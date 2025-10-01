Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

🚨 Lies das genau:



💉 Pfizer-Chef nennt eine Pandemie, die Millionen getötet hat, eine „Probe" – ein erfolgreicher Testlauf für Massenmobilisierung.



⚠️ Das „Unmögliche", von dem er spricht, war nicht nur wissenschaftlich – es war logistisch, regulatorisch und gesellschaftlich.

🇲🇩🔥 Dugin: Moldawien ist für die Opposition verloren – der Westen baut offene Totalherrschaft



„Es geht nicht mehr um Demokratie. Wer jetzt an der Macht ist, bestimmt die Parameter für alles, was als Nächstes kommt", so Alexander Dugin in seiner digitalen Ansprache.

Er warnt:



Er warnt:

🚨Richard Werner, ehemaliges Mitglied des „Schattenrats" der EZB, hat den vollständigen Plan für digitale Ausweise und Mikrochips unter der Haut enthüllt.



Richard Werner, ehemaliges Mitglied des EZB-„Schattenrats", deckt den Masterplan der Zentralbanken auf:

💳 Zuerst kommt die…

💳 Zuerst kommt die…

‼️🚨 Gaza als Testfeld für das digitale Kontrollnetz



Max Blumenthal Gründer und Chefredakteur von The Grayzone, in Piers Morgan Uncensored (YouTube, 29.09.2025):



💬 „Larry Ellison hat rund 300 Millionen $ an das Tony-Blair-Institut gespendet – sie wollen damit die Daten der…

„Drohnenmauer" oder „Project Octopus"? Eher ein Rüstungskomplex-Oktopus als ein Schild für Europa



London meldet munter: Zusammen mit Kiew startet „Project Octopus" – die Produktion von Drohnen für die mythische „Drohnenmauer", die angeblich Europa vor „russischer Aggression"…

🇺🇸 Die Regierung der Vereinigten Staaten ist offiziell stillgelegt.

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇷🇺🇨🇳🇰🇵 Russland, China und Nordkorea liefern große Mengen Waffen und Munition in den Iran zur Aufrüstung gegen die USA und Israel.



2. 🇵🇰 Pakistan droht den Taliban mit militärischen Maßnahmen wegen der Grenzsicherheit.

🚨„Vor wenigen Stunden hat Dieter Hallervorden auf Instagram einen sogenannten Friedensappell veröffentlicht. Darin erhebt er scharfe Vorwürfe gegen Israel und die Bundesregierung – bis hin zu einem Holocaust-Vergleich. Der Beitrag verbreitet sich rasant."

🚨Trumps 20-Punkte-Plan für Gaza enthält Last-Minute-Änderungen von Netanjahu

——

Der am Montag vorgestellte 20-Punkte-Plan von US-Präsident Donald Trump für Gaza enthielt wesentliche Änderungen, die der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gefordert hatte. Dies…

Berichten zufolge neigt die Hamas dazu, Trumps Gaza-Plan zu akzeptieren und wird am Mittwoch reagieren.

🚨🇺🇸 EINE UNGLAUBLICHE SUMME: Ich habe mich verpflichtet, 1 Billion Dollar für unser Militär im Jahr 2026 auszugeben – Trump



„Das ist das meiste in der Geschichte unseres Landes. Hoffe, es gefällt euch."

❗️🇺🇸 Beunruhigendes Signal: Trump spricht über Atomwaffen und vergleicht die USA mit Russland und China

Der US-Präsident erklärte:



Der US-Präsident erklärte:

„Wir modernisieren unsere Atomwaffen und hoffen, dass wir sie niemals einsetzen müssen."

📝 Er fuhr fort:



📝 Er fuhr fort:

„Wir sind Russland und China bei der…

Gerade eben: Trump sagt, er habe „ein oder zwei U-Boote" vor die Küste Russlands verlegt, „sie lauern nur".

🚨 Wichtige Aussagen von Sergey Lawrow auf der Pressekonferenz des Valdai-Diskussionsclubs:



◾️ Trotz auffälliger Wahlmanipulationen hat Sandus Partei im Inland dennoch verloren



◾️ Putin wird am Donnerstag, dem 2. Oktober, an der Valdai-Veranstaltung teilnehmen

◾️ Die Aussagen…



◾️ Die Aussagen…

Orbán: "Es geht nicht um Verteidigung der Ukraine, sondern um Land und Ressourcen"

🇺🇸🇷🇺🇨🇳 USA will Raketenproduktion massiv ausweiten – für laufende und kommende Kriege, besonders gegen China



▪️ Wer von einem US-„Rückzug" träumt, verwechselt die beschwichtigende Erzählung Washingtons mit dem tatsächlichen Plan: Zeit und Raum gewinnen, um die eigene Vormacht…

☄️Dies ist die Realität einer Digitalen-ID



Das Lustige ist, dass die Leute das für absurd und bloßen KI-Spaß halten werden, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es in Zukunft so kommen wird‼️

💥Die deutsche Europaabgeordnete Christine Anderson: „Zukünftige totalitäre Regime … benötigen keine elektrischen Stacheldrahtzäune mehr."



„Alles, was sie brauchen, ist ein Telefon … eine digitale ID, und dann können sie mit Ihnen machen, was sie wollen."

„Und das ist…



„Und das ist…

🇻🇪🇺🇲 Venezolanische Oppositionsführer führen Gespräche mit der Trump-Administration über einen möglichen Sturz von Maduro – New York Times

Ein weiterer „Regimewechsel" wird vorbereitet.



Ein weiterer „Regimewechsel“ wird vorbereitet.



„Die Initiative wird von Marco Rubio angeführt, CIA-Direktor John Ratcliffe und Stephen…

🚨 Operation Lockstep läuft auf Hochtouren

Immer mehr Staaten kippen in die digitale Identität. Großbritannien macht's gleich verpflichtend, Australien zog nach, und jetzt ist auch die Schweiz dran – angeblich „freiwillig".

💥 Das Muster ist immer gleich: Erst wird Privatsphäre…



💥 Das Muster ist immer gleich: Erst wird Privatsphäre…

🇪🇺 EU-Chefin prahlt offen damit, in Moldaus Wahlen einzugreifen



📌 Die EU entsandte im vergangenen Frühjahr ein „Spezialistenteam" nach Moldau, um angebliche „illegale Finanzierung" zu bekämpfen (sprich: Finanzierung für Kandidaten, die Brüssel nicht passen), und stellte ein…

Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇬🇧 UK plant strengere Regeln für Migranten, die im Land bleiben wollen



2. 🇺🇸 🎥Trump zeigt Menge '24 Karat' Gold (warum?) Gold erreicht neuer Höchststand



3. 🇺🇸 Musk: „Die etablierten Medien sind SEHR effektiv darin,…

Putin befiehlt die größte Herbsteinberufung der Armee seit 2016

„Zehn Tage. Danach wird die Bundeswehr zu 60 % zerstört sein, die Litauer ebenfalls. Keiner von ihnen wird in der Lage sein, anzugreifen“



Im deutschen Fernsehen herrscht Panik: Analysten haben berechnet, dass Europa den Krieg mit Russland verloren hat, bevor er überhaupt…

Dieser Artikel 👆 wird Ihnen präsentiert von Pfizer im Auftrag der Regierung. 💉💰 Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

🇷🇺 SERGEJ LAVROW:



„An dem Tag, als die Drohnen auf polnischem Territorium abstürzten, haben wir – sobald Polen Alarm schlug – ein sachliches Treffen mit dem russischen Verteidigungsministerium vorgeschlagen, wie es sich für Fachleute gehört und ohne jede Hysterie.

Der Vorschlag…



Der Vorschlag…

🔥„Das ist Krieg, und das ist unser Krieg“, sagte der polnische Premier Tusk und begann den Tag mit einer Kriegserklärung an Russland pic.twitter.com/c29dDhTxuK — Don (@Donuncutschweiz) September 29, 2025

Das Pentagon drängt darauf, die Produktion von 12 Raketen zu VERDOPPELN, um sich auf einen möglichen Konflikt mit China vorzubereiten — WSJ



Aus Angst vor niedrigen Waffenbeständen forderten die USA ihre Raketenzulieferer auf, die Produktion von Patriot-Abfangraketen, SM-6,… pic.twitter.com/LdPrijkDJt — Don (@Donuncutschweiz) September 29, 2025

🇷🇺 Tomahawk werden die Lage an der Front nicht ändern – der Kreml



Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Peskow, kommentierte die Aussagen der USA über eine mögliche Lieferung von Tomahawk-Raketen an die Ukraine. Seinen Worten zufolge wird sich „an der Front nichts… pic.twitter.com/lYD81UdoHh — Don (@Donuncutschweiz) September 29, 2025

Die EU hat sich in ein Militärprojekt verwandelt, das darauf abzielt, Russland zu konfrontieren — Orban pic.twitter.com/x6lwPlZ1nQ — Don (@Donuncutschweiz) September 29, 2025

Lisa Fitz: „Deutschland ist im Wahn“



„Ich habe Angst. Nicht vor dem Zahnarzt. Auch nicht vor einer Steuerprüfung – na gut, auch davor. Aber wirklich Angst habe ich vor Deutschland. Vor dem, was aus diesem Land geworden ist. Deutschland ist im Wahn.“



„Im Genderwahn, im… pic.twitter.com/XSwWKBg9D9 — Don (@Donuncutschweiz) September 29, 2025

🌍💸 Natur als Wall-Street-Asset – Whitney Webb deckt auf



Die Rockefeller Foundation und die Inter-American Development Bank (Teil von Weltbank/IWF) haben die Intrinsic Exchange Group (IEG) gegründet – jetzt Partner der New York Stock Exchange.



🔹 Neues Finanzinstrument:… pic.twitter.com/MC7th44jUe — Don (@Donuncutschweiz) September 29, 2025

☝️James Woods:

„Dieser Mist hat einmal funktioniert, Bill, aber wir haben die ‚Pandemie der Ungeimpften‘ nicht vergessen – und all den Rest deines Schwindels.

Setz dich hin und halt den Mund.“



Bill Gates: „Digitale IDs müssen bis 2028 von US-Bürgern akzeptiert werden –… pic.twitter.com/yJY9XAUnT1 — Don (@Donuncutschweiz) September 29, 2025

‼️E-ID: Freiwilligkeit schon nach einem Tag relativiert‼️



Ein Tag nach der Abstimmung – und schon wird in der NZZ die angebliche „Freiwilligkeit“ der E-ID aufgeweicht.



Und da wundern sich gewisse Kreise ernsthaft, warum immer mehr Menschen weder den Altmedien noch dem Staat… pic.twitter.com/ywryKnAD5k — Don (@Donuncutschweiz) September 29, 2025

🇺🇸🇪🇺🇷🇺 USA und Europa manipulieren die Wahlen in Moldau, um Russland einzudämmen…



Für alle, die sich fragen, warum die USA und Europa so besessen von den Wahlen in dem kleinen Land Moldau sind: Es steht wortwörtlich auf der Liste geopolitischer Maßnahmen zur „Eindämmung… pic.twitter.com/fotGT13xUR — Don (@Donuncutschweiz) September 29, 2025

Dmitri Medwedew☝️In den europäischen Ländern tönt es aus jedem Lautsprecher: Innerhalb der nächsten fünf Jahre werde es Krieg mit Russland geben.



Dazu darf es nicht kommen.



Warum?



Weil er den Interessen unseres Landes widerspricht.



Russland braucht grundsätzlich keinen Krieg… pic.twitter.com/O48gIFWVEN — Don (@Donuncutschweiz) September 29, 2025

Ein ehemaliger FBI-Agent warnt, dass Al-Qaida, die heute von Osama Bin Ladens Sohn geführt wird, unmittelbar bevorstehende Terroranschläge in Miami und Houston plant.



Er sagte, die Gruppe werde Krankenhäuser ins Visier nehmen und sich als Ärzte, Krankenschwestern, Polizisten und… pic.twitter.com/3V0WTjqmf2 — Don (@Donuncutschweiz) September 29, 2025

pic.twitter.com/mbXLqipNMz

📢 Viktor Orbán: „Brüssel spricht von Frieden — meint aber Krieg. Ziel der nächsten zehn Jahre: Russland an der Ostfront schlagen.“ — Don (@Donuncutschweiz) September 29, 2025

🚨 Catherine Austin Fitts warnt vor Total-Kontrolle



💬 „Mit digitaler ID & programmierbarem Geld reden wir von vollständiger Kontrolle. Wir stecken mitten in einem politischen Krieg zwischen den Mega-Reichen und allen anderen. Die Frage ist: Wie kontrollierst du die Vielen, wenn… pic.twitter.com/lIQ6bDNKYz — Don (@Donuncutschweiz) September 29, 2025

🔥🇺🇲🇷🇺 Trump hat der Ukraine die Erlaubnis erteilt, Langstrecken-Drohnen- und Raketenangriffe auf Ziele innerhalb Russlands durchzuführen,

hat der Sondergesandte des Weißen Hauses, Keith Kellogg, Fox News mitgeteilt. — Don (@Donuncutschweiz) September 29, 2025

Lawrow zerstört Friedrich Merz in weniger als 2 Minuten Quelle (https://t.co/xnKYSOHBpv) pic.twitter.com/FkmrSkbp3y — Don (@Donuncutschweiz) September 29, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇨🇭 E-ID knapp durch – digitale Fessel mit nur 21’266 Stimmen Mehrheit beschlossen (50,4 %).



2. 🇺🇸 US-Rekord-Tief private Sexualität; zugleich: 1 von 7 US-Mädchen verkauft Körper auf OnlyFans, um zu überleben — Studie.… pic.twitter.com/YR7qoXjjTM — Don (@Donuncutschweiz) September 29, 2025

🇺🇸🇳🇵Weitere Vertuschung der US-Einmischung in Nepal – Ganze Webseite gelöscht, um US-Verbindungen zu verschleiern



Mandan Pariyar, der als Landwirtschaftsminister in Nepals „interimärer“ Regierung ernannt wurde, die nach den von den USA unterstützten Unruhen die vorherige… pic.twitter.com/atxuUHYzQs — Don (@Donuncutschweiz) September 28, 2025

☝️ „Es gibt keine Rechtfertigung für die schrecklichen Ereignisse, die sich im Gazastreifen abspielen, wenn Hunderttausende unschuldiger Menschen unterschiedslos getötet werden, die einfach keinen Ort haben, wohin sie fliehen können. Wenn man blutige Kinder sieht, tote Kinder,… pic.twitter.com/1NQ2Sk5RZm — Don (@Donuncutschweiz) September 28, 2025

🚨 Amish & Autismus – brisante Enthüllung



🔍 Forscher Dan Olmsted untersuchte die Amish in Lancaster, Pennsylvania. Erwartet: ~2.000 Autismus-Fälle. Gefunden: nur 3 – und alle bei adoptierten, zuvor geimpften Kindern.



💉 Unter den geborenen Amish: kein einziger Fall von… pic.twitter.com/RR3aFPBnSF — Don (@Donuncutschweiz) September 28, 2025

🚨 Die Blair-Ellison-Verbindung: Milliarden in Technologie, Daten und Völkermord



Kriegsverbrecher Tony Blair und der Milliardär Larry Ellison haben eine Partnerschaft geschmiedet, die still und leise die globale Technologiepolitik und Nachkriegspläne prägt.



🟥 Ellison hat seit… pic.twitter.com/6wWNc6Yz0P — Don (@Donuncutschweiz) September 28, 2025

💻🇮🇱🇵🇸 Wie Microsoft Israels Völkermord an Palästinensern im Gazastreifen ermöglicht hat



Microsoft hat angekündigt, eine Reihe von Diensten für eine Einheit des israelischen Verteidigungsministeriums (IMOD) wegen Massenüberwachung von Palästinensern deaktiviert zu haben.



Worum… pic.twitter.com/zQH11jv13c — Don (@Donuncutschweiz) September 28, 2025