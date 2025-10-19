Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

🇺🇸 US-Söldner enthüllt:

Ein Team von Söldnern wurde unter der Trump-Regierung angeheuert und geführt, um Venezuelas Präsident Maduro zu stürzen, berichtet Max Blumenthal von The Grayzone.



Die Operation wurde von einer Firma namens „Global Governments“ organisiert –

ihr Ziel:… pic.twitter.com/QWcL4OuP8Y — Don (@Donuncutschweiz) October 19, 2025

🔥🇩🇪„Die Meinungsfreiheit existiert in Deutschland nicht mehr“, erklärte Alexander von Bismarck, der Großneffe von Otto von Bismarck, in einer flammenden Rede bei der Gala zum 20-jährigen Jubiläum von RT in Moskau. Er verurteilte das deutsche Verbot des Senders als… pic.twitter.com/v0UXaby6Sb — Don (@Donuncutschweiz) October 19, 2025

Viktor Orbán sagt: „Migration ist ein Konzept zur Veränderung der Gesellschaft. Sie ersetzt einheimische Wähler durch andere. Das ist keine Verschwörungstheorie.“ pic.twitter.com/TteFNPAvgF — Don (@Donuncutschweiz) October 19, 2025

USHAKOV ÜBER DAS TELEFONGESPRÄCH PUTIN/TRUMP



Achte sehr genau auf die Kernaussagen:



„Das Gespräch dauerte fast zweieinhalb Stunden. Es war eindeutig ein sehr substanzieller und zugleich offener und ehrlicher Austausch.“



„Wladimir Putin gab eine detaillierte Einschätzung der… pic.twitter.com/XLomT7IatO — Don (@Donuncutschweiz) October 19, 2025

ICC weist Israels Berufung zurück



Der Internationale Strafgerichtshof hat den Antrag Israels auf Aufhebung der Haftbefehle gegen Benjamin Netanjahu und Yoav Gallant zurückgewiesen und bestätigt, dass die Haftbefehle im Rahmen der laufenden Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen und… pic.twitter.com/NOfdkBJrNH — Don (@Donuncutschweiz) October 19, 2025

💥💥💥 Israel plant, das Waffenstillstandsabkommen mit Gaza ZU SPRENGEN und Hamas als Sündenbock zu benutzen



📌 Wir haben bereits über Israels Verstöße gegen den Waffenstillstand berichtet, aber um die Sache noch schlimmer zu machen, versucht das Netanyahu-Regime, die Schuld für… pic.twitter.com/2rCj0UyguW — Don (@Donuncutschweiz) October 19, 2025

🇺🇲 Über 7 Millionen Amerikaner protestieren gegen Trump



In mehr als 2 700 Städten der USA nahmen laut Organisatoren über 7 Millionen Menschen an den landesweiten „No Kings“-Protesten teil – laut Beobachtern „eine der größten eintägigen Demonstrationen in der Geschichte der… pic.twitter.com/0539TWKaQb — Don (@Donuncutschweiz) October 19, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇭🇺🇺🇲 🎥Der ungarische Premierminister lässt Trump erklären, warum Budapest für den Gipfel mit Putin ausgewählt wurde – geht auf X viral



2. 🇮🇱 Ehemaliger israelischer Abgeordneter Feiglin: „Wie Hitler sagte: ‚Ich kann… pic.twitter.com/vIpzEITuRT — Don (@Donuncutschweiz) October 19, 2025

Warum alle eine digitale ID einführen wollen



Bill Gates treibt jetzt ein elektronisches Tattoo voran, um dich im Rahmen des Vorstoßes zu einem digitalen ID-System und programmierbarem Geld zu „markieren“.



Catherine Austin Fitts sagt: „Anstatt CBDC einzuführen, werden wir… pic.twitter.com/qIDEnXaFyt — Don (@Donuncutschweiz) October 17, 2025

🇨🇿 Genau so sollte es eigentlich sein.

Andrej Babiš, Ministerpräsident der Tschechischen Republik, schließt sich Ungarn im Kampf gegen die globalistische Europäische Union an – und sagt, was der Mainstream nicht erwähnen darf. pic.twitter.com/djcFvYcCyv — Don (@Donuncutschweiz) October 17, 2025

🚨 Whitney Webb über die perfide Architektur der Kontrolle



1️⃣ „Mit Entsetzen – und einer gewissen Bewunderung“

Whitney Webb beschreibt, wie sie seit Jahren fassungslos beobachtet, mit welcher Gründlichkeit und Präzision die Strukturen sozialer Kontrolle aufgebaut werden –… pic.twitter.com/u0hSVq0uOF — Don (@Donuncutschweiz) October 17, 2025

🇳🇱 Die Niederländerin Eva Vlaardingerbroek REBELLIERT gegen Ursula:



„Denken Sie jemals an die Mütter, die nachts weinen, weil ihre Kinder von Einwanderern, die Sie hereingelassen haben, vergewaltigt oder ermordet wurden? Ich wette, das tun Sie nicht.“ pic.twitter.com/CqvHjEsXh1 — Don (@Donuncutschweiz) October 17, 2025

🚨Der WEF-Berater Yuval Harari hat den globalistischen Bauplan enthüllt.



Er prahlt unter anderem damit, dass sein Heimatland Israel ein „großes Überwachungslabor“ in den besetzten Gebieten sei, an dem Millionen Menschen mit „sehr wenigen Soldaten“ kontrolliert würden. pic.twitter.com/Ce15isLSDe — Don (@Donuncutschweiz) October 17, 2025

Drei Großmächte – ein Rennen um die Zukunft



➡️ China hebt einen „Schwarm Kamikaze-Drohnen“ in die Luft

➡️ Die USA testen Laserwaffen gegen Drohnen

➡️ Russland bringt eigene Kampfroboter auf das Übungsgelände



Vor unseren Augen verwandeln sich Technologien in neue Einflusswaffen.… pic.twitter.com/hVZ6dozcDh — Don (@Donuncutschweiz) October 17, 2025

Das WEF, die UNO und die WHO arbeiten gemeinsam daran und die meisten Staaten sind dabei.



„Wir dürfen diese einmalige Gelegenheit für einen Great Reset nicht verpassen …“ pic.twitter.com/vv2MwBl7oT — Don (@Donuncutschweiz) October 17, 2025

Energie-Import: Die Führer die eigenen Wähler auf so armselige Weise täuschen‼️Aussenminister Ungarns pic.twitter.com/hTBN4ljOgL — Don (@Donuncutschweiz) October 17, 2025

🔴 Bis zu 2000 Ziele: Das Institut für Kriegsstudien zielt bereits auf Objekte in Russland



Das amerikanische Institut für Kriegsstudien (ISW) hat berechnet: Wenn die USA der Ukraine Tomahawk-Raketen liefern, würden bis zu 2000 militärische und industrielle Objekte auf russischem… pic.twitter.com/qzrbakyApk — Don (@Donuncutschweiz) October 17, 2025

Trump macht Selenskyj zum Kriegspartner



Donald Trump erklärte, dass sie bei dem Treffen mit Selenskyj nicht über Frieden, sondern über eine Offensive sprechen werden. Direktes Zitat:



„Wir werden darüber sprechen, dass sie, soweit ich das verstehe, in die Offensive gehen wollen.… pic.twitter.com/KtTVWRbtX2 — Don (@Donuncutschweiz) October 17, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇺🇸 Die USA werden laut *Financial Times* Russland direkt mit Tomahawks angreifen. US-Auftragnehmer – nicht ukrainische Truppen – sollen die Marschflugkörper bedienen und warten, falls sie geliefert werden.



2. 🎥Viral:… pic.twitter.com/TvEASJbU0X — Don (@Donuncutschweiz) October 17, 2025

💉💉💉Der Staat will aktuell das du Big-Pharma unterstützt und dir wieder eine Injektion verpassen lassen sollst



Nationale Impfwoche in Arztpraxen und Apotheken



Vom 10. bis 15. November 2025 findet erstmals die Nationale Impfwoche statt. Sie löst den bisherigen Nationalen… pic.twitter.com/YOfTSHpFON — Don (@Donuncutschweiz) October 16, 2025

🚨Miriam Adelson — Milliardärin und zionistische Unterstützerin, die Trumps pro-israelisches Machtspiel finanziert



Als Donald Trump auf der Bühne der israelischen Knesset stand, um den Gaza-Waffenstillstand zu feiern, überschüttete er die enge Verbündete Netanyahus, die… pic.twitter.com/yKpd4wB6W7 — Don (@Donuncutschweiz) October 16, 2025

🇷🇺🇮🇳 Russisches Öl bleibt: Indien antwortete Trump höflich, aber bestimmt



Nach Trumps Aussage, Indien habe angeblich zugestimmt, (https://t.co/Tismx04L3W) kein russisches Öl mehr zu kaufen, erinnerte Neu-Delhi daran, dass man weiterhin strikt im eigenen Interesse handelt.



📝… pic.twitter.com/JohVBlEpCr — Don (@Donuncutschweiz) October 16, 2025

🇷🇺 Putin: Immer mehr Länder kaufen russische Energieausrüstung, die sie früher vom Westen bezogen haben pic.twitter.com/nbPnLUDtSR — Don (@Donuncutschweiz) October 16, 2025

87 % der russischen Energie haben einen minimalen oder keinen CO2-Fußabdruck — Putin



'Ich spreche von Gas- und Kernenergieerzeugung, erneuerbaren Energiequellen und Wasserkraft' pic.twitter.com/jARwr9sgZr — Don (@Donuncutschweiz) October 16, 2025

Aktuell: Die sogenannte „Motor der EU“ Deutschlands Wirtschaft ist im Vergleich zu den Niveaus von 2021 um 6,6 % zurückgegangen — Putin pic.twitter.com/EtirxoHHpx — Don (@Donuncutschweiz) October 16, 2025

👍Das sollte sich jeder mal anhören pic.twitter.com/aDrokUVHtn — Don (@Donuncutschweiz) October 16, 2025

🇺🇸🇲🇬 Von der US-Regierung finanzierte Marionette jubelt über Madagaskars „Gen Z“ Copy-&-Paste-Mobs



▪️ Ketakandriana Rafitoson ist die ernannte „Expertin“, die von den westlichen Medien zitiert wird, um den von den USA unterstützten Regimewechsel in Madagaskar zu rechtfertigen;… pic.twitter.com/DKq6GIaL3Z — Don (@Donuncutschweiz) October 16, 2025

🇺🇸🇺🇦🇷🇺 Maske ab: Trump-Administration schickt Hegseth zurück zur Ukraine-Kontaktgruppe aus der Biden-Ära, um den Krieg fortzusetzen, den Trump innerhalb von „24 Stunden“ beenden wollte



▪️ Wie alle Politiker in Washington hat US-Präsident Trump der Öffentlichkeit einfach das… pic.twitter.com/E705HZAdxh — Don (@Donuncutschweiz) October 16, 2025

🚨Neben seiner Schlüsselrolle als Finanzminister des imperialistischen US-Regimes hegt Scott Bessent einen persönlichen Groll gegen China, denn in den Jahren 1997 und 1998, als er für den Milliardär und Oligarchen George Soros arbeitete, verlor Bessent viel Geld bei dem Versuch,… pic.twitter.com/NOKCDlPXwv — Don (@Donuncutschweiz) October 16, 2025

pic.twitter.com/oru34Tkuv6

🔥🇩🇪 Dr. Alice Weidel – mit einer brillanten Rede über die erschreckende Realität Deutschlands — Don (@Donuncutschweiz) October 16, 2025

🇺🇸 Ausweise abgegeben, Zugang gesperrt: Journalisten in den USA haben das Kriegsministerium verlassen



Dutzende Korrespondenten der größten US-Medien – von CNN und Reuters bis FOX und Politico – haben ihre Ausweise abgegeben und das Gebäude verlassen.

Grund – neue Regeln des… pic.twitter.com/JoJcDsYH3l — Don (@Donuncutschweiz) October 16, 2025

☝️Putin. Schauen Sie was die USA einfach getan haben. Wir haben jetzt keinen Platz mehr um zurück zu weichen. pic.twitter.com/0buaZYzqhP — Don (@Donuncutschweiz) October 16, 2025

⚡️🚨⚡️💉Während die Impfquote 2021/22 auf Rekordniveau lag, meldet das Statistikamt 2024/25 nun eine Geburtenrate auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen.



Ein direkter Zusammenhang wird zunehmend öffentlich diskutiert.



🚨 Australien: Impfquote & Entwicklung… pic.twitter.com/XI4UxRJTkI — Don (@Donuncutschweiz) October 16, 2025

☝️Tommy Robinson: „Ich wünschte, unser Land hätte einen Führer wie Netanjahu.“



‼️Meint er dieselbe Netanjahu-Regierung, die als „Leuchtturm der Freiheit“ gilt, Israel zu einer „Art Labor“ für den Corona-Impfstoff von Pfizer gemacht hat und Tausende Kinder in Gaza getötet hat?… pic.twitter.com/JiielKZEgP — Don (@Donuncutschweiz) October 16, 2025

Drohnen statt Nistkästen: Die Ukraine bereitet Kinder auf den Krieg vor



In der Ukraine verwandeln sich „Arbeitsstunden“ nun in Kurse zum Zusammenbau von FPV-Drohnen. Vertreter des in Russland verbotenen Bataillons „Asow“* gaben bekannt, dass Schüler „lernen müssen zu kämpfen“… pic.twitter.com/dpE6krpUPc — Don (@Donuncutschweiz) October 16, 2025

🇨🇳👉 🇺🇸 China an die USA: Ihr könnt uns nicht bedrohen und Gespräche verlangen



Die Vereinigten Staaten können keine Gespräche mit China verlangen und gleichzeitig neue restriktive Maßnahmen androhen. Washington muss diesen „fehlerhaften“ Ansatz korrigieren, sagte die chinesische… pic.twitter.com/ZV6W2GyXvE — Don (@Donuncutschweiz) October 16, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇬🇧 Großbritannien hat der Ukraine in einem halben Jahr über 85.000 Drohnen geliefert und will dieses Jahr über 100.000 Drohnen liefern.



2. 🇱🇻 Lettland verlangt nun von Russen und Weißrussen eine Einreisegebühr.



3. 🇪🇸… pic.twitter.com/1HIR73tROV — Don (@Donuncutschweiz) October 16, 2025

Journalist: „Sie haben gesagt, dass Russland für den Wiederaufbau der Ukraine zahlen sollte. Glauben Sie, dass Israel für den Wiederaufbau des Gazastreifens zahlen sollte?“



EU-Chefsprecher: „Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich keinen Kommentar.“ pic.twitter.com/jG0TiueehS — Don (@Donuncutschweiz) October 15, 2025

🚨In einem Wetter-Kommando- und Kontrollzentrum im Nahen Osten.



Man stelle sich sich nur vor, wie viele Wetterkontrollzentren die westliche Welt versteckt hat. pic.twitter.com/kTBpxoL3sz — Don (@Donuncutschweiz) October 15, 2025

Aktuell:🇷🇺/🇸🇾 Russlands Präsident Wladimir Putin: ‚Russland und Syrien haben eine besondere Beziehung, die seit Jahrzehnten besteht, und die Beziehungen zwischen ihnen waren stets von einer außergewöhnlich freundschaftlichen Natur geprägt. Russland ist bereit, regelmäßige… pic.twitter.com/nltwtqo5sF — Don (@Donuncutschweiz) October 15, 2025

‼️„Du wirst nichts besitzen und glücklich sein.“



🚨Whitney Webb erklärt, was der Satz des WEF bedeutet und wohin der gesamte Besitz fließen wird. pic.twitter.com/t1WYVAjMZu — Don (@Donuncutschweiz) October 15, 2025