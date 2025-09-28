Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

Da unser Telegram-Kanal momentan zensiert wird posten wir Videos, Artikel etc. auch auf 𝕏.

Wer nichts verpassen will, folgt uns also am besten auch dort!

Hier findet ihr eine Teil-Übersicht der wichtigsten Nachrichten der letzten Tage, die wir auf 𝕏 gepostet haben:

⚡️ Gemeinsame BRICS-Medienerklärung

nach dem Treffen der BRICS-Außenminister am Rande der 80. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen (New York, 26. September 2025)



👉 Volltext lesen: Teil I (https://t.co/sOiBX9Nemd) und Teil II (https://t.co/zRGiooXa4H)

Zentrale… pic.twitter.com/RzY9GR23ic — Don (@Donuncutschweiz) September 28, 2025

Kolumbiens Petro Rede geht viral in der er offenbart wer wirklich mit Drogen handelt. pic.twitter.com/nkbf1soKwK — Don (@Donuncutschweiz) September 28, 2025

‼️Als Nächstes steht die Kontrolle der sozialen Medien an – so der ehemalige IDF-General.



Der israelische Politiker Yair Golan erklärt offen, dass der nächste Schritt darin bestehe, den sozialen Medien strenge Kontrollen aufzuerlegen und alles zu blockieren, was die Behörden als… pic.twitter.com/NXRDxLY0Yg — Don (@Donuncutschweiz) September 28, 2025

Alex Jones hat YouTubes Bluff gerade aufgedeckt – und die Plattform ist sofort eingeknickt.



Im Video erklärt er, was genau vorgefallen ist und was er in dem zwölfminütigen Video veröffentlicht hat. pic.twitter.com/TT8jrqn1O3 — Don (@Donuncutschweiz) September 28, 2025

🔥Zwangseinführung der digitalen ID in Großbritannien -Die digitale ID des Vereinigten Königreichs wird der Untergang der Regierung sein



Das wird zu massiven Unruhen und Verweigerungen führen. Neil Oliver geht mit seiner Meinung, dass dies nicht akzeptiert wird, viral.



👉Neil… pic.twitter.com/Ml8CillFJ3 — Don (@Donuncutschweiz) September 28, 2025

Wie lange wird sich Putin noch in Geduld üben? pic.twitter.com/GgK5joyl8z — Don (@Donuncutschweiz) September 28, 2025

🔥Hören Sie sich die Schlussaussage in diesem erschreckenden Video genau an: „Sobald die digitale ID eingeführt ist, ist das Spiel für die Menschheit vorbei.“ pic.twitter.com/eLyFkxGgK0 — Don (@Donuncutschweiz) September 28, 2025

🇺🇸 US-TRUPPEN GEGEN ANTIFA – SCHLACHT UM PORTLAND (welche Gruppe wird die nächste sein?)



Vor der ICE-Einrichtung in Broadview kam es zu heftigen Straßenschlachten: Bundesagenten lieferten sich gewaltsame Auseinandersetzungen mit Antifa-Demonstranten, setzten Paintballs,… pic.twitter.com/hPYhf2yfLW — Don (@Donuncutschweiz) September 28, 2025

💰🌍 „Die Grundlage einer Weltordnung ist immer das Finanzsystem.“ – Pippa Malmgren, World Government Summit Dubai 2022.



Sie spricht offen aus, was hinter digitalem Geld & Blockchain-Buchführung steckt: totale Nachverfolgbarkeit jeder Transaktion, Machtverschiebung vom Bürger… pic.twitter.com/t13ErS1DO2 — Don (@Donuncutschweiz) September 28, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇩🇪 🎥„Sie schüren einfach Krieg!“: Proteste in Hamburg gegen NATO-Übung „Roter Sturm“



2. 🇮🇷 Präsident Pezeshkian: „Treffe Trump, wenn die USA Sanktionen aufheben“



3. 🇷🇺 Lavrov warnt UN: Nazismus in Europa – NATO-Eliten… pic.twitter.com/Lt24OAMhEv — Don (@Donuncutschweiz) September 28, 2025

🔥 „Manchmal kommt es mir so vor, als ob, wenn Amerika den Europäern morgen mitteilt, dass wir beschlossen haben, euch alle aufzuhängen, die Europäer pflichtbewusst fragen werden, ob das mit im Inland produzierten Seilen möglich ist, aber selbst dann werden sie ein Fiasko… pic.twitter.com/GwY8qwtR59 — Don (@Donuncutschweiz) September 26, 2025

💸🤬 Der Reichtum von Palantir ist mit dem Blut der Palästinenser gebaut – hier ist der Beweis



Ein plötzlicher Kurssprung des US-Digitalüberwachungsriesen Palantir geht auf sein unheiliges Bündnis mit den israelischen Verteidigungsstreitkräften während des laufenden Völkermords… pic.twitter.com/MhV3nRuO5V — Don (@Donuncutschweiz) September 26, 2025

Die Rede von Ursula von der Leyen hatte nichts mit Klima zu tun. Sie war ein Plan für eine Weltregierung.



Die Botschaft ist klar: Die Ära souveräner, unabhängiger Nationen wird abgeschafft und durch ein von oben gesteuertes globales Regime ersetzt, in dem Klimavorschriften das… pic.twitter.com/AzGdzZtVxt — Don (@Donuncutschweiz) September 26, 2025

„Seit der Einführung von Sonnenschutzmitteln im Jahr 1940 hat die Zahl der Melanome um über 200 Prozent zugenommen.“



„Dieses Zeug ist voller Isobutane, Duftstoffe und verschiedener Arten von Benzoaten … und Sie sprühen es auf Ihren ganzen Körper, weil Sie denken, dass es Sie… pic.twitter.com/ZhCTflf4Lz — Don (@Donuncutschweiz) September 26, 2025

Am WEF wird ganz klar und deutlich darüber gesprochen warum sie uns eine Digitale ID verpassen wollen pic.twitter.com/4XHuuxTE3U — Don (@Donuncutschweiz) September 26, 2025

☝️ „Wenn ich mir anschaue, was in der Welt und in anderen Ländern passiert, möchte ich denjenigen, die immer noch auf den Zusammenbruch Russlands warten, sagen: Ich mache mir nur Sorgen darüber, wie ich mich bei Ihrer Beerdigung nicht erkälte.“ – Präsident Putin. pic.twitter.com/fwX8TKkcj4 — Don (@Donuncutschweiz) September 26, 2025

Dr. Andrew Wakefield sagt: „Als ich vor Jahren damit anfing, gab es weltweit fünf Menschen, die bereit waren, über das heikle Thema Impfungen zu sprechen. Nach der Corona-Pandemie sagt nun die Hälfte der erwachsenen Weltbevölkerung: ‚Moment mal, wir vertrauen euch nicht.‘“



Sie… pic.twitter.com/S545kMSDU5 — Don (@Donuncutschweiz) September 26, 2025

🔍🇮🇱🇸🇾 Warum Israels Sicherheitsabkommen mit Syrien eine weitere zionistische Falle ist



Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu besteht darauf, dass jedes Sicherheitsabkommen mit Syrien von einer vollständigen Demilitarisierung Südsyriens und dem Schutz der Drusen… pic.twitter.com/KQlFgo6vsn — Don (@Donuncutschweiz) September 26, 2025

🇷🇺 PUTIN: „Der Iran hat das Abkommen erfüllt, die USA haben es zerrissen. Trump ist ausgestiegen, und trotzdem verlangte Europa, dass der Iran loyal bleibt. Warum zum Teufel sollte der Iran ein Abkommen einhalten, das der Westen selbst aufgegeben hat?“ pic.twitter.com/pOybooIfYi — Don (@Donuncutschweiz) September 26, 2025

🇷🇺🚨 Ex-Pentagon-Berater Douglas Macgregor:

Die jüngsten Drohnen-„Invasionen“ in Polen, Rumänien und jetzt Dänemark – sowie der angebliche Luftraumverstoß über Estland – sind False-Flags oder fehlerhafte Berichte.



👉 19 gefundene Drohnen waren ausgefallen, viele mit polnischen… pic.twitter.com/gFsjGJ2YxT — Don (@Donuncutschweiz) September 26, 2025

🇺🇸💉 Bill Gates kommt ins Schwitzen. Sein Interview zeigt einen Mann, der fürchtet, dass der Geldzug für seine dubiosen Global-Health-Projekte entgleist.



Mit Trumps genauer Prüfung der Auslandsausgaben läuft Gates’ Lobby-Maschine auf Hochtouren. Es geht nicht um transparente… pic.twitter.com/mVC5HfPV02 — Don (@Donuncutschweiz) September 26, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇨🇳 China will die Zusammenarbeit mit der Gates-Stiftung weltweit ausbauen (Xinhua).



2. 🇺🇸 Tucker: US-„Hassrede“-Gesetz bringt mehr Menschen ins Gefängnis als Putin je tat.



3. 🇺🇸 Trump-Administration leitet 1,8 Mrd. USD… pic.twitter.com/JNQbjbcOjW — Don (@Donuncutschweiz) September 26, 2025

„Putin erklärt Xi Jinping und anderen etwas über Selenskyj.“ pic.twitter.com/7Vw5iRdSFi — Don (@Donuncutschweiz) September 26, 2025

‼️Nur einen Tag, nachdem Behauptungen zufolge Urheber von Inhalten, die wegen politischer Äußerungen gesperrt worden waren, wieder auf YouTube zugelassen wurden, entfernte die Google-eigene Videoplattform die neuen Konten von Infowars-Gründer Alex Jones und dem konservativen… pic.twitter.com/9oRS3eGR8i — Don (@Donuncutschweiz) September 26, 2025

🔥Sie werden einen ständigen Fluss amerikanischer Waffen in die Ukraine sehen, bezahlt von Verbündeten — sagte Rutte von der NATO



'Trump hat mich angerufen und gesagt, wir werden die Schleusen für US-Waffen, sowohl tödliche als auch nicht-tödliche, in die Ukraine öffnen. Aber… pic.twitter.com/QkLO4Xy4gB — Don (@Donuncutschweiz) September 25, 2025

‼️Vučić bei UN: "Wir werden wie Schachfiguren behandelt" pic.twitter.com/bt4T3w0xgN — Don (@Donuncutschweiz) September 25, 2025

Ukrainisches Fernsehen nutzte KI, um für Selenskyjs UN-Rede eine Menschenmenge vorzutäuschen



Der echte Saal war praktisch leer pic.twitter.com/yKzPKXDl2E — Don (@Donuncutschweiz) September 25, 2025

🇺🇸🔥 Trump wäscht seine Hände in Unschuld – Ukraine bleibt Europas Problem



Bei der UN gab sich Trump plötzlich als Optimist:

🗣 *„Die Ukraine kann mit EU- und NATO-Hilfe ihr gesamtes Territorium zurückgewinnen.“*



Doch was steckt wirklich dahinter?



* 💸 USA zahlt nicht – Trump… pic.twitter.com/IAFajPP8la — Don (@Donuncutschweiz) September 25, 2025

🚨 Ed Dowd über das Attentat auf Charlie Kirk & den Reset des Finanzsystems



🗣 *„Das System ist dazu bestimmt zu scheitern. Es ist ein generationenübergreifendes Ponzi-Schema. Wir sind am Ende des Zyklus… und der beste Weg, keine Schuld zu übernehmen, ist das klassische ‘Teile… pic.twitter.com/Nq8GabEbr4 — Don (@Donuncutschweiz) September 25, 2025

☝️ „Um ihre Existenz zu rechtfertigen, braucht die NATO einen äußeren Feind. Sie sucht ständig nach einem Feind oder provoziert jemanden, um ihn als Feind zu brandmarken.“ – Präsident Putin pic.twitter.com/nVWTWX8ocw — Don (@Donuncutschweiz) September 25, 2025

🇺🇸🇮🇳 Ungehorsames Indien erhält Besuch von der US-„Gen Z©️“-Farbrevolution



Al Jazeera preist die Gewalt der „Gen Z©️“, die die Region Ladakh in Indien trifft.



Quelle: https://t.co/WmPrZfb1Sc



Angeführt werden die Proteste von Sonam Wangchuk – einer von mehreren US-europäischen,… pic.twitter.com/oVkT3ZCkEr — Don (@Donuncutschweiz) September 25, 2025

Viral auf X: 😂🇷🇺🇨🇭 Lawrow stichelt gegen Ursula von der Leyen



Beim Smalltalk mit dem Schweizer Außenminister wurde Lawrow gefragt:

👉 „Wie geht es Ihnen?“



Seine Antwort:

🗣 „Biologisch gesehen, ok.“



Darauf der Schweizer Finanzminister:

💬 „Das ist eine gute Antwort – für… pic.twitter.com/Yki8Gz93XS — Don (@Donuncutschweiz) September 25, 2025

✡️📱WikiLeaks: US-Nutzer sehen sich nach Übernahme mit „israelifiziertem“ TikTok-Algorithmus konfrontiert



Israelisch ausgerichtete Milliardäre schnappen sich die neue, amerikanische Version von TikTok, um sie ihrer politischen Agenda anzupassen, warnt WikiLeaks auf X.



🔴 Larry… pic.twitter.com/kVvrUncn9f — Don (@Donuncutschweiz) September 25, 2025

🗣🇷🇺🇨🇭 Lawrow: Schweiz hat Ruf als neutraler Vermittler verloren



Russlands Top-Diplomat Sergej Lawrow sagte dem Schweizer Außenminister Ignazio Cassis, dass die Schweiz ihren Ruf als glaubwürdiger neutraler Vermittler verloren habe.



Wesentliche Punkte des russischen… pic.twitter.com/07eAkGDl6i — Don (@Donuncutschweiz) September 25, 2025

pic.twitter.com/iAn5rj84qW

Selenskij machte gestern die UN-Bühne zur Verkaufsshow und pries Waffen „Made in Ukraine“ an – ein Auftritt, wie ihn vor ihm noch kein Staatschef gewagt hat. — Don (@Donuncutschweiz) September 25, 2025

„Wissen Sie, wie viele Palästinenser Israel vor dem Angriff der Hamas jedes Jahr getötet hat? …“



—MdEP Jussi Saramo spricht bei der EU pic.twitter.com/kJqeRy587J — Don (@Donuncutschweiz) September 25, 2025

Aktuell: 🔥„In Gaza gibt es keine sicheren Orte“: Ein weiterer Schlag der IDF zerstörte ein Lager, in dem palästinensische Flüchtlinge Schutz suchten – 22 Menschen starben, darunter neun Kinder pic.twitter.com/O19zy9zq0e — Don (@Donuncutschweiz) September 25, 2025

‼️Versteckte Kamera geht viral DOJ-Ermittler: Epstein war CIA-Informant – Vergewaltigungen während Clinton-Flügen



Glenn Prager, leitender Ermittler des US-Justizministeriums, enthüllt:



* 🕵️ Jeffrey Epstein war CIA-Informant, der „viele Leute schützte“.

* ❌ Trump war laut… pic.twitter.com/8qmTuCHqsB — Don (@Donuncutschweiz) September 25, 2025

🇮🇷/🇮🇱 Irans Geheimdienstminister, Ismael Khateeb im TV: „Netanjahu, anstatt darüber nachzudenken, wie man Irans Wasserkrise löst, denke darüber nach, wie du das Gehalt deiner Mitarbeiter erhöhen kannst, von denen viele im Austausch für sehr kleine Geldbeträge mit uns… pic.twitter.com/EkvKtxXVyI — Don (@Donuncutschweiz) September 25, 2025

🇮🇱🇮🇷🇺🇳 Israel hat den IAEA-Chef Rafael Grossi über seine Handykamera ausspioniert



Iran veröffentlichte die Bilder, die ihre Spione aus Israel machen konnten. pic.twitter.com/qAYYZxLrwE — Don (@Donuncutschweiz) September 25, 2025

🇮🇷🇮🇱 Iran veröffentlicht massenhaft Videomaterial, Fotos und Dokumentationen im öffentlichem TV aus Israel, die von seinen Spionen gesichert wurden



Exklusive Aufnahmen von iranischen Geheimdienstagenten aus dem israelischen Atomkraftwerk Dimona.



Das iranische Staatsfernsehen… pic.twitter.com/MYb8lU2XHz — Don (@Donuncutschweiz) September 25, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇮🇷 Khamenei: Ende der Verhandlungen mit Amerika – Vorbereitung auf Krieg mit Israel und seinen Unterstützern.



2. 🇬🇧 „Putin hat den Finger auf dem nuklearen Knopf, das Risiko einer Katastrophe ist enorm“ – *The… pic.twitter.com/dSfLRsyEfe — Don (@Donuncutschweiz) September 25, 2025

Kreml sagt, es ist falsch zu denken, die Ukraine könne Gebiete zurückerobern pic.twitter.com/ubk4lQLHkR — Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025

🚨 Zehn Königreiche, keine Nationen: Wie die globale Elite die Neue Weltordnung vorstellt



Viele halten die Neue Weltordnung noch immer für eine Verschwörungstheorie. Doch ihre Wurzeln lassen sich bis zum Club of Rome zurückverfolgen, der 1968 gegründet wurde.



Dieser… pic.twitter.com/cecpOxpd7G — Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025

🇺🇸⚠️ Max Blumenthal warnt: Antifa als Terrororganisation?



Blumenthal sieht eine gefährliche Entwicklung:



* In Großbritannien wurde die Antikriegsgruppe Palestine Action zur „Terrororganisation“ erklärt – obwohl sie nie Menschen verletzt hat, sondern nur gegen Rüstungsanlagen… pic.twitter.com/7ZAhWTb8LA — Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025