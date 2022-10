Peter A. McCullough – ￼Vorhofflimmern nach COVID-19-Impfung

Letztes Jahr rief mich eine Mutter aus Chicago wegen ihres 25-jährigen Sohnes an, der ein paar Wochen, nachdem er von seinem Arbeitgeber zu einer COVID-19-Impfung gezwungen worden war, Vorhofflimmern entwickelt hatte. Er befand sich auf dem bekannten Behandlungspfad mit Medikamenten zur Regulierung der Herzfrequenz (Betablocker, Kalziumkanalblocker), Blutverdünnern, um das Risiko eines Schlaganfalls durch ein Blutgerinnsel im Herzen zu verringern, und Verfahren wie die elektrische Kardioversion (Schocken des Herzens mit Defibrillator-Paddles) und interne Katheterablation. Wie so viele stellte sie sich die Frage: „Könnte der Impfstoff dieses Problem verursacht haben?“

Vorhofflimmern ist zwar die häufigste Herzrhythmusstörung, steht aber in deutlichem Zusammenhang mit dem Alter und ist im Alter von 25 Jahren sehr ungewöhnlich. Weitere Risikofaktoren sind Übergewicht, Alkoholkonsum, Bluthochdruck sowie Formen von Kardiomyopathien und Herzklappenerkrankungen. Bei diesem jungen Mann traf keiner dieser Faktoren zu. Wir kamen zu dem Schluss, dass er einer von vielen Amerikanern ist, die durch die COVID-19-Impfung einen „Impfschaden“ erlitten haben und nun mit Krankenhausaufenthalten, Klinikaufenthalten und steigenden Gesundheitsausgaben konfrontiert sind. Eine kürzlich durchgeführte Zogby-Umfrage ergab, dass 15 % der Amerikaner eine neue Krankheit oder ein medizinisches Problem haben, das auf den Impfstoff zurückzuführen ist, und dass sie, wie dieser junge Mann, bedauern, jemals in das Impfzentrum gegangen zu sein, um sich die unnötige Impfung geben zu lassen[i]. Er hatte bereits in der Vergangenheit COVID-19 erhalten, was einer leichten Erkältung gleichkam. Kumar et al. haben kürzlich in den Sicherheitsdatenbanken über Vorhofflimmern nach der COVID-19-Impfung berichtet.[ii] Sie fanden 2611 Vorhofflimmern-Ereignisse, die nach der COVID-19-Impfung gemeldet wurden, von denen 315 bis zum 7. Januar 2022 neu aufgetreten waren. Davon waren 1328 Ereignisse bei Männern und 1245 bei Frauen zu verzeichnen. Die überwiegende Mehrheit waren Patienten über 40 Jahre alt. Außerdem traten 1133 Ereignisse nach der ersten Dosis und 1214 nach der zweiten Dosis des COVID-19-Impfstoffs auf. Ein ähnlicher Anteil von Ereignissen wurde sowohl innerhalb einer Woche nach Erhalt des Impfstoffs als auch eine Woche danach gemeldet.

Zum Vergleich: Im Jahr 2021 wurden in der VAERS-Datenbank zwölf Fälle von AF nach einer Impfung gegen das Influenzavirus (Quadrivalent) gemeldet. Die Autoren machen den epidemiologischen Fehler, dass sie versuchen, die Inzidenzraten aus der VAERS-Datenbank zu berechnen, was nicht zulässig ist, da diese Daten spontan und unvollständig nach der Impfung gemeldet werden. Erschwerend kommt hinzu, dass die meisten Ärzte den COVID-19-Impfstoff eingenommen haben und jegliche Komplikation im Kontext der Produkte weithin leugnen, da sie psychologisch mit ihren eigenen Gesundheitsproblemen zurechtkommen und den persönlichen medizinischen Fehler bei sich selbst verkraften. Der 25-Jährige hätte sich also höchstwahrscheinlich monatelange Arztbesuche, Medikamente, Eingriffe und das Risiko eines Schlaganfalls ersparen können, wenn er die Impfung abgelehnt und sich den möglichen beruflichen und wirtschaftlichen Folgen einer Nichtimpfung gestellt hätte. Diese traurige und unnötige Entscheidung wurde vielen, aber nicht allen Amerikanern abverlangt und hat zu Angst, Wut, Gewissensbissen und bei einigen zu Behinderung und Tod geführt. Historiker des öffentlichen Gesundheitswesens werden sich fragen: „War es das wert?“ Für diesen jungen Mann und seine besorgte Mutter lautet die Antwort eindeutig „Nein“.

[i] Childrens Health Defense, 15% of American Adults Diagnosed With New Condition After COVID Vaccine, Zogby Survey Finds, Jul 27, 2022

[ii] Kumar A, Shariff M, Bhat V, DeSimone C, Deshmukh A. Atrial fibrillation after vaccination for COVID-19: analysis of the vaccine adverse event reporting system. J Interv Card Electrophysiol. 2022 Oct;65(1):1-2. doi: 10.1007/s10840-022-01263-4. Epub 2022 Jun 8. PMID: 35674855; PMCID: PMC9175153.