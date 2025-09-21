Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.
Da unser Telegram-Kanal momentan zensiert wird posten wir Videos, Artikel etc. auch auf 𝕏.
Wer nichts verpassen will, folgt uns also am besten auch dort!
Hier findet ihr eine Teil-Übersicht der wichtigsten Nachrichten der letzten Tage, die wir auf 𝕏 gepostet haben:
📢 Whitney Webb Enthüllungen: Palantir & Total Information Awareness— Don (@Donuncutschweiz) September 21, 2025
1️⃣ Peter Thiel gründete Palantir nicht als gewöhnliches Start-up – sondern direkt aus dem gescheiterten Pentagon-Programm Total Information Awareness (TIA), das nach 9/11 unter DARPA lief. Ziel: ein… pic.twitter.com/PzSHURuXDI
Russland beschlagnahmt 1,75 Tonnen Kokain, das in Bananenkisten aus Ecuador geliefert wurde.— Don (@Donuncutschweiz) September 21, 2025
Einer der Hauptexporteure? Noboa Trading, im Besitz des ecuadorianischen Präsidenten Daniel Noboa, einem engen Verbündeten des US-Neokonservativen Marco Rubio Via https://t.co/8PUjGSNFz3 pic.twitter.com/zFRegI2XBj
Sehr offenes Interview mit einem Ex-Kommandeur einer russischen Sturmeinheit eines PMC über seine Erfahrungen im Ukraine-Krieg:— Don (@Donuncutschweiz) September 21, 2025
Russlands langsames Vorgehen erklärt er damit, dass derzeit nur ein Minimum der militärischen Ressourcen eingesetzt und parallel komplett neu aufgebaut… pic.twitter.com/VMjckDyZaD
Investigativer Journalist: COVID-Booster nur noch für „geistig Gestörte“— Don (@Donuncutschweiz) September 21, 2025
Der Enthüllungsautor John Leake sprach im Interview mit Cara Castronuova. Klartext:
👉 Der Erhalt einer Corona-Auffrischung sei inzwischen „für die geistig Gestörten reserviert“.
Leake, der zusammen mit… pic.twitter.com/IWaGJtgUMW
🇺🇸 US-Präsident Donald Trump verlangt von Afghanistan, einem Land, das die USA 2001 illegal überfallen und etwa zwei Jahrzehnte lang besetzt haben, den Zugang zur Bagram Air Base, die er behauptet, die USA hätten gebaut.— Don (@Donuncutschweiz) September 21, 2025
Tatsächlich wurde die Luftwaffenbasis von der Sowjetunion… pic.twitter.com/alONgpNe2b
🇦🇫🇺🇸 Die Taliban antworten den USA auf die Rückgabe der Luftwaffenbasis Bagram: „Wenn ihr unsere Stützpunkte haben wollt, sind wir bereit, weitere 20 Jahre dafür zu kämpfen.“ pic.twitter.com/ZEhkRRfcub— Don (@Donuncutschweiz) September 21, 2025
⚡️Robert F. Kennedy, Jr. hat es eben online gestellt.— Don (@Donuncutschweiz) September 21, 2025
☝️Die Eltern entscheiden, ob ihnen der IQ oder die Zahnpflege wichtiger ist.
Keine Regierung sollte medizinische Entscheidungen über die Wasserversorgung vorschreiben. Wenn Familien Fluorid möchten, sollten sie sich dafür… pic.twitter.com/pqQgJmO8G2
🇮🇱 👁 📱 „Ein Stück Israel“ in deiner Tasche: Mossad-Spionagesoftware in Samsung-Handys eingebettet?— Don (@Donuncutschweiz) September 21, 2025
Die tief eingreifende Bloatware-Anwendung Israels drang in Samsung-Smartphones im Nahen Osten und Nordafrika (MENA) ein, was laut digitalen Aktivisten ernsthafte… pic.twitter.com/NwDKpoo7v9
‼️Vietnam hat über 86 Millionen Bankkonten von Bürgern deaktiviert und deren Gelder beschlagnahmt, die sich weigerten, ihre biometrischen Daten herauszugeben.— Don (@Donuncutschweiz) September 21, 2025
Offizielle Stellen behaupten, dass es bei diesem Schritt darum gehe, Betrug und Geldwäsche zu stoppen und das Land… pic.twitter.com/l9V7R9udIY
🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden— Don (@Donuncutschweiz) September 21, 2025
1. 🇻🇪🇺🇸 Präs. Maduro sagt, er werde sich niemals der USA beugen.
2. ⚽️UEFA stimmt über möglichen Ausschluss der israelischen Nationalmannschaft und ihrer Vereine aus allen europäischen Fußballwettbewerben ab
3. 🇮🇳 Modi… pic.twitter.com/NyjoMB8nCt
🇺🇸💰🇮🇱 Wer regiert wen – Washington oder Tel Aviv?— Don (@Donuncutschweiz) September 19, 2025
👉 Seit dem Zweiten Weltkrieg hat die USA über 260 Mrd. Dollar an Israel überwiesen – aktuell täglich rund 10 Mio. US-Steuergelder.
👉 Das Geld fließt in Kampfjets, Bomben und den Iron Dome – während Millionen Amerikaner ohne… pic.twitter.com/hcm6kkge1Y
📢 Bill Gates über „Fehlinformationen“ – kritische Punkte— Don (@Donuncutschweiz) September 19, 2025
1️⃣ Gates zeigt sich „überrascht“, dass digitale Netzwerke Fehlinformationen verstärken – dabei ist das längst bekannt.
2️⃣ Er nennt Impfungen und Wahlen in einem Atemzug: Wer entscheidet, was „Fehlinformation“ ist – und… pic.twitter.com/Z8KlIJG3Zm
Inszeniertes Chaos & Neue Weltordnung – ein Vergnügen für die globalen Eliten— Don (@Donuncutschweiz) September 19, 2025
🔴 Erschreckend, wie locker globale Umwälzungen schon 1992 von Klaus Schwabs Mentor Henry Kissinger als „spannend“ dargestellt wurden.
🗣 Zur New World Order sagte er, sie könne entweder „aus… pic.twitter.com/0vjFd7YYrS
🇬🇧📹Britische Staatsbürger könnten FOLGEN erleiden, wenn sie sich weigern, eine digitale ID zu verwenden— Don (@Donuncutschweiz) September 19, 2025
Arbeitsministerin Liz Kendall enthüllt die Wahrheit (natürlich diplomatisch verpackt):
❌Kein Zugang zu Sozialleistungen
❌Kein Zugang zu Renten
❌Kein Zugang zu… pic.twitter.com/69nS3oj4G1
⚡️⚡️Digitaler Euro⚡️⚡️— Don (@Donuncutschweiz) September 19, 2025
Nachteile:
* jederzeit Ortung möglich
* personalisierbar
* staatl. Strafen sofort einziehbar
* Kritiker mundtot machen (Kontensperrung passieren schon jetzt)
* räumliche Begrenzung (kein Kauf in Zone X möglich)
* gläserne Bürger
* Produkte verbieten
*… pic.twitter.com/8DvYwGoSan
🇩🇪🔊Das verborgene Ziel der EU war immer supranationale Kontrolle – Deutsche EU-Abgeordnete— Don (@Donuncutschweiz) September 19, 2025
Die EU begann als eine Art harmloser Handelsunion mit dem Ziel, den Handel zwischen den Mitgliedern zu liberalisieren, sagt die deutsche EU-Abgeordnete Christine Anderson.
🔍Aber hinter… pic.twitter.com/lnnNH8FWeY
🚨James Corbett: „Können Sie bestätigen, dass es eine Technologie gibt, mit der man schnell fortschreitenden Krebs erzeugen kann? Ist das etwas, was die US-Regierung ihren Feinden antut?“— Don (@Donuncutschweiz) September 19, 2025
Ehemaliger Kongressabgeordneter und stellvertretender Vorsitzender des… pic.twitter.com/8zMfgxHwEI
🎯Jeffrey Sachs Antwort trifft voll ins Schwarze pic.twitter.com/jdSnLCwU6T— Don (@Donuncutschweiz) September 19, 2025
‼️Ein aktueller Bericht enthüllte, dass AppCloud, eine von IronSource entwickelte israelische Anwendung, auf bestimmten Samsung-Geräten — insbesondere auf Modellen der Reihen Galaxy A und Galaxy M — vorinstalliert ist und sich nicht vollständig entfernen lässt. Die App sammelt… pic.twitter.com/PUAIEnSVDH— Don (@Donuncutschweiz) September 19, 2025
🇺🇸 📰 Ellisons Medien-Coup: US-Meinung formen, Amerikaner für Zionisten überwachen— Don (@Donuncutschweiz) September 19, 2025
Larry Ellison – der Oracle-Milliardär, Finanzier der israelischen Armee und enger Verbündeter Netanyahus – schiebt seinen Sohn ins Herz der US-Medienwelt und plant, TikTok zu übernehmen.… pic.twitter.com/rMwm6K7MBE
Es ist die Mega-Reichen gegen alle anderen, und sie haben 3000 Varianten für Teile-und-Herrsche pic.twitter.com/FVyaSmKA1h— Don (@Donuncutschweiz) September 19, 2025
🚨Kriegsverbrecher Toni Blair sagte es auf dem WEF-Forum klar und deutlich das wir für den Impfstatus eine Digitale ID brauchen und es zukünftig noch mehr "Impfungen" geben wird die so kontrollierbar sind. pic.twitter.com/XpXPfrpnTC— Don (@Donuncutschweiz) September 18, 2025
🚨Salvini: „Mein Problem sind nicht russische Panzer, sondern Messerangriffe auf den Straßen Mailands.“ pic.twitter.com/z7cEzwLlAU— Don (@Donuncutschweiz) September 18, 2025
🚨E-ID und die Patientenakte…..😉aber es wird ja alles Freiwillig sein, so wie die Impfung… pic.twitter.com/pj6c6XbpDd— Don (@Donuncutschweiz) September 18, 2025
Trump und Starmer unterzeichnen den „Tech Prosperity Deal“ zwischen den USA und Großbritannien. US-Unternehmen, angeführt von Microsoft, darunter BlackRock, Nvidia, OpenAI, Oracle, Amazon und CoreWeave, werden 42 Milliarden US-Dollar in Großbritannien investieren, um KI für das… pic.twitter.com/uH25tEgcfZ— Don (@Donuncutschweiz) September 18, 2025
WOW‼️ Palantir-CEO Alex Karp:— Don (@Donuncutschweiz) September 18, 2025
👉 „Wenn dir das Leben in Gaza … und überall dort, wo Palantir eingesetzt wird, am Herzen liegt, wirst du unsere Software nutzen wollen. Denn es ist der einzige Weg, um präzise die Menschen ins Visier zu nehmen und zu sagen: DIESE PERSON hat das… pic.twitter.com/md5Ync0S7x
Edward Snowden sagt zu Joe Rogan: „Sie können alles über Sie sehen. Sie können alles darüber sehen, was Ihr Gerät macht, und sie können mit Ihrem Gerät machen, was sie wollen.“ pic.twitter.com/hL93BVxlLD— Don (@Donuncutschweiz) September 18, 2025
⚡️🚨⚡️„Sie hätten schon längst vor Gericht stehen sollen für die Art, wie Sie Europa zerstören“, sagte der slowakische EU-Kommissionsvorsitzende Milan Uhrík und forderte den Rücktritt von Ursula von der Leyen pic.twitter.com/gQhyxiEsYm— Don (@Donuncutschweiz) September 18, 2025
🚨US-Journalist im Donbass: Realität im Widerspruch zu westlichen Medienberichten— Don (@Donuncutschweiz) September 18, 2025
Der amerikanische Journalist Pearson Sharp reiste mit einer Delegation in die Donbass-Region – und schildert Eindrücke, die nach seinen Worten den Darstellungen westlicher Medien fundamental… pic.twitter.com/96WZXXIV1B
Das ist es, was Trump in Großbritannien wirklich macht— Don (@Donuncutschweiz) September 18, 2025
„Palantir stärkt seine Verbindungen zu Großbritannien und verspricht, 1,5 Milliarden Pfund in das Land zu investieren, während es laut einer Quelle einen Vertrag mit dem britischen Verteidigungsministerium abgeschlossen hat,… pic.twitter.com/IMf5E1POSl
Israels Finanzminister Bezalel Smotrich:— Don (@Donuncutschweiz) September 18, 2025
„Der Gazastreifen wird zur Immobilien-Bonanza, und der Plan liegt bereits auf Präsident Trumps Schreibtisch.
Wir haben viel Geld für den Krieg bezahlt, also müssen wir nun entscheiden, wie die Prozentsätze des Landes in Gaza aufgeteilt… pic.twitter.com/mpJqJK5Yyf
„Die USA verfügen über taktische Atomwaffen in Europa. Bedeutet das nicht, dass die USA Deutschland besetzt halten oder ihre Besatzung nach dem Zweiten Weltkrieg lediglich in NATO-Präsenz umgewandelt haben?“ – Präsident Putin. pic.twitter.com/8VdNl0JRGI— Don (@Donuncutschweiz) September 18, 2025
🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden— Don (@Donuncutschweiz) September 18, 2025
1. 🇮🇷 Iran hat den Mossad-Agenten Babak Shahbazi hingerichtet, der industrielle Kühlsysteme für Militär- und Sicherheitsunternehmen installierte.
2. 🇪🇺 🎥Sorgt für Aufregung: Von der Leyen enthüllt offen die Agenda: Mit… pic.twitter.com/GmWptH0ERA
„Israel lebt in der Verweigerung – und die Medien tragen dazu bei, diese Verweigerung aufrechtzuerhalten: Die Besatzung wird ausgeblendet, sie kommt in der Berichterstattung schlicht nicht vor. Und genau dasselbe erleben wir nun in Gaza.“— Don (@Donuncutschweiz) September 17, 2025
— Gideon Levy, Journalist bei „Haaretz“ pic.twitter.com/HLDoR517W2
📢 Club of Rome-Mitglied Dennis Meadows über „Entvölkerung“— Don (@Donuncutschweiz) September 17, 2025
1️⃣ „Der Planet kann nur 1–2 Milliarden Menschen tragen – wir sind zu viele.“
2️⃣ Freiheit + Konsum seien nur mit weniger Menschen möglich.
3️⃣ 8–9 Milliarden wären nur unter einer „**klugen Diktatur**“ tragbar.
4️⃣ Er… pic.twitter.com/3h7uDi2qp3
📢 Alexander Dugin:— Don (@Donuncutschweiz) September 17, 2025
Wir verteidigen nur Tradition, Familie und Glauben. Doch der globale Liberalismus will jeden, der diese Werte schützt, auslöschen.
„Meine Tochter Darya wurde ermordet, weil wir konservative, traditionelle Werte vertreten – Religion, Hierarchie, Geschichte,… pic.twitter.com/YzSoLzNyd9
🚨 Die Maske ist gefallen— Don (@Donuncutschweiz) September 17, 2025
BlackRock-Chef Larry Fink prahlt offen damit, wie sein Konzern weltweit Regierungen unterwandert: Über die Kontrolle von Pensionsfonds in Mexiko, Japan und Großbritannien sichert sich BlackRock unersetzlichen Einfluss.
Brisant: Fink gibt zu, politische… pic.twitter.com/UnMVPNLRVh
📢 Pfizer-Chef Bourla gibt es selbst zu: Der mRNA-Weg war „kontraintuitiv“— Don (@Donuncutschweiz) September 17, 2025
📌Bourla: Pfizer hatte Erfahrung mit klassischen Impfstoffen (Adenoviren, Proteinimpfstoffe) – doch mRNA war der „am wenigsten logische Weg“.
☝️„Kontraintuitiv“ heißt: gegen jede Intuition, gegen die… pic.twitter.com/UDd64CYcWh
Das einst blühende Gaza: Die Israelische Verteidigungsarmee veröffentlicht Aufnahmen der Bodenoperation „Gideons Streitwagen II“ pic.twitter.com/lwPMdywtIU— Don (@Donuncutschweiz) September 17, 2025
🔥Der ehemalige deutsche Militäroffizier Roland Kater ist der Ansicht, dass die Ukraine den Krieg auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen kann und sich ihre Lage „äußerst kritisch” entwickelt. Seiner Meinung nach ist Russland sowohl in der Luft als auch am Boden überlegen.— Don (@Donuncutschweiz) September 17, 2025
In der… pic.twitter.com/AsluW74PrL
🚨☝️Maduro. Ganz Venezuela wird zu den Waffen greifen….. pic.twitter.com/A6BC1KH0yJ— Don (@Donuncutschweiz) September 17, 2025
Es ist wirklich seltsam, dass darüber nicht mehr gesprochen wurde: Der ehemalige IDF-Chef Herzi Halevi (der im März zurücktrat) gab vor einigen Tagen in einer durchgesickerten Aufnahme zu, dass „heute in Gaza mehr als 10 % der Menschen getötet oder verletzt wurden, also mehr als… pic.twitter.com/AvJhqMcbeh— Don (@Donuncutschweiz) September 17, 2025