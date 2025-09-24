Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.
Da unser Telegram-Kanal momentan zensiert wird posten wir Videos, Artikel etc. auch auf 𝕏.
Wer nichts verpassen will, folgt uns also am besten auch dort!
Hier findet ihr eine Teil-Übersicht der wichtigsten Nachrichten der letzten Tage, die wir auf 𝕏 gepostet haben:
☝🏻 „Ein französischer Politiker sagte mir einmal über die US-Wahl: ‚Ohne einen Sack Geld kann man nichts tun; es ist sinnlos, es überhaupt zu versuchen.‘ Was ist westliche Demokratie? Für wen ist Demokratie? Für diejenigen, die mehr Geld haben?“ – Präsident Putin. pic.twitter.com/7y0Sb2FFaq— Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025
‼️„Alte Gesellschaften Europas BRECHEN ZUSAMMEN & die USA applaudieren ihrem NEUEN HITLER“ — Kolumbiens Präsident Gustavo Petro pic.twitter.com/ntnw87UKQR— Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025
🚨⚡️ Der Kreml antwortet Trump: Russland sei eher ein Bär als ein Tiger, und es gebe keine Papierbären.— Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025
Der ehemalige CIA-Analyst Larry C. Johnson warnt:— Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025
Die Rhetorik der NATO-Staaten, insbesondere Polens, Estlands und Deutschlands, wird immer schärfer. Sie glauben an ihre militärische Überlegenheit gegenüber Russland und fordern radikale Maßnahmen wie den Abschuss russischer… pic.twitter.com/d5ewnvpIJq
🇺🇳 UN-Resolution S/2025/583 scheitert am US-Veto— Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025
14 Mitglieder des UN-Sicherheitsrats stimmten für den Resolutionsentwurf zu Gaza – nur die USA stimmten dagegen.
📌 Der Entwurf forderte:
☝️sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand in Gaza
☝️Freilassung aller Geiseln… pic.twitter.com/7fmHm9ARM2
🚨 Universität Gent verbietet Forschung zu Impfstoff-Risiken— Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025
Die neue Rektorin Petra De Sutter erklärte in einem Interview:
👉 „Wer sagt, man solle sich nicht impfen lassen, setzt Leben aufs Spiel.“
🔒 Forschung über mögliche Gefahren oder Nebenwirkungen von Impfstoffen wird… pic.twitter.com/J0bddWS6Nu
🇺🇸🤜🇺🇦 Melania Trump hat die Frau von Selenskyj vor der ganzen Welt gedemütigt— Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025
❗️Die Ehefrau des US-Präsidenten, Melania Trump, lehnte während der Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York ein bilaterales Treffen mit der Ehefrau von Wolodymyr Selenskyj,… pic.twitter.com/etQe7sgmEB
pic.twitter.com/WYw6NxfXhA— Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025
Im Interview mit einer Soldatin der 4. ukrainischen Brigade kam ein brisantes Detail ans Licht:
Der Armee fehlt es an Personal – jedoch nicht, weil es zu wenig Rekruten gäbe, sondern weil diese „zu schnell verbraucht sind“, sprich: tot oder verwundet.…
🤡 Trumps Behauptung von „7 Friedensabkommen“ vollständig widerlegt— Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025
Das US-Außenministerium verbreitet eine Fantasie: dass Donald Trump „7 Kriege in nur 7 Monaten beendet“ habe und ihn zum „Präsidenten des Friedens“ ernennt. Ein genauerer Blick zeigt eine Liste, die auf Lügen,… pic.twitter.com/ssK3ieDgKR
🇮🇱 Israel griff die "Global Steadfastness Fleet" an, die Lebensmittel für Gaza transportiert— Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025
Israelischer Drohnenangriff auf ein zweites Schiff der "Global Steadfastness Fleet", das versucht, die Gaza-Blockade zu durchbrechen.
Das angegriffene Schiff, Alma, war das größte der… pic.twitter.com/rRCH0p6H64
Die deutsche Europaabgeordnete Christine Anderson spricht eine eindringliche Warnung aus und die Zeit läuft ab. pic.twitter.com/tS1su3j1kR— Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025
Der Oligarch und Microsoft-Mitbegründer Bill Gates habe sich seit seinem Amtsantritt einmal mit US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. getroffen, und die beiden seien sich einig gewesen, dass sie in Bezug auf Impfstoffe unterschiedlicher Meinung seien, sagte Gates am Montag… pic.twitter.com/lXmeQKD3NZ— Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025
Entvölkerungsagenda— Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025
● Empfängnisverhütung
● Homosexualität
● Abtreibung
In dieser einen Rede steht wird alles gesagt, um den Planeten vor dem Klimawandel zu retten. Sie erzählen ihre Pläne. pic.twitter.com/xZV0CqoZjT
🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden— Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025
1. 🇩🇰 Drei Schiffe unter russischer Flagge sollen laut dänischem TV-Sender *TV 2* Drohnen in Richtung Flughafen Kopenhagen gestartet haben.
2. 🇮🇷 Iran kündigt Mega-Deal mit China für den Bau von 7 GW Solarenergie an –… pic.twitter.com/GR0fhd3dyd
Trump ruft die UN dazu auf, das Christentum zu schützen.— Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025
„Die am meisten verfolgte Religion auf dem Planeten heute.“
„Lasst uns die Meinungsfreiheit verteidigen! Schützt die Religionsfreiheit!“
▪️Mit einem Aufruf zu Frieden und Wohlstand beendet Trump seine Rede bei der… pic.twitter.com/p8gBtbbAWE
🚨🇩🇪Trump: Deutschland wurde sowohl in der Einwanderungs- als auch in der Energiepolitik auf einen sehr falschen Weg geführt – Trump— Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025
„Sie wollten grün werden und gingen dabei bankrott“
2018 lachten die Deutschen, als Trump ihnen bei der UNO dieselbe Warnung aussprach. Jetzt… pic.twitter.com/bEW3vK2sl3
Trump hat den UN-Delegierten etwas gesagt, was sich sonst kein anderer Staatschef der Welt zu sagen traut:— Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025
„Eure Länder fahren in die Hölle.“
Dies ist ein Paradigmenwechsel in der globalen Diplomatie – der Raum hat es gespürt. Kein Platz für Zweideutigkeiten.
„In Griechenland… pic.twitter.com/sckVCs5EWe
Trump: 'Schau dir London an, wo du einen schrecklichen Bürgermeister hast, einen schrecklichen, schrecklichen Bürgermeister, und es hat sich so sehr verändert, so sehr verändert'— Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025
'Jetzt wollen sie zur Scharia-Gesetzgebung übergehen' pic.twitter.com/CWgkxwPyzK
1982 prognostizierte der Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, dass der Klimawandel bis zum Jahr 2000 eine globale Katastrophe verursachen würde, die „so unumkehrbar wie ein nuklearer Holocaust“ sei… Diese Vorhersagen waren FALSCH. Sie wurden von dummen… pic.twitter.com/b1nSsw61gP— Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025
🚨 Trump bezeichnet Indien & China als „Hauptsponsoren“ des Ukraine-Konflikts wegen wirtschaftlicher Zusammenarbeit mit Russland pic.twitter.com/HKXgWCdpcv— Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025
'Die UN finanziert einen Angriff auf westliche Länder und ihre Grenzen' — Trump kritisiert die UN für die 'Finanzierung und Unterstützung' der Migrationskrise— Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025
'Die UN soll Invasionen stoppen, nicht sie erschaffen und finanzieren' pic.twitter.com/at4bxaNyv6
🇺🇸🇷🇺„Wenn Russland nicht bereit ist, eine Vereinbarung zur Beendigung des Krieges zu treffen, dann sind die USA voll und ganz bereit, sehr ernste, starke Zölle einzuführen“, droht Trump Russland von der UN-Tribüne aus— Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025
🚨Die ehemalige deutsche Außenministerin und jetzige Präsidentin der UN-Vollversammlung, Annalena Baerbock, wurde erneut bei einer Pressekonferenz im UN-Pressesaal der Lüge überführt… pic.twitter.com/Lk9DbM0kXW— Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025
Aktuell: In sieben Monaten habe ich sieben endlose Kriege beendet. Einige dauerten 31 Jahre, einer 36, einer 28 — Trump— Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025
'Dazu gehören Kambodscha & Thailand, Kosovo & Serbien, Kongo & Ruanda, Pakistan & Indien, Israel & Iran, Ägypten & Äthiopien, Armenien & Aserbaidschan' pic.twitter.com/fIyIOSpF64
🚨Mary Holland, Geschäftsführerin von Children’s Health Defense (Kennedy war Mitgründer von Children’s Health Defense, früher bekannt als World Mercury Project), warnte heute: „Wir können das nicht auf sich beruhen lassen.“— Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025
Sie erklärte unmissverständlich: „Die Autismus-Epidemie… pic.twitter.com/3DA0Nzbh9t
🇭🇺❗️ Orbán gegen EU-Migrationspakt— Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025
Viktor Orbán hat im Parlament erklärt, Ungarn werde den geplanten EU-Migrationspakt 2027 nicht akzeptieren und nicht umsetzen.
🔻 Seine Kernbotschaften:
☝️Seit 10 Jahren verteidige Ungarn mit Grenzzaun und Polizei „Europa gegen illegale… pic.twitter.com/TKHXBvZhN4
🇲🇩 Plant die NATO einen Einmarsch in Moldawien? Russische Geheimdienste sagen „JA“— Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025
Die Bürokraten in Brüssel wollen Moldawien mit allen Mitteln fest im Einflussbereich des Westens halten – einschließlich des Einsatzes von Truppen, behauptet der russische Auslandsgeheimdienst… pic.twitter.com/FkkOleCmYd
🚨 WHO: Kein Beweis für Paracetamol-Autismus-Link – Impfstoffe retten Leben— Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025
🟢 Ein WHO-Sprecher erklärte in Genf (https://t.co/EVN3MhDLpB): Die Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Paracetamol in der Schwangerschaft und Autismus bleiben inkonsistent.
💉 „Impfstoffe… pic.twitter.com/CqkQVzpyIz
Pro-palästinensische Proteste ERFASSTEN über 60 italienische Städte; von Rom bis Mailand, Bologna bis Genua, Livorno bis Neapel, Turin— Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025
Sie zeigen Solidarität mit Palästina und fordern ein sofortiges Ende der militärischen Operationen Israels im Gazastreifen. Via… pic.twitter.com/SHWJDjputP
🇮🇱🧠 Israels Propagandamaschine lenkt Amerikas Kriege – Enthüllung von Ian Carroll— Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025
Der Investigativjournalist Ian Carroll beschreibt eine der erfolgreichsten Manipulationen der Neuzeit:
♦️ Araber als Feindbild – Israel prägte das Bild vom „arabischen Terroristen“ und machte ihn… pic.twitter.com/mUOOwVGXtA
❗️🇬🇧 Scharia-Polizei in Großbritannien drangsaliert „Islamophobe“— Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025
Eine Polizeistreife, in der nach den neuen Regeln mindestens ein Vertreter der Scharia-Polizei (Foto) anwesend sein muss, erschien in einem Privathaus, um einem Teenager das Smartphone wegzunehmen – wegen des… pic.twitter.com/c1Eg37VNHR
Wenn alle NATO-Pressestellen wiedermal das gleiche senden wissen wir was es bedeutet pic.twitter.com/ETf1UNQFL6— Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025
Alice Weidel auf NATO-Kurs?— Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025
„Hier wird die Luftabwehr der NATO getestet.“
„Ich kann nur davor warnen.
Putin solle die Geduld von Trump nicht auf die Probe stellen“ pic.twitter.com/o56TmT6BGo
🇺🇸🇳🇵 Neue nepalesische Regierung stellt von den USA finanzierte Marionetten vor— Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025
2 von 4 neuen Ministern, die von den nepalesischen Medien angekündigt wurden, leiten Organisationen, die von der US-Regierung über die NED und USAID finanziert werden.
Dazu gehören Prasad Pariyar,… pic.twitter.com/XRYgzUi9qt
🎬🇺🇸 Hollywood-Ikone Jolie: „Ich erkenne Amerika unter Trump nicht wieder“— Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025
Angelina Jolie warnt: Die Redefreiheit in den USA stehe massiv unter Beschuss.
❗️Alles, was Menschen spaltet oder persönliche Ausdrucks- und Freiheitsrechte einschränkt – egal von wem es ausgeht – sei… pic.twitter.com/95h2RIgGau
🚨Biometrie-Anwendung auf staatlicher Ebene – warum ist Vietnam das Testgelände für die Agenda 2030? ☝️Die Einschläge kommen täglich näher. pic.twitter.com/p250b4m2KS— Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025
✅ Der pensionierte CENTCOM-Kommandeur sagt zum ehemaligen ISIS-Führer: „Ich bin einer Ihrer Fans.“— Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025
Der ehemalige CIA-Direktor und CENTCOM-Kommandeur David Petraeus sagt zu Ahmad al-Sharaa – alias Al-Nusra/ISIS-Emir Abu Mohammed al-Jolani, jetzt Interimspräsident von Syrien –,… pic.twitter.com/yfRdLwCr47
Real existierender Libertarismus: Unter dem libertären Führer Javier Milei befindet sich Argentiniens Wirtschaft im freien Fall. Die Währung bricht ein, der Anleihenmarkt steckt in der Krise, die riesige Blase an der Börse ist geplatzt und die Produktion im verarbeitenden Gewerbe… pic.twitter.com/Qk1qUc08tj— Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025
Terrorist…. nein heute ist er ein anerkannter Präsident wie der syrische Al-Qaida-Führer Abu Mohammed al-Julani erhalten mittlerweile eine Plattform in US-Mainstream-Medien.— Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025
🇸🇾 In der Sendung 60 Minutes erklärte Al-Julani:
„Heute haben wir die Menschen wirklich von der… pic.twitter.com/3KCJkuwe4h
🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden— Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025
1. 🇮🇷 Der Chef der iranischen Streitkräfte warnt vor einer „unvorstellbaren“ Reaktion auf feindliche Bedrohungen.
2. 🇨🇦🇮🇳 Kanada lehnt 2025 bisher 80 % der indischen Studentenvisa ab.
3. 🇮🇱 Israel bereitet sich auf eine… pic.twitter.com/jU145yw2SD
🚨General Manager der mächtigen BIZ— Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025
Sagt es offen: nutzerzentriert
Agustín Carstens, Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), im Videoausschnitt aus „The Future of Finance”. Via Plandemia (https://t.co/Tw95CIMIFW) pic.twitter.com/icpEl2XB5g
Genau dieser Staat will dir jetzt ein E-ID verpassen. pic.twitter.com/DFsgL1kUTi— Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025
Aktuell: „Menschenrechte sind Frauenrechte. Und Frauenrechte sind Menschenrechte“, – eine tiefgründige Rede der frisch gewählten Vorsitzenden der UN-Generalversammlung Annalena Baerbock😆 pic.twitter.com/d4Je0BdJQC— Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025
🚨🌍 Bill Gates & die Klima-Heuchelei— Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025
Gates wurde gefragt, warum das reichste 1 % mehr CO₂ ausstößt als die ärmsten 66 %.
👉 Seine Antwort: Er gibt 9 Mio. $ pro Jahr für „grünen Flugtreibstoff & Kompensation“ aus – und fliegt weiter mit Privatjets.
Das zeigt das Spiel:
Für… pic.twitter.com/3fIftZnPh1
🚨🇺🇸 Charlie Kirk – Campus-Tour entlarvt— Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025
Das Narrativ von „freier Rede und Debatten“ war nur Fassade. In Wahrheit war Kirks Campus-Tour ein Trump-Wahlmobilisierungsprogramm:
👉 Junge Leute wurden systematisch in die Trump-Maschinerie hineingezogen – registriert und mobilisiert… pic.twitter.com/2h0oAMSlbV
🔥 Starke Prognose des BlackRock-CEOs: Die US-Wirtschaft ist am Ende— Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025
♦️ Die Vereinigten Staaten laufen Gefahr, von Defiziten überwältigt zu werden, wenn ihre Wirtschaft nicht um 3 % wächst, klagt BlackRock-Chef Larry Fink
♦️ Er kritisierte auch die Zollkriege des Weißen Hauses… pic.twitter.com/s2tfVOTZie
Der ehemalige Al-Qaida- und ISIS-Mitglied sowie Gründer der Al-Nusra-Front, der syrische Präsident Ahmad Al-Sharaa, reiste nach New York und traf sich mit der syrisch-amerikanischen Gemeinschaft— Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025
Unter den Zuhörern war Rabbi Yusuf Hamra, ein syrischer Jude, der 100.000 $ zusagte,… pic.twitter.com/5SxnOnYFFK
☄️🇨🇭 Staatspropaganda entlarvt – Der Bund besitzt ca. 51 % der Aktien der Swisscom AG.— Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025
Wenn staatsnahe Betriebe oder Medien mit dem Geld der Bürger aktiv Abstimmungskampagnen unterstützen, kannst du sicher sein:
Ihre Berichterstattung ist keine neutrale Information, sondern ein… pic.twitter.com/rwLWhRvo3l
🚨UK: Der Rat von Hammersmith & Fulham GEHT VOLL ORWELL und schlägt vor:— Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025
🔸 Permanente feste Kameras mit Live-Gesichtserkennung
🔸 Eine Flotte von Drohnen zur Überwachung der Menschen
🔸 Kameras mit rückwirkender Gesichtserkennung, um die Bewegungen der Menschen im Bezirk… pic.twitter.com/iUS8EHTs6w
🔥🇭🇺 Orbán: Die EU ist ein sinkendes Wrack!— Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025
„Die Europäische Union ist zerborsten, überflutet von Schulden, Migranten, Gewalt und Krieg. Brüssels grüne Politik tötet die Industrie, während kopflose Bürokraten wie Hühner im Kreis rennen. Ein Kontinent als Konkursmasse – das ist… pic.twitter.com/avUJXMSUp5
🇺🇸 Das Weiße Haus bringt Autismus mit Paracetamol in Verbindung — The WP— Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025
Die Regierung von Donald Trump verbindet Autismus bei Kindern mit der Einnahme von Acetaminophen (Paracetamol) während der Schwangerschaft, berichtet die Washington Post.
📝 „Bundesgesundheitsbehörden… pic.twitter.com/vm8h214olB
In den USA viral 🚨 SEHR GENAU BEOBACHTEN 🚨— Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025
Verstehst du, was gerade in Gang gesetzt wurde? pic.twitter.com/mie0edYchV
🇺🇲🇮🇱 Tucker Carlson geht viral: gab den Juden indirekt die Schuld am Mord an Charlie Kirk:— Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025
„Vor 2000 Jahren, als Jesus in Jerusalem auftauchte und anfing, die Wahrheit zu sagen, sagten die Typen dort, die Hummus aßen (Juden), wir müssen ihn am Reden hindern, und einer von ihnen… pic.twitter.com/MLkCNR6WFB
🚨Viral: Schweizer muss 10 Tage ins Gefängnis wegen des folgenden Tweets:— Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025
„Wenn man die LGBTQI nach 200 Jahren ausgräbt wird man anhand der Skelette nur Mann und Frau finden alles andere in ne Psychische Krankheit die durch den Lehrplan hochgezogen wurde!"
Hätte wirklich nicht… pic.twitter.com/2j1KG37tq9
🇺🇸🇵🇭 Kopieren & Einfügen: Von den USA unterstützte Unruhen richten sich jetzt gegen die Philippinen— Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025
Proteste auf den Philippinen, die den Unruhen in Indonesien/Nepal ähneln, werden von einer Reihe von „Zivilgesellschaft“-Gruppen und „Kirchen“-Organisationen angeführt,… pic.twitter.com/AVkv0gB9qh
Ein Lippenleser hat Einzelheiten über den kurzen Austausch zwischen Präsident Trump und Elon Musk bei der Gedenkfeier für Charlie Kirk enthüllt.— Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025
Trump begrüßte Musk mit einem beiläufigen „Wie geht es Ihnen?“, bevor er hinzufügte: „Also, Elon, ich habe gehört, Sie wollten… pic.twitter.com/IGUkUEO0Zc
🚨 „WIR KÖNNTEN JEDERZEIT STERBEN“ – Australische Ärztin schildert Hölle im al-Shifa-Krankenhaus (Gaza)— Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025
Dr. Nada Abu Alrub, Ärztin aus Australien, berichtet in einer erschütternden Botschaft von den Zuständen unter israelischem Bombardement:
🔴 70–80 % der Patienten sind Kinder… pic.twitter.com/ls1HoLcpPd
❌👔 Wieder daneben: Selenskyj fliegt aus der Liste der einflussreichsten Juden— Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025
The Jerusalem Post veröffentlichte die jährliche Liste der „50 einflussreichsten Juden der Welt“. Diesmal schaffte es der russische Premierminister Michail Mischustin auf Platz 18.
🇮🇱🇺🇸Den ersten… pic.twitter.com/hn6huz0lJI
🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden— Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025
1. 🇦🇹 🎥Tausende fluten die Straßen Wiens bei massiver Protestaktion gegen den Gaza-Krieg
2. 🇩🇪 🎥Protestierende in Deutschland versammeln sich in Düsseldorf in Wut über die Gaza-Offensive
3. 🇺🇸 Amerikaner halten 6 von 7… pic.twitter.com/OrRwbiUCDN
Israels Militär „steht kurz vor dem Zusammenbruch“ – ehemaliger US-Colonel— Don (@Donuncutschweiz) September 21, 2025
Die IDF hat im Gaza-Krieg so viele abscheuliche Dinge getan, dass „sie eine posttraumatische Belastungsrate hat, die alle Rekorde sprengt“, sagt der pensionierte US-Colonel Lawrence Wilkerson.
✡️ Sogar… pic.twitter.com/SDyyMGDBdG
🤡 Von 9/11 bis Heute: Der Ex-Gründer von Al-Qaida erhält in New York den roten Teppich— Don (@Donuncutschweiz) September 21, 2025
Nur ZWEI WOCHEN nach dem 9/11-Jahrestag veranstaltet das Middle East Institute Abu Mohammad al-Julani – auch bekannt als Ahmed al-Sharaa – den ehemaligen Gründer des syrischen Zweigs von… pic.twitter.com/1bUgBycHXa
✡️ ISRAELS „SAMSON-OPTION“: Nukleares Erpressungsspiel— Don (@Donuncutschweiz) September 21, 2025
👉 Die „Samson-Option“ ist keine Strategie – sondern nukleare Erpressung. Israels offizielle Doktrin droht, Atomwaffen nicht nur gegen Feinde, sondern auch gegen eigene Verbündete einzusetzen, falls im Krieg nicht genügend… pic.twitter.com/ub0bQuQw3G
Ehemaliger Mossad-Chef mit „unbezahlbarer“ Antwort auf die Frage, ob Israel Charlie Kirk getötet hat— Don (@Donuncutschweiz) September 21, 2025
🔊 „Wir haben damit nichts zu tun. Der Mossad macht so etwas nicht. Wir sind nicht in politische Attentate verwickelt, waren es nie. Das ist völlig falsch und bösartig“, sagte… pic.twitter.com/X2ReKsKwYr