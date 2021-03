Spanien: Landesweite werden die Städte mit dem Hinweis auf „The Great Reset“ voll tapeziert

In der letzten Woche ist in Spanien der Dokumentarfilm „The Big Reset“ erschienen, der die ganze Wahrheit über das erzählt, was wir zurzeit erleiden und wie alle Bewohner des Planeten mit allem, was sie mit uns machen, getäuscht werden, indem sie den Virus als Vorwand benutzen. Der Dokumentarfilm war ein spektakulärer Erfolg, und der Beweis dafür ist, dass er auf einer kleinen Videoplattform wie Lbry veröffentlicht wurde und zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels fast 170.000 Aufrufe hatte.

Es zeigt, dass es immer wie mehr Menschen gibt, die aufwachen und erkennen, dass all das künstlich ist, weil sie versuchen, uns alles wegzunehmen, was wir hatten, indem sie uns mit einem Virus terrorisieren, der völlig manipulativ als gefährlich dargestellt wird.

Aber es ist nicht nur beim Dokumentarfilm geblieben, es gibt bereits mehrere Städte in Spanien, die mit Plakaten tapeziert sind und auf den Film hinweisen und diese Realität für Menschen sichtbar machen, die bis jetzt nichts davon geahnt haben.

Es ist an der Zeit, aufzuwachen, es ist an der Zeit etwas zu unternehmen, denn langsam reist jedem der Geduldsfaden. Versuchen wir, dass jeden Tag mehr und mehr Menschen aufwachen und all die Informationen in alle Himmelsrichtungen verbreitet werden.