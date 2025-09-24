Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

Da unser Telegram-Kanal momentan zensiert wird posten wir Videos, Artikel etc. auch auf 𝕏.

Wer nichts verpassen will, folgt uns also am besten auch dort!

Hier findet ihr eine Teil-Übersicht der wichtigsten Nachrichten der letzten Tage, die wir auf 𝕏 gepostet haben:

☝🏻 „Ein französischer Politiker sagte mir einmal über die US-Wahl: ‚Ohne einen Sack Geld kann man nichts tun; es ist sinnlos, es überhaupt zu versuchen.‘ Was ist westliche Demokratie? Für wen ist Demokratie? Für diejenigen, die mehr Geld haben?“ – Präsident Putin. pic.twitter.com/7y0Sb2FFaq — Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025

‼️„Alte Gesellschaften Europas BRECHEN ZUSAMMEN & die USA applaudieren ihrem NEUEN HITLER“ — Kolumbiens Präsident Gustavo Petro pic.twitter.com/ntnw87UKQR — Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025

🚨⚡️ Der Kreml antwortet Trump: Russland sei eher ein Bär als ein Tiger, und es gebe keine Papierbären. — Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025

Der ehemalige CIA-Analyst Larry C. Johnson warnt:



Die Rhetorik der NATO-Staaten, insbesondere Polens, Estlands und Deutschlands, wird immer schärfer. Sie glauben an ihre militärische Überlegenheit gegenüber Russland und fordern radikale Maßnahmen wie den Abschuss russischer… pic.twitter.com/d5ewnvpIJq — Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025

🇺🇳 UN-Resolution S/2025/583 scheitert am US-Veto



14 Mitglieder des UN-Sicherheitsrats stimmten für den Resolutionsentwurf zu Gaza – nur die USA stimmten dagegen.



📌 Der Entwurf forderte:



☝️sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand in Gaza



☝️Freilassung aller Geiseln… pic.twitter.com/7fmHm9ARM2 — Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025

🚨 Universität Gent verbietet Forschung zu Impfstoff-Risiken



Die neue Rektorin Petra De Sutter erklärte in einem Interview:



👉 „Wer sagt, man solle sich nicht impfen lassen, setzt Leben aufs Spiel.“



🔒 Forschung über mögliche Gefahren oder Nebenwirkungen von Impfstoffen wird… pic.twitter.com/J0bddWS6Nu — Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025

🇺🇸🤜🇺🇦 Melania Trump hat die Frau von Selenskyj vor der ganzen Welt gedemütigt



❗️Die Ehefrau des US-Präsidenten, Melania Trump, lehnte während der Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York ein bilaterales Treffen mit der Ehefrau von Wolodymyr Selenskyj,… pic.twitter.com/etQe7sgmEB — Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025

pic.twitter.com/WYw6NxfXhA



Im Interview mit einer Soldatin der 4. ukrainischen Brigade kam ein brisantes Detail ans Licht:

Der Armee fehlt es an Personal – jedoch nicht, weil es zu wenig Rekruten gäbe, sondern weil diese „zu schnell verbraucht sind“, sprich: tot oder verwundet.… — Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025

🤡 Trumps Behauptung von „7 Friedensabkommen“ vollständig widerlegt



Das US-Außenministerium verbreitet eine Fantasie: dass Donald Trump „7 Kriege in nur 7 Monaten beendet“ habe und ihn zum „Präsidenten des Friedens“ ernennt. Ein genauerer Blick zeigt eine Liste, die auf Lügen,… pic.twitter.com/ssK3ieDgKR — Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025

🇮🇱 Israel griff die "Global Steadfastness Fleet" an, die Lebensmittel für Gaza transportiert



Israelischer Drohnenangriff auf ein zweites Schiff der "Global Steadfastness Fleet", das versucht, die Gaza-Blockade zu durchbrechen.



Das angegriffene Schiff, Alma, war das größte der… pic.twitter.com/rRCH0p6H64 — Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025

Die deutsche Europaabgeordnete Christine Anderson spricht eine eindringliche Warnung aus und die Zeit läuft ab. pic.twitter.com/tS1su3j1kR — Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025

Der Oligarch und Microsoft-Mitbegründer Bill Gates habe sich seit seinem Amtsantritt einmal mit US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. getroffen, und die beiden seien sich einig gewesen, dass sie in Bezug auf Impfstoffe unterschiedlicher Meinung seien, sagte Gates am Montag… pic.twitter.com/lXmeQKD3NZ — Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025

Entvölkerungsagenda



● Empfängnisverhütung

● Homosexualität

● Abtreibung



In dieser einen Rede steht wird alles gesagt, um den Planeten vor dem Klimawandel zu retten. Sie erzählen ihre Pläne. pic.twitter.com/xZV0CqoZjT — Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇩🇰 Drei Schiffe unter russischer Flagge sollen laut dänischem TV-Sender *TV 2* Drohnen in Richtung Flughafen Kopenhagen gestartet haben.



2. 🇮🇷 Iran kündigt Mega-Deal mit China für den Bau von 7 GW Solarenergie an –… pic.twitter.com/GR0fhd3dyd — Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025

Trump ruft die UN dazu auf, das Christentum zu schützen.



„Die am meisten verfolgte Religion auf dem Planeten heute.“



„Lasst uns die Meinungsfreiheit verteidigen! Schützt die Religionsfreiheit!“



▪️Mit einem Aufruf zu Frieden und Wohlstand beendet Trump seine Rede bei der… pic.twitter.com/p8gBtbbAWE — Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025

🚨🇩🇪Trump: Deutschland wurde sowohl in der Einwanderungs- als auch in der Energiepolitik auf einen sehr falschen Weg geführt – Trump



„Sie wollten grün werden und gingen dabei bankrott“



2018 lachten die Deutschen, als Trump ihnen bei der UNO dieselbe Warnung aussprach. Jetzt… pic.twitter.com/bEW3vK2sl3 — Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025

Trump hat den UN-Delegierten etwas gesagt, was sich sonst kein anderer Staatschef der Welt zu sagen traut:



„Eure Länder fahren in die Hölle.“



Dies ist ein Paradigmenwechsel in der globalen Diplomatie – der Raum hat es gespürt. Kein Platz für Zweideutigkeiten.



„In Griechenland… pic.twitter.com/sckVCs5EWe — Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025

Trump: 'Schau dir London an, wo du einen schrecklichen Bürgermeister hast, einen schrecklichen, schrecklichen Bürgermeister, und es hat sich so sehr verändert, so sehr verändert'



'Jetzt wollen sie zur Scharia-Gesetzgebung übergehen' pic.twitter.com/CWgkxwPyzK — Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025

1982 prognostizierte der Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, dass der Klimawandel bis zum Jahr 2000 eine globale Katastrophe verursachen würde, die „so unumkehrbar wie ein nuklearer Holocaust“ sei… Diese Vorhersagen waren FALSCH. Sie wurden von dummen… pic.twitter.com/b1nSsw61gP — Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025

🚨 Trump bezeichnet Indien & China als „Hauptsponsoren“ des Ukraine-Konflikts wegen wirtschaftlicher Zusammenarbeit mit Russland pic.twitter.com/HKXgWCdpcv — Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025

'Die UN finanziert einen Angriff auf westliche Länder und ihre Grenzen' — Trump kritisiert die UN für die 'Finanzierung und Unterstützung' der Migrationskrise



'Die UN soll Invasionen stoppen, nicht sie erschaffen und finanzieren' pic.twitter.com/at4bxaNyv6 — Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025

🇺🇸🇷🇺„Wenn Russland nicht bereit ist, eine Vereinbarung zur Beendigung des Krieges zu treffen, dann sind die USA voll und ganz bereit, sehr ernste, starke Zölle einzuführen“, droht Trump Russland von der UN-Tribüne aus — Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025

🚨Die ehemalige deutsche Außenministerin und jetzige Präsidentin der UN-Vollversammlung, Annalena Baerbock, wurde erneut bei einer Pressekonferenz im UN-Pressesaal der Lüge überführt… pic.twitter.com/Lk9DbM0kXW — Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025

Aktuell: In sieben Monaten habe ich sieben endlose Kriege beendet. Einige dauerten 31 Jahre, einer 36, einer 28 — Trump



'Dazu gehören Kambodscha & Thailand, Kosovo & Serbien, Kongo & Ruanda, Pakistan & Indien, Israel & Iran, Ägypten & Äthiopien, Armenien & Aserbaidschan' pic.twitter.com/fIyIOSpF64 — Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025

🚨Mary Holland, Geschäftsführerin von Children’s Health Defense (Kennedy war Mitgründer von Children’s Health Defense, früher bekannt als World Mercury Project), warnte heute: „Wir können das nicht auf sich beruhen lassen.“



Sie erklärte unmissverständlich: „Die Autismus-Epidemie… pic.twitter.com/3DA0Nzbh9t — Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025

🇭🇺❗️ Orbán gegen EU-Migrationspakt



Viktor Orbán hat im Parlament erklärt, Ungarn werde den geplanten EU-Migrationspakt 2027 nicht akzeptieren und nicht umsetzen.



🔻 Seine Kernbotschaften:



☝️Seit 10 Jahren verteidige Ungarn mit Grenzzaun und Polizei „Europa gegen illegale… pic.twitter.com/TKHXBvZhN4 — Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025

🇲🇩​​ Plant die NATO einen Einmarsch in Moldawien? Russische Geheimdienste sagen „JA“



Die Bürokraten in Brüssel wollen Moldawien mit allen Mitteln fest im Einflussbereich des Westens halten – einschließlich des Einsatzes von Truppen, behauptet der russische Auslandsgeheimdienst… pic.twitter.com/FkkOleCmYd — Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025

🚨 WHO: Kein Beweis für Paracetamol-Autismus-Link – Impfstoffe retten Leben



🟢 Ein WHO-Sprecher erklärte in Genf (https://t.co/EVN3MhDLpB): Die Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Paracetamol in der Schwangerschaft und Autismus bleiben inkonsistent.



💉 „Impfstoffe… pic.twitter.com/CqkQVzpyIz — Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025

Pro-palästinensische Proteste ERFASSTEN über 60 italienische Städte; von Rom bis Mailand, Bologna bis Genua, Livorno bis Neapel, Turin



Sie zeigen Solidarität mit Palästina und fordern ein sofortiges Ende der militärischen Operationen Israels im Gazastreifen. Via… pic.twitter.com/SHWJDjputP — Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025

🇮🇱🧠 Israels Propagandamaschine lenkt Amerikas Kriege – Enthüllung von Ian Carroll



Der Investigativjournalist Ian Carroll beschreibt eine der erfolgreichsten Manipulationen der Neuzeit:



♦️ Araber als Feindbild – Israel prägte das Bild vom „arabischen Terroristen“ und machte ihn… pic.twitter.com/mUOOwVGXtA — Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025

❗️🇬🇧 Scharia-Polizei in Großbritannien drangsaliert „Islamophobe“



Eine Polizeistreife, in der nach den neuen Regeln mindestens ein Vertreter der Scharia-Polizei (Foto) anwesend sein muss, erschien in einem Privathaus, um einem Teenager das Smartphone wegzunehmen – wegen des… pic.twitter.com/c1Eg37VNHR — Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025

Wenn alle NATO-Pressestellen wiedermal das gleiche senden wissen wir was es bedeutet pic.twitter.com/ETf1UNQFL6 — Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025

Alice Weidel auf NATO-Kurs?



„Hier wird die Luftabwehr der NATO getestet.“



„Ich kann nur davor warnen.

Putin solle die Geduld von Trump nicht auf die Probe stellen“ pic.twitter.com/o56TmT6BGo — Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025

🇺🇸🇳🇵 Neue nepalesische Regierung stellt von den USA finanzierte Marionetten vor



2 von 4 neuen Ministern, die von den nepalesischen Medien angekündigt wurden, leiten Organisationen, die von der US-Regierung über die NED und USAID finanziert werden.



Dazu gehören Prasad Pariyar,… pic.twitter.com/XRYgzUi9qt — Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025

🎬🇺🇸 Hollywood-Ikone Jolie: „Ich erkenne Amerika unter Trump nicht wieder“



Angelina Jolie warnt: Die Redefreiheit in den USA stehe massiv unter Beschuss.

❗️Alles, was Menschen spaltet oder persönliche Ausdrucks- und Freiheitsrechte einschränkt – egal von wem es ausgeht – sei… pic.twitter.com/95h2RIgGau — Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025

🚨Biometrie-Anwendung auf staatlicher Ebene – warum ist Vietnam das Testgelände für die Agenda 2030? ☝️Die Einschläge kommen täglich näher. pic.twitter.com/p250b4m2KS — Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025

✅ Der pensionierte CENTCOM-Kommandeur sagt zum ehemaligen ISIS-Führer: „Ich bin einer Ihrer Fans.“



Der ehemalige CIA-Direktor und CENTCOM-Kommandeur David Petraeus sagt zu Ahmad al-Sharaa – alias Al-Nusra/ISIS-Emir Abu Mohammed al-Jolani, jetzt Interimspräsident von Syrien –,… pic.twitter.com/yfRdLwCr47 — Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025

Real existierender Libertarismus: Unter dem libertären Führer Javier Milei befindet sich Argentiniens Wirtschaft im freien Fall. Die Währung bricht ein, der Anleihenmarkt steckt in der Krise, die riesige Blase an der Börse ist geplatzt und die Produktion im verarbeitenden Gewerbe… pic.twitter.com/Qk1qUc08tj — Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025

Terrorist…. nein heute ist er ein anerkannter Präsident wie der syrische Al-Qaida-Führer Abu Mohammed al-Julani erhalten mittlerweile eine Plattform in US-Mainstream-Medien.



🇸🇾 In der Sendung 60 Minutes erklärte Al-Julani:



„Heute haben wir die Menschen wirklich von der… pic.twitter.com/3KCJkuwe4h — Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇮🇷 Der Chef der iranischen Streitkräfte warnt vor einer „unvorstellbaren“ Reaktion auf feindliche Bedrohungen.



2. 🇨🇦🇮🇳 Kanada lehnt 2025 bisher 80 % der indischen Studentenvisa ab.



3. 🇮🇱 Israel bereitet sich auf eine… pic.twitter.com/jU145yw2SD — Don (@Donuncutschweiz) September 23, 2025

🚨General Manager der mächtigen BIZ



Sagt es offen: nutzerzentriert



Agustín Carstens, Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), im Videoausschnitt aus „The Future of Finance”. Via Plandemia (https://t.co/Tw95CIMIFW) pic.twitter.com/icpEl2XB5g — Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025

Genau dieser Staat will dir jetzt ein E-ID verpassen. pic.twitter.com/DFsgL1kUTi — Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025

Aktuell: „Menschenrechte sind Frauenrechte. Und Frauenrechte sind Menschenrechte“, – eine tiefgründige Rede der frisch gewählten Vorsitzenden der UN-Generalversammlung Annalena Baerbock😆 pic.twitter.com/d4Je0BdJQC — Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025

🚨🌍 Bill Gates & die Klima-Heuchelei



Gates wurde gefragt, warum das reichste 1 % mehr CO₂ ausstößt als die ärmsten 66 %.

👉 Seine Antwort: Er gibt 9 Mio. $ pro Jahr für „grünen Flugtreibstoff & Kompensation“ aus – und fliegt weiter mit Privatjets.



Das zeigt das Spiel:



Für… pic.twitter.com/3fIftZnPh1 — Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025

🚨🇺🇸 Charlie Kirk – Campus-Tour entlarvt



Das Narrativ von „freier Rede und Debatten“ war nur Fassade. In Wahrheit war Kirks Campus-Tour ein Trump-Wahlmobilisierungsprogramm:



👉 Junge Leute wurden systematisch in die Trump-Maschinerie hineingezogen – registriert und mobilisiert… pic.twitter.com/2h0oAMSlbV — Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025

🔥 Starke Prognose des BlackRock-CEOs: Die US-Wirtschaft ist am Ende



♦️ Die Vereinigten Staaten laufen Gefahr, von Defiziten überwältigt zu werden, wenn ihre Wirtschaft nicht um 3 % wächst, klagt BlackRock-Chef Larry Fink



♦️ Er kritisierte auch die Zollkriege des Weißen Hauses… pic.twitter.com/s2tfVOTZie — Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025

Der ehemalige Al-Qaida- und ISIS-Mitglied sowie Gründer der Al-Nusra-Front, der syrische Präsident Ahmad Al-Sharaa, reiste nach New York und traf sich mit der syrisch-amerikanischen Gemeinschaft



Unter den Zuhörern war Rabbi Yusuf Hamra, ein syrischer Jude, der 100.000 $ zusagte,… pic.twitter.com/5SxnOnYFFK — Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025

☄️🇨🇭 Staatspropaganda entlarvt – Der Bund besitzt ca. 51 % der Aktien der Swisscom AG.



Wenn staatsnahe Betriebe oder Medien mit dem Geld der Bürger aktiv Abstimmungskampagnen unterstützen, kannst du sicher sein:

Ihre Berichterstattung ist keine neutrale Information, sondern ein… pic.twitter.com/rwLWhRvo3l — Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025

🚨UK: Der Rat von Hammersmith & Fulham GEHT VOLL ORWELL und schlägt vor:



🔸 Permanente feste Kameras mit Live-Gesichtserkennung

🔸 Eine Flotte von Drohnen zur Überwachung der Menschen

🔸 Kameras mit rückwirkender Gesichtserkennung, um die Bewegungen der Menschen im Bezirk… pic.twitter.com/iUS8EHTs6w — Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025

🔥🇭🇺 Orbán: Die EU ist ein sinkendes Wrack!



„Die Europäische Union ist zerborsten, überflutet von Schulden, Migranten, Gewalt und Krieg. Brüssels grüne Politik tötet die Industrie, während kopflose Bürokraten wie Hühner im Kreis rennen. Ein Kontinent als Konkursmasse – das ist… pic.twitter.com/avUJXMSUp5 — Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025

🇺🇸 Das Weiße Haus bringt Autismus mit Paracetamol in Verbindung — The WP



Die Regierung von Donald Trump verbindet Autismus bei Kindern mit der Einnahme von Acetaminophen (Paracetamol) während der Schwangerschaft, berichtet die Washington Post.



📝 „Bundesgesundheitsbehörden… pic.twitter.com/vm8h214olB — Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025

In den USA viral 🚨 SEHR GENAU BEOBACHTEN 🚨



Verstehst du, was gerade in Gang gesetzt wurde? pic.twitter.com/mie0edYchV — Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025

🇺🇲🇮🇱 Tucker Carlson geht viral: gab den Juden indirekt die Schuld am Mord an Charlie Kirk:



„Vor 2000 Jahren, als Jesus in Jerusalem auftauchte und anfing, die Wahrheit zu sagen, sagten die Typen dort, die Hummus aßen (Juden), wir müssen ihn am Reden hindern, und einer von ihnen… pic.twitter.com/MLkCNR6WFB — Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025

🚨Viral: Schweizer muss 10 Tage ins Gefängnis wegen des folgenden Tweets:



„Wenn man die LGBTQI nach 200 Jahren ausgräbt wird man anhand der Skelette nur Mann und Frau finden alles andere in ne Psychische Krankheit die durch den Lehrplan hochgezogen wurde!"



Hätte wirklich nicht… pic.twitter.com/2j1KG37tq9 — Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025

🇺🇸🇵🇭 Kopieren & Einfügen: Von den USA unterstützte Unruhen richten sich jetzt gegen die Philippinen



Proteste auf den Philippinen, die den Unruhen in Indonesien/Nepal ähneln, werden von einer Reihe von „Zivilgesellschaft“-Gruppen und „Kirchen“-Organisationen angeführt,… pic.twitter.com/AVkv0gB9qh — Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025

Ein Lippenleser hat Einzelheiten über den kurzen Austausch zwischen Präsident Trump und Elon Musk bei der Gedenkfeier für Charlie Kirk enthüllt.



Trump begrüßte Musk mit einem beiläufigen „Wie geht es Ihnen?“, bevor er hinzufügte: „Also, Elon, ich habe gehört, Sie wollten… pic.twitter.com/IGUkUEO0Zc — Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025

🚨 „WIR KÖNNTEN JEDERZEIT STERBEN“ – Australische Ärztin schildert Hölle im al-Shifa-Krankenhaus (Gaza)



Dr. Nada Abu Alrub, Ärztin aus Australien, berichtet in einer erschütternden Botschaft von den Zuständen unter israelischem Bombardement:



🔴 70–80 % der Patienten sind Kinder… pic.twitter.com/ls1HoLcpPd — Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025

❌👔 Wieder daneben: Selenskyj fliegt aus der Liste der einflussreichsten Juden



The Jerusalem Post veröffentlichte die jährliche Liste der „50 einflussreichsten Juden der Welt“. Diesmal schaffte es der russische Premierminister Michail Mischustin auf Platz 18.



🇮🇱🇺🇸Den ersten… pic.twitter.com/hn6huz0lJI — Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇦🇹 🎥Tausende fluten die Straßen Wiens bei massiver Protestaktion gegen den Gaza-Krieg



2. 🇩🇪 🎥Protestierende in Deutschland versammeln sich in Düsseldorf in Wut über die Gaza-Offensive



3. 🇺🇸 Amerikaner halten 6 von 7… pic.twitter.com/OrRwbiUCDN — Don (@Donuncutschweiz) September 22, 2025

Israels Militär „steht kurz vor dem Zusammenbruch“ – ehemaliger US-Colonel



Die IDF hat im Gaza-Krieg so viele abscheuliche Dinge getan, dass „sie eine posttraumatische Belastungsrate hat, die alle Rekorde sprengt“, sagt der pensionierte US-Colonel Lawrence Wilkerson.



✡️ Sogar… pic.twitter.com/SDyyMGDBdG — Don (@Donuncutschweiz) September 21, 2025

🤡 Von 9/11 bis Heute: Der Ex-Gründer von Al-Qaida erhält in New York den roten Teppich



Nur ZWEI WOCHEN nach dem 9/11-Jahrestag veranstaltet das Middle East Institute Abu Mohammad al-Julani – auch bekannt als Ahmed al-Sharaa – den ehemaligen Gründer des syrischen Zweigs von… pic.twitter.com/1bUgBycHXa — Don (@Donuncutschweiz) September 21, 2025

✡️ ISRAELS „SAMSON-OPTION“: Nukleares Erpressungsspiel



👉 Die „Samson-Option“ ist keine Strategie – sondern nukleare Erpressung. Israels offizielle Doktrin droht, Atomwaffen nicht nur gegen Feinde, sondern auch gegen eigene Verbündete einzusetzen, falls im Krieg nicht genügend… pic.twitter.com/ub0bQuQw3G — Don (@Donuncutschweiz) September 21, 2025