Schlachthof Russland – Wie viele Russen wurden auf dem Altar der öffentlichen Gesundheit geopfert?

Die russische Regierung ist ein eifriger Jünger des hermetischen Kults der Krankenhauskapazität, der neuen esoterischen Religion, die die Welt erobert hat. Der Sinn des Lebens besteht darin, Krankenhausbetten zu schützen – so lautet der zentrale Lehrsatz des globalen Kults.

Aber welche Art von Krankenhausbetten schützen wir hier in Russland?

Den Russen ist es in der Regel untersagt, Angehörige zu besuchen, die in den „roten Zonen“ von COVID schmachten – angeblich, um eine hervorragende Hygiene zu gewährleisten und unnötige Virusübertragungen zu verhindern. Wir sagen „im Allgemeinen“, weil es kreative Wege gibt, diese Regel zu umgehen.

So verkleidete sich beispielsweise ein Mann aus Tomsk als Arzt und verschaffte sich Zugang zu einem örtlichen Krankenhaus, damit er sich um seine kriminell vernachlässigte Großmutter kümmern konnte: Quelle

Die Großmutter von Sergej wurde am 21. Oktober mit COVID-19 und einer Lungenentzündung in das Krankenhaus für Infektionskrankheiten eingeliefert. Die Frau lebt seit einem Jahr von Flüssignahrung, ihr Enkel hatte sie [vor der Einlieferung ins Krankenhaus] mit einer Spritze gefüttert. Sie leidet an Alzheimer und kann nicht mehr gehen. Nach einiger Zeit erfuhr der Mann von einem Mitbewohner, dass seine Verwandte praktisch nicht gepflegt wurde. Er versuchte, etwas über ihren Zustand und die Pflege im Krankenhaus herauszufinden, aber es kam nichts dabei heraus. Daraufhin kaufte Sergej spezielle Schutzanzüge für die „roten Zonen“ der COVID-Krankenhäuser und verschaffte sich Zugang zu der Abteilung, indem er sich als Arzt ausgab.

Ich ging in das Gebäude und fragte, wo dieser Patient lag, und stellte mich als Therapeut einer anderen Abteilung vor. Als ich die Station betrat, war meine Großmutter mit Urin und Fäkalien bedeckt. Ihr Mund war mit Erbrochenem bedeckt, auf der Stirn hatte sie einen Sauerstoffschlauch, so der Bewohner von Tomsk. Die Situation im Krankenhaus ist schrecklich: Die Frauen bitten um Wasser. Ich hatte das Gefühl, ich sei im Gefängnis. Ein Schlachthof. Die Ärzte sagen, sie seien überlastet, aber die Stationen sind halb leer. Warum werden die Patienten wie Schweine behandelt? Ich fragte einen Pfleger, warum er die Unterwäsche der Patienten nicht wechseln könne, und er antwortete, er sei zu faul.

Er pflegte seine Großmutter mehrere Tage lang, bevor man ihn entdeckte. Sie starb ein paar Tage später:

Sie boten mir Geld an, damit ich den Mund halte, oder sie würden die Schrauben festziehen. Ich lehnte ab, die Schrauben wurden angezogen, meine Großmutter starb. […] Sergej sagte, dass er von seiner Großmutter aufgezogen wurde. Sie überlebte den Großen Vaterländischen Krieg [Zweiter Weltkrieg], sie war Rentnerin und eine verdiente Lehrerin, und er wollte nur einen „ruhigen Tod“ für sie zu Hause.

Er dokumentierte sogar seine Besuche in der „roten Zone“, was Russlands wohlwollende Gesundheitsbehörden sehr verärgerte:

Zur Strafe dafür, dass er die Sekte aufgedeckt hatte, wurde Sergey entlassen und Berichten zufolge von den Behörden bedroht.

Sergejs Großmutter war mit Urin und Fäkalien bedeckt. Er sagte, die Windeln, die er für sie mitgebracht hatte, seien später gestohlen worden

Das betreffende Krankenhaus – die medizinische Abteilung Nr. 2 in Tomsk – hat einen guten Ruf. Im Juli 2020 wurde ein Bericht veröffentlicht: Quelle

[M]illionen Rubel wurden aus dem regionalen Haushalt ausgegeben, um die medizinische Abteilung [für COVID-Patienten] neu auszustatten. Es scheint, dass die medizinische Einheit Nr. 2 bei guter finanzieller Ausstattung eine angemessene Versorgung aller Patienten mit Coronavirus hätte gewährleisten müssen. Und was ist in der Praxis? […] Die Fenster sind mit Papier dicht verschlossen, die Luft dringt nur durch einen kleinen Spalt im Fenster, aus dem Wasser tropft… Selbst für einen gesunden Menschen ist es sehr schwierig, unter solchen Bedingungen zu atmen, ganz zu schweigen von denen, die eine kranke Lunge haben…

Einigen Ärzten zufolge sind in dieser Station ideale Bedingungen für die Entwicklung einer Lungenentzündung bei den Patienten geschaffen worden. In einem stickigen und feuchten Raum, in dem die Luft nicht normal gelüftet wird, wachsen zwangsläufig Pilze und Schimmel…

Nur ein Einzelfall mögen manche sagen. Dem ist nicht so.

Nahezu identische Bedingungen wurden in einer „roten Zone“ in Nischni Nowgorod festgestellt: Quelle

Polina Markina (Nachname wurde geändert – Anm. d. Red.) hat vor kurzem ihre Großmutter beerdigt. Die letzten Bilder der Frau wurden von ihrer Tochter in der COVID-Station aufgenommen. Das Foto zeigt eine gebrechliche, grauhaarige alte Frau mit einer Sauerstoffmaske, die unter einem schmutzigen Laken mit Fäkalien und braunen Flecken liegt.

Die Fotos wurden einem Journalisten zur Veröffentlichung zugesandt. Als die Stadt von den Verstößen auf der COVID-Station erfuhr, beschränkte die Krankenhausverwaltung den Zugang zur roten Zone und drohte Markina mit rechtlichen Schritten.

Eine Frau, die ihren Vater aus der gleichen „roten Zone“ gerettet hat, erzählte diese Geschichte:

Er bat ihn, ihn nie wieder in dieses Krankenhaus zu bringen, bat um Essen. Er beschwerte sich, dass er nicht gefüttert oder gewaschen wurde. Er war abgemagert, er hatte Größe 40, er flehte mich an, ihn nicht mehr hierher zu bringen. Als ich begann, seine Kleidung zu wechseln, hatte er einen großen Bluterguss am rechten Oberschenkel, sein Arm war hier geprellt, und er hatte ein Hämatom an der Wange. Sie sagten, er sei gestürzt. Mein Vater sagt, er sei geschlagen worden, man habe ihm Phenazepam gespritzt, damit er schlafen könne, sagt Kuznetsova.

Okay, vielleicht zwei Einzelfälle? Das passiert aber nirgendwo anders, keine Sorge.

In Russland ist es üblich, dass Angehörige Verbandsmaterial und andere notwendige Dinge für hospitalisierte Familienmitglieder bereitstellen. (Das war sogar so, als Ihr bescheidener Moskauer Korrespondent vor vier Jahren eine Woche lang im Krankenhaus lag, nachdem ihm ein unter Drogen stehender Verrückter ein Messer in die Brust gerammt hatte – das ist eine lange Geschichte.) Was passiert also, wenn man keine Verwandten besuchen darf, die nicht in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen? Es scheint, wir haben die Antwort.

Und dann ist da noch die einfache Frage der Haushaltsprioritäten. Es überrascht nicht, dass ein Jahrzehnt neoliberaler Sparmaßnahmen das russische Gesundheitssystem beschädigt hat:

Das gesamte Problem hat nichts mit der COVID zu tun“, sagt der Co-Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Andrei Konoval. „Wir haben einfach das medizinische Nachwuchspersonal als Kategorie von Arbeitnehmern vernichtet. Am Vorabend der Pandemie, von 2013 bis 2019, sank ihre Zahl in Russland um 64 % – von 687 auf 265 Tausend. Dies sind Daten von Rosstat. Die Kürzungen standen im Zusammenhang mit der Gesundheitsreform und der Umsetzung von Präsidentenerlassen im Mai.

Sogar in Moskau haben die Behörden offen zugegeben, dass eine sehr große Zahl der Todesfälle in der „roten Zone“ auf durch Krankenhäuser übertragene „Superinfektionen“ zurückzuführen ist. Wir haben uns hier ausführlich mit diesem Thema befasst:

Ungeheuerliches Gaslighting

Ende November unterzeichneten die Chefärzte von 11 COVID-Krankenhäusern in ganz Russland einen Brief, in dem sie sogenannte „Impfskeptiker“-Gesetzgeber, Prominente und Aktivisten aufforderten, ihre „roten Zonen“ zu besuchen, damit sie die Schrecken des Coronavirus mit eigenen Augen sehen könnten.

Der Duma-Abgeordnete Jakow Sidorow reagierte auf die Einladung, indem er diese Heiligen der modernen Medizin aufforderte, einen Ausflug in die Trans-Ural-Region zu unternehmen.

„Unser Virus begann nicht mit COVID, sondern mit Einiges Russland“, sagte Sidorow. „Wenn Sie ein Mann mit Prinzipien sind, kommen Sie zu uns und sehen Sie, wie hier Krankenhäuser, Dörfer und Apotheken sterben.“

Interessante Randnotiz: Die schizoide Chefin von RT, Margarita Simonyan, soll die Verfasserin des Briefes über die „rote Zone“ sein. Sie bestreitet dies, sagte aber, dass es ihr eine Ehre gewesen wäre, den Brief zu schreiben. Mit anderen Worten: Sie hat ihn definitiv geschrieben.

Keine Kosten für die öffentliche Gesundheit gescheut

Anfang dieses Monats unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin den föderalen Haushalt für 2022-24, der Kürzungen im Gesundheitswesen und bei Sozialprogrammen vorsieht.

Wie finanz.ru am 7. Dezember berichtete:

Insgesamt wird der Haushalt 640 Milliarden Rubel (8,6 Milliarden Dollar) im Gesundheitswesen sowie bei der wirtschaftlichen und sozialen Unterstützung der Bürger „einsparen“. Die Regierung plant, fast den gesamten Betrag für eine deutliche Aufstockung der Mittel für die Strafverfolgungsbehörden auszugeben.

Dies ist ein wenig verwunderlich. Zu einer Zeit, in der die russische Regierung eine radikale, zivilisationsverändernde „Volksgesundheits“-Maßnahme beschließt, werden… die Ausgaben für das Gesundheitswesen gekürzt? Warum genau?

„Über den Haushalt suchen wir nach einer Möglichkeit, den Menschen bei der Lösung von Problemen zu helfen“, sagte der Sprecher der Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, Ende November.

Die Entscheidung, die Ausgaben für das Gesundheitswesen in einer Zeit wie dieser zu kürzen – in der die Gesellschaft umstrukturiert wurde, um die öffentliche Gesundheit zu schützen, koste es, was es wolle – ist natürlich ein Skandal.

Aber wenn man sich die Zahlen ansieht, stellt man fest, dass Russland die Ausgaben für das Gesundheitswesen zwischen 2019 und 2020 verdoppelt hat.

Wohin ist all dieses Geld geflossen? Sicherlich nicht in die „roten Zonen“ Russlands.

Tatsächlich können wir der russischen Regierung nicht vorwerfen, dass sie die Ausgaben für die Gesundheitsfürsorge gekürzt hat: Es gibt jetzt viel, viel weniger ältere Russen, die versorgt werden müssen. Sechsundzwanzig Prozent der Russen, die den Großen Vaterländischen Krieg überlebt haben, sind in den letzten anderthalb Jahren gestorben – mehr als 310.000 Menschen.

Das ist im Vergleich zu den Vorjahren ein absolutes Novum.

Noch einmal: Wohin ist das Geld geflossen?

Wie viele Russen sind auf dem Altar der öffentlichen Gesundheit geopfert worden?

Das wollen Sie nicht wissen.