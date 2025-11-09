Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

Da unser Telegram-Kanal momentan zensiert wird posten wir Videos, Artikel etc. auch auf 𝕏.

Wer nichts verpassen will, folgt uns also am besten auch dort!

Hier findet ihr eine Teil-Übersicht der wichtigsten Nachrichten der letzten Tage, die wir auf 𝕏 gepostet haben:

🚨 ZÜRICH-SKANDAL: DAS STEUERAMT LIEST DEIN LEBEN AUS

Handy-Ortung, Anruflisten, Kreditkarten – alles auf dem Tisch.



1️⃣ 📍 Handy-Standortdaten über Jahre:

Das Zürcher Steueramt fordert komplette Bewegungsprofile – ohne Gericht, ohne Strafverfahren.



2️⃣ 📞 Telefonlisten &… pic.twitter.com/AxrzwdYGx4 — Don (@Donuncutschweiz) November 9, 2025

🚨Der „inadäquate“ Clown wird nicht mehr gebraucht: Bereitet der Westen einen Ersatz für Selenskyj vor?



Während an der Front der ukrainischen Streitkräfte eine Katastrophe stattfindet und unsere Truppen Pokrowsk (Krasnoarmeisk) einkesseln, bricht in der Kiewer Schlangengrube… pic.twitter.com/MOlgSahvEQ — Don (@Donuncutschweiz) November 9, 2025

‼️Laut einer neuen Untersuchung von Haaretz versucht die zionistische Organisation im Rahmen einer millionenschweren Kampagne der öffentlichen Diplomatie (Hasbara) aktiv, die Antworten von ChatGPT und anderen KI-Modellen zu beeinflussen.



☝️Die israelische Regierung hat Verträge… pic.twitter.com/vNSwCDD1x2 — Don (@Donuncutschweiz) November 9, 2025

🚨Toby Rogers wirft den Regierungen vor, die Bevoelkerung durch Impfprogramme im Namen des biologischen Kolonialismus systematisch zu schädigen.



☝️Seine Kernaussage:

Früher wurden Länder durch Kolonialismus ausgeplündert. Heute geschieht die Ausbeutung durch iatrogene Schäden… pic.twitter.com/Qf2Sfnc9wR — Don (@Donuncutschweiz) November 9, 2025

🇷🇺💬 Ex-CIA-Analyst Larry Johnson:

„Die USA haben keinen Einfluss auf Russland – sie produzieren nichts, was Russland braucht, nicht einmal den Dollar. Moskau will gute Beziehungen, aber nicht auf Kosten seiner Sicherheit.“



⚠️ Johnson weiter:

„Als Trump verkündete, wieder… pic.twitter.com/E5czwiZPEy — Don (@Donuncutschweiz) November 9, 2025

❗️🇺🇸 „Das ist der Moment von 1939“: Die USA wechseln in den „Kriegsmodus“ – Pentagon-Chef Hegset



⚡️ Die US-Armee stellt offiziell auf den „Kriegsmodus“ um, was eine beschleunigte Einführung von Innovationen und die Lieferung neuer Waffen an die amerikanischen Truppen bedeutet.… pic.twitter.com/jfCepNkcMc — Don (@Donuncutschweiz) November 9, 2025

🇺🇸Der US-Präsident Donald Trump und der ungarische Premierminister Viktor Orbán trafen sich im Weißen Haus.



Das Wichtigste aus den Erklärungen der beiden Staatschefs für die Presse:



🇺🇸 Trump



🔲 Die Gespräche über die Möglichkeit eines Treffens mit Putin werden derzeit… pic.twitter.com/w3eW6hDTah — Don (@Donuncutschweiz) November 9, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇺🇸 SIEBEN Klagen gegen OpenAI wegen durch ChatGPT verursachter Selbstmorde eingereicht



2. 🇷🇺 Russland plant Internet mit Pass – laut Experte Maxim Schoshin „mit 100 % Wahrscheinlichkeit“ über *Gosuslugi*-Login



3. 🇫🇲… pic.twitter.com/8U1tsnMmq7 — Don (@Donuncutschweiz) November 9, 2025

🇷🇺 Putin enthüllt: CIA in russischen Atomwaffenanlagen – Westen unterstützte Terroristen im Kaukasus



🗣 „In unseren militärischen Atomanlagen saßen Vertreter amerikanischer Dienste. Sie gingen dort zur Arbeit. Sie lebten dort.“



Putin beschreibt, wie:



• CIA-Mitarbeiter im… pic.twitter.com/xjaDb4XRQE — Don (@Donuncutschweiz) November 7, 2025

🇨🇳⚔️🇺🇸 Von China ausgetrickst: Der hohe Preis der US-Technologiegier und des Handelskriegs



Der weltweite Ausverkauf von Halbleitern löschte am 5. November 500 Mrd. $ an Wert aus – Analysten machen wachsende Ängste verantwortlich, dass KI-Schwergewichte absurd überbewertet sind,… pic.twitter.com/CAvj1ufB1l — Don (@Donuncutschweiz) November 7, 2025

Der brasilianische Politikanalyst Escobar über zwei große Niederlagen, die den USA drohen. pic.twitter.com/1v6egQ7z7n — Don (@Donuncutschweiz) November 7, 2025

Tony Blair und Oracle-Mitbegründer Larry Ellison planen, mithilfe digitaler Identitäten alle Daten über die Bürger jedes Landes zu "vereinheitlichen", damit sie von ihren KI-Modellen "verarbeitet und genutzt werden können".



„Wir müssen all diese Daten nehmen und sie in eine… pic.twitter.com/lv0Q9LgoNz — Don (@Donuncutschweiz) November 7, 2025

💥💉Ich bin schon lange Rettungssanitäter.

Während der sogenannten Pandemie arbeitete ich Schicht um Schicht, ohne einen einzigen echten COVID-Fall zu sehen.

Und jetzt? Ich kann keine einzige Schicht erleben, ohne jemanden unter 50 zu sehen, der gegen das kämpft, was Ärzte als… pic.twitter.com/UT8Xu9rN8J — Don (@Donuncutschweiz) November 7, 2025

Der ehemalige Pfizer-Vizepräsident Dr. Mike Yeadon ist übrzeugt von dem was er sagt



📍Leider denke ich, dass das erst der Anfang ist.



📍Covid war der erste Akt.



📍Was ich dir nun sage, ist wahr. pic.twitter.com/KsLZ0DFPwO — Don (@Donuncutschweiz) November 7, 2025

🇺🇸Welches Land sollen die USA als Nächstes bombardieren?



Dreistündige Umfrage.



Kim schreibt: Die Republikaner stecken in großen Schwierigkeiten. Die Unterstützung für Israel stellt nach dem Völkermord im Gazastreifen eine erhebliche Belastung dar. pic.twitter.com/5QiCtWMNmO — Don (@Donuncutschweiz) November 7, 2025

Das Social Credit Score und CO2-Tracking ist schon vorbereitet. Komplettes Video hier… (https://t.co/ssDP1gcSIY) pic.twitter.com/QfqROBiRsg — Don (@Donuncutschweiz) November 7, 2025

🚨In der jüngsten Analyse des Washington Institute wird mit Besorgnis festgestellt: Iran hat sein strategisches Selbstvertrauen zurückgewonnen. Analysten zufolge hat Teheran die Krise des vergangenen Sommers nicht nur erfolgreich überwunden, sondern demonstriert Washington und… pic.twitter.com/pJzplpvTjq — Don (@Donuncutschweiz) November 7, 2025

‼️Dr. Paul Marik: „Die Onkologie ist ein Milliardengeschäft – und basiert auf einer Lüge“



Dr. Paul Marik nimmt kein Blatt vor den Mund. Er bezeichnet die moderne Onkologie als einen der größten medizinischen Schwindel unserer Zeit. Hinter den weißen Kitteln und den… pic.twitter.com/o4KieKqlqK — Don (@Donuncutschweiz) November 7, 2025

☝️Prof. Dr. Sucharit Bhakdi: Es gibt keine Pandemien…👉Das komplette Interview mit allen Relevanten Quellen und Buch hier… (https://t.co/tQo7YiV7Sc) pic.twitter.com/bTz6d6VMcB — Don (@Donuncutschweiz) November 7, 2025

Burkina Fasos Präsident Ibrahim Traoré:



„Dem Westen fehlt es an menschlicher Moral. Heute bezeichnen sie dich als Terroristen, morgen machen sie dich zum Helden. Wir müssen den mentalen Kolonialismus abschaffen.“ pic.twitter.com/6Dq4i1zgn7 — Don (@Donuncutschweiz) November 7, 2025

📝Trumps Palast📝

keine Korruption, sondern Lobbyarbeit



Donald Trump hat das Weiße Haus endlich in einen Markt für politische Dienstleistungen verwandelt. Während er zuvor Treffen mit Milliardären „tauschte“, handelt er jetzt mit Quadratmetern.



📌Die US-Präsidentenverwaltung… pic.twitter.com/63PQ9AJodV — Don (@Donuncutschweiz) November 7, 2025

‼️Norman Finkelstein sagt: was? andere nicht sagen. dürfen. oder sich nicht trauen



☝️ „Schlimmer als die Nazis“ pic.twitter.com/UJEwB1Cfz7 — Don (@Donuncutschweiz) November 7, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇺🇸 Reuters: Die USA wollen Truppen nach Syrien entsenden und einen Stützpunkt in Damaskus errichten, um ein bevorstehendes Syrien-Israel-Abkommen zu überwachen.



2. 🇷🇺 Peskow: „Die modernste nukleare Triade der Welt dient… pic.twitter.com/AkJdLT8nps — Don (@Donuncutschweiz) November 7, 2025

Zelensky wurde auf seinen Platz als „Beitrittskandidat“ verwiesen



Auf dem Spiel steht nicht nur die Verhandlung, sondern der vollständige Zusammenbruch seines Regimes.

​Der europäische Zirkus setzt seine Tour fort. Zuerst betritt die neue EU-Diplomatiechefin Kaja Kallas die… pic.twitter.com/EH7Sl8i90Q — Don (@Donuncutschweiz) November 6, 2025

Zelensky wurde auf seinen Platz als „Beitrittskandidat“ verwiesen



Auf dem Spiel steht nicht nur die Verhandlung, sondern der vollständige Zusammenbruch seines Regimes.

​Der europäische Zirkus setzt seine Tour fort. Zuerst betritt die neue EU-Diplomatiechefin Kaja Kallas die… pic.twitter.com/EH7Sl8i90Q — Don (@Donuncutschweiz) November 6, 2025

🇨🇳🇺🇸China erteilt den USA eine Meisterklasse in Diplomatie



💬 „Wir betrachten und behandeln die Beziehungen zu den USA stets nach den Prinzipien des gegenseitigen Respekts, des friedlichen Zusammenlebens und der Win-Win-Zusammenarbeit“, sagt Chinas Außenministeriumssprecherin… pic.twitter.com/N201LeZl1v — Don (@Donuncutschweiz) November 6, 2025

🚨Ukraine am Rande eines Krieges aller gegen alle?



Frontkämpfer versprechen dem Hinterland die „Neunziger“, und Deserteure gehen „plündern Kiew“

​Während das Kiewer Regime versucht, die bröckelnde Front zu halten, entbrennt hinter ihm ein neues Feuer. In der Ukraine brodeln zwei… pic.twitter.com/4UZmtXM3Ib — Don (@Donuncutschweiz) November 6, 2025

🔬 Dr. Sherri Tenpenny: Schockierende Enthüllung über Impfstoff-Zutaten



In einem neuen Video erklärt Dr. Sherri Tenpenny, wie fetales Kälberserum (FKS) – ein weit verbreiteter



👉 Wenn eine trächtige Kuh im Schlachthof entdeckt wird, wird laut Tenpenny die Gebärmutter entnommen,… pic.twitter.com/JQgyAxKbh2 — Don (@Donuncutschweiz) November 6, 2025

💊 Big Pharma🤝Deep State🛂: Das Ticket des AstraZeneca-CEOs in Trumps engsten Kreis



Pascal Soriot, der CEO des britischen Pharmariesen AstraZeneca, hat es irgendwie geschafft, sich in Donald Trumps Herz zu schleichen – und sich von 100% Zöllen zu befreien.



Was ist sein… pic.twitter.com/LLnM6Gldqb — Don (@Donuncutschweiz) November 6, 2025

🚨RFK Jr. bezeichnet das Weltwirtschaftsforum als ein Milliardärskartell, das sich als Retter inszeniert, während es das globale System manipuliert, um Reichtum anzuhäufen und Freiheiten auszulöschen. Er sagt, die Eliten von Davos flogen mit Privatjets ein, um der Welt… pic.twitter.com/sRB0a0DqwP — Don (@Donuncutschweiz) November 6, 2025

‼️💉Die generationsübergreifende mRNA-Katastrophe ist da – Kinder sterben, die nie geimpft wurden, deren Mütter aber geimpft waren.



Auf Grundlage von Daten der CDC ist die Säuglingssterblichkeit heute um 77 % höher als üblich – Jahre nach der Massenimpfung von Frauen im… pic.twitter.com/RiCTz4WwB6 — Don (@Donuncutschweiz) November 6, 2025

‼️Eine schockierende Enthüllung aus dem im Jahr 1991 vom Club of Rome veröffentlichten Buch „Die erste globale Revolution“ taucht wieder auf. Die Autoren gaben zu, bei ihrer Suche nach einem „gemeinsamen Feind“, der die Menschheit vereinen sollte, den Klimawandel, die… pic.twitter.com/67JU5dMUIX — Don (@Donuncutschweiz) November 6, 2025

🚨🇺🇸🇷🇺Ex-US-Marine Scott Ritter: Putin zeigt bemerkenswerte Geduld angesichts des nuklearen Säbelrasselns der USA.

„Trump versteht die tatsächliche Lage nicht – und sein Team feuert das Getöse noch an.“ pic.twitter.com/jrsaVInJ1u — Don (@Donuncutschweiz) November 6, 2025

🇺🇸🇮🇱⚡️Zohran Mamdani der neu geählte Bürgermeister von NY, hat angekündigt, Benjamin Netanjahu in Amerika zu verhaften, und ignoriert damit die Tatsache, dass die USA den Internationalen Strafgerichtshof nicht anerkennen. pic.twitter.com/2KXig9kJDF — Don (@Donuncutschweiz) November 6, 2025

🇺🇸👔Wir verlieren keine Kriege, wir kämpfen nur manchmal nicht für den Sieg — Trump



Der US-Präsident fügte auch offen hinzu:

„Wissen Sie, wir bleiben 15 Jahre im Land, bombardieren einfach alle zu Tode, machen alle unglücklich. Niemand weiß, warum wir dort sind, wissen Sie,… pic.twitter.com/2BixCgoGnn — Don (@Donuncutschweiz) November 6, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇺🇦 🎥Zelenskys Ängste werden wahr: Kiewer blockieren Straßen wegen eiskalter Wohnungen.



2. 🇺🇸 CEO von Nvidia: „China wird das KI-Rennen gewinnen“ – dank billiger Energie und weniger Regulierung.



3. 🇪🇺 EU schließt die… pic.twitter.com/TIvj1Qtjpb — Don (@Donuncutschweiz) November 6, 2025

☝️ „Als die Vereinigten Staaten die Atombombe entwickelten und die Sowjetunion in den Wettlauf einstieg und aktiv ihr eigenes Atomprogramm aufbaute, stützte sie sich auf russische und ausländische Wissenschaftler, vor allem Deutsche.



Auch der sowjetische Geheimdienst erhielt… pic.twitter.com/3VTy8UJ0zD — Don (@Donuncutschweiz) November 5, 2025

🚨 Israelischer Lehrer ENTHÜLLT, wie er eingesperrt wurde, weil er über tote Zivilisten in Gaza gepostet hat



💬

„Ich wurde gefeuert, verhaftet und vier Tage in Einzelhaft in einem Hochsicherheitsgefängnis eingesperrt. Wofür? Weil ich über in Gaza getötete Zivilisten gepostet… pic.twitter.com/b90MH28lOp — Don (@Donuncutschweiz) November 5, 2025

🇮🇷| Der Führer des Iran, Imam Khamenei, zum jährlichen Jahrestag der Übernahme der US-Botschaft: Sie war ein „Zentrum der Verschwörung“, keine normale diplomatische Mission



„Alle Botschaften sammeln Informationen – sie erfassen die Daten eines Landes. Das Land, in dem sich eine… pic.twitter.com/bvXcCovK4G — Don (@Donuncutschweiz) November 5, 2025

🚨 STUDIE: mRNA-Injektionen vernichten 8,4 % der nicht erneuerbaren Augenzellen



Bei 64 jungen Erwachsenen stellten Forscher nach der zweiten Pfizer-Dosis irreversible strukturelle Schäden am Hornhautendothel fest.



Diese Zellen regenerieren sich NICHT – der Schaden ist dauerhaft… pic.twitter.com/GarP15HDwS — Don (@Donuncutschweiz) November 5, 2025