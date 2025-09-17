Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

✡️ Israels Energieproblem: Ressourcenplünderung von Gaza bis zum Golan



Israel steht am Rande einer ernsthaften Energiekrise.



Seine großen Gasreserven – darunter zwei bedeutende Felder, Tamar und Leviathan, betrieben von Chevron – werden laut einem Bericht des israelischen… pic.twitter.com/V1BWGKk7XC — Don (@Donuncutschweiz) September 17, 2025

📢 Kritische Nachricht von Max Blumenthal:



„Wir werden alle von dunklen Mächten gegeneinander ausgespielt. Es wirkt, als ob die Identität und die politischen Ansichten des Mörders bereits feststehen – als wäre die Geschichte vorgefertigt.“



➡️ Blumenthal verweist auf Senator Ted… pic.twitter.com/PAffpTQKUt — Don (@Donuncutschweiz) September 17, 2025

Viral auf X👉📢 Aktuell Putin in Militäruniform – Signal der Eskalation?



▪️Putin erscheint selten in Uniform – ein klares Machtsignal an Militär und Westen. Dass Putin in Militäruniform auftritt, ist tatsächlich ungewöhnlich

▪️Die Botschaft: Krieg ist Chefsache – keine… pic.twitter.com/Y5e5bNq5cB — Don (@Donuncutschweiz) September 17, 2025

Tucker Carlson enthüllt, dass Charlie Kirk ihm im Privaten viele Male gesagt habe, dass er Benjamin Netanjahu nicht möge.



Er sagt, Kirk habe Netanjahu als zerstörerische Kraft gesehen und sei entsetzt gewesen über die Kinder, die unter seiner Führung in Gaza getötet wurden.… pic.twitter.com/MT9In1xXdR — Don (@Donuncutschweiz) September 17, 2025

🔥Ein starker Beitrag von Rainer Rothfuss zum Thema Drohnen in Polen. Die entscheidende Frage bleibt: Wem nützt diese Geschichte wirklich? pic.twitter.com/HxZYT2E2mg — Don (@Donuncutschweiz) September 17, 2025

🚨Der Bericht der UN, in dem es heißt, dass Israel Völkermord begeht, wird von Israel als antisemitisch und als Propaganda verurteilt.



👍Die Antwort der UN geht viral. pic.twitter.com/3BbORo7ulN — Don (@Donuncutschweiz) September 17, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇮🇷 Khamenei verbietet Männern, weiblichen KI-Stimmen zuzuhören – ob echt oder gefälscht, bleibt verboten.



2. 🇺🇸US-Armee platziert erstmals US-Typhon-Raketen in Japan und verärgert damit China



3. 🇷🇴 Rumäniens Präsident… pic.twitter.com/WnVGG5qLqN — Don (@Donuncutschweiz) September 17, 2025

☄️Der Völkerrechtler Christopher Sidoti, Mitglied der UN-Kommission, erklärte heute in Genf, dass jedes Land – ausdrücklich auch die USA, Deutschland, Schweiz usw. – seit dem 24. Januar 2024 verpflichtet war, Maßnahmen zu ergreifen, um den Völkermord in Gaza zu verhindern. pic.twitter.com/N9vV7cpSQB — Don (@Donuncutschweiz) September 16, 2025

„Der ukrainische Konflikt könnte in 60-90 Tagen vorbei sein, wenn die EU Sekundärzölle auf Länder erhebt, die russisches Öl kaufen“ – US-Finanzstaatssekretär Scott Bessent in einem gemeinsamen Interview mit Reuters & Bloomberg



Die USA würden keine neuen Zölle auf China… pic.twitter.com/UKo1e8OgM4 — Don (@Donuncutschweiz) September 16, 2025

Kirk war gegen die Idee der „Hassrede“, doch jetzt drängen sie auf Zensur und nutzen dabei seinen Namen und seinen Geist, um sich dafür einzusetzen. (☝️Lass niemals eine Krise ungenutzt) pic.twitter.com/d2RjVOGOdg — Don (@Donuncutschweiz) September 16, 2025

📢 Dr. Sucharit Bhakdi mit einer erschütternden Enthüllung über die COVID-19-mRNA-Impfungen



💉 Von Beginn an sei die „experimentelle Natur“ der Impfungen geplant gewesen, so Bhakdi. Er verweist auf ein Protokoll des Robert-Koch-Instituts, in dem stand: „Relevante Daten werden… pic.twitter.com/LGZHu6tDjf — Don (@Donuncutschweiz) September 16, 2025

‼️„Totaler Schwindel“: Anwalt für Impfschäden widerlegt die Behauptung des Arztes, dass Hunderte von Placebo-kontrollierten Studien zeigen, dass Impfstoffe für Kinder sicher sind



Während einer Anhörung im US-Senat am Dienstag stellte der überzeugte Impfstoffbefürworter Dr. Jake… pic.twitter.com/W7T2tkyxSz — Don (@Donuncutschweiz) September 16, 2025

🚨✡️ IDF zwingt Palästinenser zu „Laufen oder Sterben“



➡️ Zivilisten im Gazastreifen können kaum ihre Häuser verlassen, bevor diese von israelischen Bomben zerstört werden.



🔊 Die IDF warnt die Bewohner vor den Luftangriffen – aber nur 10 Minuten im Voraus.



👉 Palästinensische… pic.twitter.com/isKXfQeAwr — Don (@Donuncutschweiz) September 16, 2025

‼️🇩🇪Das wird die deutche Bevölkerung so richtig Geld kosten. Via Stefan Homburg pic.twitter.com/C0IzUd3g2k — Don (@Donuncutschweiz) September 16, 2025

🔴 Die UN die sowas von überflüssig ist haben die Handlungen Israels im Gazastreifen als Völkermord anerkannt – The New York Times pic.twitter.com/ZxNsobjq0Z — Don (@Donuncutschweiz) September 16, 2025

Live und in Farbe‼️Tausende Familien fliehen aus der Stadt Gaza unter unaufhörlichem Beschuss – mit dem Auto, Karren und zu Fuß – in Richtung Süden. Die Welt schaut zu. pic.twitter.com/7YhWBUTy99 — Don (@Donuncutschweiz) September 16, 2025

🚨🇮🇱 ISRAEL STARTET OFFENSIVE ZUR BESETZUNG VON GAZA-STADT: Was bisher bekannt ist



🟠 Das israelische Militär startete am Montag seine Bodenoffensive zur Besetzung von Gaza-Stadt (Axios unter Berufung auf nicht genannte israelische Beamte).

🟠 Die Offensive begann, nachdem… pic.twitter.com/H9Ja2MPZWW — Don (@Donuncutschweiz) September 16, 2025

🚨Viktor Orbán hat ein Video gepostet, das jeden Deutschen erschüttern sollte pic.twitter.com/ygM3IP1Uho — Don (@Donuncutschweiz) September 16, 2025

🚨 Was kommt als Nächstes? Verunsicherter IDF-Chef schlägt Alarm vor Gaza-Offensive



📑 In einem deutlichen Briefing für Gesetzgeber enthüllte der Stabschef der IDF, Generalleutnant Eyal Zamir, dass Premierminister Benjamin Netanyahu keinerlei Anleitung für einen Plan zum „Tag… pic.twitter.com/JXAbv0JN6o — Don (@Donuncutschweiz) September 16, 2025

🚨 Sky News LÖSCHT den Beitrag von Trevor Phillips‘ Kommentarmonolog zum „Unite the Kingdom“-Marsch. pic.twitter.com/S9cfm346hS — Don (@Donuncutschweiz) September 16, 2025

🇺🇸 Tucker Carlson attackiert Netanyahu



Carlson verurteilt es als respektlos, dass Netanyahu Charlie Kirks Tod ausnutzt und behauptet, Kirk habe „für Israels Sache gelebt“.



Er stellt klar: Diese Darstellung sei völlig falsch – Kirk habe niemals Netanyahus Agenda vertreten. pic.twitter.com/OrWbFSNoue — Don (@Donuncutschweiz) September 16, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇬🇧 🎥„Wir lassen uns nicht länger knebeln“ – Massenproteste in London gegen Migrationspolitik und Zensur



2. 🇨🇭 UBS mit Sitz in Zürich will den Umzug in die USA.



3. 🇮🇱🇫🇷 Israel teilte Frankreich mit, dass die Zerstörung… pic.twitter.com/7H0VsyKxYb — Don (@Donuncutschweiz) September 16, 2025

🇨🇳China wird zurückschlagen, wenn die USA Öl-Erpressung betreiben



„Wenn Chinas legitime Rechte und Interessen verletzt werden, wird es entschlossene Gegenmaßnahmen ergreifen und seine Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen fest verteidigen“, sagte der Sprecher des… pic.twitter.com/CIRuyavQwF — Don (@Donuncutschweiz) September 15, 2025

‼️Der Strick zieht sich weiter zu:

Überweisungen über 3.000 € sollen künftig nicht mehr frei möglich sein – stattdessen braucht es einen Antrag und eine behördliche Genehmigung. pic.twitter.com/cGjgP9BtjP — Don (@Donuncutschweiz) September 15, 2025

Aktuell.

‼️Rubio steht schweigend neben seinem eigentlichen Chef der einen US-Verbündetet Bombardiert hat und hört geduldig zu, wie der Massenmörder verkündet. Das er die „Terroristen” weltweit jagen wird. pic.twitter.com/dmFOKuOLNT — Don (@Donuncutschweiz) September 15, 2025

🔥Mit der E-ID könnten detaillierte psychologische Profile von uns erstellt werden: Welche Inhalte uns Angst machen, worauf wir emotional reagieren, wie wir uns verhalten – alles gesammelt, analysiert und kommerzialisiert. Ein echtes Paradies für Datenkonzerne. Quelle… pic.twitter.com/j8dJBjYxI9 — Don (@Donuncutschweiz) September 15, 2025

Warum Gold von Rekord zu Rekord steigt☝️ Es ist noch nicht zu spät….. pic.twitter.com/S2DfFb3l6W — Don (@Donuncutschweiz) September 15, 2025

Der israelische Gesandte bei UN

zerreißt unter gespieltem Weinen die UN-Charta, weil die Welt dafür gestimmt hat, dem Hungertod palästinensischer Kinder im Gazastreifen ein Ende zu setzen. pic.twitter.com/2mHpp502vL — Don (@Donuncutschweiz) September 15, 2025

„Sie sagten: ‚Sie haben zehn Minuten, um das Gebäude zu evakuieren‘: Die israelische Armee bombardiert weiterhin Wohnviertel in Gaza – im Video von Ruptly der Moment des Luftangriffs der IDF pic.twitter.com/q2AEabaH5M — Don (@Donuncutschweiz) September 15, 2025

☝️Der Staat ist nicht dein Freund, 👉 und da immer mehr Digital bezahlt wird ist es kontrollierbar



Zitat: Der Bund schätzt, dass jährlich bis eine Milliarde Franken Trinkgeld gegeben wird. Die Zahl stammt von Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider. Ihr Departement, das… pic.twitter.com/wm3UL9cBHV — Don (@Donuncutschweiz) September 15, 2025

‼️Die Militarisierung der Kinder



🇱🇹 Litauen bewaffnet Kinder mit Drohnen – Le Parisien



In Litauen gehen Informatik- und Physikunterricht nahtlos in einen Kurs zur Steuerung von Kampf- und Aufklärungsdrohnen über. Wie die französische Zeitung Le Parisien berichtet, werden… pic.twitter.com/ShOZN3myyQ — Don (@Donuncutschweiz) September 15, 2025

Massive Attack sorgten bei einem Konzert für Gänsehaut: Ein Gesichtserkennungssystem projizierte in Echtzeit die Gesichter der Zuschauer mitsamt ihren Namen auf eine riesige Leinwand. pic.twitter.com/mnJnSY9KOq — Don (@Donuncutschweiz) September 15, 2025

‼️🇮🇱 YouTube hat das Video entfernt, in dem Charlie Kirk Fragen aufwirft zu Israel und dem 7. Oktober pic.twitter.com/eSODr5wIj1 — Don (@Donuncutschweiz) September 15, 2025

📢 Ed Dowd Aktuell (Ex-BlackRock-Fondsmanager):



„Wir haben kein Rassen- oder Parteiproblem – wir haben ein Klassenproblem.

1 % der Weltbevölkerung besitzt 50 % des globalen Vermögens.



Das ist der wahre Grund für Spaltung und Hass.

Die Eliten kontrollieren die Vielen, indem sie… pic.twitter.com/SfDqPHXu8x — Don (@Donuncutschweiz) September 15, 2025

🇺🇸 RIP Charlie Kirk



Der renommierte Chirurg & Wissenschaftler Dr. Patrick Soon-Shiong warnte Charlie Kirk und sein Publikum vor einer globalen Pandemie von „Turbo-Krebs“ bei jungen Menschen.



📈 Krebsraten steigen nicht nur – sie explodieren in Altersgruppen, die einst als kaum… pic.twitter.com/cc4kqREyqn — Don (@Donuncutschweiz) September 15, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



🇺🇸 Vereinigte Staaten



1. Sam Altman warnt, dass KI zuerst Kundendienst-Jobs vernichten und dann Programmierer treffen könnte, wobei sie den jahrhundertelangen Wandel der Arbeitsplätze auf wenige Jahre komprimiert.

2.… pic.twitter.com/ssta2OwcRv — Don (@Donuncutschweiz) September 15, 2025

Bericht: Netanyahu sagt, die 9/11-Terroranschläge seien gut für Israel

(Haaretz / Reuters, 16. April 2008)



Laut der israelischen Zeitung *Ma'ariv* erklärte Likud-Chef Benjamin Netanyahu vor einem Publikum an der Bar-Ilan-Universität, dass die Terroranschläge vom 11. September… pic.twitter.com/LgsP9aHNlk — Don (@Donuncutschweiz) September 14, 2025

NEU: Der US-Außenminister Marco Rubio, der eine Kippa trägt, besucht mit dem israelischen Premierminister die 'Klagemauer'



Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu kommentierte den Besuch mit den Worten: „Der Besuch des amerikanischen Außenministers ist ein Beweis für… pic.twitter.com/c00yi7RjEJ — Don (@Donuncutschweiz) September 14, 2025

☝️ Präsident Putin:



„Wenn Sie in ein Land kommen, respektieren Sie bitte die Gesetze dieses Landes, seine Sitten und seine Kultur.



Aber die veraltete liberale Idee des Westens besagt, dass Einwanderer überhaupt nichts tun müssen.

Das ist alles: Rauben, töten, vergewaltigen –… pic.twitter.com/U0F6u8YDhW — Don (@Donuncutschweiz) September 14, 2025

🇨🇳 China installiert Big-Brother-System auf den Salomonen



🔍 In der Gemeinde Fighter One bei Honiara testen chinesische Polizisten ihr autoritäres „Fengqiao“-Modell: Fingerabdrücke, Palm-Scans, Haushaltsdaten, Drohnen – totale Erfassung im Namen von „Ordnung und Stabilität“.



📜… pic.twitter.com/8XYPmNt9bV — Don (@Donuncutschweiz) September 14, 2025

🇭🇺 Viktor Orbán über die Migrationskrise in Europa



„Westeuropa lebt heute mit einem Problem, das wir in Ungarn nie zugelassen haben. Wir haben immer gesagt: Haltet sie an der Grenze auf – sonst zerstört ihr eure Zukunft.



Jetzt habt ihr eine halb christliche, halb islamische… pic.twitter.com/1I5Q5wdYLo — Don (@Donuncutschweiz) September 14, 2025