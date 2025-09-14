Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.
Max Blumenthal von Grayzone sagte Tim Dillon, dass Präsident Trump wegen Israel und seinen ausgeklügelten Mordmethoden um sein Leben fürchte.— Don (@Donuncutschweiz) September 14, 2025
Ein Insider, mit dem Blumenthal sprach, enthüllte, dass der Secret Service bei einem von Netanjahus Besuchen in diesem Jahr… pic.twitter.com/v86enOjqhf
🇨🇭 E-ID: Moralkeule statt ehrliche Debatte— Don (@Donuncutschweiz) September 14, 2025
👉 Bundesrat, Beat Jans behauptet: „Wer gegen die E-ID stimmt, nimmt anderen Menschen die Wahlmöglichkeit.“
⚠️ Diese Formulierung ist stark normativ aufgeladen und baut massiven moralischen Druck auf. Wer Nein sagt, wird indirekt als… pic.twitter.com/V5pQkEGT09
👔❓ Trump verliert an Einfluss: „Russlands Drohnen“ bereits in Polen, der Konflikt in der Ukraine dauert an — Axios— Don (@Donuncutschweiz) September 14, 2025
❗️ Der US-Präsident Donald Trump, der es gewohnt ist, von seiner „Fähigkeit, mit Führern zu verhandeln“, zu sprechen, gibt im engsten Kreis zu: seine… pic.twitter.com/UHfI8q5L6u
😐 „Greater Israel in der Ukraine?“ – Douglas Macgregor über eine Theorie, über die sonst niemand spricht— Don (@Donuncutschweiz) September 14, 2025
🗣 Der pensionierte Oberst und frühere Top-Berater des US-Verteidigungsministeriums sagte zu Judge Napolitano:
„Wir sehen jetzt auch Siedlungen im Süden der Ukraine… pic.twitter.com/nAqAbSZZAo
‼️„Die VAE weigern sich, Netanjahu zu empfangen, bis ein Waffenstillstand im Gazastreifen verkündet wird.“— Don (@Donuncutschweiz) September 14, 2025
– Israelischer Kanal "13". pic.twitter.com/EqMsWd2un0
🆘🔒 Szenario: E-ID-Hack in der Schweiz— Don (@Donuncutschweiz) September 14, 2025
1. Art des Angriffs
Ein ausländisches Hacker-Kollektiv oder staatlich unterstützte Gruppe erlangt Zugriff auf die zentrale E-ID-Infrastruktur.
Durch eine Sicherheitslücke in der Software werden Millionen von Identitätsdaten (Name,… pic.twitter.com/yaNWqXX8QW
Richten die USA eine „Gedankenpolizei“ ein?— Don (@Donuncutschweiz) September 14, 2025
❌ Ein neuer Gesetzentwurf im Kongress würde Außenminister Marco Rubio beispiellose Befugnisse geben: US-Bürgern könnten die Pässe entzogen werden – allein wegen ihrer Meinungen, warnt The Intercept.
💵 Eingebracht von Abg. Brian Mast… pic.twitter.com/v2asEqyRtx
🇳🇵 Nepals neue Premierministerin: Sushila Karki, 73-jährige Großmutter— Don (@Donuncutschweiz) September 14, 2025
🔥 Ihr Profil sprengt jede „Color Revolution“-Theorie:
✊ Ehemalige Oberste Richterin, 2017 abgesetzt, weil sie kompromisslos gegen Korruption vorging.
🚩 Alte Revolutionärin: saß im Gefängnis für ihren… pic.twitter.com/iclDrsXBig
Alexander Dugin:— Don (@Donuncutschweiz) September 14, 2025
👉 „Globalismus ist kein ökonomisches Projekt, sondern ein Glaube – eine posthumanistische Eschatologie, die bereit ist, selbst wirtschaftliche Interessen für die totale Perversion und Zerstörung der Menschheit zu opfern.“
⚡️ „Trump ist zwar ein Patriot, doch… pic.twitter.com/l9wxGSNOLa
📢 Deutschlands bekanntester Friedensaktivist Didi Hallervorden spricht auf Friedensdemo in Berlin:— Don (@Donuncutschweiz) September 14, 2025
☝️„Kriegstüchtig? Für mich das Unwort des Jahrzehnts!
Die da oben reden von Frieden – und rüsten gleichzeitig auf.
☝️Mein Traum: In der UNO stimmen erst alle für Frieden. Doch… pic.twitter.com/bZIWtx50Eg
🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden— Don (@Donuncutschweiz) September 14, 2025
🇺🇸 USA
1. Tyler Robinson sitzt jetzt HINTER GITTERN wegen Mordes an Charlie Kirk.
2. Präsident Trump ordnet die Entsendung der Nationalgarde und Bundesagenten nach Memphis und New Orleans an.
3. Trump warnt, dass seine… pic.twitter.com/CFDqC9K7hR
🚨 Dr. Robert Malone: COVID war die größte Propagandakampagne der westlichen Welt— Don (@Donuncutschweiz) September 12, 2025
„Westliche Regierungen, NGOs, transnationale Organisationen, Pharmakonzerne, Medien- und Finanzkonzerne haben über Public-Private-Partnerships die massivste, global koordinierte psychologische und… pic.twitter.com/PAjTeochUs
‼️E-ID wird das neue Covid sein‼️ pic.twitter.com/we5mit9CYj— Don (@Donuncutschweiz) September 12, 2025
Bill Gates schlägt den Einsatz von Gensequenzierung, KI und Satellitendaten vor, um Nutzpflanzen „klimaresistent“ zu machen – mit dem Ziel, „das Leben von über 500 Millionen Bauern zu verbessern“.— Don (@Donuncutschweiz) September 12, 2025
„Wir wollen nicht, dass diese Verbesserungen nur im Labor bleiben – wir wollen sie… pic.twitter.com/GZX593nVZQ
Rückblick: Mossads verborgene Hand bei 9/11— Don (@Donuncutschweiz) September 12, 2025
📺 Im Dezember 2024 brachte *60 Minutes* ein Interview mit einem kürzlich pensionierten, maskierten und anonymisierten hochrangigen Mossad-Agenten.
💬 „Wir haben eine unglaubliche Bandbreite an Möglichkeiten, ausländische Firmen zu… pic.twitter.com/oCRN1v5dI5
Laut Alex Karp, dem CEO von Palantir, benötigen Regierungen Software wie Palantir, um zivile Opfer zu reduzieren.— Don (@Donuncutschweiz) September 12, 2025
Er lobt Israels Fähigkeit, Terroristen von Zivilisten zu unterscheiden, als einzigartig in der Geschichte.
Karp fügt hinzu, dass er die Präzision und… pic.twitter.com/v3nUfJ7g4G
Zur Erinnerung: Nur zwei Länder haben bei der UNO gegen die Anerkennung von Nahrungsmitteln als Menschenrecht gestimmt. pic.twitter.com/qCmTSSLXOb— Don (@Donuncutschweiz) September 12, 2025
Rückblick: Der Pandemie-Schock war nur die Generalprobe für Big Pharma, sagte Pfizer-Boss Albert Bourla bereits 2023 beim Economic Club of Chicago.— Don (@Donuncutschweiz) September 12, 2025
💬 „COVID war wie eine Generalprobe für uns“, ließ einer der Architekten der Pandemie durchblicken. ☝️ Es wird bestimmt noch was… pic.twitter.com/g6B8ElSshS
🇮🇹🤬 Italienische Abgeordnete ZERLEGT von der Leyen und die EU-Kommissions-Clique— Don (@Donuncutschweiz) September 12, 2025
Die Lega-Abgeordnete Susanna Ceccardi hat nach von der Leyens Rede zur Lage der Union scharf gegen die EU-Kommissionspräsidentin und die Politik Brüssels ausgeteilt. Sie machte die EU… pic.twitter.com/7NuLDmbDYE
🔥 Ex-Präsident Cossiga, mit Geheimdienstzugang: 9/11 war ein Werk von CIA & Mossad – das Bin-Laden-Video gegen Berlusconi nur ein Mediaset-Fake!— Don (@Donuncutschweiz) September 12, 2025
Der ehemalige italienische Präsident Francesco Cossiga, mit besten Kontakten zu den Geheimdiensten, erklärte: Das angebliche… pic.twitter.com/YAvoBASyWF
🚨 Lagarde im Panikmodus: „Beeilt euch mit dem Digitalen Euro!“— Don (@Donuncutschweiz) September 12, 2025
Christine Lagarde macht Druck:
Ein Jahr nach dem Draghi-Bericht fordert sie, dass Regierungen jetzt schnell Strukturreformen durchpeitschen, Investitions- und Bankenunion nach Brüsseler Fahrplan umsetzen – und… pic.twitter.com/AcMNMxr30R
‼️🇪🇺 Nach der Rede von Frau von der Leyen sprach dieserEuropaabgeordneter: „Von der Leyen muss weg!“— Don (@Donuncutschweiz) September 12, 2025
Im EU-Parlament erklärte Tom Vandendriessche:
„Unsere Landwirte werden durch unlauteren Wettbewerb erdrückt, unsere Unternehmen durch Überregulierung abgewürgt, unsere Familien… pic.twitter.com/aoggySjKXr
🚨Aufrecht deckt auf: Die grossen Sponsoren der E-ID— Don (@Donuncutschweiz) September 12, 2025
Wer finanziert eigentlich die Abstimmungskampagne für die E-ID? Aufrecht Schweiz deckt die aktuell grössten Spender auf:
CHF 203'300.— durch Economie Suisse, dem Dachverband der Schweizer Wirtschaft
CHF 150'000.- Spende +… pic.twitter.com/avxOxz0dS8
🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden— Don (@Donuncutschweiz) September 12, 2025
🇺🇸 USA
➤ Genehmigt möglichen Verkauf von bis zu 405 „AIM-120D-3“ Luft-Luft-Raketen im Wert von 1,07 Milliarden US-Dollar sowie weitere Ausrüstung an Finnland — DoD
➤ Der US-Kongress hat ein ‚Verteidigungspolitik-Gesetz‘ in… pic.twitter.com/cwpo7ZV8rC
‼️„Selbst die Aufschrift ‚Made in Moscow‘ wäre kein echter Beweis dafür, dass die Drohnen aus Russland nach Polen gekommen sind“, sagte der deutsche Journalist Stefan Niemann entgegen dem russophoben Mainstream. pic.twitter.com/KLGSy3r6Cb— Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025
Medienvielfalt? Nein es geht um das Narrativ— Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025
Der aus Chicago stammende Kirk war ähnlich wie Trump eine Medienpersönlichkeit. Sein Studium schloss Kirk nie ab, stattdessen verbreitete er redegewandt rechte Thesen. Durch seine kämpferische Rhetorik wurde er schon als Jugendlicher… pic.twitter.com/qbMM4BvYl2
🚨💳 Cashless World – Die schöne neue bargeldlose Zukunft— Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025
Im UN-nahen Bericht The World in 2050 wird eine „Cashless World“ als Meilenstein gefeiert: hier zu finden. (https://t.co/b3BADUB8XC)
schneller, effizienter, sicherer
Zahlungen nur noch digital, eingebettet in Apps &… pic.twitter.com/KhtVA8DndP
🚨Offen bedauert Sánchez, dass Spanien über keine nukleare Abschreckung verfügt, um Israel zu stoppen.— Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025
🇪🇸 Spaniens Premierminister Pedro Sánchez:
„Spanien hat, wie Sie wissen, keine Atomwaffen, keine Flugzeugträger und auch keine großen Erdölreserven. Allein können wir die… pic.twitter.com/PRYKVpHj2W
🔥Das Leben der Kinder in Gaza— Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025
Sie hörten die Explosion, suchten nach dem Rauch — einige versuchten zu fliehen, aber wohin?
Kinder, verängstigt und schockiert, als ein israelischer Luftangriff in der Nähe ihres Spielplatzes im Al-Nasr-Viertel von Gaza-Stadt einschlug
Aufnahmen… pic.twitter.com/pWdpJlCQms
🎯 Dein Leben wird bald zu einer Punktzahl — Berater des WEF— Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025
Yuval Noah Harari, Top-Berater des Weltwirtschaftsforums (WEF), skizziert offen den Plan, jeden Aspekt deines Lebens zu monetarisieren.
💵 Nicht nur dein Job: Auch Freundschaften, Familienbesuche und selbst der Ort,… pic.twitter.com/GgjCBEioRm
🇫🇷 „Freiwillige Mobilisierung“: Franzosen sollen für Waffen zusammenlegen— Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025
Der neue Premierminister Frankreichs, Sébastien Lecornu, machte den Vorschlag, die Ersparnisse der Bürger für die Wiederaufrüstung des Landes zu „mobilisieren“. Nach seinen Worten sollen „jene, die ihr… pic.twitter.com/JD5zrGXEPv
Viktor Orbán sagt, dass das einheitliche europäische Rechtssystem infolge der Islamisierung aufgehoben wurde. pic.twitter.com/lpgrYUZe1m— Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025
Es braucht keinen Kommentar zu diesen Artikel. Wer sich an Blick orientiert hat die Kontrolle über sein Leben verloren..😉 pic.twitter.com/dOJu5c8Owp— Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025
‼️👉Ursula von der Leyen verspricht mehr Krieg, Zensur und Zentralisierung— Marie (@kripp_m) September 11, 2025
👉In ihrer Rede zur Lage der Union 2025 signalisierte von der Leyen ihre Absicht, die Politik, die Europa geschwächt hat, weiter zu verfolgen💥
Thomas Fazi
Die Rede von Ursula von der Leyen zur Lage der… pic.twitter.com/ip93TPcIH5
🚨 Vergessene 9/11-Spur— Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025
Ein Interview legt brisante Details offen:
👉 Fox News berichtete einst über eine Gruppe israelischer „Kunststudenten“ in den USA, von denen einige mit Geheimdiensten verbunden waren.
👉 Laut FBI-Dokumenten filmten sie die Anschläge am 11. September und… pic.twitter.com/BSWg4hMW43
pic.twitter.com/euLHpknUYQ— Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025
Der Mord an Charlie Kirk erschüttert: Der Trump-Vertraute und Wahlkämpfer wurde in Utah erschossen. Bekannt war er für seine kompromisslose Haltung – auch für ein Ende des Krieges in der
✡️🤡Onkel Sams Blankoscheck: IDF trotzt eigenen Anwälten und vertreibt Bewohner von Gaza-Stadt— Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025
Der Generalstabschef der IDF, Eyal Zamir, ordnete Anfang dieser Woche die Evakuierung der gesamten Bevölkerung von Gaza-Stadt an und ignorierte damit die Warnung des obersten… pic.twitter.com/p8ba6ZhjiM
Klimawandel⁉️Dieser TV-Schnipsel stammt von ca. 2008 der uns einiges offenbart pic.twitter.com/3C3rkycMI6— Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025
🚨Die USA und Israel sind AUSSER KONTROLLE — Larry Johnson, ehemaliger CIA-Analyst— Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025
"Letzte Woche befahl Trump die Ermordung von 11 Venezolanern und beschuldigte sie, Drogen zu schmuggeln, was nicht der Fall war"
"Jetzt gibt die USA grünes Licht für einen Akt des Krieges: einen… pic.twitter.com/gBdBqkE6ST
Carlson bringt offenbar diese Woche einen neuen Dokumentarfilm über 9/11 heraus. pic.twitter.com/1VoRfevxjX— Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025
Frisch im Amt und schon wird gelogen‼️ Als Präsidentin der UN-Generalversammlung wird Baerbock mit ihrer früheren Rechtfertigung israelischer Kriegsverbrechen in Gaza konfrontiert – Antwortet nicht mit Selbstkritik, sondern mit einer eiskalten Lüge‼️ pic.twitter.com/OXFnyMRi5D— Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025
🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden— Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025
1. 🇺🇦 Bis zur letzten Ukrainerin? In der Ukraine wird die Mobilisierung von Frauen vorbereitet.
2. 🇵🇱 Polen kündigt beschleunigte Einberufung von Reservisten zu den territorialen
Verteidigungskräften an — Polnische Armee.… pic.twitter.com/YWlPGnU77u
„Nach der Ermordung von Iryna Zarutska prahlte der Täter: ‚Ich habe das weiße Mädchen erwischt.‘ Ein klarer rassistischer Hassmord gegen Weiße – doch ARD und ZDF schweigen ebenso wie die großen linken US-Medien. Das könnte sich nun ändern: Gestern äußerte sich Donald Trump zu der… pic.twitter.com/RQ64KIuwdr— Don (@Donuncutschweiz) September 10, 2025
☄️E-ID. Sicher entpuppt sich als eine dreiste Lüge der Staatsangestellten.— Don (@Donuncutschweiz) September 10, 2025
Die für die E-ID muss ein Video Ident Verfahren gemacht werden.
Schauen sie das Video von Schweizerzeit an‼️ pic.twitter.com/TIawiyZrY4
Decarlos Brown Jr. spricht zum ersten Mal seit dem brutalen Mord an Iryna Zarutska aus dem Gefängnis.— Don (@Donuncutschweiz) September 10, 2025
Er behauptet, die Regierung habe ihm „Materialien“ in den Körper implantiert, die ihn dazu gebracht hätten, das grausame Verbrechen zu begehen.
„Das Material. Sagen wir es so.… pic.twitter.com/JGGsP1sxWv
☄️Brisante Studie von Geimpften gegen Ungeimpfte, die jetzt endlich veröffentlicht wurde, ist erschütternd— Don (@Donuncutschweiz) September 10, 2025
Nach 5 Jahren Unterdrückung wurden die Ergebnisse der Vax-vs.-Unvax-Studie von Dr. Marcus Zervos (Henry Ford Health, Detroit) endlich öffentlich:
📊 18.468 Kinder… pic.twitter.com/MKa1cUICF2
🔥Die Zusammenstöße mit der Polizei in Paris nehmen zu— Don (@Donuncutschweiz) September 10, 2025
In ganz Frankreich sind insgesamt 80.000 Sicherheitskräfte im Einsatz, davon 6.000 in Paris
Französische Medien berichten, dass mindestens 100.000 Menschen an den Anti-Macron-Demonstrationen teilnehmen
Aufnahmen —… pic.twitter.com/VbS0v5jyPC
🤥🇻🇪 AUSFÜHRLICHE ANALYSE, warum jeder groß angelegte US-Venezuela-Konflikt eine KATASTROPHE für Trump wäre— Don (@Donuncutschweiz) September 10, 2025
Mit der Entsendung einer Armada von Kriegsschiffen an die Küsten der lateinamerikanischen Nation und Präsident Trumps Drohungen mit Angriffen, alles unter dem Vorwand… pic.twitter.com/DOiokuuG3c
🇻🇪 MADURO: „85 % der Milliarden Dollar aus dem internationalen Drogenhandel liegen im US-Bankensystem.— Don (@Donuncutschweiz) September 10, 2025
👉 Das wahre Kartell sitzt im Norden.“ pic.twitter.com/t5RI6AcKUX
‼️‼️Und jetzt alle im Chor! Die E-ID ist sicher‼️‼️… Quelle (https://t.co/cqrDKH5NqB) pic.twitter.com/mctQwaix8C— Don (@Donuncutschweiz) September 10, 2025
„Die Fronten für eine neue, auf Macht basierende Weltordnung sind gezogen.— Don (@Donuncutschweiz) September 10, 2025
„Ja, Europa muss kämpfen, denn viele Mächte stehen ihm feindselig gegenüber.“
Ein neues Europa muss entstehen.“ pic.twitter.com/fwNrr83Uly
Polen will den Artikel 4 der NATO ausrufen und warnt: ‚Wir sind näher an einem bewaffneten Konflikt als zu irgendeiner Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg‘ pic.twitter.com/KZuwDJktx9— Don (@Donuncutschweiz) September 10, 2025
🚨Aktuell vor wenigen Minuten: Wir stehen am Rande, wenn nicht sogar schon am Beginn, einer weiteren globalen Gesundheitskrise.— Don (@Donuncutschweiz) September 10, 2025
Die Europäische Union startet eine neue globale Initiative für Gesundheitsresilienz. pic.twitter.com/bBPo6d3FsF