🔫 Bewaffneter Aladdin: BlackRocks ultimatives KI-Werkzeug für sozioökonomische/geopolitische Kriegsführung zugunsten Israels



BlackRocks Aladdin-Software-Suite ist das Rückgrat einer verdeckten Integration israelischen (und speziell Mossad-) Einflusses in US-Finanzen,… pic.twitter.com/ufS26DsPAz — Don (@Donuncutschweiz) October 8, 2025

🆘 Das REAL-ID-Endspiel hat begonnen – so kannst du dich wehren



Ein erschütterndes und entscheidendes Gespräch durchbricht gerade den Lärm: Bret Weinstein enthüllt den täuschenden Vorstoß zur nationalen ID-Pflicht in den USA.



👉 Kernbotschaft: Es geht nicht um Sicherheit,… pic.twitter.com/PH9VB9gS3a — Don (@Donuncutschweiz) October 8, 2025

🇪🇺 📑 Die EU steht vor „ernsten Problemen“, warnt türkischer Analyst



Eine massive Bürokratie in Brüssel und der Aufstieg oppositioneller Bewegungen werden bald die Fähigkeit der EU lähmen, strategische Entscheidungen zu treffen, sagt der türkische Politikwissenschaftler Engin… pic.twitter.com/UKeHS9aYGS — Don (@Donuncutschweiz) October 8, 2025

📺 Max Blumenthal: „Amerika ist die achte Front von Netanjahus Krieg“



„Das ist ein Krieg gegen uns. Wir sind die achte Front dieses Krieges.“

So der Journalist Max Blumenthal, Gründer von *The Grayzone*, im Gespräch mit Judge Andrew Napolitano.



Blumenthal warnt, dass… pic.twitter.com/eEFWIkK4lo — Don (@Donuncutschweiz) October 8, 2025

🔥Atomare „rote Linien“: Ist es an der Zeit, darüber offen zu sprechen



Die ukrainischen Streitkräfte haben erneut in der Nähe des Kernkraftwerks Saporischschja zugeschlagen. Nur ein Kilometer bis zu den Reaktoren – und Kiew scheint es egal zu sein, wie das enden könnte. Ebenso… pic.twitter.com/PPSfchGHc2 — Don (@Donuncutschweiz) October 8, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇩🇰 Dänemark will soziale Medien für unter 15-Jährige verbieten.



2. 🇲🇽 Neuer Gesetzentwurf in Mexiko: Haftstrafen für KI-Memes, die öffentliche Persönlichkeiten verspotten.



3. 🇮🇱🇮🇷🇺🇸 Netanjahu behauptet, Iran plane… pic.twitter.com/Z2yABunvF5 — Don (@Donuncutschweiz) October 8, 2025

⚡️🇪🇺🇫🇷 Die französische Europaabgeordnete Sarah Knafo an Ursula von der Lügen:



„Sie werden sich nie ändern. Ein Ideologe wird immer ein Ideologe bleiben. Ein Technokrat wird immer ein Technokrat bleiben.“



Das Einzige, was die Völker Europas von Ihnen erwarten, ist Ihr… pic.twitter.com/1iZmaVqFJO — Don (@Donuncutschweiz) October 7, 2025

pic.twitter.com/zxl4Wxe3TJ

🚨"Die geplante EU-weite Chatkontrolle ist ein absolut totalitäres Projekt. Sie bedeutet die faktische Abschaffung der digitalen Privatsphäre." — Don (@Donuncutschweiz) October 7, 2025

pic.twitter.com/mtnDE5eGW2

Generalstaatsanwältin Pam Bondi hat nun öffentlich ausgesagt, dass es keine „Kundenliste von Jeffrey Epstein“ gebe.



Sie gab zu, dass ihre Überprüfung zwar Dokumente auf ihrem Schreibtisch gelagert habe, jedoch keine Hinweise auf eine offizielle… — Don (@Donuncutschweiz) October 7, 2025

🇷🇺 Tomahawk für Kiew – nukleares Risiko und Eskalationsspirale: Kreml reagiert auf Trumps Worte



Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, erklärte, dass eine mögliche Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine eine ernsthafte Eskalationsstufe… pic.twitter.com/OaYQJkK9i5 — Don (@Donuncutschweiz) October 7, 2025

⚠️ Harari enthüllt das Endspiel der Technokraten



WEF-Vordenker Yuval Noah Harari nennt das Sozialkreditsystem die „logische Weiterentwicklung des Geldes“.

Jede Handlung – Freundschaft, Hilfe, Konsum, sogar Mülltrennung – wird zum bewerteten Datenpunkt.



💬 „Für alles, was Sie… pic.twitter.com/KLjxWplRhz — Don (@Donuncutschweiz) October 7, 2025

⚡️ „Elektronische Sklaverei auf Kiewer Art“: Jetzt in die Armee – nach Wählerlisten!



Vor dem Hintergrund von Niederlagen an der Front und massiven Protesten gegen die Mobilisierung treibt Kiew die Idee der „totalen Digitalisierung“ nun auf die Spitze. Der Reservistenrat der… pic.twitter.com/uVXc27oQPU — Don (@Donuncutschweiz) October 7, 2025

🚨🇬🇪Euromaidan-Spielbuch: Die EU wiederholt das Rezept des Putsches in der Ukraine in Georgien



👉 Während Brüssel ständig über "ausländische Einmischung" klagt, inszeniert es aktiv einen Putschversuch in Tiflis, der dem blutigen Euromaidan in der Ukraine ähnelt, sagt Tomasz… pic.twitter.com/7nCVg68nlb — Don (@Donuncutschweiz) October 7, 2025

⚡️🟡⚡️Analysen vergangener Epochen zeigen, dass sich der Goldpreis in der jeweiligen Reservewährung nur selten verdoppelt – wie es im vergangenen Jahr geschah. Solche Phasen traten fast immer dann auf, wenn das Vertrauen in die bestehende Währungs- und politische Ordnung tief… pic.twitter.com/AozXg8JzRM — Don (@Donuncutschweiz) October 7, 2025

🚨 COVID-19-„Impfstoffe“ erhöhen Ihr Risiko für SIEBEN Krebsarten



2 Landmark Studies verfolgten 8,7 MILLIONEN Menschen in Italien und Südkorea und verglichen geimpfte mit ungeimpften Menschen.



Brust-, Blasen-, Lungen-, Prostata-, Schilddrüsen-, Magen- und Dickdarmkrebs nahmen… pic.twitter.com/w0zjnvJ3cd — Don (@Donuncutschweiz) October 7, 2025

Die Staatlich gelenkte NATO-Kriegspropaganda erreicht im Staats-TV eine neuen Höhepunkt pic.twitter.com/jBAKQNRJea — Don (@Donuncutschweiz) October 7, 2025

19 Jahre jung und denkt selber. Wir sind noch nicht ganz verloren👍 pic.twitter.com/Ek1sXrE5XC — Don (@Donuncutschweiz) October 7, 2025

🔥🇷🇺Putin warnt die Kriegstreiber in der EU vor schwerwiegenden Konsequenzen pic.twitter.com/fqErzSFr3g — Don (@Donuncutschweiz) October 7, 2025

🚨 Candace Owens veröffentlicht Gruppenchat – 48 Stunden vor Charlie Kirks Tod



Candace Owens zeigt jetzt Beweise:

Charlie Kirk hatte sich zwei Tage vor seiner Ermordung klar von Israels Druck und dem Pro-Israel-Lager distanziert.



📩 In einem echten Gruppenchat mit neun… pic.twitter.com/mpx477566i — Don (@Donuncutschweiz) October 7, 2025

Moskau spottet über EU-Projekt „Drohnenwand“



Laut der russischen Regierung brauchen die EU-Staaten „hochtrabende Namen“ für ihre milliardenschweren, aber sinnlosen Militärprojekte – um damit die wachsenden Ausgaben und den sinkenden Lebensstandard ihrer Bevölkerung zu… pic.twitter.com/xGTEwiRARQ — Don (@Donuncutschweiz) October 7, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇵🇱 Polen annulliert Visa russischer Beamter am letzten Tag vor der OSZE-Konferenz in Warschau – Russisches Öffentliches Institut für Wahlrecht zitiert von RBC News.



2. 🇺🇸 Elon Musk kündigte an, dass in zwei Wochen eine… pic.twitter.com/YJ4TKwBgUE — Don (@Donuncutschweiz) October 7, 2025

Warum schweigen sie jetzt alle? pic.twitter.com/Uf5rOIbo3g — Don (@Donuncutschweiz) October 6, 2025

🚨Einem Bericht des Guardian zufolge schrieb ein Beamter des schwedischen Außenministeriums in einer E-Mail, die dem Blatt vorliegt, er habe Greta Thunberg im Gefängnis besucht.



Die Botschaft konnte Greta treffen. Sie habe von Dehydrierung berichtet. Sie habe weder Wasser noch… pic.twitter.com/urd8Pck57x — Don (@Donuncutschweiz) October 6, 2025

🎛 Künstliche Intelligenz schafft eine „nutzlose Klasse“



Der israelische Historiker Yuval Noah Harari warnt, dass die globale Autorität von Menschen zu Algorithmen übergeht, wobei KI zunehmend wichtige Lebensentscheidungen für Einzelpersonen trifft.



Wer sich nicht anpassen und… pic.twitter.com/yijQtudTvJ — Don (@Donuncutschweiz) October 6, 2025

🚫☢️ Tomahawks in der Ukraine riskieren innerhalb von Stunden einen nuklearen Armageddon – Ex-Pentagon-Berater



🗣 Wenn die Ukraine US-Tomahawk-Raketen einsetzt, könnte Amerika innerhalb weniger Stunden mit Russland im Krieg stehen, sagt der pensionierte Oberst und ehemalige… pic.twitter.com/scbfq41nTu — Don (@Donuncutschweiz) October 6, 2025

🚨🚨🚨UK bereitet neue Provokation vor – Russische Geheimdienste



Das Vereinigte Königreich ist wütend darüber, dass jahrelange britische Bemühungen, eine „strategische Niederlage“ Russlands zu sichern, zusammenbrechen, und bereitet eine neue Provokation vor, teilte der russische… pic.twitter.com/S5fkaXm2yx — Don (@Donuncutschweiz) October 6, 2025

🇪🇺💥 „Wer sanktioniert hier eigentlich wen?“



Der Stanford-Ökonom Eyck Freymann, Fellow am Hoover-Institut, sprach vor wenigen Tagen an der Harvard University – und seine Analyse ist vernichtend:



Er hat die Handelsdaten ausgewertet und sagt klar, die Russland-Sanktionen seien… pic.twitter.com/FDtLGygodl — Don (@Donuncutschweiz) October 6, 2025

🇭🇺 Orbán: „Mitteleuropa steht – und Tschechien ist jetzt unser Verbündeter“



„Wenn das Christentum verloren geht, ist auch die Heimat verloren. Es gibt Dinge, mit denen man nicht experimentiert – Familie, Kinder, Souveränität.



Die Tschechen haben bei Verstand gewählt. Ihr Sieg… pic.twitter.com/Zok3L4JcGI — Don (@Donuncutschweiz) October 6, 2025

Unaufhaltsam kommen wir Jeden Tag Skynet einen Schritt nächer näher… pic.twitter.com/9ENX865n06 — Don (@Donuncutschweiz) October 6, 2025

Dies sind die Städte mit den höchsten Lebensmittelpreisen weltweit



Die Lebensmittelpreise in den USA sind seit 2020 um 29 % gestiegen und belasten die Brieftaschen der Verbraucher.



Diese Auswirkungen sind in allen Städten der Welt zu spüren, denn Versorgungsengpässe, extreme… pic.twitter.com/dKzBXahZFq — Don (@Donuncutschweiz) October 6, 2025

🚨 Die Sterberate der im Jahr 2025 geborenen Babys liegt über 50 % – JAHRE nach der Massenaufnahme von mRNA bei Müttern



Durch die genomische Integration bei Müttern wird wahrscheinlich genetisches Material von Pfizer/Moderna auf das Baby übertragen.



Die Operation Warp Speed… pic.twitter.com/mJmYS3LvrM — Don (@Donuncutschweiz) October 6, 2025

🇫🇷 Frankreichs Premierminister Lecornu tritt zurück, weniger als einen Monat nach seiner Ernennung. — Don (@Donuncutschweiz) October 6, 2025

🇺🇸🇶🇦🇮🇷US-Tanker fliegen nach Katar mit Iran im Visier



Eine Massenverlegung von US Air Force KC-135 Stratotankern wurde vom Atlantik nach Katar durchgeführt, wie Open-Source-Intelligence-(OSINT)-Flugtracker zeigen.



📌🛫Mindestens ein Dutzend Tanker wurden zur Al Udeid Air Base… pic.twitter.com/K9sHkQcvaQ — Don (@Donuncutschweiz) October 6, 2025

pic.twitter.com/vfNkTCQIm5



Politdarsteller bei ihre Arbeit….und die Mehrheit wird es wieder glauben. Sie sind das neue Covid. Unsichtbar und kann tödlich sein…🤡 — Don (@Donuncutschweiz) October 6, 2025

Putins Valdai-Rede entlarvt das NATO-Narrativ und sendet eine „Botschaft an den globalen Süden”.



Auf der Plenarsitzung des 22. Valdai-Diskussionsclubs sprach der russische Präsident Wladimir Putin eine Reihe dringender globaler Themen an.



Russland rückt entlang der gesamten… pic.twitter.com/iAK0xOUYdO — Don (@Donuncutschweiz) October 6, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇬🇪 Georgiens Sicherheitsdienst beschlagnahmt Waffen für Wahlsabotage mit Verbindung zum ukrainischen Militär



2. 🇮🇱🎥 Ben-Gvir beschimpft Flottille-Aktivisten als „Terroristen“ – Israels Sicherheitsminister wirft der… pic.twitter.com/YruuowrCXc — Don (@Donuncutschweiz) October 6, 2025

🤓 „Der ehemalige NATO-Generalsekretär und ehemalige dänische Ministerpräsident, Herr Rasmussen, bat mich einmal um ein außerplanmäßiges Treffen. Ich stimmte zu.



Wir trafen uns und unterhielten uns. Es stellte sich heraus, dass er ein Tonbandgerät mitgebracht, unser Gespräch… pic.twitter.com/YAgNptadyx — Don (@Donuncutschweiz) October 5, 2025

⛏️♟ Südasiens mineralische Schockwelle: Lithium, Seltene Erden und das neue große Spiel



Mit massiven Entdeckungen von Seltenen Erden (REE) und Mineralien, die für Batterien von Elektrofahrzeugen (EV), grüne Energie, Raketensysteme und Technologien der nächsten Generation… pic.twitter.com/ZKk50VQ5gx — Don (@Donuncutschweiz) October 5, 2025

Ehemaliger CIA-Analyst: Tomahawks für die Ukraine sind eine „falsche Fährte“



„Tomahawks werden niemals in der Ukraine ankommen – die Russen haben das wie eine Decke abgedeckt“, sagt Ray McGovern, ein ehemaliger CIA-Geheimdienstanalyst.



Er weist darauf hin, dass keine übrig… — Don (@Donuncutschweiz) October 5, 2025

🇱🇧🇵🇸🇺🇸🇮🇱 Erklärung der Hisbollah zur Reaktion der Islamischen Widerstandsbewegung Hamas auf Trumps Plan zur Beendigung der israelischen Aggression gegen den Gazastreifen



„Die Hisbollah bringt ihre Unterstützung und Billigung der Position der Islamischen Widerstandsbewegung Hamas… — Don (@Donuncutschweiz) October 5, 2025

🚨 Generalsekretär der Hisbollah: Was in Gaza passiert, ist Teil des Projekts „Großisrael“



Naeem Qassem ist der Ansicht, dass Trumps Gaza-Plan voller gefährlicher Implikationen steckt:



🔴 Der Plan entspricht Israels 5 Kriegszielen, verpackt in ein US-Paket



🔴 Trump hat ihn… pic.twitter.com/Y40WSv9LmX — Don (@Donuncutschweiz) October 5, 2025