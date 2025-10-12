Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

Catherine Austin Fitts: „Das Syndikat, das Israel lenkt, ist amerikanisch – und jetzt plündern sie ihre eigenen Bevölkerungen“



Die ehemalige US-Staatssekretärin und Investmentbankerin Catherine Austin Fitts erklärt im Gespräch mit Ryan Cristian (*The Last American Vagabond*),… pic.twitter.com/bVw1UbKxKB — Don (@Donuncutschweiz) October 12, 2025

Maria Corina Machado erhielt den Friedensnobelpreis, um ihr internationale Aufmerksamkeit und die „Glaubwürdigkeit“ zu verschaffen, die sie braucht, um Venezuela zu übernehmen nachdem die USA Maduro gestürzt und sie an die Macht gebracht haben.



Hier spricht Prof. Jeffrey Sachs… pic.twitter.com/IBZqwA0ZLT — Don (@Donuncutschweiz) October 12, 2025

🇺🇸🇻🇪 Nobelpreis für Frieden geht an von der US-Regierung finanzierte Marionette, die beim Sturz Venezuelas hilft



▪️Das westliche Propagandainstrument, bekannt als der „Nobelpreis für Frieden“, wird an Funktionäre des US-Imperialismus verliehen, von Aung San Suu Kyi in Myanmar… pic.twitter.com/cs4H1U9Rzx — Don (@Donuncutschweiz) October 12, 2025

🇺🇸 US-Spezialeinheiten und NATO bereiten sich auf einen möglichen Krieg mit Russland vor



❗️Das Magazin The National Interest berichtete, dass Spezialeinheiten der US-Armee gemeinsam mit Militärangehörigen aus NATO-Ländern mit der Vorbereitung auf einen potenziellen Konflikt mit… pic.twitter.com/RA7HaAWTdy — Don (@Donuncutschweiz) October 12, 2025

Man muss den Mut haben sich besser zu informieren.



In einer Zeit, in der fast jeder lieber recht behalten will, als dazuzulernen, ist das ein seltenes Zeichen von Stärke.



Dieter Hallervorden zeigt, dass Nachdenken kein Wanken, sondern Reife ist.

Er hat nicht „die Seite… pic.twitter.com/afBckrPdrj — Don (@Donuncutschweiz) October 12, 2025

💥💥💥 Die PRO-KRIEGS-Agenda der Friedensnobelpreisträgerin ENTHÜLLT



Maria Corina Machado, die venezolanische Oppositionspolitikerin, die den Friedensnobelpreis für die „Förderung demokratischer Rechte“ erhielt, ist alles andere als die unschuldige Figur, die sie zu sein… pic.twitter.com/HZ4Ea6Ul2d — Don (@Donuncutschweiz) October 12, 2025

‼️💥Tony Blair – der wegen der Irak-Invasion als Kriegsverbrecher gilt – tritt nun als glühender Befürworter der digitalen Identität auf. In seiner Rede preist er die Einführung von Digital-ID, Gesichtserkennung und KI-Überwachung als Fortschritt in Sicherheit und Effizienz. Er… pic.twitter.com/roSnaTQfmT — Don (@Donuncutschweiz) October 12, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇺🇸 Präsident Donald Trump verhängt zusätzliche Zölle von 100 % auf China – insgesamt also 130 %, wirksam ab dem 1. November.



2. 🇨🇳🇺🇸 China reagiert und wird Hafengebühren für US-Schiffe erheben.



3. 🇭🇺 🎥Außenminister… pic.twitter.com/04Gu4saZOg — Don (@Donuncutschweiz) October 12, 2025

🗣 „Warum wir noch frei sind“



☝️Ich erinnere euch daran:

Der einzige Grund, warum wir noch nicht

in einer 15-Minuten-Stadt leben,

unter 23-Stunden-Ausgangssperre stehen,

Masken tragen, Insekten essen,

jeden Tag eine krebserregende Spritze bekommen

und an einen Schwarmgeist… pic.twitter.com/En5dcQzJr9 — Don (@Donuncutschweiz) October 10, 2025

🚨🌏EURASIANISMUS ERKLÄRT: Ein detaillierter Blick auf die multipolare Vision



Der Eurasianismus geht davon aus, dass Russland eine einzigartige Zivilisation ist – „Eurasien“ – die Europa und Asien verbindet. Er behauptet, dass die Übernahme westlicher liberaler Modelle ein… pic.twitter.com/uH8E3STrMQ — Don (@Donuncutschweiz) October 10, 2025

🇺🇸 US-Regierung enthüllt: Über 100 Mio. Dollar an Antifa-nahe Netzwerke geflossen



Das Weiße Haus gab bekannt, dass mehr als 100 Millionen Dollar an Steuergeldern und gewaschenen Spenden aus dem Demokraten-Umfeld in sogenannte „Protestnetzwerke“ und Antifa-nahe Organisationen… pic.twitter.com/Th7vxDl2n8 — Don (@Donuncutschweiz) October 10, 2025

💥💥💥 Matt Gaetz enthüllt, wie AIPAC ihn wie ein buchstäbliches Handelsgut fühlen ließ



👉 In einer aufschlussreichen zweistündigen Diskussion mit Timcast IRL, die sich stark auf Israel konzentrierte, erinnerte sich der ehemalige Kongressabgeordnete aus Florida daran, dass es… pic.twitter.com/uZDNxEFuEM — Don (@Donuncutschweiz) October 10, 2025

Immer weniger Menschen lassen sich gegen Grippe impfen — und das ist kein Zufall.



Nach Jahren staatlicher Impfkampagnen, Zwangsnarrativen und widersprüchlicher Gesundheitskommunikation ist das Vertrauen der Bevölkerung im Keller.



Die Gründe:

▪️ Vertrauensverlust nach der… pic.twitter.com/XgnaFCSSIq — Don (@Donuncutschweiz) October 10, 2025

🚨Max Blumenthal, der scharfsinnigste US-Journalist, wenn es um das israelische Regime geht, erklärt die Hintergründe der „Al-Aqsa-Flut“-Operation vom 7. Oktober 2023.



„Der 7. Oktober war jahrelang vorbereitet. Israel verweigerte eine 20-jährige Waffenruhe und blockierte Gaza so… pic.twitter.com/cOV6jFwEAB — Don (@Donuncutschweiz) October 10, 2025

🚨 Harry Fisher: „Das ist kein 5D-Schach – das ist Mord.“



Der US-Sanitäter und Veteran Harry Fisher hat im Interview mit Dr. Mary Talley Bowden in der Shannon Joy Show scharf gegen Robert F. Kennedy Jr. und Donald Trump ausgeteilt.



„Kennedy und Trump sehen nicht aus wie unsere… pic.twitter.com/sCUYjhdrbQ — Don (@Donuncutschweiz) October 10, 2025

🇷🇺 Putin über den „Großen Nahen Osten“ und den Staatsstreich in der Ukraine



„Schauen Sie – man sprach vom *Großen Nahen Osten*.

Niemand konnte sagen, was das eigentlich sein soll.

Dann zerstörten sie den Irak, zerstörten Libyen, beinahe auch Syrien.

Ägypten wurde ins Chaos… pic.twitter.com/zzIuhg7zxc — Don (@Donuncutschweiz) October 10, 2025

✡️ Netanyahus Angstmacherei: Übertreibung der iranischen Bedrohung zur Rechtfertigung eines weiteren Angriffs?



In einem kürzlichen Interview mit Ben Shapiro warnte der israelische Premierminister Netanyahu erneut, dass der Iran „jede amerikanische Stadt erpressen kann“ mit… pic.twitter.com/neoJtihDm8 — Don (@Donuncutschweiz) October 10, 2025

☝️🚨Candace Owens sagt, dass Präsident Trump den Friedensnobelpreis nicht verdiene, da das sogenannte Friedensabkommen auf Profit und Landraub basiere.



Owens warnt außerdem, dass jeder, der in Zukunft in Gaza Urlaub macht, einen Fluch über sich und seine Kinder bringt.



Sie… pic.twitter.com/SuuK3rs1xc — Don (@Donuncutschweiz) October 10, 2025

🚨Ich werde 41 – aber mir ist nicht nach Feiern.



Unsere Generation läuft die Zeit davon, das freie Internet zu retten, das unsere Väter für uns geschaffen haben.



Was einst das Versprechen eines freien Austauschs von Informationen war, wird nun zum ultimativen Werkzeug der… pic.twitter.com/jadfyWJNVj — Don (@Donuncutschweiz) October 10, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇮🇱 Der israelische Sender Channel 12 berichtet, dass täglich 600 Hilfslaster in den Gazastreifen einfahren werden.



2. 🇮🇱 Die israelische Rundfunkbehörde kündigt an, dass Bewohner von Gaza ab morgen wieder in die Stadt… pic.twitter.com/dhJdU4dQC8 — Don (@Donuncutschweiz) October 10, 2025

🇪🇺 Dieselbe Frau, die behauptete, Russland würde Chips aus Geschirrspülern und Kühlschränken entfernen, um seine militärische Ausrüstung zu reparieren, versucht nun € 800 Milliarden zu mobilisieren, um sich gegen eben diese Kühlschränke zu „verteidigen“. pic.twitter.com/SSPENtIfSt — Don (@Donuncutschweiz) October 9, 2025

❗️🇪🇺🇺🇦 Das Europäische Parlament forderte die Aufhebung aller Beschränkungen für Kiews Angriffe auf Russland



In der Resolution des Europäischen Parlaments heißt es:

„Unverzüglich zusätzliche militärische Hilfe für die Ukraine bereitstellen und sich an gemeinsamen Beschaffungen… pic.twitter.com/fPR3tQES4E — Don (@Donuncutschweiz) October 9, 2025

✊ USA entwickeln 'IMPERIALISTISCHEN PLAN' für den Nahen Osten



🇺🇸 Die USA arbeiten an einer kühnen neuen Strategie zur Umgestaltung des Nahen Ostens, indem sie eine „freie Föderation“ von Nationen unter der Kontrolle von „älteren Brüdern“ schaffen, so Ihsan Sefa, ein ehemaliger… pic.twitter.com/h2TswJu6Je — Don (@Donuncutschweiz) October 9, 2025

Peinlicher geht es nicht.



Das Pressebüro von Netanjahu fordert: „Geben Sie Trump den Friedensnobelpreis – er hat ihn verdient!“ pic.twitter.com/JATsn00u65 — Don (@Donuncutschweiz) October 9, 2025

Gaza: Durchbruch bei Friedensverhandlungen – Trotz Vereinbarungen bombt Israel weiter pic.twitter.com/Jy7PQwAe1F — Don (@Donuncutschweiz) October 9, 2025

🇪🇺 EU plant neues Gesetz zu „Online-Hassdelikten“ und fördert selbstbestimmtes Geschlecht ohne Altersgrenze



Die EU-Kommission arbeitet an einer neuen Gesetzesinitiative nach Artikel 83(1) AEUV, um eine EU-weite Definition für „im Internet begangene Hassdelikte“ zu schaffen.

👉… pic.twitter.com/hatEbFTfhL — Don (@Donuncutschweiz) October 9, 2025

„Ist das etwa ein Militärrat? Sind wir im Kriegszustand? Werden wir wirklich Krieg führen? Wofür? Mit wem? Mit welchen Ressourcen? „Ihr helft der Ukraine nicht, indem ihr diesen Krieg in die Länge zieht.“ Bei diesen Worten wurde dem Europaabgeordneten Grzegorz Braun das Mikrofon… pic.twitter.com/kpiJWuJz2G — Don (@Donuncutschweiz) October 9, 2025

Die Agenda ist nicht länger verborgen.

Sie wird uns ruhig und offen erklärt.

Die Frage ist nur: warum sitzen wir hier und hören einfach zu?



Das Gespräch zwischen Piers Morgan und Yuval Noah Harari offenbart eine erschreckende und zutiefst ideologische Vision unserer Zukunft –… pic.twitter.com/PhkM9LDTep — Don (@Donuncutschweiz) October 9, 2025

🚨Alle reden vom sogenannten Gaza-Plan.

Ausgerechnet Donald Trump und Tony Blair sollen den Frieden verwalten – zwei Männer, die Kriege im Nahen Osten mitverantwortet haben.



Was als Friedenslösung verkauft wird, ist in Wahrheit ein Plan zur Kontrolle:



📍Israel behält das letzte… pic.twitter.com/1nBfmRt0Vm — Don (@Donuncutschweiz) October 9, 2025

🚨Larry Finks Plan für BlackRock ist nicht nur mit dem „Great Reset“ des WEF vereinbar, sondern zielt auch auf die finanzielle Umsetzung seiner Kernagenda ab.



Die Vision des „Great Reset“ von einem „Stakeholder-Kapitalismus“, der von öffentlich-privaten Partnerschaften getragen… pic.twitter.com/TMiZURADIr — Don (@Donuncutschweiz) October 9, 2025

😰 Hallo Agenda 2030? Länder auf allen Kontinenten führen digitale IDs im Eiltempo ein



In Großbritannien regt sich massiver Widerstand gegen das „BritCard“-Projekt, das Orwell’sche digitale ID-System der Regierung. Mehr als 2,8 Millionen Menschen haben eine Petition… pic.twitter.com/GIALT9j66Y — Don (@Donuncutschweiz) October 9, 2025

Das spanische Verfassungsgericht hat die Corona-Maßnahmen für verfassungswidrig erklärt.



Das spanische Verfassungsgericht hat 92.278 während der Abriegelung wegen der Corona-Pandemie verhängte Bußgelder für nichtig erklärt und damit wesentliche Teile der Beschränkungen für… pic.twitter.com/JydYccC2AA — Don (@Donuncutschweiz) October 9, 2025

Australiens Internet-Despotin Julie Inman Grant gibt endlich zu, dass die digitale ID als Altersverifikationsmethode verwendet werden kann, um die vollständige Kontrolle darüber zu haben, was Erwachsene online tun und sagen. pic.twitter.com/3RnR485nHy — Don (@Donuncutschweiz) October 9, 2025

🇮🇷 Iran hebt Pflicht zum Hidschab auf — Behörden bestätigen



Frauen, die den Hidschab nicht tragen, werden künftig nicht mehr mit Bußgeldern oder Strafen belegt! Das Gesetz war bereits längere Zeit faktisch nicht durchgesetzt — nun ist die Lockerung offiziell.



Experten sagen,… pic.twitter.com/iI3cR8Qmqv — Don (@Donuncutschweiz) October 9, 2025

🗣 CIA-Dokument, das Bidens Korruption in der Ukraine enthüllt, ist nur eine Ablenkung – Larry Johnson



📍 Die Veröffentlichung des Dokuments aus der Obama-Ära durch die Behörde ist Teil eines größeren Spiels des Weißen Hauses, sagt der ehemalige CIA-Offizier und Staatsbeamte… pic.twitter.com/ooGrS82qyG — Don (@Donuncutschweiz) October 9, 2025

„Selenskyj ist ein Militärdiktator, der Verhandlungen mit Russland ablehnt“, sagt der amerikanische Ökonom Jeffrey Sachs.



– Ich habe ihn hauptsächlich als Marionette betrachtet.



– Russland wird diesen Krieg gewinnen. Das war, glaube ich, von Anfang an klar. pic.twitter.com/ageKt9g2ep — Don (@Donuncutschweiz) October 9, 2025

❓Polizist oder Diplomat? Die EU beginnt, Kallas’ Fähigkeiten in Frage zu stellen



Die EU erwartet von Kaja Kallas, der Außenpolitikchefin des Blocks, „diplomatischer zu sein“, berichteten US-Medien unter Berufung auf eine europäische Quelle.



💬 „Sie ist eher Polizistin als… pic.twitter.com/SGYDmpTNq1 — Don (@Donuncutschweiz) October 9, 2025

🔥Tomahawk für Kiew: Wie wird Russland antworten – spiegelbildlich, asymmetrisch oder „Minus Träger“?



Trump erklärte, dass er „sozusagen eine Entscheidung getroffen hat“, die Tomahawk-Raketen über NATO-Länder an die Ukraine zu liefern, aber in Washington versteht man immer noch… pic.twitter.com/L3jTXyJ6zD — Don (@Donuncutschweiz) October 9, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇵🇱 🎥Polnische Abgeordnete: Von der Leyen gehört in den Knast, nicht in die EU-Kommission



2. 🇨🇳 China kontrolliert jetzt fast 70 % der weltweiten Gesamtproduktion von Seltenen Erden.



3. 🇮🇱 Israels Premierminister,… pic.twitter.com/gsNzf201m0 — Don (@Donuncutschweiz) October 9, 2025

🇸🇰 „Nehmt die antirussische Brille ab!“ – Fico warnt Brüssel vor Energie-Desaster



Der slowakische Premierminister Robert Fico hat die EU-Kommission scharf kritisiert und aufgefordert, das geplante Importverbot für russische Kernbrennstoffe zu stoppen.



Fico warnte vor… pic.twitter.com/QF466kBtV6 — Don (@Donuncutschweiz) October 8, 2025

Der ehemalige englische Fußballspieler Matt Le Tissier beschreibt die aktuelle Situation perfekt. 🎯



„Die Leute, die wir an die Macht gebracht haben, haben meiner Meinung nach den Befehl, dieses Land tatsächlich zu zerstören.“



Wenn sie das Land ausreichend zerstört haben,… pic.twitter.com/45g083XZNm — Don (@Donuncutschweiz) October 8, 2025

⚠️ PÉTER MAGYAR unter Beschuss – Ungarn wollte Immunität aufheben!



Das EU-Parlament hat den Antrag aus Budapest abgelehnt.

Ungarns Justiz wollte den Oppositionspolitiker anklagen – angeblich wegen „falscher öffentlicher Aussagen“.

Magyar, Vorsitzender der Partei TISZA, gilt als… pic.twitter.com/3NrhVxhelq — Don (@Donuncutschweiz) October 8, 2025

Russland wird sich aus dem 25-jährigen Abkommen mit den USA zum Umgang mit Plutonium zurückziehen, das zur Herstellung von Atomwaffen verwendet wird. Reuters pic.twitter.com/fOvbsbidJk — Don (@Donuncutschweiz) October 8, 2025

☝️„Amerikanische Politiker schwören ihrem Volk einen Eid. Worauf? Auf die Bibel. Aber was steht in der Bibel? Dort steht, dass vor Gott alle gleich sind. Dort steht auch, dass die Ehe eine Verbindung zwischen Mann und Frau ist. Sie schwören auf die Bibel und brechen dann ihre… pic.twitter.com/imO9i0JDf0 — Don (@Donuncutschweiz) October 8, 2025

🚨Wo verläuft die rote Linie Moskaus?



Trump erklärte dass er „fast eine Entscheidung“ über die Lieferung von Tomahawk-Raketen an die Ukraine getroffen habe – aber noch „genauer wissen will, wohin sie abgefeuert werden“. Lustig, oder?

Das Pentagon versorgt Kiew mit… pic.twitter.com/OzHbaTPJnO — Don (@Donuncutschweiz) October 8, 2025