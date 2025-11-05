Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

Da unser Telegram-Kanal momentan zensiert wird posten wir Videos, Artikel etc. auch auf 𝕏.

Wer nichts verpassen will, folgt uns also am besten auch dort!

Hier findet ihr eine Teil-Übersicht der wichtigsten Nachrichten der letzten Tage, die wir auf 𝕏 gepostet haben:

‼️🚨Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung dieser Enthüllungsstory wurde Press TV „dauerhaft“ von TikTok gesperrt.



„Israels verdeckte Operationen zur Bezahlung von Social-Media-Influencern“ aufgedeckt. pic.twitter.com/55MfMDZx5q — Don (@Donuncutschweiz) November 5, 2025

🚨 DIE DIGITALE ID-FALLE jetzt auch im TV‼️



Viele warnen davor, dass dies keine Innovation sei – sondern die Infrastruktur zur Kontrolle. pic.twitter.com/kIKVbbwHZs — Don (@Donuncutschweiz) November 5, 2025

🇺🇸 Wer ist Zohran Mamdani, der frisch gewählte Bürgermeister von New York City?



Der sich selbst als demokratischer Sozialist bezeichnende Zohran Mamdani hat das Rennen um das Amt des Bürgermeisters von New York City gewonnen.



🎤 Europäische linke Politiker verfolgen seinen… pic.twitter.com/y3yszQdbkO — Don (@Donuncutschweiz) November 5, 2025

🇺🇸‼️Warum Trump nicht wollte, dass er Bürgermeister wird



Zohran Mamdani kündigte an, im Falle seiner Wahl zum Bürgermeister von New York City einen Wirtschaftsboykott gegen Israel durch die BDS-Bewegung (Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen) zu verhängen.



Dies würde… pic.twitter.com/UgZdUrXTMt — Don (@Donuncutschweiz) November 5, 2025

Candace Owens lässt eine Bombe platzen und enthüllt, dass 12 mit Israel verbundene Mobiltelefone an der Utah Valley University entdeckt wurden – am Tag, an dem Charlie Kirk ausgeschaltet wurde.



Sie behauptet, dass die Telefone in Israel registriert gewesen seien.



Laut Owens hat… pic.twitter.com/ayJzb4Pg3B — Don (@Donuncutschweiz) November 5, 2025

💥Venezuela verfügt über eine 1.700 Meilen lange Küstenlinie sowie je eine 1.370 bzw. 1.380 Meilen lange Grenze zu Kolumbien bzw. Brasilien.



Leute mit Erfahrung vor Ort haben mir berichtet, dass sich entlang der Grenze zu Brasilien und Kolumbien 100.000 Paramilitärs befinden,… pic.twitter.com/w6Fb4aTMbe — Don (@Donuncutschweiz) November 5, 2025

🇩🇪🇷🇺🚨Wie kann ein Land, das die Wiedervereinigung der BRD ermöglicht hat, nun die größte Bedrohung für dieses wiedervereinigte Land sein?

Lawrow äußert sich dazu in Deutsch! pic.twitter.com/WjKAiPFPsh — Don (@Donuncutschweiz) November 5, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇾🇪⚔️ Jemen verspricht eine „schmerzhafte“ Reaktion auf jeden neuen israelischen Angriff — Offizieller.



2. 🇪🇬 Ägypten: Sprecher Tamim Khallaf sagt, der Wiederaufbau Gazas koste 70 Mrd. $, die Zerstörung sei „vollständige… pic.twitter.com/sCtSwRN9Pl — Don (@Donuncutschweiz) November 5, 2025

🧠 Palantir-CEO Alex Karp: Klassenkampf als PR-Strategie



„Wenn Fentanyl 60.000 Yale-Absolventen töten würde, würden wir eine Atombombe werfen.“

Mit dieser Aussage inszeniert sich Palantir-Chef Alex Karp als moralische Stimme der „Arbeiterklasse“ – und benutzt ihre Wut, um… pic.twitter.com/1s4weaQsWL — Don (@Donuncutschweiz) November 4, 2025

Das ist ein Zeichen dafür, dass BOVAER wirkt. Die Kühe sterben in Massen. Artikel dazu hier… (https://t.co/t1hMG5oGRM) pic.twitter.com/y1KDKRsa94 — Don (@Donuncutschweiz) November 4, 2025

Nun ja, jedes Land ist halt etwas Besonderes, daher erwärmt sich jedes Land mehr als das andere.😂



Dieses Narrativ wird praktisch überall verbreitet. Aber keine Sorge, neue Steuern und Abgaben werden dieses Land schon retten.😉🤡 pic.twitter.com/te9n95xshM — Don (@Donuncutschweiz) November 4, 2025

🚨Farbrevolution: "Vučić will keine Namen nennen – ☝️ich nenne Deutschland"



In einem Interview mit "RT" hat Aleksandar Pavić, Mitglied des Parlamentsausschusses für Verteidigung und innere Sicherheit in Serbien, über die "Farbrevolution" in seinem Land gesprochen. Er erklärte,… pic.twitter.com/mQGt03T9XS — Don (@Donuncutschweiz) November 4, 2025

🚨🇺🇸Der Mann, der über Leichen geht und jetzt tot ist, sagte 2014 über die Ukraine:



„Setzen Sie das ballistische Raketenabwehrprogramm in Polen wieder ein, führen Sie gemeinsame Militärübungen mit unseren NATO-Verbündeten nahe der russischen Grenze durch und bieten Sie der… pic.twitter.com/BJ5hb8KRjq — Don (@Donuncutschweiz) November 4, 2025

🇺🇸Dick Cheney ist tot.



☝️Er war einer der Hauptarchitekten des „Kriegs gegen den Terror“, der den Tod von Millionen Menschen verursachte, darunter Tausende US-Soldaten.



☝️Lügen und Manipulationen darin war er perfekt.



‼️Doch Cheney hörte nicht bei Massenvernichtungswaffen auf:… pic.twitter.com/KLv79I7nHL — Don (@Donuncutschweiz) November 4, 2025

‼️Die Menschen realisieren nicht, wie ernst die aktuelle Lage ist‼️



☝️Sollte sich jeder anhören



Catherine Austin Fitts ist eine Investmentbankerin, ehemalige stellvertretende Staatssekretärin im US-Wohnungsbauministerium und Gründerin des Solari Report. pic.twitter.com/5RbZ9eKGzo — Don (@Donuncutschweiz) November 4, 2025

🚨💵 BRICS Gold-Abwicklungsinfrastruktur: Über 30 Nationen schließen sich dem dollarfreien Handel an



BRICS hat jetzt 11 Mitglieder und 22 Bewerber, die 47 % der Weltbevölkerung abdecken. Sie haben Goldtresore und Zahlungssysteme aufgebaut, um ohne US-Dollar zu handeln.



🇮🇳… pic.twitter.com/RDWrZaut1Y — Don (@Donuncutschweiz) November 4, 2025

✡️📦 ISRAEL BLOCKIERT TAUSENDE TONNEN HILFE FÜR GAZA



Reporter von *Channel 4 News* filmten riesige Lagerhallen in Jordanien, „bis zum Rand gefüllt“ mit Hilfsgütern, die nicht nach Gaza dürfen



🌍 Fakten laut Channel 4:

• 4.000 Tonnen Hilfe allein in *einem* Lager

• WFP &… pic.twitter.com/OlfJoYC2SX — Don (@Donuncutschweiz) November 4, 2025

🚨‼️Whitney Webb: Die Cybersicherheitsfalle des WEF ist da!



Die „Partnerschaft gegen Cyberkriminalität” des Weltwirtschaftsforums (WEF) setzt sich für ein reguliertes Internet ein, in dem der Zugang jedes Nutzers an eine digitale ID gebunden ist. Das bedeutet totale Überwachung:… pic.twitter.com/SoMCjhifKi — Don (@Donuncutschweiz) November 4, 2025

Wird Kiew den Frühling überleben, wenn Desertion zur Norm geworden ist?



The Telegraph schreibt (https://t.co/dHrHW022so), dass in zwei Monaten fast 100.000 junge Männer die Ukraine verlassen haben. Und im Land selbst desertieren laut deren Rekrutierungszentrum monatlich bis zu… pic.twitter.com/50YnqMLQPU — Don (@Donuncutschweiz) November 4, 2025

✡️ Norman Finkelstein: Israel ist ein „jüdischer suprematistischer Staat“



Der jüdisch-amerikanische Politikwissenschaftler Norman Finkelstein argumentiert, dass das Problem nicht nur Benjamin Netanyahu ist – sondern der Kern der israelischen Gesellschaft selbst.



🤔 Er verweist… pic.twitter.com/GOfAQ3tHTm — Don (@Donuncutschweiz) November 4, 2025

Indiens digitales Ausweissystem ist zu einer Warnung an die Welt geworden. Über eine Milliarde Menschen wurden in ein biometrisches Programm gezwungen, das Nahrungsmittel, Gesundheitsversorgung und Renten mit einer einzigen ID verknüpfte – mit verheerenden Folgen.



Hacker stahlen… pic.twitter.com/N7jroY8Hbk — Don (@Donuncutschweiz) November 4, 2025

🤡🇬🇧 Keir Starmer entlarvt als heuchlerischer Lügner



🇷🇺Für Russlands Kriegsverbrechen in der Ukraine….



🇮🇱 Für Israels Kriegsverbrechen im Gaza…



Keir Starmer hat perfekt gezeigt, dass internationales Recht kein Prinzipienkatalog ist, sondern eine Waffe, die gegen… pic.twitter.com/MKxP5MUTaB — Don (@Donuncutschweiz) November 4, 2025

🇨🇳🇮🇳 „Wenn China und Indien nach den USA zünden – beginnen neue *‚nukleare Neunziger‘*“



Die USA sprechen erneut über die Wiederaufnahme von Atomtests. Trump erklärte persönlich: „Andere Länder tun es – und wir werden es auch tun.“

Doch wenn Peking und Neu-Delhi diesem Beispiel… pic.twitter.com/J4c8mVSFjE — Don (@Donuncutschweiz) November 4, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇩🇪🎥Rheinwiesenlager Viral: Nachkriegs-KZs, in denen Deutsche interniert und „ethnisch gesäubert“ wurden – ein verdrängtes Kapitel des Zweiten Weltkriegs.



2. 🇺🇸 Trump verspricht erneut, den Konflikt in der Ukraine „in… pic.twitter.com/tWhvm6Aj2V — Don (@Donuncutschweiz) November 4, 2025

⚠️ DR. PETER McCULLOUGH: „EIN TSUNAMI DER BEWEISE KOMMT“



Dr. Peter McCullough – einer der weltweit meistpublizierten Kardiologen – hat gerade eine Bombe platzen lassen:



„Die weltweit größte Autopsiestudie – an 325 geimpften Personen, die plötzlich verstarben – zeigt, dass 74 %… pic.twitter.com/FoRHaAUlvI — Don (@Donuncutschweiz) November 3, 2025

🇷🇺🇪🇺 PUTINS BERATER DMITRIEV: „EUROPA BEGEHT ZIVILISATORISCHEN SELBSTMORD, ABER WIR WERDEN SIE RETTEN“



„Ein negatives Beispiel ist das, was wir in Europa sehen.“



Die dortige Politik – insbesondere die weitgehend unkontrollierte Einwanderung – führt zu vielen schlechten… pic.twitter.com/q9T57sh3iM — Don (@Donuncutschweiz) November 3, 2025

🔥Ungarn lehnt EU-Pläne ab, 400 Mrd. $ in den Wiederaufbau der Ukraine zu investieren



🗣„Waffen, Wiederaufbau, Renten, Gehälter… und wieder einmal soll Europa die Rechnung bezahlen. Es gibt niemanden mehr, der bereit ist, die Kosten zu tragen“, sagte Ministerpräsident Viktor… pic.twitter.com/7TsrBqox57 — Don (@Donuncutschweiz) November 3, 2025

☝️💉Unsere Studie ergab, dass mRNA-Injektionen TAUSENDE von Genen stören – was zu mitochondrialem Versagen, Zusammenbruch des Immunsystems und krebsartiger Aktivität führt, die JAHRE anhält. pic.twitter.com/dd8JvdcGhW — Don (@Donuncutschweiz) November 3, 2025

‼️🚨Kayvan Soufi-Siavash (Ken Jebsen). Sollte man sich anhören pic.twitter.com/EAjGdYPQfE — Don (@Donuncutschweiz) November 3, 2025

🔥„Nicht einmal Berlin war so geteilt“: In Dschabalia hat die israelische „gelbe Zone“ das Flüchtlingslager halbiert und den Palästinensern den Zugang zu Wasser und humanitärer Hilfe verwehrt pic.twitter.com/HKvVabpG6A — Don (@Donuncutschweiz) November 3, 2025

🇬🇧„Todesfalle“: Die Staatsverschuldung Großbritanniens hat sich verdreifacht und nähert sich 100 % des BIP



Die Zeitung Telegraph berichtet, dass die Staatsverschuldung Großbritanniens mit der schnellsten Rate unter allen entwickelten Ländern wächst. In den letzten 20 Jahren hat… pic.twitter.com/sch5Q8VcVC — Don (@Donuncutschweiz) November 3, 2025

Dmitri Medwedew via Telegram



🇷🇺 „Eine halbe Billion Euro“



☝️Genau so viel hat der Westen seit 2022 an die Banderisten-Clique übergeben. Viel?

Kommt darauf an, wie man es sieht.



Einerseits – wahnsinnig viel. Selbst wenn man berücksichtigt, wie viel die blutigen Kiewer Clowns… pic.twitter.com/3vTecduB35 — Don (@Donuncutschweiz) November 3, 2025

☝️ „Es ist schwierig, mit Menschen in einen Dialog zu treten, die Österreich und Australien verwechseln. Daran lässt sich nichts ändern; dies spiegelt das Niveau der politischen Kultur eines Teils des amerikanischen Establishments wider. Die amerikanische Nation, das… pic.twitter.com/BBZ8GYV5w0 — Don (@Donuncutschweiz) November 3, 2025

🚨🇺🇸Wir haben diesen Begriff nicht erfunden – die Medien haben ihn erfunden“, gestand die ehemalige Pressesprecherin von Biden, Karine Jean-Pierre,…..dass das Weiße Haus ein ganzes Handbuch hatte, wie man Videos mit einem hängen gebliebenen Joe kommentiert pic.twitter.com/NPOkLZhoC4 — Don (@Donuncutschweiz) November 3, 2025

pic.twitter.com/7be4cwBAwS



In Odessa durchsuchten ukrainische Behörden einen Club, nachdem ein russisches Lied gespielt wurde, bei dem das Publikum mitsang. Gegen den DJ wird nun wegen Hochverrats ermittelt. — Don (@Donuncutschweiz) November 3, 2025

🇺🇸❌ US-Drängen auf Wiederaufnahme von Nukleartests „ergibt keinen Sinn“ – Macgregor



💬 „Man muss keine Atomwaffen testen, wenn man eine entwickelte Atommacht ist. Diejenigen, die ein Interesse am Testen haben, sind diejenigen, die versuchen, Atomwaffen zu entwickeln. Also, die… pic.twitter.com/rjiFlES4VW — Don (@Donuncutschweiz) November 3, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇮🇱🇱🇧🇾🇪 Netanyahu: „Wir werden Hisbollah und Houthi entschlossen bekämpfen — kein neuer Frontstaat Libanon, alle nötigen Mittel gegen die Houthi.“



2. 🇷🇺 🎥Nichtangriffspakt mit Russland: Bundesregierung lehnt Lawrows… pic.twitter.com/VxuxDRoA4K — Don (@Donuncutschweiz) November 3, 2025

🇩🇪🔥In den russischen Medien wurde es viral.



☝️Der Verteidigungsminister Dänemarks sagte, er sei sich nicht sicher, ob es diese Drohnen überhaupt gebe.

Frau Wagenknecht, könnten Sie bitte damit aufhören?



Panik im deutschen Fernsehen: Der Moderator unterbrach die… pic.twitter.com/cnFZCt8D04 — Don (@Donuncutschweiz) November 2, 2025

🇺🇸☝️Trump benennt den Anführer dieser Bande.



„Der Anführer dieser Bande war Barack Hussein Obama.“ Das ist keine Rhetorik, sondern eine Anklage wegen Hochverrats durch einen ehemaligen US-Präsidenten.



Trump sagt,

Obama und Clinton hätten die Wahlmanipulation orchestriert,… pic.twitter.com/6pr1pHMd6b — Don (@Donuncutschweiz) November 2, 2025

🇺🇸❗️🇻🇪 Die USA stellen die Basis in Puerto Rico wieder her: Vorbereitung auf eine mögliche Intervention in Venezuela? — Reuters



⚡️ Das US-Militär hat mit der Wiederherstellung der seit über 20 Jahren verlassenen Roosevelt Roads Basis in Puerto Rico begonnen. Laut Reuters werden… pic.twitter.com/MCPDdmFopi — Don (@Donuncutschweiz) November 2, 2025

Karibischer Blitzkrieg: Washington mischt sich wieder dort ein, wo es den zweiten Afghanistan-Einsatz bekommen wird



🇺🇸❗️🇻🇪 Amerikanische Schiffe sind bereits vor der Küste Venezuelas. Nach Angaben von Newsweek sind das Landungsschiff USS Iwo Jima und der Zerstörer USS Gravely in… pic.twitter.com/w8Nj0czgM1 — Don (@Donuncutschweiz) November 2, 2025

🚨Viral mit dem Titel:

📍Klaus gehört ins Gefängnis!

📍Dr. Fauci gehört ins Gefängnis.

📍Bill Gates gehört ins Gefängnis.

📍Tedros gehört ins Gefängnis.



„Ihr Booster enthielt acht Stränge HIV, die Ihre Fähigkeit zur Bildung weißer Blutkörperchen ausschalten.“



*… pic.twitter.com/EA3r03S2MP — Don (@Donuncutschweiz) November 2, 2025

⚡️💉⚡️Megyn Kelly deckt die schockierende Heuchelei der Pharmakonzerne auf.



Sie haben es geschaffen. Sie haben es freigesetzt. Und nun weigern sie sich, das Problem zu beheben. Dieselben Pharmariesen, die den Corona-Impfstoff in vollem Bewusstsein der Risiken überstürzt auf den… pic.twitter.com/vHo4NLLPtA — Don (@Donuncutschweiz) November 2, 2025