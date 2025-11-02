Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

Da unser Telegram-Kanal momentan zensiert wird posten wir Videos, Artikel etc. auch auf 𝕏.

Wer nichts verpassen will, folgt uns also am besten auch dort!

Hier findet ihr eine Teil-Übersicht der wichtigsten Nachrichten der letzten Tage, die wir auf 𝕏 gepostet haben:

COVID-Impfungen könnten das Immunsystem weltweit verändert haben.

📊 Laut Nicolas Hulscher zeigen Patientendaten Anzeichen für ein „VAIDS“-Syndrom. pic.twitter.com/5VNoHIn1FO — Don (@Donuncutschweiz) November 2, 2025

🇭🇺 Orbán rechnet ab:

☝️„Wer die Ukraine unterstützt, unterstützt den Krieg.“

☝️„Brüssel hat kein eigenes Geld – das ist unser Geld!“

☝️„Europa finanziert einen Krieg, für den es pleite ist.”



Die Zukunft sieht nicht gut aus … pic.twitter.com/KZRv5fGpIW — Don (@Donuncutschweiz) November 2, 2025

„Pädophile sind an der Macht. Sie sind buchstäblich an der Macht – und das ist Absicht, denn sie sind kontrollierbar.“



Owens beließ es nicht dabei. Sie behauptete, dass viele Staats- und Regierungschefs dieselbe Pathologie aufweisen: Menschen, die selbst einmal Opfer waren und… pic.twitter.com/3KK52j1r0F — Don (@Donuncutschweiz) November 2, 2025

Alex Jones schreibt zu dem Video:



„Sie werden alles tun, um dieses Video zu löschen.“

Alex Jones und Tucker Carlson enthüllen den „Großen Neustart” und das Geheimnis, das Elon Musk entdeckt hat: Wie kann die Menschheit sich und den Planeten retten? Wer das Interview noch nicht… pic.twitter.com/e7WqeNRC2i — Don (@Donuncutschweiz) November 2, 2025

🚨 3Sat-Doku enthüllt Corona-Irrtum:

Spike-Protein blieb – Buyx lag daneben. pic.twitter.com/r01O4Wbmny — Don (@Donuncutschweiz) November 2, 2025

🚨🇩🇪Eine Ukrainerin geht viral: „Beim nächsten Mal versuchen wir, einen Einkauf im Wert von 100 Euro kostenlos zu machen.“ Sie testet die Grenzen der deutschen Toleranz, indem sie die Einheimischen bittet, für sie im Supermarkt zu bezahlen – schließlich kommt sie aus der Ukraine! pic.twitter.com/JIQSPQTkmP — Don (@Donuncutschweiz) November 2, 2025

🇫🇲 „Wir befinden uns in Phase Null“: Die NATO präsentiert Konzept für Krieg mit Russland



Die NATO hat in Brüssel ein umfangreiches Dokument – rund 4.400 Seiten – vorgestellt, das beschreibt, wie das Bündnis im Falle eines Konflikts mit Russland an seiner Ostflanke vorgehen soll.… pic.twitter.com/vY2YK2Nezh — Don (@Donuncutschweiz) November 2, 2025

Wer hat die „Tomahawks“ freigelassen: Pentagon, Deep State oder das Weiße Haus selbst?



CNN hat eine „Bombe“ platzen lassen: Das Pentagon soll angeblich die Übergabe von Langstreckenraketen Tomahawk an die Ukraine genehmigt haben, die endgültige Entscheidung liegt nun bei Trump.… pic.twitter.com/hW3IQBVfKV — Don (@Donuncutschweiz) November 2, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇨🇳 Chinesische Unternehmen erwarten, dass der Waffenstillstand zwischen Trump und China nicht von Dauer ist.



2. 🇷🇺 🎥Schoigu reagiert auf Trump: Russlands Atomtestgelände sind einsatzbereit.



3. 🇺🇸🇻🇪USA planen laut… pic.twitter.com/4RpcLNHMdm — Don (@Donuncutschweiz) November 2, 2025

🌍 Wasser wird zum Finanzprodukt – WEF & BlackRock zeigen, wie es läuft



Beim Weltwirtschaftsforum sprach Mariana Mazzucato offen darüber, dass Wasser kein „Krisenthema“, sondern ein *„Markt“* sei, der neu gestaltet werden müsse.

➡️ Übersetzt: Lebensgrundlagen sollen… pic.twitter.com/XRad7B3Xuv — Don (@Donuncutschweiz) October 31, 2025

☝️ „In einer kritischen Situation trifft ein Mensch Entscheidungen auf Grundlage seiner gesamten Lebenserfahrung und seiner Werte. Sie wissen ja, dass meine erste Stelle beim KGB der UdSSR im Auslandsnachrichtendienst war, und wir wurden dort auf eine bestimmte Weise erzogen.… pic.twitter.com/dfHUGRwBnD — Don (@Donuncutschweiz) October 31, 2025

🚨 Israels ehemaliger Mossad-Chef prahlt damit, dass sie „mit Sprengfallen versehene und manipulierte Ausrüstung“ wie die Pager der Hisbollah in „allen erdenklichen Ländern“ verbreitet hätten.



Wie kann es sein, dass dieses Schurkenstaatsverhalten so normalisiert und toleriert… pic.twitter.com/Vz6OE99rUk — Don (@Donuncutschweiz) October 31, 2025

🇺🇸 Eng verbundene Anti-US-Milliardärsgruppe kontrolliert die amerikanische Politik — Kongressmitglied



👉 US-Milliardäre haben hinter den Kulissen einen massiven verdeckten Einfluss auf die amerikanische Politik, während sie sich nicht um ihr eigenes Land kümmern, sagte der… pic.twitter.com/Vu7LwSQ4xj — Don (@Donuncutschweiz) October 31, 2025

🚨 Whistleblower-Bericht einer Krankenschwester 🚨



Michelle Spencer, examinierte Krankenschwester und Whistleblowerin, packt aus:



"Eine Ultraschall-Spezialistin mit 40 Jahren Erfahrung kann anhand der Plazenta erkennen, welchen Impfstoff Mütter erhalten haben – ohne deren… pic.twitter.com/v3Wh6YE722 — Don (@Donuncutschweiz) October 31, 2025

🔥Nach Schätzungen der UN und des CEPR haben die US-Sanktionen im vergangenen Jahrzehnt mehr als 100.000 Venezolaner das Leben gekostet – nicht durch Bomben, sondern durch die Blockierung des Zugangs zu lebensrettenden Medikamenten.



Aufgrund der Finanzblockade Washingtons können… pic.twitter.com/28GlrrMWVe — Don (@Donuncutschweiz) October 31, 2025

🚨In dem Video geben Milliardäre und Oligarchen zu, dass es zu viele Menschen auf dem Planeten gibt



„Die Vorteile bestehen darin, dass das Bevölkerungswachstum verringert wird.“



Die Weltbevölkerung beträgt heute 6,8 Milliarden Menschen. Diese Zahl wird auf etwa 9 Milliarden… pic.twitter.com/0ECwuScHA0 — Don (@Donuncutschweiz) October 31, 2025

🇺🇸 🇨🇳 USA machtlos gegen Chinas nukleare Aufrüstung



🔊 Präsident Donald Trump deutete in einem Truth Social-Beitrag an, dass China bis 2030 die USA in der Anzahl der Nuklearsprengköpfe erreichen könnte.



💬 „Trump macht diese Aussagen, um China zu Verhandlungen über die… pic.twitter.com/nxrIz81Y2y — Don (@Donuncutschweiz) October 31, 2025

☝️Dugin erläutert die Botschaft hinter den Tests Russlands mit Burevestnik und Poseidon. pic.twitter.com/3EV28VQtjV — Don (@Donuncutschweiz) October 31, 2025

📰 Bill Gates' Klima-Kehrtwende: Ein Vorwand für die Global-South-Akquise der großen Ölkonzerne?



🤔 Der US-Milliardär und Microsoft-Mitbegründer Bill Gates hat plötzlich eine 180-Grad-Wende vollzogen und kritisiert nun den Klima-Alarmismus. Was steckt dahinter?



🔴 Gates' Memo… pic.twitter.com/dSGL24TgMh — Don (@Donuncutschweiz) October 31, 2025

🇺🇸 Die Trophäenausstellung in Moskau öffnete amerikanischen Journalisten die Augen für die wahren Ziele der USA



🇫🇲 Amerikanische Journalisten des NBC-Fernsehsenders, die nach Moskau gekommen waren, um „russische Aggression“ zu zeigen, machten unerwartet eine sensationelle… pic.twitter.com/z7vTqb1jMs — Don (@Donuncutschweiz) October 31, 2025

🇷🇺 🇷🇺 Die baltischen Staaten betanken heimlich die „Schattenflotte“ Russlands.



Lettland, Litauen und Estland unterstützen offiziell die Sanktionen gegen die Russische Föderation. Journalisten von LRT, 15min, Eesti Ekspress und Nekā personīga haben nun herausgefunden, wie genau… pic.twitter.com/HMIePqUd85 — Don (@Donuncutschweiz) October 31, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇭🇺🎥 „Die Ukraine ist keine Sicherheitsgarantie, sondern eine Bedrohungsquelle für Europa“, sagt der ungarische Außenminister.



2. 🇺🇸 Die Trump-Administration hat Ziele in Venezuela identifiziert, darunter militärische… pic.twitter.com/i9ZnslqFIw — Don (@Donuncutschweiz) October 31, 2025

☝️ „In einer kritischen Situation trifft ein Mensch Entscheidungen auf Grundlage seiner gesamten Lebenserfahrung und seiner Werte. Sie wissen ja, dass meine erste Stelle beim KGB der UdSSR im Auslandsnachrichtendienst war, und wir wurden dort auf eine bestimmte Weise erzogen.… pic.twitter.com/IYSkxauGTs — Don (@Donuncutschweiz) October 30, 2025

‼️🇩🇪☝️Was glaubt Deutschland eigentlich, wer es ist?



In Taiwan schlagen derzeit viele Analysten die Hände über dem Kopf zusammen – angesichts des Vorgehens des Auswärtigen Amts und insbesondere der Linie von Wadephul im Umgang mit China.



Hier ein Beispiel vom taiwanischen… pic.twitter.com/2mrDS6AyAJ — Don (@Donuncutschweiz) October 30, 2025

☝️Bill Gates im Jahr 2021: „Die Todesfälle werden mit der Zeit immer weiter steigen, da es immer mehr Hitzewellen geben wird … und vor allem die Unfähigkeit, ins Freie zu gehen … Kein Strand, den Sie jemals besucht haben, wird mehr da sein.“



Was hat sich geändert? 🤔 pic.twitter.com/H4uJ1HemLR — Don (@Donuncutschweiz) October 30, 2025

Der Präsident versprach den Europäern, auch ihre Obdachlosen aus Afrika und Asien aufzunehmen. Allerdings gegen Zuschüsse.



Die „unabhängige Ukraine“ wird ihre ukrainische Bevölkerung nie wieder aufbauen können. Dies prognostizieren UN-Experten in einem Bericht zu… pic.twitter.com/5naMosW6wQ — Don (@Donuncutschweiz) October 30, 2025

‼️Großbritannien: „Es wird zu massenhaften Ablehnungen und Verstößen kommen … Das wird für sie eine Katastrophe und wahrscheinlich … ihr Untergang sein.“ pic.twitter.com/8efxlQvtG5 — Don (@Donuncutschweiz) October 30, 2025

🏥Sonnenterrasse eines Krankenhauses oder Sanatoriums, auf der Patienten in Betten im Freien liegen.



Der Grund dafür war medizinisch und hygienisch:

Früher – insbesondere im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert – wusste man, dass frische Luft und Sonnenlicht heilende Wirkung… pic.twitter.com/2sFpS5eXAa — Don (@Donuncutschweiz) October 30, 2025

☝️ „Die russische Position zu Palästina hat sich seit der Zeit der Sowjetunion nicht geändert: Es gibt nur einen Weg, die Palästinafrage zu lösen – die Gründung eines vollwertigen palästinensischen Staates“, so Präsident Putin. pic.twitter.com/ScJnbbS9E1 — Don (@Donuncutschweiz) October 30, 2025

🚨 Experimente werden an Kindern unter dem Deckmantel der Geschlechtervielfalt durchgeführt, ähnlich wie in Konzentrationslagern – Sprecher des russischen Außenministeriums pic.twitter.com/Vks6czqhFp — Don (@Donuncutschweiz) October 30, 2025

Kein Telefonat zwischen Putin und Trump ist derzeit geplant — Kreml-Sprecher



„Nein, noch nicht“ — Peskow



Sowohl Putin als auch Trump erklärten, dass es zu früh sei, einen Gipfel in Budapest abzuhalten pic.twitter.com/6zZaGbkqcb — Don (@Donuncutschweiz) October 30, 2025

🇷🇺🇩🇪‼️Außenminister Sergej Lawrow erklärte in seiner Rede auf der 3. Internationalen Konferenz über eurasische Sicherheit in Minsk, dass sich westliche Länder auf einen neuen europäischen Krieg vorbereiten.

Deutschland und Großbritannien hätten zu diesem Zweck ein Abkommen über… pic.twitter.com/xu5CDMZMrZ — Don (@Donuncutschweiz) October 30, 2025

🚨In China nutzen Fabriken künstliche Intelligenz, um nicht nur jede Bewegung der Arbeiter zu überwachen, sondern auch ihren Blick. Die Systeme verfolgen jeden Schritt und versuchen, durch die Analyse des Gesichtsausdrucks den Konzentrationsgrad eines Arbeiters einzuschätzen. pic.twitter.com/eAJPkodmNi — Don (@Donuncutschweiz) October 30, 2025

🧐🔍 EPSTEIN, ISRAELISCHE LOBBY IN DEN USA & UKRAINE: Wie entpacken Grokipedia vs. Wikipedia die wichtigsten Geschichten?



♦️ Zu Epstein



Grokipedia:



⚫️Stellt Fragen zur „institutionellen Komplizenschaft oder zum Schutz“ und stellt fest, dass er „eine… pic.twitter.com/4Sm4lnkRlJ — Don (@Donuncutschweiz) October 30, 2025

🔥Israelis haben Telegram-Kanäle, auf denen sie Videos von ermordeten palästinensischen Babys, Kleinkindern und Kindern posten, um zu feiern: Es ist krank! pic.twitter.com/f0GNuxEGQs — Don (@Donuncutschweiz) October 30, 2025

Trump und Xi: Wer wird sich gegen wen „durchsetzen“ – oder wer spielt gegen Europa?



Donald Trump fliegt zu einem Treffen mit Xi Jinping nach Südkorea – und die Welt hält den Atem an. CNN schreibt, dass Trump China „dazu drängen will, Druck auf Russland auszuüben“, die WSJ… pic.twitter.com/TnYEEfyFnO — Don (@Donuncutschweiz) October 30, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇹🇼 Taiwan baut eine eigene Iron Dome zur Stärkung der Luftverteidigung auf.



2. 🇮🇱🇵🇸 Israel erweitert seine Besatz im Gaza: Kontrolle über 58 % des Gebiets, inkl, Grenze zu Ägypten.



3. 🏭 🎥Nach dem angekündigten Abbau… pic.twitter.com/ZA4Q2Glqqx — Don (@Donuncutschweiz) October 30, 2025

‼️☝️Wie sie die 15-Minuten-Städte umsetzen werden pic.twitter.com/eRLRFKzMZp — Don (@Donuncutschweiz) October 29, 2025

💉Covid geimpft? ☝️„Natürlich nicht. Ich bin nicht verrückt … wie kann man nur so dumm sein?“ Dr. Sucharit Bhakdi pic.twitter.com/r8kdA5xKt0 — Don (@Donuncutschweiz) October 29, 2025

pic.twitter.com/aAf4JpMAOg

Duell bei ntv:



Karl Lauterbach will weiterhin teures Frackinggas aus den USA importieren, damit Deutschland für seine Klimapolitik bewundert wird.



Sahra Wagenknecht fordert dagegen den Bezug von bezahlbarer Energie aus Russland.



Welcher Ansatz… — Don (@Donuncutschweiz) October 29, 2025

Nvidia ($NVDA) wird das erste Unternehmen in der Geschichte, das eine Marktkapitalisierung von 5.000.000.000.000 US-Dollar (5 Billionen US-$) erreicht. pic.twitter.com/J0GPfcXw5G — Don (@Donuncutschweiz) October 29, 2025

👁 OpenAI-CEO Sam Altman startet Brain-Computer-Interface-Startup, das deine Gedanken lesen könnte



Das Merge Labs-Projekt könnte laut The Verge zu einem Konkurrenten von Neuralink werden, indem es ein Gerät entwickelt, das Ultraschall nutzt, um Gedanken zu scannen.



🔴 Diese… pic.twitter.com/VHtmyfcPd4 — Don (@Donuncutschweiz) October 29, 2025

🇮🇱🇵🇸 Das israelische Militär teilte am Mittwoch mit, dass der Waffenstillstand im Gazastreifen wieder gilt, nachdem es 104 Menschen getötet hat, darunter 46 Kinder – AP



Sie haben in nur 16 Stunden 46 Kinder getötet. pic.twitter.com/36BIDbaMjk — Don (@Donuncutschweiz) October 29, 2025

🇷🇺‼️Russland lädt internationale Medien, einschließlich ukrainischer, ein, die Tausenden eingeschlossenen ukrainischen Truppen zu besuchen — Putin



„Damit die Führung der Ukraine über ihr Schicksal entscheiden kann“



Bereit, militärische Aktionen für „MEHRERE STUNDEN“… pic.twitter.com/Lhd1y8N98c — Don (@Donuncutschweiz) October 29, 2025

⚡️💉💉💉⚡️Der in Milliarden von Menschen injizierte „Impfstoff“ von Pfizer gegen das Coronavirus war nicht derselbe, der in den klinischen Studien des Unternehmens verwendet wurde.



Es kam zu einer Vertauschung, sagt Dr. Ryan Cole. In den Studien wurde „Prozess 1” getestet,… pic.twitter.com/ketxD5YHFm — Don (@Donuncutschweiz) October 29, 2025

🚨Sehr symbolträchtig: Innerhalb von weniger als 24 Stunden, nachdem Trump Südostasien verlassen hatte, erweiterte die Region kollektiv ihr Freihandelsabkommen mit China, um – laut dem Premierminister Singapurs – „Handelsbarrieren abzubauen und die Konnektivität der Lieferketten… pic.twitter.com/CnlzswWIC5 — Don (@Donuncutschweiz) October 29, 2025