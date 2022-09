Strophanthin: das natürliche Herz-Heilmittel ‒ kalt gestellt von den Pharma-Göttern

Gibt es für unsere Gesundheit ein Überlebensgeschenk aus der Natur ‒ für den Killer Nummer eins, den Herzinfarkt? Können Sie sich mit einer Erste-Hilfe-Substanz vor einem drohenden Herzinfarkt schützen ‒ selbst dann, wenn Sie kein Medikament mehr auftreiben können? Diese existentielle Frage ist weitaus wichtiger, als darüber zu lamentieren, was uns in Zukunft noch alles an politischem Unfug erwartet. Den gibt es ja ohnehin. Posthume, also Infarkt-erkaltet, nützt Ihnen die klügste Strategie gegen materiellen Verlust nicht mehr. Es geht also um den Ernstfall, wenn Ihr Herz versagt – etwa im Urlaub, weit weg von daheim.

Früh vom „Heiligen Stuhl“ der Pharmagewaltigen unter den Index gesetzt

Befassen wir uns mit diesem zwangsvergessenen Naturstoff, dem die Pharmariesen ihren Stempel des Alzheimer-Syndroms aufdrückten. Grundsätzlich führen ja natürliche Heilstoffe bei der Pharmaindustrie reflexartig zur Aversion und zu üblen Verleugnungskampagnen. Diese Lobby scheut die Konkurrenz wirksamer Naturstoffe wie der Teufel das Weihwasser ‒ sie könnten ja