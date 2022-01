Richter ordnet an, dass die FDA die Sicherheitsdaten von Pfizer nun inert 8 Monaten vorlegen muss und nicht erst in 75 Jahren

childrenshealthdefense.org: Ein Bundesrichter hat am Donnerstag entschieden, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA acht Monate – und nicht 75 Jahre – Zeit hat, um alle Dokumente im Zusammenhang mit der Zulassung des Impfstoffs Comirnaty COVID von Pfizer vorzulegen.

Die US-Arzneimittelbehörde (FDA) hat acht Monate – und nicht die von ihr geforderten 75 Jahre – Zeit, um alle Dokumente im Zusammenhang mit der Zulassung des Impfstoffs Comirnaty COVID von Pfizer freizugeben, entschied ein Bundesrichter am Donnerstag.

In seiner Entscheidung zitierte Richter Mark Pittman vom US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Texas Präsident John F. Kennedy mit den Worten: „Eine Nation, die Angst davor hat, ihr Volk in einem offenen Markt über Wahrheit und Lüge urteilen zu lassen, ist eine Nation, die Angst vor ihrem Volk hat“.

Richter Pittman wies die Behauptung der FDA zurück, sie könne nur 500 Seiten pro Monat in geschwärzter Form freigeben, was bedeutet hätte, dass der gesamte Bestand an Dokumenten erst 2096 veröffentlicht worden wäre.

Die fraglichen Dokumente beziehen sich auf einen Antrag auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act, FOIA), der im August 2021 von Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) eingereicht wurde, einer Gruppe von mehr als 30 Fachleuten und Wissenschaftlern aus dem Bereich Medizin und öffentliches Gesundheitswesen aus Einrichtungen wie Harvard, Yale und UCLA.

In seiner vierseitigen Anordnung wies Richter Pittman die FDA an, bis zum 31. Januar mehr als 12.000 Seiten an Dokumenten vorzulegen und danach „die restlichen Dokumente in einem Rhythmus von 55.000 Seiten alle 30 Tage vorzulegen, wobei die erste Vorlage am oder vor dem 1. März 2022 fällig ist, bis die Vorlage vollständig ist“.

Diesem Zeitplan zufolge werden die fast 400.000 Seiten an Dokumenten ohne Schwärzungen innerhalb von acht Monaten und nicht erst im Jahr 2097 veröffentlicht werden.

In seinem FOIA-Antrag forderte das PHMPT die FDA auf, „alle Daten und Informationen über den Pfizer-Impfstoff“ freizugeben, einschließlich der Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten, der Berichte über unerwünschte Wirkungen und einer Liste der aktiven und inaktiven Bestandteile.

Das PHMPT hatte zunächst eine beschleunigte Bearbeitung seines FOIA-Antrags mit der Begründung beantragt, es bestehe eine „zwingende Notwendigkeit“ für die rasche Freigabe der fraglichen Dokumente, und weiter argumentiert, dass die Unterlagen innerhalb von 108 Tagen vollständig freigegeben werden sollten – die Anzahl der Tage, die die FDA für die Zulassung des Impfstoffs von Pfizer benötigte.

Als der Antrag der Organisation von der FDA abgelehnt wurde, reichte PHMPT eine Klage gegen die Behörde ein.

Die FDA räumte in ihrer Klage ein, dass sie „verpflichtet“ sei, die Informationen zu veröffentlichen, behauptete aber, dass ihr Center for Biologics Evaluation and Research, das die fraglichen Unterlagen verwaltet, nur 10 Mitarbeiter hat, von denen zwei „neu“ sind.

Suzann Burk, Leiterin der FDA-Abteilung für Offenlegungs- und Aufsichtsmanagement, sagte, dass ein Mitarbeiter acht Minuten pro Seite benötige, „um eine sorgfältige zeilen- und wortweise Überprüfung aller relevanten Unterlagen vorzunehmen, bevor er sie als Antwort auf eine FOIA-Anfrage vorlegt“.

Infolgedessen behauptete die FDA zunächst, sie benötige 55 Jahre für die vollständige Freigabe geschwärzter Versionen dieser Dokumente. Später änderte die Behörde diese Forderung auf 75 Jahre.

Ein „großer Sieg für die Transparenz

In seiner Verfügung erkannte Richter Pittman die „Belastung“ an, die der FDA durch die Einhaltung des Zeitplans für die Freigabe dieser Dokumente auferlegt wurde, machte aber dennoch deutlich, dass dies für die Behörde eine Priorität sein muss:

„Hier erkennt das Gericht die ‚übermäßig belastenden‘ Herausforderungen an, die dieser FOIA-Antrag für die FDA darstellen kann … Aber, wie bei der Terminplanungskonferenz zum Ausdruck gebracht, gibt es vielleicht kein ‚wichtigeres Thema bei der Food and Drug Administration … als die Pandemie, der Pfizer-Impfstoff, die Impfung aller Amerikaner, [und] die Sicherstellung, dass die amerikanische Öffentlichkeit sicher ist, dass dies nicht im Namen der Vereinigten Staaten überstürzt wurde.“

Pittman zitierte in seiner Anordnung nicht nur Kennedy, sondern auch die Worte des ehemaligen US-Präsidenten James Madison:

„Eine Volksregierung ohne Volksinformation oder die Mittel, sie zu erlangen, ist nur der Prolog zu einer Farce oder einer Tragödie; oder vielleicht beides.„

„Wissen wird für immer die Unwissenheit beherrschen: Und ein Volk, das seine eigenen Gouverneure sein will, muss sich mit der Macht bewaffnen, die das Wissen verleiht.“

Rechtsanwalt Arron Siri von der Anwaltskanzlei Siri & Glimstad, der das PHMPT in seiner Klage vertrat, erklärte gegenüber Reuters, dass die richterliche Anordnung „auf der Seite der Transparenz und der Rechenschaftspflicht“ stehe.

Siri kommentierte die Entscheidung wie folgt:

„Dies ist ein großer Sieg für die Transparenz und beseitigt einen der Würgegriffe, die die Bundes-„Gesundheitsbehörden“ auf die Daten ausgeübt haben, die unabhängige Wissenschaftler benötigen, um Lösungen anzubieten und ernsthafte Probleme mit dem derzeitigen Impfprogramm anzugehen – Probleme, zu denen eine abnehmende Immunität, Varianten, die sich der Impfimmunität entziehen, und, wie die CDC bestätigt hat, die Tatsache gehören, dass die Impfstoffe die Übertragung nicht verhindern.„

„Kein Mensch sollte jemals zu einem unerwünschten medizinischen Eingriff gezwungen werden. Und es ist schon schlimm genug, dass die Regierung dieses grundlegende Freiheitsrecht verletzt hat, indem sie den Covid-19-Impfstoff vorschrieb, aber die Regierung wollte auch die Daten verbergen, indem sie mit der vollständigen Produktion dessen, worauf sie sich bei der Lizenzierung dieses Produkts verließ, wartete, bis fast jeder heute lebende Amerikaner tot war. Diese Form des Regierens ist zerstörerisch für die Freiheit und widerspricht der Offenheit, die in einer demokratischen Gesellschaft erforderlich ist.“

PHMPT verpflichtete sich, alle FDA-Dokumente auf seiner Website zu veröffentlichen.

In einem im November bei einem Bundesrichter eingereichten Schriftsatz behauptete das US-Justizministerium (DOJ) im Namen der FDA zunächst, die Behörde könne etwa 329.000 Seiten an Dokumenten mit einer Geschwindigkeit von nur 500 Seiten pro Monat bearbeiten, um Zeit zu haben, rechtlich ausgenommenes Material zu schwärzen.

Nach Angaben des DOJ handelt es sich bei diesem Material um „vertrauliche Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse von Pfizer oder BioNTech und persönliche Daten von Patienten, die an klinischen Studien teilgenommen haben“.

Das Anwaltsteam, das PHMPT vertritt, argumentierte jedoch in seinen Gerichtsunterlagen, dass die FDA im Jahr 2020 18.062 Mitarbeiter hatte, was darauf hindeutet, dass die Behörde die notwendigen Arbeitskräfte finden könnte, um die FOIA-Anfrage schnell zu erfüllen.

Es ist unklar, ob die FDA gegen die Entscheidung vom Donnerstag Berufung einlegen wird. Falls nicht, müssen sowohl die FDA als auch das PHMPT bis zum 1. April einen Bericht vorlegen, in dem die Fortschritte bei der Freigabe der Dokumente dargelegt werden.

Danach müssen alle 90 Tage weitere Berichte vorgelegt werden, bis alle Unterlagen freigegeben wurden.

Das US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Texas hat in den letzten Tagen mehrere wichtige Urteile zu COVID-Impfstoffen und damit zusammenhängenden Maßnahmen erlassen.

Am 3. Januar erließ das Gericht eine einstweilige Verfügung, die es dem US-Verteidigungsministerium untersagt, Militärangehörige zu disziplinieren, die die COVID-19-Impfung aus religiösen Gründen ablehnen.

Dasselbe Gericht entschied vor kurzem auch gegen die Einführung einer Masken- und Impfpflicht für Teilnehmer an staatlichen Head Start-Programmen.