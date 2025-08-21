Trotz einer Flut von Studien zu Impfschäden halten Forscher weiter an mRNA-Impfungen fest.

Über 4.000 wissenschaftliche Arbeiten wurden bereits veröffentlicht, die einen Zusammenhang zwischen Corona-Impfungen und Herz- und Lungenschäden belegen, so eine Übersicht von US-Forschern. Sie sind der Meinung, dass den Risiken der Impfstoffe für bestimmte Bevölkerungsgruppen mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Der US-Kardiologe Peter McCullough reagiert bestürzt und fordert ein generelles Verbot der mRNA-Impfstoffe.

Peter McCullough fordert seit langem ein Moratorium für mRNA-Impfstoffe, unter anderem wegen ihrer schädlichen Wirkung auf die kardiovaskuläre Gesundheit. Ende Juli nannte er auf dem Substack „Brennpunkte“, für den auch der Epidemiologe Nicholas Hulscher schreibt (siehe Artikel unten), einen Vorteil des weiterhin fehlenden Moratoriums: „Je länger Kovid-Impfstoffe weltweit auf dem Markt bleiben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit von Veröffentlichungen über Nebenwirkungen“. Als Beleg führte er eine aktuelle Untersuchung von US-Forschern an, die in der medizinischen Datenbank PubMed nach wissenschaftlichen Veröffentlichungen über Herz- und Lungenschäden nach einer Corona-Impfung suchten. Das Ergebnis war eine beeindruckende Ausbeute: 4117 Artikel. McCullough hat den Bericht gelesen und kommt zu dem Schluss, dass Impfstoffe „verheerende kardiopulmonale Nebenwirkungen“ haben. Er weist insbesondere auf bekannte Probleme hin, zu denen die Forscher Studien gefunden haben, wie Herzinfektionen (Myokarditis und Perikarditis), plötzlicher Herztod und Lungenembolie oder ein Blutgerinnsel in einem Blutgefäß der Lunge.

Die Forscher selbst sind der Meinung, dass trotz dieser Komplikationen die Risiko-Nutzen-Analyse immer noch „stark für die Impfung spricht“, da die von ihnen in PubMed gefundenen Nebenwirkungen „bei einer natürlichen Infektion häufiger auftreten und eine deutlich schlechtere Prognose haben“. Dies ist ein altbekannter Reflex – Covid-19 ist gefährlicher als Impfstoffe –, der im Übrigen notwendig ist, damit ein Bericht wie dieser in einer Fachzeitschrift mit Peer-Review veröffentlicht wird. So schreiben die Autoren, dass impfbedingte Fälle von Myokarditis/Perikarditis offenbar einen „günstigeren Krankheitsverlauf“ haben und weniger invasiv behandelt werden müssen als Myokarditis/Perikarditis aufgrund einer natürlichen Corona-Infektion. McCullough bestreitet dies jedoch seit langem und stützt sich dabei auf wissenschaftliche Studien und persönliche Erfahrungen.

Zum plötzlichen Herztod nach der Corona-Impfung machen die Autoren schmerzhafte Beobachtungen. „Die meisten dokumentierten Fälle stehen im Zusammenhang mit Myokarditis oder nicht diagnostizierten vorbestehenden Herzerkrankungen, die beide zu tödlichen Arrhythmien führen können“, schreiben sie. Arrhythmie ist eine Herzrhythmusstörung, die auch eine bekannte Nebenwirkung von Corona-Impfstoffen ist. Autopsiebefunde in gemeldeten Fällen von plötzlichem Herztod zeigen häufig „eine signifikante entzündliche Infiltration des Herzmuskelgewebes, die auf eine impfstoffbedingte Myokarditis schließen lässt“.

Dem Bericht zufolge reicht der Zusammenhang zwischen der Corona-Impfung und dem Herztod „von Tagen bis zu einigen Wochen nach der Verabreichung des Impfstoffs, was die Notwendigkeit einer erhöhten klinischen Wachsamkeit in Hochrisikogruppen unterstreicht“. Dazu gehören Personen mit prädisponierenden Faktoren wie früherer Myokarditis, genetischen Arrhythmie-Syndromen oder erheblichen strukturellen Herzerkrankungen“, die eine sorgfältige Überwachung erfordern“, so die Autoren. Sie betonen, wie wichtig es ist, „den Nutzen der Impfung gegen diese Risiken abzuwägen und Empfehlungen für Hochrisikogruppen auszusprechen“, und nennen Warnzeichen wie Brustschmerzen und plötzlichen Bewusstseinsverlust (Ohnmacht). Man fragt sich nach einer solchen Passage, warum diese Empfehlungen fünf Jahre nach der Einführung der Corona-Impfstoffe noch nicht alltäglich sind. Offenbar ist es ein Tabu, öffentlich den Nutzen von Impfungen gegen die Risiken abzuwägen – schließlich sind die Impfstoffe „sicher und wirksam“.

Die Autoren berichten weiter, dass Lungenembolien und tiefe Venenthrombosen zu den am häufigsten berichteten thrombotischen Komplikationen nach einer mRNA-Impfung gehören. „Es gibt zahlreiche Fallberichte, die dieses Phänomen dokumentieren, in der Regel Tage bis Wochen nach der Impfung und oft bei Personen ohne vorherige thrombotische Risikofaktoren“. Impfstoff-assoziierte Lungenembolien äußern sich typischerweise durch Kurzatmigkeit oder Atemnot (Dyspnoe), Brustschmerzen und Herzklopfen, wobei auch über Husten und Bewusstlosigkeit berichtet wurde. In einigen Fällen wurde auch über Herzstillstände berichtet, die eine Wiederbelebung erforderlich machten. Die Forscher empfehlen dennoch weiterhin die Impfungen. Sie weisen jedoch darauf hin, dass in künftigen Studien Personen ermittelt werden sollten, bei denen das Risiko besteht, nach einer Corona-Impfung kardiopulmonale Nebenwirkungen zu entwickeln, damit „die Empfehlungen für die Impfpläne angepasst werden können“.