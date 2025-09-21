Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

📢 Whitney Webb Enthüllungen: Palantir & Total Information Awareness



1️⃣ Peter Thiel gründete Palantir nicht als gewöhnliches Start-up – sondern direkt aus dem gescheiterten Pentagon-Programm Total Information Awareness (TIA), das nach 9/11 unter DARPA lief. Ziel: ein… pic.twitter.com/PzSHURuXDI — Don (@Donuncutschweiz) September 21, 2025

Russland beschlagnahmt 1,75 Tonnen Kokain, das in Bananenkisten aus Ecuador geliefert wurde.



Einer der Hauptexporteure? Noboa Trading, im Besitz des ecuadorianischen Präsidenten Daniel Noboa, einem engen Verbündeten des US-Neokonservativen Marco Rubio Via https://t.co/8PUjGSNFz3 pic.twitter.com/zFRegI2XBj — Don (@Donuncutschweiz) September 21, 2025

Sehr offenes Interview mit einem Ex-Kommandeur einer russischen Sturmeinheit eines PMC über seine Erfahrungen im Ukraine-Krieg:

Russlands langsames Vorgehen erklärt er damit, dass derzeit nur ein Minimum der militärischen Ressourcen eingesetzt und parallel komplett neu aufgebaut… pic.twitter.com/VMjckDyZaD — Don (@Donuncutschweiz) September 21, 2025

Investigativer Journalist: COVID-Booster nur noch für „geistig Gestörte“



Der Enthüllungsautor John Leake sprach im Interview mit Cara Castronuova. Klartext:

👉 Der Erhalt einer Corona-Auffrischung sei inzwischen „für die geistig Gestörten reserviert“.



Leake, der zusammen mit… pic.twitter.com/IWaGJtgUMW — Don (@Donuncutschweiz) September 21, 2025

🇺🇸 US-Präsident Donald Trump verlangt von Afghanistan, einem Land, das die USA 2001 illegal überfallen und etwa zwei Jahrzehnte lang besetzt haben, den Zugang zur Bagram Air Base, die er behauptet, die USA hätten gebaut.



Tatsächlich wurde die Luftwaffenbasis von der Sowjetunion… pic.twitter.com/alONgpNe2b — Don (@Donuncutschweiz) September 21, 2025

🇦🇫🇺🇸 Die Taliban antworten den USA auf die Rückgabe der Luftwaffenbasis Bagram: „Wenn ihr unsere Stützpunkte haben wollt, sind wir bereit, weitere 20 Jahre dafür zu kämpfen.“ pic.twitter.com/ZEhkRRfcub — Don (@Donuncutschweiz) September 21, 2025

⚡️Robert F. Kennedy, Jr. hat es eben online gestellt.



☝️Die Eltern entscheiden, ob ihnen der IQ oder die Zahnpflege wichtiger ist.



Keine Regierung sollte medizinische Entscheidungen über die Wasserversorgung vorschreiben. Wenn Familien Fluorid möchten, sollten sie sich dafür… pic.twitter.com/pqQgJmO8G2 — Don (@Donuncutschweiz) September 21, 2025

🇮🇱 👁 📱 „Ein Stück Israel“ in deiner Tasche: Mossad-Spionagesoftware in Samsung-Handys eingebettet?



Die tief eingreifende Bloatware-Anwendung Israels drang in Samsung-Smartphones im Nahen Osten und Nordafrika (MENA) ein, was laut digitalen Aktivisten ernsthafte… pic.twitter.com/NwDKpoo7v9 — Don (@Donuncutschweiz) September 21, 2025

‼️Vietnam hat über 86 Millionen Bankkonten von Bürgern deaktiviert und deren Gelder beschlagnahmt, die sich weigerten, ihre biometrischen Daten herauszugeben.



Offizielle Stellen behaupten, dass es bei diesem Schritt darum gehe, Betrug und Geldwäsche zu stoppen und das Land… pic.twitter.com/l9V7R9udIY — Don (@Donuncutschweiz) September 21, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇻🇪🇺🇸 Präs. Maduro sagt, er werde sich niemals der USA beugen.



2. ⚽️UEFA stimmt über möglichen Ausschluss der israelischen Nationalmannschaft und ihrer Vereine aus allen europäischen Fußballwettbewerben ab



3. 🇮🇳 Modi… pic.twitter.com/NyjoMB8nCt — Don (@Donuncutschweiz) September 21, 2025

🇺🇸💰🇮🇱 Wer regiert wen – Washington oder Tel Aviv?



👉 Seit dem Zweiten Weltkrieg hat die USA über 260 Mrd. Dollar an Israel überwiesen – aktuell täglich rund 10 Mio. US-Steuergelder.

👉 Das Geld fließt in Kampfjets, Bomben und den Iron Dome – während Millionen Amerikaner ohne… pic.twitter.com/hcm6kkge1Y — Don (@Donuncutschweiz) September 19, 2025

📢 Bill Gates über „Fehlinformationen“ – kritische Punkte



1️⃣ Gates zeigt sich „überrascht“, dass digitale Netzwerke Fehlinformationen verstärken – dabei ist das längst bekannt.



2️⃣ Er nennt Impfungen und Wahlen in einem Atemzug: Wer entscheidet, was „Fehlinformation“ ist – und… pic.twitter.com/Z8KlIJG3Zm — Don (@Donuncutschweiz) September 19, 2025

Inszeniertes Chaos & Neue Weltordnung – ein Vergnügen für die globalen Eliten



🔴 Erschreckend, wie locker globale Umwälzungen schon 1992 von Klaus Schwabs Mentor Henry Kissinger als „spannend“ dargestellt wurden.



🗣 Zur New World Order sagte er, sie könne entweder „aus… pic.twitter.com/0vjFd7YYrS — Don (@Donuncutschweiz) September 19, 2025

🇬🇧📹Britische Staatsbürger könnten FOLGEN erleiden, wenn sie sich weigern, eine digitale ID zu verwenden



Arbeitsministerin Liz Kendall enthüllt die Wahrheit (natürlich diplomatisch verpackt):



❌Kein Zugang zu Sozialleistungen



❌Kein Zugang zu Renten



❌Kein Zugang zu… pic.twitter.com/69nS3oj4G1 — Don (@Donuncutschweiz) September 19, 2025

⚡️⚡️Digitaler Euro⚡️⚡️



Nachteile:



* jederzeit Ortung möglich

* personalisierbar

* staatl. Strafen sofort einziehbar

* Kritiker mundtot machen (Kontensperrung passieren schon jetzt)

* räumliche Begrenzung (kein Kauf in Zone X möglich)

* gläserne Bürger

* Produkte verbieten

*… pic.twitter.com/8DvYwGoSan — Don (@Donuncutschweiz) September 19, 2025

🇩🇪🔊Das verborgene Ziel der EU war immer supranationale Kontrolle – Deutsche EU-Abgeordnete



Die EU begann als eine Art harmloser Handelsunion mit dem Ziel, den Handel zwischen den Mitgliedern zu liberalisieren, sagt die deutsche EU-Abgeordnete Christine Anderson.



🔍Aber hinter… pic.twitter.com/lnnNH8FWeY — Don (@Donuncutschweiz) September 19, 2025

🚨James Corbett: „Können Sie bestätigen, dass es eine Technologie gibt, mit der man schnell fortschreitenden Krebs erzeugen kann? Ist das etwas, was die US-Regierung ihren Feinden antut?“



Ehemaliger Kongressabgeordneter und stellvertretender Vorsitzender des… pic.twitter.com/8zMfgxHwEI — Don (@Donuncutschweiz) September 19, 2025

🎯Jeffrey Sachs Antwort trifft voll ins Schwarze pic.twitter.com/jdSnLCwU6T — Don (@Donuncutschweiz) September 19, 2025

‼️Ein aktueller Bericht enthüllte, dass AppCloud, eine von IronSource entwickelte israelische Anwendung, auf bestimmten Samsung-Geräten — insbesondere auf Modellen der Reihen Galaxy A und Galaxy M — vorinstalliert ist und sich nicht vollständig entfernen lässt. Die App sammelt… pic.twitter.com/PUAIEnSVDH — Don (@Donuncutschweiz) September 19, 2025

🇺🇸 📰 Ellisons Medien-Coup: US-Meinung formen, Amerikaner für Zionisten überwachen



Larry Ellison – der Oracle-Milliardär, Finanzier der israelischen Armee und enger Verbündeter Netanyahus – schiebt seinen Sohn ins Herz der US-Medienwelt und plant, TikTok zu übernehmen.… pic.twitter.com/rMwm6K7MBE — Don (@Donuncutschweiz) September 19, 2025

Es ist die Mega-Reichen gegen alle anderen, und sie haben 3000 Varianten für Teile-und-Herrsche pic.twitter.com/FVyaSmKA1h — Don (@Donuncutschweiz) September 19, 2025

🚨Kriegsverbrecher Toni Blair sagte es auf dem WEF-Forum klar und deutlich das wir für den Impfstatus eine Digitale ID brauchen und es zukünftig noch mehr "Impfungen" geben wird die so kontrollierbar sind. pic.twitter.com/XpXPfrpnTC — Don (@Donuncutschweiz) September 18, 2025

🚨Salvini: „Mein Problem sind nicht russische Panzer, sondern Messerangriffe auf den Straßen Mailands.“ pic.twitter.com/z7cEzwLlAU — Don (@Donuncutschweiz) September 18, 2025

🚨E-ID und die Patientenakte…..😉aber es wird ja alles Freiwillig sein, so wie die Impfung… pic.twitter.com/pj6c6XbpDd — Don (@Donuncutschweiz) September 18, 2025

Trump und Starmer unterzeichnen den „Tech Prosperity Deal“ zwischen den USA und Großbritannien. US-Unternehmen, angeführt von Microsoft, darunter BlackRock, Nvidia, OpenAI, Oracle, Amazon und CoreWeave, werden 42 Milliarden US-Dollar in Großbritannien investieren, um KI für das… pic.twitter.com/uH25tEgcfZ — Don (@Donuncutschweiz) September 18, 2025

WOW‼️ Palantir-CEO Alex Karp:



👉 „Wenn dir das Leben in Gaza … und überall dort, wo Palantir eingesetzt wird, am Herzen liegt, wirst du unsere Software nutzen wollen. Denn es ist der einzige Weg, um präzise die Menschen ins Visier zu nehmen und zu sagen: DIESE PERSON hat das… pic.twitter.com/md5Ync0S7x — Don (@Donuncutschweiz) September 18, 2025

Edward Snowden sagt zu Joe Rogan: „Sie können alles über Sie sehen. Sie können alles darüber sehen, was Ihr Gerät macht, und sie können mit Ihrem Gerät machen, was sie wollen.“ pic.twitter.com/hL93BVxlLD — Don (@Donuncutschweiz) September 18, 2025

⚡️🚨⚡️„Sie hätten schon längst vor Gericht stehen sollen für die Art, wie Sie Europa zerstören“, sagte der slowakische EU-Kommissionsvorsitzende Milan Uhrík und forderte den Rücktritt von Ursula von der Leyen pic.twitter.com/gQhyxiEsYm — Don (@Donuncutschweiz) September 18, 2025

🚨US-Journalist im Donbass: Realität im Widerspruch zu westlichen Medienberichten



Der amerikanische Journalist Pearson Sharp reiste mit einer Delegation in die Donbass-Region – und schildert Eindrücke, die nach seinen Worten den Darstellungen westlicher Medien fundamental… pic.twitter.com/96WZXXIV1B — Don (@Donuncutschweiz) September 18, 2025

Das ist es, was Trump in Großbritannien wirklich macht



„Palantir stärkt seine Verbindungen zu Großbritannien und verspricht, 1,5 Milliarden Pfund in das Land zu investieren, während es laut einer Quelle einen Vertrag mit dem britischen Verteidigungsministerium abgeschlossen hat,… pic.twitter.com/IMf5E1POSl — Don (@Donuncutschweiz) September 18, 2025

Israels Finanzminister Bezalel Smotrich:



„Der Gazastreifen wird zur Immobilien-Bonanza, und der Plan liegt bereits auf Präsident Trumps Schreibtisch.



Wir haben viel Geld für den Krieg bezahlt, also müssen wir nun entscheiden, wie die Prozentsätze des Landes in Gaza aufgeteilt… pic.twitter.com/mpJqJK5Yyf — Don (@Donuncutschweiz) September 18, 2025

„Die USA verfügen über taktische Atomwaffen in Europa. Bedeutet das nicht, dass die USA Deutschland besetzt halten oder ihre Besatzung nach dem Zweiten Weltkrieg lediglich in NATO-Präsenz umgewandelt haben?“ – Präsident Putin. pic.twitter.com/8VdNl0JRGI — Don (@Donuncutschweiz) September 18, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇮🇷 Iran hat den Mossad-Agenten Babak Shahbazi hingerichtet, der industrielle Kühlsysteme für Militär- und Sicherheitsunternehmen installierte.



2. 🇪🇺 🎥Sorgt für Aufregung: Von der Leyen enthüllt offen die Agenda: Mit… pic.twitter.com/GmWptH0ERA — Don (@Donuncutschweiz) September 18, 2025

„Israel lebt in der Verweigerung – und die Medien tragen dazu bei, diese Verweigerung aufrechtzuerhalten: Die Besatzung wird ausgeblendet, sie kommt in der Berichterstattung schlicht nicht vor. Und genau dasselbe erleben wir nun in Gaza.“

— Gideon Levy, Journalist bei „Haaretz“ pic.twitter.com/HLDoR517W2 — Don (@Donuncutschweiz) September 17, 2025

📢 Club of Rome-Mitglied Dennis Meadows über „Entvölkerung“



1️⃣ „Der Planet kann nur 1–2 Milliarden Menschen tragen – wir sind zu viele.“

2️⃣ Freiheit + Konsum seien nur mit weniger Menschen möglich.

3️⃣ 8–9 Milliarden wären nur unter einer „**klugen Diktatur**“ tragbar.

4️⃣ Er… pic.twitter.com/3h7uDi2qp3 — Don (@Donuncutschweiz) September 17, 2025

📢 Alexander Dugin:



Wir verteidigen nur Tradition, Familie und Glauben. Doch der globale Liberalismus will jeden, der diese Werte schützt, auslöschen.



„Meine Tochter Darya wurde ermordet, weil wir konservative, traditionelle Werte vertreten – Religion, Hierarchie, Geschichte,… pic.twitter.com/YzSoLzNyd9 — Don (@Donuncutschweiz) September 17, 2025

🚨 Die Maske ist gefallen



BlackRock-Chef Larry Fink prahlt offen damit, wie sein Konzern weltweit Regierungen unterwandert: Über die Kontrolle von Pensionsfonds in Mexiko, Japan und Großbritannien sichert sich BlackRock unersetzlichen Einfluss.



Brisant: Fink gibt zu, politische… pic.twitter.com/UnMVPNLRVh — Don (@Donuncutschweiz) September 17, 2025

📢 Pfizer-Chef Bourla gibt es selbst zu: Der mRNA-Weg war „kontraintuitiv“



📌Bourla: Pfizer hatte Erfahrung mit klassischen Impfstoffen (Adenoviren, Proteinimpfstoffe) – doch mRNA war der „am wenigsten logische Weg“.

☝️„Kontraintuitiv“ heißt: gegen jede Intuition, gegen die… pic.twitter.com/UDd64CYcWh — Don (@Donuncutschweiz) September 17, 2025

Das einst blühende Gaza: Die Israelische Verteidigungsarmee veröffentlicht Aufnahmen der Bodenoperation „Gideons Streitwagen II“ pic.twitter.com/lwPMdywtIU — Don (@Donuncutschweiz) September 17, 2025

🔥Der ehemalige deutsche Militäroffizier Roland Kater ist der Ansicht, dass die Ukraine den Krieg auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen kann und sich ihre Lage „äußerst kritisch” entwickelt. Seiner Meinung nach ist Russland sowohl in der Luft als auch am Boden überlegen.



In der… pic.twitter.com/AsluW74PrL — Don (@Donuncutschweiz) September 17, 2025

🚨☝️Maduro. Ganz Venezuela wird zu den Waffen greifen….. pic.twitter.com/A6BC1KH0yJ — Don (@Donuncutschweiz) September 17, 2025