So werden CO₂-Pässe, Social Credit und eine digitale ID für jedes Produkt zusammengeführt

Die Handlung der Dystopie.

Das Konzept der „Kohlenstoffpässe“, das als Maßnahme zur Bekämpfung des Klimawandels vorgeschlagen wurde, hat seit einiger Zeit erhebliche Bedenken hinsichtlich der bürgerlichen Freiheiten hervorgerufen. Diese Pässe sollen den CO₂-Fußabdruck einer Person aufzeichnen, einschließlich Reisen, Energieverbrauch und den Lebensstiel. Sie sollen zu umweltbewusstem Verhalten anregen, stellen aber eine erhebliche Bedrohung der Privatsphäre dar, da sie eine ständige Überwachung der persönlichen Aktivitäten ermöglichen.

Dieser Eingriff in die Privatsphäre ist nicht das einzige Problem: Der CO₂-Pass könnte zu diskriminierenden Praktiken führen. Menschen mit geringem Einkommen, die oft nur begrenzten Zugang zu umweltfreundlichen Alternativen haben, könnten sich ungerechtfertigt benachteiligt fühlen. Das System birgt die Gefahr, soziale Ungleichheiten zu verschärfen, da es diejenigen unverhältnismäßig hart trifft, die finanziell weniger in der Lage sind, umweltfreundliche Entscheidungen zu treffen.

Ferner könnten Kohlenstoffpässe die Bewegungsfreiheit und die persönliche Autonomie einschränken. Die Einschränkung von Reisen oder bestimmten Aktivitäten auf der Grundlage des Kohlenstoffverbrauchs könnte dazu führen, dass nur die Wohlhabenden, die sich Kohlenstoffausgleich oder nachhaltige Optionen leisten können, ihre Freiheit behalten. Dieses Szenario zeichnet ein beunruhigendes Bild von Umweltverantwortung, die nur denjenigen zugänglich ist, die über die finanziellen Mittel verfügen.

Eine weitere Sorge ist die Zentralisierung der Macht in den Händen der Stellen, die die Kohlenstoffdaten kontrollieren. Diese Zentralisierung könnte dazu führen, dass Instrumente, die für die Klimakontrolle gedacht sind, zu repressiven Überwachungs- und Kontrollinstrumenten werden. Das Gleichgewicht zwischen der Berücksichtigung von Umweltbelangen und der Wahrung der bürgerlichen Freiheiten ist heikel und entscheidend.

Im Kontext den Carbons Passports wird auch eine neue Idee vorangetrieben, nämlich die Verknüpfung einer Art digitaler ID mit allen Produkten. Dies wird die Einführung von Carbon Credits erleichtern.

(Die italienische Luxuslederwaren- und Schuhmarke Tod’s ist dem Aura-Blockchain-Konsortium beigetreten und hat den Digitalen Produktpass (DPP) für seine individuelle Di Bag angekündigt. Mit dieser Technologie können die Kunden über einen NFC-Tag Informationen über die Herstellung der Tasche und ihre Lieferkette abrufen.)Bild: Aura Blockchain Konsortium

Die Europäische Union geht sehr weit mit ihren Plänen, digitale IDs (in diesem Fall „Digitale Produktpässe, DDPs“) in allen Sektoren einzuführen. Die DDPs betreffen vorwiegend Bekleidung, Accessoires und Elektronik.

Die Marken beginnen nun, an der Integration von Technologien zu arbeiten, die laut der Europäischen Kommission für das Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger notwendig sind, wie z. B. das Erreichen von „Nachhaltigkeitszielen“ – der sogenannte „Green Deal“, Kohlendioxidemissionen, all diese Dinge – und dann gibt es noch den Zugang zu Dienstleistungen und kontaktlose Zahlungen.

Kritiker hingegen argumentieren, dass es sich lediglich um eine weitere Möglichkeit handelt, die Verbraucher zu missbrauchen, indem noch mehr ihrer Daten gesammelt werden. Die Befürchtungen der Gegner scheinen auf soliden Fakten zu beruhen, da einige der Daten, die durch das von der EU vorgeschlagene System gesammelt werden, Profile von Personen auf der Grundlage ihres Verhaltens, ihrer Vorlieben und sogar des Werts ihres „Wiederverkaufsprofils“ erstellen werden.

Als Frist wird das Jahr 2026 genannt – so schnell müssten die Markenhersteller digitale Pässe in ihre Produkte einbauen.

Mit Widerstand seitens der Markenhersteller ist nicht zu rechnen. Berichten zufolge arbeiten sie hart daran, die von der Europäischen Kommission gesetzte Frist für die „reale Nutzung digitaler Identitäten“ einzuhalten.

Die Modeindustrie wird der EU – nicht mehr freiwillig – mitteilen müssen, wie sie ihre Artikel herstellt, wie sie ihre Lieferketten organisiert und welche Materialien sie verwendet.

Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass die Marken die Technologie nur einsetzen, um der EU ein gutes Gefühl zu geben. „Marken, die die Technologie derzeit testen, suchen nach Möglichkeiten, Kundendaten zu sammeln und über den Kauf hinaus Vorteile zu bieten“, schreibt Vogue Business.

Balenciaga, RealReal und Boss versuchen bereits, einen Schritt weiterzugehen als nur physische Objekte mit der digitalen Identität zu verknüpfen – wie es bei QR und NFC der Fall ist – und die Ziele der EU zu erreichen, wie der Artikel erwähnt.

Und im Gegensatz zur „alten Technologie“, die vorwiegend dazu diente, Transaktionen, Hersteller und Kunden zu erleichtern und zu schützen, hat Mojito-CEO Raakhee Miller eine interessante Sicht auf die neue Methode, die als „physical first“ bezeichnet wird: „Sie steigert nicht nur den Wert des Produkts“, sagt Miller, „sondern vertieft auch das Engagement der Verbraucher.“

Wie tief will die EU – und die Marken, die ihrem Diktat folgen – die Kunden einbeziehen, abgesehen davon, dass sie Geld für ein Produkt ausgeben, das sie kaufen? Hier kommt etwas ins Spiel, das im Grunde Datenerfassung und -auswertung ist, auch wenn es mit ausgefallenen (und wenig überraschend ebenso nichtssagenden) Begriffen wie „phygitale Güter“ und „Metaverse-Ansatz“ erklärt wird.

Aber der Beweis liegt sozusagen im Wortsalat: Es geht darum, Dienste und Anwendungsfälle „stärker an den Kundenbedürfnissen zu verankern“. Und um zu wissen, was diese Bedürfnisse sind, muss man zunächst den Kunden besser kennen. Also über das hinaus, was der Kunde heute gerne mit multinationalen Konzernen teilt.

Können wir nicht alle einfach kaufen, was wir wollen, und dann weiterziehen? Wie bitte?

Nicht so schnell, sagt die EU, und Leute wie Laura Escure, Vizepräsidentin für Partnerschaften bei Vestiaire Collective, erklären das mit nichts Geringerem als dem, was vielen wie eine grundsätzliche Infragestellung der kognitiven Fähigkeiten der Kunden vorkommen mag.

„Die Barrieren rund um das Web3 haben den Verbrauchern nicht geholfen, gründlich über Luxus nachzudenken“, wird Escure zitiert.

Und wussten Sie, dass, wenn Sie viel Geld für ein Luxusprodukt ausgeben, eine ganze „Geschichte“ dahinter steckt – zusätzlich zu der auf Ihrem Kontoauszug? Romain Carrere, CEO des Aura Blockchain Consortium, möchte, dass Sie darüber nachdenken.

„Wir glauben an eine Zukunft, in der sich jeder Kunde mit der Geschichte hinter seinen Produkten verbunden fühlt, und der DPP ist der Schlüssel, um diese Geschichte aufzudecken. Es ist nicht nur ein digitaler Pass, sondern eine Reise des Vertrauens und der Befähigung für jeden Verbraucher“, sagte Carrere.

Aber vor allem ist es eine Erzählung. Sie ist dazu da, sich selbst und diejenigen in Machtpositionen zu stärken, nicht den Kunden.

Zurück in der EU-Bürokratie tauchten die Vorschläge für den digitalen Produktpass im Frühjahr 2022 auf, natürlich als Mechanismus, um die Nachhaltigkeit“ von Produkten zu verbessern, und etwa ein Jahr später wurde er offiziell auf der Website der Europäischen Kommission als eine Möglichkeit vorgestellt, wichtige Informationen über ein Produkt zu teilen.

Die Informationen würden „allen relevanten Wirtschaftsakteuren“ zur Verfügung gestellt, heißt es in einer Pressemitteilung vom Mai 2023. Im Rahmen des Vorschlags für eine Verordnung über die umweltgerechte Gestaltung nachhaltiger Produkte (Ecodesign for Sustainable Products – ESPR) tut sich in diesem Bereich einiges.

Die EU gibt als Ziele an, die sogenannte Kreislaufwirtschaft, die Material- und Energieeffizienz, die Verlängerung der Lebensdauer von Produkten und die Art und Weise, wie mit den Abfällen dieser Produkte umgegangen wird, zu fördern.

Aber der Block verkündet hier auch einige große Ambitionen – wie die Schaffung neuer Geschäftsmöglichkeiten – „basierend auf einem verbesserten Datenzugang“.

Und die EU ist auch nicht zimperlich, wenn es darum geht, die Verbraucher zu verunglimpfen, während sie sich gleichzeitig dafür einsetzt, noch mehr Daten aus ihnen herauszupressen. Das DDP-System, so die Kommission, werde „den Verbrauchern helfen, nachhaltige Entscheidungen zu treffen“.

Und – vorerst – „den Behörden ermöglichen, die Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen zu überprüfen“.