Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.
Da unser Telegram-Kanal momentan zensiert wird posten wir Videos, Artikel etc. auch auf 𝕏.
Wer nichts verpassen will, folgt uns also am besten auch dort!
Hier findet ihr eine Teil-Übersicht der wichtigsten Nachrichten der letzten Tage, die wir auf 𝕏 gepostet haben:
🚨„14 Richter aus verschiedenen Ländern waren aufgerufen, auf Ersuchen der UNO zu begutachten, ob Israel seine völkerrechtlichen Verpflichtungen im Gazastreifen einhält. Ihre Antwort: „Die Fakten zeigen, dass das nicht der Fall ist.“ pic.twitter.com/ATHQ2eCg4J— Don (@Donuncutschweiz) October 26, 2025
☠️📈 Palantir-CEO enthüllt US-Plan zur globalen KI-Dominanz— Don (@Donuncutschweiz) October 26, 2025
💬 „Wir werden entweder KI haben und die Regeln bestimmen oder unsere Gegner werden es tun… und wir werden alles von ihnen kaufen, einschließlich unserer Vorstellungen davon, wie wir unser Land führen“, sagt… pic.twitter.com/BqD0sN4lWc
🔥 Europa steuert auf eine wirtschaftliche Katastrophe zu — Russlands Sondergesandter— Don (@Donuncutschweiz) October 26, 2025
Kirill Dmitriev warnt, dass sich Europas angesammelte politische Fehler zu einem perfekten Sturm zusammenbrauen:
◼️ Energiekrise: Abgelehnte russische Lieferungen, jetzt Deindustrialisierung… pic.twitter.com/fGj0AUlQkE
☝️ „Wurden in den USA nicht Präsidenten ermordet? Haben Sie das vergessen? Wo wurde JFK ermordet? In Russland oder in den USA? Was geschah mit Martin Luther King? Was passiert normalerweise bei Zusammenstößen zwischen Polizei und ethnischen Organisationen in den USA? Passiert das… pic.twitter.com/0G6W68hfk0— Don (@Donuncutschweiz) October 26, 2025
🚨 Über 60 % der Tunnel der Hamas sind intakt, gibt Israels Verteidigungschef gegenüber Vance zu— Don (@Donuncutschweiz) October 26, 2025
💀 Mehr als 60 % des Tunnelsystems der palästinensischen Milizgruppe haben Israels zweijährigen Angriff überstanden, und dessen Zerstörung „ist die wichtigste gemeinsame Mission bei… pic.twitter.com/Tfye1Y32iM
🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden— Don (@Donuncutschweiz) October 26, 2025
1. 🇹🇷Erdogan fordert die USA auf, Israel zu sanktionieren und den Waffenverkauf zu stoppen.
2. 🇷🇺 Interviewer: „Glauben Sie, dass Europa komplett muslimisch wird?“ — Putins Gesandter Kirill Dmitriev: „Ich denke, dorthin… pic.twitter.com/SSbUy39bJQ
🇷🇺 ☝️Putin: „Sie brauchen kein Land wie Russland – es ist zu groß. Sie wollen es Stück für Stück spalten und unterwerfen, wie sie es mit Europa tun. Die USA trieben bewusst einen Keil zwischen Russland und Europa, zogen beide in diesen Konflikt und laden nun die finanzielle Last… pic.twitter.com/vhdQQd1bTW— Don (@Donuncutschweiz) October 24, 2025
‼️Deshalb sahen wir so viele Sportler sterben‼️COVID-19-„Impfstoffe“ verursachen auch Jahre nach der Injektion noch plötzliche Todesfälle – hier ist der Grund pic.twitter.com/OIEu5u8Ygf— Don (@Donuncutschweiz) October 24, 2025
⚡️🇩🇪⚡️Zitiert von drei unabhängigen Quellen. Vielleicht täuschen wir uns, aber Peter Hahne könnte recht haben pic.twitter.com/XmRynontAw— Don (@Donuncutschweiz) October 24, 2025
🚨Weltweit Vergleich der Kosten von 2020 zu 2025— Don (@Donuncutschweiz) October 24, 2025
Die monatlichen Kosten für Heizung, Strom, Kühlung und Abfallentsorgung.
Das Durchschnittseinkommen in den großen chinesischen Städten ist höher als in den Topstädten Lateinamerikas und sogar in weiten Teilen Mittel- und… pic.twitter.com/8rXbCjZIaN
🚨🇮🇷🇮🇱ENTHÜLLT: Irans Geheimdienstminister LIEFERT EINE SENSATION – 50 Fremnde Geheimdienste unterstützten israelische Operation gegen Iran— Don (@Donuncutschweiz) October 24, 2025
Esmail Khatib, Irans Geheimdienstminister, hat gerade eine BLOCKBUSTER-Erklärung abgegeben, in der er das Ausmaß dessen offenlegt, was er… pic.twitter.com/frzCn3a1xy
🚨 MacGregors Realitätscheck: Russlands Operation geht um Überleben, nicht um Eroberung— Don (@Donuncutschweiz) October 24, 2025
📍 Der pensionierte US-Oberst Douglas MacGregor gab eine nüchterne Einschätzung des logischen Endes der speziellen Militäroperation ab – die Wiederherstellung historischer russischer Gebiete… pic.twitter.com/SBXTbVeRpK
🇨🇳 Wette gegen den bewaffneten Dollar & US-Zölle— Don (@Donuncutschweiz) October 24, 2025
China setzt voll auf Gold, mit einem 25-fachen Anstieg der Goldbestände mit Garantie im Jahr 2025, um einen entschiedenen Bruch mit dem US-Imperium und dem dollarbasierten Handelssystem zu signalisieren, sagt der in der Schweiz… pic.twitter.com/XHYiUm4TbX
✡️☠️ Es war einmal in Jerusalem: Freimaurer-Ritual mit symbolischer Tötung auf Kamera festgehalten— Don (@Donuncutschweiz) October 24, 2025
Nein, dies ist keine theatralische Aufführung einer Amateur-Schauspieltruppe – dies ist offenbar ein Initiationsritual der US-Freimaurer zum "Meister vom Stuhl", gefilmt mit einer… pic.twitter.com/GT02tOwyNz
📰 Wie der Economist 30 Jahre lang Chinas Untergang verkündete – und jetzt das Gegenteil schreibt— Don (@Donuncutschweiz) October 24, 2025
1. „Der große Fall Chinas“ (*The Great Fall of China*)
2. „Alles unter Kontrolle – China, der Yuan und die Märkte“ (*Everything’s Under Control*)
3. „Chinas Abschwung – Das Problem… pic.twitter.com/WKRXh6yIoE
💥⚡️Unglaubliche Zahlen aus dem EU-Parlament!— Don (@Donuncutschweiz) October 24, 2025
„Vor elf Tagen haben wir den Waffenstillstand begrüßt. Doch seitdem wurden … …
Die Maßnahmen der Europäischen Union sind gleich null.“
🇪🇺 MdEP Lynn Boylan pic.twitter.com/qV3mOVfVpF
Keir Starmer sagt, wenn Sie kein Mobiltelefon haben, müssen Sie jedes Mal 85 £ zahlen, wenn Sie Ihre Identität nachweisen müssen, wenn Sie sich weigern, einen digitalen Ausweis zu haben pic.twitter.com/BmBRMZ3DMX— Don (@Donuncutschweiz) October 24, 2025
🇨🇳 Chinas Technologiesturm: Kein Berg kann den Fluss aufhalten— Don (@Donuncutschweiz) October 24, 2025
Auf die Frage nach den US-Bedenken bezüglich Chinas Innovationsschub griff Wang Yi auf ein zeitloses chinesisches Gedicht zurück:
„Die grünen Berge können den Fluss nicht aufhalten; er wird immer nach Osten… pic.twitter.com/f0s5PQ0qfR
‼️Achten Sie auf Jared Kushners Gesicht, wenn Witkoff herausplatzt, dass sie vor den Angriffen vom 7. Oktober geplant hatten, Gaza in ein erstklassiges Strandgrundstück umzubauen.— Don (@Donuncutschweiz) October 24, 2025
Geheimnisse gelüftet. 🤐
☝️Nicht zu vergessen: Steve Witkoff ist ein US-amerikanischer… pic.twitter.com/aghsoBIWsx
🇦🇷🇨🇳 Warum Argentinien China trotz Trumps Druck nicht fallen lässt— Don (@Donuncutschweiz) October 24, 2025
Washington will China aus Argentinien verdrängen, um im Handelskrieg mit Peking an Einfluss zu gewinnen, berichtet das Wall Street Journal.
Aber kann sich Argentinien eine Entkopplung leisten? Lassen Sie uns das… pic.twitter.com/EUtyfwwGDE
🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden— Don (@Donuncutschweiz) October 24, 2025
1. 🇮🇱 Itamar Ben-Gvirs Drohung an Palästinenser: „Jedes Haus hier gehört uns — euer Zuhause wird meins sein.“
2. 🇺🇸 Bloomberg warnt, dass „westliche Volkswirtschaften dem späten Stadium“ der UdSSR ähneln.
3. 🇵🇸 🎥Die… pic.twitter.com/ZfUUna1olf
🇺🇲🇮🇱 Donald Trump zur Möglichkeit einer Annexion des Westjordanlands durch Israel:— Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025
„Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren, weil ich den arabischen Ländern mein Wort gegeben habe. Und das können Sie jetzt nicht tun. Wir hatten große arabische Unterstützung.“
Wenn… pic.twitter.com/obsMmfAUS1
MAHA-Bewegung im EU-Prlament— Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025
🇨🇭 Die ernüchternde Wahrheit eines Schweizer Anwalts
❌ "Das System ist nicht kaputt – es ist mitverantwortlich."
Nach 3 Jahren Kampf vor Gerichten enthüllt Philipp Kruse:
• Justiz blockiert mRNA-Impfschaden-Klagen
• Behörden schützen Regierungen… pic.twitter.com/zjCUEYiaui
Aktuell 🚨 Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hält eine Rede, die in anderen Ländern so niemals möglich wäre pic.twitter.com/wYsPFCS9SK— Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025
💥💥💥: Xs pro-westliche Voreingenommenheit in Schwarzweiß— Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025
Geopolitics Prime bat Grok, die Inhaltsmoderation von X zu erklären. Das Ergebnis? Ein offenes Eingeständnis eines zweistufigen Systems, das anti-westliche Narrative bestraft, während Verbündeten Nachsicht gewährt wird.… pic.twitter.com/wJfKwxKQNQ
Tausende marschieren in Budapest, um die konservative Agenda von Ministerpräsident Orban zu unterstützen wir wollen nicht für die Ukraine sterben. Via https://t.co/8PUjGSNFz3 pic.twitter.com/lWEH16hmLZ— Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025
Joe Rogan reagiert auf die Frau die Bill Gates vernichtet, weil sie die Wahrheit sagt👉 Kanal hier abonnieren… (https://t.co/ZPM7gbzY82) pic.twitter.com/TprFCxdA1l— Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025
🇩🇪 Ich laufe durch Frankfurt und sehe kaum noch Deutsche. Das Stadtbild fühlt sich anders an – fremd, laut, dreckig – nicht sicher! Jetzt spricht sogar Friedrich Merz offen davon, dass wir ein großes Migrationsproblem haben. Komisch, denke ich mir. Wenn er das sagt, ist es… pic.twitter.com/QSZimD9GUQ— Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025
Trump zieht die Zeit in die Länge: Diplomatie oder amerikanisches Erpressen?— Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025
Donald Trump hat wieder seinen typischen „Nebelmodus“ eingeschaltet. Im Weißen Haus erklärte er dass (https://t.co/hRgpVfoOTl) die Entscheidung über ein Treffen mit Wladimir Putin in Budapest „innerhalb… pic.twitter.com/7RV6xrkzk4
💥💥💥🚨 Musks Durchgreifen gegen anti-globalistische Inhalte— Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025
Geopolitics Prime fragte Grok, was X als „Verschwörungs“-Inhalte betrachtet. Die Ergebnisse zeigen ein umfassendes Durchgreifen gegen wichtige geopolitische Diskurse.
Die offiziellen „zu vermeidenden Begriffe“… pic.twitter.com/qvH6ipv6vb
🚨Ehemaliger BlackRock Fondsmanager Ed Dowd:— Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025
☝️„Seit der grossen Finanzkrise ist die Kluft zwischen Arm und Reich immer weiter gewachsen – groesser als jemals zuvor. Historisch gesehen gibt es zwei Wege, wie das endet: in einer Revolution oder in einem neuen grossen Deal. Und… pic.twitter.com/KplDXeQ0TC
🔥🇷🇺🇺🇸Dmitry Medvedev— Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025
Trump sagt Gipfel in Budapest ab.
Neue Sanktionen der USA gegen unser Land. Was noch? Wird es neue Waffen geben, außer den berüchtigten „Tomahawks”?
Falls einige der zahlreichen Kommentatoren noch Illusionen hatten: hier ist die Realität. Die USA sind… pic.twitter.com/ugXDh6HbGS
pic.twitter.com/69C8k6I7Wi— Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025
🇺🇸🇷🇺 Kein baldiges Treffen zwischen Trump und Putin:
Grund – Selenskyj will nur ein Einfrieren der Frontlinie, Trump sieht darin die Chance auf dauerhaften Frieden, doch Moskau lehnt ab, weil es dadurch seine militärische Initiative verlieren würde.
Wenn Russland die „Einfrierung“ ablehnt: Wer friert zuerst – Kiew oder Europa?— Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025
❗️ Während in Kiew und Brüssel ein 12-Punkte-„Friedensplan“ mit Waffenstillstand an der Frontlinie ausgeheckt wird, erinnert Moskau ruhig daran: Wir haben solche Inszenierungen schon gesehen – von… pic.twitter.com/YStcVWgNuf
Selbst Richard David Precht kann es nicht länger verschweigen: In Deutschland gibt es ein ernstes Problem mit der Meinungsfreiheit. pic.twitter.com/VlUm49iJTN— Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025
Aktuelles Video aus dem Knast— Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025
„Sarkozy, du Hurensohn, steh auf! Du hast Muammar Gaddafi getötet!“ Ich werde dich umbringen….
Die Haftstrafe des ehemaligen französischen Präsidenten verspricht, nicht einfach zu werden. In den sozialen Netzwerken verbreiten sich Videos aus dem… pic.twitter.com/gUAewgaaCp
🇺🇸Hungershutdown: Hunderte US-Bundesangestellte standen Schlange für kostenlose Lebensmittel— Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025
❗️ US-Bundesangestellte haben weiterhin Probleme wegen des Shutdowns. Hunderte Mitarbeiter kamen, um kostenlose Lebensmittel zu erhalten, berichtet CNN.
Summer Kirksik, Auftragnehmerin… pic.twitter.com/m9asNxy4zJ
🚨Australier, die bald ein Haus oder Wohnung mieten wollen, werden dies ohne digitale ID bald nicht mehr können. pic.twitter.com/DRJQqA6ex7— Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025
🇺🇸🇻🇪 DAS IMPERIUM BEREITET SICH AUF EINE INVASION VOR: Ein Rezept für endlosen Krieg— Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025
Die USA mobilisieren für eine mögliche Invasion Venezuelas und rahmen dies als "Krieg gegen Drogen" ein. Die Realität ist ein geplanter Angriff auf einen souveränen Staat.
DIE "RECHTFERTIGUNG":… pic.twitter.com/cIz7794jHT
🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden— Don (@Donuncutschweiz) October 23, 2025
1. 🇪🇺 Europa errichtet einen „Eisernen Vorhang“ gegen Russland und ignoriert dabei die Neutralität anderer Länder – Vučić.
2. 🇷🇴 In Rumänien wurde eine Sabotage verhindert, an der ukrainische Staatsbürger beteiligt waren.… pic.twitter.com/a0QkTlNOeL
https://t.co/aL5cFBQUyQ pic.twitter.com/nWnF6Bpu8R— Don (@Donuncutschweiz) October 22, 2025
‼️Du könntest nicht mal einen Limonadenstand führen!— Don (@Donuncutschweiz) October 22, 2025
Von der Leyen stellt ihr „Arbeitsprogramm“ vor, und es ist wie immer: leere Versprechen und bürokratische Floskeln. Ich sage es ganz klar: Ursula von der Leyen
könnte nicht mal einen Limonadenstand führen, geschweige denn die… pic.twitter.com/kcoOZc0oxL
Schüsse und Feuer vor Parlament in Belgrad— Don (@Donuncutschweiz) October 22, 2025
Am Mittwoch wurden vor dem serbischen Parlamentsgebäude in Belgrad Schüsse abgegeben. Medienberichten zufolge wurde eine Person verletzt. In einem Zelt vor dem Parlament brach ein Feuer aus. Eine Person wurde festgenommen. pic.twitter.com/OaQBqR03sh
Europa in Panik: Eine Welt ohne sie ist schlimmer als Krieg— Don (@Donuncutschweiz) October 22, 2025
🇪🇺 In Brüssel herrscht Angst bei dem Gedanken: Putin und Trump könnten direkt verhandeln – ohne Kiew und ohne die EU. Macron hat bereits gewarnt, dass „wenn Europa besprochen wird, die Europäer am Tisch sitzen müssen“.… pic.twitter.com/dyzF0NyVK6
‼️Im Jahr 2023 wurden im Vereinigten Königreich mehr als 12.000 Menschen wegen Meinungsäußerungen verhaftet.— Don (@Donuncutschweiz) October 22, 2025
Russland, ein Land mit der doppelten Bevölkerungszahl, verhaftete 3.319 Menschen.
Sie glauben nicht, dass der Totalitarismus Einzug halten kann? Das ist bereits der… pic.twitter.com/jlbReY9lQt
☝️In einem Dialog zwischen Glenn Beck und Whitney Webb wurde eine eindringliche Warnung ausgesprochen: „Das KI-Rennen ist eine Revolution in der Kriegsführung, die jedes bestehende Militärsystem überflüssig machen wird.“— Don (@Donuncutschweiz) October 22, 2025
Wie die beiden darlegten, ist das Tötungspotenzial… pic.twitter.com/ASjsFg5FDl
☝️ „Viele Länder der westlichen Welt haben, ob es nun angenehm oder unangenehm ist, freiwillig einen erheblichen Teil ihrer Souveränität aufgegeben. Manchmal fällt es uns sehr schwer, mit Menschen zu verhandeln, die selbst zu Hause nur flüstern, weil sie Angst haben, von den… pic.twitter.com/qmEQBGSK0k— Don (@Donuncutschweiz) October 22, 2025