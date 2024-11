Wir haben beschlossen, neu auch auf 𝕏 aktiv zu werden.

Obwohl auch dort Zensur und Shadowbanning herrschen, wagen wir diesen Schritt, um unsere Reichweite zu erhöhen und euch weiterhin mit wichtigen Informationen zu versorgen.

Wir möchten unseren Telegram-Kanal bewusst nicht noch mehr mit Infos und News überladen. Deshalb wird alles, was wir auf 𝕏 veröffentlichen, nicht in unserem Telegram-Kanal erscheinen.

Folgt uns auf 𝕏 und bleibt auf dem Laufenden!

Nachfolgend findet ihr eine Zusammenstellung der wichtigsten News der letzten Tage:

🇺🇸 **JEFFREY SACHS:**



"Wer hat Trump gewählt? Milliardäre.



Wer hat sich mit Harris gegen Trump gestellt? Milliardäre.



Wenn man sich unsere Politik ansieht—'Wir, das Volk'—wir sind wie Zuschauer bei einem Sportereignis.



Wer sind die Milliardäre? Nun, es ist diese Liste… pic.twitter.com/kmmF3DiM36 — Don (@Donuncutschweiz) November 20, 2024

Schwachkopf-Anzeige: Habeck diffamiert Opfer von Hausdurchsuchung als Rassisten und Antisemiten pic.twitter.com/BBlNIlv9jU — Don (@Donuncutschweiz) November 20, 2024

💥Israel hat Gaza unbewohnbar gemacht, indem es alles vernichtet hat. Sie führen keinen „Krieg“, sondern zerstören die Existenz der Palästinenser. Dieses gestern, am 19. November 2024, aufgenommene Video zeigt nur einen Teil der ehemaligen Stadt Gaza.pic.twitter.com/Ok78pDAqlZ — Don (@Donuncutschweiz) November 20, 2024

Um den Krieg in der Ukraine zu verlängern, erlaubt die USA den Einsatz von ATACMS gegen Russland

Moon of Alabama …..20. November 2024



Präsident Joe Biden, oder wer auch immer für ihn denkt, tut sein Bestes, um Frieden in der Ukraine unwahrscheinlicher zu machen:… pic.twitter.com/OhUFn8R5ln — Don (@Donuncutschweiz) November 20, 2024

🇺🇸 Das Pentagon bestätigte die im *Ottawa-Vertrag verbotene Lieferung von Antipersonenminen in die Ukraine



Ein Vertreter des Ministeriums sagte gegenüber TASS in einem Kommentar zu Informationen der Washington Post, dass Biden tatsächlich die Lieferung solcher Minen nach Kiew… pic.twitter.com/R0LomnFQ5A — Don (@Donuncutschweiz) November 20, 2024

🇬🇧 Mitglieder des britischen Parlaments wollen Elon Musk vorladen, um über die Rolle von X bei der Verbreitung von „Desinformationen“ auszusagen. — Don (@Donuncutschweiz) November 20, 2024

‼️Unverantwortlich: Politiker spielen mit Atomkrieg – Kinder und Familien in Gefahr



Reporter: „Auch Russland hat mit einer nuklearen Eskalation gedroht. Ist Ihnen klar, dass Sie uns damit in Gefahr bringen?“



Starmer: „Es ist sehr wichtig, dass wir unerschütterlich an der… pic.twitter.com/ciJ3sNPXan — Don (@Donuncutschweiz) November 20, 2024

Welchen Einfluss könnte RFK Jr. auf das Ministerium für Gesundheit und Soziales haben? | Morning in America



„Die mögliche Ernennung von Robert F. Kennedy Jr. zum Direktor des Ministeriums für Gesundheit und Soziales lässt viele fragen, wie das Ministerium tatsächlich aussehen… pic.twitter.com/dEDOCyB97q — Don (@Donuncutschweiz) November 19, 2024

Naomi Wolf: „Die FDA steht jetzt also unter der Leitung von RFK Jr.



Naomi Wolf: „Die FDA steht jetzt also unter der Leitung von RFK Jr. Es tut mir leid, aber bei diesem Satz muss ich vor Freude lachen. Natürlich war die FDA der böse Nicht-Hüter unserer Gesundheit und unseres… pic.twitter.com/WGs9UjKmB2 — Don (@Donuncutschweiz) November 19, 2024

Trumps Entscheidung, Robert F. Kennedy Jr. an die Spitze des Ministeriums für Gesundheit und menschliche Dienste zu stellen, wird die Lobbyisten der Lebensmittelindustrie verärgern.



Trumps Entscheidung, Robert F. Kennedy Jr. an die Spitze des Ministeriums für Gesundheit und… pic.twitter.com/Wn3FcKPhGf — Don (@Donuncutschweiz) November 19, 2024

🚨Experten aus dem Umfeld des Kreml haben ein Szenario für den möglichen Beginn eines nuklearen Krieges zwischen Russland und dem Westen skizziert:



🟥Erhöhte Eskalation durch die NATO:



Die NATO erhöht den Einsatz im Konflikt und unternimmt Handlungen, die Moskau zu einer… pic.twitter.com/oWNPn1Yscm — Don (@Donuncutschweiz) November 19, 2024

Dieselben Leute, die Ihnen sagen, dass Robert F. Kennedys Ansichten über Impfstoffe gefährlich waren, sind dieselben Leute, die Ihnen sagen, dass mRNA-Covid-Impfstoffe „sicher und wirksam“ sind. pic.twitter.com/zH2jvFS1sF — Don (@Donuncutschweiz) November 19, 2024

Auf der heutigen Großdemonstration der Landwirte in London wurde Jeremy Clarkson gefragt, wie schlimm sich die Erbschaftssteuer auf die Landwirte auswirken werde.



Clarkson: „Es ist das Ende.“



Er forderte auch die Regierung auf, „bitte alles zurückzunehmen". pic.twitter.com/U8WOSwzEkT — Don (@Donuncutschweiz) November 19, 2024

‼️ Großbritannien: Tausende Landwirte auf dem Weg nach London – Protest gegen neue Erbschaftssteuer



Schätzungsweise 40.000 Landwirte marschieren derzeit in Richtung London, um gegen die jüngst eingeführte 20-prozentige Erbschaftssteuer auf Farmen zu protestieren. Diese neue… pic.twitter.com/149WjL33Qg — Don (@Donuncutschweiz) November 19, 2024

Ein Insider berichtet, dass die zunehmenden Berichte über Schäden an Untersee-Internetkabeln auf Vorbereitungen für einen größeren militärischen Konflikt hindeuten könnten. Die Störung wichtiger Kommunikationsinfrastrukturen führt zu Chaos, das strategisch genutzt werden kann, um… pic.twitter.com/NfRRNh9GlJ — Don (@Donuncutschweiz) November 19, 2024

Joe Rogan: „Vor Covid … wäre ich der Erste gewesen, der Impfungen verteidigt hätte“.



„Die Menschen bekommen jetzt Informationen auf eine Art und Weise, wie sie sie noch nie zuvor bekommen haben, nämlich über das Internet … Das ist eines der Dinge, die diese Menschen… pic.twitter.com/HmDbO1pzRN — Don (@Donuncutschweiz) November 19, 2024

🚨Dmitri Medwedew schreibt auf Telegram:



Zur unbestätigten Entscheidung, „tief in Russland“ anzugreifen, und zur Entscheidung des russischen Präsidenten über die russische Atompolitik



Nachdem sich der Staub, den die westlichen Zeitungen aufgewirbelt haben, etwas gelegt hat,… pic.twitter.com/IL37Xhures — Don (@Donuncutschweiz) November 19, 2024

🚨🇷🇺 Aktuell: Russlands Präsident Putin stimmt Änderungen der Nukleardoktrin zu.



Diese beinhalten



❗️Erweiterung des Aggressionsbegriffs: Künftig gilt eine Aggression gegen Russland durch einen Nicht-Atomwaffenstaat, aber mit Unterstützung oder Beteiligung eines… pic.twitter.com/zF0GlM80dL — Don (@Donuncutschweiz) November 19, 2024

„Pfizer wusste, dass sie den Menstruationszyklus der Frauen zerstörten… Wenn der Menstruationszyklus der Frauen gestört ist, ist auch ihre Fruchtbarkeit gestört.“



Dr. Naomi Wolf, Autorin der Pfizer Papers: „Laut staatlichen Datenbanken gibt es derzeit einen Rückgang der… pic.twitter.com/9S5UVRv9Wh — Don (@Donuncutschweiz) November 19, 2024

Robert F. Kennedy Jr.: „Meine Besorgnis über 5G ist, dass die HF-Strahlung von 5G gefährlich ist.



Robert F. Kennedy Jr.: „Meine Besorgnis über 5G ist, dass die HF-Strahlung von 5G gefährlich ist. Sie dringt ein und durchbricht die Blut-Hirn-Schranke. Sie wird auch mit… — Don (@Donuncutschweiz) November 18, 2024

Bill Gates finanziert all dies und ist ein bekannter Eugeniker, der öffentlich erklärt hat, dass die menschliche Bevölkerung reduziert werden muss.



„Bill Gates finanziert das alles, und er ist ein bekannter Eugeniker… wenn man die COVID-19-Pandemie und die Franken-Impfungen… — Don (@Donuncutschweiz) November 18, 2024

RFK Jr.: „Ich werde den korrupten Zusammenschluss von Staat und Konzernmacht beenden“



Robert F. Kennedy Jr. erklärte:

„Ich werde den korrupten Zusammenschluss von Staat und Konzernmacht beenden, der nun droht, eine neue Art von Unternehmensfeudalismus in unserem Land zu… pic.twitter.com/qfGznTra0m — Don (@Donuncutschweiz) November 18, 2024

NBC News wurde bei der Verbreitung eines FALSCHEN Fotos eines an Masern erkrankten Babys erwischt – mit der Absicht, Angst zu schüren und Impfstoffe für seinen Sponsor Merck zu verkaufen.



Die Fälschung des Fotos ist unbestreitbar: Dasselbe Foto tauchte bei Dreamstime auf, mit… pic.twitter.com/AmTeRT2fEf — Don (@Donuncutschweiz) November 18, 2024

„Das würde bedeuten, dass die NATO-Staaten, die USA und die europäischen Länder gegen Russland kämpfen würden“.



❗️ Biden genehmigt Einsatz von ATACMS durch die Ukraine trotz Warnungen Putins



Am Sonntag genehmigte die Biden-Administration der Ukraine den Einsatz von… pic.twitter.com/ig1BIM97f5 — Don (@Donuncutschweiz) November 18, 2024

Putin zerstört in nur 5 Minuten die gesamte westliche Propaganda pic.twitter.com/tP8LPLyUj8 — Don (@Donuncutschweiz) November 18, 2024

🇺🇸 JEFFREY SACHS:



Die USA verdienen ihr Geld damit, Regierungen zu stürzen.



Es gibt ein sehr gutes Buch mit dem Titel „Covert Regime Change“, das 2018 veröffentlicht wurde und 64 verdeckte Regimewechsel-Operationen der Vereinigten Staaten zwischen 1947, dem Jahr der Gründung… pic.twitter.com/DeCR8A5Y9E — Don (@Donuncutschweiz) November 18, 2024

Der militärisch-industrielle Komplex scheint den Dritten Weltkrieg ausbrechen lassen zu wollen, bevor mein Vater eine Chance hat, Frieden zu schaffen und Leben zu retten.



Diese Billionen Dollars müssen gebunden werden.



Das Leben soll zur Hölle fahren!!! Ihr Idioten!



Die Bidens… pic.twitter.com/dgki8zgYJ9 — Don (@Donuncutschweiz) November 18, 2024

Britischer Arzt: "Gaza erinnert mich an Hiroshima und Nagasaki" pic.twitter.com/EuEGc3VL8N — Don (@Donuncutschweiz) November 17, 2024

„Dies ist das größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der aufgezeichneten Geschichte.“ Dr. Naomi Wolf, Autorin der Pfizer Papers: „Pfizer wusste bereits im April 2021, dass die Injektionen bei Minderjährigen Herzschäden verursachen … und anstatt es uns allen mitzuteilen… pic.twitter.com/9hxh5ETPeq — Don (@Donuncutschweiz) November 17, 2024

Robert F. Kennedy's Ziel ist es, Amerika wieder gesund zu machen und die Menschen zu Gewinnern zu machen



Dennis Kucinich, ehemaliger Kongressabgeordneter und Präsidentschaftskandidat, verteidigt die Wahl von RFK Jr. in „NewsNation Now“: „Sein Ziel ist es, Amerika wieder gesund… — Don (@Donuncutschweiz) November 17, 2024

Der niederländische Krebsforscher und außerordentliche Professor am Erasmus Medical Centre, Maarten Fornerod, spricht über DNA-Verunreinigungen in COVID-Impfstoffen.



..seit etwa 35 Jahren arbeite ich in den Bereichen Molekularbiologie, Genexpression, Biologie, Krebsbiologie und… — Don (@Donuncutschweiz) November 17, 2024

Die schockierende Wahrheit über Pharmawerbung im Fernsehen



Erzählt von Robert F. Kennedy Jr. und Calley Means.



Warum gibt es so viel Pharmawerbung im Fernsehen?



HINWEIS: Es geht nicht darum, Medikamente zu verkaufen.



Ein Nachrichtensprecher gab gegenüber RFK Jr. zu, dass… pic.twitter.com/nXB2WF8xk5 — Don (@Donuncutschweiz) November 17, 2024

Einige Worte dazu, warum die USA begeistert in den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine investieren. Und es geht nicht nur um die Rüstungsindustrie.



Abgesehen von den Milliarden, die in den militärischen Komplex fließen, hier ein Blick auf die wirtschaftlichen Zahlen des… pic.twitter.com/eEf8Jvx1aO — Don (@Donuncutschweiz) November 17, 2024

Europas Geburtenraten extrem tief. Wird Europa sterben? pic.twitter.com/B7DmSl8xM0 — Don (@Donuncutschweiz) November 17, 2024

Wussten Sie, dass Israel zu den wenigen Ländern gehört, die nicht an der Biowaffenkonvention beteiligt sind? Ich bin sicher, das ist bloß ein Zufall https://t.co/VEpPZgx9bN — Don (@Donuncutschweiz) November 17, 2024

"Nicht so, wie uns immer erzählt wird" – Jeffrey Sachs erläutert Vorgeschichte des Ukraine-Kriegs pic.twitter.com/ASwM9P9iqR — Don (@Donuncutschweiz) November 17, 2024

‼️An die Fake-News-Medien da draußen.



Dies sollte an dieser Stelle noch einmal klargestellt werden.



Robert F. Kennedy Jr.: Ich werde niemandem seine Impfungen wegnehmen. Ich will nur sicherstellen, dass jeder Amerikaner das Sicherheitsprofil, das Risikoprofil und die… pic.twitter.com/GoWGzPlyab — Don (@Donuncutschweiz) November 15, 2024

Über 500 mRNA-Impfstoffe in der Pipeline – Krebs, HIV und jede Infektion im Visier



„Es gibt über 500 mRNA-Impfstoffe in der Pipeline, die mir bekannt sind …

Nicht nur [für HIV und Krebs]. Für jede Infektion, die man sich vorstellen kann.“ Der Radiologe, Onkologe und… pic.twitter.com/ZIOH7ojfpO — Don (@Donuncutschweiz) November 15, 2024

🇺🇸 Das Pentagon meldete eine Selbstmordepidemie in der US-Armee



Laut der offiziellen Website der Abteilung begingen im Jahr 2023 mehr als 523 Menschen Selbstmord. Im Jahr 2022 lag diese Zahl bei 493.



🪖 Mehr als 500 Militärangehörige – das ist ein ganzes Bataillon. Es wird… pic.twitter.com/M7cclBMP79 — Don (@Donuncutschweiz) November 15, 2024

"Das Klima ändert sich ständig. Ich würde mir Sorgen machen, wenn sich das Klima nicht ändern würde. Dann hätten wir eine Klimakatastrophe.



Der Geologe Prof. Ian Plimer: „Das Klima ist zyklisch … Wenn wir näher an der Sonne sind, ist es zufällig etwas wärmer, und wenn wir… pic.twitter.com/56rjFrbx5s — Don (@Donuncutschweiz) November 15, 2024

Hier ist eine Übersicht der bisher bekannt gegebenen Mitglieder des zukünftigen Kabinetts von Präsident Donald Trump: pic.twitter.com/TmjJZVR5uQ — Don (@Donuncutschweiz) November 15, 2024

Der clevere Stallone erobert die Bühne und zieht einen Vergleich zwischen Donald Trump, Rocky und George Washington



„Wir haben es hier mit einer wahrhaft MYTHISCHEN Figur zu tun … Niemand auf der Welt hätte erreicht, was er vollbracht hat.“



„Als George Washington sein Land… pic.twitter.com/jS2F6tFXvI — Don (@Donuncutschweiz) November 15, 2024

Quelle: Nachrichten Aktuell Youtube — Don (@Donuncutschweiz) November 15, 2024

„ES MUSS AUFHÖREN“ – TRUMP ZUM RUSSLAND-UKRAINE-KONFLIKT



In seiner Ansprache bei einer Gala des America First Policy Institute, gestern, erklärte der designierte Präsident Donald Trump, dass sein Team an der Krise im Nahen Osten und in der Russland–Ukraine arbeiten werde.… pic.twitter.com/BRDLGlmidx — Don (@Donuncutschweiz) November 15, 2024

RFK Jr. beschreibt, wie Bill Gates durch ein „Pump-and-Dump“-Schema mit dem Pfizer-Impfstoff 242 Millionen Dollar verdiente:



„Das letzte Kapitel meines Buches geht die Geschichte der Pandemie-Vorbereitungssimulationen durch.“



„Dabei ging es darum, diese Pandemien als Vorwand… pic.twitter.com/uSxJWhBGfz — Don (@Donuncutschweiz) November 14, 2024

🚨Mike Benz: Globale Zensurnetzwerke bereiten sich auf die Trump-Administration vor



Mike Benz beleuchtet die Strategien der Zensurindustrie, die staatliche Gesetzgebung und internationale Diplomatie einsetzen, um Online-Inhalte vor Trumps möglicher Rückkehr in das Weiße Haus zu… pic.twitter.com/R0nDnw7IJW — Don (@Donuncutschweiz) November 14, 2024

⚡️💉⚡️Die Globale Impfallianz von Bill Gates (GAVI) drängt auf die Aufnahme von Routineimpfungen in die Pandemievereinbarung und bezeichnet sie als "entscheidend für den Schutz der Welt vor künftigen Ausbrüchen".



Als wichtiger Interessenvertreter der WHO setzt sich GAVI für den… pic.twitter.com/j2W0vwvpu3 — Don (@Donuncutschweiz) November 14, 2024

Kristi Noem hatte zuvor die Absicht angekündigt, landesweite „Antisemitismus“-Gesetze einzuführen. Trump ernannte Kristi Noem gestern zu seiner Heimatschutzministerin. pic.twitter.com/HDDEaBkxe8 — Don (@Donuncutschweiz) November 14, 2024

Wahrscheinlich die größte Clownshow der Welt🤡🤡🤡



„Wenn wir Fleisch und Milchprodukte essen, verursacht das 20 Prozent aller Treibhausgasemissionen und schadet damit vielen Dingen auf der Welt.“



„Der Klimawandel wird zu 20% durch Fleisch und Milchprodukte verursacht, also… pic.twitter.com/qF9LFKOO9O — Don (@Donuncutschweiz) November 14, 2024

‼️RFK Jr. behauptet, dass COVID-19 eine Biowaffe basierend auf Mikroorganismen sei. pic.twitter.com/jgV9sX1Yfa — Don (@Donuncutschweiz) November 14, 2024

"Going Direct"-Plan: Trump und Larry Fink planen Finanzpolitik zur Vorbereitung der COVID-Krise



Die meisten Menschen wissen nicht, dass "COVID" eigentlich die Umsetzung des seit Jahrzehnten vorbereiteten "Going Direct"-Coups der Zentralbanken war. TRAURIG!



Trump, mit seinem… pic.twitter.com/8W02673QQQ — Don (@Donuncutschweiz) November 13, 2024

In seiner Rede auf dem UN-Klimagipfel COP29 in Aserbaidschan bezeichnete der Präsident des Landes Öl und Gas unumwunden als „Geschenk Gottes“.



"Die Länder sollten nicht dafür kritisiert werden, dass sie über diese Ressourcen verfügen, und auch nicht dafür, dass sie sie auf den… pic.twitter.com/YrKXx7yVVk — Don (@Donuncutschweiz) November 13, 2024

Donald Trump: "Endlich werden wir das dringend benötigte biometrische Einreise- und Ausreise-Kontrollsystem abschließen.



Es wird zu Land, zu Wasser und in der Luft eingesetzt und uns ein effizientes Tracking-System bieten." pic.twitter.com/ZOYZUIOQie — Don (@Donuncutschweiz) November 13, 2024

„Niemand in der Geschichte der Menschheit hat jemals durch Anpassung totalitäre Kontrolle überwunden.“



RFK Jr.: „Was wir heute erleben, nenne ich ‚schlüsselfertigen Totalitarismus‘. Sie schaffen all diese technologischen Mechanismen zur Kontrolle, wie wir sie noch nie zuvor… pic.twitter.com/plrYkaQXuY — Don (@Donuncutschweiz) November 13, 2024

💉Hören Sie, was Kennedy über den weltweit verbreitetsten Impfstoff zu sagen hat



In den 1990er Jahren wurde der DTP-Impfstoff (Diphtherie-Tetanus-Pertussis) in den USA und anderen westlichen Ländern vom Markt genommen, nachdem Tausende Fälle von Todesfällen und Hirnschäden im… pic.twitter.com/rAkKNgSNo2 — Don (@Donuncutschweiz) November 13, 2024

John Ratcliffe, der von Präsident Donald Trump als CIA-Direktor nominiert wurde, äußerte sich am 12. November 2024 zu den jüngsten Aktivitäten des Iran. Er bezeichnete die mutmaßlichen iranischen Cyberangriffe auf Trumps Wahlkampfteam sowie die angeblichen Attentatspläne gegen… pic.twitter.com/KBVYhE1prb — Don (@Donuncutschweiz) November 13, 2024

Pete Hegseth, der Moderator von Fox News, der gerade von Trump zum Verteidigungsminister ernannt worden war, produzierte im Jahr 2022 eine Sondersendung mit dem Titel „The Worst Case Scenario“, in der er erklärte, dass in der Ukraine „die Zukunft Amerikas und der westlichen Welt“… pic.twitter.com/SSJ3GQW6dq — Don (@Donuncutschweiz) November 13, 2024

Das dürfte die Hoffnung der Trump-Anhänger zunichte machen, dass ihr Mann dieses Mal wirklich die Kriege beenden und den Sumpf trockenlegen wird. https://t.co/BR5MSMNunk — Don (@Donuncutschweiz) November 13, 2024

‼️Australien plant drastische Maßnahmen gegen soziale Medien für Kinder



In Australien könnte bald ein Gesetz in Kraft treten, das Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren den Zugang zu sozialen Medien wie Instagram, TikTok und Facebook verbietet. Premierminister Anthony Albanese… pic.twitter.com/BlfpTMlibP — Don (@Donuncutschweiz) November 13, 2024

„Zöllner“ Trump könnte Deutschland und Polen schaden, warnt polnisches Medium



Trump könnte die deutsche Wirtschaft schwer treffen und damit auch Polen schaden, warnt das polnische Portal *Gazeta Prawna*. Die Hauptwaffe, die Trump gegen die EU einzusetzen plant, seien Zölle.… pic.twitter.com/TvUye46iwS — Don (@Donuncutschweiz) November 12, 2024

Russland verbietet die Werbung für einen kinderlosen Lebensstil und die Adoption russischer Kinder durch transfreundliche Staaten



Der russische Gesetzgeber hat die Förderung eines kinderlosen Lebensstils auf allen Medienplattformen unter Strafe gestellt und die Adoption… pic.twitter.com/fbWgja6N9h — Don (@Donuncutschweiz) November 12, 2024

"Gates widerspricht RFK Jr.: Einfluss auf Trump zur Vermeidung einer Impfstoff-Untersuchung"



Bill Gates äußerte sich zu Robert F. Kennedy Jr. und dessen Einfluss auf Donald Trump in Bezug auf Impfstoffe. Er erklärte, dass Trump eine Kommission in Erwägung zog, um mögliche… pic.twitter.com/svWRAnDq8a — Don (@Donuncutschweiz) November 12, 2024

👍Großartiger Monolog von Neil Oliver:



„Überall um uns herum in den vergangenen Tagen gibt es zunehmend offensichtliche Beispiele für die Einstellung der Mächtigen gegenüber der Freiheit, insbesondere der Redefreiheit. Es ist meine Behauptung, dass die Maßnahmen, die wir sehen,… pic.twitter.com/zOIYIVjz4O — Don (@Donuncutschweiz) November 12, 2024

Als Israel das erste Krankenhaus im Gazastreifen bombardierte, wollte es die Welt nicht glauben und Israel machte eine fehlgeleitete Rakete der Hamas dafür verantwortlich…



Inzwischen hat Israel alle 36 Krankenhäuser im Gazastreifen zerstört, darunter auch die größte… pic.twitter.com/BQ46IMEfOy — Don (@Donuncutschweiz) November 12, 2024

🇷🇺🇸🇾🇮🇱 Russland stationierte Truppen in Syrien, einen Kilometer von der Grenze zu Israel entfernt



Militärische Stellungen der russischen Streitkräfte werden zum Sammeln von Geheimdienstdaten genutzt, behauptet der Sender Voice of Israel TG.



❗️ Es wird darauf hingewiesen, dass… pic.twitter.com/EWFQN4vLJH — Don (@Donuncutschweiz) November 12, 2024

🇸🇾 Präsident Bashar al-Assads Rede beim außerordentlichen arabisch-islamischen Gipfel heute in Riad:



Seine Hoheit Kronprinz Mohammed bin Salman, Kronprinz des Königreichs Saudi-Arabien, Exzellenzen, Majestäten und Hoheiten,



Ich werde nicht über die historischen und… pic.twitter.com/UJLS5vlsqA — Don (@Donuncutschweiz) November 12, 2024

🇵🇱🇷🇺 Der polnische Generalstab forderte Vorbereitungen für einen Krieg mit Russland – PAP



Die Agentur schreibt, dass der Chef des polnischen Generalstabs, Wieslaw Kukula, die militärische Konfrontation mit der Russischen Föderation als „echte Bedrohung“ bezeichnet habe.



📝 „Ob… pic.twitter.com/Hl5Z7VyDEF — Don (@Donuncutschweiz) November 12, 2024

🇺🇸 Trump interessierte sich für zwei Punkte in Selenskyjs „Siegesplan“ – Financial Times



Im ersten Absatz gehe es darum , einen Teil der amerikanischen Truppen in Europa nach dem Ende des Konflikts durch ukrainische Formationen zu ersetzen, schreibt die Zeitung.



👔 Der zweite… pic.twitter.com/MUzmVRB2zW — Don (@Donuncutschweiz) November 12, 2024

👔 Trump wird kein „formbares Opfer von Putins Manipulationen“ werden – Außenpolitik



Das Magazin schreibt, dass der gewählte US-Präsident gegenüber der Russischen Föderation noch aggressiver sei als das Biden-Team.



❗️ Hauptpunkte des Artikels:



▪️ Angesichts der politischen… pic.twitter.com/HAoWcQd25I — Don (@Donuncutschweiz) November 12, 2024

Dmitri Medwedew schreibt auf Telegram:



Nach dem Wahlsieg Trumps haben die europäischen Staats- und Regierungschefs eine "Herbstverstärkung" eingeleitet. Ziel ist es, den Konflikt mit Russland in eine irreversible Phase zu treiben. Mal spricht ein französischer Politiker davon,… pic.twitter.com/O8KOGkUNjW — Don (@Donuncutschweiz) November 12, 2024

🇦🇷 MILEI: DIE POLITISCHE KASTE MACHT UNS ZU SKLAVEN DES STAATES



„In den letzten 100 Jahren hat uns die politische Kaste bevormundet.



So hat sie uns zu Sklaven des Staates gemacht. (…)



Was wir in dieser Regierung tun, ist jeden Tag eine Kette zu zerbrechen“. pic.twitter.com/7NtGyMqjFP — Don (@Donuncutschweiz) November 12, 2024

Das Versprechen des designierten Präsidenten Donald Trump, hart gegen die Massenmigration vorzugehen, verspricht ein großes Geschäft für private Gefängnisse zu werden.



Unternehmen wie CoreCivic und Geo Group sind zwar dafür bekannt, dass sie von der wachsenden Zahl… pic.twitter.com/IHfESSn3xN — Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2024

🇫🇲 🇷🇺 NATO-Staaten führen eine Reihe von Übungen in der Nähe der Grenzen Russlands durch



🇫🇮🇸🇪 Vom 11. bis 14. November findet in Mittelfinnland die Übung Otava 2024 unter Beteiligung Schwedens statt. Die Hauptmanöver werden über dem Luftwaffenstützpunkt Rovaniemi stattfinden.… pic.twitter.com/QvUnevxKid — Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2024

Enthüllt: Wie Harris die halbe Prominenz hinter sich versammelte



Fox News hat gnadenlos offengelegt, welche Maßnahmen nötig waren, um Prominente wie Oprah Winfrey und Katy Perry voll und ganz für die demokratische Kampagne zu gewinnen.



Peinliche Details kamen ans Licht, wie… pic.twitter.com/4T5qLZv2GS — Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2024

Lokale Amsterdamer Bewohner berichten Left Laser, wie sie von Tel Maccabi-Hooligans angegriffen und bedroht wurden, die gezielt nach Menschen suchten, die propalästinensische Symbole zeigten. pic.twitter.com/YWIJt0rf5e — Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2024

‼️UN fordert digitale Ausweise für die Öffentlichkeit, um „Hassreden“ zu bekämpfen‼️



Die globalistisch orientierten Vereinten Nationen fordern die Regierungen weltweit auf, digitale IDs für die Öffentlichkeit einzuführen, um angeblich „Hassreden“ einzudämmen.



Ein UN-Komitee… — Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2024

Wettermanipulation möglicherweise Mitursache für tödliche Überschwemmungen in Spanien🚨https://t.co/bDZq9vP3ow — Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2024

🌍 Die UNO versucht im Rahmen des Kampfes gegen „Desinformation“ eine weltweite Zensur einzuführen



Das UN-Komitee verabschiedete zwei Resolutionen, berichtet Reclaim The Net. Eine davon zielt darauf ab, dass die Abteilung für globale Kommunikation „Partnerschaften mit neuen und… pic.twitter.com/ZmjaXpySqL — Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2024

👔 🇺🇸 Beseitigen Sie den „lügnerischen“ Selenskyj: Das US-Außenministerium bereitet Wahlen in der Ukraine im Jahr 2025 vor



Dies wurde vom Auslandsgeheimdienst der Russischen Föderation gemeldet.



❗️ Hauptsächlich:



▪️ Der Westen plant, die Idee des Wählens im Jahr 2025 durch… pic.twitter.com/EjzNrICIDU — Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2024

Trump will Genderwahn und Kinderverstümmelung stoppen.



Donald Trump will der chemischen, physischen und emotionalen Verstümmelung junger Menschen ein Ende setzen und verspricht, die Gender-Politik Bidens vom ersten Tag seiner Amtszeit an rückgängig zu machen.



Derzeit können… pic.twitter.com/nDrzPOVV9L — Don (@Donuncutschweiz) November 11, 2024

#Lebanon: At least 20 people killed in an Israeli airstrike on a house in the northern village of Aalmat, including three children.



Aalmat is dozens of kilometers north of Beirut, near the coastal city of Byblos. — Kareem Chehayeb | كريم شهيب (@chehayebk) November 10, 2024