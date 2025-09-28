Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.
⚡️ Gemeinsame BRICS-Medienerklärung
nach dem Treffen der BRICS-Außenminister am Rande der 80. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen (New York, 26. September 2025)
👉 Volltext lesen: Teil I und Teil II

Zentrale…
Kolumbiens Petro Rede geht viral in der er offenbart wer wirklich mit Drogen handelt.
‼️Als Nächstes steht die Kontrolle der sozialen Medien an – so der ehemalige IDF-General.
Der israelische Politiker Yair Golan erklärt offen, dass der nächste Schritt darin bestehe, den sozialen Medien strenge Kontrollen aufzuerlegen und alles zu blockieren, was die Behörden als…
Alex Jones hat YouTubes Bluff gerade aufgedeckt – und die Plattform ist sofort eingeknickt.
Im Video erklärt er, was genau vorgefallen ist und was er in dem zwölfminütigen Video veröffentlicht hat.
🔥Zwangseinführung der digitalen ID in Großbritannien -Die digitale ID des Vereinigten Königreichs wird der Untergang der Regierung sein
Das wird zu massiven Unruhen und Verweigerungen führen. Neil Oliver geht mit seiner Meinung, dass dies nicht akzeptiert wird, viral.

👉Neil…
Wie lange wird sich Putin noch in Geduld üben?
🔥Hören Sie sich die Schlussaussage in diesem erschreckenden Video genau an: „Sobald die digitale ID eingeführt ist, ist das Spiel für die Menschheit vorbei."
🇺🇸 US-TRUPPEN GEGEN ANTIFA – SCHLACHT UM PORTLAND (welche Gruppe wird die nächste sein?)
Vor der ICE-Einrichtung in Broadview kam es zu heftigen Straßenschlachten: Bundesagenten lieferten sich gewaltsame Auseinandersetzungen mit Antifa-Demonstranten, setzten Paintballs,…
💰🌍 „Die Grundlage einer Weltordnung ist immer das Finanzsystem." – Pippa Malmgren, World Government Summit Dubai 2022.
Sie spricht offen aus, was hinter digitalem Geld & Blockchain-Buchführung steckt: totale Nachverfolgbarkeit jeder Transaktion, Machtverschiebung vom Bürger…
🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden
1. 🇩🇪 🎥„Sie schüren einfach Krieg!": Proteste in Hamburg gegen NATO-Übung „Roter Sturm"
2. 🇮🇷 Präsident Pezeshkian: „Treffe Trump, wenn die USA Sanktionen aufheben"
🔥 „Manchmal kommt es mir so vor, als ob, wenn Amerika den Europäern morgen mitteilt, dass wir beschlossen haben, euch alle aufzuhängen, die Europäer pflichtbewusst fragen werden, ob das mit im Inland produzierten Seilen möglich ist, aber selbst dann werden sie ein Fiasko…
💸🤬 Der Reichtum von Palantir ist mit dem Blut der Palästinenser gebaut – hier ist der Beweis
Ein plötzlicher Kurssprung des US-Digitalüberwachungsriesen Palantir geht auf sein unheiliges Bündnis mit den israelischen Verteidigungsstreitkräften während des laufenden Völkermords…
Die Rede von Ursula von der Leyen hatte nichts mit Klima zu tun. Sie war ein Plan für eine Weltregierung.
Die Botschaft ist klar: Die Ära souveräner, unabhängiger Nationen wird abgeschafft und durch ein von oben gesteuertes globales Regime ersetzt, in dem Klimavorschriften das…
„Seit der Einführung von Sonnenschutzmitteln im Jahr 1940 hat die Zahl der Melanome um über 200 Prozent zugenommen."
„Dieses Zeug ist voller Isobutane, Duftstoffe und verschiedener Arten von Benzoaten … und Sie sprühen es auf Ihren ganzen Körper, weil Sie denken, dass es Sie…
Am WEF wird ganz klar und deutlich darüber gesprochen warum sie uns eine Digitale ID verpassen wollen
☝️ „Wenn ich mir anschaue, was in der Welt und in anderen Ländern passiert, möchte ich denjenigen, die immer noch auf den Zusammenbruch Russlands warten, sagen: Ich mache mir nur Sorgen darüber, wie ich mich bei Ihrer Beerdigung nicht erkälte." – Präsident Putin.
Dr. Andrew Wakefield sagt: „Als ich vor Jahren damit anfing, gab es weltweit fünf Menschen, die bereit waren, über das heikle Thema Impfungen zu sprechen. Nach der Corona-Pandemie sagt nun die Hälfte der erwachsenen Weltbevölkerung: ‚Moment mal, wir vertrauen euch nicht.'"

Sie…
🔍🇮🇱🇸🇾 Warum Israels Sicherheitsabkommen mit Syrien eine weitere zionistische Falle ist
Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu besteht darauf, dass jedes Sicherheitsabkommen mit Syrien von einer vollständigen Demilitarisierung Südsyriens und dem Schutz der Drusen…
🇷🇺 PUTIN: „Der Iran hat das Abkommen erfüllt, die USA haben es zerrissen. Trump ist ausgestiegen, und trotzdem verlangte Europa, dass der Iran loyal bleibt. Warum zum Teufel sollte der Iran ein Abkommen einhalten, das der Westen selbst aufgegeben hat?"
🇷🇺🚨 Ex-Pentagon-Berater Douglas Macgregor:
Die jüngsten Drohnen-„Invasionen" in Polen, Rumänien und jetzt Dänemark – sowie der angebliche Luftraumverstoß über Estland – sind False-Flags oder fehlerhafte Berichte.

👉 19 gefundene Drohnen waren ausgefallen, viele mit polnischen…
👉 19 gefundene Drohnen waren ausgefallen, viele mit polnischen… pic.twitter.com/gFsjGJ2YxT
🇺🇸💉 Bill Gates kommt ins Schwitzen. Sein Interview zeigt einen Mann, der fürchtet, dass der Geldzug für seine dubiosen Global-Health-Projekte entgleist.
Mit Trumps genauer Prüfung der Auslandsausgaben läuft Gates' Lobby-Maschine auf Hochtouren. Es geht nicht um transparente…
🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden
1. 🇨🇳 China will die Zusammenarbeit mit der Gates-Stiftung weltweit ausbauen (Xinhua).
2. 🇺🇸 Tucker: US-„Hassrede"-Gesetz bringt mehr Menschen ins Gefängnis als Putin je tat.
3. 🇺🇸 Trump-Administration leitet 1,8 Mrd. USD…
„Putin erklärt Xi Jinping und anderen etwas über Selenskyj."
‼️Nur einen Tag, nachdem Behauptungen zufolge Urheber von Inhalten, die wegen politischer Äußerungen gesperrt worden waren, wieder auf YouTube zugelassen wurden, entfernte die Google-eigene Videoplattform die neuen Konten von Infowars-Gründer Alex Jones und dem konservativen…
🔥Sie werden einen ständigen Fluss amerikanischer Waffen in die Ukraine sehen, bezahlt von Verbündeten — sagte Rutte von der NATO
'Trump hat mich angerufen und gesagt, wir werden die Schleusen für US-Waffen, sowohl tödliche als auch nicht-tödliche, in die Ukraine öffnen. Aber…
‼️Vučić bei UN: "Wir werden wie Schachfiguren behandelt"
Ukrainisches Fernsehen nutzte KI, um für Selenskyjs UN-Rede eine Menschenmenge vorzutäuschen
🇺🇸🔥 Trump wäscht seine Hände in Unschuld – Ukraine bleibt Europas Problem
Bei der UN gab sich Trump plötzlich als Optimist:
🗣 *„Die Ukraine kann mit EU- und NATO-Hilfe ihr gesamtes Territorium zurückgewinnen."*
Doch was steckt wirklich dahinter?
* 💸 USA zahlt nicht – Trump…
🚨 Ed Dowd über das Attentat auf Charlie Kirk & den Reset des Finanzsystems
🗣 *„Das System ist dazu bestimmt zu scheitern. Es ist ein generationenübergreifendes Ponzi-Schema. Wir sind am Ende des Zyklus… und der beste Weg, keine Schuld zu übernehmen, ist das klassische 'Teile…
☝️ „Um ihre Existenz zu rechtfertigen, braucht die NATO einen äußeren Feind. Sie sucht ständig nach einem Feind oder provoziert jemanden, um ihn als Feind zu brandmarken." – Präsident Putin
🇺🇸🇮🇳 Ungehorsames Indien erhält Besuch von der US-„Gen Z©️"-Farbrevolution
Al Jazeera preist die Gewalt der „Gen Z©️", die die Region Ladakh in Indien trifft.
Quelle: https://t.co/WmPrZfb1Sc
Angeführt werden die Proteste von Sonam Wangchuk – einer von mehreren US-europäischen,…
Viral auf X: 😂🇷🇺🇨🇭 Lawrow stichelt gegen Ursula von der Leyen
Beim Smalltalk mit dem Schweizer Außenminister wurde Lawrow gefragt:
👉 „Wie geht es Ihnen?"
Seine Antwort:
🗣 „Biologisch gesehen, ok."
Darauf der Schweizer Finanzminister:
💬 „Das ist eine gute Antwort – für…
✡️📱WikiLeaks: US-Nutzer sehen sich nach Übernahme mit „israelifiziertem" TikTok-Algorithmus konfrontiert
Israelisch ausgerichtete Milliardäre schnappen sich die neue, amerikanische Version von TikTok, um sie ihrer politischen Agenda anzupassen, warnt WikiLeaks auf X.

🔴 Larry…
🔴 Larry… pic.twitter.com/kVvrUncn9f
🗣🇷🇺🇨🇭 Lawrow: Schweiz hat Ruf als neutraler Vermittler verloren
Russlands Top-Diplomat Sergej Lawrow sagte dem Schweizer Außenminister Ignazio Cassis, dass die Schweiz ihren Ruf als glaubwürdiger neutraler Vermittler verloren habe.

Wesentliche Punkte des russischen…
Wesentliche Punkte des russischen… pic.twitter.com/07eAkGDl6i
Selenskij machte gestern die UN-Bühne zur Verkaufsshow
„Wissen Sie, wie viele Palästinenser Israel vor dem Angriff der Hamas jedes Jahr getötet hat? …“— Don (@Donuncutschweiz) September 25, 2025
—MdEP Jussi Saramo spricht bei der EU pic.twitter.com/kJqeRy587J
Aktuell: 🔥„In Gaza gibt es keine sicheren Orte“: Ein weiterer Schlag der IDF zerstörte ein Lager, in dem palästinensische Flüchtlinge Schutz suchten – 22 Menschen starben, darunter neun Kinder pic.twitter.com/O19zy9zq0e— Don (@Donuncutschweiz) September 25, 2025
‼️Versteckte Kamera geht viral DOJ-Ermittler: Epstein war CIA-Informant – Vergewaltigungen während Clinton-Flügen— Don (@Donuncutschweiz) September 25, 2025
Glenn Prager, leitender Ermittler des US-Justizministeriums, enthüllt:
* 🕵️ Jeffrey Epstein war CIA-Informant, der „viele Leute schützte“.
* ❌ Trump war laut… pic.twitter.com/8qmTuCHqsB
🇮🇷/🇮🇱 Irans Geheimdienstminister, Ismael Khateeb im TV: „Netanjahu, anstatt darüber nachzudenken, wie man Irans Wasserkrise löst, denke darüber nach, wie du das Gehalt deiner Mitarbeiter erhöhen kannst, von denen viele im Austausch für sehr kleine Geldbeträge mit uns… pic.twitter.com/EkvKtxXVyI— Don (@Donuncutschweiz) September 25, 2025
🇮🇱🇮🇷🇺🇳 Israel hat den IAEA-Chef Rafael Grossi über seine Handykamera ausspioniert— Don (@Donuncutschweiz) September 25, 2025
Iran veröffentlichte die Bilder, die ihre Spione aus Israel machen konnten. pic.twitter.com/qAYYZxLrwE
🇮🇷🇮🇱 Iran veröffentlicht massenhaft Videomaterial, Fotos und Dokumentationen im öffentlichem TV aus Israel, die von seinen Spionen gesichert wurden— Don (@Donuncutschweiz) September 25, 2025
Exklusive Aufnahmen von iranischen Geheimdienstagenten aus dem israelischen Atomkraftwerk Dimona.
Das iranische Staatsfernsehen… pic.twitter.com/MYb8lU2XHz
🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden— Don (@Donuncutschweiz) September 25, 2025
1. 🇮🇷 Khamenei: Ende der Verhandlungen mit Amerika – Vorbereitung auf Krieg mit Israel und seinen Unterstützern.
2. 🇬🇧 „Putin hat den Finger auf dem nuklearen Knopf, das Risiko einer Katastrophe ist enorm“ – *The… pic.twitter.com/dSfLRsyEfe
Kreml sagt, es ist falsch zu denken, die Ukraine könne Gebiete zurückerobern pic.twitter.com/ubk4lQLHkR— Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025
🚨 Zehn Königreiche, keine Nationen: Wie die globale Elite die Neue Weltordnung vorstellt— Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025
Viele halten die Neue Weltordnung noch immer für eine Verschwörungstheorie. Doch ihre Wurzeln lassen sich bis zum Club of Rome zurückverfolgen, der 1968 gegründet wurde.
Dieser… pic.twitter.com/cecpOxpd7G
🇺🇸⚠️ Max Blumenthal warnt: Antifa als Terrororganisation?— Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025
Blumenthal sieht eine gefährliche Entwicklung:
* In Großbritannien wurde die Antikriegsgruppe Palestine Action zur „Terrororganisation“ erklärt – obwohl sie nie Menschen verletzt hat, sondern nur gegen Rüstungsanlagen… pic.twitter.com/7ZAhWTb8LA
🇶🇦 🇮🇱Katars Scheich Tamim bin Hamad Al Thani eben an der UN über Israel:— Don (@Donuncutschweiz) September 24, 2025
„Sie besuchen unser Land und planen einen Angriff darauf.
Sie verhandeln mit Delegationen und planen die Ermordung der Mitglieder der Verhandlungsteams. Mit einer solchen Mentalität ist eine Zusammenarbeit…