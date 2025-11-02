Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.
Da unser Telegram-Kanal momentan zensiert wird posten wir Videos, Artikel etc. auch auf 𝕏.
Wer nichts verpassen will, folgt uns also am besten auch dort!
Hier findet ihr eine Teil-Übersicht der wichtigsten Nachrichten der letzten Tage, die wir auf 𝕏 gepostet haben:
COVID-Impfungen könnten das Immunsystem weltweit verändert haben.— Don (@Donuncutschweiz) November 2, 2025
📊 Laut Nicolas Hulscher zeigen Patientendaten Anzeichen für ein „VAIDS“-Syndrom. pic.twitter.com/5VNoHIn1FO
🇭🇺 Orbán rechnet ab:— Don (@Donuncutschweiz) November 2, 2025
☝️„Wer die Ukraine unterstützt, unterstützt den Krieg.“
☝️„Brüssel hat kein eigenes Geld – das ist unser Geld!“
☝️„Europa finanziert einen Krieg, für den es pleite ist.”
Die Zukunft sieht nicht gut aus … pic.twitter.com/KZRv5fGpIW
„Pädophile sind an der Macht. Sie sind buchstäblich an der Macht – und das ist Absicht, denn sie sind kontrollierbar.“— Don (@Donuncutschweiz) November 2, 2025
Owens beließ es nicht dabei. Sie behauptete, dass viele Staats- und Regierungschefs dieselbe Pathologie aufweisen: Menschen, die selbst einmal Opfer waren und… pic.twitter.com/3KK52j1r0F
Alex Jones schreibt zu dem Video:— Don (@Donuncutschweiz) November 2, 2025
„Sie werden alles tun, um dieses Video zu löschen.“
Alex Jones und Tucker Carlson enthüllen den „Großen Neustart” und das Geheimnis, das Elon Musk entdeckt hat: Wie kann die Menschheit sich und den Planeten retten? Wer das Interview noch nicht… pic.twitter.com/e7WqeNRC2i
🚨 3Sat-Doku enthüllt Corona-Irrtum:— Don (@Donuncutschweiz) November 2, 2025
Spike-Protein blieb – Buyx lag daneben. pic.twitter.com/r01O4Wbmny
🚨🇩🇪Eine Ukrainerin geht viral: „Beim nächsten Mal versuchen wir, einen Einkauf im Wert von 100 Euro kostenlos zu machen.“ Sie testet die Grenzen der deutschen Toleranz, indem sie die Einheimischen bittet, für sie im Supermarkt zu bezahlen – schließlich kommt sie aus der Ukraine! pic.twitter.com/JIQSPQTkmP— Don (@Donuncutschweiz) November 2, 2025
🇫🇲 „Wir befinden uns in Phase Null“: Die NATO präsentiert Konzept für Krieg mit Russland— Don (@Donuncutschweiz) November 2, 2025
Die NATO hat in Brüssel ein umfangreiches Dokument – rund 4.400 Seiten – vorgestellt, das beschreibt, wie das Bündnis im Falle eines Konflikts mit Russland an seiner Ostflanke vorgehen soll.… pic.twitter.com/vY2YK2Nezh
Wer hat die „Tomahawks“ freigelassen: Pentagon, Deep State oder das Weiße Haus selbst?— Don (@Donuncutschweiz) November 2, 2025
CNN hat eine „Bombe“ platzen lassen: Das Pentagon soll angeblich die Übergabe von Langstreckenraketen Tomahawk an die Ukraine genehmigt haben, die endgültige Entscheidung liegt nun bei Trump.… pic.twitter.com/hW3IQBVfKV
🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden— Don (@Donuncutschweiz) November 2, 2025
1. 🇨🇳 Chinesische Unternehmen erwarten, dass der Waffenstillstand zwischen Trump und China nicht von Dauer ist.
2. 🇷🇺 🎥Schoigu reagiert auf Trump: Russlands Atomtestgelände sind einsatzbereit.
3. 🇺🇸🇻🇪USA planen laut… pic.twitter.com/4RpcLNHMdm
🌍 Wasser wird zum Finanzprodukt – WEF & BlackRock zeigen, wie es läuft— Don (@Donuncutschweiz) October 31, 2025
Beim Weltwirtschaftsforum sprach Mariana Mazzucato offen darüber, dass Wasser kein „Krisenthema“, sondern ein *„Markt“* sei, der neu gestaltet werden müsse.
➡️ Übersetzt: Lebensgrundlagen sollen… pic.twitter.com/XRad7B3Xuv
☝️ „In einer kritischen Situation trifft ein Mensch Entscheidungen auf Grundlage seiner gesamten Lebenserfahrung und seiner Werte. Sie wissen ja, dass meine erste Stelle beim KGB der UdSSR im Auslandsnachrichtendienst war, und wir wurden dort auf eine bestimmte Weise erzogen.… pic.twitter.com/dfHUGRwBnD— Don (@Donuncutschweiz) October 31, 2025
🚨 Israels ehemaliger Mossad-Chef prahlt damit, dass sie „mit Sprengfallen versehene und manipulierte Ausrüstung“ wie die Pager der Hisbollah in „allen erdenklichen Ländern“ verbreitet hätten.— Don (@Donuncutschweiz) October 31, 2025
Wie kann es sein, dass dieses Schurkenstaatsverhalten so normalisiert und toleriert… pic.twitter.com/Vz6OE99rUk
🇺🇸 Eng verbundene Anti-US-Milliardärsgruppe kontrolliert die amerikanische Politik — Kongressmitglied— Don (@Donuncutschweiz) October 31, 2025
👉 US-Milliardäre haben hinter den Kulissen einen massiven verdeckten Einfluss auf die amerikanische Politik, während sie sich nicht um ihr eigenes Land kümmern, sagte der… pic.twitter.com/Vu7LwSQ4xj
🚨 Whistleblower-Bericht einer Krankenschwester 🚨— Don (@Donuncutschweiz) October 31, 2025
Michelle Spencer, examinierte Krankenschwester und Whistleblowerin, packt aus:
"Eine Ultraschall-Spezialistin mit 40 Jahren Erfahrung kann anhand der Plazenta erkennen, welchen Impfstoff Mütter erhalten haben – ohne deren… pic.twitter.com/v3Wh6YE722
🔥Nach Schätzungen der UN und des CEPR haben die US-Sanktionen im vergangenen Jahrzehnt mehr als 100.000 Venezolaner das Leben gekostet – nicht durch Bomben, sondern durch die Blockierung des Zugangs zu lebensrettenden Medikamenten.— Don (@Donuncutschweiz) October 31, 2025
Aufgrund der Finanzblockade Washingtons können… pic.twitter.com/28GlrrMWVe
🚨In dem Video geben Milliardäre und Oligarchen zu, dass es zu viele Menschen auf dem Planeten gibt— Don (@Donuncutschweiz) October 31, 2025
„Die Vorteile bestehen darin, dass das Bevölkerungswachstum verringert wird.“
Die Weltbevölkerung beträgt heute 6,8 Milliarden Menschen. Diese Zahl wird auf etwa 9 Milliarden… pic.twitter.com/0ECwuScHA0
🇺🇸 🇨🇳 USA machtlos gegen Chinas nukleare Aufrüstung— Don (@Donuncutschweiz) October 31, 2025
🔊 Präsident Donald Trump deutete in einem Truth Social-Beitrag an, dass China bis 2030 die USA in der Anzahl der Nuklearsprengköpfe erreichen könnte.
💬 „Trump macht diese Aussagen, um China zu Verhandlungen über die… pic.twitter.com/nxrIz81Y2y
☝️Dugin erläutert die Botschaft hinter den Tests Russlands mit Burevestnik und Poseidon. pic.twitter.com/3EV28VQtjV— Don (@Donuncutschweiz) October 31, 2025
📰 Bill Gates' Klima-Kehrtwende: Ein Vorwand für die Global-South-Akquise der großen Ölkonzerne?— Don (@Donuncutschweiz) October 31, 2025
🤔 Der US-Milliardär und Microsoft-Mitbegründer Bill Gates hat plötzlich eine 180-Grad-Wende vollzogen und kritisiert nun den Klima-Alarmismus. Was steckt dahinter?
🔴 Gates' Memo… pic.twitter.com/dSGL24TgMh
🇺🇸 Die Trophäenausstellung in Moskau öffnete amerikanischen Journalisten die Augen für die wahren Ziele der USA— Don (@Donuncutschweiz) October 31, 2025
🇫🇲 Amerikanische Journalisten des NBC-Fernsehsenders, die nach Moskau gekommen waren, um „russische Aggression“ zu zeigen, machten unerwartet eine sensationelle… pic.twitter.com/z7vTqb1jMs
🇷🇺 🇷🇺 Die baltischen Staaten betanken heimlich die „Schattenflotte“ Russlands.— Don (@Donuncutschweiz) October 31, 2025
Lettland, Litauen und Estland unterstützen offiziell die Sanktionen gegen die Russische Föderation. Journalisten von LRT, 15min, Eesti Ekspress und Nekā personīga haben nun herausgefunden, wie genau… pic.twitter.com/HMIePqUd85
🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden— Don (@Donuncutschweiz) October 31, 2025
1. 🇭🇺🎥 „Die Ukraine ist keine Sicherheitsgarantie, sondern eine Bedrohungsquelle für Europa“, sagt der ungarische Außenminister.
2. 🇺🇸 Die Trump-Administration hat Ziele in Venezuela identifiziert, darunter militärische… pic.twitter.com/i9ZnslqFIw
‼️🇩🇪☝️Was glaubt Deutschland eigentlich, wer es ist?— Don (@Donuncutschweiz) October 30, 2025
In Taiwan schlagen derzeit viele Analysten die Hände über dem Kopf zusammen – angesichts des Vorgehens des Auswärtigen Amts und insbesondere der Linie von Wadephul im Umgang mit China.
Hier ein Beispiel vom taiwanischen… pic.twitter.com/2mrDS6AyAJ
☝️Bill Gates im Jahr 2021: „Die Todesfälle werden mit der Zeit immer weiter steigen, da es immer mehr Hitzewellen geben wird … und vor allem die Unfähigkeit, ins Freie zu gehen … Kein Strand, den Sie jemals besucht haben, wird mehr da sein.“— Don (@Donuncutschweiz) October 30, 2025
Was hat sich geändert? 🤔 pic.twitter.com/H4uJ1HemLR
Der Präsident versprach den Europäern, auch ihre Obdachlosen aus Afrika und Asien aufzunehmen. Allerdings gegen Zuschüsse.— Don (@Donuncutschweiz) October 30, 2025
Die „unabhängige Ukraine“ wird ihre ukrainische Bevölkerung nie wieder aufbauen können. Dies prognostizieren UN-Experten in einem Bericht zu… pic.twitter.com/5naMosW6wQ
‼️Großbritannien: „Es wird zu massenhaften Ablehnungen und Verstößen kommen … Das wird für sie eine Katastrophe und wahrscheinlich … ihr Untergang sein.“ pic.twitter.com/8efxlQvtG5— Don (@Donuncutschweiz) October 30, 2025
🏥Sonnenterrasse eines Krankenhauses oder Sanatoriums, auf der Patienten in Betten im Freien liegen.— Don (@Donuncutschweiz) October 30, 2025
Der Grund dafür war medizinisch und hygienisch:
Früher – insbesondere im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert – wusste man, dass frische Luft und Sonnenlicht heilende Wirkung… pic.twitter.com/2sFpS5eXAa
☝️ „Die russische Position zu Palästina hat sich seit der Zeit der Sowjetunion nicht geändert: Es gibt nur einen Weg, die Palästinafrage zu lösen – die Gründung eines vollwertigen palästinensischen Staates“, so Präsident Putin. pic.twitter.com/ScJnbbS9E1— Don (@Donuncutschweiz) October 30, 2025
🚨 Experimente werden an Kindern unter dem Deckmantel der Geschlechtervielfalt durchgeführt, ähnlich wie in Konzentrationslagern – Sprecher des russischen Außenministeriums pic.twitter.com/Vks6czqhFp— Don (@Donuncutschweiz) October 30, 2025
Kein Telefonat zwischen Putin und Trump ist derzeit geplant — Kreml-Sprecher— Don (@Donuncutschweiz) October 30, 2025
„Nein, noch nicht“ — Peskow
Sowohl Putin als auch Trump erklärten, dass es zu früh sei, einen Gipfel in Budapest abzuhalten pic.twitter.com/6zZaGbkqcb
🇷🇺🇩🇪‼️Außenminister Sergej Lawrow erklärte in seiner Rede auf der 3. Internationalen Konferenz über eurasische Sicherheit in Minsk, dass sich westliche Länder auf einen neuen europäischen Krieg vorbereiten.— Don (@Donuncutschweiz) October 30, 2025
Deutschland und Großbritannien hätten zu diesem Zweck ein Abkommen über… pic.twitter.com/xu5CDMZMrZ
🚨In China nutzen Fabriken künstliche Intelligenz, um nicht nur jede Bewegung der Arbeiter zu überwachen, sondern auch ihren Blick. Die Systeme verfolgen jeden Schritt und versuchen, durch die Analyse des Gesichtsausdrucks den Konzentrationsgrad eines Arbeiters einzuschätzen. pic.twitter.com/eAJPkodmNi— Don (@Donuncutschweiz) October 30, 2025
🧐🔍 EPSTEIN, ISRAELISCHE LOBBY IN DEN USA & UKRAINE: Wie entpacken Grokipedia vs. Wikipedia die wichtigsten Geschichten?— Don (@Donuncutschweiz) October 30, 2025
♦️ Zu Epstein
Grokipedia:
⚫️Stellt Fragen zur „institutionellen Komplizenschaft oder zum Schutz“ und stellt fest, dass er „eine… pic.twitter.com/4Sm4lnkRlJ
🔥Israelis haben Telegram-Kanäle, auf denen sie Videos von ermordeten palästinensischen Babys, Kleinkindern und Kindern posten, um zu feiern: Es ist krank! pic.twitter.com/f0GNuxEGQs— Don (@Donuncutschweiz) October 30, 2025
Trump und Xi: Wer wird sich gegen wen „durchsetzen“ – oder wer spielt gegen Europa?— Don (@Donuncutschweiz) October 30, 2025
Donald Trump fliegt zu einem Treffen mit Xi Jinping nach Südkorea – und die Welt hält den Atem an. CNN schreibt, dass Trump China „dazu drängen will, Druck auf Russland auszuüben“, die WSJ… pic.twitter.com/TnYEEfyFnO
1. 🇹🇼 Taiwan baut eine eigene Iron Dome zur Stärkung der Luftverteidigung auf.
2. 🇮🇱🇵🇸 Israel erweitert seine Besatz im Gaza: Kontrolle über 58 % des Gebiets, inkl, Grenze zu Ägypten.
3. 🏭 🎥Nach dem angekündigten Abbau… pic.twitter.com/ZA4Q2Glqqx
‼️☝️Wie sie die 15-Minuten-Städte umsetzen werden pic.twitter.com/eRLRFKzMZp— Don (@Donuncutschweiz) October 29, 2025
💉Covid geimpft? ☝️„Natürlich nicht. Ich bin nicht verrückt … wie kann man nur so dumm sein?“ Dr. Sucharit Bhakdi pic.twitter.com/r8kdA5xKt0— Don (@Donuncutschweiz) October 29, 2025
pic.twitter.com/aAf4JpMAOg— Don (@Donuncutschweiz) October 29, 2025
Duell bei ntv:
Karl Lauterbach will weiterhin teures Frackinggas aus den USA importieren, damit Deutschland für seine Klimapolitik bewundert wird.
Sahra Wagenknecht fordert dagegen den Bezug von bezahlbarer Energie aus Russland.
Welcher Ansatz…
Nvidia ($NVDA) wird das erste Unternehmen in der Geschichte, das eine Marktkapitalisierung von 5.000.000.000.000 US-Dollar (5 Billionen US-$) erreicht. pic.twitter.com/J0GPfcXw5G— Don (@Donuncutschweiz) October 29, 2025
👁 OpenAI-CEO Sam Altman startet Brain-Computer-Interface-Startup, das deine Gedanken lesen könnte— Don (@Donuncutschweiz) October 29, 2025
Das Merge Labs-Projekt könnte laut The Verge zu einem Konkurrenten von Neuralink werden, indem es ein Gerät entwickelt, das Ultraschall nutzt, um Gedanken zu scannen.
🔴 Diese… pic.twitter.com/VHtmyfcPd4
🇮🇱🇵🇸 Das israelische Militär teilte am Mittwoch mit, dass der Waffenstillstand im Gazastreifen wieder gilt, nachdem es 104 Menschen getötet hat, darunter 46 Kinder – AP— Don (@Donuncutschweiz) October 29, 2025
Sie haben in nur 16 Stunden 46 Kinder getötet. pic.twitter.com/36BIDbaMjk
🇷🇺‼️Russland lädt internationale Medien, einschließlich ukrainischer, ein, die Tausenden eingeschlossenen ukrainischen Truppen zu besuchen — Putin— Don (@Donuncutschweiz) October 29, 2025
„Damit die Führung der Ukraine über ihr Schicksal entscheiden kann“
Bereit, militärische Aktionen für „MEHRERE STUNDEN“… pic.twitter.com/Lhd1y8N98c
⚡️💉💉💉⚡️Der in Milliarden von Menschen injizierte „Impfstoff“ von Pfizer gegen das Coronavirus war nicht derselbe, der in den klinischen Studien des Unternehmens verwendet wurde.— Don (@Donuncutschweiz) October 29, 2025
Es kam zu einer Vertauschung, sagt Dr. Ryan Cole. In den Studien wurde „Prozess 1” getestet,… pic.twitter.com/ketxD5YHFm
🚨Sehr symbolträchtig: Innerhalb von weniger als 24 Stunden, nachdem Trump Südostasien verlassen hatte, erweiterte die Region kollektiv ihr Freihandelsabkommen mit China, um – laut dem Premierminister Singapurs – „Handelsbarrieren abzubauen und die Konnektivität der Lieferketten… pic.twitter.com/CnlzswWIC5— Don (@Donuncutschweiz) October 29, 2025
‼️🚨🚨Seit mehr als 77 Jahren geht das schon so….🚨🚨 pic.twitter.com/NDgJIDozZ2— Don (@Donuncutschweiz) October 29, 2025