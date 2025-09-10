Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

Der britische Verteidigungsminister Healy sagte Shmyhal, dass er alles tun werde, damit der Krieg bis zum letzten Ukrainer andauere.



„Frieden ist durch eine Koalition der Willigen möglich, und wir werden bereit sein. Aber wie Präsident Trump sagte, wird Frieden durch Stärke…

Trotz mehrfacher öffentlicher Aussagen, dass die Erde überbevölkert sei, erklärt Bill Gates dem Weltwirtschaftsforum seine Mission, Millionen von Kinderleben durch Impfungen zu retten.



Fragen Sie sich: Warum sollte ein Mann, der glaubt, der Planet sei überbevölkert, enorme…

💥Boom💥BLUMENTHAL: „Herr Siri, Sie sind doch kein Arzt, oder?“



SIRI: „Nein, aber ich vernehme sie regelmäßig, auch die weltweit führenden Unternehmen im Bereich Impfstoffe, und ich muss meine Behauptungen vor Gericht auf der Grundlage tatsächlicher Beweise aufstellen. Ich kann…

🚨🇫🇷 Showdown in Frankreich



Unter dem Motto „Bloquons tout“ – „Alles blockieren“ breiten sich die Proteste rasant aus:



* In Paris und Marseille toben erste Straßenkämpfe

* Auf der Verbindung Saint-Étienne – Lyon kam es zu Blockaden

* Auch Bildungseinrichtungen sollen besetzt…

pic.twitter.com/CiO28yJjsl

E-ID. Sicher entpuppt sich als eine dreiste Lüge der Staatsangestellten. Die für die E-ID muss ein Video Ident Verfahren gemacht werden. Schauen sie das Video von Schweizerzeit an‼️ — Don (@Donuncutschweiz) September 10, 2025

‼️UBS in der Schweiz was im Hintergrund laufen könnte und The Great Taking 3/3, Kapitalanlage und Schutz, Great Reset, Lastenausgleich, ETF, CBDC, BTC, Krieg 👉Komplettes Video anschauen… (https://t.co/XjT8KmUOQ0) pic.twitter.com/RwPkzkpX07 — Don (@Donuncutschweiz) September 10, 2025

pic.twitter.com/BF5cbPNVja



„Nach der Ermordung von Iryna Zarutska prahlte der Täter: ‚Ich habe das weiße Mädchen erwischt.' Ein klarer rassistischer Hassmord gegen Weiße – doch ARD und ZDF schweigen ebenso wie die großen linken US-Medien. Das könnte sich nun ändern: Gestern…

🚨 Stanford-Experte vorgeführt – Die Illusion des Wissens in Aktion!



🇺🇸 In einer Senatsanhörung von Ron Johnson mit dem Titel *„How the Corruption of Science has Impacted Public Perception and Policies Regarding Vaccines"* (10. September 2025) erlebten die Zuschauer eine…

🇺🇸🇳🇵Gefälschte NGO, finanziert von US-Konzernen, führte Nepals "Gen Z"-Unruhen an



Westliche Medien berichten, dass "Hami Nepal" die Proteste organisiert hat, die Nepal niederbrannten und die Regierung stürzten.



Hami Nepal rühmt sich Verbindungen zu NED-finanzierten Projekten…

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇵🇱🇷🇺 Polen aktiviert Luftabwehrsysteme und startet Kampfjets, nachdem russische Drohnen in den Luftraum eingedrungen sind.



2. 🇷🇺 Russisch-verbundene Telegram-Kanäle und Milblogger beschuldigen die Ukraine, eine…

In NATO-Medien und -Politik heißt es beschönigend „Sicherheitsgarantien“ – dabei steht die Teilung der Ukraine längst fest: eine russische Zone, eine entmilitarisierte Pufferzone und die West-Ukraine. Orban spricht Klartext – deutscher Ton: pic.twitter.com/55RpANUEW4 — Don (@Donuncutschweiz) September 9, 2025

🚨Die Demonstranten der Generation Z haben sich von der Gewalt distanziert und erklärten in einer Erklärung, sie seien nicht an Ausschreitungen oder Vandalismus in Kathmandu beteiligt, berichtet der indische Fernsehsender Times Now TV.



"In Anbetracht der eskalierenden Gefahren,…

🚨🇳🇵Die Kantipur Media Group, einer der GRÖSSTEN Medienkonzerne Nepals, steht in Flammen. Via Ruptli pic.twitter.com/iteHFYWGVS — Don (@Donuncutschweiz) September 9, 2025

🔴🇳🇵"Rebellen" in Nepal stürmten Gefängnisse und befreiten Tausende von Gefangenen



In der Stadt Lalitpur sind aus dem Nakhu-Gefängnis alle Kriminellen — nicht weniger als 1,5 Tausend Personen — geflohen, berichtet die Publikation Khabarhub.



▪️In Dhangadhi stürmen Demonstranten…

🚨🇶🇦 Katar wird zum 9. Land, das seit dem 7. Oktober 2023 von Israel bombardiert wurde



Die "Schwarze Liste" Israels umfasst bereits:



🇵🇸 Palästina

🇪🇬 Ägypten

🇱🇧 Libanon

🇸🇾 Syrien

🇮🇶 Irak

🇮🇷 Iran

🇾🇪 Jemen

🇲🇹 Internationale Gewässer nahe Malta



⚫️ Katar wurde zum zweiten Mal in…

🇸🇦🇶🇦 Saudi-Arabien erklärt, es sei bereit, "alle Fähigkeiten einzusetzen, um Katar zu unterstützen" nach Israels Angriff auf Doha. pic.twitter.com/7C5pAtdu10 — Don (@Donuncutschweiz) September 9, 2025

🚨 Aktuell: Unglaubliche Szenen aus Nepal: Parlament brennt nieder, während eine große Anzahl von Demonstranten die Regierungszone stürmt pic.twitter.com/gdglGuvVAU — Don (@Donuncutschweiz) September 9, 2025

„Die heutige Aktion gegen die Anführer der Terrorgruppe HAMAS war eine vollständig unabhängige israelische Operation. Israel hat sie initiiert, Israel hat sie durchgeführt, und Israel übernimmt die volle Verantwortung dafür“, — Netanyahu widerlegt Berichte, dass der Schlag auf… pic.twitter.com/VAUezPENXS — Don (@Donuncutschweiz) September 9, 2025

‼️„Diejenigen, die Frieden lieben und sich danach sehnen, müssen sich auf den Krieg vorbereiten“ — Pete Hegseth pic.twitter.com/iFU5c9IDL4 — Don (@Donuncutschweiz) September 9, 2025

🇮🇱🇶🇦 Israel hat das Verhandlungs-Hauptquartier der palästinensischen Gruppe in Doha, Katar, bombardiert



Mehrere Explosionen wurden gemeldet, einige sagen, es wurden bis zu 10 Bomben eingesetzt 👉Die Führung der Hamas ÜBERLEBTE den israelischen Attentatsversuch in Doha, Katar -…

‼️72 große Industrieunternehmen in der EU haben in diesem Jahr geschlossen



❗️ Die Großindustrie der EU erlebt die größte Krise seit dem globalen Finanzcrash 2009. Von Januar bis August 2025 haben 72 große Industrieunternehmen ihre Tätigkeit eingestellt, wie das Europäische…

COVID-19-„Impfstoffe” verringern die Lebenserwartung um 37 %



Alessandria et al. haben über Jahre hinweg mehr als 290.000 Menschen beobachtet und festgestellt, dass zwei mRNA-Impfungen im Vergleich zu Ungeimpften zu einer Verkürzung der Lebenserwartung um 37 % führten.



Das ist…

Nicolás Maduro behauptet, dass Javier Milei und Elon Musk Mitglieder eines satanistischen Kults sind, und bringt sie außerdem mit den „okkulten Kräften“ hinter Adolf Hitler in Verbindung. pic.twitter.com/P6Z8zJIknc — Don (@Donuncutschweiz) September 9, 2025

🚨🇪🇺🇺🇦 Öl, Metall und Zugang zum Meer: Wie die Europäer die Ukraine aufteilen



Die Hackergruppe KillNet hat das interne Netzwerk des französischen Generalstabs gehackt und eine Karte mit der Bezeichnung Les forces conjointes de «Coalition de Volontaires» („Gemeinsame Streitkräfte…

Lügen bis zum Anschlag: FREIWILLIG steht NICHT im Gesetz!

Ebenfalls fehlt im Gesetz, dass Leute ohne E-ID nicht benachteiligt werden.

📮Rückläufige Klick-zahlen, Abonnenten-Schwund usw. Achtung: Telegram wie auch X kann jederzeit Kanäle, zensieren oder Löschen. Daher jetzt registrieren für den Kostenlosen Newsletter.

🚨🇷🇺🇨🇳 GOLD MEGA-TREND: Russland und China tauschen Dollar gegen Gold ein​



ÜBERSICHT:



🔸 CHINA: 10. Monat in Folge mit Goldkäufen. Im August wurden 60.000 Unzen hinzugefügt. Reserven liegen jetzt bei 74,02 Mio. Unzen. Eine klare, kalkulierte Diversifikationsstrategie.



🔸…

🚨"Konfliktforscherin" Küpper jammert: Pandemie-Kritiker sind nicht zurückzuholen – wer in der Pandemie Recht hatte, gilt für sie endgültig als „radikalisiert“. pic.twitter.com/jGqK4A5tOD — Don (@Donuncutschweiz) September 9, 2025

Nepal hebt das Verbot sozialer Medien auf, nachdem tödliche Proteste 19 Tote und über 300 Verletzte forderten



Von der Generation Z angeführte Zusammenstöße in Kathmandu gestern – Stürmung des Parlaments, Rufe „Korruption abschalten, nicht soziale Medien“



Zwingen die Regierung…

🚨 Ein „KI-Bibel“-Kanal verbreitet sich wie ein Lauffeuer – doch die Kräfte dahinter sind alles andere als heilig.



👉 Hinter den spektakulären Clips steht https://t.co/WzZMqGFnfi, das mit Palantir – dem von Peter Thiel mitgegründeten Überwachungsgiganten – kooperiert. Damit…

pic.twitter.com/a3uegMwKIs

In NATO-Medien und -Politik heißt es beschönigend „Sicherheitsgarantien“ – dabei steht die Teilung der Ukraine längst fest: eine russische Zone, eine entmilitarisierte Pufferzone und die West-Ukraine. Orban spricht Klartext – deutscher Ton: — Don (@Donuncutschweiz) September 9, 2025

🚨 Drohnenangriff auf Global Sumud Flotilla



Die Global Sumud Flotilla bestätigt: Das Hauptschiff „Family Boat", unter portugiesischer Flagge, wurde am 8. September in tunesischen Gewässern von einer Drohne getroffen. 🔥 Es kam zu schweren Brandschäden am Deck, doch alle 6…

Spätestens jetzt sollte jedem klar sein wo die reise mit der E-ID hingehen wird. pic.twitter.com/kmMCirXucX — Don (@Donuncutschweiz) September 9, 2025

Trump hat gerade ein Video gepostet, in dem er erklärt, wie Thimerosal (Quecksilber), das in verschiedenen älteren Impfstoffen vorkommt, giftig ist – und das ist absolut WAHR. Doch der Grund für diesen Post ist nicht das, was viele denken…



☝️Tatsache ist: Seit Trump ständig…

🔍BORIS JOHNSONS DUNKLES KOMPLOTT ENTHÜLLT: Skandal um Machtmissbrauch im Vereinigten Königreich aufgedeckt



🇬🇧 Der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson nutzte nach seinem Rücktritt seine politischen Kontakte und seinen Einfluss zu persönlichen Vorteilen, berichtete…

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇮🇱 Israels Oberster Gerichtshof: Regierung entzog palästinensischen Gefangenen angemessene Nahrung – drei Mahlzeiten täglich angeordnet. Minister Ben-Gvir verurteilt Entscheidung, will „minimale Haftbedingungen"…

🚨Spanien ruft seinen Botschafter aus Israel ab, wenige Stunden nachdem es ein Waffenembargo verhängt hatte und der israelische Außenminister Gideon Sa'ar die spanische Regierung des „Antisemitismus“ beschuldigt hatte. – Times of Israel — Don (@Donuncutschweiz) September 8, 2025

„Eine menschliche Flut überschwemmte die Schichten der Geschichte auf dem mexikanischen Zócalo-Platz.

Alma, eine junge Frau aus Gaza, erhob ihre Stimme vor Zehntausenden, schrie nach einem Ende des Völkermords – und die Menge folgte ihr, verurteilte die Brutalität und die…

🇪🇸 SPANISCHER PREMIERMINISTER: KEINE WAFFEN, KEIN LUFTRAUM, KEINE HÄFEN FÜR ISRAEL



Pedro Sánchez verkündet ein königliches Dekret:



❌ Dauerhaftes Verbot aller Waffenverkäufe an Israel



❌ Transitverbot für Schiffe mit Treibstoff fürs israelische Militär



❌ Spanischer Luftraum…

🚨Die britische Innenministerin sagt, sie sei für digitale Ausweise und dass „ein System digitaler Ausweise auch bei illegaler Arbeit und der Durchsetzung anderer Gesetze helfen kann. pic.twitter.com/XAR3wngHON — Don (@Donuncutschweiz) September 8, 2025

Europa droht ein düsteres Schicksal als „US-Vasall“ – Borrell



Europa könne angesichts der Art des Handelsabkommens zwischen den USA und der EU kaum als „strategisch autonomer Akteur" betrachtet werden, argumentierte der ehemalige EU-Außenpolitikchef Josep Borrell im vergangenen…

📌 „Es reicht nicht, alles niederzubrennen – wir müssen etwas Besseres aufbauen.“



Whitney spricht Klartext:

💬 „Ja, es ist hart zu akzeptieren, dass die Mafia die Welt regiert. Aber willst du sie einfach weiter regieren lassen, weil dich das deprimiert – oder willst du sagen:…

🇺🇸⚡️NATO-Staaten geben mehr aus als China und Russland zusammen. Treibt Trump die EU in den Bankrott? pic.twitter.com/xACJalixCT — Don (@Donuncutschweiz) September 8, 2025

Europa droht eine riesige Rechnung – bis zu einer Billion Dollar –, wenn die US-Militärpräsenz wegfällt.



📌Laut dem International Institute for Strategic Studies (IISS) könnte Europa bis zu 1 Billion US-Dollar benötigen, um die US-Militärkapazitäten zu ersetzen, insbesondere in…

pic.twitter.com/vc8Drbgvlx



Die Außenbeauftragte der EU Kaja #Kallas hat gerade eine Nachhilfestunde in Geschichte erteilt. Das hätte mein Hamster (nicht) besser machen können… Smiley!

(meine Rede Mitte Mai in Straßburg zum Thema "Kuba" )



(meine Rede Mitte Mai in Straßburg zum Thema "Kuba" ) — Don (@Donuncutschweiz) September 8, 2025

🇷🇺🇩🇪Deutschland kann ohne Russland nicht gedeihen – AfD's Weidel pic.twitter.com/xVTu8V5CnV — Don (@Donuncutschweiz) September 8, 2025

🇪🇺 Der ungarische Premierminister sagte den baldigen Zusammenbruch der Europäischen Union voraus pic.twitter.com/BkbDYVhkIR — Don (@Donuncutschweiz) September 8, 2025

Westliche Eliten wollen für immer Krieg in der Ukraine führen — Kolumnist der Daily Mail



Peter Hitchens zitiert den ehemaligen britischen Armeeführer Radakin — der erklärte, das Ziel sei, „die Ukraine Kosten für Russland auferlegen zu lassen“



„Der Westen will keinen Frieden.…

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇺🇸 Trump „reklassifiziert“ schwere Angriffs-Drohnen als Flugzeuge, um den weltweiten Raketenkontrollvertrag zu umgehen und Hunderte fortschrittliche Reaper in den Nahen Osten/Osteuropa zu verkaufen



2. 🇬🇧 🎥Viral: Die…

„Können wir ein Bett mitnehmen? Eine Matratze? Wenigstens eine Tasse? Nichts!“: Tausende palästinensische Familien verlassen ihre Häuser nach Warnungen vor bevorstehenden Luftangriffen der IDF auf Gaza pic.twitter.com/40pNiwLhYG — Don (@Donuncutschweiz) September 7, 2025

📌 RÜCKBLICK: USA geben den Ton an – Europa nur Sidekick



Der Politikwissenschaftler John Mearsheimer stellt klar:

👉 Gemeinsame westliche Entscheidungsfindung sei eine „Fiktion“.

👉 Die Europäer „tanzen nach unserer Pfeife“.

👉 Es sind die USA, die die NATO führen – nicht…

🚨 Jemenitische Drohne trifft Israels Flughafen Ramon



Am 7. September durchbrach eine vom Jemen gestartete Drohne die israelische Abwehr und schlug im Passagierterminal des Ramon-Flughafens in der Negev-Region ein.

👉 Mehrere Verletzte, Panik unter Reisenden – der Luftraum über…

🔸 Höhepunkte des 10. Östlichen Wirtschaftsforums (EEF), das vom 3. bis 6. September 2025 in Wladiwostok, Russland 🇷🇺 stattfand. Das diesjährige Thema lautet „Der Ferne Osten: Zusammenarbeit für Frieden und Wohlstand" und am Forum nahmen mehr als 8.400 Teilnehmer aus 75 Ländern…

Das Vereinigte Königreich bereitet sich auf eine seiner größten Pandemieübungen vor, die unter dem Codenamen „Pegasus” läuft. Dabei handelt es sich um einen landesweiten Test, wie das Land mit einem sich schnell ausbreitenden Ausbruch einer Atemwegserkrankung umgehen würde. pic.twitter.com/mZMNYjzRVZ — Don (@Donuncutschweiz) September 7, 2025

🚨🇷🇺🇨🇳🇮🇷 Warum Russland Nord Stream nicht mehr braucht



Vor dem Krieg exportierte Russland 200 Mrd. m³ Gas pro Jahr nach Europa.



Die Hälfte davon lief durch Nord Stream 1 & 2 – zusammen etwa 110 Mrd. m³ Jahreskapazität.



Mit Sabotage und Sanktionen ist Europa für Gazprom vom…