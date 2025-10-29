Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

☝️Ein Bericht von CBS News aus dem Jahr 1982 – mit dem damals 34-jährigen Al Gore – prognostiziert, dass ein Viertel Floridas aufgrund der „Kohle, des Öls und des Gases, die wir seit 100 Jahren verbrennen“, unter Wasser stehen wird. 🤡 pic.twitter.com/fLY0o3mV3w — Don (@Donuncutschweiz) October 29, 2025

🇺🇸 🇯🇵 Von seltenen Erden zu Raketen: Trump macht Japan zum Rammbock gegen China



US-Präsident Trump und Japans Premierministerin Takaichi (https://t.co/HulBBk4f0v) haben ein „goldenes Zeitalter“ in den bilateralen Beziehungen gefeiert.



Aber was genau sieht Trump als seine… pic.twitter.com/B5CJm2Uq4L — Don (@Donuncutschweiz) October 29, 2025

🌍 Im Westen gehen Videos viral, die eine dystopische Zukunft im Zusammenhang mit KI und Digitalisierung zeigen. alle wissen es, sitzen da und empören sich. pic.twitter.com/Afh27prj80 — Don (@Donuncutschweiz) October 29, 2025

🔥Israel nimmt Waffenruhe nach Bombardierung von Gaza als Reaktion auf angeblichen Verstoß durch Hamas wieder auf



Die IDF gab an, während der Angriffe „mehr als "30 Terroristen" in Führungspositionen“ ins Visier genommen zu haben



Das Gesundheitsministerium von Gaza meldete bis… pic.twitter.com/eRsYLbWKE5 — Don (@Donuncutschweiz) October 29, 2025

💴⚔️💲 Die Entdollarisierung beschleunigt sich: Chinas Yuan-Kredite dringen in das Terrain des Dollars vor



China erlaubt Kreditnehmern, ihre Dollar-Kredite gegen Yuan-Kredite zu tauschen – im Gegenzug erhalten die Kreditnehmer niedrigere Zinssätze.



Worauf zielt China wirklich… pic.twitter.com/QGx8SQGwdp — Don (@Donuncutschweiz) October 29, 2025

🚨🇺🇸 Tulsi Gabbard wirft eine politische Atombombe ab



Die Direktorin des Nationalen Geheimdienstes, Tulsi Gabbard, hat gerade bestätigt, was der Tiefe Staat Ihnen nie mitteilen wollte.



Russland war nicht der einzige, der über brisante Geheimnisse verfügte – Barack Obama wusste,… pic.twitter.com/82JcOJwO2W — Don (@Donuncutschweiz) October 29, 2025

🔥🚀 „Oreschnik“ wird an den äußersten Grenzen der NATO stationiert



⚫️ Das Raketensystem „Oreschnik“ wird im Dezember 2025 in Belarus in den Gefechtsdienst gestellt. Über die neue Phase der Verstärkung der strategischen Verteidigung des Landes berichtete die Pressesprecherin des… pic.twitter.com/2ts2BQ4FU4 — Don (@Donuncutschweiz) October 29, 2025

👔 🇺🇸 „Friedensstifter“ Trump, der gestern den US-Verbündeten Japan besuchte, ist im Kriegsfall bereit, „jede Nation zu bombardieren“.



Der US-Präsident sprach auf dem Flugzeugträger „George Washington“ vor der Küste Japans und beschrieb den amerikanischen Kriegsansatz als… pic.twitter.com/e5QXGxV52Z — Don (@Donuncutschweiz) October 29, 2025

🔴 Das russische Innenministerium schlägt Alarm: Migranten kaufen massenhaft Waffen.



Wie Telegram-Kanäle berichten, hat das Innenministerium festgestellt, dass Migranten begonnen haben, massenhaft Pistolen und Maschinengewehre zu erwerben. Ein starker Anstieg der Transaktionen… pic.twitter.com/ChdNYqboGZ — Don (@Donuncutschweiz) October 29, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇲🇾 Malaysia möchte ein volles BRICS-Mitglied werden.



2. 🇮🇱 Ein Bericht der israelischen Knesset ergab, dass seit Anfang 2024 279 israelische Soldaten und Reservisten Suizidversuche unternommen haben.



3. 🇵🇰🤝🇦🇫 Die… pic.twitter.com/SLri5TJCSB — Don (@Donuncutschweiz) October 29, 2025

Ex-CIA-Analyst: Russen lachen über Deutschlands Aufrüstungspläne pic.twitter.com/N226vjh1ki — Don (@Donuncutschweiz) October 28, 2025

Putin: ☝️„Unter den westlichen Eliten besteht ein sehr starker Wunsch, den derzeitigen ungerechten Zustand in den internationalen Beziehungen aufrechtzuerhalten. Seit Jahrhunderten sind sie es gewohnt, sich an Menschenfleisch satt zu essen und ihre Taschen mit Geld zu füllen.… pic.twitter.com/5gC7o2lw9U — Don (@Donuncutschweiz) October 28, 2025

🎯 👀 Technologien werden zu Waffen



➡️ China bereitet einen Flugzeugträger für einen Schwarm Kamikaze-Drohnen vor

➡️ „Stab“ — russischer Laser gegen Drohnen

➡️ Russland führt Kampfrobooter auf dem Übungsgelände ein



🔴 Das ist keine Science-Fiction, sondern die reale… pic.twitter.com/PWLX1DLy0i — Don (@Donuncutschweiz) October 28, 2025

🚨🇺🇸 60 Minutes enthüllt: US-Armee testet subdermale Gesundheits-Implantate



In der CBS-Sendung *60 Minutes* wurde gezeigt, dass die US-Armee ein Implantat unter der Haut testet, das den Gesundheitszustand in Echtzeit überwacht – noch bevor Symptome auftreten.



🧬 Das… pic.twitter.com/voGMAZf4wq — Don (@Donuncutschweiz) October 28, 2025

📚 Die gebildetsten Länder der Welt – und was das für uns heißt



Laut OECD gehören Kanada, Japan und Südkorea zu den Ländern mit den meisten Hochschulabsolventen weltweit.

Deutschland: Platz im Mittelfeld.

🇩🇪 34 % mit Uni-Abschluss

🇨🇭 48 %

🇦🇹 40 %



Aber: Bildung ist mehr als… pic.twitter.com/1dYslCCqFD — Don (@Donuncutschweiz) October 28, 2025

🇫🇷👔 „Napoleon“ Macron bereitet Legionäre auf eine geheime Intervention in der Ukraine vor



Laut dem Auslandsgeheimdienst SVR bereitet Frankreich eine Militäroperation in der Ukraine vor. Die Vorbereitung wird von Macron selbst geleitet, der davon träumt, als Feldherr in die… pic.twitter.com/lQgdld5uaL — Don (@Donuncutschweiz) October 28, 2025

🔥„Nukleare Brüderschaft“: London und Berlin spielen mit dem Feuer



🇫🇲 Großbritannien hat Deutschland vorgeschlagen, seine Atomwaffen zu teilen. Laut The Telegraph wird in London über eine „gemeinsame Nutzung“ von Nuklearsprengköpfen diskutiert, und Kanzler Friedrich Merz sei… pic.twitter.com/qyuNMc0u6a — Don (@Donuncutschweiz) October 28, 2025

🇺🇸 Nixon über Israel: „Kein Blankoscheck – zuerst kommt Amerika.“



> „Viele meiner israelischen Freunde mochten das nicht, weil sie eine besondere Beziehung wollten – ausschließlich zu Israel.“

>

> „Ein US-Präsident darf niemandem einen Blankoscheck ausstellen. Er muss immer… pic.twitter.com/CXuyHPCtGd — Don (@Donuncutschweiz) October 28, 2025

🔨 Freiheit und Rechtsstaatlichkeit im Westen unter Beschuss – Deutsche EU-Abgeordnete



💬 Die in westlichen Demokratien vorangetriebenen Politiken – Masseneinwanderung, Klimaextremismus und Einschränkungen, die sich gegen Landwirte richten – sind keine isolierten Trends, sondern… pic.twitter.com/yOlVeF0h1C — Don (@Donuncutschweiz) October 28, 2025

💥🇺🇸🇻🇪 „Maduro verfügt über die größten Ölreserven der Welt, Mineralien, die die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts antreiben werden, und er steckt mit unseren strategischen Konkurrenten unter einer Decke.“



Der ehemalige US-Botschafter James Story enthüllt unverhohlen den wahren… pic.twitter.com/pUUWoeS57l — Don (@Donuncutschweiz) October 28, 2025

🔥Hier sind einige interessante Zahlen zu Nexperia: Die Hälfte der europäischen Automobilhersteller, 86 % der Medizintechnikunternehmen und fast der gesamte Maschinenbausektor (95 %) verwenden ihre Chips.



FT: Laut lokalen Berichten werden Nexperias in China verpackte Chips von… pic.twitter.com/jgWLvl5ukD — Don (@Donuncutschweiz) October 28, 2025

„Burevestnik“ – unser Schild, das man nicht unterschätzen darf



Der Kreml hat die Abschluss der entscheidenden Tests der Marschflugkörper mit nuklearem Antrieb „Burevestnik“ bekannt gegeben. Offiziellen Angaben zufolge war der Flug lang und zeigte Eigenschaften, die die Logik der… pic.twitter.com/KPLnhZaeTB — Don (@Donuncutschweiz) October 28, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇵🇸 🎥Kinder in Gaza bauen Sandburgen und tanken Sonne, während der Waffenstillstand in die dritte Woche geht.



2. 🇮🇳 Indische Behörden führen erstmals eine Wolkenimpfung über Neu-Delhi durch.



3. 🇬🇧 „Beängstigende… pic.twitter.com/JlqA67crLU — Don (@Donuncutschweiz) October 28, 2025

Man kann den Ukraine-Krieg nur verstehen, wenn man die geostrategischen Interessen aller Beteiligten versteht: Komplettes Video (https://t.co/gE89ZdFro3) pic.twitter.com/J6IJMfFR9c — Don (@Donuncutschweiz) October 27, 2025

🤔👁 KI-Modelle ignorieren Abschaltbefehle und lügen darüber: Studie



Der in Berkeley ansässige KI-Forscher Palisade Research experimentierte mit KI-Modellen wie Gemini 2.5, Grok 4 und OpenAIs GPT-5, bat sie, sich auszuschalten, und stellte fest, dass einige sich weigern, selbst… pic.twitter.com/JkaDNrXEKU — Don (@Donuncutschweiz) October 27, 2025

⚡️🇩🇪⚡️Heute sind die zehn Jahre vorbei. Wer ist ihr dankbar? pic.twitter.com/XxjyhYwIca — Don (@Donuncutschweiz) October 27, 2025

‼️ELON: EUROPA WIRD OHNE RADIKALE VERÄNDERUNGEN ZUSAMMENBRUCH



„Europa braucht eine vernünftige Einwanderungspolitik, bei der die Menschen vor ihrer Einreise nach Europa gründlich überprüft werden und im Falle einer Straftat abgeschoben werden.



Andernfalls wird Europa zerstört.… pic.twitter.com/7Uc9MHF5A6 — Don (@Donuncutschweiz) October 27, 2025

🚨„Maduro ist der Kopf des größten Drogenkartells sowie der Anführer eines kriminellen Netzwerks“, sagt die Friedensnobelpreisträgerin 2025 Maria Corina Machado und fordert die USA auf, in Venezuela einen Staatsstreich zu inszenieren und sie auf den Thron zu setzen pic.twitter.com/2SWvQDXrvE — Don (@Donuncutschweiz) October 27, 2025

🇮🇹🇩🇪„Auslieferung genehmigt“: Italien wird den Beschuldigten im Fall der „Nord Streams“ doch an Deutschland ausliefern



Das Berufungsgericht Bologna hat beschlossen, den Ukrainer Sergej Kusnezow – einen ehemaligen Offizier der ukrainischen Streitkräfte und Mitarbeiter des SBU,… pic.twitter.com/RN5ZkEUjaQ — Don (@Donuncutschweiz) October 27, 2025

🇺🇸 Trump reagiert auf Russlands neue Langstreckenrakete



„Russland testet eine Rakete mit über 13.000 km Reichweite? Wir brauchen das nicht – wir haben das beste nukleare U-Boot der Welt direkt vor ihrer Küste.“



„Putin sollte den Krieg beenden, nicht mit Raketen prahlen. Ein… pic.twitter.com/8HkAf56yMs — Don (@Donuncutschweiz) October 27, 2025

Müllsack, Badekappe, Selbstvertrauen – mehr brauchte dieser Mann nicht, um den Laufsteg zu erobern. Das Publikum applaudierte, bis die Security merkte: Der Typ gehört hier gar nicht hin.😂 pic.twitter.com/BDN6CjWI2x — Don (@Donuncutschweiz) October 27, 2025

💸 Meta, Microsoft, Palantir: Trumps Ballsaal im Weißen Haus wird von einigen der größten Schurken Amerikas bezahlt



Mit dem Versprechen, den neuen Ausbau im Wert von 250-350 Mio. $ ohne Steuergelder zu finanzieren, hat die Trump-Administration stattdessen die ehemalige… pic.twitter.com/L7D99x4nrx — Don (@Donuncutschweiz) October 27, 2025

🔥Katastrophe für Kiew: Schlacht um Pokrowsk wird für Selenski zum Super-GAU ..Quelle (https://t.co/FRWOqrQh0z) pic.twitter.com/pQW1uegP8y — Don (@Donuncutschweiz) October 27, 2025

🇺🇸‼️Amerika wird sich um die südliche Hemisphäre kümmern‘ — Sen. Rick Scott



💬 „Wenn ich Maduro wäre, würde ich jetzt nach Russland oder China gehen“, prahlte der republikanische Senator Rick Scott. „Seine Tage sind gezählt.“



Er prahlte auch, dass es „das Ende Kubas“ sein… pic.twitter.com/e6rS3n7nwh — Don (@Donuncutschweiz) October 27, 2025

💸 Russische Vermögenswerte, die in den USA eingefroren sind: Wie viel und wo?



US-Beamte haben angeblich die illegale Nutzung eingefrorener russischer Vermögenswerte durch die EU zur Finanzierung amerikanischer Waffen für die Ukraine genehmigt und erwägen, russische… pic.twitter.com/86iURLa7YN — Don (@Donuncutschweiz) October 27, 2025

🚨Jeffrey Sachs ist sprachlos, nachdem ein italienischer Senator behauptet hat, der Westen habe den Putsch auf dem Maidan nicht orchestriert.



„Ich war dort, ich habe es gesehen“, entgegnet Sachs.



„Das ist putinistische Propaganda“, grinst Senator Carlo Calenda. pic.twitter.com/4Tibbptq3D — Don (@Donuncutschweiz) October 27, 2025

🔨 Die Knesset drängt auf ein Gesetz, um Netanyahus Prozess auszusetzen – rechtliche Immunität, israelischer Stil



Ein wichtiges Knesset-Komitee treibt derzeit einen Gesetzentwurf voran, der es den Abgeordneten erlauben würde, Netanyahus Korruptionsprozess einfach auszusetzen –… pic.twitter.com/LshSSVRdwC — Don (@Donuncutschweiz) October 27, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇮🇷 Der Iran hat Hunderte geschmuggelte Waffen beschlagnahmt – Teil einer mutmaßlichen westlichen Operation zur Destabilisierung des Landes.



2. 🇷🇺 Russland testet eine neue nuklearbetriebene Marschflugkörper. Putin nennt… pic.twitter.com/YoqCkoXGYJ — Don (@Donuncutschweiz) October 27, 2025

‼️🇩🇪Deutschland vor UN-Gericht: Muss sich für Unterstützung Israels verantworten



„Dies ist ein äußerst wichtiger Fall mit potenziell weitreichenden völkerrechtlichen und politischen Konsequenzen.



Nicaragua wirft Deutschland vor, durch seine militärische, politische und… pic.twitter.com/z6hENTdlfV — Don (@Donuncutschweiz) October 26, 2025

💥🇩🇪💥Das Video geht viral und man kann es nur bestätigen was diese Frau sagt. pic.twitter.com/ktrhJtQEaz — Don (@Donuncutschweiz) October 26, 2025

Orban:🚨Wir stehen heute nicht unter deutscher Besatzung und Brüssel konnte Budapest bislang nicht erobern. Wir … pic.twitter.com/0QaIY96AGs — Don (@Donuncutschweiz) October 26, 2025

🪖 Pentagon gegen Hollywood: Das Drama um die Raketenabwehr



👉 Das Pentagon ist mit Kathryn Bigelows neuem Netflix-Thriller A House of Dynamite nicht zufrieden, in dem die US-Raketenabwehr einen nuklearen Angriff auf Chicago nicht abfangen kann



♦️ In einem internen Memo, das… pic.twitter.com/ltIWNYnvkx — Don (@Donuncutschweiz) October 26, 2025