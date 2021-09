Nicht gefährlicher als normale Grippe: Norwegen stuft COVID-19 neu ein und hebt Pandemie-Beschränkungen auf

Die norwegische Regierung hat erklärt, dass alle Beschränkungen im Zusammenhang mit COVID-19 am Samstag, dem 25. September, aufgehoben werden, und schließt sich damit einer wachsenden Zahl von Ländern und Staaten an, die dies bereits getan haben.

„Es ist 561 Tage her, dass wir in Norwegen die härtesten Maßnahmen in Friedenszeiten eingeführt haben … Jetzt ist es an der Zeit, zu einem normalen Alltag zurückzukehren“, sagte Ministerpräsidentin Erna Solberg auf einer Pressekonferenz am vergangenen Freitag, 24. September, wie Reuters berichtete.

Covid-19 wurde in den letzten anderthalb Jahren als allgemein schwere Krankheit eingestuft. Dies könnte sich bald ändern, da Geir Bukholm, stellvertretender Direktor des norwegischen Instituts für öffentliche Gesundheit (NIPH), erklärt hat, dass das Coronavirus jetzt mit Krankheiten wie Grippe, Erkältungen und RS (Respiratorisches Synzytialvirus) eingestuft werden kann.

„Wir befinden uns jetzt in einer neuen Phase, in der wir das Coronavirus als eine von mehreren Atemwegserkrankungen mit saisonalen Schwankungen betrachten müssen“, sagte Bukholm der Zeitung VG.

Nach Angaben der Lokalzeitung von letzter Woche hatte das Ministerium für Gesundheit und Soziales das NIPH aufgefordert, zu prüfen, ob Covid-19 immer noch eine ernste Krankheit ist.

Das NIPH hat seine Ergebnisse noch nicht veröffentlicht, aber sein stellvertretender Direktor hat erklärt, dass die Bedrohungsstufe von COVID herabgesetzt wird.

Da die überwiegende Mehrheit der Personen, die im Falle einer Infektion das höchste Risiko haben, an der schweren Krankheit zu erkranken, bereits vollständig geimpft ist, könnte das CCP-Virus nun in seiner Schwere mit Erkältungen und Grippe vergleichbar sein.

„Das liegt daran, dass die große Mehrheit der gefährdeten Personen geschützt ist“, erklärte Bukholm.

„Und obwohl die Infektion noch zirkuliert, ist die Zahl der Krankenhäuser gering. Daher wird das Coronavirus nicht zu einer großen Belastung für das Gesundheitswesen führen. Von den geimpften Personen, die sich möglicherweise infizieren und Symptome entwickeln, wird die überwiegende Mehrheit leichte erkältungsähnliche Symptome haben.

Die Entscheidung, die soziale Distanzierung aufzuheben, wird es ermöglichen, dass sich Kultur- und Sportarenen vollständig und nicht nur teilweise füllen, während Restaurants und Nachtclubs wieder öffnen können.

„Kurz gesagt, wir können jetzt ganz normal leben“, sagte Solberg.

Keine Notwendigkeit für flächendeckende Impfungen

Aufgrund der dramatischen Verbesserung des Zustands in Norwegen hat man beschlossen, Covid-19 als Atemwegsinfektion einzustufen, die genauso gefährlich ist wie die Grippe. Dies bedeutet nicht, dass sie als harmlos angesehen wird; vielmehr geht man davon aus, dass sie wie die Influenza beherrschbar ist und dass die Gefahren für Personen mit einer COVID- oder Influenza-Infektion vergleichbar sind, wie für Personen in den Risikogruppen, so freewestmedia.

„Die gesellschaftlichen Gesamtkosten für virusbedingte Krankheiten können jedes Jahr mehrere zehn Milliarden Kronen betragen, ohne dass wir eine Pandemie haben“, sagte Arnberg der schwedischen Tageszeitung Aftonbladet. Er führte dies auf die typischen Erkältungen und Magenprobleme zurück.

Jedes Jahr erkranken zwischen 300.000 und 1,5 Millionen Schweden an der Grippe, aber nur eine kleine Zahl von Menschen stirbt, mit jährlichen Schwankungen zwischen 700 und 2000. Die überwiegende Mehrheit der Todesfälle tritt in den Risikogruppen auf, wie im Falle von COVID, und trotzdem werden auf gesellschaftlicher Ebene keine Massenimpfungen durchgeführt.

Jedes Jahr sterben zwischen fünf und zehn Kinder im Alter von 10 bis 19 Jahren an der gewöhnlichen Grippe. Das ist mehr als die Zahl der Kinder, die in den Jahren 2020 und 2021 an Covid-19 gestorben sind, wie aus dem Sterberegister des Nationalen Amtes für Gesundheit und Wohlfahrt hervorgeht, dem zufolge bisher nur vier Kinder an Covid-19 gestorben sind. Die Grippe ist in dieser Altersgruppe gefährlicher als Covid-19. Dies ist an sich schon bemerkenswert, denn im Gegensatz zu Schweden hat Norwegen beschlossen, Kinder unter 12 Jahren nicht zu impfen.

Die Zukunft sieht rosig aus

Es wird erwartet, dass die norwegischen Krankenhäuser im Winter nicht mehr mit COVID-Patienten überlastet sein werden, sondern eher mit einer Mischung aus Covid-19, verschiedenen Atemwegserkrankungen und der gewöhnlichen Grippe.

„Ich denke, dass wir dieses Mal den Gipfel erreicht haben. Dann denke ich eher, dass wir eine Winterwelle bekommen werden, die später kommt. Aber wir glauben nicht, dass sie größer sein wird, als das Gesundheitssystem bewältigen kann“, so Geir Bukholm gegenüber Verdens Gang.

Nach Schätzungen von FHI ist die Krankheit rückläufig, es erkranken weniger Menschen schwer, und es sterben nur sehr wenige Menschen. Die Einschätzung Norwegens, dass Covid-19 nicht mehr gefährlicher ist als die normale Grippe, scheint richtig zu sein.