatoschyn in Kiew brach ein großflächiges Feuer aus, berichten ukrainische Medien. Wie zuvor gemeldet, erfasste das Feuer Lagerhallen, Rauchwolken sind von weitem sichtbar.



🚀…

Krebs in der königlichen Familie im Zusammenhang mit Impfstoffen? Malhotras Rede geht viral. pic.twitter.com/LlNwSU167r — Don (@Donuncutschweiz) September 7, 2025

💥Krebsexplosion bei Geimpften!



Von Experten begutachtete Studie zur Krebshäufigkeit bei Geimpften und Ungeimpften.



Personen, die mindestens eine Dosis geimpft haben:

📌Darmkrebs: 34 % mehr als bei Ungeimpften

📌Brustkrebs: 54 % mehr als bei Ungeimpften

📌Blasenkrebs: 62 % mehr…

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇺🇸 Die US-Arbeitslosenquote steigt auf 4,3 %, den höchsten Wert seit Oktober 2021.



2. 🇯🇵🇵🇸 Japan erwägt, Palästina als unabhängigen Staat anzuerkennen.



3. 🇺🇦🇷🇺 Selenskyj lädt Putin zu Friedensgesprächen in die Ukraine…

🚨Es ist eigentlich überraschend, dass Trump dies offen zugegeben hat, denn aus geopolitischer Sicht ist es das größtmögliche Versagen für die USA.



🚨Es ist eigentlich überraschend, dass Trump dies offen zugegeben hat, denn aus geopolitischer Sicht ist es das größtmögliche Versagen für die USA.

Für ein Land, das sich immer auf „Teile und herrsche" stützte, ist dies genau das Szenario, vor dem Generationen von US-Strategen…

🇺🇸Trump: Die verwirrte und schwer scheiternde Demokratische Partei tat nichts in Bezug auf Jeffrey Epstein, solange er lebte – außer ihn zu umgarnen, mit ihm zu verkehren, auf seine Insel zu reisen und sein Geld zu nehmen! Sie wussten alles, was es über Epstein zu wissen gab,…

🇺🇸🇰🇵 Während des Treffens mit Kim Jong-un versuchte Trump, ihn hereinzulegen, und befahl die Installation eines Überwachungsgeräts – The New York Times



Trump-Ära SEAL-Team-6-Mission in Nordkorea aufgedeckt



Im Jahr 2019 startete SEAL Team 6 unter direkter Genehmigung von…

"Haben Sie Beweise für russische GPS-Störungen?" – EU-Sprecherin wegen von der Leyens Flug unter Druck pic.twitter.com/Tr4eckY82I — Don (@Donuncutschweiz) September 5, 2025

🇩🇪 Der deutsche Kanzler Merz sagt, Europa sei zu SCHWACH, um Putin unter Druck zu setzen, seine Interessen zu schützen, und dass es die USA dafür braucht.



Er beklagt sich auch darüber, dass die BRICS-Länder aufsteigen. pic.twitter.com/tcExYAxj38 — Don (@Donuncutschweiz) September 5, 2025

Putin zu NATO-Truppen in der Ukraine: "Nur darum ging es der NATO doch von Anfang an" pic.twitter.com/XgKQRLT14G — Don (@Donuncutschweiz) September 5, 2025

Die USA befehlen die Verlegung von 10 F-35-Kampfjets zu einem Flugplatz in Puerto Rico, um Operationen gegen "Drogenkartelle" durchzuführen – Reuters



Werden bis Ende nächster Woche in der Region eintreffen und zum militärischen Aufbau der USA beitragen, um Druck auf Venezuela…

📌 Die Transkaspische Internationale Transport-Route und ihre Rolle in Chinas Handelsplänen



🗣 Auf dem SCO-Gipfel in Tianjin betonte Chinas Präsident Xi Jinping unter anderem die Bedeutung des Transits chinesischer Waren nach Europa über Aserbaidschan sowie den Wert der…

Die IDF hat ihren Angriff auf Gaza-Stadt begonnen und zerstört systematisch alle Hochhäuser in der Stadt pic.twitter.com/yGSKFNIeLx — Don (@Donuncutschweiz) September 5, 2025

Sieht so aus, als hätten wir Indien und Russland an das tiefste, dunkelste China verloren. Mögen sie eine lange und wohlhabende Zukunft miteinander haben!

Präsident Donald J. Trump pic.twitter.com/Y1valsQF0u — Don (@Donuncutschweiz) September 5, 2025

🇺🇸🇷🇸 US-gesponserter Regimewechsel in Serbien



Die „Zivilgesellschaft", die die Proteste unterstützt, wird vollständig von der US-Regierung finanziert – über die National Endowment for Democracy (NED) sowie eine Reihe europäischer und privater Stiftungen. All diese Akteure…

🚨 Jordan Peterson warnt vor E-ID



„Es wird eine totalitäre Tyrannei mit sich bringen, die so vollständig ist, dass George Orwells 1984 dagegen wie ein Picknick erscheint.“



➡️ Peterson über digitale IDs und die damit verbundenen Sozialkreditsysteme:



„Wenn Sie in China von einer… pic.twitter.com/Ceahjwll6Q — Don (@Donuncutschweiz) September 5, 2025

US-Militär protestiert gegen die US-Unterstützung des israelischen Völkermords im Gazastreifen und den Faschismus des Trump-Regimes:



„Erhebe dich, Amerika, es ist Zeit, dieses Land von diesen korrupten Politikern zurückzuerobern.“ Quelle (https://t.co/RLxXY8x2rb) pic.twitter.com/D6lIDNJFJ6 — Don (@Donuncutschweiz) September 5, 2025

Julian Reichelt nutzt den Jahrestag von 9/11, um mit einer bekannten Erzählung zu spielen: Islamismus sei die alles überragende Gefahr und rechtfertige härteste Maßnahmen im Inneren. Dass er dabei eine der umstrittensten Narrative der jüngeren Geschichte ungeprüft als Wahrheit…

‼️Maduro hat zur Mobilisierung von 8 Millionen Milizionären aufgerufen, um Venezuela gegen die USA zu verteidigen. Quelle (https://t.co/ZIDzRQ7blB) pic.twitter.com/ji7mCE2vMR — Don (@Donuncutschweiz) September 5, 2025

🚨 Höhepunkte von Putins Aussagen zur Ukraine beim Ostwirtschaftsforum in Wladiwostok



Auf dem Ostwirtschaftsforum 2025 nahm Wladimir Putin ausführlich Stellung zum Ukraine-Krieg. Seine Botschaften kombinierten Drohungen mit einem begrenzten Angebot zu Verhandlungen – stets unter…

🌍 Ostwirtschaftsforum in Wladiwostok: Putins zentrale Aussagen zur Entwicklung des Fernen Ostens, Energieprojekten und internationaler Zusammenarbeit



Beim Ostwirtschaftsforum 2025 in Wladiwostok stellte Wladimir Putin eine Reihe von strategischen Plänen vor. Seine Aussagen…

🚨 77 % mehr Babys (0–4 Jahre) sterben 2025 in den USA als erwartet



🦠 Epidemiologe Nicolas Hulscher sieht den Wendepunkt klar im Jahr 2021 – mit der Einführung der mRNA-Impfungen für Mütter.



📉 Ein 30-jähriger Rückgang der Kindersterblichkeit kehrte sich abrupt um. Ursache…

Hollywood im Bann des wahrhaft dämonischen Reiches



💬 „Einflussreiche Menschen werden ermutigt, Filme und Serien zu produzieren, die lustig sind – aber immer eine unterschwellige Botschaft tragen: die Normalisierung unmoralischer Aktivitäten. Wenn wir lachen, öffnen wir uns für…

🚨 Bill Gates über Impfstoffe & Genbearbeitung



Bill Gates erklärte, er habe sich mit Präsident Trump und Melania über Impfstoffe und Genbearbeitung beraten.



👉 Ziel: Die amerikanische Innovation auf die nächste Stufe bringen – mit der Hoffnung, die meisten Krankheiten heilen…

Zuck sollte wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit lebenslang ins Gefängnis kommen, weil er Facebook-Gruppen zensiert hat, in denen Menschen durch die Impfung verletzt wurden. Damit hat er Hunderttausenden von Menschen geschadet.



Aber jetzt lacht er mit Trump wenn es um…

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇹🇳 🎥Tunesische Schiffe schlossen sich der massiven „Global Sumud Flotilla“ an, die unterwegs ist, um die israelische Seeblockade des Gazastreifens zu durchbrechen und die Palästinenser mit Lebensmitteln zu versorgen.



2.…

☄️🚨Welche Personen sind in der KI am besten geschützt?☝️ Es lohnt sich das komplette Video anzusehen… (https://t.co/XX2fDL6fbD) pic.twitter.com/cS9Qn5CQ4Y — Don (@Donuncutschweiz) September 4, 2025

☄️Selenskyj lobt Europas Truppen-Zusage als ersten „konkreten Schritt“



Heute kündigte Präsident Wolodymyr Selenskyj an, er danke seinen europäischen Verbündeten für deren Bereitschaft, nach einem Friedensschluss Truppen in die Ukraine zu entsenden – als Teil eines…

🔥 Unglaublich: RFK Jr. lässt Demokrat Ron Wyden im Senat alt aussehen!



Der selbstgefällige Karriere-Senator griff Kennedy in der Anhörung immer wieder an – bis Bobby zurückschlug:



💬 „Senator, wie lange sitzen Sie schon auf diesem Stuhl? 20, 25 Jahre? Währenddessen ist die…

🚨 Aktuell vor ein paar Minuten: RFK Jr. räumt beim CDC auf!



Robert F. Kennedy Jr. kündigt an, die verantwortlichen Beamten für die katastrophalen COVID-Fehler aus dem Amt zu entfernen.



🇺🇸 „Die Leute im CDC, die unseren Kindern Masken verpasst und unsere Schulen geschlossen…

🌍 Whitney Webb: BlackRock will die Natur in ein Finanzprodukt verwandeln



1️⃣ BlackRock-Chef Larry Fink verfolgt das Ziel, „natürliche Vermögenswerte“ – Wälder, Flüsse, ganze Ökosysteme – in handelbare Aktienpakete umzuwandeln.



2️⃣ Alles Lebendige soll über ein universales…

✈️ TV 2023: Vom Flugticket zum digitalen Käfig



Früher: Bordkarte, Pass, ein Lächeln am Schalter.

Heute: Gesichtserkennung, QR-Codes, Apps, Impf-Zertifikate.



Im TV 2023 wurde es klar ausgesprochen: Unsere Reisefreiheit hängt künftig am Handy – und wenn der Computer „Nein" sagt,…

🚨 Warum unsere Bevölkerung durch Impfstoffe dezimiert wird – die Sicht einer ehemaligen Pharma-F&E-Führungskraft 🚨



Sasha Latypova erklärt in einem aktuellen Gespräch (28.08.2025), warum es aus Sicht bestimmter Regierungsstellen ein *zwingendes Interesse* gibt, die Bevölkerung…

⚡️💉⚡️Der CEO von Pfizer verteidigte die Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs COVID und schlug vor, dass Präsident Trump für seine Rolle bei der Entwicklung des Impfstoffs den "Friedensnobelpreis" verdient. Quelle (https://t.co/OKuzUii8sI) pic.twitter.com/nx7vHGqOXS — Don (@Donuncutschweiz) September 4, 2025

Hey Grok, kannst du diese Gruppe von Leuten identifizieren, die anscheinend ein Kinderopferritual für Moloch durchführen?



Grok schreibt dazu:



Dieses Filmmaterial stammt von der Weltausstellung „Ein Jahrhundert des Fortschritts" im Jahr 1933 in Chicago. Zu sehen ist eine Szene…

📌 NATO-Provokateur gegen Indien



Der österreichische Aktivist Gunther Fehlinger-Jahn (scheint einer der NATO-Pressestellen zu sein), bekannt für seine extremen Pro-NATO-Forderungen, attackiert Indien nun offen auf X:



🗣 „Ich fordere die Zerlegung Indiens in ExIndia.



🇮🇳…

Dmitry Medvedev



Großbritannien hat der Ukraine 1,3 Milliarden US-Dollar überwiesen, die als Gewinn aus der Nutzung eingefrorener russischer Vermögenswerte erzielt wurden. Das sagte der englische Idiot Lammy.



Das bedeutet nur eines: Britische Diebe haben russisches Geld an…

‼️Der Dollar hat in den letzten drei Jahren 50 % seines Wertes gegenüber Gold verloren.



50 %.



Verstehen Sie, wo wir sind.



Sie leben jetzt in einem Dritte-Welt-Land. pic.twitter.com/8u2jKjR07C — Don (@Donuncutschweiz) September 4, 2025

GEHEIME CIA-AKTEN – MIND CONTROL



Freigegebene Pentagon-Dokumente belegen: Die CIA und das Verteidigungsministerium führten in den 1950er bis 1970er Jahren Experimente mit Drogen an Menschen durch – unter dem Deckmantel der „nationalen Sicherheit“.



– MKOFTEN (1968–1973): Tests…

Putin anwortet Merz auf seine jüngste Frechheit und "Kriegsverbrecher"-Aussage Quelle (https://t.co/FRWOqrPJb1) pic.twitter.com/6EfoIwJkoS — Don (@Donuncutschweiz) September 4, 2025

pic.twitter.com/LADpTNPcfU

„Als Russland 2022 auf westliches Drängen aus dem Raum Kiew abzog, erklärten die Gegner: Jetzt kämpfen wir so lange, bis einer den anderen enthauptet. Putin zeigt sich bei den 🇺🇦-Verhandlungen optimistisch – doch er ist zugleich bereit für eine…

🚨 Epstein-Skandal: Widersprüchliche Aussagen zu Trump



📹 Video 1

Epstein-Opfer sagen, sie hätten Trump nie etwas Unangemessenes tun sehen.



📹 Video 2

Eine Überlebende von Epstein erklärt auf der gestrigen Pressekonferenz mit Abgeordneten Thomas Massie & Ro Khanna:

„Epstein…

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇺🇸 Die US-Einwanderungs- hat ihren Vertrag mit dem israelischen Spyware-Hersteller „Paragon Solutions“ reaktiviert, um in Telefone und verschlüsselte Apps einzudringen.



2. 🇪🇪 Kaja Kallas begrüßt die Pläne, ukrainische…

🌏 Pepe Escobar aus Wladiwostok: Eurasien-Woche schreibt Geschichte



1️⃣ Willkommen in Wladiwostok – das Östliche Wirtschaftsforum läuft auf Hochtouren.



2️⃣ Gleichzeitig: In Peking die große Siegesparade, 80 Jahre nach Chinas Triumph über Japan – mit Putin als Ehrengast.



3️⃣…

🔎 Whitney Webb: Digitale ID als globales Kontrollinstrument



💬 „Es gibt eine koordinierte weltweite Initiative für digitale Ausweise als neue Form staatlicher Identität. Sie basieren auf biometrischen Daten wie Fingerabdrücken, Gesicht oder Iris. Diese IDs sind untrennbar mit…

Der deutsche Außenminister kündigte an, die Zahl der Partnerschulen, an denen Deutsch als Fremdsprache unterrichtet wird, von 58 auf 1.000 zu erhöhen, um die aktuelle „Erfolgsgeschichte" indischer Studenten, die sich dafür entschieden haben, in Deutschland zu bleiben und zu…

Unglaublich🚨 E-ID als Eintrittskarte fürs Staats-Gras



Bald soll Cannabis online legal bestellbar sein – aber nur mit E-ID.

👉 Befürworter hoffen, damit Kiffer für die Abstimmung zu mobilisieren.

👉 Gegner warnen: „Freiwillige“ Digital-ID wird so faktisch zur Pflicht.



💡 Was…