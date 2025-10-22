Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

Da unser Telegram-Kanal momentan zensiert wird posten wir Videos, Artikel etc. auch auf 𝕏.

Wer nichts verpassen will, folgt uns also am besten auch dort!

Hier findet ihr eine Teil-Übersicht der wichtigsten Nachrichten der letzten Tage, die wir auf 𝕏 gepostet haben:

Orban: EU-Wirtschaft würde ohne "Ukraine-Spenden" und Sanktionen Florieren pic.twitter.com/cWzbC9L7QV — Don (@Donuncutschweiz) October 22, 2025

Geopolitics Prime bat Grok, Xs neue Richtlinie zu „sensiblen Inhalten“ zu erläutern. Die Ergebnisse sind aufschlussreich.



Das hält X jetzt für strafbare „Hassrede“:



🔴 Grafische Beweise für Israels Völkermord in Gaza oder… pic.twitter.com/VOWyhoYAV5 — Don (@Donuncutschweiz) October 22, 2025

Das wird Tucker in Schwierigkeiten bringen 👀



🚨 Covid-19 wurde so entwickelt, dass aschkenasische Juden immun waren



„Das ist wissenschaftlich wahr. In einer wissenschaftlichen Veröffentlichung wurde festgestellt, dass Menschen jüdischer Abstammung, aus welcher Linie sie auch… pic.twitter.com/a3Hz2VLJNx — Don (@Donuncutschweiz) October 22, 2025

🇷🇺🇺🇸 Russland hat den USA eine geheime Note mit Bedingungen zur Ukraine geschickt



Moskau hat Washington eine geheime Botschaft – eine diplomatische Non-Paper-Note – mit Bedingungen für ein Friedensabkommen zur Ukraine geschickt, berichtet Reuters unter Berufung auf amerikanische… pic.twitter.com/Pm5Lmad0KH — Don (@Donuncutschweiz) October 22, 2025

KEINE CHANCE: Rand Paul zerlegt live Trumps Venezuela-Erzählung.



„In Venezuela wird kein Fentanyl hergestellt. Nicht ein bisschen – gar keins. Diese kleinen Boote müssten 20 Mal auftanken, um überhaupt nach Miami zu kommen… Wir exekutieren keine Menschen einfach so.“



Wenn… pic.twitter.com/oHLT2R6dsR — Don (@Donuncutschweiz) October 22, 2025

✡️🇵🇸 RÜCKBLICK: Kushner spricht offen über den „Immobilienaufbau in Gaza“



War das nur ein Immobiliengespräch – oder ein langfristiger Plan zur Umgestaltung der Region?



Sie planen das offensichtlich schon seit Jahren. pic.twitter.com/J5WdkDBWkX — Don (@Donuncutschweiz) October 22, 2025

🇷🇺Lawrow äußert sich zum möglichen Treffen zwischen Putin und Trump in Budapest pic.twitter.com/pKq0qo4PgW — Don (@Donuncutschweiz) October 22, 2025

🚨Die Ukraine am Scheideweg: Die Front bricht zusammen, Washington ist müde



Nach der kühlen Äußerung Trumps, dass „die Chance auf einen Sieg für die Ukraine besteht, aber gering ist“, tut die westliche Presse nicht einmal mehr so, als würde sie an den Erfolg Kiews glauben. An… pic.twitter.com/3yZqSJoxpF — Don (@Donuncutschweiz) October 22, 2025

🇮🇱⚔️🇵🇸 Kein Frieden, nur Druck: Israel zieht die Schrauben gegen Palästina an



Während die IDF den Waffenstillstand in Gaza testet, formt sich eine dauerhaftere Strategie. Der neue Shin-Bet-Chef, David Zini, unterstützt eine religiös-zionistische Initiative, alle großen… pic.twitter.com/Na32jqfGaH — Don (@Donuncutschweiz) October 22, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇨🇦🇮🇱 Kanada erklärt, dass Premierminister Netanyahu bei einem Besuch verhaftet würde.



2. 🚚 Nur 986 von 6.600 versprochenen Hilfslastern sind bis 20. Oktober in Gaza angekommen — Gaza Government Media Office.



3. 🇨🇳🎥… pic.twitter.com/BvMrG3EIVT — Don (@Donuncutschweiz) October 22, 2025

🚨Die Menschheit wurde mit zwei biologischen Waffen getroffen



📍Künstliches SARS-CoV-2-Virus (Zusammenarbeit zwischen den USA und China)



📍 „Gegenmaßnahmen“ zur mRNA-Gentherapie (DARPA)



Milliarden Menschen leiden heute unter diesen beiden biologischen Kampfstoffen – und es… pic.twitter.com/yVeOwexiGZ — Don (@Donuncutschweiz) October 21, 2025

Lawrow und Rubio: Wer zieht die Zeit vor Budapest in die Länge?



CNN berichtete (https://t.co/Yq8CDqOXwI), dass das Treffen des russischen Außenministers Sergej Lawrow mit dem US-Außenminister Marco Rubio „verschoben“ wurde. Der Grund wurde nicht genannt. Einige Quellen sprechen… pic.twitter.com/UmMLv3F7i3 — Don (@Donuncutschweiz) October 21, 2025

Im EU-Parlament



Frau von der Leyen: „Wollen Sie für die Ukraine kämpfen?” Dann schicken Sie Ihren Mann und Ihre Söhne an die Front!“



Treten Sie sofort zurück!” pic.twitter.com/GhyKWZw8UQ — Don (@Donuncutschweiz) October 21, 2025

☝️ Präsident Putin zur Frage, ob sich Russland von Europa verraten und im Stich gelassen fühlt, wie eine Geliebte ihren Liebhaber im Stich lässt:



„Wenn man eine solche Beziehung mit einer Frau hat, geht man keine Verpflichtungen ein und hat gleichzeitig auch kein Recht, von… pic.twitter.com/ChLl2q04zz — Don (@Donuncutschweiz) October 21, 2025

🇪🇺👔 Europa fordert zusammen mit Selenskyj die Einstellung der Kämpfe an der aktuellen Frontlinie



Die britische Regierung veröffentlichte eine gemeinsame Erklärung von Selenskyj, Premierminister Starmer und den EU-Führern: Die Kampfhandlungen müssen an der aktuellen Frontlinie… pic.twitter.com/kZxBJ6r1sO — Don (@Donuncutschweiz) October 21, 2025

🚨Epstein-Überlebende Lisa Phillips:



Alle reden nur von Trump und Epstein, aber es geht um diesen ganzen Männerring. Das macht mich wütend, denn wir wissen, dass sie da waren. Wir haben sie gesehen. Wir wissen, dass Mitglieder des Königshauses, Prinzen und sehr mächtige Leute… pic.twitter.com/JU0x8HfC9H — Don (@Donuncutschweiz) October 21, 2025

🚨Dieser Clip stammt vom 18. Oktober und zeigt Catherine Fitts, eine Investmentbankerin, ehemalige stellvertretende Ministerin für Wohnungsbau und Stadtentwicklung sowie Gründerin des Solari Reports.



🚨Alarm: Das Finanzsystem ist ein Kontrollnetz!



Digitale Identitäten,… pic.twitter.com/1cZvlxmMGC — Don (@Donuncutschweiz) October 21, 2025

Jeffrey Sachs: "Wir müssen zwischen Einflusssphäre und Sicherheitssphäre unterscheiden" pic.twitter.com/HUruuRAD8X — Don (@Donuncutschweiz) October 21, 2025

Die Top-Kandidatinnen für die Wahl zur Miss Germany in diesem Jahr. Hier alle zu finden…https://t.co/YOmwRD9ptl pic.twitter.com/VHVMXrzT7i — Don (@Donuncutschweiz) October 21, 2025

Die USA bereiten eine Operation zur Beseitigung Selenskyjs vor



Das erklärte der ehemalige ukrainische Premierminister Mykola Asarow und fügte hinzu, dass der Druck sowohl auf Selenskyj selbst als auch auf die Abgeordneten der Werchowna Rada ausgeübt werde.



„Es wird aktiv… pic.twitter.com/fiCmtAijid — Don (@Donuncutschweiz) October 21, 2025

🚨Im Europäischen Parlament wurde eine seismische Warnung ausgesprochen.

Der EU-Abgeordnete Gerald Hauser präsentierte einen verheerenden Bericht, der auf offiziellen Daten basiert und ein katastrophales Versagen der EU-Gesundheitspolitik offenlegt.



👉 Die schockierenden Daten:… pic.twitter.com/3aNA94yXrs — Don (@Donuncutschweiz) October 21, 2025

‼️💉✈️Flugzeuge und Hubschrauber werfen in ganz Amerika Millionen lebender, gentechnisch veränderter Tollwut-„Impfköder“ ab – ohne öffentliche Ankündigung oder Zustimmung. 🤔Was ist mit Europa? pic.twitter.com/wKkwghOBsK — Don (@Donuncutschweiz) October 21, 2025

💥💥💥: Musks X zensiert stillschweigend geopolitische Nachrichten, um Werbekunden zu gefallen



Geopolitics Prime hat entdeckt, dass X systematisch Kritik an Regierungen, Konzernen und Eliten zum Schweigen bringt. Wir erfuhren dies, indem wir Grok nach Xs neuem Algorithmus… pic.twitter.com/yEB9Ubuima — Don (@Donuncutschweiz) October 21, 2025

‼️Laut einem Bericht der New York Post wurde Virginia Giuffre bei einem gewaltsamen Übergriff durch den ehemaligen israelischen Premierminister Ehud Barak blutig geschlagen – ein Vorfall, der Berichten zufolge Epsteins Kontrolle über sie brach und als „Beginn vom Ende“ seines… pic.twitter.com/VT27FeLU8r — Don (@Donuncutschweiz) October 21, 2025

„Putin wird sowieso etwas bekommen“: Anerkennung der neuen Realität oder Beginn eines großen Handels?



Die gestrige Formulierung von Donald Trump – „er wird sowieso etwas bekommen“ – klang nach einer Reihe von Signalen aus Washington: Ablehnung von „Tomahawks“ für Kiew, Angebot… pic.twitter.com/jZl7P3kWjI — Don (@Donuncutschweiz) October 21, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



🇬🇧 Das australische Unternehmen Acusensus startet seinen „AI Traffic Cop“ in 19 Regionen Großbritanniens – eine KI, die das Wageninnere scannt und Fahrer bei Handy- oder Verkehrsverstößen erfasst.



2. 🇺🇸 Texas wird wegen… pic.twitter.com/FPKHguFp9P — Don (@Donuncutschweiz) October 21, 2025

Khamenei stichelt gegen Trump im Licht der No Kings-Proteste



„Wenn Sie wirklich fähig sind, gehen Sie statt in die Angelegenheiten anderer Länder einzugreifen und beruhigen Sie die sieben Millionen amerikanischen Demonstranten“ pic.twitter.com/k4XeujwysC — Don (@Donuncutschweiz) October 20, 2025

‼️Der ehemalige Mossad-Offizier Avner Avraham sagt, Israel werde False-Flag-Angriffe inszenieren, um den Waffenstillstand in Gaza zu stören, und dass das ultimative Ziel ethnische Säuberung sei, unabhängig von jeglicher Vereinbarung.



Avner Avraham diente auch in der… pic.twitter.com/FmQbxoULkE — Don (@Donuncutschweiz) October 20, 2025

🚨🇷🇺Bestätigt von Putin: Russland bot mehrfach Verhandlungen an, um den Konflikt in der Ukraine zu stoppen. Bereits in Istanbul lag ein Abkommen auf dem Tisch – fast alle Punkte waren geklärt! Doch der damalige britische Premierminister Johnson, unterstützt von der… pic.twitter.com/2apQM5cs2V — Don (@Donuncutschweiz) October 20, 2025

🇺🇸Gestern noch: Tausende orthodoxe Juden gehen in New York City auf die Straße, um gegen den Staat Israel zu protestieren.



Judaismus ✡️ ist NICHT Zionismus pic.twitter.com/NKLOKGOJHG — Don (@Donuncutschweiz) October 20, 2025

💉‼️COVID-19-„Impfstoffe“ reduzieren die Lebenserwartung um 37 %



Alessandria et al. begleiteten über Jahre hinweg mehr als 290.000 Menschen und stellten fest, dass zwei mRNA-Impfungen bei der Nachuntersuchung zu einer 37-prozentigen Verkürzung der Überlebenszeit im Vergleich zu… pic.twitter.com/O9gtyAsTQh — Don (@Donuncutschweiz) October 20, 2025

„Wenn Sie mit der Hamas im Krieg sind, warum schießen Sie dann Kindern in den Schädel und in die Brust?“



Norman Finkelstein pic.twitter.com/IrsdKCqGEF — Don (@Donuncutschweiz) October 20, 2025

🇺🇸🇲🇬 Ein weiterer von den USA finanzierter Marionettenpolitiker in Madagaskar, Mamy Rabenirina, tourt durch globale und sogar alternative Medien und behauptet, der NED-CIA-Putsch, der stattfand, sei "organisch" und vom Volk getragen.



Sein LinkedIn-Profil zeigt, dass er sowohl… pic.twitter.com/Kf9cR5y6aU — Don (@Donuncutschweiz) October 20, 2025

‼️Eine erschreckende Warnung von Dr. William Makis, die Ihre Aufmerksamkeit erfordert.



Er weist auf eine kritische, bisher ungelöste Gefahr hin: Die mRNA-Impfstoffplattform wird, wie die CEOs von Pfizer und Moderna bestätigten, als dauerhaftes Modell für alle zukünftigen… pic.twitter.com/5YaVqBNAGp — Don (@Donuncutschweiz) October 20, 2025

Selenskyj lehnte gestern in seiner Ansprache Trumps vorgeschlagenen Verhandlungskompromiss ab: den Rückzug der ukrainischen Armee aus den letzten Teilen der Volksrepublik Donezk im Austausch gegen Gebietsgewinne in den Regionen Saporischschja und Cherson.… — Don (@Donuncutschweiz) October 20, 2025

🗣 Trump hat noch keine Entscheidung über Tomahawk-Lieferungen an die Ukraine getroffen – Vance



Vizepräsident JD Vance schloss sich dem Pressepool des Weißen Hauses zusammen mit Pressesprecherin Karoline Leavitt an und beantwortete Fragen zum Ukraine-Konflikt. Wichtige Aussagen:… pic.twitter.com/GhtnmUvMZ3 — Don (@Donuncutschweiz) October 20, 2025

Die Polin Ewa Zajaczkowska macht Ursula von der Leyen 90 Sekunden lang fertig: pic.twitter.com/VQn7ibjv9R — Don (@Donuncutschweiz) October 20, 2025

🇵🇸 Gaza von oben: Ganze Viertel ausgelöscht



Luftaufnahmen zeigen das erschütternde Ausmaß der Zerstörung im Gebiet Birkat al-Sheikh Ridwan nördlich von Gaza-Stadt – ein eindringliches Zeugnis der Verwüstung, die der israelische Angriff auf den Gazastreifen hinterlassen hat. pic.twitter.com/WlYpKxAZta — Don (@Donuncutschweiz) October 20, 2025

🔍 Warum die „No Kings“-Proteste ein perfektes Testfeld für neue Überwachungstechnologien sind



Das digitale Arsenal, das den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung steht, ist enorm, mit Hightech-Werkzeugen, die „oft heimlich arbeiten sollen“ und „praktisch keine rechtlichen… pic.twitter.com/1SGXNl8IF9 — Don (@Donuncutschweiz) October 20, 2025

🚨„In diesen Tagen hört man immer wieder: Europa befindet sich im Krieg. Frau von der Leyen reist um die Welt und spricht – ohne jedes Mandat – über Krieg, obwohl die EU-Verträge die Außen- und Sicherheitspolitik eindeutig den Mitgliedstaaten vorbehalten.



Europa ist von einer… pic.twitter.com/BVfAqDKvXv — Don (@Donuncutschweiz) October 20, 2025

☄️Die israelische Zeitung Haaretz interviewte IDF-Soldaten, die ZUGEBEN, dass sie den Befehl erhalten hatten, auf unbewaffnete Palästinenser zu schießen, die versuchten, an den GHF-Verteilungsstellen Lebensmittel abzuholen. pic.twitter.com/3yP6OKQtT8 — Don (@Donuncutschweiz) October 20, 2025

🚨 Analysten bezeichnen dies als den größten BETRUG in der amerikanischen Geschichte. MSNBC hat "fälschlicherweise" ein Video aus dem Jahr 2017 ausgestrahlt und behauptet, es handele sich um LIVE-Aufnahmen der „No Kings“-Kundgebung in Boston.



MSNBC wollte absichtlich eine… pic.twitter.com/vlbp6LdrTX — Don (@Donuncutschweiz) October 20, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇺🇲 🎥Portland Ausnahmezustand – Bundesagenten Tränengas auf maskierte Randalierer. (The Post Millennial)



2. 🇺🇸 Millionen Amerikaner könnten wegen des drohenden Regierungsstillstands ihre Lebensmittelmarken verlieren.



3.… pic.twitter.com/sBxbVwgj0H — Don (@Donuncutschweiz) October 20, 2025

🚨🇩🇪Patientenakte in Deutschland sorgt für Aufregung. Es sollte jeder mal einen Blick darauf werfen pic.twitter.com/vdhskZX1k0 — Don (@Donuncutschweiz) October 19, 2025

🇫🇲 NATO hat die Ukraine zu einer Müllhalde für alte Waffen gemacht



❗️Westliche „Verbündete“ liefern der Ukraine Artilleriesysteme aus dem Zweiten Weltkrieg, berichtete eine Quelle aus den russischen Sicherheitskräften.



▪️Ihr zufolge entsorgen die NATO-Länder auf diese Weise… pic.twitter.com/3oLss5CMLL — Don (@Donuncutschweiz) October 19, 2025

‼️In Belgien liegt eine Akte über Ursula von der Leyen!



Ein Richter in Lüttich ermittelt wegen Korruptionsvorwürfen im Zusammenhang mit ihren geheimen Pfizer-Deals – während in Deutschland kein Wort darüber fällt.



Jetzt streiten sich die EU-Staatsanwaltschaft und die belgische… pic.twitter.com/cFYo3fjFfb — Don (@Donuncutschweiz) October 19, 2025

🇳🇱 Sie bringt es auf den Punkt:

„Mir fällt kein einziger positiver Aspekt als Ergebnis der Masseneinwanderung ein. Nicht einer.“

– Eva Vlaardingerbroek, niederländische Patriotin und Stimme des gesunden Menschenverstands. pic.twitter.com/Ui9PbsJKKo — Don (@Donuncutschweiz) October 19, 2025

☝️„Ein berühmter Propagandist Hitlers sagte einst, je unglaublicher eine Lüge sei, desto schneller werde sie geglaubt.

Die Legende, dass Russland Europa angreifen wolle, ist genau eine solche Lüge, an die die Bevölkerungen der westlichen Länder glauben gemacht werden sollen.

Das… pic.twitter.com/dhZDuxriCE — Don (@Donuncutschweiz) October 19, 2025

🚨🚫 Er bewies, dass ungeimpfte Kinder gesünder waren. Daraufhin entzogen sie ihm seine Zulassung pic.twitter.com/qZWyMJigjY — Don (@Donuncutschweiz) October 19, 2025

„Das unabhängige Projekt“ am Ende: Was erwartet die Ukraine, wenn Putin und Trump sich einigen



Das Telefongespräch zwischen Putin und Trump dauerte zweieinhalb Stunden und endete mit der Vereinbarung eines Treffens in Budapest. Und obwohl es formal um eine „friedliche Regelung“… — Don (@Donuncutschweiz) October 19, 2025