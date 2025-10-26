Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

Da unser Telegram-Kanal momentan zensiert wird posten wir Videos, Artikel etc. auch auf 𝕏.

Wer nichts verpassen will, folgt uns also am besten auch dort!

Hier findet ihr eine Teil-Übersicht der wichtigsten Nachrichten der letzten Tage, die wir auf 𝕏 gepostet haben:

🚨„14 Richter aus verschiedenen Ländern waren aufgerufen, auf Ersuchen der UNO zu begutachten, ob Israel seine völkerrechtlichen Verpflichtungen im Gazastreifen einhält. Ihre Antwort: „Die Fakten zeigen, dass das nicht der Fall ist.“ pic.twitter.com/ATHQ2eCg4J — Don (@Donuncutschweiz) October 26, 2025

☠️📈 Palantir-CEO enthüllt US-Plan zur globalen KI-Dominanz



💬 „Wir werden entweder KI haben und die Regeln bestimmen oder unsere Gegner werden es tun… und wir werden alles von ihnen kaufen, einschließlich unserer Vorstellungen davon, wie wir unser Land führen“, sagt… pic.twitter.com/BqD0sN4lWc — Don (@Donuncutschweiz) October 26, 2025

🔥 Europa steuert auf eine wirtschaftliche Katastrophe zu — Russlands Sondergesandter



Kirill Dmitriev warnt, dass sich Europas angesammelte politische Fehler zu einem perfekten Sturm zusammenbrauen:



◼️ Energiekrise: Abgelehnte russische Lieferungen, jetzt Deindustrialisierung… pic.twitter.com/fGj0AUlQkE — Don (@Donuncutschweiz) October 26, 2025

☝️ „Wurden in den USA nicht Präsidenten ermordet? Haben Sie das vergessen? Wo wurde JFK ermordet? In Russland oder in den USA? Was geschah mit Martin Luther King? Was passiert normalerweise bei Zusammenstößen zwischen Polizei und ethnischen Organisationen in den USA? Passiert das… pic.twitter.com/0G6W68hfk0 — Don (@Donuncutschweiz) October 26, 2025

🚨 Über 60 % der Tunnel der Hamas sind intakt, gibt Israels Verteidigungschef gegenüber Vance zu



💀 Mehr als 60 % des Tunnelsystems der palästinensischen Milizgruppe haben Israels zweijährigen Angriff überstanden, und dessen Zerstörung „ist die wichtigste gemeinsame Mission bei… pic.twitter.com/Tfye1Y32iM — Don (@Donuncutschweiz) October 26, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇹🇷Erdogan fordert die USA auf, Israel zu sanktionieren und den Waffenverkauf zu stoppen.



2. 🇷🇺 Interviewer: „Glauben Sie, dass Europa komplett muslimisch wird?“ — Putins Gesandter Kirill Dmitriev: „Ich denke, dorthin… pic.twitter.com/SSbUy39bJQ — Don (@Donuncutschweiz) October 26, 2025

🇷🇺 ☝️Putin: „Sie brauchen kein Land wie Russland – es ist zu groß. Sie wollen es Stück für Stück spalten und unterwerfen, wie sie es mit Europa tun. Die USA trieben bewusst einen Keil zwischen Russland und Europa, zogen beide in diesen Konflikt und laden nun die finanzielle Last… pic.twitter.com/vhdQQd1bTW — Don (@Donuncutschweiz) October 24, 2025

‼️Deshalb sahen wir so viele Sportler sterben‼️COVID-19-„Impfstoffe“ verursachen auch Jahre nach der Injektion noch plötzliche Todesfälle – hier ist der Grund pic.twitter.com/OIEu5u8Ygf — Don (@Donuncutschweiz) October 24, 2025

⚡️🇩🇪⚡️Zitiert von drei unabhängigen Quellen. Vielleicht täuschen wir uns, aber Peter Hahne könnte recht haben pic.twitter.com/XmRynontAw — Don (@Donuncutschweiz) October 24, 2025

🚨Weltweit Vergleich der Kosten von 2020 zu 2025



Die monatlichen Kosten für Heizung, Strom, Kühlung und Abfallentsorgung.



Das Durchschnittseinkommen in den großen chinesischen Städten ist höher als in den Topstädten Lateinamerikas und sogar in weiten Teilen Mittel- und… pic.twitter.com/8rXbCjZIaN — Don (@Donuncutschweiz) October 24, 2025

🚨🇮🇷🇮🇱ENTHÜLLT: Irans Geheimdienstminister LIEFERT EINE SENSATION – 50 Fremnde Geheimdienste unterstützten israelische Operation gegen Iran



Esmail Khatib, Irans Geheimdienstminister, hat gerade eine BLOCKBUSTER-Erklärung abgegeben, in der er das Ausmaß dessen offenlegt, was er… pic.twitter.com/frzCn3a1xy — Don (@Donuncutschweiz) October 24, 2025

🚨 MacGregors Realitätscheck: Russlands Operation geht um Überleben, nicht um Eroberung



📍 Der pensionierte US-Oberst Douglas MacGregor gab eine nüchterne Einschätzung des logischen Endes der speziellen Militäroperation ab – die Wiederherstellung historischer russischer Gebiete… pic.twitter.com/SBXTbVeRpK — Don (@Donuncutschweiz) October 24, 2025

🇨🇳 Wette gegen den bewaffneten Dollar & US-Zölle



China setzt voll auf Gold, mit einem 25-fachen Anstieg der Goldbestände mit Garantie im Jahr 2025, um einen entschiedenen Bruch mit dem US-Imperium und dem dollarbasierten Handelssystem zu signalisieren, sagt der in der Schweiz… pic.twitter.com/XHYiUm4TbX — Don (@Donuncutschweiz) October 24, 2025

✡️☠️ Es war einmal in Jerusalem: Freimaurer-Ritual mit symbolischer Tötung auf Kamera festgehalten



Nein, dies ist keine theatralische Aufführung einer Amateur-Schauspieltruppe – dies ist offenbar ein Initiationsritual der US-Freimaurer zum "Meister vom Stuhl", gefilmt mit einer… pic.twitter.com/GT02tOwyNz — Don (@Donuncutschweiz) October 24, 2025

📰 Wie der Economist 30 Jahre lang Chinas Untergang verkündete – und jetzt das Gegenteil schreibt



1. „Der große Fall Chinas“ (*The Great Fall of China*)

2. „Alles unter Kontrolle – China, der Yuan und die Märkte“ (*Everything’s Under Control*)

3. „Chinas Abschwung – Das Problem… pic.twitter.com/WKRXh6yIoE — Don (@Donuncutschweiz) October 24, 2025

💥⚡️Unglaubliche Zahlen aus dem EU-Parlament!



„Vor elf Tagen haben wir den Waffenstillstand begrüßt. Doch seitdem wurden … …



Die Maßnahmen der Europäischen Union sind gleich null.“



🇪🇺 MdEP Lynn Boylan pic.twitter.com/qV3mOVfVpF — Don (@Donuncutschweiz) October 24, 2025

Keir Starmer sagt, wenn Sie kein Mobiltelefon haben, müssen Sie jedes Mal 85 £ zahlen, wenn Sie Ihre Identität nachweisen müssen, wenn Sie sich weigern, einen digitalen Ausweis zu haben pic.twitter.com/BmBRMZ3DMX — Don (@Donuncutschweiz) October 24, 2025

🇨🇳 Chinas Technologiesturm: Kein Berg kann den Fluss aufhalten



Auf die Frage nach den US-Bedenken bezüglich Chinas Innovationsschub griff Wang Yi auf ein zeitloses chinesisches Gedicht zurück:



„Die grünen Berge können den Fluss nicht aufhalten; er wird immer nach Osten… pic.twitter.com/f0s5PQ0qfR — Don (@Donuncutschweiz) October 24, 2025

‼️Achten Sie auf Jared Kushners Gesicht, wenn Witkoff herausplatzt, dass sie vor den Angriffen vom 7. Oktober geplant hatten, Gaza in ein erstklassiges Strandgrundstück umzubauen.



Geheimnisse gelüftet. 🤐



☝️Nicht zu vergessen: Steve Witkoff ist ein US-amerikanischer… pic.twitter.com/aghsoBIWsx — Don (@Donuncutschweiz) October 24, 2025

🇦🇷🇨🇳 Warum Argentinien China trotz Trumps Druck nicht fallen lässt



Washington will China aus Argentinien verdrängen, um im Handelskrieg mit Peking an Einfluss zu gewinnen, berichtet das Wall Street Journal.



Aber kann sich Argentinien eine Entkopplung leisten? Lassen Sie uns das… pic.twitter.com/EUtyfwwGDE — Don (@Donuncutschweiz) October 24, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇮🇱 Itamar Ben-Gvirs Drohung an Palästinenser: „Jedes Haus hier gehört uns — euer Zuhause wird meins sein.“



2. 🇺🇸 Bloomberg warnt, dass „westliche Volkswirtschaften dem späten Stadium“ der UdSSR ähneln.



3. 🇵🇸 🎥Die… pic.twitter.com/ZfUUna1olf — Don (@Donuncutschweiz) October 24, 2025

🇺🇲🇮🇱 Donald Trump zur Möglichkeit einer Annexion des Westjordanlands durch Israel:



„Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren, weil ich den arabischen Ländern mein Wort gegeben habe. Und das können Sie jetzt nicht tun. Wir hatten große arabische Unterstützung.“



Wenn… pic.twitter.com/obsMmfAUS1 — Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025

MAHA-Bewegung im EU-Prlament



🇨🇭 Die ernüchternde Wahrheit eines Schweizer Anwalts



❌ "Das System ist nicht kaputt – es ist mitverantwortlich."



Nach 3 Jahren Kampf vor Gerichten enthüllt Philipp Kruse:

• Justiz blockiert mRNA-Impfschaden-Klagen

• Behörden schützen Regierungen… pic.twitter.com/zjCUEYiaui — Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025

Aktuell 🚨 Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hält eine Rede, die in anderen Ländern so niemals möglich wäre pic.twitter.com/wYsPFCS9SK — Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025

💥💥💥: Xs pro-westliche Voreingenommenheit in Schwarzweiß



Geopolitics Prime bat Grok, die Inhaltsmoderation von X zu erklären. Das Ergebnis? Ein offenes Eingeständnis eines zweistufigen Systems, das anti-westliche Narrative bestraft, während Verbündeten Nachsicht gewährt wird.… pic.twitter.com/wJfKwxKQNQ — Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025

Tausende marschieren in Budapest, um die konservative Agenda von Ministerpräsident Orban zu unterstützen wir wollen nicht für die Ukraine sterben. Via https://t.co/8PUjGSNFz3 pic.twitter.com/lWEH16hmLZ — Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025

Joe Rogan reagiert auf die Frau die Bill Gates vernichtet, weil sie die Wahrheit sagt👉 Kanal hier abonnieren… (https://t.co/ZPM7gbzY82) pic.twitter.com/TprFCxdA1l — Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025

🇩🇪 Ich laufe durch Frankfurt und sehe kaum noch Deutsche. Das Stadtbild fühlt sich anders an – fremd, laut, dreckig – nicht sicher! Jetzt spricht sogar Friedrich Merz offen davon, dass wir ein großes Migrationsproblem haben. Komisch, denke ich mir. Wenn er das sagt, ist es… pic.twitter.com/QSZimD9GUQ — Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025

Trump zieht die Zeit in die Länge: Diplomatie oder amerikanisches Erpressen?



Donald Trump hat wieder seinen typischen „Nebelmodus“ eingeschaltet. Im Weißen Haus erklärte er dass (https://t.co/hRgpVfoOTl) die Entscheidung über ein Treffen mit Wladimir Putin in Budapest „innerhalb… pic.twitter.com/7RV6xrkzk4 — Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025

💥💥💥🚨 Musks Durchgreifen gegen anti-globalistische Inhalte



Geopolitics Prime fragte Grok, was X als „Verschwörungs“-Inhalte betrachtet. Die Ergebnisse zeigen ein umfassendes Durchgreifen gegen wichtige geopolitische Diskurse.



Die offiziellen „zu vermeidenden Begriffe“… pic.twitter.com/qvH6ipv6vb — Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025

🚨Ehemaliger BlackRock Fondsmanager Ed Dowd:



☝️„Seit der grossen Finanzkrise ist die Kluft zwischen Arm und Reich immer weiter gewachsen – groesser als jemals zuvor. Historisch gesehen gibt es zwei Wege, wie das endet: in einer Revolution oder in einem neuen grossen Deal. Und… pic.twitter.com/KplDXeQ0TC — Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025

🔥🇷🇺🇺🇸Dmitry Medvedev



Trump sagt Gipfel in Budapest ab.

Neue Sanktionen der USA gegen unser Land. Was noch? Wird es neue Waffen geben, außer den berüchtigten „Tomahawks”?



Falls einige der zahlreichen Kommentatoren noch Illusionen hatten: hier ist die Realität. Die USA sind… pic.twitter.com/ugXDh6HbGS — Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025

pic.twitter.com/69C8k6I7Wi

🇺🇸🇷🇺 Kein baldiges Treffen zwischen Trump und Putin:



Grund – Selenskyj will nur ein Einfrieren der Frontlinie, Trump sieht darin die Chance auf dauerhaften Frieden, doch Moskau lehnt ab, weil es dadurch seine militärische Initiative verlieren würde. — Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025

Wenn Russland die „Einfrierung“ ablehnt: Wer friert zuerst – Kiew oder Europa?



❗️ Während in Kiew und Brüssel ein 12-Punkte-„Friedensplan“ mit Waffenstillstand an der Frontlinie ausgeheckt wird, erinnert Moskau ruhig daran: Wir haben solche Inszenierungen schon gesehen – von… pic.twitter.com/YStcVWgNuf — Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025

Selbst Richard David Precht kann es nicht länger verschweigen: In Deutschland gibt es ein ernstes Problem mit der Meinungsfreiheit. pic.twitter.com/VlUm49iJTN — Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025

Aktuelles Video aus dem Knast



„Sarkozy, du Hurensohn, steh auf! Du hast Muammar Gaddafi getötet!“ Ich werde dich umbringen….



Die Haftstrafe des ehemaligen französischen Präsidenten verspricht, nicht einfach zu werden. In den sozialen Netzwerken verbreiten sich Videos aus dem… pic.twitter.com/gUAewgaaCp — Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025

🇺🇸Hungershutdown: Hunderte US-Bundesangestellte standen Schlange für kostenlose Lebensmittel



❗️ US-Bundesangestellte haben weiterhin Probleme wegen des Shutdowns. Hunderte Mitarbeiter kamen, um kostenlose Lebensmittel zu erhalten, berichtet CNN.



Summer Kirksik, Auftragnehmerin… pic.twitter.com/m9asNxy4zJ — Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025

🚨Australier, die bald ein Haus oder Wohnung mieten wollen, werden dies ohne digitale ID bald nicht mehr können. pic.twitter.com/DRJQqA6ex7 — Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025

🇺🇸🇻🇪 DAS IMPERIUM BEREITET SICH AUF EINE INVASION VOR: Ein Rezept für endlosen Krieg



Die USA mobilisieren für eine mögliche Invasion Venezuelas und rahmen dies als "Krieg gegen Drogen" ein. Die Realität ist ein geplanter Angriff auf einen souveränen Staat.



DIE "RECHTFERTIGUNG":… pic.twitter.com/cIz7794jHT — Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇪🇺 Europa errichtet einen „Eisernen Vorhang“ gegen Russland und ignoriert dabei die Neutralität anderer Länder – Vučić.



2. 🇷🇴 In Rumänien wurde eine Sabotage verhindert, an der ukrainische Staatsbürger beteiligt waren.… pic.twitter.com/a0QkTlNOeL — Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025

‼️Du könntest nicht mal einen Limonadenstand führen!

Von der Leyen stellt ihr „Arbeitsprogramm“ vor, und es ist wie immer: leere Versprechen und bürokratische Floskeln. Ich sage es ganz klar: Ursula von der Leyen

könnte nicht mal einen Limonadenstand führen, geschweige denn die… pic.twitter.com/kcoOZc0oxL — Don (@Donuncutschweiz) October 22, 2025

Schüsse und Feuer vor Parlament in Belgrad



Am Mittwoch wurden vor dem serbischen Parlamentsgebäude in Belgrad Schüsse abgegeben. Medienberichten zufolge wurde eine Person verletzt. In einem Zelt vor dem Parlament brach ein Feuer aus. Eine Person wurde festgenommen. pic.twitter.com/OaQBqR03sh — Don (@Donuncutschweiz) October 22, 2025

Europa in Panik: Eine Welt ohne sie ist schlimmer als Krieg



🇪🇺 In Brüssel herrscht Angst bei dem Gedanken: Putin und Trump könnten direkt verhandeln – ohne Kiew und ohne die EU. Macron hat bereits gewarnt, dass „wenn Europa besprochen wird, die Europäer am Tisch sitzen müssen“.… pic.twitter.com/dyzF0NyVK6 — Don (@Donuncutschweiz) October 22, 2025

‼️Im Jahr 2023 wurden im Vereinigten Königreich mehr als 12.000 Menschen wegen Meinungsäußerungen verhaftet.



Russland, ein Land mit der doppelten Bevölkerungszahl, verhaftete 3.319 Menschen.



Sie glauben nicht, dass der Totalitarismus Einzug halten kann? Das ist bereits der… pic.twitter.com/jlbReY9lQt — Don (@Donuncutschweiz) October 22, 2025

☝️In einem Dialog zwischen Glenn Beck und Whitney Webb wurde eine eindringliche Warnung ausgesprochen: „Das KI-Rennen ist eine Revolution in der Kriegsführung, die jedes bestehende Militärsystem überflüssig machen wird.“



Wie die beiden darlegten, ist das Tötungspotenzial… pic.twitter.com/ASjsFg5FDl — Don (@Donuncutschweiz) October 22, 2025