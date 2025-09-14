Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

Da unser Telegram-Kanal momentan zensiert wird posten wir Videos, Artikel etc. auch auf 𝕏.

Wer nichts verpassen will, folgt uns also am besten auch dort!

Hier findet ihr eine Teil-Übersicht der wichtigsten Nachrichten der letzten Tage, die wir auf 𝕏 gepostet haben:

Max Blumenthal von Grayzone sagte Tim Dillon, dass Präsident Trump wegen Israel und seinen ausgeklügelten Mordmethoden um sein Leben fürchte.



Ein Insider, mit dem Blumenthal sprach, enthüllte, dass der Secret Service bei einem von Netanjahus Besuchen in diesem Jahr… pic.twitter.com/v86enOjqhf — Don (@Donuncutschweiz) September 14, 2025

🇨🇭 E-ID: Moralkeule statt ehrliche Debatte



👉 Bundesrat, Beat Jans behauptet: „Wer gegen die E-ID stimmt, nimmt anderen Menschen die Wahlmöglichkeit.“



⚠️ Diese Formulierung ist stark normativ aufgeladen und baut massiven moralischen Druck auf. Wer Nein sagt, wird indirekt als… pic.twitter.com/V5pQkEGT09 — Don (@Donuncutschweiz) September 14, 2025

👔❓ Trump verliert an Einfluss: „Russlands Drohnen“ bereits in Polen, der Konflikt in der Ukraine dauert an — Axios



❗️ Der US-Präsident Donald Trump, der es gewohnt ist, von seiner „Fähigkeit, mit Führern zu verhandeln“, zu sprechen, gibt im engsten Kreis zu: seine… pic.twitter.com/UHfI8q5L6u — Don (@Donuncutschweiz) September 14, 2025

😐 „Greater Israel in der Ukraine?“ – Douglas Macgregor über eine Theorie, über die sonst niemand spricht



🗣 Der pensionierte Oberst und frühere Top-Berater des US-Verteidigungsministeriums sagte zu Judge Napolitano:

„Wir sehen jetzt auch Siedlungen im Süden der Ukraine… pic.twitter.com/nAqAbSZZAo — Don (@Donuncutschweiz) September 14, 2025

‼️„Die VAE weigern sich, Netanjahu zu empfangen, bis ein Waffenstillstand im Gazastreifen verkündet wird.“



– Israelischer Kanal "13". pic.twitter.com/EqMsWd2un0 — Don (@Donuncutschweiz) September 14, 2025

🆘🔒 Szenario: E-ID-Hack in der Schweiz



1. Art des Angriffs



Ein ausländisches Hacker-Kollektiv oder staatlich unterstützte Gruppe erlangt Zugriff auf die zentrale E-ID-Infrastruktur.



Durch eine Sicherheitslücke in der Software werden Millionen von Identitätsdaten (Name,… pic.twitter.com/yaNWqXX8QW — Don (@Donuncutschweiz) September 14, 2025

Richten die USA eine „Gedankenpolizei“ ein?



❌ Ein neuer Gesetzentwurf im Kongress würde Außenminister Marco Rubio beispiellose Befugnisse geben: US-Bürgern könnten die Pässe entzogen werden – allein wegen ihrer Meinungen, warnt The Intercept.



💵 Eingebracht von Abg. Brian Mast… pic.twitter.com/v2asEqyRtx — Don (@Donuncutschweiz) September 14, 2025

🇳🇵 Nepals neue Premierministerin: Sushila Karki, 73-jährige Großmutter



🔥 Ihr Profil sprengt jede „Color Revolution“-Theorie:



✊ Ehemalige Oberste Richterin, 2017 abgesetzt, weil sie kompromisslos gegen Korruption vorging.



🚩 Alte Revolutionärin: saß im Gefängnis für ihren… pic.twitter.com/iclDrsXBig — Don (@Donuncutschweiz) September 14, 2025

Alexander Dugin:

👉 „Globalismus ist kein ökonomisches Projekt, sondern ein Glaube – eine posthumanistische Eschatologie, die bereit ist, selbst wirtschaftliche Interessen für die totale Perversion und Zerstörung der Menschheit zu opfern.“



⚡️ „Trump ist zwar ein Patriot, doch… pic.twitter.com/l9wxGSNOLa — Don (@Donuncutschweiz) September 14, 2025

📢 Deutschlands bekanntester Friedensaktivist Didi Hallervorden spricht auf Friedensdemo in Berlin:



☝️„Kriegstüchtig? Für mich das Unwort des Jahrzehnts!

Die da oben reden von Frieden – und rüsten gleichzeitig auf.



☝️Mein Traum: In der UNO stimmen erst alle für Frieden. Doch… pic.twitter.com/bZIWtx50Eg — Don (@Donuncutschweiz) September 14, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



🇺🇸 USA



1. Tyler Robinson sitzt jetzt HINTER GITTERN wegen Mordes an Charlie Kirk.

2. Präsident Trump ordnet die Entsendung der Nationalgarde und Bundesagenten nach Memphis und New Orleans an.

3. Trump warnt, dass seine… pic.twitter.com/CFDqC9K7hR — Don (@Donuncutschweiz) September 14, 2025

🚨 Dr. Robert Malone: COVID war die größte Propagandakampagne der westlichen Welt



„Westliche Regierungen, NGOs, transnationale Organisationen, Pharmakonzerne, Medien- und Finanzkonzerne haben über Public-Private-Partnerships die massivste, global koordinierte psychologische und… pic.twitter.com/PAjTeochUs — Don (@Donuncutschweiz) September 12, 2025

‼️E-ID wird das neue Covid sein‼️ pic.twitter.com/we5mit9CYj — Don (@Donuncutschweiz) September 12, 2025

Bill Gates schlägt den Einsatz von Gensequenzierung, KI und Satellitendaten vor, um Nutzpflanzen „klimaresistent“ zu machen – mit dem Ziel, „das Leben von über 500 Millionen Bauern zu verbessern“.



„Wir wollen nicht, dass diese Verbesserungen nur im Labor bleiben – wir wollen sie… pic.twitter.com/GZX593nVZQ — Don (@Donuncutschweiz) September 12, 2025

Rückblick: Mossads verborgene Hand bei 9/11



📺 Im Dezember 2024 brachte *60 Minutes* ein Interview mit einem kürzlich pensionierten, maskierten und anonymisierten hochrangigen Mossad-Agenten.



💬 „Wir haben eine unglaubliche Bandbreite an Möglichkeiten, ausländische Firmen zu… pic.twitter.com/oCRN1v5dI5 — Don (@Donuncutschweiz) September 12, 2025

Laut Alex Karp, dem CEO von Palantir, benötigen Regierungen Software wie Palantir, um zivile Opfer zu reduzieren.



Er lobt Israels Fähigkeit, Terroristen von Zivilisten zu unterscheiden, als einzigartig in der Geschichte.



Karp fügt hinzu, dass er die Präzision und… pic.twitter.com/v3nUfJ7g4G — Don (@Donuncutschweiz) September 12, 2025

Zur Erinnerung: Nur zwei Länder haben bei der UNO gegen die Anerkennung von Nahrungsmitteln als Menschenrecht gestimmt. pic.twitter.com/qCmTSSLXOb — Don (@Donuncutschweiz) September 12, 2025

Rückblick: Der Pandemie-Schock war nur die Generalprobe für Big Pharma, sagte Pfizer-Boss Albert Bourla bereits 2023 beim Economic Club of Chicago.



💬 „COVID war wie eine Generalprobe für uns“, ließ einer der Architekten der Pandemie durchblicken. ☝️ Es wird bestimmt noch was… pic.twitter.com/g6B8ElSshS — Don (@Donuncutschweiz) September 12, 2025

🇮🇹🤬 Italienische Abgeordnete ZERLEGT von der Leyen und die EU-Kommissions-Clique



Die Lega-Abgeordnete Susanna Ceccardi hat nach von der Leyens Rede zur Lage der Union scharf gegen die EU-Kommissionspräsidentin und die Politik Brüssels ausgeteilt. Sie machte die EU… pic.twitter.com/7NuLDmbDYE — Don (@Donuncutschweiz) September 12, 2025

🔥 Ex-Präsident Cossiga, mit Geheimdienstzugang: 9/11 war ein Werk von CIA & Mossad – das Bin-Laden-Video gegen Berlusconi nur ein Mediaset-Fake!



Der ehemalige italienische Präsident Francesco Cossiga, mit besten Kontakten zu den Geheimdiensten, erklärte: Das angebliche… pic.twitter.com/YAvoBASyWF — Don (@Donuncutschweiz) September 12, 2025

🚨 Lagarde im Panikmodus: „Beeilt euch mit dem Digitalen Euro!“



Christine Lagarde macht Druck:

Ein Jahr nach dem Draghi-Bericht fordert sie, dass Regierungen jetzt schnell Strukturreformen durchpeitschen, Investitions- und Bankenunion nach Brüsseler Fahrplan umsetzen – und… pic.twitter.com/AcMNMxr30R — Don (@Donuncutschweiz) September 12, 2025

‼️🇪🇺 Nach der Rede von Frau von der Leyen sprach dieserEuropaabgeordneter: „Von der Leyen muss weg!“



Im EU-Parlament erklärte Tom Vandendriessche:

„Unsere Landwirte werden durch unlauteren Wettbewerb erdrückt, unsere Unternehmen durch Überregulierung abgewürgt, unsere Familien… pic.twitter.com/aoggySjKXr — Don (@Donuncutschweiz) September 12, 2025

🚨Aufrecht deckt auf: Die grossen Sponsoren der E-ID



Wer finanziert eigentlich die Abstimmungskampagne für die E-ID? Aufrecht Schweiz deckt die aktuell grössten Spender auf:



CHF 203'300.— durch Economie Suisse, dem Dachverband der Schweizer Wirtschaft

CHF 150'000.- Spende +… pic.twitter.com/avxOxz0dS8 — Don (@Donuncutschweiz) September 12, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



🇺🇸 USA

➤ Genehmigt möglichen Verkauf von bis zu 405 „AIM-120D-3“ Luft-Luft-Raketen im Wert von 1,07 Milliarden US-Dollar sowie weitere Ausrüstung an Finnland — DoD

➤ Der US-Kongress hat ein ‚Verteidigungspolitik-Gesetz‘ in… pic.twitter.com/cwpo7ZV8rC — Don (@Donuncutschweiz) September 12, 2025

‼️„Selbst die Aufschrift ‚Made in Moscow‘ wäre kein echter Beweis dafür, dass die Drohnen aus Russland nach Polen gekommen sind“, sagte der deutsche Journalist Stefan Niemann entgegen dem russophoben Mainstream. pic.twitter.com/KLGSy3r6Cb — Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025

Medienvielfalt? Nein es geht um das Narrativ



Der aus Chicago stammende Kirk war ähnlich wie Trump eine Medienpersönlichkeit. Sein Studium schloss Kirk nie ab, stattdessen verbreitete er redegewandt rechte Thesen. Durch seine kämpferische Rhetorik wurde er schon als Jugendlicher… pic.twitter.com/qbMM4BvYl2 — Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025

🚨💳 Cashless World – Die schöne neue bargeldlose Zukunft



Im UN-nahen Bericht The World in 2050 wird eine „Cashless World“ als Meilenstein gefeiert: hier zu finden. (https://t.co/b3BADUB8XC)



schneller, effizienter, sicherer



Zahlungen nur noch digital, eingebettet in Apps &… pic.twitter.com/KhtVA8DndP — Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025

🚨Offen bedauert Sánchez, dass Spanien über keine nukleare Abschreckung verfügt, um Israel zu stoppen.



🇪🇸 Spaniens Premierminister Pedro Sánchez:



„Spanien hat, wie Sie wissen, keine Atomwaffen, keine Flugzeugträger und auch keine großen Erdölreserven. Allein können wir die… pic.twitter.com/PRYKVpHj2W — Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025

🔥Das Leben der Kinder in Gaza



Sie hörten die Explosion, suchten nach dem Rauch — einige versuchten zu fliehen, aber wohin?



Kinder, verängstigt und schockiert, als ein israelischer Luftangriff in der Nähe ihres Spielplatzes im Al-Nasr-Viertel von Gaza-Stadt einschlug



Aufnahmen… pic.twitter.com/pWdpJlCQms — Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025

🎯 Dein Leben wird bald zu einer Punktzahl — Berater des WEF



Yuval Noah Harari, Top-Berater des Weltwirtschaftsforums (WEF), skizziert offen den Plan, jeden Aspekt deines Lebens zu monetarisieren.



💵 Nicht nur dein Job: Auch Freundschaften, Familienbesuche und selbst der Ort,… pic.twitter.com/GgjCBEioRm — Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025

🇫🇷 „Freiwillige Mobilisierung“: Franzosen sollen für Waffen zusammenlegen



Der neue Premierminister Frankreichs, Sébastien Lecornu, machte den Vorschlag, die Ersparnisse der Bürger für die Wiederaufrüstung des Landes zu „mobilisieren“. Nach seinen Worten sollen „jene, die ihr… pic.twitter.com/JD5zrGXEPv — Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025

Viktor Orbán sagt, dass das einheitliche europäische Rechtssystem infolge der Islamisierung aufgehoben wurde. pic.twitter.com/lpgrYUZe1m — Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025

Es braucht keinen Kommentar zu diesen Artikel. Wer sich an Blick orientiert hat die Kontrolle über sein Leben verloren..😉 pic.twitter.com/dOJu5c8Owp — Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025

‼️👉Ursula von der Leyen verspricht mehr Krieg, Zensur und Zentralisierung



👉In ihrer Rede zur Lage der Union 2025 signalisierte von der Leyen ihre Absicht, die Politik, die Europa geschwächt hat, weiter zu verfolgen💥



Thomas Fazi

Die Rede von Ursula von der Leyen zur Lage der… pic.twitter.com/ip93TPcIH5 — Marie (@kripp_m) September 11, 2025

🚨 Vergessene 9/11-Spur



Ein Interview legt brisante Details offen:

👉 Fox News berichtete einst über eine Gruppe israelischer „Kunststudenten“ in den USA, von denen einige mit Geheimdiensten verbunden waren.

👉 Laut FBI-Dokumenten filmten sie die Anschläge am 11. September und… pic.twitter.com/BSWg4hMW43 — Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025

pic.twitter.com/euLHpknUYQ



Der Mord an Charlie Kirk erschüttert: Der Trump-Vertraute und Wahlkämpfer wurde in Utah erschossen. Bekannt war er für seine kompromisslose Haltung – auch für ein Ende des Krieges in der — Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025

✡️🤡Onkel Sams Blankoscheck: IDF trotzt eigenen Anwälten und vertreibt Bewohner von Gaza-Stadt



Der Generalstabschef der IDF, Eyal Zamir, ordnete Anfang dieser Woche die Evakuierung der gesamten Bevölkerung von Gaza-Stadt an und ignorierte damit die Warnung des obersten… pic.twitter.com/p8ba6ZhjiM — Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025

Klimawandel⁉️Dieser TV-Schnipsel stammt von ca. 2008 der uns einiges offenbart pic.twitter.com/3C3rkycMI6 — Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025

🚨Die USA und Israel sind AUSSER KONTROLLE — Larry Johnson, ehemaliger CIA-Analyst



"Letzte Woche befahl Trump die Ermordung von 11 Venezolanern und beschuldigte sie, Drogen zu schmuggeln, was nicht der Fall war"



"Jetzt gibt die USA grünes Licht für einen Akt des Krieges: einen… pic.twitter.com/gBdBqkE6ST — Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025

Carlson bringt offenbar diese Woche einen neuen Dokumentarfilm über 9/11 heraus. pic.twitter.com/1VoRfevxjX — Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025

Frisch im Amt und schon wird gelogen‼️ Als Präsidentin der UN-Generalversammlung wird Baerbock mit ihrer früheren Rechtfertigung israelischer Kriegsverbrechen in Gaza konfrontiert – Antwortet nicht mit Selbstkritik, sondern mit einer eiskalten Lüge‼️ pic.twitter.com/OXFnyMRi5D — Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇺🇦 Bis zur letzten Ukrainerin? In der Ukraine wird die Mobilisierung von Frauen vorbereitet.



2. 🇵🇱 Polen kündigt beschleunigte Einberufung von Reservisten zu den territorialen

Verteidigungskräften an — Polnische Armee.… pic.twitter.com/YWlPGnU77u — Don (@Donuncutschweiz) September 11, 2025

„Nach der Ermordung von Iryna Zarutska prahlte der Täter: ‚Ich habe das weiße Mädchen erwischt.‘ Ein klarer rassistischer Hassmord gegen Weiße – doch ARD und ZDF schweigen ebenso wie die großen linken US-Medien. Das könnte sich nun ändern: Gestern äußerte sich Donald Trump zu der… pic.twitter.com/RQ64KIuwdr — Don (@Donuncutschweiz) September 10, 2025

☄️E-ID. Sicher entpuppt sich als eine dreiste Lüge der Staatsangestellten.



Die für die E-ID muss ein Video Ident Verfahren gemacht werden.



Schauen sie das Video von Schweizerzeit an‼️ pic.twitter.com/TIawiyZrY4 — Don (@Donuncutschweiz) September 10, 2025

Decarlos Brown Jr. spricht zum ersten Mal seit dem brutalen Mord an Iryna Zarutska aus dem Gefängnis.



Er behauptet, die Regierung habe ihm „Materialien“ in den Körper implantiert, die ihn dazu gebracht hätten, das grausame Verbrechen zu begehen.



„Das Material. Sagen wir es so.… pic.twitter.com/JGGsP1sxWv — Don (@Donuncutschweiz) September 10, 2025

☄️Brisante Studie von Geimpften gegen Ungeimpfte, die jetzt endlich veröffentlicht wurde, ist erschütternd



Nach 5 Jahren Unterdrückung wurden die Ergebnisse der Vax-vs.-Unvax-Studie von Dr. Marcus Zervos (Henry Ford Health, Detroit) endlich öffentlich:



📊 18.468 Kinder… pic.twitter.com/MKa1cUICF2 — Don (@Donuncutschweiz) September 10, 2025

🔥Die Zusammenstöße mit der Polizei in Paris nehmen zu



In ganz Frankreich sind insgesamt 80.000 Sicherheitskräfte im Einsatz, davon 6.000 in Paris



Französische Medien berichten, dass mindestens 100.000 Menschen an den Anti-Macron-Demonstrationen teilnehmen



Aufnahmen —… pic.twitter.com/VbS0v5jyPC — Don (@Donuncutschweiz) September 10, 2025

🤥🇻🇪 AUSFÜHRLICHE ANALYSE, warum jeder groß angelegte US-Venezuela-Konflikt eine KATASTROPHE für Trump wäre



Mit der Entsendung einer Armada von Kriegsschiffen an die Küsten der lateinamerikanischen Nation und Präsident Trumps Drohungen mit Angriffen, alles unter dem Vorwand… pic.twitter.com/DOiokuuG3c — Don (@Donuncutschweiz) September 10, 2025

🇻🇪 MADURO: „85 % der Milliarden Dollar aus dem internationalen Drogenhandel liegen im US-Bankensystem.



👉 Das wahre Kartell sitzt im Norden.“ pic.twitter.com/t5RI6AcKUX — Don (@Donuncutschweiz) September 10, 2025

„Die Fronten für eine neue, auf Macht basierende Weltordnung sind gezogen.



„Ja, Europa muss kämpfen, denn viele Mächte stehen ihm feindselig gegenüber.“



Ein neues Europa muss entstehen.“ pic.twitter.com/fwNrr83Uly — Don (@Donuncutschweiz) September 10, 2025

Polen will den Artikel 4 der NATO ausrufen und warnt: ‚Wir sind näher an einem bewaffneten Konflikt als zu irgendeiner Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg‘ pic.twitter.com/KZuwDJktx9 — Don (@Donuncutschweiz) September 10, 2025