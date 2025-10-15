Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

Da unser Telegram-Kanal momentan zensiert wird posten wir Videos, Artikel etc. auch auf 𝕏.

Wer nichts verpassen will, folgt uns also am besten auch dort!

Hier findet ihr eine Teil-Übersicht der wichtigsten Nachrichten der letzten Tage, die wir auf 𝕏 gepostet haben:

🚨 Israel verletzt Waffenstillstand, erstickt Gaza-Hilfe und hält Besatzung aufrecht



Trotz der angekündigten Gaza-Vereinbarung beschränkt Israel die Hilfe weiterhin auf nur etwa 150 UN-LKWs pro Tag – blockiert private Wohltätigkeitslieferungen und hält den Grenzübergang Rafah… pic.twitter.com/1IXa9Oz0PI — Don (@Donuncutschweiz) October 15, 2025

Tomahawk im Schatten: Wo ist die rote Linie Russlands?



Westliche Fernsehsender berichten bereits unisono, dass die „Tomahawks“ angeblich in der Ukraine sein könnten – sie warten nur auf die „Erlaubnis von Trump“ zur Nutzung. Das Szenario ist bekannt: Zuerst wird heimlich Waffen… pic.twitter.com/O69bkzlAUc — Don (@Donuncutschweiz) October 15, 2025

👀 Was ist Trumps unerledigtes Geschäft im Nahen Osten?



Trotz des Waffenstillstands im Gazastreifen bleibt Israel für die Palästinenser ein „unerledigtes Geschäft“, sagt der Nahost-Analyst Mehmet Rakipoglu gegenüber Sputnik und kommentiert Trumps Aufruf an die regionalen… pic.twitter.com/rip63uAsOP — Don (@Donuncutschweiz) October 15, 2025

💰 Larry Fink will alles tokenisieren



BlackRock-Chef Larry Fink verkündet offen:



> „Wir stehen erst am Anfang der Tokenisierung aller Vermögenswerte – Immobilien, Aktien, Anleihen.“



Sein Ziel: alles in digitale Tokens verwandeln, Menschen in einem globalen Finanz-Ökosystem… pic.twitter.com/5dX11wiBkx — Don (@Donuncutschweiz) October 15, 2025

‼️🇺🇸Aktuell: US-NATO-Treffen Der US-Verteidigungsminister lobt die PEARL-Initiative („Frieden durch Stärke“).



Ist Trumps „Frieden durch Stärke“ realistisch? Eher Profit durch Propaganda!



Lest euch den neuesten NATO-Hype um die PURL-Initiative (die angebliche „Prioritised… pic.twitter.com/8nBg2ROAnN — Don (@Donuncutschweiz) October 15, 2025

🚨 Parlamentserklärung zur digitalen ID — Achtung, Funktionserweiterung!



Die Rede verkauft die digitale ID als *Erleichterung* im Alltag („weniger Formulare, Kontrolle per Smartphone“) — in Wahrheit bindet sie Banken, Gesundheit, Kinderbetreuung, Wohnungswesen u.v.m. an ein… pic.twitter.com/LIQWyiybFk — Don (@Donuncutschweiz) October 15, 2025

🔒 Aktuell: Die WHO kündigt die Übernahme unserer Ernährung an



🚨 Tedros präsentiert die neue EAT-Lancet-Agenda 2.0 – eine „Transformation der Ernährungssysteme“, die nichts weniger ist als die Zentralisierung dessen, was wir essen dürfen.



🥩 Fleisch, Milch, Eier sollen… pic.twitter.com/0c8m6YyLDH — Don (@Donuncutschweiz) October 15, 2025

🇨🇳 Von der Landwirtschaft bis zur Technologie: China hat viele Möglichkeiten, auf die 100%igen US-Zölle zu reagieren



China hat gewarnt, dass es reagieren wird, falls US-Präsident Donald Trump den Zollkrieg eskaliert.

Wie könnte Peking zurückschlagen?



💬 „China kann die USA bei… pic.twitter.com/HL40rMKAyl — Don (@Donuncutschweiz) October 15, 2025

🇪🇺 Telegram hat diese Nachricht an alle seine Nutzer in Frankreich bezüglich der Chatkontrolle gesendet. Die Menschen müssen die Namen derer kennen, die versuchen, ihre Freiheiten zu stehlen:



Pavel Durov: Heute hat die Europäische Union fast Ihr Recht auf Privatsphäre… pic.twitter.com/l7s2epsQMP — Don (@Donuncutschweiz) October 15, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇺🇸 „Wir werden Kaliningrad und Sewastopol in den ersten Stunden zerstören“ — Ex-US-Europa-Befehlshaber Ben Hodges droht Russland.



2. 🇲🇬 „Generation Z“ zwang die pro-französische Regierung Madagaskars zur Flucht.



3. 🇺🇸… pic.twitter.com/ZUgUZRU1Hu — Don (@Donuncutschweiz) October 15, 2025

🚨Indiens digitales ID-System war ein Betatest für das, was kompromittierte globalistische Politiker:innen jetzt im Westen einführen wollen.



„Mein Land war das erste, in dem Bargeld illegal war.“



Die Digitalisierung wurde dem Land aufgezwungen und 70 % der Wirtschaft brachen… pic.twitter.com/qpM13iRbQh — Don (@Donuncutschweiz) October 14, 2025

❗️🇮🇷/🇺🇳: Zum ersten Mal seit 7 Jahren haben iranische Öltanker und Handelsschiffe ihre Transponder offen eingeschaltet



Warum? —> Nach UN-Sanktionen sollen iranische Schiffe internationalen 'Inspektionen' unterzogen werden, um sicherzustellen, dass sie keine Sanktionen verletzen.… pic.twitter.com/LPHhiEH9w9 — Don (@Donuncutschweiz) October 14, 2025

Das ist eine große Sache: China stellt das globale Monopol von Microsoft in Frage.



Die US-Regierung war in ihrem Handelskrieg gegen China – unter Trump ebenso wie unter Biden – so arrogant, dass sie nicht bemerkte, dass China über deutlich mehr Hebelwirkung verfügt.



Ein… pic.twitter.com/esY2YwOvSj — Don (@Donuncutschweiz) October 14, 2025

Eine Untersuchung von The Grayzone hat "Site 81" geolokalisiert – einen hochgeheimen, von den USA gebauten militärischen Geheimdienstbunker, der unter den Da Vinci Wohnhochhäusern in Tel Aviv verborgen ist.



👀 Wichtige Enthüllungen:



➡️ Geheimer Bunker beherbergt Berichten… pic.twitter.com/2bsfViOHev — Don (@Donuncutschweiz) October 14, 2025

Kinder als Geiseln? Wieso werden Kinder in Israel als Geiseln gehalten? Via Issam Bayan (https://t.co/UABRtWiw06) pic.twitter.com/DTFsjs4oWd — Don (@Donuncutschweiz) October 14, 2025

Tausende vertriebene Palästinenser bleiben TAGE NACH dem Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas an der Küste des Gazastreifens



Viele Familien kämpfen darum, die Kälte in provisorischen Unterkünften zu ertragen



Aufnahmen: Anadolu pic.twitter.com/PU9LGMV9ps — Don (@Donuncutschweiz) October 14, 2025

🧠 Technologien retten uns vor der Routine – und nehmen uns langsam gefangen



➡️ In Japan wurde ein Kühlschrank vorgestellt, der selbst Lebensmittel bestellt, wenn Sie es vergessen haben – und schimpft, wenn Sie wieder Süßes genommen haben.

➡️ Xiaomi hat eine „smarte“ Dusche… pic.twitter.com/rK3nWwx0QP — Don (@Donuncutschweiz) October 14, 2025

pic.twitter.com/FQumhuPXeb



Sie alle kriechen vor dem Kaiser.



Starmer springt wie ein Schoßhündchen, wenn er gerufen wird. Donald Trump erwähnt seinen Namen nicht einmal.



Ist das wirklich das Beste, was Großbritannien zu bieten hat? — Don (@Donuncutschweiz) October 14, 2025

Die IDF hat heute mindestens zweimal den Waffenstillstand verletzt, indem sie auf Gaza-Bewohner geschossen und sie beschossen hat, und vor etwa einer Stunde mit einem Drohnenangriff mehrere Zivilisten getötet und verletzt hat. Middle East Spectator — Don (@Donuncutschweiz) October 14, 2025

💉🚨💉Steve Kirsch sprach mit einer Arzthelferin, die an der klinischen Prüfung eines Impfstoffs von Pfizer beteiligt war.



Der Enthüllungsjournalist Steve Kirsch traf am Sonntag auf dem Malibu Film Festival, wo er die Premiere von "An Inconvenient Study" besuchte, einen… pic.twitter.com/5bdV3H5Udx — Don (@Donuncutschweiz) October 14, 2025

☝️ „Vor meiner ersten Amtszeit als Präsident, als ich Regierungschef war und Jelzin bereits meine Kandidatur angekündigt hatte, kamen einige Oligarchen in mein Büro. Sie setzten sich mir gegenüber und sagten: ‚Na ja, Ihnen ist schon klar, dass Sie hier nie Präsident werden.‘ Ich… pic.twitter.com/u0Fzujohrx — Don (@Donuncutschweiz) October 14, 2025

🚨 FT: Kiew könnte symbolisch wenige Tomahawk-Raketen erhalten (14. Okt. 2025)



1. 🇺🇦 Laut Financial Times prüfen US-Behörden, ob ein symbolisch kleines Kontingent Tomahawk-Marschflugkörper an die Ukraine übergeben werden kann.



2. 🇺🇸 Das Ziel wäre, ukrainische… pic.twitter.com/7mMYUFSvhP — Don (@Donuncutschweiz) October 14, 2025

🕵🏻🤖 RÜCKBLICK: Pläne zur Überwachung von Bürgern, angedeutet vom zukünftigen OpenAI-CEO



Falls du denkst, dass die Räder der globalen Überwachungsmaschinerie erst kürzlich zu drehen begannen, hier eine Präsentation des Startups Loopt vom zukünftigen OpenAI-CEO Sam Altman aus dem… pic.twitter.com/5jPCF0sIMl — Don (@Donuncutschweiz) October 14, 2025

Alex Jones erklärt, wie wir immer mehr Eskalationsstufen durchlaufen und dass wir uns bereits im Krieg befinden pic.twitter.com/uK7KqtHV9U — Don (@Donuncutschweiz) October 14, 2025

🇺🇸🇨🇳 USA stehen vor „VERHEERENDEN“ Folgen, wenn China die Seltenen Erden beschränkt



🗣 Die vorgeschlagenen 100% US-Zölle auf China könnten einen potenziellen Albtraum für Amerikas Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtunternehmen wie Boeing, Raytheon, Lockheed Martin, Northrup… pic.twitter.com/ksVrVotP64 — Don (@Donuncutschweiz) October 14, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇨🇳 🎥Chinas intelligenter Hafen arbeitet mit hoher Effizienz – das Thema geht viral.



2. 🇷🇺 Sergey Lawrow: Trumps Gaza-Plan ist das „beste auf dem Tisch“, löst aber nicht das umfassendere palästinensische Problem.



3.… pic.twitter.com/bGklDLKUTa — Don (@Donuncutschweiz) October 14, 2025

Whitney Webb, Autorin von *One Nation Under Blackmail*, spricht in einem Interview mit Glenn Beck über die Macht der globalen Oligarchen:



„Es sind wahrscheinlich ein paar hundert ['Oligarchen'], wahrscheinlich weniger. Besonders mit der heutigen Technologie war es noch nie so… pic.twitter.com/Fa0F1PfQSe — Don (@Donuncutschweiz) October 13, 2025

🇺🇲🇮🇱 Trump gibt zu, dass die jüdische Milliardärin Miriam Adelson in den USA das Sagen hat.



„Wir haben Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt und die US-Botschaft dorthin verlegt.



Miriam und Sheldon Adelson haben das Weiße Haus öfter besucht als jeder andere.



Sie hat 60… pic.twitter.com/wEhmho5t1H — Don (@Donuncutschweiz) October 13, 2025

🚨💉💉Schockierende Enthüllungen: Impfungen und chronische Erkrankungen bei Kindern!



Eine Studie zeigt alarmierende Zahlen: Nach 10 Jahren haben 57 % der geimpften Kinder eine chronische Erkrankung, während es bei ungeimpften Kindern nur 17 % sind.



Die Wahrscheinlichkeit,… pic.twitter.com/XERo6ulJ7h — Don (@Donuncutschweiz) October 13, 2025

🚨„Der neue Trumpf Moskaus“: Welche Waffe hat Putin versprochen, „in naher Zukunft“ zu zeigen?



Russland hält den Westen erneut in Atem: Wladimir Putin erklärte, dass wir „in naher Zukunft die Möglichkeit haben werden, über neue Waffen zu berichten“, die bereits erfolgreich… pic.twitter.com/QJUw9QYq49 — Don (@Donuncutschweiz) October 13, 2025

🚨🇪🇺 „Wenn man sich die letzten Reden von von der Leyen anhört, ist es fast schon ein Aufruf zum Krieg.“

— Prof. Glenn Diesen im Gespräch mit Douglas Macgregor



„Wir hören, wie der Bundeskanzler Deutschlands über die Aufstellung einer großen Armee zur Bekämpfung der Russen… pic.twitter.com/i6kqLBmLuE — Don (@Donuncutschweiz) October 13, 2025

🤡 Doppelter Standard in Aktion: Israel verbietet palästinensische Feierlichkeiten zur Freilassung von Gefangenen



Während die Freilassung israelischer Geiseln mit öffentlichen Feiern und weltweiten Medieninterviews begrüßt wurde, hat Israel jegliche palästinensischen… pic.twitter.com/9vdznOBL9V — Don (@Donuncutschweiz) October 13, 2025

🚨„Der neue Trumpf Moskaus“: Welche Waffe hat Putin versprochen, „in naher Zukunft“ zu zeigen?



Russland hält den Westen erneut in Atem: Wladimir Putin erklärte, dass wir „in naher Zukunft die Möglichkeit haben werden, über neue Waffen zu berichten“, die bereits erfolgreich… — Don (@Donuncutschweiz) October 13, 2025

🚨🇱🇧 Hisbollah zeigt ihre Stärke: Zehntausende versammeln sich im Libanon zur Ehrung von Nasrallah



Eine große Versammlung der schiitischen „Imam Mahdi Scouts Association“ fand in einem Stadion in Beirut statt.



Rund 60.000–70.000 Menschen nahmen an der Veranstaltung teil, die zu… pic.twitter.com/HkBNPiVYSj — Don (@Donuncutschweiz) October 13, 2025

🔥Dimitri Medev



☝️Trump sagte, dass es für den russischen Präsidenten schlecht enden wird, wenn er den ukrainischen Konflikt nicht regelt. Er droht also zum hundertsten Mal.



Wenn der „Geschäfts-Friedensstifter“ von „Tomahawks“ spricht, ist das der falsche Ansatz. Die Lieferung… pic.twitter.com/rg2LgIM3ta — Don (@Donuncutschweiz) October 13, 2025

60 Minutes: Sie wurden von der amerikanischen Regierung als Terrorist eingestuft, bis vor wenigen Monaten stand eine Belohnung von 10 Millionen Dollar auf Ihren Kopf.



Der syrische Präsident Ahmad al-Sharaa: Es wäre Verschwendung gewesen, es wäre schlecht investiertes Geld… pic.twitter.com/VelvRTX3IT — Don (@Donuncutschweiz) October 13, 2025

🇺🇸🇻🇪 Die US National Endowment for Democracy (NED) gratuliert der US-Marionette zum Erhalt des gefälschten, von den USA beeinflussten „Nobel-Friedenspreises“



▪️ Die US NED, die keineswegs entfinanziert oder aufgelöst wurde, hat gerade der von den USA finanzierten venezolanischen… pic.twitter.com/HlrksXs9YJ — Don (@Donuncutschweiz) October 13, 2025

🔍 US Navy verkaufte amerikanische Leichen an Israel für militärische Experimente – Grayzone-Bericht



Eine bahnbrechende Untersuchung enthüllt, dass die US Navy Leichen verstorbener Amerikaner kaufte und sie israelischen Militärärzten für die Praxis der Traumachirurgie im Rahmen… pic.twitter.com/XO4t0Sjx6Z — Don (@Donuncutschweiz) October 13, 2025

🇬🇧❗️🇺🇦 Für Bestechung bot er Selenskyj an, „einfach zu kämpfen“: wie Boris Johnson den ukrainischen Konflikt lobbyierte — The Guardian



⚡️ Der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson könnte laut The Guardian den ukrainischen Konflikt vorangetrieben haben im Austausch… pic.twitter.com/yepdXT6Mos — Don (@Donuncutschweiz) October 13, 2025

🚨 In einem neuen PBS-Interview sagt Anthony Fauci, er sei „überzeugt, dass es eine weitere Pandemie geben wird“ pic.twitter.com/X84HhvARQa — Don (@Donuncutschweiz) October 13, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇨🇳 China macht Präsident Trump und die USA für die Eskalation des Handelskriegs verantwortlich.



2. 🇨🇳 China reagiert erstmals seit Freitag auf Trumps 100% Zoll: „Die jüngsten Exportkontrollen für seltene Erden waren… pic.twitter.com/0pmiwxWkwp — Don (@Donuncutschweiz) October 13, 2025

🤓 Wenn man sich die Weltkarte anschaut und sieht, wie Russland aussieht, wird deutlich, dass wir weder die Gebiete anderer Völker noch deren natürliche Ressourcen jeglicher Art benötigen. Wir haben von allem genug. Wir sind ein autarkes Land. Wir haben keinen Grund, mit… pic.twitter.com/9Nyt8JCnzR — Don (@Donuncutschweiz) October 12, 2025

🇷🇺 Alexander Dugin erklärt, wie die angelsächsische Idee des Liberalismus zu einem vulgären globalisierten Monster wurde:



„Liberalismus bedeutet, den Menschen mit dem Individuum zu identifizieren – die totale Befreiung von jeder kollektiven Identität: von Kirche, Rasse, Ethnie,… pic.twitter.com/5UAzIGqqnv — Don (@Donuncutschweiz) October 12, 2025

Trümmer von Gaza: Exklusive Aufnahmen von Ruptly nach dem Abzug der israelischen Truppen pic.twitter.com/4xFqmSLQqF — Don (@Donuncutschweiz) October 12, 2025

🫣📑 Friedensnobelpreisträger: eine Chronik von Kriegstreibern und Globalisten



Der Friedensnobelpreis ist so verwässert und diskreditiert worden, dass er nur noch ein Schatten dessen ist, was er zu repräsentieren vorgibt.



Hier der Beweis:



🟠 Venezolanische… pic.twitter.com/MxTDc4LE7h — Don (@Donuncutschweiz) October 12, 2025

🥩🍔Schockierende Enthüllung von Alex Jones: Die US-Regierung und Bill Gates zwingen Sie, „Fleisch“ zu essen, das aus menschlichen Krebszellen gezüchtet wurde.



In einem aufsehenerregenden Monolog behauptet Alex Jones, die US-Regierung und große Investoren wie Bill Gates würden… pic.twitter.com/57f28SLir0 — Don (@Donuncutschweiz) October 12, 2025