Trump fordert von Big Pharma Beweise für COVID-19-Impfstoffe: Ein politisches Erdbeben im Entstehen?

Der ehemalige US-Präsident Donald J. Trump hat soeben einen politischen Donnerschlag in die weltweite COVID-19-Debatte geworfen: Er fordert von den Pharmaunternehmen sofortige Transparenz über die tatsächliche Wirksamkeit ihrer COVID-19-Impfstoffe und -Therapeutika. In einem nächtlichen Social-Media-Beitrag kritisierte Trump sowohl die Unternehmen als auch die Bundesgesundheitsbehörden und stellte infrage, ob die „Operation Warp Speed“ tatsächlich die Brillanz geliefert hat, die ihre Befürworter bis heute behaupten.

Dies ist ein bemerkenswerter Kurswechsel für Trump, der die Operation Warp Speed lange als seinen größten Erfolg bezeichnete – ein Programm, das er als Beweis seiner Führungsstärke pries, weil es in Rekordzeit Impfstoffe bereitstellte.

Trump schaltet auf „Operation Warp-Geschwindigkeit” um und fordert von Big Pharma die Freigabe der „außerordentlichen” Daten zu den Corona-Impfstoffen.



Er schreibt:



„Es ist sehr wichtig, dass die Pharmaunternehmen den Erfolg ihrer verschiedenen Corona-Medikamente belegen. Viele…

Trump schrieb:

„Es ist sehr wichtig, dass die Pharmaunternehmen den Erfolg ihrer verschiedenen COVID-19-Medikamente rechtfertigen. Viele Menschen halten sie für ein Wunder, das Millionen von Leben gerettet hat. Andere sind anderer Meinung! Da die CDC wegen dieser Frage zerrissen wird, will ich die Antwort, und zwar JETZT. Ich habe von Pfizer und anderen Unternehmen Informationen erhalten, die außergewöhnlich sind, aber sie scheinen diese Ergebnisse nie der Öffentlichkeit zu zeigen. Warum nicht? Sie gehen auf die nächste ‚Jagd‘ und lassen jeden sich selbst zerfleischen, einschließlich Bobby Kennedy Jr. und CDC, um den Erfolg oder Misserfolg der Covid-Arbeit der Pharmakonzerne herauszufinden. Sie zeigen mir großartige Zahlen und Ergebnisse, aber sie scheinen sie nicht vielen anderen zu zeigen. Ich möchte, dass sie sie JETZT der CDC und der Öffentlichkeit zeigen und diesen Schlamassel aufklären, so oder so!!! Ich hoffe, dass OPERATION WARP SPEED so ‚BRILLIANT‘ war, wie viele sagen. Wenn nicht, wollen wir alle darüber Bescheid wissen, und warum…“ – Präsident Donald J. Trump

Eine Herausforderung für die Industrie – und die Geschichte

Trumps Beitrag stellt nicht nur Pfizer, Moderna und andere Hersteller infrage, sondern auch die Behauptung, die Impfstoffe hätten während der Pandemie „Millionen“ gerettet. Indem er sich auf die CDC und auf seinen politischen Rivalen, Ex-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., bezieht, zeichnet Trump ein Schlachtfeld, auf dem Industrie, Aufsichtsbehörden und Politiker für die teuerste medizinische Kampagne der Moderne geradestehen müssen.

Operation Warp Speed: Stolz oder vergiftetes Erbe?

Trump rühmt weiterhin die schnelle Impfstoff-Einführung unter seiner Regierung, deutet nun aber Zweifel an. Seine Worte lassen ahnen, dass das Vermächtnis der Warp Speed von einem „Wunder der Wissenschaft“ zu einer Warnung vor Eile, Geheimhaltung und blindem Vertrauen werden könnte, wenn die Beweise einer Überprüfung nicht standhalten.

Die Forderung nach Daten „JETZT“ unterstreicht die politische Dringlichkeit: Eine noch immer von der Pandemie gezeichnete Öffentlichkeit erwartet radikale Transparenz – oder eine Abrechnung.

Zwischen den Zeilen lesen

Fakten: Trump gibt an, „außergewöhnliche“ interne Zahlen gesehen zu haben, die aber nie veröffentlicht wurden. Das deutet darauf hin, dass die Industrie möglicherweise Analysen zurückhält.

Trump gibt an, „außergewöhnliche“ interne Zahlen gesehen zu haben, die aber nie veröffentlicht wurden. Das deutet darauf hin, dass die Industrie möglicherweise Analysen zurückhält. Spekulationen: Trumps Andeutung, dass Warp Speed nicht „brillant“ gewesen sein könnte, deutet darauf hin, dass er sich von den Impfstoffen distanzieren könnte, falls brisante Enthüllungen auftauchen.

Trumps Andeutung, dass Warp Speed nicht „brillant“ gewesen sein könnte, deutet darauf hin, dass er sich von den Impfstoffen distanzieren könnte, falls brisante Enthüllungen auftauchen. Stil: Mit Dringlichkeit, Großbuchstaben und Ausrufezeichen setzt Trump Pharma und Behörden unter Druck – offen bleibt, ob er Big Pharma oder die Bürokraten ins Visier nimmt, die er einst selbst gestützt hat.

Implikationen: Ein Krisenherd für beide Lager

Sollte Trump diesen Kurs halten, könnte es zu einer noch nie dagewesenen politischen Neuausrichtung kommen. Zum ersten Mal fordern sowohl Kennedy – langjähriger Impfkritiker – als auch Trump – Architekt der Warp Speed – Rechenschaft von den Herstellern. Sollten die Daten enttäuschen, drohen katastrophale Folgen für das Vertrauen in Industrie, Aufsichtsbehörden und globale Gesundheitsinstitutionen – ein möglicher Neustart.

Ein Großteil der Fachliteratur verweist auf eine Verringerung von Morbidität und Mortalität, liefert aber keinen klaren Kausalitätsnachweis. Kritiker werfen den Modellen zudem eine Voreingenommenheit zugunsten der Impfbefürworter vor.

TrialSiteNews hat sich stets für Transparenz eingesetzt. Trumps Erklärung zeigt warum: Ohne streng geprüfte, öffentliche Daten gedeihen Spekulationen, Polarisierung vertieft sich, und die öffentliche Gesundheit wird zum Kollateralschaden im politischen Machtkampf.

Schlussfolgerung

Trump hat die Weichen für eine seismische Auseinandersetzung über das Erbe des COVID-19-Impfstoffs gestellt. Er stellt die Frage, die Millionen Menschen weltweit bewegt: Haben die Impfstoffe gehalten, was versprochen wurde – und wo sind die Beweise?

Mit seinen Worten: „Klärt dieses MESS auf, so oder so!!!“